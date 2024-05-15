لقد اختبرنا أفضل 12 بديلًا ومنافسًا لـ Loom لعام 2025

وبصفتي مدير محتوى متمرسًا خاض غمار العمل في مختلف مجالات عمل فرق العمل - سواء كان ذلك شخصيًا أو عن بُعد أو مختلطًا - أدركت أن مفتاح التواصل الفعال يكمن في البساطة والوضوح. وهذا هو السبب في أن تسجيل الشاشة أصبح عنصرًا أساسيًا في مجموعة أدواتي.

لقد عملت على مر السنين مع العديد من أدوات تسجيل الشاشة، بما في ذلك Loom التي على الرغم من شعبيتها إلا أن لها نصيبها العادل من القيود. لحسن حظنا أن المشهد التقني مليء ببدائل Loom القوية، ويسعدني أن أشارككم أفضل 12 اختيارًا.

دعونا نتعمق في هذه الحلول التي لا تساعد فقط في إنشاء محتوى فيديو مقنع، بل تساهم أيضًا في تحسين تعاون الفريق. استعد لتحسين تسجيلات الشاشة باستخدام بدائل Loom المذهلة هذه!

ما هو Loom؟

عبر Loom

لوم هو مسجل شاشة يساعدك على تسجيل رسائل فيديو سريعة يمكنك مشاركتها مع فريقك.

باستخدام امتداد Loom Chrome، يمكنك تسجيل:

جولات المواقع الإلكترونية

دروس البرمجيات

المقابلات

دروس عبر الإنترنت

وأكثر من ذلك بكثير

وهذا يجعل من Loom بديلاً رائعاً لاستخدام البريد الإلكتروني والمراسلة الفورية وتطبيقات مؤتمرات الفيديو.

حدود تطبيق Loom

على الرغم من أنه من المفترض أن يكون Loom هو الحل الأمثل لتلبية احتياجاتك في مراسلات الفيديو، إلا أنه بعيد كل البعد عن ذلك.

وإليك السبب:

واجهة مستخدم Loom ليست بديهية للغاية، لذا من المحتمل أن تواجه صعوبة في التنقل وإنشاء رسائل الفيديو "الفورية" الخاصة بك

إمكانيات التحرير المحدودة تعني أنه يجب عليك الاعتماد على تطبيقات أو خدمات أخرى لتحرير الرسائل المسجلة

تقصر نسخته المجانية المستخدمين على 25 مقطع فيديو وتسمح فقط بمدة فيديو أقصاها خمس دقائق

أفضل 12 بديلًا لتطبيق Loom في عام 2024

1. كليب من كليك أب

قل وداعًا للمواضيع النصية التي تستغرق وقتًا طويلاً وقل مرحبًا بالوضوح مع مقاطع من ClickUp !

تتخطى المقاطع كونها مجرد تسجيلات للشاشة - فهي تعيد اختراع طريقة عملك، وتوفر تكاملاً سلساً في بيئة عملك الحالية. يمكنك بسهولة إنشاء مقطع في أي محادثة ClickUp، بنقرة بسيطة على أيقونة الفيديو. علاوة على ذلك، يتم تفريغ كل مقطع تلقائيًا باستخدام ClickUp Brain، مساعدنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي. يمكّنك هذا من تمييز المقاطع المهمة، والانتقال بين مقاطع الفيديو، واستخدام المقتطفات عند الحاجة.

مشاركة المقاطع أمر بسيط ومباشر. ما عليك سوى تضمين المقطع في ClickUp، أو مشاركة رابط عام أو تنزيل ملف الفيديو لراحة قصوى. يمكنك أيضًا تحويل أي مقطع إلى مهمة، مما يمنحك القدرة على تحويل الأفكار إلى مهام قابلة للتنفيذ. أخيرًا، مع تخزين جميع مقاطعك تلقائيًا في Clips Hub، لم يكن الحفاظ على التنظيم أسهل من أي وقت مضى. أطلق العنان لإمكاناتك مع Clips من ClickUp!

