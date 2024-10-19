أفضل 10 بدائل ووردبريس في 2025 (المراجعات والأسعار)

في عالم أصبح فيه كل منتج وخدمة على بُعد بحث على جوجل، فإن وجود موقع إلكتروني عملي وجمالي أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة للشركات.

فأنت تحتاج إلى وجود فريد على الإنترنت لتتميز وتتواصل مع العملاء وتنمي علامتك التجارية وتزيد من إيراداتك. وتحتاج إلى الأدوات والمنصة المناسبة لبناء ذلك.

بالنسبة للكثيرين، ووردبريس هو الخيار الواضح. فنظام إدارة المحتوى الخاص به يجعل إنشاء المدونات والمواقع والمتاجر أمرًا بسيطًا، حتى لغير التقنيين.

ولكن على الرغم من جودة WordPress، إلا أنه لا يناسب جميع أنواع المؤسسات. أخرى أدوات إدارة المحتوى يمكن أن تناسب أهدافك واحتياجاتك التقنية بشكل أفضل.

لذا، إذا كنت تنشئ موقعًا من الصفر أو تفكر في الترحيل من ووردبريس، فمن المفيد أن تنظر إلى أفضل 10 بدائل لـ WordPress.

ولكن أولاً، عليك أن تعرف من أين تبدأ.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل ووردبريس

عند الاختيار من قائمة بدائل ووردبريس، انظر إلى أهداف عملك واحتياجاتك. اختر المنصة الأفضل لك من حيث السعر والإمكانيات.

فيما يلي النقاط الأساسية التي يجب مراعاتها:

سهولة الاستخدام: اختر منصة سهلة الاستخدام يمكنك تخصيصها. إذا لم تكن مطورًا، فإن المنصة التي لا تحتوي على رموز برمجية مع أداة إنشاء مواقع الويب بالسحب والإفلات والتصفح المبسط ستجعل الصيانة أسهل قابلية التوسّع: تأكد من أن المنصة يمكن أن تتسع لاستيعاب حجم أكبر من المحتوى وزيادة عدد زيارات الموقع الإلكتروني مع نموك ميزات تحسين محركات البحث: لم يسبق أن كان هناك محتوى كبير على الإنترنت كما هو الحال اليوم. ولتحسين فرصك في الترتيب، من الضروري ليس فقط إنشاء محتوى جيد ولكن أيضًا العمل مع أداة إنشاء مواقع الويب التي توفر مكونات إضافية لتحسين محركات البحث أو تدمج أدوات تحسين محركات البحث من طرف ثالث القوالب: ابحث عن بدائل ووردبريس التي توفر قوالب وقوالب قابلة للتخصيص. سيساعدك هذا على توفير الوقت وإنشاء مواقع إلكترونية تقدم تجارب جذابة وديناميكية للعملاء التكامل مع المنصات الأخرى: تأكد من التوافق مع الأدوات والخدمات الخارجية التي تلبي احتياجات عملك. على سبيل المثال، إذا كنت تبيع المنتجات مباشرةً من موقعك الإلكتروني، تأكد من أن أداة إنشاء المواقع الإلكترونية التي تختارها تتكامل مع بوابات الدفع والتسويق عبر البريد الإلكتروني وأدوات التحليلات أداء موقع الويب: اختر أداة إنشاء مواقع الويب بأداء محسّن وتجربة عملاء خالية من الأخطاء. ويشمل ذلك وقت تحميل أسرع للصفحة، ووقت تشغيل موثوق به، وتصميم سريع الاستجابة، من بين أمور أخرى

## أفضل 10 بدائل ووردبريس لاستخدامها في 2024

الآن بعد أن تعرفت على كيفية الاختيار من بين أفضل بدائل WordPress لحالة استخدامك، إليك قائمة بأفضل 10 خيارات.

1. دروبال

عبر دروبال دروبال هو نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر (CMS) يعمل على تشغيل المحرك وراء المواقع الإلكترونية للهيئات الحكومية العالمية والشركات الإعلامية والمعاهد التعليمية.

يتعامل إطار عمل إدارة المحتوى القوي والقابل للتخصيص مع كميات كبيرة من المحتوى والبيانات وحركة المرور لجميع أنواع المواقع الإلكترونية - من المدونات الشخصية إلى تلك الخاصة بالمؤسسات الراسخة.

