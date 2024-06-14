15 نموذج فيديو تدريبي: أفضل الممارسات للتطوير المؤثر للموظفين

هل لا يزال التدريب في الشركات يجعلك تفكر في قاعات المؤتمرات المزدحمة وشرائح PowerPoint التي لا تنتهي؟

ستندهش عندما تعرف مدى التغير الذي طرأ على هذا الأمر.

إن مقاطع الفيديو التدريبية الذكية والتفاعلية والممتعة تعيد تعريف التعلم والتطوير في كل مكان - من سلاسل البرغر إلى شركات الوساطة المالية. تعد مقاطع الفيديو هذه أكثر من مجرد وسائل مساعدة بصرية للمواد المملة؛ فقد أصبحت محفزات قوية لنمو الموظفين والاحتفاظ بهم.

الفيديو التدريبي هو مورد تعليمي مصمم لزيادة كفاءات الموظفين وأدائهم. وهي تأتي في أشكال مختلفة، بدءًا من البرامج التعليمية المباشرة إلى الوحدات التفاعلية الجذابة، وكلها تهدف إلى تحقيق نتائج تعليمية محددة.

في الواقع وفقًا لمجلة فوربس فإن المشاهدين يحتفظون بنسبة 95% من الرسالة في شكل فيديو، مقارنة بنسبة 10% عند قراءتها. نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح 95%!

ففي نهاية المطاف، تقوم مقاطع الفيديو هذه بتقسيم المعلومات المعقدة إلى مقاطع يمكن التحكم فيها ويسهل هضمها، وغالبًا ما يتم تعزيزها بصور مقنعة أو لمسة من الفكاهة. ولا يتعلق الأمر فقط بجعل التعلم ممتعاً. بل إن مقاطع الفيديو هذه أيضًا منطقية من الناحية المالية.

حيث يمكن للمؤسسات خفض تكاليف التدريب بشكل كبير من خلال التحول إلى التعلم القائم على الفيديو، مما يلغي الحاجة إلى مواد التدريب المادية، وأتعاب المدربين، ونفقات السفر، وتكاليف المكان.

لذا، في المرة القادمة التي تخطط فيها لـ "دورة تدريبية إلزامية"، لماذا لا تلجأ إلى مقاطع الفيديو التدريبية؟

لماذا تعتبر مقاطع الفيديو التدريبية فعالة؟

مقاطع الفيديو التدريبية هي المنجزات الهادئة في مجال تكنولوجيا التعليم.

فبينما تستحوذ المنصات الحديثة مثل أنظمة إدارة التعلم والتطبيقات القائمة على الألعاب على العناوين الرئيسية، فإن مقاطع الفيديو التدريبية تقوم بعملها في الخلفية - مما يزيد من الاحتفاظ بالمعرفة باستمرار.

إليك الحقيقة البسيطة: البشر متعلمون بصريون. لقد كان سرد القصص المرئية طريقة أساسية للتواصل والتعلم منذ العصور القديمة.

تستفيد مقاطع الفيديو التدريبية من تفضيلنا للقصص، وتحول المعلومات الجافة والمعقدة إلى محتوى مرئي جذاب، وغالبًا ما تكون كاملة مع تعليقات صوتية وموسيقى متنوعة. فهي تجعل العمليات المعقدة سهلة الفهم من خلال الرسوم المتحركة الواضحة وتحول الأفكار المجردة - التي قد تستغرق مئات الصفحات من النصوص لشرح - إلى صور ملموسة.

أظهرت الدراسات أن أدمغتنا تعالج المعلومات المرئية 60,000 مرة أسرع من النص . لذا، في حين أن الباوربوينت التفصيلي الخاص بك قد يجد صعوبة في جذب الانتباه، فإن الفيديو التدريبي المصمم جيدًا يجذب الانتباه ويحافظ عليه.

أيضًا، تتيح مقاطع الفيديو التدريبية بناء القدرات وتعزيز فعالية التواصل، وكلاهما ضروريان لأي برنامج تدريبي ناجح، خاصةً التدريب الرشيق .

أنواع مقاطع الفيديو التدريبية

تأتي مقاطع الفيديو التدريبية بتنسيقات مختلفة، كل منها مصمم خصيصًا لتلبية أهداف التعلم واحتياجات الجمهور المختلفة.

يمكن أن يساعدك فهم هذه الأنواع في اختيار النمط المناسب لأهدافك التدريبية.

