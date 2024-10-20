أفضل 10 بدائل Mailchimp للتسويق عبر البريد الإلكتروني في 2025

تتيح منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني للمسوقين تصميم حملات البريد الإلكتروني وجدولتها وإرسالها وتحليلها. ويحظى Mailchimp بشعبية خاصة بين منافسيه، وذلك في المقام الأول بسبب الواجهة المبسطة والأدوات القوية التي يقدمها. 📈

Mailchimp له حدوده. على سبيل المثال، لا تقدم الخطة المجانية جدولة البريد الإلكتروني، ولن تساعدك خطة Essentials على تخصيص حملة البريد الإلكتروني أو تحسينها إلى أبعد من ذلك.

يعتمد التسعير على عدد جهات الاتصال لديك، لذا تبدأ تكاليفك في التضخم مع نمو جمهورك.

علاوة على ذلك، فإن أتمتة التسويق المتقدمة والذكاء الاصطناعي التوليدي لـ كتابة الإعلانات عبر البريد الإلكتروني سرعان ما أصبحت رهانًا أساسيًا. لا تقدم Mailchimp هذه الميزات إلا في خططها باهظة الثمن ذات المستوى الأعلى، مما يجعل من الصعب على الشركات الأصغر اعتمادها.

لدى فرق التسويق الآن العديد من البدائل لـ Mailchimp التي يمكنهم استكشافها - أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني مثل Mailchimp التي تحتوي على ميزات تناسب ما يضعونه في أولوياتهم وبسعر مناسب لهم.

ستساعدك هذه القائمة التي تضم أفضل 10 بدائل Mailchimp للتسويق عبر البريد الإلكتروني على اكتشاف الميزات والأسعار التي تناسبك أنت وفريقك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Mailchimp؟

قبل الانتقال إلى أفضل بدائل Mailchimp لدينا، دعنا نستكشف بعض الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها في أداة التسويق عبر البريد الإلكتروني:

سهولة الاستخدام: يجب أن تكون المنصة سهلة التصفح ومناسبة لكل من المسوقين المبتدئين والمتمرسين على حد سواء

يجب أن تكون المنصة سهلة التصفح ومناسبة لكل من المسوقين المبتدئين والمتمرسين على حد سواء إدارة متقدمة للقائمة: يجب أن تكون الأداة قادرة على تقسيم جمهورك وإدارته بفعالية

يجب أن تكون الأداة قادرة على تقسيم جمهورك وإدارته بفعالية جدولة البريد الإلكتروني: يجب أن تسمح لك بجدولة رسائل البريد الإلكتروني، وهي ميزة لا غنى عنها لتخطيط الحملات بكفاءة

يجب أن تسمح لك بجدولة رسائل البريد الإلكتروني، وهي ميزة لا غنى عنها لتخطيط الحملات بكفاءة الوصول السريع إلى دعم العملاء: دعم العملاء الجيد أمر حيوي، خاصةً لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها والتوجيه

دعم العملاء الجيد أمر حيوي، خاصةً لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها والتوجيه قوالب قابلة للتخصيص: يمكن أن تساعدك مجموعة متنوعة من القوالب توفير الوقت وإنشاء رسائل بريد إلكتروني جذابة بصريًا

يمكن أن تساعدك مجموعة متنوعة من القوالب توفير الوقت وإنشاء رسائل بريد إلكتروني جذابة بصريًا ميزات الأتمتة: لا توفر الأتمتة الوقت فحسب، بل تساعدك على تخصيص تجربة المستخدم وتساعدك على إنشاء رحلات المستخدم أو مسارات المبيعات

لا توفر الأتمتة الوقت فحسب، بل تساعدك على تخصيص تجربة المستخدم وتساعدك على إنشاء رحلات المستخدم أو مسارات المبيعات الأدوات التحليلية: التحليلات الثاقبة ضرورية لتتبع الأداء وتحسين فعالية حملاتك

