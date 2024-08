20 melhores ferramentas de software de gerenciamento de tarefas para elevar seus fluxos de trabalho [Edição 2024]

Há apenas alguns anos, eu estava sempre preso em um ciclo de frustração e autoculpa - tudo porque meu carga de trabalho profissional estava fora de controle . Eu fazia planos ambiciosos para mim e para a minha equipe e ficava agonizando enquanto eles não davam certo. As coisas ficaram tão ruins que me acostumei com a ansiedade que acompanhava meus zilhões de tarefas não realizadas. O que se seguiu foi uma sobrecarga constante, uma clara falta de motivação e até mesmo repercussões sorrateiras na saúde. 😔

Por fim, conversei com alguns colegas e percebi que eu definitivamente não estava sozinho. De fato, há pesquisas que revelam que até 41% dos trabalhadores sofrem de estresse devido a suas pesadas cargas de trabalho.

Consegui sair dessa situação difícil com o passar do tempo e não consigo enfatizar o suficiente a mudança de vida que foi para mim encontrar o software de gerenciamento de tarefas certo. Veja bem, nunca é a quantidade de trabalho que cria o caos, mas sim o mau gerenciamento de tarefas.

No meu caso, por exemplo, uma vez orquestrei, sem saber, um esgotamento da equipe, pois tinha o hábito de estabelecer prazos exagerados (leia-se: irracionais_) e delegar tarefas sem considerar uma carga de trabalho realista. Foi somente depois que encontrei minha ferramenta perfeita de gerenciamento de tarefas que tive o conhecimento e a visibilidade necessários para fazer escolhas mais práticas.

Eu me considero um gerenciador de tarefas muito mais saudável agora, e espero que minha equipe aqui no ClickUp concorde. Trabalhamos juntos para trazer a você este artigo que explora os 20 melhores softwares de gerenciamento de tarefas, com foco especial em ferramentas que podem ajudá-lo a atribuir tarefas e otimizar prioridades de forma eficaz em 2024. Você pode conhecer seus principais recursos, limitações e preços antes de escolher sua ferramenta de gerenciamento de tarefas ideal. 🌻

O que você deve procurar em uma ferramenta de gerenciamento de tarefas?

Para equipes colaborativas como a minha, o software de gerenciamento de tarefas não se limita a ajudar a identificar, monitorar e gerenciar tarefas. Ele vai além do suporte a uma simples lista de tarefas e oferece recursos para colaborar de forma eficiente em fluxos de trabalho elaborados para conclusão eficaz de metas .

O melhor software de gerenciamento de tarefas permite que minha equipe estabeleça prazos, priorizar tarefas acompanhar o progresso e ajustar os cronogramas com facilidade, o que resulta em uma tomada de decisão mais tranquila. Outras funcionalidades úteis que priorizamos incluem:

Flexibilidade: Na minha experiência, um bom software de gerenciamento de tarefas é sempre aquele que tem uma interface fácil de usar. Pontos de bônus se ele funcionar sem problemas em todos os principais sistemas operacionais e dispositivos, dando à minha equipe mais controle sobre o trabalho diário Rastreamento de tempo: Achamos melhor optar por uma solução de gerenciamento de tarefas que nos permitamelhorar nosso gerenciamento de tempo por meio de um controle de tempo contínuo Automação de tarefas: À medida que sua empresa cresce, a automação desempenha um papel fundamental na expansão sustentável de sua base de tarefas. O melhor software de gerenciamento de tarefas nos permite automatizar tarefas administrativas recorrentes, deixando mais tempo para que todos se concentrem em tarefas cognitivamente exigentes e de alto nível Suporte à comunicação: Como dirijo uma equipe ocupada e distribuída, valorizo as ferramentas que oferecem suporte a discussões produtivas relacionadas a tarefas, compartilhamento de arquivos e anúncios instantâneos Relatórios e análises: Percebemos que um software de gerenciamento de tarefas de qualidade oferece recursos de relatórios para registrar e analisar informações (como dados de entrada/saída, ausência e horas extras) para análise de produtividade, faturamento egerenciamento da folha de pagamento6. Integração com outras ferramentas: Isso pode ser uma preferência pessoal, mas gosto quando meu sistema de gerenciamento de tarefas se integra a outros softwares que usamos, comoaplicativos de mensagens,ferramentas de gerenciamento de projetoseassistentes de redaçãosimplesmente porque isso elimina a troca de contexto e facilita muito a colaboração em equipe e o monitoramento de tarefas 😇

