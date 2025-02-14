أفضل 25 أداة لإدارة البيانات للشركات الحديثة

البيانات موجودة في كل مكان، ولكن كيف يمكن فهمها؟ هذا هو التحدي الحقيقي.

فمع الأنظمة التي لا تتحدث مع بعضها البعض والعمليات التي تستنزف الوقت، غالبًا ما يجد محللو الأعمال ومديرو تكنولوجيا المعلومات أنفسهم في كثير من الأحيان في حالة من الإطفاء بدلاً من الابتكار.

أدخل أدوات إدارة البيانات. 📊

في هذا الدليل، نسلط الضوء على 25 من هذه الحلول البرمجية الحديثة التي يمكنها تبسيط سير عملك والتحكم في بياناتك.

لنبدأ بكيفية اختيار الأداة المثالية لاحتياجاتك.

تبسيط مهام سير عمل بياناتك وتعزيز الأمان باستخدام ClickUp

⏰ ملخص 60 ثانية

إليك تقريرنا عن أفضل 25 أداة لإدارة البيانات المتاحة اليوم:

1. انقر فوق : الأفضل لإدارة البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمتمحورة حول الفريق

2. إنفورماتيكا: الأفضل لتكامل البيانات القابل للتطوير والحوكمة

3. تاليند: الأفضل لتكامل البيانات القائم على السحابة متعدد الاستخدامات

4. IBM Cloud Pak للبيانات: الأفضل لحلول البيانات السحابية القائمة على الذكاء الاصطناعي

5. أمازون لخدمات الويب: الأفضل لتخزين البيانات السحابية والتحليلات القابلة للتطوير

6. جوجل كلاود: الأفضل لخطوط أنابيب البيانات في الوقت الفعلي وتحليلات الذكاء الاصطناعي

7. قاعدة بيانات أوراكل المستقلة: الأفضل لإدارة البيانات الرئيسية المؤتمتة

8. سنوفليك: الأفضل لتخزين البيانات متعددة السحابة ومشاركة البيانات

9. منصة دينودو 9.1: الأفضل للمحاكاة الافتراضية للبيانات والوصول الموحد

10. SAP Data Intelligence: الأفضل لتنسيق البيانات المعقدة

11. مايكروسوفت بورفيو: الأفضل لحوكمة البيانات المختلطة

12. كوليبرا داتا إنتليجنس كلاود: الأفضل لفهرسة البيانات وتتبع النسب

13. مصفاة بيانات فيريتون: الأفضل لتحليل البيانات غير المهيكلة القائمة على الذكاء الاصطناعي

14. مسبك مايكروسوفت أزور للذكاء الاصطناعي: الأفضل لتكامل نماذج الذكاء الاصطناعي في خطوط أنابيب البيانات

15. تابلو: الأفضل لتصور البيانات البديهي والخدمة الذاتية لذكاء الأعمال (BI)

16. Qlik Sense: الأفضل لاستكشاف البيانات الترابطية والتحليلات المتقدمة

17. Alteryx: الأفضل لأتمتة إعداد البيانات والتحليلات المتقدمة

18. KNIME: الأفضل لتطوير خطوط أنابيب علوم البيانات ونماذج التعلم الآلي

19. لوكير من جوجل: الأفضل لاستكشاف البيانات غير المحدود وذكاء الأعمال السحابي

20. بوليمر: الأفضل لتحويل البيانات الأولية إلى لوحات معلومات قابلة للتنفيذ

21: اسأل بوسكو©: الأفضل للتحليلات التخاطبية والتحليلات بمساعدة الصوت

22. DataRobot: الأفضل لأتمتة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي

23. H2O.ai: الأفضل لأطر عمل الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر والتعلم الآلي القابل للتطوير

24. Akkio: الأفضل لتنبؤات الذكاء الاصطناعي بدون كود وتحليلات الوقت الحقيقي

25. مونكي ليرن: الأفضل لتحليل البيانات النصية باستخدام البرمجة اللغوية العصبية

جرب ClickUp مجاناً

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة إدارة البيانات؟

لا تقوم أداة البيانات الرائعة بتنظيم المعلومات فحسب، بل تتيح أيضًا اتخاذ القرارات بشكل أسرع. الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها هي

إمكانيات الأتمتة : اختر الأداة التي تتعامل مع المهام المتكررة مثل تنقية البيانات أو إعداد التقارير

: اختر الأداة التي تتعامل مع المهام المتكررة مثل تنقية البيانات أو إعداد التقارير رؤى في الوقت الحقيقي : ابحث عن أداة توفر تحليلات حديثة للبيانات لإبقاء قراراتك ذات صلة بالموضوع

: ابحث عن أداة توفر تحليلات حديثة للبيانات لإبقاء قراراتك ذات صلة بالموضوع واجهة سهلة الاستخدام : اختر أداة بديهية للمستخدمين غير التقنيين ولكنها قوية بما فيه الكفاية لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات

: اختر أداة بديهية للمستخدمين غير التقنيين ولكنها قوية بما فيه الكفاية لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات أمان قوي: ابحث عن أداة تأخذ ما يلزم احتياطات أمن البيانات لمعلوماتك الحساسة

💡 نصيحة احترافية: تعرف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة مهام سير عمل إدارة البيانات الخاصة بك. انظر كيف! 👇🏼

أفضل 25 أداة لإدارة البيانات

استكشف أفضل أدوات إدارة البيانات الرئيسية هذه لإنجاز المزيد ببياناتك.

أدوات تكامل البيانات وإدارتها الشاملة

1. ClickUp (الأفضل لإدارة البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمتمحورة حول الفريق)

خصص طريقة عرضك لسير عمل بياناتك باستخدام أكثر من 15 خيارًا تصوريًا من ClickUp ClickUp تطبيق كل شيء للعمل، يجمع استراتيجية إدارة البيانات وتعاون الفريق تحت سقف واحد. شبكتها العصبية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ClickUp Brain ، يعمل على أتمتة المهام المتكررة مثل إدخال البيانات وإعداد التقارير في الوقت الفعلي مع تحليل بيانات المشروع التاريخية للتنبؤ بالجداول الزمنية المستقبلية.

يمكنك أيضًا طرح أسئلة على Brain حول المشاريع الحالية وسيقوم بسحب البيانات من المهام والمستندات والمحادثات ذات الصلة ليقدم لك أحدث المعلومات ذات الصلة.

احصل على تحديثات حول المهام والمراحل الرئيسية وأعباء عمل الفريق والمزيد مع ClickUp Brain

جرّب ClickUp Brain مجاناً

ClickUp's طرق العرض المخصصة ولوحات المعلومات تجعل من السهل تنظيم و تصوير المقاييس الرئيسية، من تخصيص عبء العمل إلى إدارة الميزانية. وهو يتكامل بسلاسة مع أدوات أخرى - مثل Tableau وSalesforce - لسحب مجموعات البيانات المتنوعة معًا.

بالإضافة إلى ذلك, سياسات الأمان الخاصة ب ClickUp ضمان الحوكمة القوية للبيانات والامتثال باستخدام التحكم في الوصول المستند إلى الدور وسجلات التدقيق.