التحليلات الثاقبة ضرورية لتتبع الأداء وتحسين فعالية حملاتك إمكانيات التكامل: يجب أن تتكامل الأداة بسلاسة مع المنصات والأدوات الأخرى التي تستخدمها شركتك

يجب أن تتكامل الأداة بسلاسة مع المنصات والأدوات الأخرى التي تستخدمها شركتك خيارات التسعير: يجب أن تقدم الأداة مجموعة متنوعة من خطط التسعير حتى تتمكن من اختيار واحدة حسب ميزانيتك وحجم عملياتك

أفضل 10 بدائل ل Mailchimp لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن تعرفت على الميزات والوظائف التي يجب البحث عنها في منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني، دعنا نلقي نظرة على أفضل 10 بدائل Mailchimp تستحق التجربة في عام 2024.

1. MailerLite

عبر البريدلايت أحد بدائل Mailchimp الشهيرة، يقدم MailerLite مجموعة من الأدوات لإنشاء حملات بريد إلكتروني احترافية ورسائل إخبارية وصفحات مقصودة ومواقع إلكترونية. يسمح محرر السحب والإفلات الخاص بالمنصة، المدعوم من مولد الذكاء الاصطناعي، بتخصيص التصميم بسهولة.

يعد تطبيق Mailterlite الخاص بنظام iOS بديهيًا بشكل خاص لإدارة الحملات أثناء التنقل - حتى بالنسبة للميزات المتقدمة مثل إنشاء حملات التنقيط أو الاستهداف المتقدم أو الأتمتة أو الاستطلاعات.

يتكامل Mailerlite مع الخدمات الشائعة مثل Zapier وStripe وWordPress و Shopify ويقدم خيار حساب مجاني مع دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتجربة مميزة لمدة 30 يومًا.

MailerLite أفضل الميزات

إنشاء رسائل إخبارية، وإنشاء صفحات الهبوط والرحلات الآلية - كل ذلك في مكان واحد

احصل على أتمتة البريد الإلكتروني في الخطة المجانية

تأكد من وصول رسائل البريد الإلكتروني إلى البريد الوارد للمشتركين بفضل معدل تسليم البريد الإلكتروني المرتفع

اعثر على دعم عملاء موثوق به لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها والاستفسارات

قيود MailerLite

يتوفر محرر HTML المخصص في الخطة المتقدمة فقط

تقتصر قوالب الصفحة المقصودة واستضافة النطاق المخصص على الخطط المدفوعة

قيود في تحرير قوائم المشتركين واختيار قوالب جديدة

عدم وجود بعض الميزات المتقدمة مثل التقارير التفصيلية للبريد الإلكتروني والأتمتة المتقدمة

تسعير MailerLite

مجاني: يقدم ميزات أساسية لما يصل إلى 1000 مشترك

يقدم ميزات أساسية لما يصل إلى 1000 مشترك الأعمال المتنامية: تبدأ من 10 دولارات شهريًا، بما في ذلك ميزات إضافية مثل حملة إعادة الإرسال التلقائي

تبدأ من 10 دولارات شهريًا، بما في ذلك ميزات إضافية مثل حملة إعادة الإرسال التلقائي متقدم: يبدأ من 20 دولارًا شهريًا، مع ميزات مثل محرر HTML المخصص ومنشئ صفحات إلغاء الاشتراك

يبدأ من 20 دولارًا شهريًا، مع ميزات مثل محرر HTML المخصص ومنشئ صفحات إلغاء الاشتراك المؤسسة: حل مخصص مع أسعار متغيرة بناءً على الاحتياجات المحددة وحجم قاعدة بيانات المشتركين

MailerLite التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (809 تقييمات)

4.6/5 (809 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (1901 تقييم)

2. أكتيف كامبين

عبر ActiveCampaign ActiveCampaign هو برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني مصمم لتلبية احتياجات الشركات من جميع الأحجام. فهو يمزج بين التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة و CRM لفرق التسويق عبر البريد الإلكتروني . يستخدم التعلم الآلي للتجزئة والتخصيص عبر البريد الإلكتروني والرسائل والدردشة والنصوص.

