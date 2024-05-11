أفضل 10 بدائل ومنافسين ل Vidyard 2025

التسويق عبر الفيديو هو شكل نشط من أشكال التواصل الحديث في جميع أنحاء العالم. في الواقع هاب سبوت تُظهر الأبحاث أن 96% من العملاء يعتمدون على مقاطع الفيديو التوضيحية للشركات، وأن 88% منهم يريدون مشاهدة فيديو قبل إجراء عملية الشراء!
سواء كنت جديدًا في مجال رسائل الفيديو أو كنت بحاجة إلى حل محسّن لإنتاجية الفريق، ستحتاج إلى منصة تسويق فيديو قوية لحل المشكلات المعقدة بشكل أسرع وتخصيص سير العمل.
ادخل: أنظمة إدارة المحتوى المؤسسي (ECM) وإدارة محتوى الفيديو المؤسسي (EVCM)! تدير هذه المنصات محتوى الفيديو طوال دورة حياتها بالكامل وتمكين الشركات من التحكم في التكاليف المرتبطة بتخزين المحتوى.
في هذا الدليل، سنستكشف 10 بدائل لـ Vidyard لجعل إنشاء محتوى فيديو بسيط وسريع وفعال!
ما هو Vidyard؟
Vidyard هي منصة تسويق فيديو مصممة لمساعدة الشركات الصغيرة على البدء في استخدام تسويق محتوى الفيديو. تساعدك ميزاتها المتنوعة على إنشاء مقاطع فيديو جميلة وتوزيعها دون تعلم مهارات متقدمة. مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء لقطات عالية الجودة دون قضاء ساعات أمام حاسوبك. تُمكِّن Vidyard منشئي المحتوى من تضمين مشغلهم المخصص على أي موقع ويب أو مدونة.
توفر منصة Vidyard Video Platform طريقة بسيطة لمشاركة المحتوى مثل مقاطع الفيديو التدريبية أو إعلانات الشركة أو أحداث الشركة أو العروض التوضيحية للمنتجات أو حتى الدورات التدريبية عبر الإنترنت. يمكنك إضافة إعلانات الفيديو والترويج للمحتوى.
تجعل Vidyard من إنشاء مقاطع الفيديو واستضافتها بسرعة فائقة وسهولة لأي شخص. كما يمكّنك من تسجيل أي شيء من شاشة الكمبيوتر أو الهاتف. يحتوي على إصدارات مجانية ومحترفة ولا يستغرق تثبيته سوى بضع ثوانٍ فقط.
من الإنشاء إلى التوزيع، توفر منصة Vidyard المستندة إلى السحابة تحكمًا كاملاً في كل جانب من جوانب إدارة محتوى الفيديو. صُممت Vidyard مع وضع تجربة المستخدم (UX) في صميمها، وهي تمكّن المستخدمين من التعاون عبر الفرق والأقسام في الوقت الفعلي مع استخدام أدواتهم الحالية على أفضل وجه.
## أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Vidyard
1. مقطع بواسطة ClickUp
اختر تسجيل شاشتك بالكامل، أو نافذة تطبيق، أو علامة تبويب متصفح باستخدام Clip من ClickUp وشاركه مع الفريق من داخل مهمة ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة حيث تجتمع الفرق معًا لتخطيط وتنظيم و التعاون في العمل باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف واللوحات البيضاء والمزيد. يتيح ClickUp، الذي يسهل تخصيصه ببضع نقرات فقط، للفرق من جميع الأنواع والأحجام إنجاز العمل بفعالية أكبر، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.
إذا كان مجلد التنزيلات على سطح المكتب الخاص بك يجمع مئات الصور المشروحة بحلول نهاية كل أسبوع، جرّب Clip! قم بتسجيل صوتك وشاشتك في دقائق لإبداء الملاحظات أو توضيح عملية ما أو التحدث عن أي عوائق في المهمة التي تعمل عليها. لا حاجة للتنزيل!