20 melhores softwares de gerenciamento de tarefas para planejamento e execução equilibrados de tarefas

Quando começamos a testar os inúmeros aplicativos de gerenciamento de tarefas disponíveis no mercado, um aspecto ficou claro: eles não são todos feitos da mesma maneira. Por exemplo, alguns são ferramentas versáteis, enquanto outros se concentram em funções específicas, como dependências de tarefas.

Por fim, chegamos a 20 melhores softwares de gerenciamento de tarefas que tinham de estar em nossa lista. Nós os selecionamos após considerar diversos critérios, como conjunto de recursos e preço acessível, para que você tenha certeza de encontrar algo que atenda às suas necessidades imediatas. 🧐

Aqui está um resumo de nossa lista, que será seguido por análises detalhadas e honestas de cada software:

1. ClickUp -melhor software geral de gerenciamento de projetos e tarefas

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para cada equipe

Por que terminar com um estrondo quando podemos começar com um? 💥

Talvez sejamos um pouco tendenciosos aqui, mas o ClickUp provou repetidamente ser a melhor solução de gerenciamento de tarefas para indivíduos, profissionais e equipes. Não somos apenas nós; até mesmo o G2 o considera a melhor solução de gerenciamento de tarefas gerenciamento de tarefas mais bem avaliado e software de gerenciamento de tarefas de equipe , classificando-o #Nº 1 em mais de 15 categorias competitivas em 2024!

O que faz o ClickUp se destacar é seu suporte de ponta a ponta habilitado para IA para gerenciar tarefas e prioridades, monitorar o progresso e manter-se produtivo.

Como usamos o ClickUp para gerenciamento prático de tarefas

A maneira como usamos o ClickUp para minha equipe é bastante simples - para começar, vamos para Tarefas do ClickUp para tudo, desde o planejamento e agendamento centralizados de tarefas até o rastreamento de atribuições individuais.

Adoro como a plataforma torna nosso processo de gerenciamento de tarefas super intuitivo e rico em dados. Podemos categorizar as tarefas da equipe por tipo e definir o status personalizado da tarefa de To Do a Done para facilitar o acompanhamento. Podemos usar quantas Campos personalizados conforme desejamos estabelecer prazos, adicionar responsáveis e definir outros detalhes que queremos rastrear ou filtrar. Para cada atribuição de tarefa, nossa equipe também pode:

Adicionar links e comentários para centralizar o conhecimento e as discussões contextuais

Especificar dependências de tarefas para oferecer visibilidade para o gerenciamento do cronograma

Definir subtarefas e listas de verificação para dar suporte a entregas extensas

Usar @menções e itens de ação para delegar tarefas e compartilhar atualizações

Nossa Task View é, por padrão, uma janela pop-up, mas também podemos minimizá-la em uma barra lateral ou Bandeja de tarefas se quisermos manter nossas listas de tarefas individuais acessíveis ou controlar o tempo à medida que avançamos.