الجزء الأفضل؟ يمكن للشركات الصغيرة ذات القدرات والموارد التقنية الأقل أن تدير مواقع دروبال بسهولة بفضل أدوات بسيطة مثل أداة إنشاء السحب والإفلات وقوالب تصميم الويب الجاهزة. وهذا يجعله أحد البدائل الشائعة لـ WordPress.

ومع ذلك، فإنه يوفر أيضًا للمطورين أسلوبًا معماريًا يسمح لهم باستخدام مكتبة دروبال من النماذج والوحدات النمطية لتصميم وبناء وتحسين وظائف الموقع الإلكتروني.

أفضل ميزات دروبال

تعزيز الأمن مع تشفير قاعدة البيانات والتحكم في وصول المستخدم

ترجمة أنواع المحتوى وواجهات المستخدم ومكونات الموقع الأخرى بناءً على اللغة المفضلة للمستخدم

احصل على دعم قوي لواجهة برمجة التطبيقات والتكامل مع تطبيقات الطرف الثالث، مثل أدوات أتمتة التسويق لإنشاء الحملات والوسائط الاجتماعية تقويمات المحتوى استخدم التحكم في الإصدار ومراجعة المحتوى للتعاون السلس



قيود دروبال

يتطلب الكثير من ذاكرة الوصول العشوائي وترقية البنية التحتية للخادم بشكل عام

يحتاج إلى تحديثات متكررة

تسعير دروبال

مجاناً

تقييمات ومراجعات دروبال

G2: 3.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

3.8/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 440 تقييم)

2. أدوبي كوميرس (ماجنتو)

عبر أدوبي كوميرس Adobe Commerce هو حل CMS شائع للتجارة الإلكترونية يوفر واجهات متاجر إلكترونية قوية وقابلة للتطوير والتخصيص عبر الإنترنت.

وهو يدعم التجارة بدون رأس - وهي بنية تفصل الواجهة الأمامية لمتجرك على الإنترنت عن الواجهة الخلفية التشغيلية للأمان وعمليات البيانات ومنطق الأعمال وما إلى ذلك، من أجل سرعة أعلى وقابلية للتوسع.

تشتهر المنصة بوظائفها المتقدمة في إدارة المنتجات، ومجموعة متنوعة من القوالب القابلة للتخصيص، وبنية معيارية لدعم الإضافات لتطوير الموقع الإلكتروني. كما أنها تتميز بتصميم بديهي وتوفر تحليلات شاملة لسلوك العملاء، مما يجعلها بديلاً قوياً لبرنامج WordPress.

لدى Adobe Commerce أيضًا مجتمع مزدهر من المطورين حيث يتواصل المستخدمون للتواصل وتبادل الأفكار. ويضمن تحديثات وتحسينات مستمرة لإطار عمل نظام إدارة المحتوى الخاص به.

ومع ذلك، نظرًا لإعداده وتطويره المتخصص، يميل Adobe Commerce إلى أن يكون أكثر تكلفة، على عكس WordPress. وهي مناسبة للتجارة الإلكترونية المتوسطة والكبيرة أكثر من المتاجر الصغيرة.

إذا كنت ترغب في الحفاظ على انخفاض التكاليف أثناء إنشاء متجر إلكتروني لعملك، يمكنك تجربة عرضهم الآخر، Magento Open Source.

Adobe Commerce أفضل الميزات

أدوات إدارة علاقات العملاء المدمجة مثل تتبع المخزون والطلبات واقتراحات المنتجات والمحتوى الديناميكي

وظائف التوصية بالمنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على تجربة عملاء أكثر ثراءً وتخصيصًا يمكنها تحسين معدلات التحويل

دعم متعدد اللغات ومتعدد العملات للأسواق الدولية

تجربة تسوق مُحسَّنة عبر الهاتف المحمول للعملاء على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية

قيود Adobe Commerce

أكثر تكلفة نسبيًا بسبب ارتفاع استهلاك موارد الخادم

منحنى تعليمي حاد للتخصيصات

أسعار Adobe Commerce

Adobe Commerce Pro: تسعير مخصص

تسعير مخصص الخدمات المُدارة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أدوبي كوميرس

G2: 4/5 (أكثر من 450 تقييم)

4/5 (أكثر من 450 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 600 تقييم)

3. جوملا

عبر جملة يُعدّ Joomla، وهو نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر، بديلاً شائعًا لـ WordPress منذ عام 2005، ويمكنك استخدامه لإنشاء مواقع الويب والإضافات وأشكال أخرى من التطبيقات عبر الإنترنت.

