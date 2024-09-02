15 مثالاً على تقسيم العملاء + كيفية التقسيم إلى شرائح + كيفية التقسيم

أنت وصديقك كلاهما من عشاق القهوة، لكن تفضيلاتكما تختلف. أنت تفضل القهوة المحمصة الجريئة والداكنة، بينما يستمتع صديقك بالخلطات الخفيفة والفاكهة. يعرف المقهى المفضل لديك هذا عنك، وذلك بفضل تقسيم العملاء الفعال.

لذا، عندما يطلقون خط إنتاج جديد، تتلقى رسالة بريد إلكتروني تحتوي على تحميص داكن قوي مع ملاحظات التذوق التي تتناسب مع تفضيلاتك. وفي الوقت نفسه، يحصل صديقك على توصية بمزيج مشرق ومشرق بنكهة الحمضيات التي تتماشى تماماً مع ذوقه.

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد.

إذا كنت تشتري حبوب القهوة بشكل متكرر، فقد تتلقى عرضاً خاصاً على المشتريات بالجملة أو خصماً على الاشتراك. أما صديقك الذي يفضل تجربة نكهات جديدة، فيحصل على دعوة شخصية إلى حدث تذوق حصري. من الصعب أن ترفض، أليس كذلك؟

لا عجب أن 91% من المستهلكين يميلون إلى التسوق مع العلامات التجارية التي تقدم عروضًا وتوصيات ذات صلة. نحن نحب أن نشعر بأننا مميزون - نحب أن نشعر بأننا مرئيون ومسموعون ومهتمون. وتحب العلامات التجارية استخدام ذلك كفرصة لزيادة المبيعات وكسب المزيد من الإيرادات وتعزيز ولاء العملاء.

هذا هو السبب في أن تقسيم العملاء هو اسم اللعبة في التسويق.

سوف تستكشف هذه المقالة 15 مثالاً لتقسيم العملاء وتوضح لك كيفية استخدامها بفعالية.

ما هو تقسيم العملاء؟

تقسيم العملاء يقسم قاعدة عملاء الشركة إلى مجموعات أو شرائح متميزة بناءً على الخصائص المشتركة، وتشمل هذه الخصائص الخصائص الديموغرافية والسلوك وأنماط الشراء والاحتياجات والتفضيلات. تُعرف كل مجموعة فرعية ذات سمات محددة باسم شخصية الشراء.

بعد تحديد هذه الشرائح المحددة من العملاء، يمكن للشركات تخصيص جهود التسويق والمبيعات وخدمة العملاء لتلبية الاحتياجات المحددة لكل مجموعة، مما يؤدي إلى تفاعلات أكثر تخصيصًا وفعالية مع العملاء.

غالباً ما يتم الخلط بين تقسيم العملاء وتقسيم السوق، ولكن المفهومين مختلفين.

تقسيم السوق هو نهج أوسع من التقسيم الجغرافي الذي يتضمن تحليل السوق بأكمله، بما في ذلك العملاء المحتملين، لتقييم جدوى المنتج أو الخدمة قبل إطلاقها. وهو يركز على تقسيم السوق إلى شرائح بناءً على عوامل مختلفة مثل التركيبة السكانية أو الجغرافيا أو السلوك لتحديد فرص النمو.

في المقابل، يعتبر نموذج تقسيم العملاء أكثر استهدافًا ويركز على فهم قاعدة العملاء الحالية وتصنيفها. والهدف من ذلك هو اكتساب رؤى أعمق حول تفضيلات العملاء الحاليين وسلوكياتهم بحيث يمكن للمنتجات والخدمات واستراتيجية التسويق تلبية احتياجاتهم الخاصة بشكل أفضل.

لمحة سريعة عن تجزئة العملاء مقابل تجزئة السوق

ميزة تقسيم العملاء تقسيم السوق التركيز الأفراد أو المجموعات داخل السوق السوق أو الصناعة بشكل عام الأساس خصائص العملاء وسلوكياتهم وتفضيلاتهم خصائص السوق، مثل التركيبة السكانية والجغرافيا والتركيبة النفسية والسلوكيات الهدف تكييف المنتجات والخدمات والجهود التسويقية مع احتياجات العملاء المحددة فهم السوق بشكل عام وتحديد الشرائح المستهدفة المحتملة مستوى التفاصيل دقيق، مع التركيز على خصائص العملاء الفردية أوسع نطاقًا، مع التركيز على الخصائص على مستوى السوق أمثلة العمر، والدخل، ونمط الحياة، وتاريخ الشراء، والتفضيلات الموقع الجغرافي، وحجم السكان، واتجاهات الصناعة، والظروف الاقتصادية

لنأخذ مثالاً سريعًا لفهم هذه الاختلافات:

إذا كنت تدير علامة تجارية لملابس اللياقة البدنية، فإن تقسيم السوق قد يتضمن استهداف المهنيين الشباب في المناطق الحضرية الذين يقدرون معدات التمرين الأنيقة والمميزة.