فيديوهات تعليمية

توفر مقاطع الفيديو التدريبية هذه عروضًا توضيحية أو عروضًا توضيحية خطوة بخطوة مصممة لتعليم مهارات أو مهام محددة.

سواء كانت تأهيل موظف جديد أو تعلُّم أداة برمجية جديدة، أو إتقان مهارة عملية، ترشد مقاطع الفيديو التعليمية المشاهدين خلال كل خطوة من خطوات العملية، مما يضمن لهم إمكانية المتابعة بالسرعة التي تناسبهم.

فيديوهات التدريب بالرسوم المتحركة

عندما تحتاج إلى شرح مفاهيم معقدة قد تكون جافة أو معقدة للغاية بالنسبة لتنسيقات الفيديو التقليدية، يمكن أن تكون مقاطع الفيديو المتحركة منقذة حقيقية.

فهي تستخدم صورًا جذابة ورسومًا متحركة ديناميكية لإضفاء الحيوية على المفاهيم، مما يجعل المواد المجردة أو الصعبة سهلة المنال ومثيرة للاهتمام.

هذا النوع من مقاطع الفيديو فعال بشكل خاص للموضوعات التي تستفيد من الوسائل المرئية، مثل العمليات العلمية أو تصور البيانات.

مقاطع الفيديو المسجلة على الشاشة أو لقطات الشاشة

عدة أدوات تسجيل الشاشة المجانية مثالية للتدريب على البرمجيات أو أي تطبيق يتطلب عرضًا توضيحيًا مرئيًا لمنتج رقمي.

تلتقط مقاطع الفيديو المسجلة على الشاشة مباشرة، وغالبًا ما تكون مصحوبة بشرح صوتي، لتقديم دليل واضح وموجز من خلال تطبيقات البرامج.

يسمح هذا العرض المباشر للمتعلمين برؤية ما يجب عليهم فعله بالضبط، مما يعزز قابلية استخدام التدريب.

فيديوهات لعب الأدوار

من خلال محاكاة سيناريوهات الحياة الواقعية، تساعد مقاطع فيديو لعب الأدوار الموظفين على فهم وممارسة الاستجابات والسلوكيات المناسبة في المواقف المختلفة.

تُعد مقاطع الفيديو هذه مفيدة بشكل خاص للتدريب على المهارات الشخصية، مثل خدمة العملاء أو أساليب المبيعات أو مهارات القيادة، حيث تكون الديناميكيات الشخصية أساسية.

فيديوهات مصغرة

عادةً ما تستغرق مقاطع الفيديو القصيرة والمركزة هذه بضع دقائق فقط وتغطي موضوعًا أو مهمة واحدة.

تُعد مقاطع الفيديو المصغرة مثالية للمتعلمين الذين يحتاجون إلى إجابات سريعة أو تنشيطية حول نقاط محددة. فهي تسمح للمتعلمين باستهلاك التدريب في أجزاء صغيرة يمكن التحكم فيها.

عناصر مقاطع الفيديو التدريبية الفعالة

يتوقف نجاح مقاطع الفيديو التدريبية على تصميمها وتنفيذها. إليك بعض العناصر الرئيسية التي يجب مراعاتها في مقاطع الفيديو التدريبية الفعالة:

1. اجعلها موجزة وواضحة

في ظل محدودية فترات الانتباه، من الضروري أن تكون الرسائل واضحة ومختصرة للحفاظ على تفاعل المشاهدين.

تضمن مقاطع الفيديو الموجزة توصيل المعلومات الأساسية بفعالية دون إرباك الجمهور.

2. اجعل التعلم تجربة نشطة

يمكن للميزات التفاعلية مثل الاختبارات وسيناريوهات اتخاذ القرار أن تحول المشاهدة السلبية إلى تجربة تعليمية تفاعلية.

تساعد هذه العناصر على تعميق الفهم وتعزيز الاحتفاظ بالمعلومات من خلال السماح للمتعلمين بتطبيق المعرفة في الوقت الفعلي.

3. تعزيز الوضوح باستخدام الوسائط المتعددة

تعد العناصر المرئية والصوتية عالية الجودة ضرورية ليس فقط من الناحية الجمالية ولكن من أجل الوضوح.

فهي تساعد في تبسيط المعلومات المعقدة وتحافظ على اهتمام المشاهد، مما يخلق تجربة تعليم فيديو غامرة أكثر.