تتم استضافة بيانات العملاء من قِبل شركة Amazon Web Services (AWS)، الحاصلة على شهادة SOC 2 من النوع 2، والتي تلتزم بمعايير الأمان الخاصة بالصناعة للحفاظ على أمن السحابة وامتثالها. علاوة على ذلك، تقوم فرق الأمان في ClickUp بإجراء اختبارات التطبيق والأداء والاختراق بشكل روتيني للتخفيف من المخاطر وسرقة البيانات.

أفضل ميزات ClickUp

تتبع بيانات المشروع عبر لوحات معلومات ClickUp باستخدام أكثر من 50 سمة مخصصة

تقدم تتبعًا قويًا لمؤشرات الأداء الرئيسية عبر قوالب ClickUp لإدارة أداء البيانات

قوالب ClickUp لإدارة أداء البيانات تمكين تعاون الفريق بسلاسة عبر محادثة ClickUp بدون تبديل التطبيقات

قيود ClickUp

يقدم مجموعة كبيرة من الميزات، والتي يمكن أن تكون مربكة بعض الشيء

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

➡️ قراءة المزيد: أفضل أدوات الاكتشاف الإلكتروني لتبسيط إدارة البيانات

2. إنفورماتيكا (الأفضل لتكامل البيانات القابل للتطوير والحوكمة)

عبر إنفورماتيكا إنفورماتيكا هي واحدة من أشهر أدوات إدارة البيانات القابلة للتطوير التي تساعد الشركات على تحويل مصادر البيانات المبعثرة إلى رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ. وبفضل تصميمها السحابي الأصلي و وظائفها منخفضة التعليمات البرمجية/بدون تعليمات برمجية، فهي مرنة بما يكفي لتناسب الجميع - بدءًا من الشركات الناشئة الصغيرة وحتى الشركات الكبيرة.

تُسهِّل المنصة الجمع بين الموارد المحلية والسحابية من خلال خيارات النشر المختلطة. بالإضافة إلى ذلك، تضمن ميزات مثل التقاط بيانات التغيير (CDC) والبنية القائمة على الأحداث اتصالاً سلساً متعدد المصادر

أفضل ميزات إنفورماتيكا

تساعدك أدوات تكامل البيانات الموحدة على ربط البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك قواعد البيانات التقليدية مثل Oracle، والمنصات السحابية مثل Salesforce، وأنظمة البيانات الضخمة مثل Hadoop، كل ذلك في الوقت الفعلي

تكامل البيانات الموحدة على ربط البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك قواعد البيانات التقليدية مثل Oracle، والمنصات السحابية مثل Salesforce، وأنظمة البيانات الضخمة مثل Hadoop، كل ذلك في الوقت الفعلي إدارة متقدمة لجودة البيانات تحدد التناقضات في مجموعات البيانات باستخدام تنميط البيانات ، مدعومًا ب التنقية الآلية للبيانات و قواعد الجودة المخصصة

، مدعومًا ب و قواعد واضحة للوصول إلى البيانات تضمن الاستخدام مع تتبع نسب البيانات، والامتثال للوائح مثل اللائحة العامة لحماية البيانات و قانون حماية خصوصية البيانات، والتحكم في الوصول القائم على الأدوار

قيود إنفورماتيكا

لا يعمل بشكل جيد مع مجموعات البيانات الديناميكية

أسعار إنفورماتيكا

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات إنفورماتيكا

G2: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: أنشئ مركزًا معرفيًا مع قوالب الويكي لتبسيط التعاون والوصول إلى البيانات مع نمو مستودعك.

3. Talend (الأفضل لتكامل البيانات المستند إلى السحابة متعدد الاستخدامات)

عبر تاليند Talend عبارة عن منصة تكامل بيانات قائمة على السحابة للشركات متوسطة الحجم لربط البيانات من مصادر متنوعة وإدارتها في تنسيق موحد وقابل للتنفيذ، تبسيط إنشاء خط أنابيب البيانات.

يتيح أساسها المفتوح المصدر تخصيص البيانات والتعاون من خلال مستودعات مشتركة والتحكم في الإصدار.

أفضل ميزات Talend

إمكانات تكامل بيانات واسعة النطاق مع أكثر من 1000 موصل مدمج مسبقًا لقواعد البيانات والخدمات السحابية والتطبيقات، مما يدعم كلاً من عمليات ETL و ELT

مع أكثر من 1000 موصل مدمج مسبقًا لقواعد البيانات والخدمات السحابية والتطبيقات، مما يدعم كلاً من ETL ELT إدارة شاملة لجودة البيانات مع فحوصات جودة مدمجة تتيح لك تحديد قواعد مخصصة لتنظيف البيانات والتحقق من صحتها أثناء التكامل

مع فحوصات جودة مدمجة تتيح لك تحديد قواعد مخصصة لتنظيف البيانات والتحقق من صحتها أثناء التكامل حل إدارة البيانات الرئيسية (MDM) الذي يساعدك على التحكم في البيانات المهمة، مما يوفر لك عرضًا واحدًا موثوقًا لتحسين جودة البيانات

قيود Talend

منحنى تعليمي حاد في واجهته الرسومية

تسعير تاليند

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات تاليند

G2 : 4/5 (أكثر من 60 تقييم)

: 4/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 20 مراجعة)

📮ClickUp Insight: اكتشفنا مؤخرًا أن حوالي 33% من العاملين في مجال المعرفة يراسلون من 1 إلى 3 أشخاص يوميًا للحصول على السياق الذي يحتاجونه

ولكن ماذا لو كانت جميع المعلومات موثقة ومتاحة بسهولة؟ مع ClickUp Brain الخاص ب مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي إلى جانبك، يصبح تبديل السياق شيئًا من الماضي. ما عليك سوى طرح السؤال مباشرةً من مساحة عملك، وسيقوم ClickUp Brain بسحب المعلومات من مساحة عملك و/أو تطبيقات الطرف الثالث المتصلة!

اشترك في ClickUp مجانًا

4. IBM Cloud Pak للبيانات (الأفضل لحلول البيانات السحابية القائمة على الذكاء الاصطناعي)

عبر IBM Cloud Pak للبيانات تم تصميم IBM Cloud Pak for Data لتسهيل حلول البيانات والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي عبر البيئات السحابية الهجينة. إنه مثالي للصناعات التي تحتاج إلى امتثال قوي في قواعد بيانات إدارة المشاريع .

تساعدك هذه المنصة المعيارية على بناء نسيج بيانات يربط البيانات المنفصلة عبر دورة حياة البيانات بأكملها - بدءًا من التجميع والتنظيم إلى التحليل ونشر النماذج.

هذه المنصة مبنية على منصة Red Hat OpenShift، مما يضمن إمكانية تشغيلها في بيئات مختلفة، بما في ذلك البيئات المحلية والسحابة الخاصة والسحابة العامة مثل AWS وAzure وGoogle Cloud.

