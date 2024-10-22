أفضل 10 بدائل Semrush للارتقاء بتحسين محركات البحث في 2025

إذا كنت ترغب في توسيع نطاق شركتك، فلا يمكنك تجاهل تحسين محركات البحث (SEO).

يمكن أن يساعدك تطوير استراتيجية قوية لتحسين محركات البحث في الارتقاء بموقعك الإلكتروني إلى أعلى المراتب في جوجل. وبهذه الطريقة، كلما كتب عميل محتمل كلمات أو عبارات تتعلق بمنتجاتك أو خدماتك في محرك البحث، ستكون شركتك من أوائل الشركات المدرجة في القائمة.

الترجمة: إذا كنت لا تستثمر استراتيجية تحسين محركات البحث، فقد تترك عملاء محتملين مؤهلين على الطاولة. 😬

لإطلاق استراتيجية تحسين محركات البحث، تحتاج إلى البرنامج المناسب. Semrush هي أداة لتحسين محركات البحث يمكنها المساعدة في بناء الروابط, تسويق المحتوى والبحث عن الكلمات المفتاحية والبحث عن المنافسين. إذا كنت تفكر في Semrush لتعزيز تصنيفات البحث الخاصة بك أو تتطلع إلى استبداله، فاستمر في القراءة. أدناه، نتعمق في أفضل 10 بدائل Semrush لتحسين محركات البحث. 🤩

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Semrush؟

Semrush هو أداة قوية لتحسين محركات البحث و أداة تسويق المحتوى تساعد الشركات على تحسين ظهورها في محركات البحث. إذا كنت تبحث عن بديل، فاحرص على أدوات تحسين محركات البحث الأخرى التي تتمتع بالوظائف التالية:

في العمق أداة البحث عن الكلمات الرئيسية : يجب أن تساعدك المنصة المناسبة على اكتشاف الكلمات الرئيسية التي يجب أن تستهدفها لجذب عملاء جدد 👏

يجب أن تساعدك المنصة المناسبة على اكتشاف الكلمات الرئيسية التي يجب أن تستهدفها لجذب عملاء جدد 👏 AI إنشاء المحتوى : لا تقوم أدوات تحسين محركات البحث المتقدمة بتحسين المحتوى الحالي فحسب، بل تساعد في كتابة مقالات جديدة وجذب العملاء المحتملين

لا تقوم أدوات تحسين محركات البحث المتقدمة بتحسين المحتوى الحالي فحسب، بل تساعد في كتابة مقالات جديدة وجذب العملاء المحتملين الاندماج مع حركة المرور المدفوعة: إن أمكن، ابحث عن منصة يمكنك من خلالها إدارة حركة المرور العضوية والمدفوعة. تسمح لك العديد من المنصات بإدارة إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات جوجل من مكان واحد

إن أمكن، ابحث عن منصة يمكنك من خلالها إدارة حركة المرور العضوية والمدفوعة. تسمح لك العديد من المنصات بإدارة إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات جوجل من مكان واحد أداة التحقق من الروابط الخلفية: الروابط الخلفية هي روابط عبر الإنترنت توجه إلى موقعك على الويب (أي حركة مرور الإحالة). كلما زاد عدد الروابط الخلفية لديك، زادت سرعة بناء سلطتك على جوجل. ستساعدك أداة تحسين محركات البحث المتكاملة على إصلاح الروابط المعطلة وتقديم تحليل الروابط الخلفية لتحديد فرص الروابط الجديدة

الروابط الخلفية هي روابط عبر الإنترنت توجه إلى موقعك على الويب (أي حركة مرور الإحالة). كلما زاد عدد الروابط الخلفية لديك، زادت سرعة بناء سلطتك على جوجل. ستساعدك أداة تحسين محركات البحث المتكاملة على إصلاح الروابط المعطلة وتقديم تحليل الروابط الخلفية لتحديد فرص الروابط الجديدة البحث التنافسي : تذكر أن منافسيك يهدفون أيضًا إلى الحصول على تلك المراكز العليا المرغوبة في جوجل. سيساعدك بديل Semrush الصحيح على تتبع تصنيفات المنافسين وفهم أهم كلماتهم الرئيسية والتعمق في الروابط الخلفية الخاصة بهم