ميزات #### ClickUp
- تسجيل صوتي وشاشة مجاني
- تتبع الفيديو الجاريمشاريع التسويق مع أكثر من 15 عرضًا للمشروع
- التعليق، والتعديل، والعمل على المهام والمستندات في وقت واحد معفريق العمل عن بُعد
- إنشاء نظام إدارة فيديو لتوحيد مهام سير العمل
- إنشاء مهمة من التسجيل الخاص بك، وإضافة وصف، وتعيين أعضاء الفريق
إيجابيات ClickUp
- تتبع الوقت متاح من خلال الويب وسطح المكتب وتطبيق الهاتف المحمول
- ClickUp Notepad للحصول على مكان شخصي لالتقاط ملاحظات محتوى الفيديو أثناء التنقل
- يمكنك تحديد أولويات المهام العاجلة باستخدام التصفية والفرز والعلامات والحقول المخصصة
- مركز قوالب ClickUp عبارة عن مكتبة من القوالب الجاهزة للاستخدام لدعم إنشاء الفيديو
سلبيات ClickUp
- لا يمكنك تصدير تقرير تتبع الوقت
- منحنى التعلم بسبب عدد الميزات المتاحة ومستوى قابلية التخصيص
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات لكل عضو شهريًا
- للشركات: 12 دولارًا لكل عضو شهريًا
- المؤسسات: إذا كنت بحاجة إلى مجموعة برمجيات كاملة للتعامل مع أعباء العمل والعمليات الخاصة بمؤسستك، فنحن نود مساعدتك في إعدادك للنجاح! من فضلكاتصل بالمبيعات عندما تكون جاهزاً
ClickUp التقييمات والمراجعات
- 4.7/5 على Capterra
- 4.7/4 على G2
2. ويستيا
ميزة التعاون والتعليق في العمل على ويستيا Wistia هي عبارة عن منصة فيديو ذات ميزات مبتكرة لتسهيل بناء حلول قوية دون القلق بشأن تعقيدات البنية التحتية. توفر هذه الأداة إعدادات مسبقة متقدمة للتشفير وتكوينات مخصصة لتقديم محتوى فيديو عالي الجودة بسرعة إلى جمهورها في أي مكان وفي أي وقت.
الميزات الرئيسية لـ Wistia
- تسجيل مقاطع الفيديو من متصفحك، ثم تصديرها إلى Wistia
- قص مقاطع الفيديو وتحريرها إطارًا بإطار
- إنشاء معارض فيديو في عرض دائري أو شبكي أو عرض قائمة
إيجابيات Wistia
- توزيع مقاطع الفيديو بسهولة على قنوات مختلفة عبر الويب من خلال حساب واحد
- يتضمن تحليلات أصلية تمكّن العملاء من تحسين المشاركة وتحسين عائد الاستثمار
- مقاييس ورؤى في الوقت الفعلي لمساعدة المديرين على تحديد المشاكل وحلها بشكل أسرع
- إدارة محتوى القناة (CCM) يدير مقاطع الفيديو عبر جميع القنوات والمنصات الاجتماعية (مثل يوتيوب) وينظمها في مكان واحد
- ميزات تضمين بسيطة لإضافة محتوى فيديو إلى موقعك الإلكتروني
سلبيات Wistia
- يمكن أن يكون Wistia باهظ الثمن نسبيًا للشركات الصغيرة
- يحد من أحجام الملفات إلى 8 جيجابايت
تسعير Wistia
- مجاني
- بالإضافة إلى: 19 دولارًا شهريًا
- محترف: 79 دولارًا شهريًا
- متقدم: 319 دولارًا شهريًا
تقييمات ومراجعات Wistia
- 4.6/5 على G2
- 4.7/5 على Capterra
3. فيميو
ميزة تسجيل الشاشة من فيميو فيما يتعلق بمحتوى الفيديو، تعتمد المؤسسات بشكل متزايد على الخدمات الخارجية لمشاركة قصصها والتواصل مباشرة مع جمهورها. لكن إدارة كل هذه الملفات، من التنسيقات المختلفة إلى أحجام الملفات، قد تستغرق وقتًا طويلاً وصعبًا. ماذا لو كنت قادرًا على عرضها جميعًا في نفس الوقت أثناء التحرير؟ الآن يمكنك ذلك، بفضل عرض Vimeo للمؤسسات.