Em uma tarefa do ClickUp, crie e organize facilmente listas de verificação detalhadas com grupos de itens de tarefas que podem até ser atribuídos a outros usuários

Se você é um gerenciador de tarefas visual como eu, há boas notícias! Eu uso com frequência o mais de 15 visualizações de projetos desse software de gerenciamento de tarefas para obter visibilidade abrangente de todo o nosso fluxo de trabalho - gerencio tarefas em quadros Kanban, classifico-as no modo de exibição Lista e visualizo cronogramas com gráficos de Gantt coloridos. 🌈

O ClickUp vem com um recurso de arrastar e soltar Visualização do calendário que ajuda no planejamento granular de tarefas. Também usamos o Tarefas recorrentes recurso para agendar coisas rotineiras, como reuniões e retrospectivas de sprint, e visualizar ou ajustar nosso dia a dia diretamente no Calendário.

Em um determinado dia, temos mais de 100 tarefas ativas em todos os departamentos, e é quase impossível acompanhar cada uma delas. Felizmente, podemos manter o controle de nossas listas de tarefas com Lembretes do ClickUp . Nós os criamos a partir de qualquer comentário ou notificação de tarefa, o que nos dá mais flexibilidade para gerenciar as tarefas da equipe sem problemas em qualquer dispositivo em que estivermos, sem perder de vista as dependências interdepartamentais.

Além disso, se estivermos lidando com uma carga de trabalho excessiva, identificamos o que fazer priorizar e despriorizar usando Prioridades de tarefas do ClickUp e suas tags codificadas por cores. Também aliviamos as cargas de trabalho da equipe com Autômatos do ClickUp que nos permite automatizar tarefas que consomem muito tempo, como verificar e-mails ou organizar documentos.

Bônus! Nosso segredo para uma produtividade sem estresse? ClickUp Brain e modelos pré-fabricados

Além de rastrear e priorizar tarefas, o ClickUp também nos ajuda com Gerenciamento de projetos . Por exemplo, empregamos Cérebro ClickUp o assistente de IA da plataforma, para automatizar resumos de projetos, planejamento de tarefas e atualizações de tarefas.

Automatize a colaboração INTJ-ISTP com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain é uma rede neural que conecta as tarefas, os documentos e as discussões da equipe que vivem na plataforma - ele nos ajuda a extrair e resumir informações e itens de ação por meio de prompts e perguntas simples.

Também elevamos nossa produtividade a novos patamares com vários modelos personalizáveis do ClickUp que nos ajudam a padronizar as atribuições de tarefas imediatamente! Se você for novo na plataforma, o Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp pode ser um ótimo ponto de partida. Por fazer o download deste modelo gratuito você pode organizar suas tarefas em listas como Itens de ação, Idéias e Backlog para facilitar a navegação. Abra exibições separadas para acompanhar as atribuições por departamento ou rótulo de prioridade. 🚩

Organize suas tarefas e obtenha resultados rápidos com o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Leva tempo para explorar todos os seus recursos de gerenciamento de tarefas (você pode aproveitar oCentral de Ajuda do ClickUp para facilitar a curva de aprendizado)

Um recurso dedicado de relatório de subtarefas seria um ótimo complemento

Preços do ClickUp

A maioria dos recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp está disponível no plano gratuito. A relação preço/características nas opções pagas é uma das melhores nesse espaço.

Gratuito para sempre (suporta tarefas e membros ilimitados)

(suporta tarefas e membros ilimitados) Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 5 por membro por mês

todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

A plataforma recebeu críticas amplamente positivas como solução de gerenciamento de tarefas. Veja como um usuário descreve sua experiência :

O meu recurso favorito é a função "adicionar a" para tarefas, que me permite ter um local central para todos os projetos principais. Dentro do projeto/Epic, as subtarefas podem ser atribuídas ao espaço/lista correto para serem trabalhadas por quem precisar. Ter uma visão de cima para baixo do local e do status de cada subtarefa é inestimável para manter o controle do que está concluído e do que está incompleto. Adicionar campos personalizados onde quer que eu precise também é fantástico.