وهو يركز على تمكين المستخدم ولا يتطلب معرفة متقدمة بـ HTML و CSS، مثل موقع WordPress الذي تنشئه. وبدلاً من ذلك، يمكن للمستخدمين الاعتماد على قوالب وامتدادات Joomla المتعددة لبناء حضور فريد على الإنترنت لأعمالهم.

هل تعلم أن بإمكانك الاستفادة من أكثر من 8000 امتداد لـ Joomla لتوسيع وظائف موقعك على الويب؟ من أهم مزايا كونك من مستخدمي Joomla هو الوصول إلى مجتمع كبير من منشئي مواقع الويب المستعدين لمساعدتك بملاحظات سريعة وإصلاحات سهلة لمشاكلك.

أفضل ميزات Joomla

إدارة المحتوى بسهولة مع نظام ثلاثي المستويات للمقالات ومحرر WYSIWYG

حزم ترجمة بأكثر من 70 لغة، إلى جانب دعم تنظيم المحتوى لتحديد المواقع العالمية

إصدارات وتصحيحات وإضافات منتظمة لمزيد من الأمان

تحسين ترتيب موقع الويب الخاص بك من خلال العديد من الميزات الملائمة لتحسين محركات البحث، مثل هياكل عناوين URL القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، وعناوين URL الملائمة لمحركات البحث، والعلامات الوصفية

تحسين إدارة الموقع الإلكتروني من خلال عناصر التحكم الذكية في الوصول

قيود Joomla

وحدة إضافية محدودة تقيد تصميم الموقع الإلكتروني

الإضافات المدفوعة غالبًا ما تبطئ أداء موقع الويب الخاص بك

تسعير جملة

مجاني

تقييمات ومراجعات جملة

G2: 4/5 (أكثر من 370+ تقييم)

4/5 (أكثر من 370+ تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 600 تقييم)

4. سكوير سبيس

عبر سكوير سبيس على الرغم من أن مستخدمي WordPress المتقدمين قد لا يجدون Squarespace أفضل بديل لـ WordPress، إلا أنه يحظى بشعبية كبيرة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولسبب وجيه!

بفضل محرر السحب والإفلات البديهي والقوالب المصممة جيدًا، لا يحتاج المستخدمون إلى أي مهارات تقنية لإنشاء مواقع جميلة وسريعة الاستجابة. يتيح ذلك أيضًا إطلاق المواقع بسرعة إلى حد ما، وهي ميزة للمدونين والمحترفين المبدعين والشركات الصغيرة.

باعتبارها منصة شاملة لبناء المواقع والاستضافة، تتضمن Squarespace كل شيء بدءًا من النطاق المجاني إلى تسجيل النطاق وصيانة الموقع الإلكتروني. وهي تدعم مواقع التدوين والتحليلات ووظائف التجارة الإلكترونية، مما يجعلها مثالية للمؤسسات الكبيرة.

ما يضيف إلى جاذبية Squarespace هو قدرتها على دمج تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي مع حسابات المستخدمين، مما يتيح لك بناء حضور شامل على الإنترنت.

أفضل ميزات Squarespace

اختر من بين أكثر من 100 قالب مصمم باحتراف، بما في ذلك قوالب فيديو مصممة مسبقًا

إدارة موقع الويب الخاص بك أثناء التنقل باستخدام تطبيق الهاتف المحمول

تأكَّد من أن موقعك الإلكتروني يعمل بسلاسة عبر الأجهزة من خلال التوافق مع التصميم سريع الاستجابة

الاستفادة من إدارة المخزون وإدارة الطلبات وبوابات الدفع

التكامل مع أدوات الجهات الخارجية مثل أدوات أتمتة التسويق للحملات, قوالب لخطط التسويق وأدوات تحسين محركات البحث