## 10 أفضل 10 بدائل Semrush لاستخدامها في عام 2024

هل أنت مستعد لتحسين أداء شركتك في محركات البحث؟ لبدء الاستثمار في استراتيجية مجربة وصحيحة لتحسين محركات البحث، فكر في أفضل بدائل Semrush هذه:

1. ترتيب محركات البحث

عبر تصنيف SE SE Ranking عبارة عن مجموعة أدوات متكاملة لتحسين محركات البحث وبديل Semrush يساعدك على الارتقاء في الترتيب في محركات البحث. باستخدام SE Ranking، يمكنك تتبع تصنيفاتك، ومراقبة الروابط الخلفية لموقعك على الويب، وإجراء تدقيق كامل لموقع الويب، أو التحقق من كل صفحة على حدة لتحسين محركات البحث.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى مجموعة كاملة من التحليلات، حتى تتمكن من فهم نوع حركة المرور (العضوية أو المدفوعة) التي تتدفق إلى موقعك على الويب، وتتبع ترتيب أهم كلماتك الرئيسية، واقتراحات لكيفية تحسين تحسين محركات البحث لكل صفحة أو منشور في المدونة.

ترتيب تحسين محركات البحث أفضل الميزات

احصل على نصائح التحسين المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكل صفحة ويب أو منشور في المدونة

تتبع تصنيفات الكلمات المفتاحية لشركتك ومنافسيك

سهولة إجراء بحث عن الكلمات المفتاحية واكتشاف الكلمات المفتاحية ذات الصلة الطويلة

تحليل حركة الإحالات الحالية والتجسس على إحالات المنافسين لاكتشاف من أين يحصلون على الروابط الخلفية

قم بإجراء تدقيق كامل للموقع الإلكتروني لفهم كل مشكلة (رئيسية أو ثانوية) يمكن أن تتداخل مع تصنيفات البحث

ترتيب موقعك على الويب الحدود

عليك أن تدفع مبلغًا إضافيًا للوصول إلى بعض الأدوات

معظم المقاييس تقدم تقارير عن حركة المرور العضوية فقط، الأمر الذي قد يكون محبطًا إذا كنت تدير إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي أو إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC)

تصنيف ترتيب الموقع التسعير

أساسي: 44 دولارًا أمريكيًا في الشهر

44 دولارًا أمريكيًا في الشهر المحترف: 87.20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

87.20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا العمل 191.20 دولارًا/شهريًا

التصنيف التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

2. الويب المماثل

عبر الويب المماثل Similarweb عبارة عن منصة لتحسين محركات البحث والتسويق الرقمي تساعد الشركات على فهم جمهورها بشكل أفضل والتفوق على منافسيها. وهي تقدم الكثير من الأدوات المجانية، بما في ذلك مدقق مواقع الويب، وقائمة المواقع الإلكترونية الأعلى تصنيفاً، ومدقق مواقع الويب مقابل الجوال.

مع المنصة المدفوعة، يمكن للمستخدمين فهم شخصيات المشترين بشكل أفضل، ومراقبة الأداء الرقمي مقابل المنافسين، وإجراء أبحاث السوق في أكثر من 210 مجال.

أفضل ميزات #### Similarweb

زيادة التحويلات من خلال أدوات ذكاء الإعلانات

الاستفادة من أكثر من 50 مقياسًا لحركة المرور والمشاركة لإجراء تحليل تنافسي شامل

تحليل أكثر من 100 مليون موقع إلكتروني لفهم جمهورك المستهدف بشكل أفضل

البقاء على اطلاع على اتجاهات السوق القادمة لتعديل استراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك

قيود الويب المماثلة

قد يكون هيكل التسعير مقيداً لبعض الشركات، خاصة الشركات الصغيرة

يمكن أن تكون لوحة التحكم مربكة وقد تجعل من الصعب العثور على ما تبحث عنه

Similarweb التسعير

المبتدئين: 125 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

125 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد المحترفين: 333 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