في حين أنه شامل في عروضه، إلا أن ActiveCampaign يتميز بشكل خاص بأدواته الأوتوماتيكية المتقدمة وقدرات التكامل. وهذا يجعل من ActiveCampaign أحد بدائل Mailchimp الرائدة للشركات التي تسعى إلى مستوى عالٍ من التحكم والتخصيص في الحملات التسويقية .

ActiveCampaign أفضل الميزات

تتبع المواقع والأحداث، والوصول إلى النماذج المضمنة وتقارير الحملة

إنشاء صفحات الهبوط، وإعلانات العملاء المحتملين، وأنواع النماذج المختلفة

التكامل مع منصات مثل WooCommerce و Shopify و BigCommerce

استخدم اختبار التقسيم لضمان المزيد من عمليات الفتح والشراء

قيود ActiveCampaign

لا توجد خطة مجانية متاحة، حيث تبدأ أرخص خطة من 70 دولارًا شهريًا لفريق من ثلاثة مستخدمين

يمكن أن تكون مربكة للمستخدمين الذين يريدون التركيز فقط على وظائف محددة مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني

الدعم عبر الهاتف متاح فقط للعملاء على خطة المؤسسات

تسعير ActiveCampaign

لايت: تبدأ من 29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم احتسابها سنويًا أو 39 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم احتسابها شهريًا

تبدأ من 29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم احتسابها سنويًا أو 39 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم احتسابها شهريًا الإضافة: تبدأ من 49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا أو 70 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها شهريًا

تبدأ من 49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا أو 70 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها شهريًا احترافي: يبدأ من 149 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا أو 187 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها شهريًا

يبدأ من 149 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا أو 187 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة للمؤسسات الكبيرة ذات الاحتياجات المتقدمة

تقييمات ومراجعات ActiveCampaign #### تقييمات ومراجعات ActiveCampaign

G2: 4.5/5 نجوم (10,570 تقييمًا)

4.5/5 نجوم (10,570 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 نجوم (2323 تقييمًا)

تحقق من هذه

/مراجع/ /مدونة؟p=127554 بدائل الحملة النشطة /%/%href/

!

3. بريفو

عبر بريفو تُعد Brevo، التي كانت تُسمى سابقًا Sendinblue، منصة حديثة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تسهّل التواصل الفعّال بين الشركات وعملائها. مع إعادة تصميم هويتها المرئية، تركز Brevo الآن على تقديم واجهة سهلة الاستخدام، مما يجعلها سهلة الاستخدام للمستخدمين من جميع مستويات الخبرة.

تُقدِّم Brevo قوالب بريد إلكتروني قابلة للتخصيص، ومُحرِّر سحب وإفلات، ورسائل بريد إلكتروني للمعاملات، والقدرة على تشغيل حملات الرسائل النصية القصيرة والواتساب. القدرة على تشغيل الحملات النصية تميزه عن بدائل Mailchimp الأخرى.

أفضل ميزات Brevo

إرسال 300 رسالة بريد إلكتروني يوميًا باستخدام الإصدار المجاني

الوصول إلى مساحة تخزين مجانية غير محدودة لجهات الاتصال على جميع الباقات

دمج جميع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل في صندوق وارد واحد

قيود بريفو

يتم تضمين أداة إنشاء الصفحات المقصودة فقط في باقة الأعمال وتفتقر إلى التنوع في عمليات التكامل مع الجهات الخارجية

دعم العملاء محدود، مع عدم وجود دعم للدردشة المباشرة في باقة المبتدئين، والدعم عبر الهاتف متاح فقط في باقة الأعمال

أسعار بريفو

مجانًا: تتضمن ميزات أساسية مثل قوالب البريد الإلكتروني وحد أقصى يومي 300 رسالة بريد إلكتروني