من ناحية أخرى، قد تركز استراتيجية تجزئة العملاء على تحديد شريحة من عملائك الذين يشترون منتجات صديقة للبيئة بشكل متكرر وتخصيص تسويقك لتسليط الضوء على المواد المستدامة الخاصة بك من أجلهم فقط.

لماذا نحتاج إلى تقسيم العملاء؟

تقسيم العملاء أمر ضروري للتسويق الفعال ونمو الأعمال التجارية. من خلال تقسيم قاعدة عملائك إلى مجموعات متميزة، يمكنك تخصيص جهودك التسويقية لتلبية احتياجات وتفضيلات محددة.

يمكن للحملات المقسمة والمستهدفة والمحفزة أن تولد ما يصل إلى 77% عائد أكبر على الاستثمار .

إليك كيف تثبت فائدة تجزئة العملاء:

تحسين التخصيص: سواء كانت رسائل داخل التطبيق أو رسائل البريد الإلكتروني التسويقية أو دعم العملاء، يتيح لك تقسيم العملاء تقديم خدمات مخصصة لعملائك

سواء كانت رسائل داخل التطبيق أو رسائل البريد الإلكتروني التسويقية أو دعم العملاء، يتيح لك تقسيم العملاء تقديم خدمات مخصصة لعملائك تخصيص الموارد بكفاءة: من خلال التركيز على الشرائح الأكثر ربحية، يمكنك استخدام جهودك ومواردك بحكمة وزيادة العائد على الاستثمار إلى أقصى حد

من خلال التركيز على الشرائح الأكثر ربحية، يمكنك استخدام جهودك ومواردك بحكمة وزيادة العائد على الاستثمار إلى أقصى حد ميزة تنافسية: من خلال تقديم تجارب أكثر تخصيصًا، يمكنك تمييز علامتك التجارية عن المنافسين وجعلها أكثر جاذبية للشرائح المستهدفة

من خلال تقديم تجارب أكثر تخصيصًا، يمكنك تمييز علامتك التجارية عن المنافسين وجعلها أكثر جاذبية للشرائح المستهدفة اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات: يؤدي استخدام بيانات التقسيم إلى اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عروض المنتجات واستراتيجيات التسويق إلى نتائج أعمال أكثر فعالية

فهم نماذج تقسيم العملاء المختلفة

كل شركة لديها عملاء وخدمات فريدة من نوعها، لذلك لا توجد صيغة عالمية لنموذج تقسيم العملاء الصحيح. ومع ذلك، إليك بعض نماذج تقسيم العملاء الرئيسية التي يمكنك وضعها في الاعتبار:

التقسيم السيكولوجي

يحتوي التقسيم السيكوجرافي على سؤال واحد في مركزه - ما الذي يحفز العميل على الشراء؟ إنه يصنف العملاء على أساس السمات النفسية مثل القيم والمعتقدات والاهتمامات وأنماط الحياة والشخصيات

فيما يلي بعض الأمثلة على الشرائح السيكوجرافية التي قد تستهدفها علامة تجارية صديقة للبيئة:

المستهلكون المهتمون بالبيئة:

القيم: الاستدامة وحماية البيئة والاستهلاك الأخلاقي

الاستدامة وحماية البيئة والاستهلاك الأخلاقي أنماط الحياة: أنماط الحياة البسيطة، والحياة الواعية، والأنظمة الغذائية النباتية

أنماط الحياة البسيطة، والحياة الواعية، والأنظمة الغذائية النباتية السلوكيات:الاستعداد لدفع علاوة على المنتجات الصديقة للبيئة، والمشاركة النشطة في المبادرات البيئية

المستهلكون المسؤولون اجتماعياً:

القيم: الإنصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية

الإنصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية أنماط الحياة: أنماط الحياة: موجهة نحو المجتمع، والمشاركة الاجتماعية

أنماط الحياة: موجهة نحو المجتمع، والمشاركة الاجتماعية السلوكيات: دعم المنتجات الأخلاقية ومنتجات التجارة العادلة، والمشاركة في القضايا الاجتماعية

الباحثون عن المغامرة:

السلوكيات: الاهتمام بالمعدات والمعدات المستدامة في الهواء الطلق، وتقدير السياحة البيئية

الاهتمام بالمعدات والمعدات المستدامة في الهواء الطلق، وتقدير السياحة البيئية القيم: الاستكشاف، والأنشطة في الهواء الطلق، والحرية

الاستكشاف، والأنشطة في الهواء الطلق، والحرية أنماط الحياة: نشيطون، مغامرون، مستقلون

التقسيم على أساس القيمة

سؤال آخر مهم لكل شركة هو فهم القيمة التي يجلبها كل عميل، سواء من خلال الربحية أو القيمة الدائمة للعميل أو كليهما.

مثال على ذلك: قد تقوم الشركة بتقسيم العملاء إلى مجموعات ذات قيمة عالية ومجموعات ذات قيمة منخفضة، وتقدم خدمات أو مكافآت متميزة للعملاء الأكثر ربحية أو ولاءً.

