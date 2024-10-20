أفضل 10 بدائل لمؤشرات جوجل تريندز للمسوقين في 2025

من الصعب مواكبة الموضوعات المستجدة والتنبؤ بما سيحبه الناس بعد ذلك.

تُعد Google Trends رائعة للعثور على الكلمات الرئيسية الأساسية. فهو يساعد على تحديد ما هو رائج ويعرض الارتفاعات والانخفاضات في الموضوعات الساخنة، مما يسهّل التخطيط تقويم المحتوى لعلامتك التجارية

ومع ذلك، فإن مؤشرات Google لها حدودها. ستحتاج غالبًا إلى إقرانها ببرامج إضافية مثل أدوات تحسين محركات البحث SEO وعمليات البحث عن اتجاهات التسويق للحصول على بيانات أكثر شمولاً ورؤى متنوعة للكلمات الرئيسية والمواضيع الشائعة عبر مختلف المنصات والصناعات.

يجب عليك التعرف على البحث عن الكلمات المفتاحية أو الموضوعات الشائعة لبناء استراتيجية تسويق قوية. من الضروري تجاوز الاعتماد على "تريندات جوجل" لتغطية جميع جوانب خطتك التسويقية.

إليك قائمتنا لأفضل 10 بدائل لـ Google Trends للمسوقين في عام 2023. لقد راجعناها بعناية من حيث الأسعار والميزات والمراجعات والدقة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Google Trends؟

عند اختيار بديل لـ Google Trends، ضع في اعتبارك هذه العوامل الرئيسية. إليك دليل تفصيلي لتضعه في اعتبارك:

تنوّع البيانات: ابحث عن المنصات التي تتجاوز اتجاهات البحث الأساسية، وتقدم رؤى من مصادر متنوعة عبر منصات وصناعات متعددة

ابحث عن المنصات التي تتجاوز اتجاهات البحث الأساسية، وتقدم رؤى من مصادر متنوعة عبر منصات وصناعات متعددة تحديثات في الوقت الفعلي: ابحث عن الأدوات التي تقدم بيانات في الوقت الفعلي أو يتم تحديثها بشكل متكرر لمواكبة الاتجاهات واهتمامات الجمهور المتغيرة بسرعة

ابحث عن الأدوات التي تقدم بيانات في الوقت الفعلي أو يتم تحديثها بشكل متكرر لمواكبة الاتجاهات واهتمامات الجمهور المتغيرة بسرعة تحليلات شاملة: اختر البدائل التي توفر تحليلات متعمقة، مما يسمح لك بتحليل البيانات وتحديد الأنماط والتنبؤ بالاتجاهات

اختر البدائل التي توفر تحليلات متعمقة، مما يسمح لك بتحليل البيانات وتحديد الأنماط والتنبؤ بالاتجاهات خيارات التخصيص: اختر المنصات التي تتيح التخصيص، مما يتيح لك تخصيص عمليات البحث والتحليلات لتتناسب مع احتياجاتك الخاصة

اختر المنصات التي تتيح التخصيص، مما يتيح لك تخصيص عمليات البحث والتحليلات لتتناسب مع احتياجاتك الخاصة الدقة والموثوقية: تأكد من أن البديل يوفر بيانات دقيقة وموثوقة عن مؤشرات جوجل، مما يقلل من عدم الدقة المحتملة في تحليل الاتجاهات

أفضل 10 بدائل لاتجاهات جوجل تريندز

1. Mention.com

عبر اذكر Mention.com هو أداة مراقبة في الوقت الحقيقي مثالية لتتبع كلمات مفتاحية محددة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي والمنتديات والمدونات والمواقع الإخبارية.

فهو يتتبع الوعي بالعلامة التجارية ومشاعر العملاء والتفاعل مع كلمات رئيسية ومواضيع محددة. إلى جانب التتبع، يساعدك Mention.com على التواصل مع جمهورك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر المحتوى لتنمية حضورك الاجتماعي.

Mention أفضل الميزات:

بيانات في الوقت الحقيقي عبر مجموعة متنوعة من المقاييس: راقب وتتبع الصعود والهبوط المفاجئ في الإشارات إلى الكلمات الرئيسية عبر الويب واحصل على رؤى حول تفاعل المستخدم وحضوره على وسائل التواصل الاجتماعي

راقب وتتبع الصعود والهبوط المفاجئ في الإشارات إلى الكلمات الرئيسية عبر الويب واحصل على رؤى حول تفاعل المستخدم وحضوره على وسائل التواصل الاجتماعي تحليل منافسيك: افهم الاستراتيجيات التي يستخدمها منافسوك واحصل على رؤى حول تواجدهم على وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركتهم للبقاء في المقدمة من خلال تحليل تنافسي مفصل