ميزات المقاطع الرئيسية

تحويل المحادثات باستخدام المقاطع : انقر على أيقونة الفيديو لإنشاء مقطع على الفور في أي محادثة على ClickUp. إنها طريقة سريعة وخالية من المتاعب لنقل أفكارك والحفاظ على مزامنة فريقك.

: انقر على أيقونة الفيديو لإنشاء مقطع على الفور في أي محادثة على ClickUp. إنها طريقة سريعة وخالية من المتاعب لنقل أفكارك والحفاظ على مزامنة فريقك. الاستفادة من التدوين المدعوم بالذكاء الاصطناعي : يتولّى ClickUp Brain مهمة تدوين كل مقطع، ويقدم لك الطوابع الزمنية والمقتطفات. لا مزيد من القلق بشأن تفويت النقاط المهمة.

: يتولّى ClickUp Brain مهمة تدوين كل مقطع، ويقدم لك الطوابع الزمنية والمقتطفات. لا مزيد من القلق بشأن تفويت النقاط المهمة. شارك مقطعك بنقرة واحدة فقط: مشاركة المقاطع الخاصة بك بنفس سهولة النقر على زر. سواء كنت ترغب في تضمينه داخل ClickUp، أو مشاركة رابط عام، أو تنزيل ملف الفيديو، فالخيار لك.

الايجابيات

تسجيل نافذة سطح المكتب، وعلامة تبويب كروم/فايرفوكس بكل سهولة

مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بك بسرعة مع أعضاء الفريق

يمكن دمجه مع خدمات مثل YouTube وGiphy وGoogle Drive وحتى Loom

نسخة مجانية تأتي مع مهام غير محدودة بالإضافة إلى عدد غير محدود من الأعضاء

السلبيات

لا يمكن للمستخدمين تسجيل مقاطع الفيديو مباشرة من كاميرا الويب الخاصة بهم

لا تأتي الأداة معتحرير الفيديوالقدرات

تسعير المقاطع

عروض ClickUp متعددة خطط التسعير :

مجانًا للأبد

غير محدود : 7 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 7 دولارات لكل مستخدم شهرياً للشركات : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات : اتصل ب ClickUp للتسعير المخصص

: اتصل ب ClickUp للتسعير المخصص يتوفر ClickUp Brain على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو

2. ScreenRec

عبر ScreenRecSreenRec هو تطبيق خفيف الوزن لتسجيل الشاشة ولقطات الشاشة يمنحك بعض الميزات الضخمة جدًا، مما يجعله أحد أفضل بدائل Loom.

_الاسم البسيط يقول كل شيء، ولكن هل يفي بالغرض؟

لنكتشف ذلك:

ميزات الشاشة الرئيسية

تسجيل شاشتك وصوت الكمبيوتر والميكروفون وكاميرا الويب بدقة عالية أو 4k

التعليق التوضيحي على لقطات الشاشة باستخدام أدوات التعليق التوضيحي البسيطة

رابط تلقائي قابل للمشاركة يسمح لك بمشاركة لقطاتك مع أي شخص في العالم بسهولة

الايجابيات

واجهة مستخدم بسيطة وعصرية وأنيقة

تسجيل لفترة زمنية غير محدودة

يمكن التقاط أي جزء من شاشتك باستخدام ميزة الاقتصاص سهلة الاستخدام

السلبيات

لا يوجد زر إيقاف مؤقت لإيقاف التسجيل مؤقتًا

لا توجد ميزات لتحرير الفيديو

تسعير #### ScreenRec

ScreenRec مجاني إلى الأبد.

3. ويستيا

عبر ويستيا Wistia "Record" هي أداة تسجيل شاشة سهلة الاستخدام مصممة لإنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة ومشاركتها بسهولة. وبفضل تكاملها مع منصة Wistia للفيديو، يمكن للمستخدمين تحميل محتوى الفيديو الخاص بهم وتوزيعه بسلاسة على جمهور أوسع.