تتضمن ميزات أساسية مثل قوالب البريد الإلكتروني وحد أقصى يومي 300 رسالة بريد إلكتروني المبتدئة: تبدأ ب 25 دولارًا شهريًا، ولا يوجد حد للإرسال اليومي، وإعداد التقارير والتحليلات الأساسية

تبدأ ب 25 دولارًا شهريًا، ولا يوجد حد للإرسال اليومي، وإعداد التقارير والتحليلات الأساسية الشركات: يقدم ميزات أكثر تقدمًا مثل اختبار A/B وإحصائيات متقدمة بسعر 65 دولارًا شهريًا

يقدم ميزات أكثر تقدمًا مثل اختبار A/B وإحصائيات متقدمة بسعر 65 دولارًا شهريًا بريفو بلس: تسعير مخصص، بما في ذلك الأمان المتقدم وخيارات الدعم المخصص

تقييمات ومراجعات بريفو

G2: 4.5/5 نجوم (672 تقييمًا)

4.5/5 نجوم (672 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 نجوم (1858 تقييمًا)

4. اتصال دائم

عبر الاتصال الدائم مصمم خصيصًا للشركات الصغيرة، كونستانت كونتاكت هو أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني مليئة بالميزات. وتشتهر بواجهة سهلة الاستخدام، مما يسمح بإدارة الحملات بسهولة.

تتضمن المنصة قوالب البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات، وإدارة علاقات العملاء التسويقية, مدير أولويات المهام وإدارة الأحداث والتسويق الاجتماعي. يبدأ السعر من 12 دولار شهرياً، ويستوعب حتى 500 مشترك. إنه أحد بدائل Mailchimp الأقل تكلفة، ولكن التكاليف ترتفع بشكل حاد مع زيادة عدد المشتركين.

أفضل ميزات كونستانت كونتاكت كونستانت كونتاكت

تحديد الاتجاهات في رسائل البريد الإلكتروني من خلال إعداد تقارير قوية بناءً على من يتفاعل مع رسائل البريد الإلكتروني

دمج فيسبوك وإعلانات جوجل وإنستغرام للعثور على عملاء محتملين جدد

استخدام سطور الموضوعات الموصى بها والذكاء الاصطناعي لإنشاء رسائل بريد إلكتروني جذابة

الوصول إلى عمليات إرسال رسائل البريد الإلكتروني المجدولة في الخطط ذات المستوى الأعلى

قيود الاتصال المستمر

يفتقر إلى تدفقات عمل متطورة ومرنة

عملية إلغاء الحساب مرهقة، وتتطلب الاتصال الهاتفي في غضون ساعات العمل

تسعير كونستانت كونتاكت كونستانت كونتاكت

لايت: يبدأ من 12 دولارًا شهريًا، ويتضمن ميزات أساسية مثل قوالب البريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء التسويقية

يبدأ من 12 دولارًا شهريًا، ويتضمن ميزات أساسية مثل قوالب البريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء التسويقية المعيار: يبدأ من 35 دولارًا شهريًا، ويضيف ميزات مثل الأتمتة المبنية مسبقًا واختبارات سطر الموضوع A/B

يبدأ من 35 دولارًا شهريًا، ويضيف ميزات مثل الأتمتة المبنية مسبقًا واختبارات سطر الموضوع A/B القسط: يبدأ من 80 دولارًا في الشهر، ويتضمن ميزات متقدمة مثل الأتمتة المخصصة وتقارير الإيرادات

تقييمات ومراجعات كونستانت كونتاكت كونستانت كونتاكت

G2: 4/5 نجوم (5712 تقييم)

4/5 نجوم (5712 تقييم) Capterra: 4.3/5 نجوم (2619 تقييمًا)

5. أومنيسيند

عبر أومنيسيند يعمل Omnisend على تبسيط مشاركة العملاء وتحويلهم وإعادة تنشيطهم من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني والقنوات المتعددة. وهو مصمم خصيصًا لشركات التجارة الإلكترونية، وهو أحد بدائل Mailchimp الشائعة بين شركات البيع بالتجزئة.

