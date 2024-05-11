أفضل 10 بدائل ومنافسين ل Vidyard 2025

التسويق عبر الفيديو هو شكل نشط من أشكال التواصل الحديث في جميع أنحاء العالم. في الواقع هاب سبوت تُظهر الأبحاث أن 96% من العملاء يعتمدون على مقاطع الفيديو التوضيحية للشركات، وأن 88% منهم يريدون مشاهدة فيديو قبل إجراء عملية الشراء!

سواء كنت جديدًا في مجال رسائل الفيديو أو كنت بحاجة إلى حل محسّن لإنتاجية الفريق، ستحتاج إلى منصة تسويق فيديو قوية لحل المشكلات المعقدة بشكل أسرع وتخصيص سير العمل.

ادخل: أنظمة إدارة المحتوى المؤسسي (ECM) وإدارة محتوى الفيديو المؤسسي (EVCM)! تدير هذه المنصات محتوى الفيديو طوال دورة حياتها بالكامل وتمكين الشركات من التحكم في التكاليف المرتبطة بتخزين المحتوى.

في هذا الدليل، سنستكشف 10 بدائل لـ Vidyard لجعل إنشاء محتوى فيديو بسيط وسريع وفعال!

ما هو Vidyard؟

Vidyard هي منصة تسويق فيديو مصممة لمساعدة الشركات الصغيرة على البدء في استخدام تسويق محتوى الفيديو. تساعدك ميزاتها المتنوعة على إنشاء مقاطع فيديو جميلة وتوزيعها دون تعلم مهارات متقدمة. مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء لقطات عالية الجودة دون قضاء ساعات أمام حاسوبك. تُمكِّن Vidyard منشئي المحتوى من تضمين مشغلهم المخصص على أي موقع ويب أو مدونة.

توفر منصة Vidyard Video Platform طريقة بسيطة لمشاركة المحتوى مثل مقاطع الفيديو التدريبية أو إعلانات الشركة أو أحداث الشركة أو العروض التوضيحية للمنتجات أو حتى الدورات التدريبية عبر الإنترنت. يمكنك إضافة إعلانات الفيديو والترويج للمحتوى.

تجعل Vidyard من إنشاء مقاطع الفيديو واستضافتها بسرعة فائقة وسهولة لأي شخص. كما يمكّنك من تسجيل أي شيء من شاشة الكمبيوتر أو الهاتف. يحتوي على إصدارات مجانية ومحترفة ولا يستغرق تثبيته سوى بضع ثوانٍ فقط.

من الإنشاء إلى التوزيع، توفر منصة Vidyard المستندة إلى السحابة تحكمًا كاملاً في كل جانب من جوانب إدارة محتوى الفيديو. صُممت Vidyard مع وضع تجربة المستخدم (UX) في صميمها، وهي تمكّن المستخدمين من التعاون عبر الفرق والأقسام في الوقت الفعلي مع استخدام أدواتهم الحالية على أفضل وجه.

## أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Vidyard

1. مقطع بواسطة ClickUp

اختر تسجيل شاشتك بالكامل، أو نافذة تطبيق، أو علامة تبويب متصفح باستخدام Clip من ClickUp وشاركه مع الفريق من داخل مهمة ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة حيث تجتمع الفرق معًا لتخطيط وتنظيم و التعاون في العمل باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف واللوحات البيضاء والمزيد. يتيح ClickUp، الذي يسهل تخصيصه ببضع نقرات فقط، للفرق من جميع الأنواع والأحجام إنجاز العمل بفعالية أكبر، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.

إذا كان مجلد التنزيلات على سطح المكتب الخاص بك يجمع مئات الصور المشروحة بحلول نهاية كل أسبوع، جرّب Clip! قم بتسجيل صوتك وشاشتك في دقائق لإبداء الملاحظات أو توضيح عملية ما أو التحدث عن أي عوائق في المهمة التي تعمل عليها. لا حاجة للتنزيل!