4. ضمان إمكانية الوصول

تضمن ميزات إمكانية الوصول مثل الترجمة والسرد الواضح إمكانية استفادة جميع الموظفين، بغض النظر عن قدراتهم، من التدريب.

كما أن التأكد من أن مقاطع الفيديو متوافقة مع الأجهزة المحمولة يوسع أيضًا من إمكانية الوصول، مما يستوعب التعلم أثناء التنقل.

5. تجاوز الفيديو بمواد الدعم

توفير موارد إضافية، مثل ملفات PDF أو روابط لمحتوى ذي صلة على برنامج التدريب يمكن أن يعزز التعلم.

تسمح هذه المواد للمتعلمين بالتعمق في الموضوعات بالسرعة التي تناسبهم وتطبيق المعرفة عملياً.

15 أمثلة فيديو تدريبية

دعنا ندخل في صلب الموضوع ونشاهد بعض مقاطع الفيديو التدريبية أثناء العمل! فيما يلي 15 مثالاً رائعاً لفيديوهات تدريب الشركات:

1. فيديو ClickUp: مقدمة لمقاطع ClickUp

يستعرض هذا الفيديو من ClickUp قوة ميزة Clips، وهي ميزة تغير قواعد اللعبة لمحترفي التعلم والتطوير الذين يسعون إلى إنشاء محتوى تدريبي مؤسسي وتعليمي سهل الهضم وجذاب.

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل هذه الميزة صيغة جيدة للفيديو التدريبي:

تبلغ مدة الفيديو 35 ثانية فقط، مما يضمن الحفاظ على انتباه المتعلم ونقل أهم التفاصيل مقدمًا

استخدام التشبيهات في الفيديو يجعل الفيديو أكثر ارتباطاً بالموضوع

عرض الإرشادات التفصيلية للمنتج يعزز قابلية استخدام التدريب

ما الذي يجعل مقاطع ClickUp تبرز؟

تسجيل مقاطع الفيديو القصيرة ومشاركتها باستخدام ClickUp Clips

فائدة مقاطع ClickUp يكمن في بساطته وسهولة الوصول إليه.

على عكس برامج تحرير الفيديو التقليدية، يتيح Clips لأي شخص تسجيل مقاطع فيديو توضيحية قصيرة (مثل فيديو screencast) مباشرةً داخل منصة ClickUp.

لا حاجة لمجموعات تحرير فاخرة! يتيح ذلك لمنشئي المحتوى التوضيحي و تحفيز الفريق على إنشاء وحدات تدريبية سريعة حول ميزات أو عمليات أو خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

كيف يمكن لفرق البحث والتطوير الاستفادة من مقاطع ClickUp Clips؟

تتيح ClickUp Clips لفرق البحث والتطوير إنشاء وحدات تدريبية قصيرة وجذابة عبر الفيديو تلبي تفضيل المتعلم الحديث للمعلومات سهلة الهضم.

فيما يلي تفصيل للميزات الرئيسية التي تجعل من ClickUp Clips أداة قيّمة لمحترفي البحث والتطوير:

الإنشاء في المحادثات: يمكنك تسجيل مقطع بسهولة مباشرةً داخل أي محادثة ClickUp، مما يشجع على التواصل والتعاون الواضح. هذا ليس كل شيء - يمكنك النقر على أي جزء من مقطع ClickUp لترك تعليق وبدء مناقشة. يعرض ClickUp جدولًا زمنيًا لجميع التعليقات التي تم إجراؤها على الفيديو، مما يتيح لك إعادة تشغيل أي مقطع بنقرة واحدة فقط

التعليق وبدء محادثة بنقرة واحدة فقط على ClickUp Clips

النسخ باستخدام الذكاء الاصطناعي:ClickUp Brain -مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp- يقوم تلقائيًا بنسخ كل مقطع تلقائيًا، بما في ذلك الطوابع الزمنية والمقتطفات، مما يسهل العثور على معلومات محددة. يتم أيضًا فهرسة نصوص المقاطع بواسطة ClickUp Brain، مما يسمح لك بالبحث عن محتوى معين داخل مكتبة المقاطع الخاصة بك

نسخ كل مقطع ClickUp مع ClickUp Brain

شارك بنقرة واحدة: قم بتضمين مقطعك مباشرة في مهام ClickUp Tasks أو مستندات ClickUp أو مشاركته برابط عام، أو تنزيل ملف الفيديو لتوزيعه على نطاق أوسع