وهو معروف بتبسيطه لعملية إنشاء رسائل بريد إلكتروني احترافية قابلة للتسوق مع مكتبة من القوالب القابلة للتخصيص. يتيح ذلك إضافة المنتجات ورموز الخصم الديناميكية دون أي ترميز.

أومنيسند أفضل الميزات

الوصول إلى مكتبة واسعة من القوالب القابلة للتخصيص لرسائل البريد الإلكتروني الاحترافية

إعادة إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى غير المفتوحين من خلال معزز الحملة

تتبع التحليلات والعائد على الاستثمار لقياس مدى نجاح الحملة

قيود Omnisend

يفتقر إلى ميزة RSS لتكامل المدونة

بطء أوقات استجابة دعم العملاء

يقتصر إرسال البريد الإلكتروني غير المحدود على باقة Pro

تسعير #### تسعير Omnisend

مجانًا: وظائف البريد الإلكتروني الأساسية مع حد أقصى 500 إرسال بريد إلكتروني شهريًا

وظائف البريد الإلكتروني الأساسية مع حد أقصى 500 إرسال بريد إلكتروني شهريًا الخطة القياسية: بسعر 16 دولارًا في الشهر، تقدم المزيد من عمليات الإرسال وميزات إضافية مثل إشعارات الويب غير المحدودة

بسعر 16 دولارًا في الشهر، تقدم المزيد من عمليات الإرسال وميزات إضافية مثل إشعارات الويب غير المحدودة الخطة الاحترافية: بسعر 59 دولارًا في الشهر، وتشمل إرسال غير محدود للبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، بالإضافة إلى تقارير متقدمة

تقييمات ومراجعات Omnisend

G2: 4.5/5 نجوم (836 تقييم)

4.5/5 نجوم (836 تقييم) Capterra: 4.7/5 نجوم (704 تقييمات)

6. مراقب الحملة

عبر مراقب الحملة يركز برنامج Campaign Monitor للتسويق عبر البريد الإلكتروني على سهولة الاستخدام والفعالية من خلال العديد من القوالب سهلة الاستخدام.

توفر المنصة تجزئة البيانات وميزات الأتمتة الشاملة، مما يسهل حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني المستهدفة والفعالة.

يُستخدم برنامج Campaign Monitor بشكل أساسي لتحليل أداء الحملة وتتبع مسارات المستخدمين بعمق.

أفضل ميزات مراقب الحملة

تخصيص القوالب بخطوط ويب متنوعة

الحصول على خيارات فعالة لتجزئة البيانات للحملات المستهدفة

امنح المشتركين مركز تفضيلات لاختيار طريقة تفاعلك معهم

قيود مراقبة الحملة #### قيود مراقبة الحملة

تكلفة عالية مقارنة بالمنافسين

اختبار A/B محدود مع متغيرين فقط

تسعير مراقب الحملة

لايت: يبدأ من 11 دولارًا أمريكيًا ولكنه يحد من عدد رسائل البريد الإلكتروني شهريًا

يبدأ من 11 دولارًا أمريكيًا ولكنه يحد من عدد رسائل البريد الإلكتروني شهريًا الأساسي: عدد غير محدود من رسائل البريد الإلكتروني بسعر 19 دولارًا في الشهر

عدد غير محدود من رسائل البريد الإلكتروني بسعر 19 دولارًا في الشهر الرئيسية: 149 دولارًا شهريًا مع دعم إضافي عبر الهاتف وميزات متقدمة مثل تتبع الروابط المتقدمة وتحسين وقت الإرسال

تقييمات ومراجعات مراقب الحملة

G2: 4.1/5 نجوم (692 تقييمًا)

4.1/5 نجوم (692 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 نجوم (487 تقييمًا)