جمع رؤى حول حركة المرور على الموقع الإلكتروني، وسلوك العملاء، وشعبية المحتوى

قيود Squarespace

بعض المكونات الإضافية باهظة الثمن

مرونة التصميم محدودة، نظرًا للعدد الكبير من القوالب والسمات

تأخيرات محتملة في الأداء مع الارتفاعات الكبيرة في حركة المرور

تسعير Squarespace

شخصي : 16 دولارًا في الشهر

: 16 دولارًا في الشهر الشركات: 23 دولارًا في الشهر

23 دولارًا في الشهر التجارة (الأساسية) : 27 دولارًا في الشهر

: 27 دولارًا في الشهر التجارة (متقدم): 49 دولارًا/شهريًا

تصنيفات ومراجعات Squarespace

G2: 4.4/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2800 تقييم)

5. بريستاشوب

عبر بريستاشوب يعد PrestaShop بديلاً ممتازًا لـ WordPress خصيصًا لحالات استخدام التجارة الإلكترونية. إنه بديل مفتوح المصدر يوفر منصة مرنة وقابلة للتطوير ومناسبة للتجار الذين يتطلعون إلى إنشاء متاجر على الإنترنت.

يكمن USP الخاص به في توفير وظائف متخصصة مع ميزات متقدمة لإدارة الكتالوج وعربة التسوق وعملية الدفع والمدفوعات والشحن - وهي جوانب تتطلب العديد من المكونات الإضافية في WordPress.

من حيث القدرات الأوسع، يوفر PrestaShop أيضًا نظام إدارة المحتوى لإدارة محتوى المتجر والمدونة وتخصيص التصميم. يمكنك الاختيار من بين أكثر من 5000 وحدة وقوالب لتوسيع نطاق وجودك على الإنترنت وتوسيع وظائف الموقع الإلكتروني بسرعة.

أفضل ميزات PrestaShop

الاستفادة من وظائف التجارة الإلكترونية المعقدة مثل فهرسة المنتجات وحسابات الضرائب بناءً على موقع المستخدم

استخدام حزم الترجمة لإدارة المحتوى بأكثر من 75 لغة

دمج أدوات تحسين محركات البحث والتسويق التابعة لجهات خارجية لتشغيل الحملات وتحسين تصنيفات الموقع الإلكتروني

تسهيل إنشاء حسابات العملاء من خلال عملية من نافذة واحدة، مما يقلل من حالات التخلي عن عربة التسوق

استخدام التحليلات المضمنة والمكونات الإضافية لإعداد التقارير لتتبع المبيعات عبر الإنترنت وسلوك العملاء وتعزيز دعم العملاء وتجربتهم

قيود PrestaShop

مكلف وغير قابل للتخصيص بدرجة كبيرة

أبلغ بعض المستخدمين عن نقص الدعم المجتمعي الموثوق به

متطلبات الاستضافة العالية التي تؤدي إلى مشاكل في السرعة

تسعير بريستاشوب

كلاسيكي: مجاناً

مجاناً الاستضافة: تبدأ من 26 دولارًا شهريًا

تبدأ من 26 دولارًا شهريًا مخصص: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات PrestaShop #### تقييمات ومراجعات PrestaShop

G2: 4.3/5 (أكثر من 140 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

6. ويب فلو

عبر ويب فلوويب فلو يتيح للمستخدمين إنشاء وتصميم مواقع ويب سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة دون الحاجة إلى الترميز.

بينما تتيح لك واجهة السحب والإسقاط، ومحرك الرسوم المتحركة، ومحرر WYSIWYG، وعناصر تصميم الويب إنشاء مواقع ويب احترافية بسهولة، فإنها توفر أيضًا مرونة في كتابة التعليمات البرمجية لمزيد من التخصيص.

كما يوفر Webflow، الذي يلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة، بنية تحتية للاستضافة بحيث تكون مواقع الويب المبنية على المنصة سريعة وتعمل بشكل موثوق.

يشتهر Webflow بنظام إدارة المحتوى المجهز تجهيزاً جيداً لإنشاء المحتوى الديناميكي ودعم مواقع التجارة الإلكترونية - مما يجعلها منصة تدوين شائعة لمنشئي المحتوى.