افهم الاستراتيجيات التي يستخدمها منافسوك واحصل على رؤى حول تواجدهم على وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركتهم للبقاء في المقدمة من خلال تحليل تنافسي مفصل إدارة القنوات الاجتماعية : تنظيم قنواتك الاجتماعية وجدولتها وتحليلها دون عناء باستخدام تقويم تحريري متعدد القنوات

: تنظيم قنواتك الاجتماعية وجدولتها وتحليلها دون عناء باستخدام تقويم تحريري متعدد القنوات مراقبة العلامة التجارية عبر الإنترنت: استخدم خاصية Mention إدارة العلامة التجارية لقياس مقاييس السمعة، وتحديد أوجه التعاون بين وسائل الإعلام، ومراقبة الأزمات ومعالجتها بشكل استباقي، وتقوية استراتيجية العلامة التجارية ذكر القيود:

بعض الميزات القياسية مفقودة: لا يمكن العثور على ميزات مثل التقاط البيانات التاريخية بعد إنشاء بحث منطقي

لا يمكن العثور على ميزات مثل التقاط البيانات التاريخية بعد إنشاء بحث منطقي البحث محدود : نظرًا لعدم كفاية تكوينات البحث، هناك خطر كبير من فقدان الإشارات المهمة

: نظرًا لعدم كفاية تكوينات البحث، هناك خطر كبير من فقدان الإشارات المهمة واجهة قديمة: يجد المستخدمون أن الواجهة غير ملائمة بمعايير اليوم

تسعير الإشارات:

الخطة الفردية: 49 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

49 دولاراً شهرياً لكل مستخدم الخطة الاحترافية: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الخطة الاحترافية: 179 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

179 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة: تسعير مخصص

ذكر التقييمات والمراجعات:

G2: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 250 تقييم)

2. شبكة مماثلة

عبر الويب المماثل يساعد موقع Similarweb الشركات ومحللي السوق والمسوقين على اكتشاف الفرص وتحديد المخاطر واتخاذ قرارات قائمة على البيانات دون الكثير من العناء.

فهو يتتبع سلوك العملاء, يحلل اتجاهات السوق ويعطي رؤى حول استراتيجية التسويق لدى منافسيك. حتى أنه يحدد الكلمات الرئيسية والمحتوى الذي يتفوق في الأداء.

تعمل منصة الإصدار 3 التي تمت ترقيتها مؤخرًا على تعزيز الأداء بشكل أكبر، مما يجعل التحليل أسرع وأكثر دقة.

أفضل ميزات برنامج Similarweb المتشابه:

بيانات حركة المرور الشاملة: عرض بيانات حركة المرور لكل موقع إلكتروني يجمع أكثر من 10000 زيارة شهرية. احصل على نظرة شاملة على أداء موقعك الإلكتروني عبر الإنترنت من خلال مقاييس مثل معدل الارتداد والصفحات لكل زيارة ومتوسط مدة الزيارة

عرض بيانات حركة المرور لكل موقع إلكتروني يجمع أكثر من 10000 زيارة شهرية. احصل على نظرة شاملة على أداء موقعك الإلكتروني عبر الإنترنت من خلال مقاييس مثل معدل الارتداد والصفحات لكل زيارة ومتوسط مدة الزيارة تفصيل متعدد المنصات: احصل على تحليل متعمق لحركة الزيارات مصنفة حسب القنوات، بما في ذلك مخططات مقارنة مثل البريد الإلكتروني مقابل الإعلانات، ومواقع التواصل الاجتماعي مقابل البحث، والتقسيم على أساس المنطقة والفئات العمرية والتركيبة السكانية

احصل على تحليل متعمق لحركة الزيارات مصنفة حسب القنوات، بما في ذلك مخططات مقارنة مثل البريد الإلكتروني مقابل الإعلانات، ومواقع التواصل الاجتماعي مقابل البحث، والتقسيم على أساس المنطقة والفئات العمرية والتركيبة السكانية ملحق الكروم: يعرض بيانات حركة المرور على الموقع الإلكتروني لأي موقع عبر أطر زمنية محددة ويوفر تصنيفات في الوقت الفعلي للصفحة أو الموقع الإلكتروني مباشرةً من متصفحك

يعرض بيانات حركة المرور على الموقع الإلكتروني لأي موقع عبر أطر زمنية محددة ويوفر تصنيفات في الوقت الفعلي للصفحة أو الموقع الإلكتروني مباشرةً من متصفحك التصفية الإقليمية ومقاييس النمو: احصل على رؤى حول الأداء الجغرافي للموقع الإلكتروني والوصول إلى إحصائيات مفصلة عن مصادر الزيارات الأساسية واستراتيجيات النمو، ممثلة بصريًا من خلال النسب المئوية والرسوم البيانية والمخططات الدائرية

قيود الويب المتشابهة:

