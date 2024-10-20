أفضل 10 أدوات وبرامج للتدوين لاستخدامها في 2025

التدوين طريقة رائعة لمشاركة خبراتك وشغفك ورؤيتك. لكن إنشاء مقالات المدونة لمدونة ناجحة يتضمن العديد من الأجزاء المتحركة - من إنشاء تقويمات المحتوى إلى كتابة المنشورات وتحريرها، وتحسين تحسين محركات البحث، والترويج لعملك.

لحسن الحظ، يمكن للعديد من أدوات التدوين والبرامج الرائعة المدفوعة والمجانية المتوفرة في السوق تبسيط هذه العملية، مما يساعدك على البقاء منظماً وتوفير الوقت ورفع مستوى المحتوى الخاص بك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات التدوين؟

عندما يتعلق الأمر بأدوات التدوين، فإن مقاساً واحداً لا يناسب الجميع بالتأكيد. على سبيل المثال، ستحتاج إلى مستويات مختلفة من التطور لمدونة شخصية عن مدونة احترافية لـ B2B SaaS شركة. ومع ذلك، هناك بعض الميزات التي يجب أن تبحث عنها للتأكد من حصولك على أفضل قيمة.

أولاً، فكر فيما ستستخدم أدوات التدوين الخاصة بك: هل تحتاج إلى مساعدة في الكتابة والتحرير، أو تخطيط المحتوى، أو تحسين محركات البحث، أو كل ما سبق؟ يمكن لأدوات التدوين الشاملة مثل ClickUp أن تساعدك في إدارة المشروع والتخطيط، بينما تتفوق منصة التدوين مثل Yoast في تحسين محركات البحث.

يتيح ClickUp Docs التنسيق المنسق و أوامر الشرطة المائلة للعمل بكفاءة أكبر

سهولة الاستخدام عامل مهم آخر، حيث يجب أن تعمل أدوات التدوين على تبسيط مهامك وليس تعقيدها.

تُعد القدرة على إدارة أعباء العمل بفعالية ميزة أساسية أخرى يجب البحث عنها في أدوات التدوين، و ClickUp ميزات إدارة أعباء العمل يمكن أن تساعدك في توزيع المهام بكفاءة.

وأخيراً، يجب أن تتكامل أدوات التدوين الخاصة بك مع منصة التدوين وأدوات التسويق الأخرى التي تستخدمها.

أفضل 10 أدوات للتدوين لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن تعرفتَ على ما يجب أن تبحث عنه في منصة التدوين، قم بجولة في أفضل أدوات التدوين وأدوات تحسين محركات البحث لتشغيل محرك المحتوى الخاص بك.

1. انقر فوق #### الأفضل لإدارة المحتوى

استخدام انقر فوق الذكاء الاصطناعي لإنشاء منشور مدونة في ClickUp Docs من مطالبة بسيطة لإضافة التفاصيل والجوانب المهمة الأخرى

ClickUp هو أكثر من مجرد أداة إدارة المهام -إنها منصة شاملة لإنشاء المحتوى والتعاون وإدارة المشاريع. إذا كنت تبحث عن طريقة لتبسيط تخطيط وكتابة منشورات المدونة، فإن ClickUp قد ساعدك في ذلك.

مع قالب إدارة مدونة ClickUp ، يمكنك تنظيم منشورات مدونتك بكفاءة، والتعاون مع فريقك، وتتبع عملية الكتابة الخاصة بك. حتى أن ClickUp لديه أدوات كتابة لإنشاء منشور مدونتك على نفس المنصة. تقدم ClickUp أيضًا مجموعة واسعة من قوالب تقويم المحتوى التي يمكنك استخدامها لتخطيط وجدولة منشورات مدونتك في وقت مبكر.

إذا كنت تدير حملة تسويقية، فإن ClickUp's ClickUp إدارة الحملات التسويقية ميزات رهان رائع.

ClickUp أفضل الميزات

التكامل السلس مع أكثر من 1,000 تطبيق، مما يمنع التبديل بين السياقات

يجمع بين إدارة المهام والمستندات والمشروعات في مركز مركزي لجميع احتياجات العمل

يقدم العديد من قوالب خطط التسويق لتسريع بدء المشروع

يعمل على أتمتة المهام الروتينية وتعزيز الإنتاجية

يُمكِّن من تخصيص إدارة عبء العمل والواجهات حسب الاحتياجات الفردية

بناء قاعدة بيانات المحتوى لتتبع المحتوى المهم وإعادة استخدامه أو إعادة توظيفه في المستقبل

قيود ClickUp

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت لفهم واستكشاف مجموعة واسعة من الميزات بشكل كامل

قد لا يمكن الوصول إلى الوظائف الكاملة عند عدم الاتصال بالإنترنت

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

2. بازسومو

الأفضل للبحث والرصد

عبر بازسومو BuzzSumo هي أداة بحث ومراقبة قوية تمنح المدونين ميزة في إنشاء المحتوى والترويج له.