ميزات Vimeo
- الحصول على رؤى حول إجمالي المشاهدات والتعليقات والإعجابات والمشاركات والتحميلات والتنزيلات
- أدوات تحويل ترميز مدمجة وإنشاء صور مصغرة تلقائية
- تغيير أي فيديو مشترك وتتبع مشروعك في الوقت الفعلي باستخدامتقارير مفصلة عن تقدمك
- استخدم أدوات المشاركة المتكاملة للنشر عبر قنوات تسويق الفيديو الخاصة بك
محترفو فيميو
- الوصول إلى التقارير الخاصة بمقاطع الفيديو الفردية أو فرق العمل بأكملها
- احصل على نظرة ثاقبة حول ما ينجح وأين قد تحتاج إلى تعديل استراتيجيتك
- تحديد الاتجاهات في فئات سكانية محددة
- تحديد الأهداف واستخدام التحليلات لقياس ما إذا كنت تحققها أم لا
سلبيات فيميو
- يتمتع Vimeo برؤية منخفضة مقارنة بمنصات الفيديو الأخرى مثل ClickUp و Loom
- لا يمكن استخدام الإعلانات لرعاية مقاطع الفيديو الخاصة بك
تسعير #### فيميو
- فيميو بلس: 12 دولارًا شهريًا، مع تخصيص 250 جيجابايت سنويًا
- Vimeo Pro: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا، يتم دفعها سنويًا، مع تخصيص 1 تيرابايت سنويًا
- Vimeo Business: 50 دولارًا شهريًا تُدفع سنويًا، مع تخصيص 5 تيرابايت سنويًا
- Vimeo Premium: 75 دولارًا أمريكيًا شهريًا يتم دفعها سنويًا، مع تخصيص 7 تيرابايت سنويًا
تقييمات ومراجعات Vimeo
- 4.2/5 على G2
- 4.6/5 على Capterra
4. مايكروسوفت 365 ستريم
عبر مايكروسوفت 365 ستريم Microsoft 365 Stream هي خدمة تحرير فيديو على الويب حيث يمكنك إنشاء مقاطع فيديو لمشاركتها مع الآخرين عبر الإنترنت. تساعدك هذه الأداة القوية على إنشاء مقاطع فيديو بجودة احترافية في أي وقت. يمكنك تحميل محتوى الفيديو من جهاز الكمبيوتر والأجهزة المحمولة، وتحريرها معاً باستخدام أدوات مختلفة، ثم حفظها على جهازك.
ميزات Microsoft 365 Stream
- تسجيل الشاشة يلتقط كل شيء مرئي على سطح المكتب، بما في ذلك المستندات والبرامج
- تنظيم وإدارة الصور الثابتة ومقاطع الفيديو باستخدام السحب والإفلات
- تحميل صورك مباشرةً إلى المواقع الاجتماعية مثل Instagram أو Facebook أو YouTube أو Google+ أو Pinterest أو Flickr
- الوصول إلى ملفاتك المخزنة من أي مكان وعلى أي جهاز
إيجابيات Microsoft 365 Stream
- يمكنك تحويل العروض التقديمية إلى مقاطع فيديو أو مستندات قابلة للمشاركة
- يمكنك تسهيل مكالمات الفيديو على Teams
- يساعدك برنامج إدارة الملفات في تحديد موقع الملفات الرقمية وإدارتها
سلبيات Microsoft 365 Stream
- يفتقر إلى إرشادات كافية للتنقل في النظام الأساسي مقارنة ببدائل Vidyard الأخرى في هذه القائمة
مايكروسوفت 365 ستريم مايكروسوفت 365 ستريم
- شخصي: 69.99 دولاراً في السنة
- عائلة: 99.99 دولارًا في السنة
- الأعمال الأساسية: 6 دولارات لكل مستخدم شهرياً
- الأعمال القياسية: 12.50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- الأعمال المميزة: 22 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
تقييمات ومراجعات Microsoft 365 Stream
- 4.6/5 على G2
- 4.6/5 على Capterra
5. لوم
نول مثال على تسجيل الفيديو
التالي في قائمة بدائل فيديارد هو Loom، منصة استضافة الفيديو مع مشغلات عالية الجودة وتكامل سلس مع الشبكات الاجتماعية. يوفر تشغيلًا سلسًا وواجهة مستخدم ممتازة حيث يمكن للمستخدمين تحميل محتوى الفيديو بسهولة مباشرة من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. وإلى جانب النشر، يمكنهم أيضاً إدارة حسابات مختلفة باستخدام لوحة التحكم الخاصة بهم.