نافذة بيانات محدودة: تقتصر الإضافة المجانية لموقع Similarweb على عرض بيانات الأشهر الستة الماضية فقط

تقتصر الإضافة المجانية لموقع Similarweb على عرض بيانات الأشهر الستة الماضية فقط الدقة ليست الأفضل: في حين أن مقاييسه توفر دقة اتجاهية، إلا أنها قد لا توفر أرقامًا دقيقة للحجم المطلق

في حين أن مقاييسه توفر دقة اتجاهية، إلا أنها قد لا توفر أرقامًا دقيقة للحجم المطلق مجموعة الميزات المقفلة في المستويات: العديد من الميزات المتقدمة مقفلة خلف المستويات الأعلى سعراً

تسعير #### تسعير الويب المماثل:

الخطة الفردية: مجانية

مجانية الخطة الاحترافية: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات مماثلة على الويب:

G2: 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 250 تقييم)

3. بازسومو

عبر بازسومو Buzzsumo هو موقع متعدد الاستخدامات أداة لتسويق المحتوى التي تساعدك في استراتيجيات التسويق المختلفة، من التواصل والاكتشاف إلى البحث والمراقبة.

استفد من قاعدة بيانات الصحفيين الشاملة التي تضم 700 ألف محترف نشط، مع 330 ألف تحديث شهري للملف الشخصي، للتواصل مع الأفراد ذوي التأثير الكبير الذين يظهرون تفاعلاً اجتماعياً قوياً.

تضمن لك أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تقديم المزيد من نتائج الموضوعات المتخصصة، مما يتيح لك كتابة العروض الترويجية ذات الصلة بسرعة. يمكنك الوصول إلى الاتجاهات في الوقت الفعلي، والقصص الشائعة، وثمانية مليارات مقال في جميع أنحاء العالم، مما يسهل توليد أفكار المحتوى والتحليل المتعمق الذي يمتد من 15 دقيقة إلى خمس سنوات.

أفضل ميزات BuzzSumo:

كاتب مدعوم بالذكاء الاصطناعي: قم بتأليف عروض مؤثرة بشكل أسرع باستخدام خاصية Buzzsumo المدمجة أداة عرض الأفكار بالذكاء الاصطناعي لتطوير عرض الأفكار وإنشاء مؤلفات تلقى صدى لدى جمهورك المستهدف

قم بتأليف عروض مؤثرة بشكل أسرع باستخدام خاصية Buzzsumo المدمجة أداة عرض الأفكار بالذكاء الاصطناعي لتطوير عرض الأفكار وإنشاء مؤلفات تلقى صدى لدى جمهورك المستهدف خيارات اكتشاف واسعة النطاق: الوصول إلى أرشيف يضم أكثر من 8 مليارات مقالة على الويب للحصول على الإلهام والرؤى القيمة

الوصول إلى أرشيف يضم أكثر من 8 مليارات مقالة على الويب للحصول على الإلهام والرؤى القيمة مراقبة متعمقة: استخدم أدوات تتبع Buzzsumo لتتبع الإشارات والاتجاهات والتحديثات بدقة والحصول على رؤى المنافسين للبقاء في المقدمة

استخدم أدوات تتبع Buzzsumo لتتبع الإشارات والاتجاهات والتحديثات بدقة والحصول على رؤى المنافسين للبقاء في المقدمة أدوات لاستراتيجية وتخطيط أفضل للمحتوى: اكتشف المحتوى وقم بتصفيته بناءً على تفاعل الجمهور والمواضيع الشائعة

قيود BuzzSumo:

هيكل التسعير الحاد: يجد المستخدمون أن بازسومو باهظ الثمن

يجد المستخدمون أن بازسومو باهظ الثمن مخاوف تتعلق بالدقة: ميزة مستكشف المواضيع ليست مفيدة ودقيقة لأنها تميل إلى عرض جميع الكلمات في لوحة واحدة

ميزة مستكشف المواضيع ليست مفيدة ودقيقة لأنها تميل إلى عرض جميع الكلمات في لوحة واحدة إشارات غير ذات صلة في بعض الأحيان: في بعض الأحيان، تفتقر الإشارات والتنبيهات التي يقدمها Buzzsumo إلى الدقة

تسعير BuzzSumo:

للأفراد: 199 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

199 دولارًا شهريًا لكل مستخدم للوكالات: 299 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين

299 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين الجناح: 499 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين

499 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين المؤسسات: 999 دولارًا شهريًا ل 30 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات BuzzSumo:

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. مواضيع متفجرة

عبر تفنيد المواضيع يفحص موقع Exploding Topics الويب للعثور على الاتجاهات عبر الفئات. اكتشف الموضوعات الشائعة والمنتجات القادمة قبل أن يحصل باقي السوق على تلميح.