قم بتضمين مقطعك مباشرة في مهام ClickUp Tasks أو مستندات ClickUp أو مشاركته برابط عام، أو تنزيل ملف الفيديو لتوزيعه على نطاق أوسع قم بتحويل أي مقطع إلى مهمة: قم بتحويل أي مقطع إلى مهمة ClickUp، وتعيين أصحابها واتخاذ إجراءات بشأن الأفكار التي تمت مشاركتها في الفيديو. قم بتضمين أي مقطع في وصف مهمة، وقم بتعيين أعضاء الفريق، وانقل المهمة بسلاسة إلى أي قائمة أو مجلد أو مساحة حيث عملك جارٍ بالفعل

تضمين أي كليب ClickUp Clip في وصف مهمة وإضافة المعينين

إدارة كل شيء في مركز المقاطع: يساعدك مركز المقاطع في الحفاظ على كل شيء مرتباً. كل مقطع تقوم بتسجيله، سواء في تعليق أو مهمة أو مستند في ClickUp، يتم حفظه تلقائيًا في Clips Hub للرجوع إليه لاحقًا. هنا، يمكنك البحث في المقاطع وفرزها وإدارتها بأي طريقة تختارها، حتى لا تفقد أي مقطع قمت بإنشائه

قم بإدارة كل شيء في مكان واحد مع ClickUp Clips Hub

2. فيديو HubSpot استهداف إعلانات فيسبوك

تقدم أكاديمية HubSpot مقاطع فيديو تدريبية شاملة عن التسويق الرقمي.

يتناول فيديو استهداف إعلانات فيسبوك هذا موضوعًا معقدًا: الوصول إلى الجمهور المناسب بإعلاناتك. ولكن بدلاً من إغراق المشاهدين بالمصطلحات، فإنه يقسم الأمور إلى خطوات واضحة.

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل هذا الفيديو التدريبي مناسبًا:

يقسم الموضوعات المعقدة إلى خطوات سهلة الفهم

يستخدم عناصر مرئية مثل لقطات الشاشة لتوضيح المفاهيم

يكون الفيديو طويلاً بما يكفي لتغطية الموضوع ولكن ليس طويلاً جدًا بحيث يفقد المشاهدون اهتمامهم

3. فيديو كانفا: كيف وفرت مجموعة إكسبيديا 120 ساعة تصميم أسبوعيًا باستخدام Canva

يشرح هنا موظف من مجموعة Expedia Group كيف أفادت Canva شركتهم. هذا النوع من الفيديوهات التدريبية عبارة عن شهادة عميل.

فهو يقدم مثالاً واقعياً لكيفية استخدام المنتج بنجاح. إذا تم استخدام هذا الفيديو في تأهيل فرق نجاح العملاء، فيمكن أن يساعد الموظفين على رؤية التأثير الإيجابي للمنتج وفهم كيف يمكن أن يفيد شركات أخرى مماثلة.

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل هذا الفيديو التدريبي مناسبًا:

عندما يرى المتعلمون تجربة شخص حقيقي، فمن المرجح أن يصدقوا فعاليتها

تسلط الشهادات الضوء على الفوائد المحددة التي يوفرها المنتج/الخدمة، مما يعرض القيمة المقترحة بطريقة يمكن الارتباط بها

القصص جذابة بشكل طبيعي، مما يجعل الشهادات أكثر قابلية للنسيان من مقاطع الفيديو التدريبية التقليدية للمنتجات

4. فيديو Google Analytics: الأحداث الرئيسية والتحويلات في Google Analytics

يشرح هذا الفيديو التوضيحي لتحديث البرنامج تحديثًا على Google Analytics من خلال شرح التغييرات والأسباب الكامنة وراءها.

يمكن أن يكون هذا التنسيق تنسيق فيديو تدريبي جيد لأنه يقضي الوقت في شرح السياق التأسيسي للتحديث.

أسباب نجاح تنسيق الفيديو التدريبي هذا:

إنه يقسم التحديث إلى خطوات واضحة ويشرح سبب التغيير

يساعد استخدام تراكبات النص والرسوم المتحركة البسيطة في توضيح التغييرات بين المصطلحات القديمة والجديدة

يتجنب المدرب عناصر المحادثة غير الضرورية ويركز على إيصال المعلومات الأساسية

5. فيديو Adobe Creative Cloud: مبادئ نظرية الألوان

في هذا الفيديو، يقدم المتحدث خلفية تاريخية عن نظرية الألوان، ويشرح مفاهيم الألوان الأساسية والثانوية والثالثية، ويناقش سمات الألوان مثل تدرج الألوان والتشبع والقيمة.