أفضل ميزات IBM Cloud Pak للبيانات

نسيج البيانات المتكامل الذي يوفر المحاكاة الافتراضية المتقدمة للبيانات، مما يساعد فريقك على الوصول إلى البيانات والاستعلام عنها من مصادر متعددة دون نقلها

الذي يوفر المحاكاة الافتراضية المتقدمة للبيانات، مما يساعد فريقك على الوصول إلى البيانات والاستعلام عنها من مصادر متعددة دون نقلها التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تدمج IBM Watson AI للتعلم الآلي المتقدم والبرمجة اللغوية العصبية والتقييم الآلي للنماذج باستخدام أدوات مثل Watson OpenScale

للتعلم الآلي المتقدم والبرمجة اللغوية العصبية والتقييم الآلي للنماذج باستخدام أدوات مثل حوكمة البيانات المدعومة بواسطة كتالوج المعرفة من IBM Knowledge Catalog، مما يساعدك على إنشاء مستودع بيانات وصفية مركزي لتصنيف البيانات وفهرستها وإدارة الوصول إلى البيانات

آي بي إم كلاود باك لحدود البيانات

قد يكون التكوين الأولي معقدًا

تسعير سحابة IBM Cloud Pak للبيانات

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات IBM Cloud Pak للبيانات #### IBM Cloud Pak للبيانات

G2: 4.3/5 (90 تقييمًا)

➡️ قراءة المزيد: استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية: دليل سريع لحوكمة الذكاء الاصطناعي

5. Amazon Web Services (الأفضل لتخزين البيانات والتحليلات السحابية القابلة للتطوير)

عبر أمازون ويب سيرفيسز Amazon Web Services (AWS) هي منصة حوسبة سحابية مصممة خصيصًا للمؤسسات من جميع الأحجام.

صُممت بنية أمازون ويب سيرفيسز (AWS) لتحقيق المرونة، مما يتيح لك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من خيارات التخزين، بما في ذلك تخزين الكائنات مع Amazon S3، وقواعد البيانات العلائقية مع Amazon RDS، و حلول NoSQL مع Amazon DynamoDB.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر أدوات مثل الحوسبة بدون خادم مع AWS Lambda و التوسيع الآلي مع EC2 لدعم مجموعة واسعة من الاحتياجات التشغيلية.

أفضل ميزات AWS

تخزين قابل للتطوير مع Amazon S3 ، بما في ذلك فئات متعددة مثل Standard وGlacier، وميزات متقدمة مثل الإصدار و سياسات دورة الحياة ، و عدسة تخزين S3 Storage Lens للحصول على رؤى

، بما في ذلك فئات متعددة مثل Standard وGlacier، وميزات متقدمة مثل و ، و للحصول على رؤى خدمات تحليلات البيانات، بما في ذلك Amazon Athena للاستعلام التفاعلي، Amazon Redshift لتخزين البيانات، Amazon Kinesis لمعالجة البيانات في الوقت الفعلي

للاستعلام التفاعلي، لتخزين البيانات، لمعالجة البيانات في الوقت الفعلي تشفير البيانات لكل من البيانات أثناء التخزين وفي أثناء النقل، وإدارة آمنة للمفاتيح من خلال AWS KMS، وتتبع النشاط باستخدام AWS CloudTrail

قيود AWS

يمكن أن يؤدي هيكل التسعير المعقد إلى تكاليف غير متوقعة

تسعير AWS

المستويات المجانية

الدفع حسب الاستخدام: تختلف الأسعار حسب الاستخدام ونوع المثيل

تقييمات ومراجعات AWS

G2: 4.7/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

6. Google Cloud (الأفضل لخطوط أنابيب البيانات في الوقت الفعلي وتحليلات الذكاء الاصطناعي)

عبر جوجل كلاود تُعد Google Cloud مثالية للصناعات التي تحتاج إلى معالجة بيانات عالية السرعة ومنخفضة زمن الوصول للتحليلات واسعة النطاق.

تدمج المنصة أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل AutoML و TensorFlow، مما يساعدك على استخدام البيانات للتحليلات التنبؤية والتطبيقات الذكية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل بنية Google Cloud بدون خادم على تبسيط نشر التطبيقات وسير العمل.

ومن المزايا الأخرى التي توفرها Google Cloud تكاملها مع إمكانيات الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغات الكبيرة (LLMs)، والتي تتيح للفرق التفاعل مع البيانات باستخدام اللغة الطبيعية. كما تعزز النماذج اللغوية الكبيرة الإنتاجية من خلال تقديم توصيات برمجية.

أفضل ميزات Google Cloud

وظائف الوظائف الفرعية/ الفرعية للاتصال غير المتزامن بين مكوّنات التطبيق المستقلة، المصممة لتحقيق إنتاجية عالية و زمن استجابة منخفض

الوظائف الفرعية/ الفرعية إنتاجية عالية زمن استجابة منخفض تحليلات متقدمة مع BigQuery التي توفر مستودع بيانات مُدار بالكامل ل استعلامات SQL سريعة على مجموعات البيانات الكبيرة، ومعالجة بيتابايت مع إمكانات التعلم الآلي المدمجة (ML)

التي توفر مستودع بيانات مُدار بالكامل ل على مجموعات البيانات الكبيرة، ومعالجة بيتابايت مع إمكانات التعلم الآلي المدمجة (ML) إدارة الهوية والوصول (IAM) لضمان التحكم الدقيق في الوصول إلى الموارد، بينما يساعدك منع فقدان البيانات (DLP) على اكتشاف المعلومات الحساسة وتصنيفها وحمايتها

قيود Google Cloud

يمكن أن يكون إعداد الأذونات أمرًا صعبًا عند إدارة الوصول لفريق العمل

تسعير سحابة جوجل السحابية

خطة مجانية

الدفع حسب الاستخدام: تختلف الأسعار حسب الاستخدام ونوع المثيل

تقييمات ومراجعات Google Cloud

G2: 4.5/5 (أكثر من 51,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 51,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

7. قاعدة بيانات أوراكل المستقلة (الأفضل لإدارة البيانات الرئيسية المؤتمتة)

عبر قاعدة بيانات أوراكل المستقلة تعمل قاعدة البيانات المستقلة من Oracle Autonomous Database على أتمتة العديد من مهام إدارة قواعد البيانات التقليدية، مما يجعلها مثالية للمؤسسات التي تتطلع إلى تبسيط عمليات إدارة قواعد البيانات المتعددة الخاصة بها.

تدعم هذه المنصة الموحدة المصممة لكل من المعاملات (OLTP) وأعباء العمل التحليلية (OLAP)، مجموعة واسعة من أنواع البيانات. تساعدك هذه الإمكانية على تشغيل مجموعة متنوعة من التطبيقات - من أنظمة معالجة المعاملات عبر الإنترنت إلى الاستعلامات التحليلية المعقدة - دون الحاجة إلى بيئات قواعد بيانات منفصلة.