يتفوق Exploding Topics على Google Trends من خلال السماح لك بالبحث واكتشاف اتجاهات جديدة قد لا تعرفها. كل ما عليك القيام به هو تحديد مجال اهتمامك وترك الأداة تقوم بالباقي.

Exploding Topics أفضل الميزات:

التحليل الذكي للاتجاهات: اكتشف الاتجاهات القادمة والمتنامية بسرعة قبل أكثر من عام من ظهورها في السوق باستخدام خوارزمية ذكية لتحديد الاتجاهات تستفيد من ملايين نقاط البيانات

اكتشف الاتجاهات القادمة والمتنامية بسرعة قبل أكثر من عام من ظهورها في السوق باستخدام خوارزمية ذكية لتحديد الاتجاهات تستفيد من ملايين نقاط البيانات تحليل مكثف: تعرّف على أفضل عمليات البحث والمحادثات والإشارات الأفضل أداءً عبر الإنترنت,

تعرّف على أفضل عمليات البحث والمحادثات والإشارات الأفضل أداءً عبر الإنترنت, جدول زمني واسع: يمكنك الوصول إلى البيانات التاريخية التي تمتد حتى 15 عامًا أو حتى ثلاثة أشهر حديثة، إلى جانب تلقي تنبيهات فورية عن الاتجاهات في الوقت الفعلي

يمكنك الوصول إلى البيانات التاريخية التي تمتد حتى 15 عامًا أو حتى ثلاثة أشهر حديثة، إلى جانب تلقي تنبيهات فورية عن الاتجاهات في الوقت الفعلي الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات: الغوص في الاتجاهات القادمة في مختلف القطاعات مثل البرمجيات كخدمة والتمويل والصحة والأعمال والتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا التعليم والسلع الاستهلاكية وغيرها

قيود المواضيع المتفجرة:

غير دقيقة في بعض الأحيان: غالبًا ما يؤدي معدل التباين المرتفع بين الاتجاهات إلى مقاييس نمو خادعة

غالبًا ما يؤدي معدل التباين المرتفع بين الاتجاهات إلى مقاييس نمو خادعة لا يوجد تلخيص : يعرض الاتجاهات فقط دون أي معلومات عن الاتجاهات

: يعرض الاتجاهات فقط دون أي معلومات عن الاتجاهات عدم التخصيص: يتمتع بالحد الأدنى من قابلية التخصيص ويفتقر إلى التكامل مع العديد من حلول الصفحات الرئيسية للمتصفح

تسعير المواضيع المنفجرة:

الخطة الفردية: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة المستثمر: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة الأعمال: 299 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات المواضيع المتفجرة

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: تقييمات غير كافية

5. Keywordtool.io

عبر أداة الكلمات المفتاحية Keywordtool هي أداة أنيقة تعثر تلقائيًا على أفضل الكلمات المفتاحية بمساعدة الإكمال التلقائي من Google.

إنها بديل قوي عن Google Trends و Google Keyword Planner، حيث يمكن للنسخة المجانية من أداة الكلمات المفتاحية هذه توليد أكثر من 750 اقتراحًا للكلمات المفتاحية الطويلة لمصطلح بحث واحد فقط. وهي لا تقدر بثمن بالنسبة لمسوّقي المحتوى و إنشاء المحتوى .

Keywordtool.io أفضل الميزات:

لا متاعب في تسجيل الدخول: ابدأ مباشرة في توليد الكلمات الرئيسية دون إضاعة الوقت في إنشاء حساب

ابدأ مباشرة في توليد الكلمات الرئيسية دون إضاعة الوقت في إنشاء حساب الموثوقية كمحور تركيز: التركيز على توليد الكلمات المفتاحية باستخدام خوارزمية Keywordtool القوية، والتي تعمل بشكل لا تشوبه شائبة بنسبة 99.9% من الوقت

التركيز على توليد الكلمات المفتاحية باستخدام خوارزمية Keywordtool القوية، والتي تعمل بشكل لا تشوبه شائبة بنسبة 99.9% من الوقت مخرجات لا مثيل لها: توليد أكثر من 750 كلمة رئيسية طويلة الذيل على الفور. الوصول إلى اقتراحات الكلمات المفتاحية من استفسارات المستخدمين الحقيقيين لإنشاء المحتوى أو تحسين محرك البحث أو إعلانات الدفع بالنقرة أو أنشطة تسويقية أخرى

توليد أكثر من 750 كلمة رئيسية طويلة الذيل على الفور. الوصول إلى اقتراحات الكلمات المفتاحية من استفسارات المستخدمين الحقيقيين لإنشاء المحتوى أو تحسين محرك البحث أو إعلانات الدفع بالنقرة أو أنشطة تسويقية أخرى دعم تحسين محركات البحث على مستوى العالم: تغطي الخطط المدفوعة جميع نطاقات ولغات جوجل، وتقدم أرقامًا دقيقة لحجم البحث، وتكلفة النقرة الواحدة، وبيانات المنافسة في إعلانات جوجل عبر 192 دولة مدعومة و50,236 موقعًا محددًا و46 لغة