يوفر تنسيق الفيديو التدريبي هذا العديد من المزايا:

يقدم نظرة عامة شاملة عن موضوع ما بطريقة منظمة

يتم شرح المفاهيم من قبل شخص موثوق وموثوق به، وهو مؤسس شركة بلوك ديزاين، استوديو التصميم الجرافيكي الحائز على جوائز

يستخدم مرئيات لمساعدة المشاهدين على فهم المفاهيم التي تتم مناقشتها

6. فيديو أكاديمية المحللين أشهر 5 كليدات استشارات Ccnsulting (وكيفية بنائها)

هذا فيديو تدريبي على تصميم شرائح PowerPoint موجه خصيصًا للاستشاريين.

يقول المتحدث أن الاستشاريين يستخدمون خمسة تخطيطات رئيسية للشرائح بشكل متكرر.

ويهدف من خلال تعليم المشاهدين كيفية تصميم هذه الشرائح الخمس إلى توفير الوقت وتحسين عروضهم التقديمية.

فيما يلي أهم فوائد استخدام تنسيق الفيديو التدريبي هذا:

إنه يخصص المعلومات والأمثلة مباشرةً لاحتياجات الجمهور المستهدف (الاستشاريين)

يقسم عملية الإنشاء إلى خطوات سهلة المتابعة

يوضح كيفية استخدام القوالب عملياً مع أمثلة حقيقية

7. فيديو غونغ التعامل مع الاعتراض - 7 خطوات للتغلب على أي اعتراض في المبيعات

إذا كنت ترغب في تثقيف محترفي المبيعات حول كيفية التعامل مع اعتراضات المبيعات بخبرة في المبيعات، فيمكن أن يكون هذا الفيديو مفيدًا كفيديو تدريبي شامل.

فهو يرشد المشاهدين من خلال الخطوات السبع لعملية المبيعات بين الشركات من غونغ من خلال عرض واضح ومنظم.

تتضمن بعض الأسباب القوية لاختيار تنسيق الفيديو التدريبي هذا ما يلي:

يوفر مجموعة شرائح يمكن للموظفين تنزيلها واستخدامها كأداة مرجعية أثناء مكالمات المبيعات الحقيقية

يستخدم الفيديو بشكل فعال سيناريوهات واقعية لتوضيح الحلول التي يقدمها، مما يجعل المحتوى أكثر عملية وقابلية للتنفيذ

يقسم المفهوم إلى خطوات أو أقسام متميزة، مما يسمح للمتعلم بفهم الفروق الدقيقة بشكل أعمق

8. فيديو زينيوم للموارد البشرية كيفية تقديم ملاحظات بناءة

هذا الفيديو عبارة عن لعب أدوار حول كيفية إعطاء ملاحظات بناءة ملاحظات الموظفين . في مقطع الفيديو، يأتي براندون إلى مكتب زميله في العمل ليشتكي من أنه لا يشعر بالدعم من زميله في العمل.

ثم تشرح له زميلته في العمل وجهة نظرها وتقترح عليه طرقاً لتحسين التواصل في المستقبل.

إليك لماذا يمكن أن يكون هذا الشكل التدريبي مثالياً:

إنه يحاكي موقفاً واقعياً قد يواجهه الموظفون، مما يسمح لهم بمعرفة كيفية التعامل معه بفعالية

يسلط الفيديو الضوء على كل من أساليب التواصل الإيجابية والسلبية على حد سواء، مما يوفر للمشاهدين دروساً واضحة

يمكن للمشاهدين رؤية الموقف من كلا الجانبين، مما يساعدهم على فهم وجهات النظر المختلفة والاستجابات المحتملة

9. فيديو إنفيديا: تشذيب نماذج الذكاء الاصطناعي لتحقيق أعلى أداء

يناقش هذا الفيديو المتحرك طريقة جديدة لتدريب النماذج الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة تسمى تشذيب الكمون المدرك للأجهزة (HELP). ويوضح أن هذه الطريقة مناسبة تماماً لتدريب مقاطع الفيديو لأنها فعالة ودقيقة.

هذا الشكل فعال لأنه يوفر للمشاهدين فهماً قوياً للمشكلة والحل وفوائد الحل.