أفضل ميزات Webflow

الوصول إلى جامعة Webflow مع مكتبة ضخمة من الأدلة الإرشادية لإنشاء مواقع الويب وتحريرها وصيانتها على النحو الأمثل

استخدم أدوات التحليلات وإعداد التقارير لالتقاط البيانات السلوكية عن زوار الموقع الإلكتروني بمساعدة النماذج (القوائم المنسدلة، ومربعات التحديد، ومربعات النصوص، وما إلى ذلك)

إضافة كود لتخصيص تصميمات المواقع الإلكترونية

التكامل مع التسويق ووسائل التواصل الاجتماعي و إدارة مشروع تحسين محركات البحث الأدوات

التحكم في وصول المستخدم إلى النظام الأساسي للتعاون

قيود Webflow

لا يوجد دعم عملاء على مدار الساعة

وظائف محدودة مثل عدم وجود دعم متعدد اللغات

تسعير #### Webflow

عام

البداية: مجانًا

مجانًا الأساسي: 14 دولارًا أمريكيًا في الشهر

14 دولارًا أمريكيًا في الشهر CMS: 23$/شهريًا

23$/شهريًا الشركات: 39 دولاراً شهرياً

39 دولاراً شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

التجارة الإلكترونية

قياسي: 29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الإضافي: 74 دولارًا/شهريًا

74 دولارًا/شهريًا متقدم: 212 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات Webflow

G2: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

7. ويكس

عبر ويكس Wix هو بديل ووردبريس لمنشئي المواقع المبتدئين الذين يقدرون سهولة الوصول وسهولة الاستخدام على مجموعة الميزات الواسعة وقابلية التوسيع المخصصة.

إنها منصة إنشاء مواقع ويب وتدوين قائمة على السحابة تقدم خدمات استضافة وتصميم المواقع، مما يجعلها حلاً متكاملاً. تشتهر Wix بقوالب تصميم مواقع الويب الاحترافية التي تتطلب القليل من المعرفة بالبرمجة.

ميزات Wix القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة وقوالب تصميمها تغطي مختلف المجالات، مما يجعلها متعددة الاستخدامات. كما أنها تدعم وظائف التجارة الإلكترونية، مما يجعلها مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات القدرات التقنية المحدودة.

يمكنك أيضًا إضافة وظائف عبر سوق تطبيقات Wix، الذي يستضيف أكثر من 500 تطبيق.

أفضل ميزات Wix

منشئ مواقع الويب المدعوم بالذكاء الاصطناعي

ميزات التجارة الإلكترونية المخصصة مثل الدفع عبر الإنترنت، وعكس التخلي عن عربة التسوق، وإدارة المخزون

استضافة الوسائط من مقاطع الفيديو إلى كتيبات PDF على Wix لتضمينها في موقعك الإلكتروني وإنشاء تجربة أكثر جاذبية

قيود Wix

باهظة الثمن نسبيًا

إعلانات إجبارية على الباقة المجانية

لا يمكن تغيير القوالب بمجرد تشغيل الموقع الإلكتروني

تسعير #### Wix

الخطة الخفيفة: 16 دولارًا في الشهر

16 دولارًا في الشهر الأساسي: 27 دولارًا في الشهر

27 دولارًا في الشهر الشركات: 32 دولارًا في الشهر

32 دولارًا في الشهر الشركة النخبة: 159 دولارًا في الشهر

159 دولارًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Wix

G2: 4.2/5 (أكثر من 1600 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1600 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 9300 تقييم)

تحقق من هذه

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8. ويبي

عبر ويبلي Weebly عبارة عن منصة سهلة الاستخدام مع ميزات السحب والإفلات التي تجعل إنشاء مواقع الويب وصيانتها مريحة، خاصة للأفراد والشركات ذات القدرات المحدودة في تطوير الويب.

يحتوي Weebly على أداة إنشاء مواقع الويب المستضافة مع مجموعة متنوعة من القوالب المصممة مسبقًا، مما يجعله أحد أشهر بدائل WordPress المجانية.

قوالب Weebly مصممة بشكل احترافي، وتتميز بتوافقها مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. يمكن للمستخدمين إضافة الصور ومقاطع الفيديو بسلاسة، والارتباط بمواقع أخرى، وتضمين أدوات متنوعة لتخصيص شكل ومظهر مواقعهم.