التقسيم الديموغرافي

تقسم هذه الطريقة السوق حسب سمات قابلة للقياس مثل العمر أو الجنس أو الدخل أو أحداث الحياة أو التعليم.

مثال: تقدم سلاسل الملابس الشهيرة مثل ماركس آند سبنسر وإتش آند إم خصومات خاصة لشهر عيد الميلاد لتشجيع العملاء على الشراء.

التقسيم السلوكي

يمكنك أيضًا التركيز على كيفية سلوك العملاء وتفاعلهم - مثل عادات الشراء أو الولاء للعلامة التجارية - بدلاً من مجرد تحديد هويتهم الديموغرافية.

ومن الأمثلة على التقسيم السلوكي خدمة البث التي تقسم المستخدمين حسب عادات المشاهدة وتخصيص المحتوى لمشاهدي البث المباشر بدلاً من المشاهدين العرضيين.

التقسيم التقني

تؤثر عادات العملاء التكنولوجية، وخيارات الأجهزة والبرامج، والكفاءة التقنية الشاملة على كيفية وصول العلامة التجارية إليهم.

يمكن للشركات تقسيم المستخدمين الذين يفضلون أجهزة Mac على أجهزة الكمبيوتر الشخصي أو يفضلون الأدوات القائمة على السحابة على البرامج التقليدية.

أمثلة على تقسيم العملاء

هل أنت مستعد للبدء في تقسيم قاعدة عملائك؟ اطّلع على هذه الأمثلة لترى كيف يمكن أن تساعدك الأساليب المختلفة في إنشاء حملات تسويقية مستهدفة ومخصصة. من خلال فهم عملائك بشكل أفضل، يمكنك تحسين نتائج حملاتك التسويقية.

1. العمر

تختلف متطلبات العملاء باختلاف أعمارهم. يمكن أن يؤدي إنشاء وتسويق نوع المنتج الصحيح للأشخاص إلى إحداث فرق كبير. الحملة التسويقية لنادي دولار للحلاقة التي تستهدف الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا مثال مثالي للتقسيم على أساس العمر. لجذب جمهورهم المستهدف في أماكن تواجدهم بالضبط، وضعوا إعلانات فكاهية في حمامات الرجال في الحانات الشهيرة، وهو ما أتى بثماره. إليك إعلانًا يضمن لك الضحك الجيد.

عبر جميع وسائل الإعلام

2. الجنس

نظرًا للاختلافات في القيم والتطلعات والتفضيلات والاهتمامات وأساليب التسويق ونقاط الألم بين الجنسين، تقوم العديد من العلامات التجارية بإنشاء صفحات أو أقسام منفصلة على الويب لتلبية الاحتياجات الخاصة بكل جنس.

على سبيل المثال، قامت علامة دوف، العلامة التجارية للعناية بالشعر والجمال، بوضع نفسها لجذب جمهورها من الإناث على المستوى العاطفي. أطلقت العلامة التجارية "حملة الجمال الحقيقي لرفض معايير الجمال السامة وتشجيع الإيجابية في الجسم والاحتفاء بكل امرأة بغض النظر عن شكل جسدها.

3. المهنة

من المرجح أن يؤثر ما يقوم به الشخص على قوته الشرائية وتفضيلاته وعادات التسوق لديه. كما تتطلب المهن المختلفة أدوات أو خدمات أو حلولاً مختلفة.

إحدى الشركات الناشئة التي تفوقت في تصنيفها واستهدافها القائم على المهنة هي شركة Airbnb. فالفئة المخصصة لها, Airbnb للعمل يستهدف صراحةً الأشخاص الذين يسافرون للعمل. تجذب هذه الفئة المسافرين من رجال الأعمال وتصمم خدماتها لتلبية احتياجات هذه الشريحة من السوق.

4. الحالة الاجتماعية

للأفراد العزاب والأزواج والعائلات أولويات وسلوكيات شرائية مختلفة. قد يعطي الأفراد العزاب الأولوية للمنتجات والخدمات التي تعزز حياتهم الاجتماعية واهتماماتهم الشخصية، بينما يبحث الأزواج والعائلات غالبًا عن الحلول التي تلبي الخبرات المشتركة والاحتياجات العائلية.

غالبًا ما يصمم مقدمو خدمات التأمين خططهم بناءً على الحالة الاجتماعية. فبالنسبة للمتزوجين، قد تشمل بوليصة التأمين الخاصة بهم تغطية الأزواج. ومع ذلك، لا تتضمن خطط التأمين للأفراد غير المتزوجين عادةً مزايا الأزواج. كما أن لديهم أيضاً خطط تأمين عائلية مختلفة لمن لديهم أطفال.

5. الموقع

تقسيم قاعدة العملاء بناءً على موقعهم الجغرافي أمر لا بد منه، خاصةً بالنسبة للشركات التي لديها قاعدة مستخدمين دولية. يمكن أن يؤثر المناخ والثقافة المحلية والاتجاهات الإقليمية على المنتجات أو الخدمات الأكثر ملاءمة.

