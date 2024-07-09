كيفية استخدام Loom: 10 حالات استخدام تسجيل الشاشة

كيف تضمن نقل المعرفة والتعاون بسلاسة في مكان عملك؟ حتى دون النظر إلى تعقيدات الإعدادات عن بُعد والإعدادات المختلطة، فإن الأمر صعب المنال.

فنادراً ما يكون لدى الأشخاص الوقت الكافي لقراءة الوثائق المطولة، وتستهلك الاجتماعات وقت التركيز، كما أن الرسائل الفورية المتبادلة بين الموظفين مزعجة في أحسن الأحوال وقاتلة للإنتاجية في أسوأ الأحوال.

لحسن الحظ، هناك طريقة أخرى لضمان تواصل واضح ونقي لا يعطل يوم أي شخص: تسجيل الشاشة. برنامج تسجيل الشاشة يمكن أن يكون مفيدًا في سيناريوهات مختلفة. تخيل أن يقوم مندوب مبيعات بإنشاء فيديو سريع يعرض ميزة منتج ما للعميل. وبالمثل، يمكن لفريق التسويق تسجيل نموذج لحملة على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركتها مع أصحاب المصلحة للحصول على تعليقاتهم. ويمكن لفريق الموارد البشرية تعزيز عملية التأهيل باستخدام مقاطع فيديو مسجلة مسبقًا و زيادة نسبة الاحتفاظ بالموظفين بنسبة 82% من خلال توصيل المفاهيم الأساسية وسير العمل وثقافة الشركة بفعالية إلى الموظفين الجدد.

أمثلة على برامج تسجيل الشاشة الشائعة

Loom هو أداة شائعة لتسجيل الشاشة. فهي تساعدك على التقاط ما يظهر على شاشتك بالضبط - المستندات وتخطيطات الموقع الإلكتروني ونماذج التصميم - وتكمل المعلومات بتعليقات صوتية وصفية.

كما تتيح لك أيضًا تسجيل شاشتك إلى جانب تغذية كاميرا الويب الخاصة بك. يؤدي ذلك إلى إنشاء صورة داخل صورة حيث يظهر وجهك في نافذة أصغر أو فقاعة كاميرا أثناء قيامك بتوضيح أو شرح ما يظهر على الشاشة. هذه طريقة رائعة لإضافة لمسة شخصية وبناء علاقة مع جمهورك.

لكن العمل لا يحدث في صوامع. لقد تطور سير العمل ليشمل المزيد من التعاون في المشاريع حتى عندما تكون الفرق في مناطق زمنية مختلفة أو تعمل عن بُعد. أي أننا بحاجة إلى نهج أكثر تكاملاً. أدخل كليك أب كليب وهي ميزة تسجيل شاشة مدمجة داخل برنامج منصة ClickUp لإدارة المشاريع .

قم بتسجيل شاشتك بالكامل أو علامات تبويب ونوافذ محددة مع تعليق صوتي عبر ClickUp Clips وإرفاقها بسهولة بتعليق أو مهمة أو مستند في ClickUp للحصول على سياق كامل

يمكن لـ ClickUp Clips التقاط العروض التوضيحية والشروحات المقدمة على شاشة الكمبيوتر، مع الحفاظ على كل شيء منظم بدقة ضمن مشاريع ومهام محددة. الجزء الأفضل؟ يعمل ClickUp كمساحة عمل شاملة حيث يمكنك إدارة أي مهمة أو مشروع من البداية وحتى الانتهاء.

دعنا نستكشف كيف ستساعدك أدوات تسجيل الشاشة هذه على تحسين تواصلك وجعلها أكثر فعالية.

## 10 حالات استخدام تسجيل شاشة تلوح في الأفق

فيما يلي 10 سيناريوهات يمكن فيها لأدوات مثل Loom و ClickUp Clips أن تحول تواصل الفريق والعملاء.

1. عروض توضيحية سريعة للبرامج

لا فائدة من المستندات النصية المطولة التي تحتوي على لقطات شاشة غير شخصية إذا كنت ترغب في كسب العملاء والاحتفاظ بهم لمنتجاتك البرمجية.

تتيح لك أداة ClickUp Clips، وهي أداة تسجيل شاشة بدون علامة مائية، إنشاء عروض توضيحية سريعة وجذابة للبرامج داخل منصة ClickUp. يمكنك إطلاع العملاء أو زملائك في الفريق على ميزات البرنامج بشكل مرئي.