2. Asana - melhor para equipes remotas

Via: Asana Não há maneira mais suave de dizer isso - nós simplesmente adoramos a Asana como um software de gerenciamento de tarefas on-line para equipes remotas! Para começar, podemos usar modelos pré-criados para organizar nossos projetos remotos e coordenar tarefas e atualizações usando o recurso centralizado Caixa de entrada.

À medida que testamos mais a ferramenta, percebemos que era incrivelmente fácil adicionar e acompanhar tarefas entre equipes em vários projetos. Essencialmente, posso garantir que a mesma tarefa nunca seja duplicada em outro departamento, o que é um problema comum para equipes remotas!

Sua amplitude de recursos é bastante semelhante à do ClickUp (você pode conferir um Comparação entre ClickUp e Asana aqui ). Por exemplo, posso adicionar descrições de tarefas na forma de listas com marcadores, incorporar arquivos para adicionar contexto, definir datas de vencimento e adicionar responsáveis com apenas alguns cliques. Também é fácil criar subtarefas, identificar bloqueadores e agilizar as aprovações de alterações de tarefas.

O que torna o Asana se destacar entre suas alternativas para mim é o recurso Workflow Builder - ele nos oferece uma interface simples para criar fluxos de trabalho sem codificação, ajudando-nos a automatizar tarefas rotineiras e agilizar projetos. Esse software de gerenciamento de tarefas de qualidade também apresenta uma lista My Tasks, que ajuda a priorizar o trabalho promovendo automaticamente as tarefas com base nas datas de vencimento.

No geral, a Asana é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas colaborativa para qualquer pessoa que trabalhe remotamente - minha distribuída equipe foi capaz de se comunicar diretamente no aplicativo, incentivando a colaboração multifuncional com o mínimo de atrito. Para maior transparência, recomendamos adicionar colaboradores relevantes às tarefas da sua equipe para mantê-los atualizados sobre o progresso de forma assíncrona.

Melhores recursos da Asana

Modelos para gerenciamento de tarefas

Ferramentas de colaboração remotas e fáceis de usar

Criador de fluxo de trabalho com código zero

Opções de pesquisa e filtragem para uma navegação mais simples

Integra-se a aplicativos como Slack e Dropbox,bem como o ClickUp* Aplicativo móvel para Android e iOS

Limitações da Asana

Pode ser difícil de implementar para equipes maiores

Os recursos de armazenamento e colaboração poderiam ser aprimorados

Preços da Asana

Pessoal: Gratuito para sempre (para até 10 usuários)

Gratuito para sempre (para até 10 usuários) Inicial: US$ 10,99/mês por usuário

US$ 10,99/mês por usuário Avançado: US$ 24,99/mês por usuário

todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual_

Avaliações e resenhas da Asana

G2: 4,3/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 12.000 avaliações)

Muitos usuários avaliaram favoravelmente o recurso de lembretes automáticos da Asana, como este :

Gosto de como a Asana nos ajuda a criar e atribuir tarefas aos funcionários da nossa equipe, além de fornecer lembretes automáticos para que eles concluam as tarefas no prazo. Seus e-mails de lembrete são muito úteis, dessa forma nossos colegas de trabalho têm a lista de tarefas prontas sem precisar verificar várias plataformas de mensagens e e-mails.

3. Jira - melhor para profissionais de TI experientes

Via: Jira Quando comecei a explorar o Jira, ficou evidente para mim que ele não era tão amigável para iniciantes quanto outras alternativas, devido a um conjunto de recursos um tanto complexo. No entanto, o Jira é uma opção popular de software de gerenciamento de tarefas entre profissionais experientes de setores como TI, finanças, marketing e RH, portanto, valeu a pena tentar.

Para dar um pouco de contexto, o Jira foi lançado pela Atlassian como um software de gerenciamento de tarefas ferramenta de rastreamento de problemas para desenvolvedores de software, mas agora se expandiu e se tornou uma ferramenta útil para gerentes de projeto e gerentes de tarefas. Em minha experiência, descobri que ela é uma ferramenta incrivelmente útil para Gerenciamento ágil de projetos .