لنأخذ ماكدونالدز كمثال. تأخذ قائمة الطعام الخاصة بهم في الاعتبار الأذواق المحلية والتفضيلات الثقافية. على سبيل المثال، في الهند، تقدم ماكدونالدز في الهند أصنافًا مثل McAloo Tikki و Chicken Maharaja Mac، والتي تلبي الأذواق المحلية والتفضيلات الغذائية. أما في اليابان، فقد تجد في اليابان برجر الترياكي بينما في الشرق الأوسط، هناك عروض مثل مكأرابيا.

6. الدخل

قد يبحث العملاء من ذوي الدخل المرتفع عن منتجات وخدمات متميزة، في حين أن العملاء من ذوي الدخل المنخفض يعطون الأولوية للقدرة على تحمل التكاليف والقيمة. يسمح فهم هذه الاختلافات المالية للشركات بتكييف عروضها لتتناسب مع احتياجات وميزانيات كل فئة من فئات الدخل.

فشركات تصنيع السيارات مثل مرسيدس وبي إم دبليو تقدم موديلات فاخرة ذات ميزات راقية لشريحة ذوي الدخل المرتفع فقط. وتستهدف هذه الشركات الأفراد الذين يبحثون عن الابتكار والراحة أكثر من القدرة على تحمل التكاليف. وغالباً ما تعرض حملاتهم التسويقية نمط الحياة الحصري المرتبط بامتلاك سياراتهم، مما يجعل علاماتهم التجارية رموزاً للمكانة والنجاح.

7. التخلي عن عربة التسوق

من خلال تحليل سبب تخلي شرائح مختلفة من العملاء عن عربات التسوق الخاصة بهم، يمكنك معالجة مخاوفهم الفريدة وتحسين معدلات التحويل.

على سبيل المثال، تشتهر أمازون برسائل البريد الإلكتروني الفعالة للتخلي عن سلة التسوق. غالبًا ما تتضمن رسائل البريد الإلكتروني هذه صورًا للمنتجات التي تُركت في سلة التسوق، وتذكيرًا بالعناصر، وأحيانًا توصيات مخصصة بناءً على سجل تصفح العميل.

إليك الشكل الذي تبدو عليه عادةً رسالة البريد الإلكتروني للتخلي عن عربة التسوق من أمازون.

عبر Inc42

8. مرحلة رحلة العميل

تختلف طريقة تسويقك لعميل جديد أو متكرر أو عميل مخلص. تؤثر مرحلة رحلة العميل مع علامتك التجارية بشكل كبير على رسائل البريد الإلكتروني التسويقية والرسائل التسويقية المخصصة داخل التطبيق التي ترسلها. قوالب رحلة العميل تبسيط تقسيم العملاء بناءً على مرحلة رحلتهم.

بالنسبة للعملاء الجدد، قد ينصب تركيزك على التأهيل وبناء الثقة. ولتشجيعهم على الشراء لأول مرة وتعزيز تجربتهم الأولية الإيجابية، يمكنك تقديم خصومات تمهيدية أو تقديم محتوى مفيد أو تسليط الضوء على المزايا الفريدة لمنتجاتك.

بالنسبة للعملاء المتكررين، تتحول الاستراتيجية إلى مكافأة ولاء العملاء وتشجيعهم على المشاركة المستمرة.

9. نوع الجهاز

يمكن أن يساعدك فهم ما إذا كان العملاء يستخدمون الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية في تحسين المحتوى الخاص بك لكل جهاز.

عبر نتفليكس أفضل مثال على التجزئة القائمة على نوع الجهاز هو Netflix. أثناء الاشتراك تمنح Netflix عملاءها خيارًا يعتمد على أنواع أجهزتهم، مثل الأجهزة المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة التلفاز. وبناءً على ذلك، تعمل Netflix على تحسين واجهة المستخدم وجودة البث، مما يضمن تجربة مشاهدة مصممة خصيصًا لتعزيز رضا المستخدم حسب الجهاز.

10. اللغة المفضلة

من خلال فهم اللغة التي يفضلها كل عميل، يمكنك ضمان أن تكون رسائلك واضحة وملائمة وجذابة.

يتيح تطبيق Spotify، وهو تطبيق شهير لبث الموسيقى، للعملاء اختيار لغتهم المفضلة لتخصيص تجربتهم. عندما يقوم المستخدم بالتسجيل في Spotify، يمكنه اختيار لغته المفضلة والتي تحدد لغة واجهة التطبيق وقوائم التشغيل والتوصيات.

11. المنتجات الأكثر مشاهدة

من خلال تحليل المنتجات التي يتصفحها العملاء بشكل متكرر، يمكنك تخصيص جهودك التسويقية لتسليط الضوء على المنتجات المماثلة أو المكملة لها.