تقدم المنصة العديد من الخصائص، والتي تتضمن أدوات تحسين محركات البحث، وأدوات دعم المدونات، والتحليلات التي تساعد في تحسين أداء الموقع وترتيبه وإنشاء المحتوى الديناميكي.

يقدم مركز تطبيقات Weebly تطبيقات مجانية ومدفوعة لتحسين وظائف موقعك الإلكتروني.

أفضل ميزات Weebly

مواقع خفيفة الوزن تستخدم التعليمات البرمجية المحسّنة للتحميل بسرعة دون إجهاد الكثير من الموارد

وظائف التجارة الإلكترونية مثل بوابات الدفع المتعددة التي تساعد على تحسين تجربة العملاء داخل المتجر

إنشاء مدونة ومكتبة محتوى قوية مع العلامات والفئات والتكامل مع فيسبوك

تسويق عبر البريد الإلكتروني يتكامل مع موقعك ومتجرك

نظام مدمج لإدارة الضرائب لمساعدتك في حساب ضريبة المبيعات وتتبعها عبر المنتجات

سعة تخزين غير محدودة لجميع الباقات المدفوعة

قيود Weebly

يحتوي الإصدار المجاني على إعلانات

التخصيص محدود وأي تعديلات تتطلب تحرير التعليمات البرمجية

أبلغ المستخدمون عن تكامل محدود للبودكاست ووسائل التواصل الاجتماعي

تسعير Weebly

مجاني

شخصي : 10 دولارات/شهرًا

: 10 دولارات/شهرًا احترافي: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا أداء: 26 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Weebly

G2: 4.1/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 1700 تقييم)

9. شوبيفاي

عبر شوبيفاي إذا كنت ترغب بدلاً من ذلك في الحصول على منصة تجارة شاملة بدلاً من تجميع المكونات الإضافية على ووردبريس، فإن Shopify هو بالضبط ما تحتاجه.

Shopify أفضل منشئ مواقع الويب يمكّن الشركات، الكبيرة والصغيرة على حد سواء، من إنشاء وإدارة المتاجر عبر الإنترنت خارج الصندوق، بما في ذلك طرق سهلة لقبول المدفوعات عبر الإنترنت.

موقع أنيق وعصري خارج الصندوق هو حلم معظم الشركات. لا مزيد من البحث عن قوالب ووردبريس لمتاجر التجارة الإلكترونية أو إنشاء موقع إلكتروني على ووردبريس من الصفر.

على سبيل المثال، يوفر Shopify أدوات مدمجة لتركيز بيانات الطلبات والتنفيذ والمخزون عبر قنوات البيع. كما أنه يوفر أيضًا عملية دفع سلسة ومتعددة القنوات مصممة خصيصًا للجوال وتحويلات الصفحة الواحدة.

يقدّر المستخدمون لوحة تحكم إدارة المتجر Shopify التي توفر نظرة عامة سلسة على الأعمال وسلوك العملاء.

يساعد Shopify الشركات على التركيز على أفضل ما تقوم به بدلاً من القلق بشأن تشغيل المواقع الإلكترونية وصيانتها، وذلك بفضل إطار عمل منشئ المواقع الإلكترونية القوي والواجهة سهلة الاستخدام.

Shopify أفضل الميزات

استخدام نظام دفع داخلي لا يتقاضى رسوم معالجة

تحسين الأمان ومنع الاحتيال باستخدام أداة الكشف عن الاحتيال

راقب أداء المتجر باستخدام أدوات التحليلات وإعداد التقارير؛ تتبع وتحليل سلوك العملاء، وحركة المرور على الموقع الإلكتروني، والمبيعات، وما إلى ذلك.

راقب التخلي عن سلة التسوق عن طريق إرسال رسائل بريد إلكتروني تطالب العملاء بالعودة وإكمال عملية الشراء

اختر من بين أكثر من 8000 تطبيق لدمجها في البنية الأساسية لموقعك الإلكتروني

إعداد حسابات الموظفين للمساعدة في إدارة متجرك بشكل أفضل

قيود Shopify

ميزة الدفع في Shopify غير متوفرة في جميع البلدان

ميزات المدونة محدودة

ارتفاع رسوم المعاملات والتكاليف المرتبطة بالسمات والتطبيقات المميزة

الاعتماد القسري على Shopify النطاقات الفرعية في مستويات الخطة الأساسية

Shopify التسعير

أساسي : 29 دولارًا شهريًا

: 29 دولارًا شهريًا Shopify : 79 دولارًا في الشهر

: 79 دولارًا في الشهر متقدم: 299 دولاراً في الشهر

Shopify التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (4000+ تقييم)