ميزات Wistia الرئيسية

واجهة تسجيل شاشة بسيطة وبديهية

التكامل مع منصة Wistia للفيديو لسهولة التوزيع

ميزات تعاونية لمشاريع الفيديو الجماعية

الايجابيات

تكامل سلس مع منصة Wistia للفيديو لإدارة الفيديو بشكل متقدم

واجهة سهلة الاستخدام لإنشاء مقاطع فيديو سريعة وفعالة

ميزات تعاونية تسهل العمل الجماعي ومشاركة المشروع

السلبيات

قدرات تحرير محدودة مقارنة ببرامج تحرير الفيديو الأكثر تقدمًا

قد يتطلب التكامل مع منصة Wistia اشتراكًا للوصول الكامل إلى الميزات

تسعير Wistia

مجانًا (حتى 10 مقاطع فيديو)

الإضافة: 19 دولارًا شهريًا

19 دولارًا شهريًا المحترف: 79 دولارًا شهريًا

79 دولارًا شهريًا متقدم: 319 دولارًا شهريًا

4. Usersnap

عبر المستخدمون Usersnap هو

برنامج ملاحظات المستخدم

لمساعدة شركات البرمجيات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير منتجاتها باستمرار. يعمل برنامج Usersnap على تعزيز تفاعلات التغذية الراجعة للمنتجات الرقمية، ويجمع رؤى حول مشاكل المستخدمين الداخلية والخارجية من خلال تسجيل الشاشة، والتعليقات الصوتية، ولقطات الشاشة مع التعليقات التوضيحية.

ولكن هل وظيفة تسجيل الشاشة في Usersnap سريعة وسهلة مثل Loom والبدائل الأخرى؟ 😏

_لننطلق بسرعة!

ميزات Usersnap الرئيسية:

أدوات التغذية الراجعة مع تقنية تسجيل الشاشة: تجعل التواصل مع المستخدمين الداخليين والخارجيين بشأن القضايا المعقدة أسهل بكثير.

استطلاعات صغيرة مستهدفة: تعزز المشاركة وتضمن الحصول على رؤى دقيقة لاتخاذ القرارات بأدلة كافية.

لوحة تحكم وإعدادات بديهية: توفر الوقت للفرق غير المتمرسة في مجال التكنولوجيا التي تراقب مشاعر المستخدمين من مكان واحد.

المجتمع والمحادثات: قم ببناء علاقات حقيقية مع المستخدمين من خلال الرد على الملاحظات من خلال Usersnap أو إجراء مناقشة مفتوحة على لوحة Usersnap العامة.

الإيجابيات:

الحصول على تدفق مستمر من الأدلة للفرق لإجراء التحسينات بثقة.

تمكين العملاء من مشاركة صوتهم والشعور بأنهم جزء من نمو المنتج.

البدء في جمع ملاحظات المستخدمين عبر تسجيل الشاشة بجهد قليل التقنية (إعداد لمدة 30 دقيقة كحد أقصى).

سلبيات:

ليس برنامجًا فريدًا لتسجيل الشاشة، بل هو برنامج تسجيل شاشةأداة ملاحظات العملاء التي تحتوي على وظيفة تسجيل الشاشة كميزة قياسية.

وهي مخصصة في المقام الأول لفرق منتجات SaaS في جمع الملاحظات الداخلية والخارجية، ولكن يمكن استخدامها لفرق إدارة خدمات العملاء والتطوير وإدارة المشاريع.

لا توجد إمكانات ما بعد التحرير.

تسعير #### Usersnap

خطة بدء التشغيل: 69 دولارًا في الشهر، ملاحظات غير محدودة لتسجيل الشاشة، 5 أدوات نشطة للمستخدمين لتقديم الملاحظات، 10 مستخدمين.

خطة الشركة: 129 دولارًا شهريًا، ملاحظات غير محدودة لتسجيل الشاشة، 15 أداة نشطة للمستخدمين لتقديم ملاحظات، 15 مستخدمًا.

الخطة المميزة: 249 دولارًا شهريًا، ملاحظات غير محدودة لتسجيل الشاشة، 25 أداة نشطة للمستخدمين لتقديم الملاحظات، 25 مستخدمًا.

الخطة المؤسسية: 049 دولارًا شهريًا، ملاحظات غير محدودة لتسجيل الشاشة، أدوات نشطة غير محدودة، عدد غير محدود من المستخدمين.