Minha equipe tentou configurar um exemplo de fluxo de trabalho para um projeto ágil complexo, e conseguimos dividir tudo em sprints gerenciáveis . Temos a opção de configurar tarefas em:

Projetos gerenciados pela empresa: Um fluxo de trabalho padrão controlado pelo administrador

Um fluxo de trabalho padrão controlado pelo administrador Projetos gerenciados pela equipe: Um espaço de trabalho mais autônomo para equipes independentes

As várias exibições do Jira, como quadros e linhas do tempo, facilitam o acompanhamento das tarefas de sprint e a identificação de obstáculos para garantir melhoria contínua . A ferramenta também oferece suporte à colaboração em equipe por meio de permitindo que os membros façam brainstorming e troquem informações sobre tarefas entre departamentos por meio de fluxos de trabalho compartilhados.

Em relação à produtividade, vale a pena observar que Jira, como o ClickUp permite atualizar os status de tarefas personalizadas em tempo real, enquanto o recurso automaton permite executar ações manuais em segundo plano. Além disso, os gerentes de projeto podem automatizar o trabalho usando seus inúmeros modelos de gerenciamento de tarefas . 😀

Dica: Explore o Integração Jira-ClickUp para gerenciar melhor seu fluxo de trabalho Agile!

Melhores recursos do Jira

Suporte à automação do fluxo de trabalho

Várias visualizações de tarefas para equipes ágeis

Modelos para nichos comorecursos humanosmarketing e TI

Integra-se com o Atlassian Work Management e outros aplicativos populares

e outros aplicativos populares Aplicativos eficazes de gerenciamento de tarefas para Android e iOS

Limitações do Jira

O sistema pode ser lento em alguns momentos

A interface do usuário e o design do painel poderiam ser melhorados

Preços do Jira

Gratuito: Até 10 usuários

Até 10 usuários Padrão: US$ 8,15/mês por usuário

US$ 8,15/mês por usuário Premium: $16/mês por usuário

$16/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

O suporte comercial do Jira está disponível apenas nos planos pagos. No entanto, os usuários do plano gratuito podem procurar suporte à comunidade .

Avaliações e resenhas do Jira

G2: 4,3/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 13.000 avaliações)

Leitura bônus: Confira estes Alternativas ao Jira !

4. Monday.com - melhor para equipes de marketing e PMO

Via: Segunda-feira.com O uso do Monday.com para gerenciar tarefas pode tornar as segundas-feiras menos terríveis? Achamos que sim! Esse software simples de gerenciamento de tarefas oferece todos os principais recursos, desde múltiplas visualizações de tarefas até modelos de tarefas, que você encontraria na maioria dos softwares de gerenciamento de tarefas Alternativas para segunda-feira .

No entanto, o que nossa equipe de pesquisa mais gosta são os recursos específicos de gerenciamento de tarefas do software para marketing e Equipes de PMO . Por exemplo, as equipes de marketing podem se beneficiar de recursos importantes como gerenciamento de ativos de marca gráficos de Gantt robustos (para criar cronogramas de tarefas) e rastreamento de campanhas . Enquanto isso, as equipes de PMO contam com recursos para monitorar OKRs identificando dependências e acompanhando o tempo para o planejamento de tarefas futuras.

Acho que o Monday.com também se destaca por sua interface suave. Seu recurso de gerenciamento de trabalho permite criar fluxos de trabalho de marketing sem código para funções específicas, como criação de conteúdo, mídia social e planejamento de eventos.

Consultei alguns gerentes de projeto que usam a ferramenta e eles até gostaram de seu layout intuitivo. Por exemplo, a plataforma permite que eles tomem decisões informadas acessando visões gerais rápidas do progresso das tarefas em um painel. 📈

Além disso, o Monday.com permite que você organize espaços de trabalho em projetos com tarefas e subtarefas individuais, com opções de codificação por cores para ajudá-lo a monitorar facilmente as prioridades e os status das tarefas.