4.4/5 (4000+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 6000 تقييم)

10. الشبح

عبر الشبح Ghost هي واحدة من أدوات التدوين الشائعة مع منصة نشر تقدم أدوات إدارة محتوى المدونة وأدوات الإنتاج. وهو بديل مثالي مفتوح المصدر مفتوح المصدر لـ WordPress لمواقع النشر المستقلة أو المدونات المصغرة البسيطة، مع إعطاء الأولوية للسرعة وتجربة المستخدم. يحتوي على حلين: حل مجاني ذاتي الاستضافة وحل PaaS مُدار بالكامل يسمى Ghost (Pro).

يمكنك تحسين Ghost لمختلف الأجهزة لتوفير تجربة قراءة سلسة. يوفر Ghost أيضًا ميزات العضوية والاشتراك المدفوع للناشرين للمساعدة في تحقيق الدخل من المحتوى.

يوفر Ghost (Pro) ميزات قوية للاستضافة والتصميم والأمان حتى تتمكن من التركيز على إنشاء محتوى عالي الجودة ومشاركة العملاء. يقدم Ghost خيارات مثل اسم نطاق مخصص وأدوات تحسين محركات البحث المدمجة لتخصيص موقعك الإلكتروني بشكل أكبر.

أفضل ميزات Ghost

الحفاظ على سلاسة التنقل، بغض النظر عن حجم المحتوى، مع تنظيم المحتوى القابل للتكيف

إعداد حسابات مستخدمين داخل فريقك بعناصر تحكم وأذونات متنوعة

البساطة في كتابة المحتوى وتحريره وإدارته مع واجهة خالية من الرتوش

قيود الشبح

خيارات التخصيص محدودة والتخصيصات المتقدمة تتطلب الترميز

لا توجد أدوات تحسين بحث أصلية

قدرات أقل تقدمًا في إدارة الوسائط والتعامل مع الأصول مقارنة بوردبريس

منظومة مكونات إضافية محدودة

تسعير شبح

المبتدئ: يبدأ من 9$/شهرًا

يبدأ من 9$/شهرًا المبدع: يبدأ ب$25$ شهريًا

يبدأ ب$25$ شهريًا الفريق: يبدأ من 50 دولارًا شهريًا

يبدأ من 50 دولارًا شهريًا الشركة: تبدأ ب199 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات شبح

G2: 4.8/5 (أكثر من 35 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 35 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 45 تقييم)

أدوات المحتوى الأخرى

يُعد ووردبريس وأنظمة إدارة المحتوى البديلة له هبة من السماء لبناء المواقع الإلكترونية وتصميمها وصيانتها.

ومع ذلك، يتضمن بناء المواقع الإلكترونية وصيانتها العديد من أصحاب المصلحة، من فرق تطوير الويب إلى فرق التسويق والتمويل والفرق القانونية. بدون التواصل الواضح والجداول الزمنية وسير عمل العمليات، يمكن أن تنحدر الأمور إلى حالة من الفوضى.

كيف تتجنب ذلك؟ ببساطة، تتبّع عملية تطوير موقعك الإلكتروني - بدءاً من المحتوى الأول وتكرارات التصميم إلى الإطلاق النهائي - باستخدام منصة إدارة المشروع مثل ClickUp .

ClickUpلقد ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي والمستندات والتسويق من ClickUp العديد من الفرق في إدارة إنشاء المحتوى وتحريره ونشره على مواقعهم الإلكترونية دون عناء. .

ClickUp AI

لخص ملاحظات الاجتماع في ثوانٍ باستخدام ClickUp AI ClickUp AI يساعدك على إكمال أكثر المهام المتعلقة بالمحتوى تحديًا واستهلاكًا للوقت في جزء صغير من الوقت.

هل تريد نشر منشور مدونة على موقعك الإلكتروني الجديد؟

اكتب مطالبتك في أداة كتابة الذكاء الاصطناعي وشاهدها تقدم لك مقالة على طبق من ذهب . أو، إذا كان لديك مجموعة من المدونات التي تمت صياغتها بالفعل، استخدم أداة أداة تحرير الذكاء الاصطناعي لجعلها أكثر وضوحًا ووضوحًا. .