يسهّل ClickUp Clips إنشاء تسجيلات فيديو لوظائف تطبيق معين وتفاعلات المستخدم، مما يضمن أن تكون عروضك التوضيحية مركزة وغنية بالمعلومات. يمكنك مشاركة تسجيلات المقاطع الخاصة بك مباشرةً من داخل مهام ClickUp Tasks الحفاظ على جميع مواد التواصل والتدريب منظمة وقابلة للبحث بشكل ملائم.

تحويل مقاطع الفيديو إلى مهام، وتعيين المهمة لأعضاء الفريق المعنيين، وإضافة حالات مخصصة لتتبع التقدم المحرز على ClickUp

2. توفير دعم مخصص للعملاء

لا تتمتع رسائل البريد الإلكتروني العامة للدعم باللمسة الشخصية التي يتوقعها معظم العملاء. لذا، يمكنك إرشاد العملاء خلال خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها وجهاً لوجه مع أداة تسجيل الشاشة . يمكنك تسجيل لقطة شاشة توضح كيفية حل مشكلة العميل. كما يمكن أن يكون بمثابة مورد قاعدة معرفية يمكن لفريق الدعم الخاص بك الرجوع إليه لحل المشكلات المماثلة.

تتيح لك أداة الرسم في Loom تسليط الضوء على العناصر الرئيسية على الشاشة أثناء جلسة التسجيل لتحسين الوضوح.

عبر تلوح في الأفق يمكنك تعديل إعدادات التسجيل حتى يمكنك تسجيل مقاطع الفيديو مباشرةً داخل تذكرة الدعم لتخصيص تجربة الدعم، مما يجعل العملاء يشعرون بالتقدير وحل المشكلات بشكل أسرع.

3. التأهيل عن بُعد للموظفين الجدد

قم بجولة افتراضية في برنامج الشركة وسير العمل للحصول على تجربة تأهيل سلسة.

استفد من مقاطع ClickUp Clips لإنشاء جولة فيديو شاملة لبرامج الشركة الحالية وسير العمل. مباشرةً من مقابلة عن بُعد مرحلة، يمكن للموظفين الجدد التعرف بصريًا على الأدوات الرئيسية، والتنقل بين الوظائف المختلفة، وفهم عمليات فريقك.

تتكامل ClickUp Clips أيضاً مع مهام ClickUp Tasks و مستندات ClickUp لتضمين المواد التدريبية ذات الصلة إلى جانب مقاطع الفيديو الإرشادية الخاصة بك.

4. إنشاء مقاطع فيديو توضيحية للحملات التسويقية

هل تعلم أن جمهورك على وسائل التواصل الاجتماعي يحتفظ بنسبة 95% من المعلومات عندما يتم توصيلها عبر الفيديو مقارنة ب 10% عندما يقرؤونها نصيًا؟

تخلَّ عن المنشورات الكثيفة بالمعلومات لحملاتك الإعلانية وأشرك جمهورك مع فيديوهات توضيحية واضحة وموجزة لمنتجك أو خدمتك.

تلوح في الأفق امتداد كروم يتيح لك إنشاء تسجيلات شاشة قصيرة وجذابة تعرض منتجك أو خدمتك أثناء العمل. يمكنك بدء التسجيل مباشرةً من متصفحك!

عبر تلوح في الأفق إرشاد المشاهدين خلال الميزات الرئيسية، وشرح المفاهيم المعقدة بصريًا، وإضافة السرد لإضفاء لمسة شخصية على تسجيل Loom الخاص بك.

يتيح لك Loom تسجيل مقاطع فيديو موجزة باستخدام مقتطفات من شاشتك بسهولة. قم بربط هذه المقتطفات معًا في Loom لإنشاء فيديو توضيحي مصقول يحافظ على تفاعل جمهورك وإطلاعهم على كل ما هو جديد.

5. تقديم الدعم الفني عن بُعد

هل تواجه مشكلة في شرح خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها المعقدة عبر الرسائل النصية أو الهاتف؟ ابدأ بتسجيل شاشتك أثناء توجيه المستخدمين خلال العملية. يمكنك الإشارة إلى أزرار محددة، وتوضيح الإجراءات، وحتى تسليط الضوء على مناطق الالتباس على الشاشة نفسها.