قيود #### قيود Keywordtool.io:

ليس الأكثر دقة في البيانات: يمكن تحسين دقة البيانات نظرًا لوجود اختلافات عرضية بين بيانات حجم البحث من Google ونتائج الكلمات المفتاحية الأخرى

يمكن تحسين دقة البيانات نظرًا لوجود اختلافات عرضية بين بيانات حجم البحث من Google ونتائج الكلمات المفتاحية الأخرى ميزات مقفلة على مستويات معينة: بعض الميزات الأساسية، مثل حجم البحث، مقفلة على المستويات الأعلى سعرًا

بعض الميزات الأساسية، مثل حجم البحث، مقفلة على المستويات الأعلى سعرًا باقات باهظة الثمن: الباقات المدفوعة ليست الأكثر فعالية من حيث التكلفة في السوق

تسعير #### Keywordtool.io:

النسخة المجانية: متاحة

متاحة الإصدار الاحترافي بلس: 79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النسخة الاحترافية الأساسية: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الإصدار الاحترافي للأعمال: 159 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين

تقييمات ومراجعات Keywordtool.io:

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

6. تريندلي

عبر تريندلي Treendly هو مدخل آخر متعدد الاستخدامات وقادر على تجميع وتقديم رؤى مفصلة حول الاتجاهات الجديدة والمنسقة.

يحتوي على جميع الميزات التي تتوقعها من أداة تحليل الكلمات الرئيسية في 2023. استكشف على الفور الاتجاهات والموسمية لأي موضوع أو كلمة رئيسية عبر مناطق مختلفة.

توفر دراسات الحالة المتراكمة لدى Treendly رؤى قيّمة حول كيفية عمل الاتجاهات في صناعات محددة.

أفضل ميزات Treendly:

تنظيم الاتجاهات: إنشاء وإدارة مجموعة الاتجاهات الحصرية الخاصة بك دون عناء داخل لوحة التحكم مع التحديثات في الوقت الفعلي

إنشاء وإدارة مجموعة الاتجاهات الحصرية الخاصة بك دون عناء داخل لوحة التحكم مع التحديثات في الوقت الفعلي مراقبة الصناعات: تحديد الصناعات المزدهرة والمتراجعة في إطار زمني محدد لاتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على البيانات وضبط استراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك

تحديد الصناعات المزدهرة والمتراجعة في إطار زمني محدد لاتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على البيانات وضبط استراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك اقتراحات ذكية للكلمات المفتاحية ذات الصلة: استكشف الكلمات المفتاحية ذات الصلة التي يبحث عنها الأشخاص على المواقع الإلكترونية الشهيرة المتعلقة بأي موضوع يهمك

استكشف الكلمات المفتاحية ذات الصلة التي يبحث عنها الأشخاص على المواقع الإلكترونية الشهيرة المتعلقة بأي موضوع يهمك التنبؤ بالاتجاهات: استخدم الخوارزميات التنبؤية التي تستفيد من تقسيم مشاعر العملاء وتحليل اتجاهات السوق للتنبؤ بدقة بكيفية أداء الاتجاه في الأشهر القادمة

قيود ترييندلي:

خطة المبتدئين المحدودة: تقدم خطة المبتدئين ميزات محدودة

تقدم خطة المبتدئين ميزات محدودة عدم القدرة على الوصول إلى التقارير المخصصة: ليس لدى المستخدمين الأساسيين أي طريقة للوصول إلى التقارير المخصصة

ليس لدى المستخدمين الأساسيين أي طريقة للوصول إلى التقارير المخصصة غالي الثمن مقارنةً بالمنافسين: ليس الخيار الأكثر ملاءمة للجيب

تسعير ترييندلي:

الخطة المجانية: متاحة

متاحة خطة البدء: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Treendly:

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

7. ياندكس

عبر ياندكس أداة تلبي احتياجات الجمهور الروسي في البداية، استحوذت Yandex الآن على سوق عالمية. وهي توسع خدمات البحث عن الكلمات المفتاحية وتوفر إحصائيات للكلمة المفتاحية أو العبارة التي تم البحث عنها.

تسرد Yandex أيضًا عمليات البحث المماثلة التي أجراها آخرون على نفس الكلمة أو العبارة. وهو يصور العدد المتوقع من مرات الظهور التي يمكن أن تتلقاها العلامة التجارية باستخدام الكلمة ككلمة رئيسية.

تبرز إحصائيات الكلمات المفتاحية في Yandex بسبب قدرتها على عرض إحصائيات الكلمات المفتاحية عبر المناطق.