هل تدير وكالة محتوى؟ سوف يقوم ClickUp AI بصياغة رسائل البريد الإلكتروني لعملائك، وإنشاء سير عمل المحتوى وتبادل الأفكار مع فريقك لرفع جودة عملياتك ومخرجاتك.

ClickUp Docs

ربط مستندات ClickUp Docs بسير عملك من خلال ربط المهام معًا مستندات ClickUp هو بالنسبة لإنشاء المحتوى ما يمثله الاستوديو الفني بالنسبة للرسامين - فهو يوفر لفرق المحتوى جميع الأدوات ومساحات العمل والتخزين اللازمة لإنتاج روائع فنية معًا.

يتيح المحرر التعاوني في ClickUp Docs لأعضاء الفريق المشاركة في تأليف المحتوى في الوقت الفعلي. كما يتضمن أيضاً التعليقات والمناقشات القائمة على المواضيع التي توفر الوقت الضائع في المراجعات المتبادلة.

من خلال ربط مستندات ClickUp Docs والمهام معًا، يمكنك تجسيد خط إنتاج المحتوى داخل المحرر مباشرة، وإدارة المراجعات والموافقات قبل النشر.

بعد ذلك، هناك قوالب للكتابة لضمان الاتساق في إنتاج المحتوى.

مع دمج جميع المحتويات بإحكام في المهام وإدارة المشروع الأوسع نطاقًا، يحافظ ClickUp على انسيابية الكتابة والمراجعة والموافقات والنشر في موقع مركزي ويقلل من الأدوات المتعددة المنعزلة.

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ClickUp Marketing

تسهّل وظائف الذكاء الاصطناعي في ClickUp على فرق التسويق إنتاج مستندات مهمة بسرعة مثل دراسة الحالة

بمجرد أن يصبح المحتوى الخاص بك جاهزًا للنشر، يحين وقت تحسينه للتسويق والتوزيع. ميزات التسويق في ClickUp تساعدك على إنشاء ملخصات حملات متعددة القنوات، وتحفيز العصف الذهني لأفكار الحملات، وصياغة الاتصالات التسويقية، وتلخيص الحملات.

يمكنك كذلك ربط خطط ومبادرات التسويق بالمهام لتتبع التقدم المحرز فيها. هذا التقدم متاح لجميع أعضاء الفريق للاطلاع عليه. كما أنه يتجنب الازدواجية ويعزز المساءلة.

كما تقضي هذه الشفافية على تكرار سير العمل وتجعل الجداول الزمنية شفافة لتعزيز إنتاجية الفريق.

تسمح ميزة التعليقات التوضيحية في ClickUp للفرق بتعيين تعليقات على الملفات من أجل تعاون أسرع

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

تتبع التقدم المحرز ومشاركته بسهولة باستخدام لوحات المعلومات المرئية في ClickUp

إنشاء محتوى أفضل بشكل أسرع باستخدام ClickUp AI

تنظيم قاعدة بيانات المحتوى مركزيًا

تبسيط عملية وضع الأفكار من خلال قدرة ClickUp على تلخيص المحادثات والمهام والحملات والمحتوى

تحسين الأطر الزمنية لتسليم المشروع من خلال مكتبة قوالب ClickUp

قيود ClickUp

ليس نظام إدارة محتوى متكامل مثل WordPress

منحنى تعليمي حاد بسبب كثرة الميزات

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تواصل مع فريق المبيعات للحصول على تفاصيل الخطة

استعراضات #### ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

قم بتشغيل موقعك الإلكتروني مع منصة ClickUp لإدارة مشاريع تصميم المواقع الإلكترونية

يجب أن يكون إنشاء موقع الويب الذي تحلم به وتخصيصه سهلاً مع كل بدائل WordPress هذه المتاحة لك.

لكن إضافة أداة إدارة مشروع متعددة الاستخدامات مثل ClickUp إلى هذا المزيج سيتيح لك شحنه وتحسينه وتكراره بشكل أسرع. اشترك في ClickUp وقم بتشغيل موقع الويب هذا في أسرع وقت!