فيما يلي بعض الأسباب الأخرى لاختيار هذا التنسيق لمقاطع الفيديو التدريبية للشركات:

يبدأ الفيديو بشرح المشكلة ثم ينتقل إلى كيفية حلها بالطريقة الجديدة، مما يمنح المتعلمين المزيد من السياق حول الحاجة إلى الحل

الرسوم المتحركة والرسوم التوضيحية المرئية الأخرى للمفاهيم تساعد المشاهدين على فهم المواد بشكل أفضل

يركّز الفيديو على التطبيقات العملية والواقعية

10. فيديو ماكدونالدز كيفية إعداد الهامبرغر في ماكدونالدز

يقدم هذا الفيديو الإرشادي مثالاً على كيفية جعل التعلم بسيطاً وعملياً، ويستخدم هذا الفيديو الإرشادي أمثلة واقعية لتوضيح كل خطوة من خطوات إعداد الهامبرغر في ماكدونالدز للموظفين الجدد.

إليك السبب في أن هذا الشكل جيد للتدريب:

يقوم الفيديو بتقسيم العملية إلى تدفق خطوة بخطوة، وهو أمر مفيد للمتعلمين الجدد في هذه المهمة

يكرر الفيديو المعلومات الأساسية، مثل أسماء أجزاء الكعكة (التاج والكعب). يمكن أن يساعد هذا التكرار المتدربين على حفظ التفاصيل المهمة

يركز الفيديو على الأسلوب الصحيح. يمكن أن يساعد ذلك المتدربين على تجنب الأخطاء وضمان نتائج متسقة وعالية الجودة

11. فيديو منظمة ريتش أوت أستراليا: التنمر في مكان العمل

إن معالجة التنمر في مكان العمل موضوع صعب. وعلى الرغم من تعقيد الموضوع، إلا أن الفيديو التدريبي المتحرك يبسطه بشكل فعال. فهو يستخدم عناصر رسومية وتعليقات صوتية لتقديم تعليمات واضحة وسهلة الفهم. يضمن هذا النهج للمشاهدين سهولة متابعة المحتوى بسهولة.

ضع في اعتبارك تنسيق الفيديو التدريبي هذا لهذه الأسباب:

يمكن أن يساعد استخدام الفكاهة والدراما في الحفاظ على تفاعل المشاهدين مع المادة

يستخدم الفيديو أمثلة واضحة ومرتبطة بسلوكيات التنمر الواضحة والخفية على حد سواء

يقدم الفيديو خطوات تالية وموارد واضحة، ويشجع المشاهدين على طلب المساعدة إذا لزم الأمر

12. فيديو SafetyCulture: ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) لسلامة الأغذية

هذا الفيديو مثال رائع على قوة النص الجيد! فبدلًا من الاعتماد على الألوان الزاهية والمرئيات المتقنة، يختار هذا الفيديو التدريبي أسلوبًا واضحًا ومباشرًا، مما يساعد المشاهدين على التركيز على التعليق الصوتي.

يضمن هذا التركيز على النص أن تظل الرسالة محورية، حيث تلعب العناصر المرئية دورًا داعمًا في تعزيز التواصل.

إليك السبب الذي يجعل هذا التنسيق مثاليًا لمقاطع الفيديو التدريبية:

يحافظ الفيديو على المعلومات قصيرة ومباشرة، مما يزيد من انتباه المشاهدين واحتفاظهم بالمعلومات

عرض سيناريوهات من العالم الحقيقي يساعد المشاهدين على فهم كيفية تطبيق العملية في المواقف اليومية

من خلال تجزئة الإرشادات إلى أجزاء صغيرة وسهلة الهضم، يسمح الفيديو بمعالجة المعلومات وحفظها بسهولة أكبر

13. فيديو برجر كينج كلاب مشوية مع سنوب دوج

هذا فيديو تفاعلي لموظفي برجر كينج حول إعداد صنف قائمة الطعام الجديد الخاص بهم، الكلاب المشوية.

يقوم برجر كينج بإضفاء لمسة من الإثارة على تدريبهم من خلال ظهور سنوب دوج كمضيف، حيث يقدم المنتج بطريقة حيوية وجذابة.