أفضل ميزات ياندكس:

دعم متعدد اللغات: يدعم Yandex Search لغات متعددة، مما يتيح للمستخدمين البحث بلغات مختلفة

يدعم Yandex Search لغات متعددة، مما يتيح للمستخدمين البحث بلغات مختلفة اقتراحات البحث: يقدم نتائج البحث في الوقت الفعلي أثناء كتابة المستخدمين لاستفساراتهم، مما يعزز عملية البحث من خلال تسريع النتائج وتنقيحها

يقدم نتائج البحث في الوقت الفعلي أثناء كتابة المستخدمين لاستفساراتهم، مما يعزز عملية البحث من خلال تسريع النتائج وتنقيحها نتائج خاصة بالمنطقة: تقدم ياندكس إحصائيات الكلمات الرئيسية عبر المناطق، مما يتيح لك استهداف عملائك جغرافيًا بشكل فعال

تقدم ياندكس إحصائيات الكلمات الرئيسية عبر المناطق، مما يتيح لك استهداف عملائك جغرافيًا بشكل فعال خوارزمية الفهرسة: يستخدم Yandex خوارزمية فهرسة داخلية تقدم نتائج أكثر ملاءمة، مما يميزه عن أدوات البحث عن الكلمات المفتاحية الأخرى

قيود ياندكس:

تفتقر إلى الخصوصية : تفتقر Yandex إلى خيار الوضع الخاص، مما يمنع المستخدمين من الحفاظ على سرية نتائج بحثهم

: تفتقر Yandex إلى خيار الوضع الخاص، مما يمنع المستخدمين من الحفاظ على سرية نتائج بحثهم عدم الملاءمة : يشكو بعض المستخدمين من أن نتائج البحث عن الكلمات المفتاحية في ياندكس أقل ملاءمة مقارنةً بالأدوات الأخرى، مثل Google Trends

: يشكو بعض المستخدمين من أن نتائج البحث عن الكلمات المفتاحية في ياندكس أقل ملاءمة مقارنةً بالأدوات الأخرى، مثل Google Trends أقل سهولة في الاستخدام: من العوائق الأخرى لاستخدام ياندكس للبحث عن الكلمات المفتاحية افتقاره إلى سهولة الاستخدام مقارنةً بالأدوات الأخرى

تسعير ياندكس:

مجانًا

تقييمات ومراجعات Yandex:

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: تقييمات غير كافية

8. تريند هانتر

عبر تريند هانتر يتميز Trend Hunter بتحديد الاتجاهات الحالية، خاصةً في المنتجات المادية. فهو يتيح لك الغوص في أحدث الاتجاهات عبر الإنترنت عبر منصات مثل TikTok وInstagram وTwitter.

وعلى عكس البحث القائم على الكلمات المفتاحية في Google Trends، لا يعمل Trend Hunter بنفس الطريقة ولكنه يتيح البحث عن أحدث الصيحات. وهو يقدم يومياً العديد من الأفكار المبتكرة والأخبار الشائعة والرؤى المتعلقة بالثقافة الشعبية.

أفضل ميزات تريند هانتر #### أفضل ميزات تريند هانتر:

تحديد الاتجاهات: تحديد أحدث الاتجاهات والاستفادة منها لدمجها في استراتيجياتك التسويقية

تحديد أحدث الاتجاهات والاستفادة منها لدمجها في استراتيجياتك التسويقية نتائج متعددة المنصات: يحدد تريند هانتر الاتجاهات ويعرضها على تطبيقات مختلفة مثل Instagram وTwitter وTikTok وغيرها

يحدد تريند هانتر الاتجاهات ويعرضها على تطبيقات مختلفة مثل Instagram وTwitter وTikTok وغيرها أداة اكتشاف : اختبر الاتجاهات التسويقية الشائعة التي تدمجها العلامات التجارية المختلفة

: اختبر الاتجاهات التسويقية الشائعة التي تدمجها العلامات التجارية المختلفة قاعدة بيانات ضخمة للاتجاهات: زوّد نفسك بقاعدة بيانات واسعة للاتجاهات من جميع أنحاء العالم

قيود صياد الاتجاهات:

لا بحث عن الكلمات الرئيسية: على الرغم من أنه يعتبر بديلاً عن Google Trends، إلا أنه لا يسمح بالبحث عن الكلمات الرئيسية لتحديد المصطلحات الرئيسية

على الرغم من أنه يعتبر بديلاً عن Google Trends، إلا أنه لا يسمح بالبحث عن الكلمات الرئيسية لتحديد المصطلحات الرئيسية لا يوجد بحث محدد: يسمح لك تريند هانتر فقط بالبحث عن الاتجاهات العامة الجارية في السوق ولا يحصل على تفاصيل إحصائيات الكلمات الرئيسية

تسعير تريند هنتر #### تسعير تريند هنتر:

الخطة المجانية: متاحة

متاحة المحترفين: 199 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات تريند هانتر

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: تقييمات غير كافية

9. سمروش

عبر سمروش Semrush هو المفضل لدى المسوقين عبر الإنترنت، ويُشاد به كمنصة تسويق متعددة الاستخدامات تمكّنك من أدوات استراتيجية المحتوى المتنوعة.