5. سيندسبارك

عبر سيندسبارك إرسال بارك

هي عبارة عن منصة فيديو لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة للمبيعات و

التواصل مع العملاء

.

ولكن هل يمكن أن يُمكن أن تنشط_ رسائل الفيديو الخاصة بك؟

ميزات Sendspark الرئيسية

قوالب لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة على نطاق واسع

دعم العلامة التجارية للشعار الخاص بك، وموضوع اللون، والنطاق المخصص

القدرة على مشاركة مقاطع الفيديو كروابط أو رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية أو تضمين موقع الويب

تحليلات مفصّلة لمعرفة من يشاهد مقاطع الفيديو الخاصة بك، ومكان المشاهدين، وإلى أي مدى شاهدوا الفيديو

إيجابيات ####

تركيز Sendspark على الفيديو للتواصل مع العملاء يجعله أحد أفضل الخيارات للبيع الافتراضي

رائع لإنشاء الكثير من مقاطع الفيديو المتشابهة بسرعة (للتنقيب عن المبيعات، والإعداد,نجاح العملاء، الدعم، وما إلى ذلك)

سريع وسهل الاستخدام

السلبيات

نظرًا لأن Sendspark مصمم للتواصل مع العملاء، فإن منصات الفيديو الأخرى مثل Clip ستكون أفضل للتواصل الداخلي

تسجيل الفيديو لا يعمل بشكل جيد على سفاري أو الأجهزة المحمولة

لا يوجد تحرير للفيديو

أسعار سيندسبارك

لدى Sendspark 4 خطط تسعير:

خطة مجانية : تتضمن الكاميرا الأساسية وميزات تسجيل الشاشة لما يصل إلى 30 مقطع فيديو.

: تتضمن الكاميرا الأساسية وميزات تسجيل الشاشة لما يصل إلى 30 مقطع فيديو. خطة رسائل الفيديو 1:1 : 12 دولارًا لكل مستخدم/مستخدم/شهريًا - تتضمن علامة تجارية مخصصة، وتحليلات مفصلة، ومقاطع فيديو تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، ومقاطع فيديو غير محدودة

: 12 دولارًا لكل مستخدم/مستخدم/شهريًا - تتضمن علامة تجارية مخصصة، وتحليلات مفصلة، ومقاطع فيديو تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، ومقاطع فيديو غير محدودة خطة التخصيص على نطاق واسع : 39 دولارًا/مستخدم/شهرًا - تتضمن علامة بيضاء، ونطاقًا مخصصًا، وتكامل CRM، ولوحة تحكم للمشرف لتتبع أداء الفريق والفيديو.

: 39 دولارًا/مستخدم/شهرًا - تتضمن علامة بيضاء، ونطاقًا مخصصًا، وتكامل CRM، ولوحة تحكم للمشرف لتتبع أداء الفريق والفيديو. خطة الفريق والإدارة: 129 دولارًا/فريق/شهر - تشمل مساحات عمل متعددة لإدارة علامات تجارية متعددة

6. كامتاسيا

عبر كامتازيا Camtasia هو برنامج تسجيل على الشاشة و برنامج تحرير الفيديو مصمم لمساعدتك في إنشاء مقاطع فيديو تعليمية ومحتويات تعليمية أخرى.

_"كام" مسجل الشاشة هذا سيكون صديقك المفضل القادم؟

دعنا نلقي نظرة:

ميزات كامتازيا الرئيسية

تتيح لك خيارات تسجيل الشاشة تسجيل الشاشة بأكملها أو جزء منها أو نافذة تطبيق فقط

قوالب فيديو معدة مسبقًا تقلل من وقت تحرير مقاطع الفيديو الخاصة بك

تساعد مكتبة الموسيقى والمؤثرات الصوتية الخالية من حقوق الملكية في تحسين تجربة الفيديو الخاص بك

الايجابيات

تأتي Camtasia بمكتبة أصول جيدة تضم أيقونات ومقاطع موسيقية وقوالب حركية وغيرها

تتيح لك الأداة إضافة عناصر تفاعلية مثل الاختبارات إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك

السلبيات

لا يحتوي Camtasia على خطة مجانية وهو مكلف للغاية عند مقارنته بمثيلهأدوات تسجيل الشاشة يتطلب الكثير من التدريب لإنشاء محتوى فيديو باستخدام هذه الأداة

أبلغ المستخدمون عن تأخيرات بين الفيديو والصوت أثناء التسجيل

أسعار كامتاسيا

تقدم Camtasia أربع خطط تسعير:

خطة الترخيص الفردي الفردي: 179.88 دولارًا أمريكيًا رسوم لمرة واحدة

179.88 دولارًا أمريكيًا رسوم لمرة واحدة خطة الترخيص الفردي والفرق الصغيرة: 299.99 دولارًا أمريكيًا رسوم لمرة واحدة

299.99 دولارًا أمريكيًا رسوم لمرة واحدة الأعمال التجارية: 286.85 دولارًا أمريكيًا رسوم لمرة واحدة

286.85 دولارًا أمريكيًا رسوم لمرة واحدة تتوفر أسعار خاصة للفرق الحكومية وغير الهادفة للربح والفرق التعليمية

تحقق من هذه بدائل كامتازيا !

7. فيد

عبر فيد VEED هو مسجل شاشة ومحرر يتيح لك تسجيل شاشتك وكاميرا الويب لإنشاء محتوى فيديو جذاب.

دعنا نلقي نظرة فاحصة لتحديد ما إذا كان بإمكانه مساعدتك في إنشاء فيد* فيديوهات أحلامك:

ميزات VEED الرئيسية

تخطيطات متعددة لتسجيل مقاطع الفيديو في تقسيم الشاشة، وإدراج كاميرا الويب، وتبديل الخلفية، والمزيد

أداة تحرير عبر الإنترنت لإضافة ترجمات، واقتصاص مقاطع الفيديو، وإزالة ضوضاء الخلفية، وتضمين تأثيرات الفيديو، والمزيد

مساحة عمل لتنظيم المحتوى، والشعارات، والخط، ولوحات الألوان، وما إلى ذلك في مكان واحد

الايجابيات

VEED سهل الاستخدام للمبتدئين والمحترفين على حد سواء

يسهل عليك إضافة ترجمات الفيديو التي تدعم الصوت الخاص بك

تسمح لك أداة قص الفيديو بقص الملفات بتنسيقات متعددة بما في ذلك GIF وMP4 وMWV وAVI

السلبيات

محرر الفيديو عبر الإنترنت من VEED باهظ الثمن، حيث يكلفك 15 دولارًا شهريًا

تظهر علامة VEED المائية في مقاطع الفيديو المجانية (راجع هذا الدليل لـ* مسجلات الشاشة بدون علامات مائية_ * )

مسجلات الشاشة بدون علامات مائية_ ) التعاون بين أعضاء الفريق المتعددين مدعوم فقط في الإصدار "Pro"

تسعير #### VEED

تقدم VEED ثلاث خطط تسعير:

الخطة المجانية: طول الفيديو 10 دقائق + مشاريع غير محدودة + مساحة تخزين 2 جيجابايت + جودة تصدير 720p + ترجمة تلقائية + والمزيد

طول الفيديو 10 دقائق + مشاريع غير محدودة + مساحة تخزين 2 جيجابايت + جودة تصدير 720p + ترجمة تلقائية + والمزيد الخطة الأساسية: 18 دولارًا أمريكيًا في الشهر - طول الفيديو 25 دقيقة + مشاريع غير محدودة + مساحة تخزين 5 جيجابايت + جودة تصدير 1080 بكسل + ترجمة تلقائية + دعم الدردشة + والمزيد

18 دولارًا أمريكيًا في الشهر - طول الفيديو 25 دقيقة + مشاريع غير محدودة + مساحة تخزين 5 جيجابايت + جودة تصدير 1080 بكسل + ترجمة تلقائية + دعم الدردشة + والمزيد الخطة الاحترافية: 30 دولارًا شهريًا - مدة الفيديو ساعتان + مشاريع غير محدودة + سعة تخزين 20 جيجابايت + جودة تصدير 4K + ترجمة تلقائية + ترجمة تلقائية + دعم الدردشة + مجموعة أدوات العلامة التجارية + والمزيد