7. GetResponse

عبر GetResponse باستخدام إمكانات أتمتة التسويق المتقدمة

الوصول إلى مجموعة من حوالي 215 قالب بريد إلكتروني معاصر وقابل للتحرير

قيود GetResponse

خيارات محدودة لاختبار التقسيم مع خمسة رؤوس مواضيع أو متغيرات محتوى فقط

الميزات الأكثر تطوراً مثل أتمتة التسويق واستضافة الندوات عبر الإنترنت وأدوات التجارة الإلكترونية متوفرة فقط في الباقات الأعلى مستوى

أسعار GetResponse

التسويق عبر البريد الإلكتروني: ميزات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأساسية للقوائم التي تقل عن 500 سجل بسعر 19 دولارًا في الشهر

ميزات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأساسية للقوائم التي تقل عن 500 سجل بسعر 19 دولارًا في الشهر أتمتة التسويق: ميزات مثل سير العمل المستند إلى الأحداث وفرز جهات الاتصال بسعر 59 دولارًا في الشهر

ميزات مثل سير العمل المستند إلى الأحداث وفرز جهات الاتصال بسعر 59 دولارًا في الشهر تسويق التجارة الإلكترونية: 119 دولارًا في الشهر، مع ميزات متنوعة مثل الأتمتة المتقدمة وأدوات التجارة الإلكترونية واستضافة الندوات عبر الإنترنت

تقييمات ومراجعات GetResponse

G2: 4.3/5 نجوم (640 تقييم)

4.3/5 نجوم (640 تقييم) Capterra: 4.2/5 نجوم (475 تقييمًا)

8. تحويلKit

عبر تحويلKit ConvertKit هي منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني مصممة خصيصًا لمنشئي المحتوى مثل المدونين ومنشئي الدورات التدريبية عبر الإنترنت والبائعين الرقميين.

إنه يوفر واجهة سهلة الاستخدام وأتمتة مبسطة في متناول منشئي المحتوى على جميع مستويات المهارة. يمكّنك ConvertKit من الحصول على نشرات إخبارية مدفوعة وبيع المنتجات الرقمية كصاحب عمل منفرد، مما يجعلها أداة تسويق متكاملة.

تحويلKit أفضل الميزات

تخصيص تسلسلات البريد الإلكتروني باستخدام الأتمتة

التركيز على رسائل البريد الإلكتروني النصية البسيطة للحفاظ على التواصل الشخصي مع الجمهور

استهداف مجموعات محددة من المشتركين من خلال الإدارة الفعالة للقائمة

قيود برنامج ConvertKit

مجموعة محدودة من قوالب البريد الإلكتروني المصممة مسبقًا

التسعير مرتبط بعدد المشتركين

تسعير #### ConvertKit

الخطة المجانية: تشمل ميزات أساسية مثل البث عبر البريد الإلكتروني ونماذج غير محدودة، مجانًا لما يصل إلى 1000 مشترك

تشمل ميزات أساسية مثل البث عبر البريد الإلكتروني ونماذج غير محدودة، مجانًا لما يصل إلى 1000 مشترك خطة المنشئ: تبدأ من 9 دولارات شهريًا مع منشئي الأتمتة المرئية

تبدأ من 9 دولارات شهريًا مع منشئي الأتمتة المرئية خطة Creator Pro: تبدأ من 25 دولارًا شهريًا مع أولوية الدعم عبر الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني

تحويلKit التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 نجوم (190 تقييم)

4.4/5 نجوم (190 تقييم) Capterra: 4.7/5 نجوم (194 تقييمًا)

9. موسيند

عبر موسيند بديل Mailchimp متعدد الاستخدامات، يأتي Moosend مع إدارة فعالة للقائمة مع خيارات تجزئة شاملة.

يعد التتبع المتعمق لحملة Moosend لمراقبة المبيعات والتحويلات من جهود التسويق عبر البريد الإلكتروني من أهم ميزات الأداة المساعدة للمبتدئين.