على سبيل المثال، إذا كان العميل يشاهد أدوات المنزل الذكي باستمرار، يمكنك أن ترسل له توصيات مخصصة للمنتجات ذات الصلة، مثل مكبرات الصوت الذكية أو أنظمة الأمان. غالبًا ما تستخدم تطبيقات التجارة الإلكترونية مثل Amazon هذا النوع من التجزئة لتسويق منتجاتها بطريقة مخصصة لعملائها.

12. الاهتمامات

من خلال تحديد ما يثير اهتمامات عملائك ويحفزهم، يمكنك صياغة رسائل وعروض مخصصة تخاطب اهتماماتهم مباشرةً و تحسين التركيز على العملاء . يقوم Pinterest بتقسيم المستخدمين بناءً على اهتماماتهم وأنواع المحتوى الذي يتفاعلون معه على المنصة. يتيح ذلك ل Pinterest تقديم محتوى مخصص وإعلانات تتناسب مع هوايات المستخدمين، مثل مشاريع الأعمال اليدوية أو الأزياء أو ديكور المنزل.

13. القيم

عندما تفهم ما يهتم به عملاؤك بعمق - الاستدامة أو الابتكار أو العدالة الاجتماعية - يمكنك مواءمة رسائلك وعروضك لتتناسب مع مبادئهم. تفصل بودي شوب بين عملائها بناءً على قيمهم, مثل استخدام المنتجات الخالية من القسوة والمصادر المستدامة. إن جذب المستهلكين الذين يقدرون منتجات التجميل الأخلاقية يعزز الولاء للعلامة التجارية بين أولئك الذين يعطون الأولوية لهذه المبادئ في قراراتهم الشرائية.

عبر ذا بودي شوب

14. لايف ستايل

يضمن لك مزيج من النماذج الديموغرافية والسلوكية والتجزئة القائمة على نمط الحياة تسويق منتجاتك لقاعدة عملاء يمكنهم تحمل تكاليفها.

قد تقدم علامة تجارية فاخرة متخصصة في أجهزة المطبخ الراقية دروساً مخصصة للطهي بقيادة طهاة مشهورين لخلق تجربة فريدة للعملاء. يمكن تصميم هذه الدروس لعرض كيفية استخدام منتجاتها المتميزة بفعالية، مما يعزز مهارات الطهي لدى عملائها ويروج لمنتجاتها الراقية.

15. نقاط الألم

غالبًا ما تعالج الشركات نقاط الألم لدى العملاء عند إطلاق منتج أو خدمة جديدة. حتى عند التسويق، قم بتقسيم العملاء بناءً على نقاط الألم التي يواجهونها لتزويدهم بالموارد والدعم المناسبين.

تقوم HubSpot بتقسيم عملائها وفقًا لتحديات التسويق والمبيعات الخاصة بهم. على سبيل المثال، قد تتلقى الشركات التي تواجه صعوبات في توليد العملاء المحتملين محتوى وأدوات محددة لمساعدتها في إنشاء حملات مستهدفة وتحسين استراتيجيات التسويق الداخلي.

تطبيق تجزئة العملاء في العالم الحقيقي باستخدام الأدوات الرقمية

نعلم جميعًا أن تقسيم العملاء أمر حيوي، ولكن كيف يمكنك تحليل أنشطة كل عميل وخصائصه الديموغرافية واهتماماته لإنشاء شرائح ذات مغزى؟ كما قد تتوقع، فإن القيام بذلك يدويًا أمر غير وارد. وهنا يأتي دور إدارة علاقات العملاء، أو برنامج تسويق إدارة علاقات العملاء يظهر في الصورة.

فهي تقوم بتحليل بيانات العملاء من خلال تتبع التفاعلات والأنشطة عبر مختلف القنوات، مثل رسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وزيارات الموقع الإلكتروني. ويستخدمون هذه المعلومات لتحديد أنماط الاستخدام وتقسيم العملاء إلى فئات بناءً على الخصائص المشتركة.

كما تقوم أدوات إدارة علاقات العملاء وأدوات تحليلات الويب بتتبع سلوك مستخدمي الموقع الإلكتروني، مما يوفر رؤى حول اهتمامات العملاء وتفضيلاتهم. يمكن لهذه البيانات إنشاء شرائح العملاء بناءً على أنماط التصفح وتكرار الزيارات والتفاعل مع محتوى معين. يمكنك أيضًا استخدام قوالب الملف الشخصي للعميل لفصل العملاء وتخصيص جهودك التسويقية.

تذكر أن تتبع نهجًا متعدد القنوات عند تحليل البيانات لعملية تقسيم العملاء. من خلال فهم سلوك العميل عبر قنوات متعددة، يمكن للشركات توفير تفاعلات مخصصة تعزز نتائج رضا العملاء.

تعزيز تجزئة العملاء باستخدام ClickUp

بينما تتخصص يمكن أن تدعم الأدوات المتخصصة عملية تقسيم العملاء الجمع بين استراتيجيات التجزئة مع برامج إدارة المشاريع القوية مثل ClickUp يقدم نهجًا متفوقًا. منصة تسويق ClickUp التي تتكامل مع إمكانيات إدارة علاقات العملاء والحقول المخصصة، توفر حلاً شاملاً لتخزين بيانات العملاء وإطلاق حملات تسويقية مستهدفة.