يمكن دمج ClickUp Clips مع Loom لضمان حصول المستخدمين على المساعدة التي يحتاجونها بسرعة وكفاءة. وهذا يحسن من رضا العملاء ويقلل من حجم تذاكر الدعم المتكررة التي يجب على فريقك التعامل معها.

6. إنشاء مقاطع فيديو تعليمية ومنتجات رقمية

يمكن لمنشئي الدورات التدريبية عبر الإنترنت تحويل المفاهيم المعقدة إلى مقاطع فيديو تعليمية جذابة.

قم بتسجيل الشاشة الكاملة باستخدام ClickUp Clips لتوجيه المشاهدين خلال كل خطوة.

تتيح لك ClickUp Clips إمكانية تكبير عناصر محددة من مقاطع فيديو YouTube وتسجيلها و إضافة تعليقات توضيحية للتأكيد وحتى سرد تسجيلاتك مباشرةً داخل المنصة أو المتصفح.

في الواقع, انقر فوق الدماغ يمكن إقران مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp مع Clips ل التفريغ الصوتي التلقائي من اجتماعاتك وتسجيلات الشاشة.

إنشاء نسخ صوتي باستخدام ClickUp Brain

يمكنك بسهولة مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بك مع أعضاء الفريق أو استخدامها كمنتجات رقمية يمكنك بيعها أو توزيعها.

7. توثيق عمليات تسليم التصميم

يُعد ClickUp Clips مثاليًا لـ توضيح التفاعلات الصغيرة أو الرسوم المتحركة بوضوح استثنائي. وهذا يجعلها مناسبة للغاية لعمليات تسليم التصميم دون عناء حيث لا تضيع أي تفاصيل في الترجمة.

مشِّك المطورين خلال نماذج التصميم أو النماذج الأولية وتوضيح الشكوك في نفس الوقت. قم بتكبير عناصر محددة باستخدام ميزات التعليقات التوضيحية في ClickUp Clips واستخدم السرد الصوتي لشرح قرارات التصميم وعمليات التفكير لتحقيق نتائج رائعة.

قم بتنزيل المقاطع أو تضمينها في مهمة أو إرسال روابط عامة لمشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بك مع فريقك

يتيح لك ClickUp's Clips Hub تخزين جميع مقاطعك في مكان واحد لسهولة الرجوع إليها. قم بتحويل أي مقطع تسليم تصميم من الموزع إلى مهمة ClickUp لفريق التطوير لديك بحيث يكون لدى المطورين السياق الكامل الذي يحتاجونه. وهذا يقلل من مخاطر سوء التواصل ويضمن تسليم التصميم بشكل أكثر سلاسة.

8. إنشاء دراسات حالة مرئية

عندما تضع قلبك وروحك في تطوير منتج أو خدمة ما، فأنت تريد دائمًا معرفة من اشترى حلولك وكيف استفادوا منها. لا تقتصر دراسات الحالة من العملاء على تسليط الضوء على تأثير منتجك فحسب، بل تمنحك أيضًا ملاحظات قيّمة حول كيفية تحسينه.

والأكثر من ذلك؟ يمكنك استخدامها كدليل اجتماعي لجلب المزيد من الأعمال!

يساعدك Loom على تحويل دراسات الحالة المطولة واستجابات العملاء إلى أصول تفاعلية دائمة الخضرة. وهذا يساعدك على إظهار نجاح منتجك أو خدمتك بأمثلة واقعية.

سجّل مقطع فيديو لشاشتك وأنت تصف كيف تم استخدام منتجك أو خدمتك من قِبل عميل حقيقي وسبب إعجابه بها. هناك أيضًا زر إيقاف مؤقت على الجانب الأيسر من الواجهة لاستعادة توازنك إذا تعثرت في منتصف التسجيل! وعندما تكون مستعدًا للتسجيل مرة أخرى، ما عليك سوى الضغط على زر إعادة التشغيل.

عبر تلوح في الأفق يمكنك مشاركة دراسات الحالة المصورة المقنعة هذه على موقعك التسويقي المصغر، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو عروض المبيعات لبناء الثقة والمصداقية مع العملاء المحتملين.

9. تسجيل المحاضرات أو العروض التقديمية عبر الإنترنت

لقد جعل عصر ما بعد الجائحة التعلم المرن شائعًا للغاية. أداة مشاركة الفيديو تجعل مشاركة المعرفة أمراً سهلاً.