أوراكل قاعدة بيانات أوراكل المستقلة أفضل الميزات

الإدارة الآلية لقواعد البيانات مع إمكانات القيادة الذاتية التي تقوم بأتمتة المهام مثل النسخ الاحتياطية والتوسع، وتدمج البيانات من مصادر متعددة، و تحافظ على جودة البيانات مع أدوات التنميط والتنقية المدمجة

مع إمكانات القيادة الذاتية التي مثل النسخ الاحتياطية والتوسع، من مصادر متعددة، و مع أدوات التنميط والتنقية المدمجة إمكانيات مدمجة لتعلّم الآلة التي تتيح تحليل الاتجاهات عبر النصوص و الرسوم البيانية و البيانات المكانية باستخدام استعلامات قائمة على SQL

التي تتيح تحليل الاتجاهات عبر و و باستخدام استعلامات قائمة على SQL هيكلية تأمين ذاتي مع حماية مستمرة من خلال التحديثات التلقائية والتشفير القوي وعناصر التحكم في الوصول الدقيق

قيود قاعدة البيانات المستقلة من Oracle

عادةً ما تستخدم الكثير من الذاكرة

تسعير قاعدة بيانات أوراكل المستقلة

المستوى المجاني

الدفع حسب الاستخدام: تختلف الأسعار بناءً على المنتج والاستخدام

تقييمات ومراجعات قاعدة البيانات المستقلة من Oracle Autonomous Database

G2: 4.3/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

8. سنوفليك (الأفضل لتخزين البيانات متعددة السحابة ومشاركة البيانات)

عبر ندفة الثلج Snowflake عبارة عن منصة سحابية أصلية تساعد في الوصول في الوقت الفعلي وتخزين البيانات الجدولية في نظام أساسي موحد مستودع البيانات

9. منصة دينودو 9.1 (الأفضل للمحاكاة الافتراضية للبيانات والوصول الموحد)

عبر دينودو منصة Denodo Platform 9.1 هي حل افتراضي للبيانات في الوقت الفعلي للمؤسسات التي تحتاج إلى العمل مع مجموعة متنوعة من مجموعات البيانات - مثل JSON و XML وقواعد البيانات العلائقية التقليدية - في إطار عمل واحد.

تستخدم المنصة طبقة دلالية لمساعدتك على التفاعل مع البيانات دون الحاجة إلى عمليات ETL معقدة.

تضمن Denodo أيضًا أمان البيانات من خلال ميزات قوية مثل إخفاء البيانات و التشفير. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتضمن مسارات تدقيق شاملة مع إمكانات تسجيل لتتبع نشاط المستخدم وتعزيز المساءلة.

أفضل ميزات منصة Denodo Platform 9.1

وصول موحد للبيانات يساعدك على الاتصال بمجموعة واسعة من مصادر البيانات - بما في ذلك قواعد البيانات والتخزين السحابي وواجهات برمجة التطبيقات - دون الحاجة إلى نسخ البيانات أو نقلها

يساعدك على الاتصال بمجموعة واسعة من مصادر البيانات - بما في ذلك قواعد البيانات والتخزين السحابي وواجهات برمجة التطبيقات - دون الحاجة إلى نسخ البيانات أو نقلها يساعدك مساعد Denodo Assistant المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع إمكانات البرمجة اللغوية العصبية على الاستعلام عن البيانات باستخدام اللغة الطبيعية وتقديم توصيات ذكية

المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع إمكانات البرمجة اللغوية العصبية على الاستعلام عن البيانات باستخدام اللغة الطبيعية وتقديم توصيات ذكية التكامل مع مجموعة أدوات تطوير البرمجة SDK للذكاء الاصطناعي لتطوير التطبيقات يبسّط عملية تضمين البيانات المنظمة وغير المنظمة في نماذج بيانات الذكاء الاصطناعي العامة مع دعم التوليد المعزز للاسترجاع (RAG)

قيود منصة Denodo Platform 9.1

يفتقر إلى قائمة انتظار للمعاملات في حالة الرغبة في حفظها بسبب تعطل المصدر

تسعير منصة Denodo Platform 9.1

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات دينودو #### تقييمات ومراجعات دينودو

G2: 4.1/5 (أكثر من 30 تقييم)

10. ذكاء بيانات SAP (الأفضل لتنسيق البيانات المعقدة)

عبر ذكاء بيانات SAP ذكاء بيانات SAP Data Intelligence هو برنامج حوكمة البيانات مصممة خصيصًا للمؤسسات التي تستخدم النظم الإيكولوجية SAP، وتوفر تنسيق البيانات عبر أنظمة متنوعة.

تتمثل إحدى نقاط قوته الرئيسية في القدرة على إدارة دورة حياة البيانات بأكملها، بدءًا من الاستيعاب والمعالجة وحتى التحليلات والحوكمة.

يمكنك أتمتة سير العمل وضمان معالجة البيانات بكفاءة عبر الأنظمة المختلفة. كما تركز المنصة أيضًا على الأمان والامتثال، حيث توفر ميزات الحوكمة مثل تتبع نسب البيانات.

أفضل ميزات SAP Data Intelligence

نمذجة خطوط الأنابيب التي تربط بين أنظمة مصدر SAP وغير SAP، مما يتيح استخراج البيانات في الوقت الفعلي ، وتحويلها ، وإثراءها

التي تربط بين أنظمة مصدر SAP وغير SAP، مما يتيح ، ، الاكتشاف والفهرسة الآلية لأصول البيانات المهيكلة وشبه المهيكلة، إلى جانب الاتصال السلس بمجموعة كبيرة من مصادر البيانات (بما في ذلك منصات البث)

لأصول البيانات المهيكلة وشبه المهيكلة، إلى جانب (بما في ذلك منصات البث) إدارة متكاملة لسير عمل التعلم الآلي ضمن واجهة واحدة، إلى جانب وظيفة التعلم الآلي التي تعمل على أتمتة اختيار الخوارزميات والمعلمات الفائقة

قيود SAP Data Intelligence

صعوبة التكامل مع التطبيقات غير التابعة ل SAP

تسعير ذكاء بيانات SAP

التسعير المخصص

11. مايكروسوفت بورفيو (الأفضل لحوكمة البيانات المختلطة

عبر مايكروسوفت بورفيو يدعم Microsoft Purview قوالب حوكمة بيانات المشروع والامتثال لـ الصناعات المنظمة، مما يساعد على إدارة البيانات الرئيسية عبر البيئات المختلطة والمتعددة السحابة.

توفر المنصة منصة موحدة لاكتشاف البيانات، وتصنيفها، وتنفيذ السياسة، مما يوفر للشركات رؤية واضحة لممتلكات البيانات الخاصة بها.

بالإضافة إلى التكامل مع نظام Microsoft البيئي، بما في ذلك خدمات Azure وMicrosoft 365 وPower BI، مما يخلق بيئة متماسكة لمبادرات حوكمة البيانات.

أفضل ميزات Microsoft Purview

إطار عمل موحد لحوكمة البيانات بما في ذلك كتالوج البيانات مع البيانات الوصفية من مصادر مختلفة، اكتشاف آلي للبيانات عبر البيئات المحلية والسحابية، و عرض تسلسل البيانات

بما في ذلك مع البيانات الوصفية من مصادر مختلفة، عبر البيئات المحلية والسحابية، و تصنيف آلي للبيانات باستخدام خوارزميات التعلم الآلي و تسميات حساسية مخصصة والتكامل مع وظائف DLP لمنع الوصول غير المصرح به

باستخدام خوارزميات التعلم الآلي و والتكامل مع لمنع الوصول غير المصرح به إمكانات الاكتشاف الإلكتروني مثل الفهرسة المتقدمة للمحتوى القابل للبحث، وترابط المحادثة لتنظيم الرسائل من Microsoft Teams، و التشفير التنبؤي استناداً إلى قرارات الترميز السابقة

قيود Microsoft Purview

يمكن تحسين واجهة برمجة التطبيقات لتحسين الاتصال مع مصادر واجهة برمجة التطبيقات غير التابعة ل Microsoft

تسعير Microsoft Purview

مجاناً

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت بورفيو

G2: 4.6/5 (20 تقييم)

12. سحابة Collibra Data Intelligence Cloud (الأفضل لفهرسة البيانات وتتبع النسب)

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عبر سحابة كوليبرا لذكاء البيانات تركز سحابة Collibra Data Intelligence Cloud على خصوصية البيانات و إدارة السلاسل، وهو أمر مثالي للشركات التي تدير مجموعات بيانات معقدة.