الأساس للتجزئة الفعالة

تُعد منصة ClickUp لإدارة المشاريع التسويقية حلاً شاملاً للتخطيط والتعاون والتنفيذ وتحليل الأداء التسويقي.

إضفاء الطابع المركزي على معلومات العميل باستخدام ClickUp الحقول المخصصة الحقول المخصصة في ClickUp تسمح لفرق التسويق بإضافة سمات محددة لكل ملف شخصي للعميل. يمكن أن تشمل هذه السمات سجل الشراء أو تكرار التفاعل أو أنواع المنتجات المفضلة. من خلال تخصيص هذه الحقول لتلبية الاحتياجات الفريدة لشركتك، يمكنك تحقيق تجزئة دقيقة وتطوير تسويق أكثر تخصيصًا و استراتيجيات إدارة العملاء .

إدارة حسابات العملاء، وتبسيط سير العمل، وأتمتة التواصل مع العملاء باستخدام ClickUp CRM

يمكنك تخزين بيانات العملاء الحيوية هذه في حل إدارة علاقات العملاء الشامل من ClickUp الذي يتكامل بسلاسة مع ميزاته التسويقية. يتيح لك هذا التكامل ما يلي:

عرض جميع الرؤى والتحليلات الخاصة بالعملاء في لمحة سريعة في قاعدة بيانات إدارة علاقات العملاء تنظيم العملاء في مجلدات وقوائم لسهولة التصفح وإدارة الحسابات المنظمة

جعل التواصل مع العملاء مركزياً من خلال دمج رسائل البريد الإلكتروني داخل ClickUp

ادمج الأدوات التحليلية مع تكاملات ClickUp واحصل على رؤى في الوقت الفعلي لسلوك العملاء

من خلال تكامل ClickUp يمكنك الاتصال بأدوات التحليلات المختلفة مثل Google Analytics أو Zapier. يتيح لك ذلك سحب بيانات العملاء من مصادر متعددة وضمان مزامنة البيانات في الوقت الفعلي. عندما تتغير سلوكيات العميل - مثل إجراء عملية شراء جديدة أو زيارة موقعك الإلكتروني - تنعكس المعلومات على الفور في ClickUp. ClickUp هي منصة مذهلة يمكن أن تناسب أي احتياجات العمل بشكل أساسي، حتى لو كانت إدارة علاقات العملاء الكاملة. أمير ج الرئيس التنفيذي ومدير موقع ArtWayz.com

تعزيز التسويق المستهدف

من خلال تمكين أتمتة النقر فوق و البريد الإلكتروني ClickApps لمساحة العمل الخاصة بك، يمكنك إعداد أتمتة البريد الإلكتروني في ClickUp. تتيح لك هذه الميزة إرسال رسائل بريد إلكتروني مستهدفة بناءً على تحليل تقسيم العملاء.

عند تمكين تطبيقات النقر التلقائي والبريد الإلكتروني لمساحة العمل الخاصة بك، يمكنك إعداد أتمتة البريد الإلكتروني في ClickUp يمكن أن تعمل أتمتة ClickUp على تبسيط عملية التجزئة من خلال تعيين العملاء تلقائيًا إلى فئات مختلفة بناءً على إجراءاتهم أو خصائصهم.

يمكن لـ ClickUp أيضًا إنشاء تقارير وتنبيهات تلقائيًا. على سبيل المثال، إذا أظهرت شريحة عملاء جديدة زيادة مفاجئة في التفاعل، يمكن للنظام تنبيه فريق التسويق لديك لاتخاذ إجراءات، مثل إطلاق حملة مستهدفة.

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تصور نجاح التسويق

أصبح تقسيم العملاء من خلال تتبع تفاعلهم أكثر بساطة مع ClickUp، والذي يعمل أيضًا بمثابة برنامج تتبع العملاء . لوحات معلومات ClickUp رائعة لتصور بيانات تقسيم العملاء وتحليلها في الوقت الفعلي. من خلال تجميع المقاييس الرئيسية وبيانات التجزئة بشكل مركزي، فهي تساعد الفرق على مراقبة الأداء واتخاذ قرارات مستنيرة.

عرض أنشطة تجزئة العملاء والتقدم المحرز في لمحة سريعة باستخدام لوحة معلومات ClickUp Dashboard

يسمح التمثيل المرئي للبيانات لفريقك بالاستجابة الفورية لسلوكيات العملاء المتغيرة وتعديل التسويق و استراتيجيات اكتساب العملاء وفقًا لذلك.

بفضل هذه الميزات الاستثنائية، ساعدت ClickUp الشركات بشكل كبير مثل Vida Health على زيادة إنتاجية عملياتها التسويقية بنسبة 50% .