وبالاستفادة من جاذبيته الثقافية الشعبية، يضمنون أن يكون التدريب لا يُنسى ويتردد صداه لدى جمهور واسع

إليك سبب نجاح هذا الشكل:

يمكن لاستخدام شخصية مشهورة مثل سنوب دوج أن يجذب الانتباه ويجعل الدورة التدريبية أكثر جاذبية للموظفين

يستخدم الفيديو شعارات وقوافي جذابة لمساعدة الموظفين على تذكر المعلومات الأساسية

يشرح الفيديو بوضوح عنصر القائمة الجديد ويشرح بإيجاز كيفية طهي الهوت دوج والإضافات المتوفرة

14. فيديو أهريف دورة كاملة لتحسين محركات البحث للمبتدئين

تعد مقاطع الفيديو التدريبية لـ Ahrefs مثالاً بارزًا على المحتوى التعليمي الفعال.

فهي تجمع بين الإنتاج عالي الجودة والرؤى التعليمية والعروض التوضيحية العملية لأدواتها، مما يجعلها موردًا لا يقدر بثمن لأولئك الذين يتطلعون إلى تعزيز مهاراتهم في تحسين محركات البحث. من الواضح لماذا تحظى مقاطع الفيديو هذه بتقدير كبير داخل مجتمع تحسين محركات البحث.

فيما يلي بعض الأسباب المقنعة للتفكير في تنسيق الفيديو التدريبي هذا:

يتم تقسيم الفيديو إلى وحدات، مما يسهل على المتعلمين التنقل والعثور على المعلومات التي يبحثون عنها

الفيديو جذاب بصريًا ويتضمن لقطات شاشة للمساعدة في توضيح المفاهيم التي تتم مناقشتها

يقوم المتحدث بإشراك المشاهدين من خلال طرح الأسئلة وتقديم التمارين، مما يعزز الاحتفاظ بالمعرفة وتطبيقها عملياً

15. فيديو نيل باتيل كيف تجعل البودكاست الخاص بك أكثر شعبية

تعد مقاطع الفيديو التعليمية لنيل باتيل على YouTube كنزًا دفينًا لكل من المسوقين الناشئين وذوي الخبرة الذين يهدفون إلى تعزيز براعتهم في التسويق الرقمي.

في هذا الفيديو، تمتلئ عروضه التقديمية المباشرة الخالية من الزوائد بالرؤى الثرية والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ، مما يجعل الموضوعات المعقدة سهلة المنال ويمكن التحكم فيها.

يستخدم نيل بفعالية المرئيات والأمثلة التي تبقيك متفاعلًا، مما يضمن أنك لا تشاهد بشكل سلبي فحسب، بل تتعلم بنشاط.

هذا هو السبب في أن هذا تنسيق فيديو تدريبي جيد:

يشارك نيل الدروس العملية المستفادة من سبع سنوات من البودكاست، ويقدم نصائح قيّمة قائمة على البيانات

يقدم الفيديو نصائح قابلة للتطبيق على الفور لتعزيز ظهور البودكاست والمشاركة فيه

في أقل من ست دقائق، يضمن الفيديو مشاركة المتعلم دون الحاجة إلى الكثير من الوقت

يساعد الجمع بين العناصر المرئية والنقاط الرئيسية في تعزيز الاحتفاظ بالمعلومات

والآن بعد أن شاهدت أفضل الأمثلة على الفيديوهات التدريبية، دعنا نرى كيف يمكنك إنشاء الفيديو التعليمي الخاص بك.

خطوات إنشاء مقاطع فيديو تدريبية

إليك دليل مباشر لصياغة برنامج تدريبي بالفيديو يحافظ على تفاعل جمهورك:

1. ابدأ بتخطيط محكم

تمامًا مثلما لا تبدأ قصة دون معرفة النهاية، لا تتسرع في إنتاج فيديو تدريبي لشركتك. ابدأ بتحديد أهدافك. من هو جمهورك؟ ماذا تريدهم أن يتعلموا؟

هذه الرؤية الواضحة ستمنع الفيديو الخاص بك من التحول إلى حبكة مربكة.

كما أن استخدام نموذج خطة تدريب الموظفين يمكن أن يساعدك في العصف الذهني، ووضع الخطوط العريضة لاستراتيجيات التدريب الخاصة بك، وتحديد الخطوط العريضة لها، وتجميعها.

2. صياغة نص واضح

فكر في السيناريو الخاص بك باعتباره العمود الفقري للفيديو التدريبي الخاص بك. يجب أن يرشد المشاهدين بسلاسة خلال المحتوى، وأن يكون خاليًا من الزوائد غير الضرورية.