Em geral, é uma poderosa ferramenta de gerenciamento de tarefas - bastante semelhante ao ClickUp e Asana em termos de design e conjunto de recursos. Além disso, a plataforma se integra às principais ferramentas de marketing, bem como a outras plataformas colaborativas ( incluindo ClickUp ).

melhores recursos do #### Monday.com

Inclui mais de 200 opções de automação

Status de tarefas personalizadas codificadas por cores e níveis de prioridade

Modelos de projetos fáceis de usar

Configuração de fluxos de trabalho sem código

Oferece um aplicativo móvel para iOS e Android

Integra-se a mais de 200 aplicativos

Limitações do Monday.com

A configuração inicial tende a ser muito pesada

Alguns usuários têm dificuldades com os lembretes personalizados e sofrem atrasos nas notificações

Preços do Monday.com

Você pode acessar os planos a seguir inscrevendo-se primeiro em uma avaliação gratuita de 14 dias:

Free: Até dois usuários

Até dois usuários Básico: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário Standard: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Pro: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual_

Monday.com classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

5. Trello - melhor para equipes pequenas

Via: Trello Sou um fã religioso dos quadros Kanban, e é por isso que sempre me divirto muito usando o Trello. Um dos principais motivos pelos quais o coloquei no topo da nossa lista é a simplicidade - a maioria dos softwares de gerenciamento de projetos não é tão fácil de aprender quanto o Trello, o que o torna perfeito para gerenciar tarefas lineares em uma escala menor.

Esse bom software de gerenciamento de tarefas tem como objetivo mover tarefas como notas adesivas em um quadro Kanban de arrastar e soltar para facilitar o acompanhamento do status. As pessoas podem usá-lo para criar listas de tarefas personalizadas, enquanto os membros da equipe podem contar com o listas de verificação avançadas para adicionar contexto às tarefas, acrescentando datas de vencimento e responsáveis.

No que diz respeito ao gerenciamento básico de tarefas, esse software oferece suporte à priorização de tarefas por meio de rótulos como prioridade alta, média ou baixa. Digamos que eu queira acessar uma tarefa específica lote de tarefas e preparar um relatório de status rápido - tudo o que preciso fazer é filtrar esses rótulos.

A ferramenta de automação sem código (e bonita!) do Trello chamada Butler também é incrivelmente confortável de usar. Mesmo os membros menos experientes em tecnologia da minha equipe podem automatizar tarefas recorrentes criando regras, botões e comandos simples.

O Trello nos permite visualizar as tarefas em calendários, linhas do tempo e tabelas bem organizadas, o que muitas vezes é mais do que suficiente para gerenciar cargas de trabalho em equipes menores. No entanto, se você estiver executando uma equipe maior ou um projeto mais complexo que exija agilidade e uma variedade maior de visualizações de projeto, Alternativas ao Trello com recursos empresariais podem ser uma opção melhor.

Melhores recursos do Trello

Butler - uma ferramenta de automação sem código

Software de rastreamento de tarefas baseado em Kanban

Inclui listas de verificação, calendários e linhas do tempo

O código de cores ajuda a priorizar as tarefas

Aplicativos móveis para Android e iOS

Integra-se a outros sistemas de gerenciamento de tarefascomo o ClickUp e Jira

Limitações do Trello

Torna-se caro à medida que o número de usuários aumenta

Pode não suportar o gerenciamento de projetos complexos

Preços do Trello

O plano gratuito do Trello é bastante generoso e suporta até 10 quadros. Você precisa obter um nível Premium para acessar mais visualizações e recursos orientados por IA, que são necessários para o gerenciamento eficaz de tarefas em espaços de trabalho modernos.