إرشادات لتقسيم العملاء بفعالية

في هذه الحقبة الغنية بالبيانات، ستكون المؤسسات التي تزدهر في هذا العصر الغني بالبيانات هي تلك التي يمكنها تحويل بيانات العملاء إلى رؤى قابلة للتنفيذ مع الحفاظ على أعلى معايير أخلاقيات البيانات وتجربة المستخدم. دعنا نستكشف بعض الإرشادات الرئيسية التي يمكن أن تساعدك على تنفيذ تقسيم العملاء بشكل فعال في مؤسستك.

خطوات تحليل البيانات لتجزئة العملاء

الحلقة الأخيرة في تجزئة العملاء بفعالية هي دليل خطوة بخطوة حول تحليل البيانات للتجزئة. إليك كيفية المتابعة:

جمع البيانات : اجمع بيانات شاملة تسويق دورة حياة العميل بيانات من نقاط اتصال ومصادر مختلفة مثل إدارة علاقات العملاء وتحليلات الموقع الإلكتروني وسجل الشراء

: اجمع بيانات شاملة تسويق دورة حياة العميل بيانات من نقاط اتصال ومصادر مختلفة مثل إدارة علاقات العملاء وتحليلات الموقع الإلكتروني وسجل الشراء تنظيف البيانات وتنظيمها : بمجرد حصولك على جميع البيانات، قم بإزالة التكرارات والأخطاء لضمان دقة مجموعة البيانات. تذكّر أن جودة التقسيم إلى شرائح هي فقط بجودة البيانات التي تستخدمها

: بمجرد حصولك على جميع البيانات، قم بإزالة التكرارات والأخطاء لضمان دقة مجموعة البيانات. تذكّر أن جودة التقسيم إلى شرائح هي فقط بجودة البيانات التي تستخدمها حدد المتغيرات الأكثر صلة بالموضوع : لا يتم إنشاء جميع نقاط البيانات على قدم المساواة - ركز على تلك التي تقدم رؤى ذات مغزى

: لا يتم إنشاء جميع نقاط البيانات على قدم المساواة - ركز على تلك التي تقدم رؤى ذات مغزى إجراء تحليل استكشافي : تحليل البيانات للكشف عن الأنماط ومعايير التجزئة المحتملة. غالبًا ما تسفر هذه الخطوة عن رؤى مفاجئة يمكن أن توجه استراتيجيتك

: تحليل البيانات للكشف عن الأنماط ومعايير التجزئة المحتملة. غالبًا ما تسفر هذه الخطوة عن رؤى مفاجئة يمكن أن توجه استراتيجيتك تحديد الأنماط : استخدم الأدوات الإحصائية للعثور على الاتجاهات والقواسم المشتركة بين العملاء التي يمكن أن تفيد في إنشاء الشرائح. قم بتطبيق التقنيات المناسبة مثل خوارزميات التجميع أو نماذج التعلم الآلي لنمذجة التجزئة. يعتمد اختيار الطريقة على بياناتك وأهداف عملك

: استخدم الأدوات الإحصائية للعثور على الاتجاهات والقواسم المشتركة بين العملاء التي يمكن أن تفيد في إنشاء الشرائح. قم بتطبيق التقنيات المناسبة مثل خوارزميات التجميع أو نماذج التعلم الآلي لنمذجة التجزئة. يعتمد اختيار الطريقة على بياناتك وأهداف عملك التحقق من صحة وتنقيح : اختبر شرائحك للتأكد من ثباتها وقابليتها للتنفيذ. لا تخف من التكرار، فالتقسيم غالباً ما يكون عملية تحسين مستمرة

: اختبر شرائحك للتأكد من ثباتها وقابليتها للتنفيذ. لا تخف من التكرار، فالتقسيم غالباً ما يكون عملية تحسين مستمرة تحديد وتفسير: قم بإنشاء ملفات تعريف مفصلة لكل شريحة. إن فهم الخصائص الفريدة لكل مجموعة هو المفتاح للكشف عن رؤى قابلة للتنفيذ

دور علم البيانات في تحسين التقسيم إلى شرائح

من خلال التحليلات المتقدمة، يمكن للشركات الآن التنقل في تعقيدات مجموعات البيانات الكبيرة، والكشف عن الأنماط الدقيقة التي تُنير استراتيجيات تجزئة أكثر تطوراً.

ولكن هنا يصبح الأمر مثيرًا للاهتمام حقًا: لم نعد ننظر فقط إلى السلوك السابق. فباستخدام التعلم الآلي، يمكننا بالفعل التنبؤ بما قد يفعله العملاء بعد ذلك. يتيح لنا هذا النهج الاستشرافي أن نكون استباقيين بدلاً من أن نكون تفاعليين في استراتيجياتنا.

ومع ذلك، فإن التغيير الحقيقي للعبة يكمن في القدرة على تنفيذ التقسيم في الوقت الحقيقي. يسمح هذا النهج الديناميكي للشركات بتكييف مجموعات عملائها بشكل سريع، والاستجابة للسلوكيات المتغيرة وظروف السوق بمرونة غير مسبوقة.