واحدة من أكثر ميزات Semrush التي تحظى بتقدير كبير هي قدرتها على تتبع الترتيب، مما يتيح للشركات مراقبة تصنيفات الصفحات وتتبع محتوى المنافسين.

ويقدم مجموعة من الخطط للوصول إلى الميزات الأكثر ملاءمة.

أفضل ميزات Semrush:

تحليل المنافسين: يميز Semrush نفسه عن غيره من خلال تقديمه لتتبع المنافسين، مما يوفر رؤى قيمة لصياغة استراتيجيات تسويقية فعالة

يميز Semrush نفسه عن غيره من خلال تقديمه لتتبع المنافسين، مما يوفر رؤى قيمة لصياغة استراتيجيات تسويقية فعالة خطط مخصصة: يقدم البرنامج أيضًا خططًا مخصصة للشركات ذات المتطلبات الفريدة

يقدم البرنامج أيضًا خططًا مخصصة للشركات ذات المتطلبات الفريدة تتبع الرتب: مراقبة تصنيفات الصفحات وبناء استراتيجيات تسويق فعالة مع ميزة تتبع الرتب

قيود Semrush:

التعقيد: على الرغم من سهولة استخدامه، إلا أن Semrush قد يربك المستخدمين الذين يفتقرون إلى المعرفة التقنية بسبب مجموعة الميزات التي يقدمها

على الرغم من سهولة استخدامه، إلا أن Semrush قد يربك المستخدمين الذين يفتقرون إلى المعرفة التقنية بسبب مجموعة الميزات التي يقدمها التسعير: قد يدفع Semrush الأفراد الذين لا يملكون خبرة تقنية إلى الدفع مقابل ميزات قد لا يستخدمونها

قد يدفع Semrush الأفراد الذين لا يملكون خبرة تقنية إلى الدفع مقابل ميزات قد لا يستخدمونها غالي الثمن مقارنةً بالمنافسين: قد تكون أداة Semrush أكثر تكلفةً مقارنةً بأدوات أخرى مماثلة متاحة بتكلفة أقل

تسعير Semrush:

المحترف: 129.95 دولارًا شهريًا

129.95 دولارًا شهريًا المحترف: 249.95 دولارًا شهريًا

249.95 دولارًا شهريًا الشركات: 499.95 دولارًا شهريًا (تتوفر خطط مخصصة)

تقييمات ومراجعات Semrush

G2: 4.5/5 (أكثر من 1800 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2100 تقييم)

10. إنسايدر إنتليجنس

عبر الاستخبارات الداخلية بدعم من Business Insider Intelligence وEMarketer، يقدم موقع Insider Intelligence معلومات عن الاتجاهات السائدة في مختلف قطاعات الصناعة. يوفر إمكانية الوصول إلى أدوات لتوقعات الاتجاهات ويسرد مكتبة من المحتوى تشمل مقابلات الخبراء والرسوم البيانية والمقالات والتقارير.

تُعد Insider Intelligence قاعدة موارد استثنائية يمكنك الاستفادة منها والاستفادة من المحتوى الذي يلبي متطلباتك.

Insider Intelligence أفضل الميزات:

الوصول إلى الموارد الغنية: الوصول إلى سلسلة من الموارد والأخبار

الوصول إلى سلسلة من الموارد والأخبار توقعات الاتجاهات: إلى جانب توفير النشرات الإخبارية الخاصة بالاتجاهات، تعرض هذه الأداة أيضًا توقعات الاتجاهات لتستخدمها في استراتيجياتك التسويقية

إلى جانب توفير النشرات الإخبارية الخاصة بالاتجاهات، تعرض هذه الأداة أيضًا توقعات الاتجاهات لتستخدمها في استراتيجياتك التسويقية تحديث منتظم: ترسل Insider Intelligence عبر منتجعات الاتجاهات كل يوم لإبقائك على اطلاع بأحدث التغييرات

ترسل Insider Intelligence عبر منتجعات الاتجاهات كل يوم لإبقائك على اطلاع بأحدث التغييرات تغطية شاملة: توفر بيانات تعرض أحدث الاتجاهات عبر الصناعات والفئات

قيود إنسايدر إنتليجنس #### قيود إنسايدر إنتليجنس:

اتجاهات محددة : يركز Insider Intelligence على أحدث الاتجاهات أكثر من تركيزه على إحصاءات البحث عن الكلمات الرئيسية