ميزات #### Loom
- تسجيل المحتوى في أي تطبيق، على أي جهاز
- تحرير الفيديو الخاص بك في متصفحك أو تطبيق Loom
- يمكن للمشاهدين ترك ردود فعل رموز تعبيرية وتعليقات مختومة بالوقت للرد على لحظة معينة في الفيديو
- تسجيل الشاشة متاح على منتجات نظام التشغيل Mac IOS
إيجابيات #### لوم
- يوفر Loom العديد من أدوات التحليلات للمساعدة في تحسين جودة مقاطع الفيديو الخاصة به
- بفضل أدوات التحليلات سهلة الاستخدام، يمكن للمستخدمين تتبع أداء جمهورهم بمرور الوقت
- اعتمادًا على اشتراكك، قد يكون لديك مساحة تخزين غير محدودة
- تمنح خدمة استضافة الفيديو هذه كل مستخدم جديد مساحة تخزين مجانية تبلغ 5 جيجابايت، وتتيح للمستخدمين إنشاء قوائم تشغيل وتنظيم المحتوى الخاص بهم
سلبيات #### لوم
- قد تعاني مقاطع الفيديو من انخفاض الجودة
- عند استخدام الإصدار المجاني، هناك حد زمني مدته 5 دقائق لمقاطع الفيديو
تسعير #### تلوح في الأفق
- خطة البداية: مجاناً
- الشركات: 8 دولارات شهرياً
- المؤسسات: أسعار مخصصة
لوم التقييمات والمراجعات
- 4.7/5 على G2
- 4.6/5 على Capterra
6. بومب بومب
عبر قنبلة BombBomb هي منصة فيديو تساعد الشركات على فهم كيفية تفاعل الأشخاص مع المحتوى الذي ينشرونه. كما أنها توفر أيضًا أدوات تسويق فيديو مخصصة للسماح لهم بالتواصل مع جمهورهم. يمكن للمستخدمين حديثي العهد بمراسلة الفيديو الاستفادة من مكتبة موارد BombBomb الواسعة للنجاح في استخدام مقاطع الفيديو في أعمالهم.
ميزات BombBomb
- تكامل Gmail للتسجيل والإرسال والتتبع من صندوق الوارد الخاص بك التقاط الشاشة
- الإرسال عبر Slack أو Linkedin أو أي تطبيق بريد إلكتروني أو CRM تقريبًا باستخدام امتداد المتصفح
- إنشاء وإرسال عدد غير محدود من رسائل البريد الإلكتروني بالفيديو إلى كل شخص في قاعدة بياناتك
إيجابيات قنبلة القنابل
- من خلال تسجيل مقاطع الفيديو، تساعدك BombBomb على نقل المشاعر ونبرة الرسالة كما تم نقلها
- يمكنك تتبع رسائل البريد الإلكتروني لمراقبة التفاعل
- سهل الاستخدام
سلبيات BombBomb
- لا يمكنك الإشارة إلى أكثر من جهة اتصال في المرة الواحدة
تسعير BombBomb
- الأساسيات: 33 دولار شهرياً
- بالإضافة: 49 دولارًا شهريًا
- المؤسسات: أسعار مخصصة للفرق التي تضم أكثر من 20 مستخدمًا
تقييمات ومراجعات BombBomb
- 4.6/5 على G2
- 4.4/5 على Capterra
7. سيندسبارك
عبر سيندسبارك تساعد Sendspark الشركات على التواصل مع العملاء من خلال رسائل الفيديو المباشرة لزيادة التفاعل وإضافة لمسة إنسانية. سواء كانت مقدمة أو عرضًا توضيحيًا للمنتج أو متابعة، يمكن للمستخدمين توسيع نطاق التخصيص للحصول على تجربة أفضل من كلا الجانبين. يحتوي Sendspark أيضًا على ميزة لطلب مقاطع فيديو من العملاء أو الزملاء برابط بسيط.
الميزات الرئيسية لـ Sendspark
- يمكنك تتبع عائد الاستثمار
- إنها منصة تفاعلية للفيديو مع لوحة تحكم
- يمكنك تخصيص الرسائل
إيجابيات Sendspark
- سريع وموثوق
- يتمتع بجودة صوت وفيديو جيدة
سلبيات #### Sendspark
- خطة مجانية محدودة مقارنة ببدائل Vidyard الأخرى في هذه القائمة
تسعير Sendspark
- مجاني
- إيجابي: 15 دولارًا شهريًا
- شركة: 29.80 دولارًا شهريًا
- المؤسسات: أسعار مخصصة للفرق
Sendspark التقييمات والمراجعات
- 4.8/5 على G2
- 4.8/5 على Capterra
8. بونجورو
عبر بونجوروبونجورو هي خدمة استضافة فيديو بواجهة بسيطة حيث يقوم المستخدمون بتحميل مقاطع الفيديو مباشرة إلى الموقع لتحويل العملاء المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى رسائل الفيديو عبر روابط على مواقع التواصل الاجتماعي أو محرك البحث الخاص بالموقع.