يمكن للمعلمين تسجيل المحاضرات أو العروض التقديمية أو الجلسات التدريبية مباشرةً من الشاشة. وتتيح لك واجهة Loom التبديل بسهولة بين الشرائح وعرض المقدم.

يمكنك مشاركة مقاطع فيديو Loom مع الطلاب أو الزملاء، مما يسمح لهم بالتعلم بشكل مستقل. كما يتيح لك تطبيق Loom لسطح المكتب إضافة طوابع زمنية وعبارات تحث على اتخاذ إجراء لتوجيه المشاهدين خلال النقاط والموارد الرئيسية. يمكن للطلاب أيضًا تسريع أو إبطاء وتيرة الفيديو لفهم أفضل.

10. إنشاء شهادات العملاء بالفيديو

يمكن لعملائك تسجيل شهادات الفيديو مباشرةً على شاشاتهم، وعرض كيف ساعدهم منتجك أو خدمتك على النجاح.

تتيح خاصية التسجيل عبر كاميرا الويب في لوم للعملاء مشاركة قصصهم الشخصية، وبناء الثقة والمصداقية مع العملاء المحتملين.

تتيح إمكانيات تحرير الفيديو في Loom إمكانية إضافة تراكبات نصية أو عبارات تحث على اتخاذ إجراء، مما يجعل شهادات الفيديو الخاصة بك مؤثرة.

عبر تلوح في الأفق كما رأيت، هناك العديد من حالات الاستخدام المبتكرة لتطبيقات تسجيل الشاشة مثل Loom و ClickUp Clips. ولكن هناك طريقة جيدة وطريقة أفضل لاستخدامها.

أفضل ممارسات تلوح في الأفق

فيما يلي بعض أفضل الممارسات لضمان أن تكون عروض الفيديو التقديمية الخاصة بك واضحة وموجزة وتترك انطباعًا دائمًا:

تحدث بوضوح وبثقة: انطق كلماتك وتجنب التحدث بسرعة كبيرة. استخدم نغمة المحادثة بشكل جيد، ولكن استبعد كلمات الحشو مثل "أم" و"مثل".

انطق كلماتك وتجنب التحدث بسرعة كبيرة. استخدم نغمة المحادثة بشكل جيد، ولكن استبعد كلمات الحشو مثل "أم" و"مثل". تحقق من جودة الميكروفون: تحقق مرة أخرى من جودة الميكروفون قبل التسجيل، حيث يمكن أن يؤدي التشويش في الخلفية أو الميكروفون المكتوم إلى تشتيت انتباه المشاهدين

تحقق مرة أخرى من جودة الميكروفون قبل التسجيل، حيث يمكن أن يؤدي التشويش في الخلفية أو الميكروفون المكتوم إلى تشتيت انتباه المشاهدين استعن بالضوء الطبيعي: الضوء الطبيعي هو دائماً خيار جذاب، وتجنب الإضاءة العلوية القوية لأنها قد تخلق ظلالاً قاسية

الضوء الطبيعي هو دائماً خيار جذاب، وتجنب الإضاءة العلوية القوية لأنها قد تخلق ظلالاً قاسية ارتدِ ملابس مناسبة للنجاح (حتى في الفيديو): على الرغم من أنك لست بحاجة إلى بدلة وربطة عنق، إلا أن ارتداء ملابس احترافية يعطي انطباعًا أوليًا جيدًا، خاصةً إذا كان العرض التقديمي موجهًا للعميل

على الرغم من أنك لست بحاجة إلى بدلة وربطة عنق، إلا أن ارتداء ملابس احترافية يعطي انطباعًا أوليًا جيدًا، خاصةً إذا كان العرض التقديمي موجهًا للعميل الوضوح البصري هو المفتاح: شارك فقط علامات التبويب أو التطبيقات ذات الصلة على شاشتك. استخدم أدوات تسجيل الشاشة لتكبير العناصر المحددة التي تريد تسليط الضوء عليها

شارك فقط علامات التبويب أو التطبيقات ذات الصلة على شاشتك. استخدم أدوات تسجيل الشاشة لتكبير العناصر المحددة التي تريد تسليط الضوء عليها الاختصار هو الأهم: اجعل تسجيلاتك موجزة ومركزة. تجنب الاستطرادات غير الضرورية، والتزم بالرسالة الأساسية التي تريد إيصالها