333 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد الفريق: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات مشابهة

G2: 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 95 تقييم)

3. سربستات

عبر سيربستات Serpstat هو بديل لـ Semrush يغذي الشركات لزيادة ترتيبها في نتائج البحث. باستخدام Serpstat، يمكنك إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية لحركة المرور العضوية والمدفوعة، وإجراء تحليل الروابط الخلفية، وتتبع تصنيفات منافسيك.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي Serpstat مزودًا بأدوات تحليل المحتوى بالذكاء الاصطناعي، مما يسمح لك بكتابة المقالات وإنشاء العناوين والأوصاف التعريفية والحصول على أفكار لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

Serpstat أفضل الميزات

استخدام أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي لصياغة مقالات كاملة من جملة واحدة

إجراء تحليل للمنافسين لفهم (واستهداف) كلماتهم المفتاحية الأكثر نجاحًا

قم بتحميل ما يصل إلى 50,000 كلمة رئيسية إلى أداة التجميع لتجميعها حسب تشابه صفحة نتائج محرك البحث (SERP)

قم بإجراء تدقيق للموقع للعثور على أخطاء تحسين محركات البحث المهمة التي قد تؤثر على تصنيفاتك

Serpstat القيود

قد يكون من الصعب تخصيص التقارير

بعض البرامج التعليمية قديمة الآن بعد أن أصدرت المنصة ميزات جديدة

Serpstat التسعير التسعير

فرد: 45 دولارًا أمريكيًا في الشهر

45 دولارًا أمريكيًا في الشهر الفريق: 85 دولارًا/شهريًا

85 دولارًا/شهريًا الوكالة: 335 دولارًا شهريًا

335 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

Serpstat التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. CognitiveSEO

عبر CognitiveSEO CognitiveSEO عبارة عن منصة قائمة على السحابة تتيح للشركات والوكالات الرقمية تحليل حركة مرور الموقع الإلكتروني، وإجراء حركة مرور الموقع على الصفحة لتحسين محركات البحث، وتتبع حجم البحث عن المنافسين. باستخدام CognitiveSEO، يمكنك العثور على فرص الروابط الخلفية، واكتشاف التقلبات في خوارزمية Google، والعثور على اقتراحات الكلمات الرئيسية لخطة المحتوى الخاصة بك.

بالإضافة إلى ذلك، سيزحف مدقق تحسين محركات البحث على الصفحة إلى موقعك بحثًا عن الأخطاء التي قد تؤثر سلبًا على تصنيفات البحث.

أفضل ميزات CognitiveSEO الإدراكي

تجميع بيانات الروابط الخلفية لاكتشاف أفضل مصادر الإحالة لديك

استفد من أداة مدقق سيرب لتتبع تصنيفات الكلمات الرئيسية على المستوى العالمي والمحلي وعلى مستوى الجوال

تخصيص لوحة التحكم الخاصة بك مع أكثر من 35 مقياسًا لفهم بيانات تحسين محركات البحث في الوقت الفعلي

استخدم أداة تحسين المحتوى للعثور على فرص الكلمات المفتاحية لكل جزء من المحتوى

قيود CognitiveSEO الإدراكية

قد تكون الكمية الهائلة من البيانات والميزات المتاحة مربكة للمبتدئين

لا تحتوي المنصة على العديد من التخصيصات مثل بعض المنافسين

CognitiveSEO التسعير

المبتدئين: 129.99 دولارًا شهريًا

129.99 دولارًا شهريًا القسط: 199 دولارًا في الشهر

199 دولارًا في الشهر الصفوة: 499 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات CognitiveSEO الإدراكي

G2: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 70 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (2 تقييم)

5. أهريفز

عبر Ahrefs تقدم Ahrefs واجهة سهلة الاستخدام للمساعدة في تعزيز جهودك في تحسين محركات البحث والتسويق. باستخدام Ahrefs، يمكنك معرفة مقدار حركة البحث التي يحصل عليها منافسوك، ودراسة ما يكتبه عملاؤك في جوجل، والعثور على مشكلات تحسين محركات البحث الحرجة التي تضر بأداء موقعك، ومراقبة تصنيفاتك لآلاف الكلمات الرئيسية.