بونجورو الميزات الرئيسية
- HDشاشة كروم ومسجل كاميرا الويب
- إضافة عبارات CTA اللافتة للنظر إلى محتوى الفيديو الخاص بك
- تحرير تصميم الفيديو الخاص بك وحفظه كقالب قابل لإعادة الاستخدام
- تضمين صورة مصغرة في رسائلك الإلكترونية، أو مشاركة رابط بسيط
إيجابيات بونجورو
- تسجيل وإرسال مقاطع فيديو سريعة
- يمكنك تخصيص الرسائل ومعرفة من تفاعل معها
سلبيات بونجورو
- لا يمكنك تشغيل معاينة الفيديو في تطبيق الجوال
أسعار بونجورو
- مجاناً
- أساسي: 15 دولارًا شهريًا
- محترف: 39 دولارًا شهريًا
- النمو: 79 دولارًا شهريًا
بونجورو التقييمات والمراجعات
- 4.7/5 على G2
- 5/5 على Capterra
9. CreateStudio
عبر إنشاء استوديو CreateStudio هو حل قوي وسهل الاستخدام عبر الإنترنت للأشخاص الذين يرغبون في إنشاء مقاطع فيديو بسهولة ومشاركتها مع جمهورهم. يقدم خدمات استضافة الفيديو لكل من الأفراد والشركات.
الميزات الرئيسية لـ CreateStudio
- لديه مندوب على الإنترنت 24/7
- يمكنك سحب وإسقاط محتوى الفيديو إلى المنصة
- تحرير الفيديو والصوت
إيجابيات #### CreateStudio
- سهل الاستخدام للإخراج على مستوى احترافي
- يوجد دعم فني وتدريب ممتازان
سلبيات برنامج CreateStudio
- لا يمكنك إنشاء رسوم متحركة طويلة على منصة الفيديو هذه
تسعير #### CreateStudio
- قياسي: 199 دولارًا سنويًا
- بطاقة دخول شاملة: 349 دولارًا سنويًا
إنشاء استديو #### التقييمات والمراجعات
- 4.8/5 على G2
- 4.8/5 على Capterra
10. فيديو فرس النهر
عبر فيديو فرس النهر منصة الفيديو هذه عبارة عن مشغل بث حيث يشاهد المستخدمون مقاطع الفيديو المفضلة لديهم ويشاركونها مع الأصدقاء. يقوم التطبيق تلقائياً بفهرسة كل مقطع فيديو يتم تحميله وفقاً لمدى ملاءمته لملف المستخدم الشخصي. يمكن للمستخدمين بعد ذلك عرض القائمة أبجدياً أو بناءً على نوع المحتوى الذي يبحثون عنه.
الميزات الرئيسية لفيديو هيبو
- تسجيل مقاطع الفيديو وإرسالها وتتبعها من صندوق الوارد في Outlook الخاص بك
- الوصول إلى العديد من العملاء المحتملين في وقت واحد من خلال حملات بريد إلكتروني مخصصة للفيديو
- تتبع رسائل الفيديو الخاصة بك، ومشاهدات الفيديو، ونسبة المشاهدة
هيبو فيديو المحترفين
- سهل الاستخدام
- هناك رؤى حول مقاطع الفيديو الخاصة بك
سلبيات Hippo Video
- هناك حد لعدد مقاطع الفيديو التي يمكنك تسجيلها على الشاشة
تسعير Hippo Video
- بداية: 19 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد
- محترف: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- النمو: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات فيديو هيبو
- 4.6/5 على G2
- 4.5/5 على Capterra
قل وداعاً للتواصل النصي العادي
توفر الفرق التي تستثمر في نظام إدارة محتوى الفيديو الوقت والمال والموارد من خلال توصيل الرسالة الصحيحة في الوقت المناسب إلى جمهورها.
ClickUp هو الطريقة الأسهل والأكثر فاعلية لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة وعالية الجودة لجميع أنواع حالات الاستخدام - إنشاء المحتوى، وأدلة التأهيل، ومراجعات المشاريع، والمزيد! كأفضل أداة بديلة ل Vidyard لتسجيل الشاشة، فإن ClickUp يغيّر طريقة مكان العمل عن بُعد يتصل
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