30 دولارًا شهريًا - مدة الفيديو ساعتان + مشاريع غير محدودة + سعة تخزين 20 جيجابايت + جودة تصدير 4K + ترجمة تلقائية + ترجمة تلقائية + دعم الدردشة + مجموعة أدوات العلامة التجارية + والمزيد خطة الأعمال: 59 دولارًا شهريًا - دعوة الفيديو إلى الإجراءات + تخزين 50 جيجابايت + صور رمزية للذكاء الاصطناعي 240 دقيقة + تحليلات الفيديو

8. فيديارد

عبر فيدياردVidyard عبارة عن منصة لتسجيل الشاشة متوفرة كملحق لمتصفح كروم.

ولكن هل يمكن أن تبرز في ساحة أدوات الفيديو الأخرى؟

ميزات فيديارد الرئيسية

مشاركة الفيديو لإرسال مقاطع الفيديو عبر رسائل البريد الإلكتروني أو تضمينها في مواقع الويب أو مشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر أو إنستغرام أو فيسبوك

تتيح لك ميزة إشعارات التفاعل معرفة متى يشاهد شخص ما رسالة الفيديو الخاصة بك

تحسين مقاطع الفيديو لمعالجة مقاطع الفيديو الخاصة بك تلقائيًا مع التسميات التوضيحية والبيانات الوصفية للحصول على ترتيب أفضل في البحث

الإيجابيات

يدعم Vidyard تحميلات الفيديو بتنسيقات متعددة مثل MP4 و MOV و WMV وما إلى ذلك

يمكن للمستخدمين تسجيل الشاشة بأكملها، أو علامة تبويب المتصفح، مع أو بدون تغذية كاميرا الويب الخاصة بك

السلبيات

يمكن أن تكون واجهة المستخدم مربكة للمستخدمين الجدد

يتم تقديمه بسعر ممتاز، حيث تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا

يتضمن البرنامج إمكانيات تحرير محدودة فقط مع البرنامج

أسعار فيديارد

يقدم Vidyard أربع خطط تسعير:

الخطة المجانية: تسجيلات غير محدودة + تحميلات غير محدودة + مشاركة عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي + والمزيد

تسجيلات غير محدودة + تحميلات غير محدودة + مشاركة عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي + والمزيد الخطة الاحترافية: 19 دولارًا شهريًا - جميع الميزات "المجانية" + الحماية بكلمة مرور + الردود على مقاطع الفيديو + العبارات التي تحث على اتخاذ إجراء لمقاطع الفيديو + والمزيد

19 دولارًا شهريًا - جميع الميزات "المجانية" + الحماية بكلمة مرور + الردود على مقاطع الفيديو + العبارات التي تحث على اتخاذ إجراء لمقاطع الفيديو + والمزيد الخطة الإضافية: 59 دولارًا شهريًا - جميع الميزات "الاحترافية" + أكثر من ثلاثة مستخدمين + علامة تجارية مخصصة + تحليلات فيديو + والمزيد

59 دولارًا شهريًا - جميع الميزات "الاحترافية" + أكثر من ثلاثة مستخدمين + علامة تجارية مخصصة + تحليلات فيديو + والمزيد خطة الأعمال: اتصل بالمبيعات

9. زايت

عبر تطبيق السحابة ZIGHT، المعروف سابقًا باسم CloudApp هو برنامج تسجيل الشاشة يسمح لك بالتقاط الشاشة وكاميرا الويب ومشاركتها على السحابة على الفور.