أفضل ميزات Moosend

اختر من بين أكثر من 75 قالب بريد إلكتروني حديث ونظيف

احصل على خيارات أتمتة تسويق مرنة مع محرر سير عمل ممتاز

قيود Moosend

تحليلات متقدمة محدودة

تصميمات قوالب البريد الإلكتروني، على الرغم من احترافيتها، ليست إبداعية كما قد يفضلها بعض المستخدمين

تسعير Moosend

إصدار تجريبي مجاني: يشمل الميزات الأساسية لمدة 30 يومًا مع 1,000 مشترك وسير عمل التشغيل الآلي

يشمل الميزات الأساسية لمدة 30 يومًا مع 1,000 مشترك وسير عمل التشغيل الآلي الإصدار الاحترافي: يبدأ من 9 دولارات مع خادم SMTP مضاف

يبدأ من 9 دولارات مع خادم SMTP مضاف المؤسسة: عرض أسعار مخصص؛ يشمل جميع ميزات Pro مثل اكتشاف الجمهور

تقييمات ومراجعات Moosend

G2: 4.7/5 نجوم (561 تقييم)

4.7/5 نجوم (561 تقييم) Capterra: 4.7/5 نجوم (190 مراجعة)

10. هبسبوت

عبر هبسبوت HubSpot مناسب للشركات التي تتطلع إلى تحسين استراتيجيات التسويق عبر البريد الإلكتروني باستخدام أدوات احترافية متنوعة، بما في ذلك أداة إنشاء صفحات مقصودة مخصصة.

يوفر HubSpot أدوات اختبار A / B وأدوات تحليلية ممتازة لإدارة الحملات بشكل فعال، كما يقدم HubSpot قوالب متنوعة لمواقع الويب ورسائل البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة.

ما يجعلها واحدة من أفضل بدائل Mailchimp هو تكاملها مع وسائل التواصل الاجتماعي، مما يزيد من انتشار جهود التسويق عبر البريد الإلكتروني.

أفضل ميزات HubSpot

إدارة علاقات العملاء والرؤى بشكل أفضل باستخدام أداة CRM مجانية مع جهات اتصال غير محدودة

استخدام أتمتة التسويق الفعالة والتجزئة للحملات المستهدفة

توسيع مدى وصول جهود التسويق من خلال دمج خيارات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

قيود HubSpot

قد يكون هيكل التسعير باهظاً، خاصةً عند الانتقال من باقات "المبتدئين" إلى الباقات الأكثر تقدماً

قد تكون الميزات الشاملة للمنصة مربكة للمبتدئين أو الشركات الصغيرة

تسعير HubSpot

المبتدئين: تبدأ من 20 دولارًا شهريًا بوظائف محدودة

تبدأ من 20 دولارًا شهريًا بوظائف محدودة الخطة الاحترافية والمؤسسية: تأتي مع ميزات واسعة النطاق ولكنها أغلى بكثير، حيث تبدأ الخطة الاحترافية من 890 دولارًا شهريًا وخطة المؤسسة بسعر 3,600 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4.4/5 نجوم (10493 تقييم)

4.4/5 نجوم (10493 تقييم) Capterra: 4.5/5 نجوم (5747 تقييمًا)

أدوات البريد الإلكتروني الأخرى

على الرغم من أن التركيز هنا ينصب بشكل أساسي على أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني، إلا أنه من المهم النظر في المنصات التي، على الرغم من أنها ليست مخصصة حصريًا لذلك، يمكنها تعزيز جهود التسويق عبر البريد الإلكتروني بشكل كبير. تعد ClickUp مثالاً بارزًا على ذلك، حيث تقدم ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تكمل وتبسط عملية التسويق عبر البريد الإلكتروني.