: يركز Insider Intelligence على أحدث الاتجاهات أكثر من تركيزه على إحصاءات البحث عن الكلمات الرئيسية أحيانًا غير ذات صلة بالموضوع: لا يمكن إنكار حقيقة أن Insider Intelligence قد تقدم نتائج غير ذات صلة مباشرة بالنتائج المطلوبة

لا يمكن إنكار حقيقة أن Insider Intelligence قد تقدم نتائج غير ذات صلة مباشرة بالنتائج المطلوبة باهظة الثمن: يمكن العثور على المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال Insider Intelligence باستخدام أدوات موارد التسويق بتكلفة أقل نسبيًا

تسعير ذكاء المطلعين

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات إنسايدر إنتليجنس

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: تقييمات غير كافية

أدوات تخطيط المحتوى الأخرى

لا شك أن أدوات تحسين محركات البحث وتحليل السوق لا تقدر بثمن للعلامات التجارية. ومع ذلك، هل فكرت في منصات مثل ClickUp؟ تتفوق ClickUp في إدارة المشاريع ومساعدة الذكاء الاصطناعي، مما يعزز العمليات بشكل كبير ويعزز الإنتاجية للشركات مثل شركتك.

يجمع ClickUp فرقك معًا لتخطيط أي مشروع وتتبعه والتعاون فيه - كل ذلك في مكان واحد.

تكامل ClickUp AI في محرر مستندات Google

أثناء استخدام محرّر مستندات Google, الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ClickUp في تنقيح نسختك بناءً على احتياجاتك - سواء كان ذلك بتبسيط أو إضافة تعقيدات أو إدراج نص أو تقليل المحتوى حسب الحاجة.

وبالإضافة إلى تنقيح النسخة الحالية، يساعدك ClickUp في صياغة مسودات البريد الإلكتروني وتخطيط المدونات، مما يوفر لك الوقت بشكل فعال.

يقوم ClickUp AI أيضًا بترجمة اللغات، والتدقيق الإملائي والنحوي، وتوليد أفكار مربحة للتغلب على مشكلة الكاتب.

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع، وتلخيص النص وصقله، وإنشاء ردود على البريد الإلكتروني، والمزيد

ClickUp إدارة المشاريع

يقوم ClickUp بإعداد لوحات معلومات مباشرة وسير عمل متصل لتعاون أسرع وأكثر كفاءة. يساعدك على تبسيط تخطيط المحتوى وإدارته، مما يوفر الوقت ويحسن المهام المتعلقة بالمحتوى.

نظّم عملك وقم بإدارة المشاريع وأتمتة المهام المتكررة باستخدام ClickUp

أفضل ميزات ClickUp

دعم الذكاء الاصطناعي: إنشاء محتوى عالي الجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي

إنشاء محتوى عالي الجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي مدقق لغوي مدمج: تمكين التدقيق الإملائي والنحوي والترجمة داخل منصة ClickUp

تمكين التدقيق الإملائي والنحوي والترجمة داخل منصة ClickUp مدير المحتوى: اجعل إدارة المشروع والتخطيط له أكثر بساطة باستخدامإدارة محتوى ClickUp دعم الأفكار: تقديم أفكار إبداعية للمحتوى وبناء الاستراتيجيات

اجعل إدارة المشروع والتخطيط له أكثر بساطة باستخدامإدارة محتوى ClickUp جعلها أفضل: صقل النسخة المكتوبة لجعلها أكثر جاذبية وتبسيطًا باستخدام تسويق ClickUp

بناء الاستراتيجية والتنفيذ الحملات التسويقية مع ClickUp

قيود ClickUp

وقت التعلم: يجد بعض المستخدمين منحنى تعليمي حاد لاستخدام الوظائف المتقدمة

تسعير #### ClickUp

هناك أربع خطط تسعير مختلفة بناءً على حجم الفريق ومتطلبات الميزات:

مجانية للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: متوفر على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

تقييمات ومراجعات ClickUp: متوفرة في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو في الشهر

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

قم بإحداث ثورة في سير عملك بما يتجاوز اتجاهات جوجل مع ClickUp

أثناء استكشاف البدائل المتنوعة لـ Google Trends، يبرز ClickUp كقوة للمسوقين.

حيث تُعيد إمكانات الذكاء الاصطناعي متعددة الأوجه تعريف الإنتاجية، وتقدم اقتراحات محسنة للنسخ، وتساعد في إنشاء المحتوى، وتبسيط سير العمل التعاوني. لا تكتفي ClickUp بمواكبة التطورات فحسب، بل تدفعك نحو عمليات مبسطة وإدارة فعالة للمحتوى وتعاون سريع، مما يعيد تشكيل طريقة تنقلك في المجال الرقمي في عام 2023 وما بعده.

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