يشبه Buzzsumo أداة Google Trends، لكنه يأتي محملاً بمزيد من تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي وميزات المشاركة أكثر من تلك الأداة البسيطة المجانية. يميز Buzzsumo نفسه أيضًا عن أدوات التدوين الأخرى لأنه يتيح لك الكشف عن المحتوى الأكثر مشاركة والمؤثرين الأكثر تداولًا في مجال عملك، مما يجعل مدونتك ذات صلة وجذابة.

يمكن أن توفر لك قدرتها على تحديد المحتوى عالي الأداء والمؤثرين الرئيسيين رؤى استراتيجية لتطوير محتوى مؤثر.

يوفر BuzzSumo أداة تحليلات قوية، مما يمنحك فهمًا واضحًا لنجاح استراتيجية المحتوى الخاص بك ويوفر البيانات التي تحتاجها لتحسين جهود التدوين الخاصة بك.

أفضل ميزات BuzzSumo

أداة اكتشاف المحتوى لمساعدتك في العثور على الموضوعات الشائعة

أداة تسويق المؤثرين لمساعدتك في اكتشاف المؤثرين الرائدين والتواصل معهم

تنبيهات نظام إدارة المحتوى لإبقائك على اطلاع دائم بأحدث محتوى في مجال تخصصك

تصدير قائمة بالمؤثرين بسهولة إلى Google Analytics أو محرر مستندات Google أو جداول بيانات Google لإنشاء قاعدة بيانات

قيود BuzzSumo

قد تتطلب الميزات المتقدمة منحنى تعليمي مقارنة بأدوات التدوين الأخرى

قد يكون السعر مرتفعًا بعض الشيء بالنسبة للمدونين الأفراد ولا توجد أداة مجانية متاحة

تسعير BuzzSumo

أساسي : 119 دولارًا في الشهر

: 119 دولارًا في الشهر إنشاء المحتوى: 249 دولارًا أمريكيًا في الشهر

249 دولارًا أمريكيًا في الشهر العلاقات العامة والاتصالات: 249 دولارًا شهريًا

249 دولارًا شهريًا جناح : 499 دولاراً في الشهر

: 499 دولاراً في الشهر المؤسسة: 999 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات BuzzSumo BuzzSumo

G2 : 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

3. البطل الاجتماعي

أفضل أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي

عبر البطل الاجتماعي Social Champ هو أكثر من مجرد أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي - إنه سلاحك السري لإدارة حملات تسويقية ناجحة على وسائل التواصل الاجتماعي.

فبفضل ميزاته الشاملة، يمكنك بسهولة جدولة المنشورات وتتبع أدائك والتفاعل مع جمهورك.

يتجاوز سوشيال تشامب مجرد الجدولة - فهو يقدم أيضًا ميزات تنفيذ المشروع لمساعدتك في تخطيط حملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي وتنظيمها وتنفيذها بشكل منهجي وفعال.

أفضل ميزات #### Social Champ

التحميل الجماعي وجدولة المنشورات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بك

تتبع الأداء لتحليل المنشورات على جميع قنوات التواصل الاجتماعي

ميزات تعاونية للفرق

قيود بطل التواصل الاجتماعي

قد لا تكون واجهة المستخدم بديهية لجميع المستخدمين

تكامل محدود مع أدوات التدوين الأخرى

تسعير #### تسعير Social Champ

مجاني

البطل : 26 دولارًا شهريًا

: 26 دولارًا شهريًا شركة : 89 دولارًا شهريًا

: 89 دولارًا شهريًا وكالة: اتصل ب Social Champ لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات البطل الاجتماعي

G2 : 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

4. الجدول الزمني

الأفضل لتسويق المحتوى #### الأفضل لتسويق المحتوى

عبر الجدول الزمني المشترك CoSchedule هي منصة تسويق شاملة مع مجموعة متكاملة من أدوات التدوين.