Ahrefs أفضل الميزات

استخدم مستكشف الموقع للحصول على تحليل شامل لنتيجة تحسين محركات البحث بشكل عام وجميع أخطاء تحسين محركات البحث المحتملة

احصل على الآلاف من أفكار الكلمات المفتاحية، بما في ذلك صعوبة ترتيبها وكيفية تعزيزها لحركة المرور الخاصة بك

برنامج البحث عن الكلمات المفتاحية بالذكاء الاصطناعي لتحسين عملية البحث عن كلماتك المفتاحية

الكشف عن المحتوى الأفضل أداءً والآلاف من فرص بناء الروابط

احصل على بحث متعمق وملف تعريف متعمق للروابط الخلفية لأي موقع إلكتروني، بما في ذلك المنافسين

Ahrefs القيود

يمكن أن يكون منحنى التعلُّم حادًا بالنسبة للمبتدئين

في الوقت الحالي، لا يوجد أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن استخدامها لتوليد المحتوى

Ahrefs التسعير

لايت : 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا معيار : 199 دولارًا في الشهر

: 199 دولارًا في الشهر متقدم : 399 دولارًا في الشهر

: 399 دولارًا في الشهر مؤسسة999 دولارًا شهريًا:**999 دولارًا شهريًا

Ahrefs تقييمات ومراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

6. أدوات الغراب

عبر أدوات الغراب Raven Tools عبارة عن منصة لتحسين محركات البحث وإعداد التقارير مصممة من أجل وكالات تحسين محركات البحث وتسويق المحتوى . وهو مزوّد بعدد من الميزات المتقدمة، بما في ذلك أدوات الروابط الخلفية، ومستكشف الكلمات المفتاحية، وتقارير التسويق، ومجموعة أدوات التحليل التنافسي.

أدوات ريفن أفضل الميزات

إعداد تقارير عن جميع الزيارات المدفوعة والعضوية في مكان واحد، وسحب البيانات من Moz، وإعلانات فيسبوك، وإعلانات إنستغرام، وإعلانات بينج، ووحدة تحكم البحث في جوجل، وغيرها

البحث عن نطاقات المنافسين من خلال أربعة مصادر لبيانات تحسين محركات البحث، وتحديد أكثر من 20 نقطة بيانات

تحقق من نتائج محركات البحث (SERPs) شهريًا أو أسبوعيًا أو حتى يوميًا

إدارة حملات وسائل التواصل الاجتماعي للعديد من العملاء في مكان واحد

أدوات ريفن القيود

تم تصميم المنصة في المقام الأول للوكالات، وليس للشركات الفردية

قد يكون الكم الهائل من البيانات مربكاً للمستخدمين الجدد

أدوات ريفن الأسعار

الشركات الصغيرة: 39 دولارًا/شهريًا

39 دولارًا/شهريًا البداية: 79 دولارًا/شهريًا

79 دولارًا/شهريًا النمو: 139 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

139 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الازدهار: 249 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

249 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الريادة: 399 دولاراً في الشهر

أدوات الغراب التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

7. موز برو

عبر موز برو Moz Pro هو أحد أشهر بدائل Semrush المتاحة، مما يسمح للشركات بزيادة حركة المرور على الويب والارتقاء في نهاية المطاف إلى أعلى المراتب في محركات البحث. باستخدام مستكشف الكلمات الرئيسية، يمكنك إدخال أي عنوان URL لفهم الكلمات الرئيسية المستهدفة التي تناسبك بالضبط. يمكنك أيضًا بناء سلطة نطاقك من خلال البحث المتعمق عن الروابط الخلفية لتحديد الفرص الجديدة.