_هل يمكن أن يساعدك مسجل الشاشة هذا على الشعور بأنك على السحابة 9؟

_لنتحقق من ذلك 𦱜

الميزات الرئيسية لـ CloudApp

يتيح لك تسجيل شاشة كاميرا الويب تسجيل الشاشة إضافة وجهك إلى تسجيل الشاشة للحصول على تجربة مخصصة

يدعم التعليقات التوضيحية لإضافة نصوص أو مقاطع فيديو إلى تسجيلات الشاشة

يدعم إنشاء صور GIF

الايجابيات

مشاركة الروابط تسهل مشاركة رسائل الفيديو الخاصة بك مع أي شخص

ميزة التحرير تجعل من السهل قص مقاطع الفيديو وتقطيعها

السلبيات

تقيد خطته "المجانية" طول مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى 90 ثانية

لا يمكنك تحرير أو قص تسجيلات الفيديو الخاصة بك

واجهة المستخدم ليست بديهية وتستغرق بعض الوقت لتعتاد عليها

التسعير #### CloudApp

يقدم CloudApp أربع خطط تسعير:

الخطة المجانية: مقاطع فيديو + صور GIF + لقطات شاشة مشروحة + طول الفيديو حتى 90 ثانية + الوصول إلى آخر 20 ملف + إشعارات المشاهد

مقاطع فيديو + صور GIF + لقطات شاشة مشروحة + طول الفيديو حتى 90 ثانية + الوصول إلى آخر 20 ملف + إشعارات المشاهد الخطة الاحترافية: 9.95 دولار/شهرًا - جميع الميزات "المجانية" + تسجيل غير محدود + علامة تجارية مخصصة + الوصول إلى ملفات غير محدودة + مكالمات تحث على اتخاذ إجراء + والمزيد

9.95 دولار/شهرًا - جميع الميزات "المجانية" + تسجيل غير محدود + علامة تجارية مخصصة + الوصول إلى ملفات غير محدودة + مكالمات تحث على اتخاذ إجراء + والمزيد الفريق: 8 دولارات/مستخدم/شهرًا - جميع الميزات "الاحترافية" + إدارة الأعضاء + الفوترة المركزية + دعم ذو أولوية + تكامل مع طرف ثالث + والمزيد

8 دولارات/مستخدم/شهرًا - جميع الميزات "الاحترافية" + إدارة الأعضاء + الفوترة المركزية + دعم ذو أولوية + تكامل مع طرف ثالث + والمزيد المؤسسة: اتصل بنا لمعرفة السعر - جميع ميزات "الفريق" + المزيد من الأمان والتحكم والدعم

المكافأة:_

_/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/68747/undefined/ _ملحقات كروم* %/%href/_

!

10. سناجيت

عبر تيك سميث Snagit هو برنامج التقاط الشاشة وتسجيل برنامج يساعدك على تسجيل مقاطع الفيديو وإضافة شروحات وإنشاء تعليمات مرئية.

ولكن هل يمكن أن تستطيع أن_ تحتل موقع أفضل أداة لتسجيل الفيديو؟

دعنا نرى:

ميزات سناجيت الرئيسية

ميزة تسجيل الشاشة لالتقاط شاشتك كفيديو MP4 أو كملف GIF

ميزة التقاط التمرير البانورامي لالتقاط لقطات شاشة تمرير كاملة لشاشتك

تعليقات توضيحية لإضافة نص أو رسم عناصر مرئية فوق مقاطع الفيديو الخاصة بك

الايجابيات

يمكنه استخراج نص من صورة مضافة إلى مكتبته

تساعد القدرة على إضافة نص كتعليقات توضيحية في تحسين وضوح محتوى الفيديو

السلبيات

نظرًا لأن مسجل الشاشة يحتوي على العديد من الميزات، فقد يكون مربكًا للمستخدمين الجدد

لا يقدم Snagit أي خطة مجانية، والخطط المدفوعة باهظة الثمن ويمكن أن تكون غير مناسبة للشركات الصغيرة

لا يمكن للمستخدمين مشاركة الفيديو الخاص بهم مباشرة كرابط ويجب أن يعتمدوا على Screencast.com لهذا الغرض

تسعير #### تسعير Snagit

يقدم Snagit رسوم ترخيص لمرة واحدة قدرها 62.99 دولارًا لكل مستخدم.