من تقويم المحتوى الديناميكي إلى برنامج جدولة الوسائط الاجتماعية البديهي ومدير مشروع تسويقي مخصص، يلبي CoSchedule كل جانب من جوانب احتياجاتك التسويقية للمحتوى.

وباعتبارها واحدة من أفضل برامج تقويم المحتوى في السوق، يبسّط برنامج CoSchedule مهمة تخطيط المحتوى وإنشائه ومشاركته، مما يحافظ على اتساق جهود التدوين الخاصة بك وتأثيرها.

أفضل ميزات CoSchedule

تقويم موحد للمحتوى لتخطيط وجدولة المنشورات

أدوات إدارة الوسائط الاجتماعية للنشر وتتبع الأداء الاجتماعي

ميزات قوية لإدارة المشاريع التسويقية

قيود CoSchedule

يمكن أن يكون مربكاً للمستخدمين الجدد على أدوات التدوين بسبب مجموعة الميزات

قد تكون الأسعار باهظة بالنسبة للشركات الصغيرة أو المدونين الأفراد

أدوات محدودة لتحسين محركات البحث

CoSchedule التسعير

مجاني

محترف 29 دولارًا شهريًا

29 دولارًا شهريًا التسويق سويت: اتصل ب CoSchedule لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات CoSchedule

G2 : 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. Yoast SEO

أفضل مكون إضافي لمنصة التدوين لتحسين محركات البحث

عبر Yoast SEO يوفر Yoast SEO قوة تحسين محركات البحث في متناول يدك.

وباعتباره مكونًا إضافيًا لمدونة ووردبريس، يبسّط Yoast أدوات تحسين محركات البحث من خلال جعلها في متناول حتى أولئك الذين لديهم الحد الأدنى من الخبرة التقنية.

تم تصنيفه بدرجة عالية كواحد من أفضل أدوات برامج وكالات تحسين محركات البحث نظرًا لتكاملها السلس مع منصات التدوين الشائعة مثل ملحق WordPress الخاص بها وإرشاداتها المتعمقة حول تحسين ترتيب المحتوى.

أفضل ميزات Yoast SEO

تحليل تحسين محركات البحث لكل منشور مع ملحق ووردبريس الخاص به

تحليل قابلية القراءة لتحسين بنية المحتوى على موقع ووردبريس الخاص بك

تتضمن هذه الإضافة في ووردبريس تنفيذ المخطط لمساعدة محركات البحث على فهم المحتوى الخاص بك بشكل أفضل

قيود Yoast SEO

تتطلب الميزات المتقدمة الإصدار المتميز

تسعير Yoast SEO

مجانًا

قسط: 99 دولارًا في السنة

تقييمات ومراجعات Yoast SEO

G2 : 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. كاتب بهدوء

أفضل أداة لكتابة منشورات المدونة

عبر كاتب بهدوء كاتب بهدوء هو كاتب بسيط أداة الكتابة مصممة لإزالة المشتتات وخلق بيئة مواتية للكتابة المركزة.

يعزز تصميمه الخالي من الفوضى والبديهي تجربة كتابة غامرة، مما يتيح لك توجيه إبداعك والتركيز على تطوير محتوى مدونة جذاب.

أدوات التدوين مثل هذه لا تسمح بساطتها بالتضحية بوظائفها مقارنةً ببعض أفضل أدوات التدوين الأخرى. كما أنها تشتمل على ميزات أساسية مثل الحفظ التلقائي ووضع عدم الاتصال بالإنترنت، وتأتي مع أداة تحرير لقواعد اللغة.

Calmly Writer أفضل الميزات

واجهة خالية من الإلهاء لتعزيز التركيز

الحفظ السحابي لسهولة الوصول

دعم تخفيض السعر

أداة تحرير للمساعدة في القواعد النحوية

قيود الكاتب الهادئ #### قيود الكاتب الهادئ

خيارات تنسيق محدودة

لا توجد ميزات تعاون

أسعار #### أسعار Calmly Writer

12.99 دولارًا أمريكيًا تدفع مرة واحدة

تقييمات ومراجعات Calmly Writer بهدوء

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

7. جرامارلي

الأفضل في تصحيح القواعد وعلامات الترقيم

عبر جرامارلي Grammarly لا غنى عنه بين أدوات التدوين. تساعده مجموعة ميزاته على تجاوز برامج التدقيق الإملائي التقليدية.

فهو يوفر تصحيحات نحوية وعلامات ترقيم في الوقت الحقيقي، واقتراحات للأسلوب، وحتى التحقق من الانتحال.