تعمل المنصة على تسهيل إنشاء عرض كامل للبيانات، مما يضمن لك العثور على المعلومات التي تحتاجها وفهمها والثقة بها بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتضمنأدوات تعاون مثل التعليق و المشاركة حتى تتمكن الفرق من العمل معًا بشكل أكثر فعالية.

يعزز مصمم سير العمل المحدّث مصمم سير العمل من أتمتة عمليات الأعمال، مما يسهل عملية دمج إدارة البيانات.

أفضل ميزات سحابة كوليبرا لذكاء البيانات السحابية

فهرسة البيانات على واجهة سهلة الاستخدام للوصول بسهولة إلى مجموعات البيانات، والتقاط البيانات الوصفية تلقائيًا، وإثراء الفهرس بسياق حول الملكية والاستخدام

على واجهة سهلة الاستخدام للوصول بسهولة إلى مجموعات البيانات، والتقاط البيانات الوصفية تلقائيًا، وإثراء الفهرس بسياق حول الملكية والاستخدام تصوير تسلسل البيانات من المصدر إلى النهاية لتتبع البيانات من المصدر إلى الوجهة، وإظهار التحولات والعمليات التي تمر بها، إلى جانب تحليل التأثير

لتتبع البيانات من المصدر إلى الوجهة، وإظهار التحولات والعمليات التي تمر بها، إلى جانب تكامل نماذج الذكاء الاصطناعي مع مجموعات البيانات الموثوقة، إلى جانب أدوات مثل Power BI و Tableau للتحليلات المتقدمة، و الوصول إلى سوق البيانات لمجموعات البيانات المنسقة

قيود سحابة ذكاء البيانات Collibra Data Intelligence Cloud

يمكن أن يكون النشر عبر مؤسسة بأكملها أمرًا صعبًا

تسعير سحابة Collibra Data Intelligence Cloud

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات سحابة كوليبرا داتا إنتليجنس السحابية

G2: 4.3/5 (أكثر من 80 تقييم)

13. مصفاة بيانات فيريتون (الأفضل لتحليل البيانات غير المهيكلة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي)

عبر مصفاة بيانات فيريتون صُممت Veritone Data Refinery لتحويل كميات كبيرة من البيانات الخام غير المنظمة - مثل الفيديو والصوت والنصوص - إلى مجموعات بيانات منظمة مثالية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل LMMs وLLMs.

من خلال تطبيق علامات البيانات الوصفية الخاصة بالمجال، تعزز المنصة إمكانية البحث وتوفر سياقًا إضافيًا، مما يسهل على المستخدمين العثور على مجموعات البيانات المناسبة لاحتياجاتهم الخاصة واستخدامها.

أفضل ميزات مصفاة بيانات فيريتون فيريتون

توحيد صوامع البيانات في مستودع واحد قابل للتنفيذ، مما يضمن الامتثال لمعايير اللائحة العامة لحماية البيانات و معايير مجلس حماية البيانات ، إلى جانب تحسين الملكية الفكرية

في مستودع واحد قابل للتنفيذ، مما يضمن الامتثال لمعايير و مجلس حماية البيانات تحسين الملكية الفكرية تعزيز فرص تحقيق الدخل باستخدام ترخيص البيانات من طرف ثالث لمجموعات البيانات المكررة، وحلول الذكاء الاصطناعي المخصصة، ومجموعة من أكثر من 20 تطبيقًا في مختلف القطاعات

باستخدام ترخيص البيانات من طرف ثالث لمجموعات البيانات المكررة، وحلول الذكاء الاصطناعي المخصصة، ومجموعة من أكثر من 20 تطبيقًا في مختلف القطاعات التكامل مع منصة ™aiWARE لمنظومة ذكاء اصطناعي شاملة تساعد في نشر حلول الذكاء الاصطناعي عبر تطبيقات مختلفة مع تحليلات في الوقت الحقيقي

قيود مصفاة بيانات Veritone

كونها منصة جديدة، فإن نجاحها يعتمد على مدى سرعة تبني الشركات لها

تسعير مصفاة بيانات فيريتون (Veritone Data Refinery)

التسعير المخصص

14. Microsoft Azure AI Foundry (الأفضل لتكامل نماذج الذكاء الاصطناعي في خطوط أنابيب البيانات)

عبر مسبك مايكروسوفت أزور للذكاء الاصطناعي يساعد Azure AI Foundry من Microsoft Azure على تبسيط دمج نماذج الذكاء الاصطناعي في خط أنابيب بيانات مُدار بالكامل، وهو مثالي للمؤسسات التي تتطلع إلى تسخير الذكاء الاصطناعي بفعالية.

تدعم المنصة دورة الحياة الكاملة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال بناء التعاون بين علماء البيانات والمطورين ومحترفي تكنولوجيا المعلومات.

كما أنها تتضمن إرشادات أخلاقية للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالتحيز وعدم الإنصاف في حلول الذكاء الاصطناعي وتتضمن مرشحات السلامة التي تقيّم مخرجات النموذج للتأكد من دقتها.

أفضل ميزات مسبك Microsoft Azure AI Foundry

بيئة تطوير موحدة مع سلسلة أدوات متكاملة تجمع بين خدمات Azure وقوالب التطبيقات المعدة مسبقاً وميزات التعاون

مع سلسلة أدوات متكاملة تجمع بين خدمات Azure وقوالب التطبيقات المعدة مسبقاً وميزات التعاون إدارة متقدمة للنماذج تتميز ب كتالوج النماذج لاستكشاف النماذج المدربة مسبقاً، مع أدوات تقييم و التحكم في الإصدار

تتميز ب لاستكشاف النماذج المدربة مسبقاً، مع و الاتصال بخدمات أزور مثل Azure OpenAI وAzure Machine Learning وAzure Data Factory، ودمج خطوط أنابيب البيانات في تدفقات عمل الذكاء الاصطناعي

قيود مسبك مايكروسوفت Azure Azure AI Foundry

لا تسمح تقييمات الأمان حاليًا بالمكونات الإضافية أو قابلية التوسعة

تسعير مسبك الذكاء الاصطناعي Microsoft Azure AI Foundry

التسعير المخصص

15. Tableau (الأفضل لتصور البيانات البديهي وخدمة ذكاء الأعمال الذاتية)

عبر تابلو Tableau هو أحد أفضل برامج أدوات تصور البيانات لتحليلات الخدمة الذاتية، التي تقدم رؤى سريعة وقابلة للتنفيذ.

تساعدك المنصة في ذكاء الأعمال ذاتي الخدمة ، ولا تتطلب أي ترميز - يمكنك بسهولة إنشاء تصورات معقدة عن طريق سحب الحقول وإفلاتها على اللوحة.

وبفضل تكامل تابلو سيرفر وتابلو كلاود، يمكن نشر لوحات المعلومات بشكل آمن، مما يوفر وصولاً متسقًا للبيانات لأعضاء الفريق في جميع أنحاء المؤسسة.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد ميزات مثل التعليقات والتعليقات التوضيحية الفرق على تقديم ملاحظات مباشرة على التصورات المرئية، بينما يضمن تطبيق الهاتف المحمول إمكانية الوصول إلى لوحات المعلومات.