11. تيلا

عبر تيلا Tella هي أداة قوية لتسجيل الشاشة والفيديو تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى فيديو جذاب ودروس تعليمية وعروض تقديمية دون عناء. وبفضل واجهته البديهية وقدرات التحرير المتقدمة، يعد Tella بديلاً رائعًا ل Loom لأولئك الذين يتطلعون إلى إنشاء مقاطع فيديو بجودة احترافية.

ميزات تيلا الرئيسية

أدوات تسجيل الشاشة والفيديو سهلة الاستخدام

خيارات تحرير متقدمة لإنشاء مقاطع فيديو مصقولة

التخزين السحابي لسهولة الوصول إلى محتوى الفيديو ومشاركته

المميزات

واجهة مبسطة لتجربة سهلة الاستخدام

ميزات تحرير قوية لتحسين محتوى الفيديو

يتيح التخزين السحابي سهولة التعاون ومشاركة مقاطع الفيديو

السلبيات

خيارات تخصيص محدودة مقارنة بالأدوات الأخرى

قد تفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة الموجودة في برامج تحرير الفيديو الأكثر تخصصًا

تسعير #### تيلا

سجّل ما يصل إلى 10 مقاطع فيديو مع خطة Tella المجانية للمبتدئين وشارك مقاطع الفيديو الخاصة بك عبر عنوان URL بدون علامة مائية. تبدأ خطته الاحترافية المدفوعة مع عدد غير محدود من مقاطع الفيديو وتصدير الفيديو بدون علامة مائية من 19 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا.

12. استوديو OBS

عبر استوديو OBS OBS Studio هو برنامج شائع مفتوح المصدر لتسجيل الشاشة والبث المباشر. مع مجموعة واسعة من خيارات التخصيص والدعم لمنصات متعددة، يعد OBS Studio بديلاً متعدد الاستخدامات لبرنامج Loom للمستخدمين الذين يتطلعون إلى إنشاء محتوى فيديو تفاعلي.

ميزات OBS Studio الرئيسية

برنامج مفتوح المصدر مع مجتمع داعم

إعدادات قابلة للتخصيص لتسجيل الشاشة المرن والبث المباشر

دعم متعدد المنصات لأنظمة ويندوز وماك ولينكس

المميزات

خيارات تخصيص واسعة النطاق لمحتوى فيديو مخصص

دعم لمختلف المنصات

القدرة على التسجيل والبث في نفس الوقت

تحديثات وتحسينات منتظمة بناءً على ملاحظات المستخدمين

السلبيات

منحنى تعلم أكثر حدة مقارنة بالأدوات الأكثر سهولة في الاستخدام مثل Loom

يتطلب مستوى أعلى من المعرفة التقنية للاستفادة من جميع الميزات بفعالية

أسعار استوديو OBS

OBS Studio هو مسجل شاشة مجاني على الإنترنت.

قم بتحسين تسجيلات الشاشة الخاصة بك باستخدام بدائل Loom

بالتأكيد، Loom عبارة عن منصة مراسلة فيديو تعمل كبديل لرسائل البريد الإلكتروني المطولة ومكالمات الفيديو التي لا تنتهي.

ومع ذلك، فإن مسجل الشاشة ليس سهل الاستخدام حقًا ويوفر الحد الأدنى من إمكانيات التحرير.

وإذا كنت تستخدم الإصدار المجاني، فهي منصة تسجيل فيديو محدودة للغاية.

لحسن الحظ، تتيح لك العديد من بدائل Loom مثل Clip by ClickUp إنشاء محتوى فيديو وأكثر من ذلك.

ومع ClickUp، يمكنك القيام بأكثر من مجرد تسجيل شاشة حاسوبك الشخصي.

يمكنك التعاون مع فريقك في مساحة العمل وإنشاء خرائط ذهنية، وإعداد الأهداف، وإعداد الأتمتة للإجراءات المتكررة، وما إلى ذلك.

فلماذا لا احصل على ClickUp مجانًا لقطع جميع مشاكل تسجيل الشاشة الخاصة بك؟ /%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/ClickUp-Clip-Screen-Recording-Blog-CTA.png ClickUp كليب كليب شاشة تسجيل مدونة CTA /%img/