موز برو أفضل الميزات

قم بإجراء عمليات تدقيق أسبوعية للموقع لفهم المشكلات الفنية المتعلقة بتحسين محركات البحث التي قد تتداخل مع التصنيفات

احصل على تحليل تحليل SERP للكلمات الرئيسية، وفهم سبب ترتيب الصفحات بالطريقة التي يتم ترتيبها بها

استخدم خاصية "على الصفحة أداة تحسين الموقع الإلكترونيّ للحصول على إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية تعزيز التصنيفات

أنشئ تقويم المحتوى من خلال توليد أفكار لمواضيع متشابهة من المواقع الأعلى تصنيفًا

موز برو القيود

يركز تحليل الكلمات المفتاحية على مصطلحات البحث ذات الحجم الكبير والتنافسية العالية

خطط التسعير أعلى من بعض منافسيهم المباشرين

Moz Pro التسعير التسعير

القياسية: 69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا متوسطة: 129 دولارًا في الشهر

129 دولارًا في الشهر كبير 209 دولارات شهرياً

209 دولارات شهرياً الممتاز: 419 دولارًا في الشهر

موز برو التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

8. سيو باور سويت

عبر تحسين محركات البحث PowerSuite SEO PowerSuite هو برنامج قوي لتحسين محركات البحث يساعد الشركات على تحسين ظهورها على الإنترنت. ينقسم البرنامج إلى أربعة حلول: متتبع التصنيف، ومدقق مواقع الويب، ومدقق مواقع الويب، و SEO SpyGlass، و LinkAssistant. باستخدام الحلول الأربعة، يمكن للشركات قياس صعوبة الكلمات المفتاحية، وتطوير محتوى خطة تسويق وإجراء التنقيب عن الروابط للمساعدة في بناء سلطة النطاق.

SEO PowerSuite أفضل الميزات

قم بإجراء تدقيق لتحسين محركات البحث للزحف إلى موقعك بالكامل بحثًا عن المشكلات الفنية

تحديد الروابط الخلفية غير المرغوب فيها لتحسين تصنيفات المحتوى

فحص وتتبع التصنيفات لنتائج البحث المحلية وخرائط جوجل

SEO PowerSuite القيود

تنقسم المنصة إلى أربعة حلول منفصلة مقابل منصة واحدة مدمجة

ليست منصة قائمة على السحابة

SEO PowerSuite الأسعار

النسخة المجانية : $0

: $0 احترافي : 299 دولارًا في السنة

: 299 دولارًا في السنة المؤسسات: 499 دولاراً في السنة

SEO PowerSuite التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

9. جاسوس

عبر SpyFu SpyFu هو بديل Semrush متعدد الإمكانات يسمح لك بإدارة حملات تكلفة النقرة (CPC)، والغوص في البيانات التاريخية، وتشغيل تقارير تحسين محركات البحث. باستخدام SpyFu، يمكنك إجراء تحليل تنافسي، والبحث عن فرص الروابط الخلفية، وإدارة عدد غير محدود من الكلمات الرئيسية ومشاريع النطاقات، وتخصيص التقارير لتناسب احتياجاتك الفريدة لتحسين محركات البحث.

تجسس فو أفضل الميزات

الوصول إلى البيانات التاريخية لسجل الترتيب والروابط الخلفية

الغوص في الكلمات الرئيسية وإعلانات إعلانات Google Ads الخاصة بمنافسيك من خلال أدوات الدفع بالنقرة

تبسيط إدارة مشروع تحسين محركات البحث عن طريق إنشاء مجموعات الكلمات الرئيسية وإعداد الإشعارات

SpyFu القيود

قد تكون البيانات الخاصة بالكلمات المفتاحية ذات الحجم المنخفض محدودة

كانت هناك تقارير عن عدم دقة البيانات بنسبة 100٪ من الوقت

التجسس التسعير

الخطة الأساسية : 39 دولارًا/شهريًا

: 39 دولارًا/شهريًا الخطة الاحترافية: 79 دولارًا في الشهر

SpyFu تقييمات ومراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. Ubersuggest

عبر Ubersuggest Ubersuggest عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لتحسين محركات البحث وإدارة المحتوى يمكن الوصول إليها من خلال لوحة تحكم شخصية أو امتداد كروم. من خلال المنصة، يمكنك تحديد أفضل فرص الكلمات المفتاحية لموقعك، وإجراء تدقيق تقني للموقع، واكتشاف فرص جديدة للوصلات الخلفية.