ClickUp

استكشف ClickUp لإدارة حملاتك ومشاريعك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي وأكثر من 15 طريقة عرض وأتمتة المهام

ClickUp ليست مجرد أداة لإدارة المشاريع، بل هي منصة متعددة الاستخدامات يمكن أن تكون أحد الأصول القيّمة في استراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني. إدارة مشاريع البريد الإلكتروني في ClickUp يتيح لك دمج حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني ضمن مهام سير عمل إدارة مشروعك. وهذا يضمن لك التسويق عبر البريد الإلكتروني تتم إدارة المهام ومواءمتها مع أهداف المشروع الأوسع نطاقاً والمواعيد النهائية.

لتبسيط ودمج مهام البريد الإلكتروني في إدارة مشروعك بشكل عام، جرّب قالب التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص ب ClickUp لتنظيم وإدارة حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك بكفاءة.

التنسيق الفعال مع فريقك، وتبسيط جدولة المحتوى وتتبع أداء البريد الإلكتروني، وتبسيط بريدك الإلكتروني سير عمل التسويق باستخدام قالب حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني ClickUp

يقدم ClickUp أيضًا قوالب خطة التواصل لتبسيط استراتيجيات التواصل الخاصة بك.

كن بلا حدود مع ClickUp AI

إن مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي ClickUp يمكن أن يساعد في صياغة محتوى بريد إلكتروني مقنع وخالٍ من الأخطاء، مما يوفر الوقت ويعزز الإبداع. إنها أداة يمكنها توليد أفكار وأطر عمل وحتى مسودات بريد إلكتروني كاملة، مما يجعل عملية إنشاء المحتوى أكثر كفاءة.

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

التعاون عن بُعد أصبح سهلاً مع ClickUp

من خلال تسهيل التعاون وإدارة المشاريع, تصميم ClickUp يضمن لك إنشاء خرائط طريق التسويق عبر البريد الإلكتروني بكفاءة ومواءمتها مع أهداف حملتك. يساعد في تحديد الأولويات عملك ويوفر ميزات مدمجة لتعيين الجداول الزمنية والتذكيرات.

قم بالعصف الذهني أو وضع الاستراتيجيات أو تخطيط سير العمل باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards التعاونية المرئية

ميزات ClickUp

دمج التسويق عبر البريد الإلكتروني ضمن النطاق الأوسع للمشاريع باستخدام أدوات إدارة المشاريع الشاملة

فرز جميع رسائل البريد الإلكتروني باستخدام الفلاتر باستخدام إدارة البريد الإلكتروني الميزات

تعاون بشكل أفضل مع أدوات الاتصال المتقدمة، بما في ذلك البريد الإلكتروني والدردشة والمقطع

إنشاء محتوى بريد إلكتروني خالٍ من الأخطاء باستخدام الكتابة بالذكاء الاصطناعي المساعدة في المستندات

قيود ClickUp

يفتقر إلى ميزات التسويق عبر البريد الإلكتروني المتخصص

أكثر ملاءمة لإدارة المشاريع من التسويق المخصص للبريد الإلكتروني

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تواصل مع فريق المبيعات للحصول على خطة مخصصة

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (9183 تقييم)

4.7/5 (9183 تقييم) Capterra: 4.7/5 (3920 تقييم)

## تشغيل حملات بريد إلكتروني أفضل

من المعروف أن التسويق عبر البريد الإلكتروني وسيلة فعالة من حيث التكلفة للترويج لمنتجاتك وخدماتك. في الوقت الحالي، قد يكون Mailchimp هو أداتك المفضلة، أو قد تكون تتطلع إلى البدء في حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني.

مهما كان الحال، فإن هذه البدائل سترتقي بحملاتك عبر البريد الإلكتروني وتحقق لك عائد استثمار أفضل.

أضف ClickUp إلى هذا المزيج! بالإضافة إلى كونه أداة لإدارة المشاريع، يمكن أن تساعدك ميزات إدارة البريد الإلكتروني وأدوات الاتصال الخاصة به في تحقيق أهدافك التسويقية عبر البريد الإلكتروني. اشترك في ClickUp اليوم واحصل على تلك الرسائل الإلكترونية! 🎉