أفضل ميزات Tableau

تصورات تفاعلية مع ميزات مثل التصفية والتعمق في نقاط بيانات محددة، و لوحات معلومات قابلة للتخصيص للحصول على عرض شامل للبيانات

مع ميزات مثل التصفية والتعمق في نقاط بيانات محددة، و للحصول على عرض شامل للبيانات اتصال بيانات واسع النطاق يدعم الخدمات السحابية وقواعد البيانات وجداول البيانات ومنصات البيانات الضخمة، مع وصول في الوقت الفعلي إلى مصادر البيانات المباشرة

يدعم الخدمات السحابية وقواعد البيانات وجداول البيانات ومنصات البيانات الضخمة، مع ميزات تحليلية متقدمة ، بما في ذلك التحليلات التنبؤية للتنبؤ وتحليل الاتجاهات، والتحليل الجغرافي المكاني ، والوظائف الإحصائية مثل الانحدار أو التجميع ضمن التصورات

قيود تابلو

خيارات تعاون محدودة خارج نطاق Tableau Server أو Tableau Online

تسعير تابلو

Tableau Creator: 75 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

75 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم تابلو إكسبلورر: 42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم عارض تابلو: 15 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

15 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسة: يبدأ من 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

يبدأ من 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Tableau+: تسعير مخصص

Tableau التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra:4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

16. Qlik Sense (الأفضل لاستكشاف البيانات الترابطية والتحليلات المتقدمة)

عبر كليك سينس يقدم Qlik Sense استكشاف البيانات والتحليلات الترابطية، وهو مثالي للشركات التي تتطلع إلى التنقل في البيانات دون قيود الأدوات التقليدية القائمة على الاستعلام.

فهو يضمن عدم إغفال أي بيانات، والاحتفاظ بجميع القيم في التحليل للكشف عن الفرص الخفية.

تُمكِّن المنصة المستخدمين عبر مختلف الأدوار من خلال إمكانيات الخدمة الذاتية، مما يجعل الوصول إلى الرؤى القيّمة أكثر ديمقراطية.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح تكاملها المتطور مع R و Python استخدام نماذج التعلم الآلي والتحليلات التنبؤية مباشرةً داخل Qlik، بينما تساعد رؤاها المدعومة بالذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات.

أفضل ميزات Qlik Sense

علاقات البيانات الديناميكية التي تسلط الضوء على البيانات ذات الصلة مع إبراز المعلومات غير ذات الصلة مع إبراز المعلومات غير ذات الصلة باللون الرمادي، مقترنة ب التحليل الاستكشافي

التي تسلط الضوء على البيانات ذات الصلة مع إبراز المعلومات غير ذات الصلة مع إبراز المعلومات غير ذات الصلة باللون الرمادي، مقترنة ب لوحات معلومات وتصورات تفاعلية تتميز بواجهة سحب وإفلات وتحديثات البيانات في الوقت الفعلي وإمكانيات سرد القصص

تتميز بواجهة سحب وإفلات وتحديثات البيانات في الوقت الفعلي وإمكانيات سرد القصص اتصال سلس بالبيانات مع دعم واسع النطاق لمختلف قواعد البيانات والخدمات السحابية ومنصات البيانات الضخمة، مع تعزيزها من خلال مزج البيانات و إعداد البيانات آليًا

قيود Qlik Sense

يتطلب إعادة تحميل البيانات أو تحديثها يدويًا

تسعير #### Qlik Sense

الخدمات المدارة من قبل العميل: تسعير مخصص

تسعير مخصص تحليلات Qlik Cloud Analytics: المعيار: بدءًا من 825 دولارًا أمريكيًا في الشهر بسعر 25 جيجابايت ل 20 مستخدمًا القسط: بدءًا من 2500 دولار شهريًا بسعر 50 جيجابايت ل 20 مستخدمًا المؤسسات: أسعار مخصصة



تقييمات ومراجعات Qlik Sense #### تقييمات ومراجعات Qlik Sense

G2: 4.4/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

17. Alteryx (الأفضل لأتمتة إعداد البيانات والتحليلات المتقدمة)

عبر ألتيريكس تم تصميم Alteryx ل إعداد البيانات والتحليلات المتقدمة تلقائيًا، مما يساعد المؤسسات على إعداد البيانات من مصادر متعددة ومزجها وتحليلها بكفاءة.

تساعد المنصة المستخدمين، من محللي البيانات إلى مديري الأعمال التنفيذيين، على تبسيط سير العمل والرؤى دون الحاجة إلى خبرة برمجة واسعة.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك التكامل مع أدوات التصور الشائعة مثل Tableau و Power BI نشر الرؤى مباشرةً في لوحات المعلومات لمشاركة مؤسسية أوسع نطاقاً.

أفضل ميزات Alteryx

الإعداد الآلي للبيانات مع واجهة مرئية بدون تعليمات برمجية ، و أدوات شاملة لتنظيف البيانات ، و أتمتة سير العمل للمهام المتكررة

، و لتنظيف البيانات أتمتة سير العمل للمهام المتكررة أدوات تحليلات متطورة للنمذجة التنبؤية باستخدام تقنيات الانحدار والتصنيف، والتحليلات المكانية ، والتكامل مع R وPython للوظائف الموسعة

للنمذجة التنبؤية والتحليلات المكانية والتكامل مع R وPython للوظائف الموسعة إعداد البيانات الموحدة لضم مجموعات البيانات من مصادر مختلفة أو توحيدها أو إلحاقها، و أدوات المطابقة والربط بناءً على سمات متشابهة

قيود Alteryx

يفتقر إلى ميزات تعاون قوية متعددة المستخدمين في الوقت الحقيقي

تسعير ألتيريكس

سحابة المصمم المحترف: 4950 دولاراً في السنة لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

سطح مكتب المصمم: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Alteryx

G2: 4.6/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 90 تقييم)

18. KNIME (الأفضل لتطوير خطوط أنابيب علوم البيانات ونماذج التعلم الآلي)

عبر كنيم KNIME هي منصة مفتوحة المصدر لتطوير خطوط أنابيب علوم البيانات ونماذج التعلم الآلي، وهي مناسبة تمامًا لإدارة البيانات في مختلف الصناعات.

وهي توفر واجهة مرئية سهلة الاستخدام، مما يمكّن علماء البيانات والمحللين من إنشاء عمليات سير عمل معقدة دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالترميز.

تضمن المنصة إمكانية التتبع و إعادة إنتاج سير عمل البيانات، مما يسهل تتبع التحليلات وتكرارها.

بالإضافة إلى ذلك، توفر KNIME دعمًا متقدمًا لتعلم الآلة ، بما في ذلك إمكانات AutoML لأتمتة تدريب النماذج وتقييمها.