Ubersuggest أفضل الميزات

احصل على إشعارات يومية بشأن تحديثات الترتيب ومشكلات تحسين محركات البحث المهمة على موقعك الإلكتروني من خلال لوحة التحكم

قم بتنزيل امتداد كروم لتحليل بيانات تحسين محركات البحث لأي موقع تزوره

ابحث عن صفحات الويب الدقيقة التي تولد أفضل حركة مرور لتحسين محركات البحث

أوبرسغجيست القيود

لا يوجد حاليًا تطبيق للجوال

يقوم بسحب البيانات من مصادر محدودة، وبشكل أساسي من Google Analytics

Ubersuggest الأسعار

للأفراد: 29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الشركات: 49 دولارًا في الشهر

49 دولارًا في الشهر المؤسسات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييم)

## أخرى أدوات التسويق

هل تريد الارتقاء بجهودك التسويقية الرقمية إلى المستوى التالي؟ باستخدام أدوات التسويق المناسبة، يمكنك طرح أفكار جديدة للمحتوى، وتبسيط إدارة المشاريع، وجذب عملاء جدد في نهاية المطاف. 🎉

يمكن لـ ClickUp AI إنشاء أنواع لا حصر لها من المستندات مثل ملخصات المشاريع، وخطط الدروس، وغيرها من المستندات لتسريع سير عملك.

ClickUp هي منصة الإنتاجية المتكاملة لمنصة ClickUp، حيث يمكن لوكالات تحسين محركات البحث و فرق التسويق تنظيم الحملات، وطرح الأفكار، وصياغة محتوى جديد، وتعيين المهام. مع ClickUp AI يمكن للمسوقين إطلاق حملات تسويقية بسرعة البرق، وتصميم ملخصات المحتوى، والتعاون على أفكار جديدة، ونشر محتوى جديد.

بالإضافة إلى ذلك، مع مكتبة قوالب ClickUp الواسعة، لن تحتاج أبدًا إلى بدء حملة تسويقية من الصفر 👊

نقر فوق أفضل الميزات

تعاون على جميع المواد المكتوبة مثل رسائل البريد الإلكتروني ومنشورات المدونات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي مع مستندات ClickUp يمكنك تبسيط إدارة المشروع وعدم تفويت أي مهمة مع الإشعارات والتعليقات و مهام ClickUp Tasks قم بإنشاء مهام سير عمل المشروع وتخيّل حملات جديدة باستخدام ClickUp Whiteboards قيود النقر فوق اللوحات البيضاء

بعض الميزات غير متوفرة بعد على الهاتف المحمول

قد تكون المنصة مربكة للمستخدمين الجدد

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

اتصل بنا لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

تحسين ظهور البحث الخاص بك مع بدائل سمروش

تساعد أدوات تحسين محركات البحث في إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية، ومراقبة منافسيك، وصياغة محتوى مدفوع، وفي النهاية تحسين التصنيفات باستخدام تحسين محرك البحث. سيساعدك بديل Semrush الصحيح على تعزيز حركة المرور على الويب الخاص بك وفي النهاية تحقيق المزيد من المبيعات عبر الإنترنت.

استخدم مستندات ClickUp Docs لإدارة المستندات المهمة وتعزيز تعاون الفريق

إذا كنت تبحث عن منصة تسويقية شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها دعم جهود تحسين محركات البحث، فجرب ClickUp. تقدم ClickUp مجموعة كاملة من الأدوات مثل المستندات واللوحات البيضاء و إدارة المهام للمساعدة في تبسيط إدارة المشروع وإطلاق حملتك القادمة.

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