اجعل تسجيلاتك موجزة ومركزة. تجنب الاستطرادات غير الضرورية، والتزم بالرسالة الأساسية التي تريد إيصالها التشذيب إلى حد الكمال: استخدم أدوات التشذيب لإزالة المقاطع غير المرغوب فيها أو التوقفات أو الحشو اللفظي، مما يضمن الحصول على منتج نهائي مصقول

استخدم أدوات التشذيب لإزالة المقاطع غير المرغوب فيها أو التوقفات أو الحشو اللفظي، مما يضمن الحصول على منتج نهائي مصقول تعليقات توضيحية للجميع: لتحسين إمكانية الوصول للمشاهدين الذين يعانون من إعاقات سمعية أو بيئة صاخبة، أضف تعليقات إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك

لتحسين إمكانية الوصول للمشاهدين الذين يعانون من إعاقات سمعية أو بيئة صاخبة، أضف تعليقات إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك صقل عملك: استفد من ميزات التحرير الأساسية لضبط التفاصيل الصغيرة، مثل إضافة بطاقة عنوان أو تضمين دعوة إلى اتخاذ إجراء في النهاية

استفد من ميزات التحرير الأساسية لضبط التفاصيل الصغيرة، مثل إضافة بطاقة عنوان أو تضمين دعوة إلى اتخاذ إجراء في النهاية قوة المعاينة: قم بمعاينة الفيديو الخاص بك قبل المشاركة لالتقاط أي توقفات محرجة أو أخطاء مطبعية في النص الذي يظهر على الشاشة أو المناطق التي تحتاج إلى توضيح

تعمل هذه الممارسات على تغيير صدى مقاطع الفيديو الخاصة بك مع جمهورك. سيجدون مقاطع الفيديو أكثر احترافية وجاذبية وأسهل في المتابعة.

فوائد تسجيل الشاشة في مكان العمل

في الماضي، كان العمل عن بُعد يعني في كثير من الأحيان التضحية بالعمل الجماعي وأحياناً بالكفاءة. ومع ذلك، يوفر برنامج تسجيل الشاشة مزايا إنتاجية تتجاوز مجرد تجنب سوء التواصل.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تؤثر مقاطع الفيديو المسجلة بشكل إيجابي على المرونة في مكان العمل :

تعزيز التعاون: يسمح إنشاء محتوى فيديو لنقل المعرفة لأعضاء الفريق أو العملاء في مناطق زمنية مختلفة بالوصول إلى المعلومات في الوقت الذي يناسبهم وتجنب الحاجة إلى الوقت الفعلي الاجتماعات عبر الإنترنت تمكين فرق العمل عن بُعد: بالنسبة للفرق المتفرقة جغرافياً، يتيح لك تسجيل الفيديو مشاركة العمليات المعقدة والمشاوير وحتى مقدمات الفريق، مما يعزز بيئة عمل أكثر اتصالاً

يسمح إنشاء محتوى فيديو لنقل المعرفة لأعضاء الفريق أو العملاء في مناطق زمنية مختلفة بالوصول إلى المعلومات في الوقت الذي يناسبهم وتجنب الحاجة إلى الوقت الفعلي الاجتماعات عبر الإنترنت إنشاء قاعدة معرفية: إنشاء مكتبة من مقاطع الفيديو القابلة لإعادة الاستخدام التي يمكن للموظفين الجدد استخدامها لتعلم سير العمل الأساسي بالسرعة التي تناسبهم، ويمكن لأعضاء الفريق الحاليين إعادة النظر في الإجراءات لتجديد المعلومات بسرعة

إنشاء مكتبة من مقاطع الفيديو القابلة لإعادة الاستخدام التي يمكن للموظفين الجدد استخدامها لتعلم سير العمل الأساسي بالسرعة التي تناسبهم، ويمكن لأعضاء الفريق الحاليين إعادة النظر في الإجراءات لتجديد المعلومات بسرعة تحسين التدريب والتطوير: إنشاء مقاطع فيديو تعليمية مفصلة خطوة بخطوة أو تسجيل مقاطع فيديو لجلسات التدريب المباشرة للرجوع إليها في المستقبل، وبالتالي خلق تجربة تعليمية أكثر تفاعلية وتفاعلية