ميزات #### ClickUp

تسجيل صوتي وشاشة مجاني

تتبع الفيديو الجاريمشاريع التسويق مع أكثر من 15 عرضًا للمشروع

التعليق، والتعديل، والعمل على المهام والمستندات في وقت واحد معفريق العمل عن بُعد إنشاء نظام إدارة فيديو لتوحيد مهام سير العمل

إنشاء مهمة من التسجيل الخاص بك، وإضافة وصف، وتعيين أعضاء الفريق

إيجابيات ClickUp

تتبع الوقت متاح من خلال الويب وسطح المكتب وتطبيق الهاتف المحمول

ClickUp Notepad للحصول على مكان شخصي لالتقاط ملاحظات محتوى الفيديو أثناء التنقل

يمكنك تحديد أولويات المهام العاجلة باستخدام التصفية والفرز والعلامات والحقول المخصصة

مركز قوالب ClickUp عبارة عن مكتبة من القوالب الجاهزة للاستخدام لدعم إنشاء الفيديو

سلبيات ClickUp

لا يمكنك تصدير تقرير تتبع الوقت

منحنى التعلم بسبب عدد الميزات المتاحة ومستوى قابلية التخصيص

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات لكل عضو شهريًا

: 7 دولارات لكل عضو شهريًا للشركات : 12 دولارًا لكل عضو شهريًا

: 12 دولارًا لكل عضو شهريًا المؤسسات: إذا كنت بحاجة إلى مجموعة برمجيات كاملة للتعامل مع أعباء العمل والعمليات الخاصة بمؤسستك، فنحن نود مساعدتك في إعدادك للنجاح! من فضلك اتصل بالمبيعات عندما تكون جاهزاً

ClickUp التقييمات والمراجعات

4.7/5 على Capterra

4.7/4 على G2

2. ويستيا

ميزة التعاون والتعليق في العمل على ويستيا Wistia هي عبارة عن منصة فيديو ذات ميزات مبتكرة لتسهيل بناء حلول قوية دون القلق بشأن تعقيدات البنية التحتية. توفر هذه الأداة إعدادات مسبقة متقدمة للتشفير وتكوينات مخصصة لتقديم محتوى فيديو عالي الجودة بسرعة إلى جمهورها في أي مكان وفي أي وقت.

الميزات الرئيسية لـ Wistia

تسجيل مقاطع الفيديو من متصفحك، ثم تصديرها إلى Wistia

قص مقاطع الفيديو وتحريرها إطارًا بإطار

إنشاء معارض فيديو في عرض دائري أو شبكي أو عرض قائمة

إيجابيات Wistia

توزيع مقاطع الفيديو بسهولة على قنوات مختلفة عبر الويب من خلال حساب واحد

يتضمن تحليلات أصلية تمكّن العملاء من تحسين المشاركة وتحسين عائد الاستثمار

مقاييس ورؤى في الوقت الفعلي لمساعدة المديرين على تحديد المشاكل وحلها بشكل أسرع

إدارة محتوى القناة (CCM) يدير مقاطع الفيديو عبر جميع القنوات والمنصات الاجتماعية (مثل يوتيوب) وينظمها في مكان واحد

ميزات تضمين بسيطة لإضافة محتوى فيديو إلى موقعك الإلكتروني

سلبيات Wistia

يمكن أن يكون Wistia باهظ الثمن نسبيًا للشركات الصغيرة

يحد من أحجام الملفات إلى 8 جيجابايت

تسعير Wistia

مجاني

بالإضافة إلى : 19 دولارًا شهريًا

: 19 دولارًا شهريًا محترف : 79 دولارًا شهريًا

: 79 دولارًا شهريًا متقدم: 319 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Wistia

4.6/5 على G2

4.7/5 على Capterra

3. فيميو

ميزة تسجيل الشاشة من فيميو فيما يتعلق بمحتوى الفيديو، تعتمد المؤسسات بشكل متزايد على الخدمات الخارجية لمشاركة قصصها والتواصل مباشرة مع جمهورها. لكن إدارة كل هذه الملفات، من التنسيقات المختلفة إلى أحجام الملفات، قد تستغرق وقتًا طويلاً وصعبًا. ماذا لو كنت قادرًا على عرضها جميعًا في نفس الوقت أثناء التحرير؟ الآن يمكنك ذلك، بفضل عرض Vimeo للمؤسسات.