فكر في استخدام تقنيات سرد القصص. يمكن أن يؤدي نسج السرد في السيناريو الخاص بك إلى جعل المحتوى أكثر ارتباطًا ولا يُنسى. فكر في دمج سيناريوهات العالم الحقيقي أو دراسات الحالة.

اجعله قصيرًا ومباشرًا وخاليًا من المصطلحات - البساطة هي أفضل صديق لك. ارجع إلى بعض عرض المصعد أمثلة لمعرفة كيف يمكن تكثيف المفاهيم المعقدة.

3. التركيز على جودة الإنتاج

حان الوقت الآن للتركيز على المرئيات والصوت.

استثمر في الإضاءة الجيدة. يمكن أن تكون الإضاءة الضعيفة مشتتة للانتباه وتجعل من الصعب على المشاهدين المتابعة. استهدف الإضاءة الطبيعية المتساوية كلما أمكن ذلك

يمكن أن تكون الإضاءة الضعيفة مشتتة للانتباه وتجعل من الصعب على المشاهدين المتابعة. استهدف الإضاءة الطبيعية المتساوية كلما أمكن ذلك إعطاء الأولوية للصوت الواضح. هذا أمر غير قابل للتفاوض. تخلص من ضوضاء الخلفية وتأكد من أن صوتك (أو صوت أي راوٍ) واضح وسهل الفهم. ضع في اعتبارك استخدام ميكروفون عالي الجودة

4. قم بالتحرير من أجل التأثير

حتى أفضل المشاهد التي تم تصويرها يمكن أن تستخدم بعض التحرير السحري. استخدم أدوات التحرير لقص الفواصل، وتحسين الانتقالات، ومزامنة العناصر المرئية مع سردك. تعمل هذه الخطوة على صقل الفيديو الخاص بك في حزمة أنيقة واحترافية.

5. التوزيع بحكمة

لا تكتفي بتخزين مقاطع الفيديو التدريبية الخاصة بك. اختر منصة توزيع تناسب جمهورك بشكل أفضل.

للتدريب الداخلي: استخدم نظام إدارة التعلم الخاص بشركتك (LMS) أو أنشئ قناة فيديو مخصصة داخل شبكتك الداخلية

استخدم نظام إدارة التعلم الخاص بشركتك (LMS) أو أنشئ قناة فيديو مخصصة داخل شبكتك الداخلية للجمهور الخارجي: ضع في اعتبارك منصات مثل YouTube أو Vimeo أو وسائل التواصل الاجتماعي حسب الفئة السكانية المستهدفة

ضع في اعتبارك منصات مثل YouTube أو Vimeo أو وسائل التواصل الاجتماعي حسب الفئة السكانية المستهدفة استخدم الكلمات الرئيسية ذات الصلة والعناوين الواضحة لضمان سهولة عثور جمهورك المستهدف على الفيديو التدريبي الخاص بك

نصيحة احترافية: اجعل الفيديو الخاص بك سهل الوصول إليه! وفر تعليقات أو نصوصًا لتلبية احتياجات المشاهدين الذين يعانون من إعاقات سمعية أو أولئك الذين يفضلون التعلم عن طريق القراءة.

إنشاء مقاطع فيديو تدريبية باستخدام ClickUp

لقد أحدثت مقاطع الفيديو التدريبية ثورة في التعلّم المؤسسي، وحوّلته إلى تجارب تفاعلية وفعّالة.

من خلال التخطيط بعناية، وضمان جودة الإنتاج العالية، وتوزيع مقاطع الفيديو الخاصة بك بعناية، يمكنك إنشاء محتوى يأسر الانتباه ويعزز الاحتفاظ بالتعلم.

تُظهر الأمثلة ال 15 التي شاهدناها - من مقاطع الفيديو التعليمية ذات الحجم الصغير من ClickUp Clips إلى تدريب المبيعات المفصّل من Gong - مجموعة متنوعة من الأساليب الفعالة لإشراك المتعلمين وتحسين الاحتفاظ بالمعرفة.

تقدم أدوات مثل ClickUp ميزات مثل المقاطع التي تجعل من السهل إنتاج وتنظيم ومشاركة محتوى التدريب الخاص بك. وباستخدام هذه الموارد، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو تدريبية مؤثرة تبني قوة عاملة ماهرة وذات معرفة وجاهزة لمواجهة التحديات المستقبلية.

إذن, اشترك في ClickUp اليوم!