إنشاء مقاطع فيديو تعليمية مفصلة خطوة بخطوة أو تسجيل مقاطع فيديو لجلسات التدريب المباشرة للرجوع إليها في المستقبل، وبالتالي خلق تجربة تعليمية أكثر تفاعلية وتفاعلية تحسين الشفافية والمساءلة: توفير سجل واضح للقرارات والمناقشات والتقدم المحرز في المشروع، مما يشجع الشفافية داخل الفرق ويجعل الجميع على نفس الصفحة

توفير سجل واضح للقرارات والمناقشات والتقدم المحرز في المشروع، مما يشجع الشفافية داخل الفرق ويجعل الجميع على نفس الصفحة بناء آليات للتغذية الراجعة: تقديم ملاحظات أكثر تفصيلاً حيث يمكنك إبراز التعليقات ومجالات التحسين بشكل مرئي مع الحفاظ على نبرة إيجابية

تقديم ملاحظات أكثر تفصيلاً حيث يمكنك إبراز التعليقات ومجالات التحسين بشكل مرئي مع الحفاظ على نبرة إيجابية رفع مستويات رضا العملاء: يمكن للعملاء مشاهدة عرض توضيحي لخطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، مما يجعلهم يشعرون بالتمكين ويقلل من أوقات حل تذاكر الدعم

يمكن للعملاء مشاهدة عرض توضيحي لخطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، مما يجعلهم يشعرون بالتمكين ويقلل من أوقات حل تذاكر الدعم إضفاء لمسة إنسانية: في بيئة العمل عن بُعد، يضفي Loom لمسة شخصية على التواصل. تضيف رؤية شاشة شخص ما وسماع السرد الصوتي له مع ظهور وجهه في فقاعة الكاميرا عنصرًا إنسانيًا غالبًا ما يفتقر إليه التواصل القائم على النصوص

برنامج مشاركة الشاشة هو أداة تعاون عن بُعد التي تتجاوز مجرد التتبع السريع وتوضيح الاتصالات. إنها أداة متعددة الاستخدامات يمكنها تنظيم سير العمل وتعزيز الكفاءة.

تجاوز تسجيلات الشاشة الأساسية

نحن نتفق على أن Loom يبسط التواصل المعقد من خلال إعدادات التسجيل البديهية. فهو يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو واضحة وموجزة تعزز التعاون ومشاركة المعرفة والإنتاجية.

ولكن أين تخزن هذه التسجيلات؟ هذا هو المكان الذي تتألق فيه ClickUp! قم بتحميل مقاطع فيديو Loom مباشرةً إلى مهام ClickUp Tasks أو ClickUp Docs، وناقش نقاط فيديو محددة، وقم بتعيين المهام باستخدام نظام التعليق في ClickUp.

تكمل ClickUp برنامج Loom من خلال تقديم:

إدارة المشروع: تتيح لك منصة ClickUp تعيين المواعيد النهائية والتبعيات والأولويات للمهام المرتبطة بمقاطع الفيديو المسجلة. وهذا يبقي مشاريعك على المسار الصحيح

تتيح لك منصة ClickUp تعيين المواعيد النهائية والتبعيات والأولويات للمهام المرتبطة بمقاطع الفيديو المسجلة. وهذا يبقي مشاريعك على المسار الصحيح مخططات جانت: تصور الجداول الزمنية للمشروع والمسارات الحرجة مع تضمين مقاطع الفيديو المسجلة في المراحل الرئيسية للحصول على نظرة عامة واضحة لسير العمل

تصور الجداول الزمنية للمشروع والمسارات الحرجة مع تضمين مقاطع الفيديو المسجلة في المراحل الرئيسية للحصول على نظرة عامة واضحة لسير العمل تتبع الوقت: تتبع الوقت المستغرق في إنشاء مقاطع الفيديو ومراجعتها لضمان تخصيص الموارد بكفاءة

يلتقط Loom تعليمات واضحة، ويوفر ClickUp التنظيم - الثنائي المثالي للعمل الجماعي! يعملان معاً على إطلاق الإمكانات الكاملة لتسجيل الشاشة لك ولفريقك.

وإذا كنت ترغب في الالتزام بأداة واحدة فقط وتمنع تشتت سير العمل، سجّل شاشتك باستخدام ClickUp Clips!

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