ودعنا لا ننسى التخصيص. فمع علم البيانات، يمكننا إنشاء شرائح عملاء محددة بشكل لا يُصدق، فنحن نتحدث عن آلاف أو حتى ملايين التجارب المخصصة.

إن الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي قادرة الآن على توليد رؤى تلقائية، والكشف عن أنماط ذات مغزى قد تفلت حتى من أكثر المحللين البشريين ذكاءً. في الأساس، لا يقتصر دور علم البيانات على تحسين التقسيم إلى شرائح فحسب، بل إنه يغيّر تمامًا كيفية فهم الشركات للعملاء والتواصل معهم.

أهمية تصميم الويب سريع الاستجابة لزيادة مشاركة الموقع الإلكتروني

في عالمنا متعدد الأجهزة، يعد التصميم سريع الاستجابة أمرًا بالغ الأهمية للتجزئة الفعالة:

الاتساق عبر الأجهزة : ضمان تجربة سلسة عبر جميع الأجهزة للحفاظ على اتساق البيانات من أجل التجزئة

: ضمان تجربة سلسة عبر جميع الأجهزة للحفاظ على اتساق البيانات من أجل التجزئة تحسين تجربة المستخدم : يتكيف التصميم سريع الاستجابة مع جهاز المستخدم، مما قد يزيد من معدلات المشاركة ويوفر بيانات سلوكية أكثر دقة

: يتكيف التصميم سريع الاستجابة مع جهاز المستخدم، مما قد يزيد من معدلات المشاركة ويوفر بيانات سلوكية أكثر دقة نهج الجوّال أولاً : مع هيمنة حركة المرور على الأجهزة المحمولة، يضمن لك التصميم سريع الاستجابة الحصول على بيانات قيّمة من مستخدمي الأجهزة المحمولة

: مع هيمنة حركة المرور على الأجهزة المحمولة، يضمن لك التصميم سريع الاستجابة الحصول على بيانات قيّمة من مستخدمي الأجهزة المحمولة انخفاض معدلات الارتداد : إبقاء المستخدمين متفاعلين لفترة أطول، مما يوفر المزيد من نقاط البيانات لتقسيم دقيق

: إبقاء المستخدمين متفاعلين لفترة أطول، مما يوفر المزيد من نقاط البيانات لتقسيم دقيق مزايا تحسين محركات البحث: يمكن للتصميم المتجاوب أن يحسّن تصنيفات محركات البحث، مما قد يزيد من تنوع قاعدة عملائك

ضمان خصوصية الإنترنت أثناء التجزئة

أثناء الاستفادة من البيانات للتجزئة، من الضروري إعطاء الأولوية للخصوصية.

التزم بقوانين حماية البيانات ذات الصلة، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون حماية البيانات العامة. إن الحفاظ على الامتثال ليس مجرد ضرورة قانونية - بل هو ممارسة تجارية جيدة

التواصل بوضوح مع ممارسات جمع البيانات واستخدامها. الشفافية تبني الثقة مع عملائك

اجمع البيانات الضرورية فقط لأغراض التجزئة الخاصة بك. المزيد ليس دائمًا أفضل عندما يتعلق الأمر ببيانات العملاء

تنفيذ تدابير أمنية قوية لحماية بيانات العملاء. يمكن أن يؤدي اختراق البيانات إلى إبطال سنوات من بناء ثقة العملاء

حيثما أمكن، قم بإزالة أو تشفير معلومات التعريف الشخصية في بيانات التجزئة الخاصة بك

توفير آليات واضحة للعملاء للتحكم في بياناتهم. غالبًا ما يؤدي احترام خيارات العملاء إلى زيادة الثقة والمشاركة

إجراء عمليات تدقيق متكررة للخصوصية لضمان الامتثال المستمر وتحديد المخاطر المحتملة

من خلال اتباع هذه الإرشادات، يمكنك إنشاء شرائح عملاء فعّالة قائمة على البيانات مع احترام خصوصية المستخدم وتقديم تجارب جذابة عبر جميع الأجهزة. إن التقسيم الناجح هو عملية مستمرة تتطلب تنقيحاً مستمراً مع جمع المزيد من البيانات ومع تطور احتياجات عملائك.

تعزيز تقسيم العملاء باستخدام ClickUp

قد يبدو تقسيم العملاء وكأنه عمل كثير، ولكنه يجعل عملياتك التجارية أكثر سلاسة ويهيئك للنجاح. من خلال فهم ما يحتاجه كل عميل بالضبط، يمكنك تقديم عروض أكثر استهدافًا وتعزيز العائد على الاستثمار والحفاظ على تفاعل العملاء.

تعمل أدوات مثل ClickUp على تسهيل عملية التجزئة من خلال التكامل مع أدوات التحليل، مما يسمح لك بتصنيف العملاء والتصرف بناءً على هذه الرؤى بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، مع ميزات الأتمتة والتسويق في ClickUp، يمكنك المتابعة بسهولة والحفاظ على علاقات قوية مع العملاء. اشترك في ClickUp اليوم لجعل تقسيم العملاء دون عناء.