ميزات Vimeo

الحصول على رؤى حول إجمالي المشاهدات والتعليقات والإعجابات والمشاركات والتحميلات والتنزيلات

أدوات تحويل ترميز مدمجة وإنشاء صور مصغرة تلقائية

تغيير أي فيديو مشترك وتتبع مشروعك في الوقت الفعلي باستخدامتقارير مفصلة عن تقدمك استخدم أدوات المشاركة المتكاملة للنشر عبر قنوات تسويق الفيديو الخاصة بك



محترفو فيميو

الوصول إلى التقارير الخاصة بمقاطع الفيديو الفردية أو فرق العمل بأكملها

احصل على نظرة ثاقبة حول ما ينجح وأين قد تحتاج إلى تعديل استراتيجيتك

تحديد الاتجاهات في فئات سكانية محددة

تحديد الأهداف واستخدام التحليلات لقياس ما إذا كنت تحققها أم لا

سلبيات فيميو

يتمتع Vimeo برؤية منخفضة مقارنة بمنصات الفيديو الأخرى مثل ClickUp و Loom

لا يمكن استخدام الإعلانات لرعاية مقاطع الفيديو الخاصة بك

تسعير #### فيميو

فيميو بلس : 12 دولارًا شهريًا، مع تخصيص 250 جيجابايت سنويًا

: 12 دولارًا شهريًا، مع تخصيص 250 جيجابايت سنويًا Vimeo Pro : 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا، يتم دفعها سنويًا، مع تخصيص 1 تيرابايت سنويًا

: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا، يتم دفعها سنويًا، مع تخصيص 1 تيرابايت سنويًا Vimeo Business : 50 دولارًا شهريًا تُدفع سنويًا، مع تخصيص 5 تيرابايت سنويًا

: 50 دولارًا شهريًا تُدفع سنويًا، مع تخصيص 5 تيرابايت سنويًا Vimeo Premium: 75 دولارًا أمريكيًا شهريًا يتم دفعها سنويًا، مع تخصيص 7 تيرابايت سنويًا

تقييمات ومراجعات Vimeo

4.2/5 على G2

4.6/5 على Capterra

4. مايكروسوفت 365 ستريم

عبر مايكروسوفت 365 ستريم Microsoft 365 Stream هي خدمة تحرير فيديو على الويب حيث يمكنك إنشاء مقاطع فيديو لمشاركتها مع الآخرين عبر الإنترنت. تساعدك هذه الأداة القوية على إنشاء مقاطع فيديو بجودة احترافية في أي وقت. يمكنك تحميل محتوى الفيديو من جهاز الكمبيوتر والأجهزة المحمولة، وتحريرها معاً باستخدام أدوات مختلفة، ثم حفظها على جهازك.

ميزات Microsoft 365 Stream

تسجيل الشاشة يلتقط كل شيء مرئي على سطح المكتب، بما في ذلك المستندات والبرامج

تنظيم وإدارة الصور الثابتة ومقاطع الفيديو باستخدام السحب والإفلات

تحميل صورك مباشرةً إلى المواقع الاجتماعية مثل Instagram أو Facebook أو YouTube أو Google+ أو Pinterest أو Flickr

الوصول إلى ملفاتك المخزنة من أي مكان وعلى أي جهاز

إيجابيات Microsoft 365 Stream

يمكنك تحويل العروض التقديمية إلى مقاطع فيديو أو مستندات قابلة للمشاركة

يمكنك تسهيل مكالمات الفيديو على Teams

يساعدك برنامج إدارة الملفات في تحديد موقع الملفات الرقمية وإدارتها

سلبيات Microsoft 365 Stream

يفتقر إلى إرشادات كافية للتنقل في النظام الأساسي مقارنة ببدائل Vidyard الأخرى في هذه القائمة

مايكروسوفت 365 ستريم مايكروسوفت 365 ستريم

شخصي : 69.99 دولاراً في السنة

: 69.99 دولاراً في السنة عائلة : 99.99 دولارًا في السنة

: 99.99 دولارًا في السنة الأعمال الأساسية : 6 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 6 دولارات لكل مستخدم شهرياً الأعمال القياسية : 12.50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12.50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الأعمال المميزة: 22 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Microsoft 365 Stream

4.6/5 على G2

4.6/5 على Capterra

5. لوم

نول مثال على تسجيل الفيديو

التالي في قائمة بدائل فيديارد هو Loom، منصة استضافة الفيديو مع مشغلات عالية الجودة وتكامل سلس مع الشبكات الاجتماعية. يوفر تشغيلًا سلسًا وواجهة مستخدم ممتازة حيث يمكن للمستخدمين تحميل محتوى الفيديو بسهولة مباشرة من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. وإلى جانب النشر، يمكنهم أيضاً إدارة حسابات مختلفة باستخدام لوحة التحكم الخاصة بهم.