أفضل ميزات KNIME

تصميم مرئي لسير العمل يربط بين العديد من العقد التي تمثل عمليات البيانات المختلفة للحصول على نظرة عامة واضحة للعملية بأكملها

يربط بين العديد من العقد التي تمثل عمليات البيانات المختلفة للحصول على نظرة عامة واضحة للعملية بأكملها تكامل واسع النطاق مع مصادر البيانات المتنوعة ، بما في ذلك أطر البيانات الضخمة مثل Apache Spark

، بما في ذلك أطر البيانات الضخمة مثل Apache Spark تساعدك ميزات الإنتاج والنشر، المتوفرة من خلال مركز أعمال KNIME Business Hub، على نقل سير العمل باستخدام أدوات لجدولة العمليات ومراقبتها وأتمتتها

قيود KNIME

يتطلب تهيئة واسعة النطاق لمهام Excel البسيطة

تسعير KNIME

مركز مجتمع KNIME الخطة الشخصية: مجانية خطة الفريق: 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات KNIME

G2: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

19. Looker من Google (الأفضل لاستكشاف البيانات غير المحدود وذكاء الأعمال السحابي)

عبر الباحث من جوجل إن Looker من Google عبارة عن منصة ذكاء أعمال قائمة على السحابة مع واجهة سهلة الاستخدام. تم الاستحواذ عليها من قِبل Google في عام 2019، وهي تندمج في منصة Google Cloud Platform، مما يوفر لك مركزًا مركزيًا وتفاعليًا لتحليل البيانات وإعداد التقارير.

تلبي ميزات المنصة القوية احتياجات الشركات من جميع الأحجام، مما يساعدها على تسخير الإمكانات الكاملة للبيانات.

Looker من Google أفضل الميزات

تساعد نمذجة البيانات المتقدمة مع LookML ، وهي لغة النمذجة الفريدة من نوعها في Looker، على تحديد العلاقات داخل البيانات وإنشاء مقاييس مخصصة

، وهي لغة النمذجة الفريدة من نوعها في Looker، على تحديد العلاقات داخل البيانات وإنشاء مقاييس مخصصة التكامل مع خدمات Google السحابية يوفر قابلية التوسع، وميزات الأمان، والوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من Google لتخطيط البيانات والتكوينات المخصصة

يوفر قابلية التوسع، وميزات الأمان، والوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من Google لتخطيط البيانات والتكوينات المخصصة اتصال أصلي مع Google BigQuery للتحليلات في الوقت الحقيقي، يساعدك على إجراء تحليلات في الوقت الحقيقي مباشرةً على مستودع البيانات الخاص بك

Looker من قيود Google

يمكن أن يؤدي الاعتماد على LookML إلى اختناقات في الخدمة الذاتية أدوات إعداد تقارير العملاء Looker من Google التسعير

إصدار المنصة: تسعير مخصص

تسعير مخصص ترخيص المستخدم: أسعار مخصصة

Looker من Google التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 1400 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

20. بوليمر (الأفضل لتحويل البيانات الأولية إلى لوحات معلومات قابلة للتنفيذ)

عبر بوليمر Polymer عبارة عن منصة لتصور البيانات في الوقت الحقيقي مصممة للشركات في مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتسويق و المؤسسات.

وهي تساعد على دمج مصادر البيانات المتنوعة مع تحليلات إدارة المشاريع . بالإضافة إلى ذلك، فإن واجهته سهلة الاستخدام تسمح لأي شخص باستكشاف البيانات وإنشاء التقارير وإنشاء التصورات دون الحاجة إلى منحنى تعليمي حاد.

كما تتميز المنصة أيضاً بمحرك سياسة ديناميكي يساعدك على تخصيص الأمان الخاص بك، بما في ذلك تحديد البيانات المكشوفة و معالجتها مع توفير تنبيهات لأنشطة مشاركة البيانات الخطرة.

بوليمر أفضل الميزات

إنشاء لوحة معلومات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تلقائياً لإنشاء لوحات معلومات ثاقبة، مما يتيح لك تصور البيانات بسرعة مع التنبؤ بالنتائج استناداً إلى بيانات تاريخية و بيانات في الوقت الحقيقي

تلقائياً لإنشاء لوحات معلومات ثاقبة، مما يتيح لك تصور البيانات بسرعة مع التنبؤ بالنتائج استناداً إلى و يساعدك التكامل مع مصادر البيانات الشائعة مثل تحليلات جوجل، و شوبيفاي و فيسبوك الإعلانات على جمع البيانات من منصات متعددة ومزامنتها

شوبيفاي فيسبوك الإعلانات على جمع البيانات من منصات متعددة ومزامنتها ميزات الأمان القوية التي تحمي البيانات الحساسة مثل معلومات التعريف الشخصية (PII) والمعلومات الصحية المحمية (PHI) عبر منصات SaaS

قيود البوليمر

يفتقر إلى موصلات البيانات الأساسية

تسعير البوليمر

المبتدئين: 50 دولار/شهرًا لكل مستخدم

50 دولار/شهرًا لكل مستخدم المحترف: 100 دولار/شهرًا لكل مستخدم

100 دولار/شهرًا لكل مستخدم الفرق: 250 دولارًا شهريًا لكل 3 مستخدمين

250 دولارًا شهريًا لكل 3 مستخدمين المؤسسات: أسعار مخصصة

21. ASK BOSCO® (الأفضل للمحادثة والتحليلات بمساعدة الصوت)

عبر اسأل بوسكو

تساعد قدرات التحليلات التنبؤية التي توفرها المنصة على التنبؤ بالأداء المستقبلي وتخصيص الإنفاق على وسائل الإعلام، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات بشأن ميزانيتها التسويقية.

تقوم مجموعة تقارير الذكاء الاصطناعي بأتمتة إنشاء التقارير، مما يساعدك على طرح الأسئلة حول البيانات وتلقي الرؤى والاتجاهات والتوصيات بناءً على النمذجة الخوارزمية

بأتمتة إنشاء التقارير، مما يساعدك على طرح الأسئلة حول البيانات وتلقي الرؤى والاتجاهات والتوصيات تتبع التحويل، مثل التتبع المستند إلى البكسل والتكامل من خادم إلى خادم يساعد في مراقبة الأداء التفصيلي

مثل التتبع المستند إلى البكسل والتكامل من خادم إلى خادم يساعد في مراقبة الأداء التفصيلي تقسيم الجمهور و تحليل حركة المرور يساعد على استهداف فئات سكانية محددة بناءً على السلوك أو التفضيلات وتقييم مصادر حركة المرور لتقييم الأداء عبر القنوات

قيود ASK BOSCO®

لا يقوم دائمًا بسحب البيانات بشكل صحيح

تسعير ASK BOSCO®

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات ASK BOSCO® ASK BOSCO®

G2: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييم)

أدوات التحليلات التنبؤية والتعلم الآلي ### أدوات التحليلات التنبؤية والتعلم الآلي

22. DataRobot (الأفضل لأتمتة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي)

عبر داتا روبوت DataRobot عبارة عن منصة آلية للتعلم الآلي تبسّط تطوير ونشر النماذج التنبؤية. تساعدك واجهته السهلة الاستخدام على دمج النماذج في الأنظمة الحالية عبر واجهات برمجة تطبيقات REST.

تدعم المنصة كلاً من التنبؤات الدفعية والتنبؤات في الوقت الفعلي، مما يوفر المرونة اللازمة لتلبية احتياجات التطبيقات المتنوعة. وهي مفيدة بشكل خاص ل المؤسسات التي تتطلع إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى خبرة واسعة في علوم البيانات.