سواء كنت تصوغ تدوينة مفصلة أو تحديثاً موجزاً للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يضمن لك Grammarly أن يكون محتواك مصقولاً واحترافياً وخالياً من الأخطاء.

أفضل ميزات Grammarly

ملاحظات كتابية مفصلة لتحسين الوضوح والمشاركة

أداة كشف الانتحال للمقارنة عبر محركات البحث ومنشورات المدونات الأخرى

أهداف الكتابة القابلة للتخصيص

القيود النحوية

تتطلب عمليات التحقق المتقدمة حسابًا مميزًا

لا يمكنه اكتشاف جميع الأخطاء المستندة إلى السياق

تسعير جرامارلي

يعتمد على حجم الفريق. قم بزيارة صفحة التسعير الخاصة ب Grammarly لمزيد من المعلومات

تقييمات ومراجعات Grammarly

G2 : 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 6.000 تقييم)

مقارنة

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8. راكب الأمواج

أفضل أداة للبحث عن الكلمات الرئيسية

عبر راكب الأمواج يعمل Surfer على تحسين المحتوى الخاص بك على الإنترنت لتحسين تصنيفات محرك البحث. فهو يحلل مجموعة كبيرة من نقاط البيانات من صفحتك على الويب ويقدم رؤى قابلة للتنفيذ لتعزيز ملاءمة المحتوى الخاص بك وقدرته التنافسية.

باستخدام Surfer، يمكنك إجراء بحث شامل عن الكلمات الرئيسية، وإجراء تحليل SERP، ومقارنة المحتوى الخاص بك مع المنافسين الأعلى تصنيفًا.

يسمح لك محرر المحتوى القوي للأداة بصياغة محتوى ملائم لتحسين محركات البحث، مع تقديم اقتراحات في الوقت الفعلي أثناء الكتابة. كما أنها مزوّدة بمحلل SERP الذي يفصّل سبب ارتفاع ترتيب بعض الصفحات في الترتيب مما يوفر لك مخططًا استراتيجيًا لتحسين ترتيبك.

تساعد إمكانية البحث عن الكلمات المفتاحية في Surfer في تحديد الكلمات المفتاحية عالية الأداء لمساعدة مدونتك الخاصة في الوصول إلى جمهور أوسع.

سواء أكنت مدونًا أو منشئ محتوى أو محترفًا في تحسين محركات البحث، فإن Surfer يوفر لك مجموعة من الميزات التي يمكن أن تساعدك في تعزيز ظهور موقعك على الويب وحركة المرور والمشاركة.

سيرفر أفضل الميزات

يقوم محلل SERP الخاص ب Surfer بتحليل سبب ارتفاع ترتيب بعض الصفحات، مما يوفر لك خارطة طريق لرفع تصنيفاتك

يسمح لك محرر المحتوى بإنشاء محتوى ملائم لتحسين محركات البحث، ويقدم لك اقتراحات في الوقت الفعلي لتحسين عملية الكتابة

قارن المحتوى الخاص بك مع المنافسين الأعلى تصنيفًا واكتسب رؤى حول ما ينجح في مجال تخصصك وكيف يمكنك الاستفادة منه لمدونتك

ربط أداة البحث عن الكلمات المفتاحية بأداة البحث عن الكلمات المفتاحية الخاصة بك بأداة بحث Google للحصول على أداة بحث أكثر قوة

استخدم إرشادات محرر المحتوى مباشرةً في محرر مستندات Google باستخدام إضافات سيرفر سهلة الاستخدام

قيود متصفح سيرفر

عدد الميزات التي يمكن أن تجعلها غير عملية بعض الشيء للمبتدئين في تحسين محركات البحث

لا توجد نسخة مجانية

تسعير #### سيرفر

أساسي: 89 دولارًا أمريكيًا في الشهر

89 دولارًا أمريكيًا في الشهر متقدم: 179 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

179 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الحد الأقصى: 299 دولارًا شهريًا

299 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل بسيرفر لمعرفة الأسعار

سيرفر التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 300 تقييم)

9. صانع عنوان البوابة

أفضل أداة مجانية للتدوين

عبر صانع عنوان البوابة أداة Portent's Title Maker هي أداة أنيقة ومجانية تُنشئ عناوين جذابة وملائمة لتحسين محركات البحث لمشاركات مدونتك.