ميزات #### Loom

تسجيل المحتوى في أي تطبيق، على أي جهاز

تحرير الفيديو الخاص بك في متصفحك أو تطبيق Loom

يمكن للمشاهدين ترك ردود فعل رموز تعبيرية وتعليقات مختومة بالوقت للرد على لحظة معينة في الفيديو

تسجيل الشاشة متاح على منتجات نظام التشغيل Mac IOS

إيجابيات #### لوم

يوفر Loom العديد من أدوات التحليلات للمساعدة في تحسين جودة مقاطع الفيديو الخاصة به

بفضل أدوات التحليلات سهلة الاستخدام، يمكن للمستخدمين تتبع أداء جمهورهم بمرور الوقت

اعتمادًا على اشتراكك، قد يكون لديك مساحة تخزين غير محدودة

تمنح خدمة استضافة الفيديو هذه كل مستخدم جديد مساحة تخزين مجانية تبلغ 5 جيجابايت، وتتيح للمستخدمين إنشاء قوائم تشغيل وتنظيم المحتوى الخاص بهم

سلبيات #### لوم

قد تعاني مقاطع الفيديو من انخفاض الجودة

عند استخدام الإصدار المجاني، هناك حد زمني مدته 5 دقائق لمقاطع الفيديو

تسعير #### تلوح في الأفق

خطة البداية : مجاناً

: مجاناً الشركات : 8 دولارات شهرياً

: 8 دولارات شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

لوم التقييمات والمراجعات

4.7/5 على G2

4.6/5 على Capterra

6. بومب بومب

عبر قنبلة BombBomb هي منصة فيديو تساعد الشركات على فهم كيفية تفاعل الأشخاص مع المحتوى الذي ينشرونه. كما أنها توفر أيضًا أدوات تسويق فيديو مخصصة للسماح لهم بالتواصل مع جمهورهم. يمكن للمستخدمين حديثي العهد بمراسلة الفيديو الاستفادة من مكتبة موارد BombBomb الواسعة للنجاح في استخدام مقاطع الفيديو في أعمالهم.

ميزات BombBomb

تكامل Gmail للتسجيل والإرسال والتتبع من صندوق الوارد الخاص بك التقاط الشاشة

الإرسال عبر Slack أو Linkedin أو أي تطبيق بريد إلكتروني أو CRM تقريبًا باستخدام امتداد المتصفح

إنشاء وإرسال عدد غير محدود من رسائل البريد الإلكتروني بالفيديو إلى كل شخص في قاعدة بياناتك

إيجابيات قنبلة القنابل

من خلال تسجيل مقاطع الفيديو، تساعدك BombBomb على نقل المشاعر ونبرة الرسالة كما تم نقلها

يمكنك تتبع رسائل البريد الإلكتروني لمراقبة التفاعل

سهل الاستخدام

سلبيات BombBomb

لا يمكنك الإشارة إلى أكثر من جهة اتصال في المرة الواحدة

تسعير BombBomb

الأساسيات : 33 دولار شهرياً

: 33 دولار شهرياً بالإضافة : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة للفرق التي تضم أكثر من 20 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات BombBomb

4.6/5 على G2

4.4/5 على Capterra

7. سيندسبارك

عبر سيندسبارك تساعد Sendspark الشركات على التواصل مع العملاء من خلال رسائل الفيديو المباشرة لزيادة التفاعل وإضافة لمسة إنسانية. سواء كانت مقدمة أو عرضًا توضيحيًا للمنتج أو متابعة، يمكن للمستخدمين توسيع نطاق التخصيص للحصول على تجربة أفضل من كلا الجانبين. يحتوي Sendspark أيضًا على ميزة لطلب مقاطع فيديو من العملاء أو الزملاء برابط بسيط.

الميزات الرئيسية لـ Sendspark

يمكنك تتبع عائد الاستثمار

إنها منصة تفاعلية للفيديو مع لوحة تحكم

يمكنك تخصيص الرسائل

إيجابيات Sendspark

سريع وموثوق

يتمتع بجودة صوت وفيديو جيدة

سلبيات #### Sendspark

خطة مجانية محدودة مقارنة ببدائل Vidyard الأخرى في هذه القائمة

تسعير Sendspark

مجاني

إيجابي : 15 دولارًا شهريًا

: 15 دولارًا شهريًا شركة : 29.80 دولارًا شهريًا

: 29.80 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة للفرق

Sendspark التقييمات والمراجعات

4.8/5 على G2

4.8/5 على Capterra

8. بونجورو

عبر بونجوروبونجورو هي خدمة استضافة فيديو بواجهة بسيطة حيث يقوم المستخدمون بتحميل مقاطع الفيديو مباشرة إلى الموقع لتحويل العملاء المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى رسائل الفيديو عبر روابط على مواقع التواصل الاجتماعي أو محرك البحث الخاص بالموقع.