أفضل ميزات DataRobot

اختيار نموذج آلي وتدريب آلي يقوم بتقييم مئات الخوارزميات بالتوازي عند تحميل مجموعة بيانات

يقوم بتقييم مئات الخوارزميات بالتوازي عند تحميل مجموعة بيانات هندسة الميزات المتقدمة تولد ميزات جديدة من البيانات الحالية لتعزيز أداء النموذج

تولد ميزات جديدة من البيانات الحالية لتعزيز أداء النموذج التحسين المستمر من خلال تتبع المقاييس مثل دقة التنبؤ وانحراف البيانات، مما يضمن تكيف النماذج مع الظروف المتغيرة والحفاظ على موثوقيتها في البيئات الديناميكية

قيود DataRobot

يفتقر إلى إمكانيات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL)

تسعير داتا روبوت

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات داتا روبوت البيانات

G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

23. H2O.ai (الأفضل لأطر الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر والتعلم الآلي القابل للتطوير)

عبر H2O.ai H2O.ai عبارة عن منصة مفتوحة المصدر مصممة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وهي مفيدة للصناعات التي تحتاج إلى ذكاء اصطناعي سريع وقابل للتفسير من أجل التخصيص و تقييم المخاطر

تتكامل المنصة مع لغات البرمجة الشائعة مثل Python و R، وتتميز بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام على الويب تسمى Flow، مما يجعلها في متناول علماء البيانات والمطورين من جميع مستويات المهارة.

تعمل H2O Wave على تعزيز المنصة من خلال المساعدة في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التفاعلية، وتبسيط بناء النماذج ونشرها في الوقت الفعلي.

أفضل مزايا H2O.ai

وظيفة AutoML المتطورة التي تعمل على أتمتة اختيار الخوارزمية وضبط المعلمات الفائقة وتقييم النموذج، وإنشاء لوحة صدارة لمساعدتك على تحديد أفضل نموذج بسرعة

التي تعمل على أتمتة اختيار الخوارزمية وضبط المعلمات الفائقة وتقييم النموذج، وإنشاء لوحة صدارة لمساعدتك على تحديد أفضل نموذج بسرعة المرونة في دعم بيئات الحوسبة الموزعة مثل Hadoop وSpark، مع بنية في الذاكرة تتوسع خطياً للتطبيقات على مستوى المؤسسات

مثل Hadoop وSpark، مع للتطبيقات على مستوى المؤسسات دعم شامل للخوارزميات لمجموعة كبيرة من خوارزميات التعلم الآلي، بما في ذلك آلات تعزيز التدرج، والنماذج الخطية المعممة، وأطر التعلم العميق

قيود H2O.ai

يؤدي توسيع نطاق مجموعات البيانات الكبيرة إلى تعقيدات تشغيلية

تسعير H2O.ai

التسعير المخصص

H2O.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

24. أكيو (الأفضل لتنبؤات الذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية وتحليلات في الوقت الفعلي)

عبر أكيو Akkio عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي بدون تعليمات برمجية مصممة لإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى التعلم الآلي والتحليلات التنبؤية للشركات من جميع الأحجام.

وهي تبسّط عملية إنشاء النماذج من خلال واجهة سحب وإفلات بديهية، مما يساعدك على تحميل مجموعات البيانات وإنشاء التنبؤات بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن Akkio مراقبة مستمرة و ميزات إعادة التدريب التلقائي للحفاظ على دقة النموذج بمرور الوقت.

أفضل ميزات أكيو

تقوم تقنية AutoML بأتمتة سير عمل التعلم الآلي، مما يساعدك على إنشاء نماذج دقيقة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة

AutoML بأتمتة سير عمل التعلم الآلي، مما يساعدك على إنشاء نماذج دقيقة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة تساعد خيارات النشر المرنة على دمج نماذج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الحالية سواء من خلال واجهات برمجة التطبيقات أو التكامل المباشر مع تطبيقات الأعمال الشائعة مثل إدارة علاقات العملاء و منصات التجارة الإلكترونية

سواء من خلال واجهات برمجة التطبيقات أو التكامل المباشر مع تطبيقات الأعمال الشائعة مثل و تستخدم أداة إعداد بيانات الدردشة الذكاء الاصطناعي الجيني لأتمتة مهام إعداد البيانات، حيث تعمل كواجهة دردشة بديهية تساعدك على التفاعل مع بياناتك بطريقة محادثة

قيود أكيو

تحتاج إلى القدرة على الاحتفاظ بالتدريب، وتجنب الحاجة إلى إعادة التشغيل في كل جلسة محادثة

تسعير أكيو

خطط على مستوى المستخدم عرض: مجانًا الأساسية: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافية: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

خطط على مستوى المؤسسة الباقة المدمجة: بدءًا من 999 دولارًا أمريكيًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة



25. MonkeyLearn (الأفضل لتحليل النصوص باستخدام البرمجة اللغوية العصبية)

عبر MonkeyLearn تتخصص MonkeyLearn في تحليل النصوص من خلال البرمجة اللغوية العصبية، مما يساعد الشركات على استخراج رؤى قيمة من البيانات النصية غير المنظمة مثل مراجعات العملاء ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني.

تعمل واجهة المستخدم الرسومية البديهية للمنصة على تبسيط عملية بناء النموذج، حيث تقدم دروساً تعليمية وتصميماً مباشراً يضمن للمستخدمين تصفح المنصة بسهولة.

أفضل ميزات MonkeyLearn

تحليل متقدم للمشاعر لقياس مشاعر العملاء وآرائهم المعبر عنها في النصوص، مما يساعدك على فهم مشاعر الجمهور حول منتجاتك أو خدماتك

لقياس مشاعر العملاء وآرائهم المعبر عنها في النصوص، مما يساعدك على فهم مشاعر الجمهور حول منتجاتك أو خدماتك تدريب نموذج مخصص يساعدك على استخدام مجموعات البيانات الفريدة الخاصة بك لإنشاء نماذج ذات صلة، بينما توفر النماذج المدربة مسبقًا لمهام مثل استخراج الكلمات الرئيسية و تصنيف المواضيع بداية سريعة وفعالة

يساعدك على استخدام مجموعات البيانات الفريدة الخاصة بك لإنشاء نماذج ذات صلة، بينما توفر و بداية سريعة وفعالة التكامل مع أدوات مثل جداول بيانات Google Sheets وExcel و Zapier يسهّل دمج تحليل النصوص في مهام سير العمل الحالية

قيود MonkeyLearn

تقييد عدد الاستعلامات بناءً على خطة الاشتراك

تسعير برنامج MonkeyLearn

بدءاً من 299 دولاراً شهرياً لكل ميزة

اتخاذ قرارات أفضل بشأن البيانات مع ClickUp

يمكن لأدوات إدارة البيانات أن تترك الفرق تتنقل بين المنصات مع التركيز على التحليلات أو الأتمتة ولكن غالبًا ما تفتقد إلى عمليات التكامل أو التعاون الرئيسية. 🤷

يقلب ClickUp النص من خلال الجمع بين الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والعمل الجماعي في مكان واحد. وباعتباره تطبيق كل شيء للعمل، فهو يبسّط التعامل مع البيانات وإعداد التقارير، ويجمع الفرق معًا لتتبع البيانات وتحليلها والتصرف بناءً عليها، كل ذلك في مساحة عمل واحدة!

فماذا تنتظر إذن؟ اشترك في ClickUp مجانًا واختبر تدفقات بيانات سلسة.