يعمل تصميمها البديهي وخوارزميتها الذكية على توليد اقتراحات عناوين مبتكرة تشعل إبداعك عندما تواجه صعوبة في الكتابة.

باستخدام أداة Portent Title Maker، يمكنك التأكد من أن كل منشور في مدونتك يحتوي على عنوان جذاب يجذب النقرات ويعزز جهود تحسين محركات البحث.

أفضل ميزات صانع عناوين بورتنت

إنشاء اقتراحات عناوين مبتكرة لكل منشور في المدونة

أداة تدوين سهلة الاستخدام بدون الحاجة إلى حساب

يساعد على تحسين العناوين لتحسين محركات البحث في المدونة

قيود صانع العناوين المُنشئة للعناوين

قد لا تتوافق الاقتراحات دائمًا مع المحتوى الخاص بك

لا توجد ميزات إضافية بخلاف إنشاء العناوين

أسعار صانع عناوين بورتنت بورتنت

مجاناً

تقييمات ومراجعات صانع عنوان البوابة #### صانع عنوان البوابة

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

10. رايت بلوجر

الأفضل في إدارة الحملات التسويقية

عبر المدونة الصحيحة RightBlogger هو موقع استراتيجي إدارة الحملات التسويقية أداة مصممة للمدونين.

وتكمن وظيفتها الأساسية في العثور على المؤثرين في مجال تخصصك والتواصل معهم للحصول على فرص التدوين كضيف، وهي تقنية مثبتة لتعزيز حركة مرور مدونات تحسين محركات البحث وتوسيع نطاق جمهورك.

إلى جانب استراتيجية تحسين محركات البحث والتسويق الخاصة بك، يمكن أن يكون RightBlogger رفيقًا يغير قواعد اللعبة في رحلة التدوين الخاصة بك.

أفضل ميزات برنامج RightBlogger

يساعد في العثور على المؤثرين المناسبين في مجال تخصصك

تبسيط عملية التواصل للتدوين كضيف

قيود رايت بلوجر

وظائف محدودة مقارنةً بأدوات التدوين المؤثرة الكاملة

قد تختلف دقة البيانات

أسعار رايت بلوجر #### أسعار رايت بلوجر

غير محدود: 29.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات رايت بلوجر #### تقييمات ومراجعات رايت بلوجر

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

أحدث ثورة في إدارة مدونتك مع ClickUp

يمكن لأدوات التدوين والبرامج التي تم تسليط الضوء عليها في هذه المقالة أن تكمل عملية التدوين الخاصة بك وتحسنها بميزات فريدة. ولكن لتبسيط رحلة التدوين الخاصة بك حقًا، من الضروري أن تجعل عملياتك مركزية وتدير المحتوى الخاص بك بفعالية.

وهنا يبرز دور ClickUp. كأداة شاملة لإدارة المشاريع، تقدم ClickUp قوالب قوية لإدارة المدونات مصممة لتنظيم وتخطيط وتتبع منشورات مدونتك دون عناء. سواء كنت مدونًا منفردًا أو جزءًا من فريق محتوى، يمكن تصميم هذه القوالب لتناسب سير عملك، حتى تظل دائمًا على رأس قائمة مدوناتك.

لكن هذا ليس كل شيء. مستندات ClickUp هي مساحة عمل شاملة يمكنك من خلالها كتابة منشورات مدونتك وتحريرها والتعاون في كتابة منشوراتك. وبفضل واجهته سهلة الاستخدام وإمكانيات التحرير في الوقت الفعلي، يمكنك أنت وفريقك صياغة المحتوى الخاص بك ومراجعته ووضع اللمسات الأخيرة عليه دون عناء، كل ذلك من خلال منصة واحدة.

أخيرًا، من المهم أن تتذكر أن مدونتك ليست سوى ترس واحد في عجلة استراتيجية التسويق الشاملة الخاصة بك. مع نمو مدونتك، ستزداد حاجتك إلى نهج تسويقي متكامل. مع ClickUp ميزات إدارة المشاريع التسويقية ، يمكنك تنظيم حملاتك التسويقية بسلاسة، وتتبع أدائها، والتأكد من أن كل جزء من المحتوى يتماشى مع أهدافك التسويقية الأوسع نطاقًا.

فلماذا لا تجرب ClickUp إذن؟ بفضل مجموعته الكاملة من الميزات والقوالب والقدرات التعاونية، فهو أكثر من مجرد أداة لإدارة المشاريع، إنه حليفك الأمثل للتدوين. تدوين سعيد!