بونجورو الميزات الرئيسية

HDشاشة كروم ومسجل كاميرا الويب إضافة عبارات CTA اللافتة للنظر إلى محتوى الفيديو الخاص بك

تحرير تصميم الفيديو الخاص بك وحفظه كقالب قابل لإعادة الاستخدام

تضمين صورة مصغرة في رسائلك الإلكترونية، أو مشاركة رابط بسيط

إيجابيات بونجورو

تسجيل وإرسال مقاطع فيديو سريعة

يمكنك تخصيص الرسائل ومعرفة من تفاعل معها

سلبيات بونجورو

لا يمكنك تشغيل معاينة الفيديو في تطبيق الجوال

أسعار بونجورو

مجاناً

أساسي : 15 دولارًا شهريًا

: 15 دولارًا شهريًا محترف : 39 دولارًا شهريًا

: 39 دولارًا شهريًا النمو: 79 دولارًا شهريًا

بونجورو التقييمات والمراجعات

4.7/5 على G2

5/5 على Capterra

9. CreateStudio

عبر إنشاء استوديو CreateStudio هو حل قوي وسهل الاستخدام عبر الإنترنت للأشخاص الذين يرغبون في إنشاء مقاطع فيديو بسهولة ومشاركتها مع جمهورهم. يقدم خدمات استضافة الفيديو لكل من الأفراد والشركات.

الميزات الرئيسية لـ CreateStudio

لديه مندوب على الإنترنت 24/7

يمكنك سحب وإسقاط محتوى الفيديو إلى المنصة

تحرير الفيديو والصوت

إيجابيات #### CreateStudio

سهل الاستخدام للإخراج على مستوى احترافي

يوجد دعم فني وتدريب ممتازان

سلبيات برنامج CreateStudio

لا يمكنك إنشاء رسوم متحركة طويلة على منصة الفيديو هذه

تسعير #### CreateStudio

قياسي : 199 دولارًا سنويًا

: 199 دولارًا سنويًا بطاقة دخول شاملة: 349 دولارًا سنويًا

إنشاء استديو #### التقييمات والمراجعات

4.8/5 على G2

4.8/5 على Capterra

10. فيديو فرس النهر

عبر فيديو فرس النهر منصة الفيديو هذه عبارة عن مشغل بث حيث يشاهد المستخدمون مقاطع الفيديو المفضلة لديهم ويشاركونها مع الأصدقاء. يقوم التطبيق تلقائياً بفهرسة كل مقطع فيديو يتم تحميله وفقاً لمدى ملاءمته لملف المستخدم الشخصي. يمكن للمستخدمين بعد ذلك عرض القائمة أبجدياً أو بناءً على نوع المحتوى الذي يبحثون عنه.

الميزات الرئيسية لفيديو هيبو

تسجيل مقاطع الفيديو وإرسالها وتتبعها من صندوق الوارد في Outlook الخاص بك

الوصول إلى العديد من العملاء المحتملين في وقت واحد من خلال حملات بريد إلكتروني مخصصة للفيديو

تتبع رسائل الفيديو الخاصة بك، ومشاهدات الفيديو، ونسبة المشاهدة

هيبو فيديو المحترفين

سهل الاستخدام

هناك رؤى حول مقاطع الفيديو الخاصة بك

سلبيات Hippo Video

هناك حد لعدد مقاطع الفيديو التي يمكنك تسجيلها على الشاشة

تسعير Hippo Video

بداية : 19 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

: 19 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد محترف : 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو : 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات فيديو هيبو

4.6/5 على G2

4.5/5 على Capterra

قل وداعاً للتواصل النصي العادي

توفر الفرق التي تستثمر في نظام إدارة محتوى الفيديو الوقت والمال والموارد من خلال توصيل الرسالة الصحيحة في الوقت المناسب إلى جمهورها.

ClickUp هو الطريقة الأسهل والأكثر فاعلية لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة وعالية الجودة لجميع أنواع حالات الاستخدام - إنشاء المحتوى، وأدلة التأهيل، ومراجعات المشاريع، والمزيد! كأفضل أداة بديلة ل Vidyard لتسجيل الشاشة، فإن ClickUp يغيّر طريقة مكان العمل عن بُعد يتصل

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