Gratuito

Padrão: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Premium: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Enterprise: US$ 17,5/mês por usuário

todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual_

Avaliações e resenhas do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 23.000 avaliações)

Aqui está o que um usuário tinha a dizer sobre a conclusão de tarefas e projetos com o Trello:

O Trello oferece aos projetos de desenvolvimento de software uma plataforma simples para gerenciar fluxos de trabalho Agile e Kanban. As tarefas podem ser facilmente criadas e organizadas graças à sua interface amigável e aos quadros, listas e cartões personalizáveis. Embora a facilidade de uso do Trello seja uma de suas principais vantagens, ele pode não ter todos os recursos complexos de gerenciamento de projetos de aplicativos mais abrangentes.

6. Hive - o melhor software de gerenciamento de tarefas para colaboração em equipe em várias camadas

Via: Colmeia Eu tinha pouca ideia de como era o Hive quando comecei a testá-lo. A plataforma se anuncia como um software de gerenciamento de projetos abrangente, com casos de uso que vão desde o gerenciamento de projetos e recursos até o envolvimento do cliente. Embora eu tenha explorado principalmente os recursos de gerenciamento de tarefas, posso dizer com segurança que essa ferramenta é vencedora quando se trata de facilitar a colaboração em equipe.

O Hive oferece a qualquer equipe híbrida uma plataforma de gerenciamento de tarefas para:

Atribuir, monitorar e executar tarefas em conjunto, independentemente do local

Monitorar as próximas tarefas em todos os departamentos

Simplificar os dados de registro de tarefas com formulários

Colaborar de forma assíncrona ou ao vivo com o Hive Notes e o Chat de texto e voz

Assim como o ClickUp, o Hive é compatível com colaboração em projetos permitindo que os colegas de equipe se comuniquem entre os projetos deixando comentários nos cartões de ação ou marcando os membros da equipe.

A colaboração aqui é mais fácil porque você pode observar suas tarefas de ângulos exclusivos. Por exemplo, podemos usar a visualização Portfólio para obter uma visão geral detalhada das tarefas nos projetos ou a visualização Rótulo para categorizar as subtarefas. Achei que poderia me concentrar melhor ativando a visualização My Actions para exibir minhas atribuições de tarefas de forma concentrada.

Também podemos contar com recursos importantes como status da tarefa para acompanhar facilmente o progresso, templates para personalizar layouts de projetos e processos de negócios e notificações para nunca perder nada. Além disso, o Hive oferece o Workflows App - um aplicativo sem código ferramenta de automação de tarefas para ajudá-lo a reduzir o trabalho manual e projetar fluxos de trabalho automatizados personalizados.

Melhores recursos do Hive

Ferramenta colaborativa de gerenciamento de tarefas

Oferece suporte a discussões individuais, em grupo ou de projetos

Assistente de IA ( HiveMind ) e modelos para dar suporte a tarefas padrão

) e modelos para dar suporte a tarefas padrão A visualização My Actions rastreia todas as tarefas atribuídas a você

Inclui uma ferramenta de automação de tarefas sem código

Integra-se ao Dropbox e ao Google Drive

Limitações do Hive

O aplicativo móvel tem funcionalidade limitada

A experiência do usuário pode ficar comprometida com muitos colaboradores

Preços do Hive

O plano gratuito do Hive suporta perfeitamente o gerenciamento básico de tarefas para todos os seus projetos, mas você terá que fazer upgrade para planos pagos para obter recursos como campos personalizados, rótulos de tarefas e um calendário no aplicativo.

Gratuito

Iniciante: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Equipes: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual_

Hive classificações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

4,6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Bônus: Confira estes Alternativas ao Hive !

7. MeisterTask - o melhor para gerenciamento de tarefas Kanban

Via: MeisterTask A maioria alternativas ao MeisterTask incluem quadros Kanban como um de seus principais recursos. No entanto, eu enfatizaria que o MeisterTask se destaca como software de gerenciamento de tarefas baseado em Kanban devido à sua facilidade de uso e intuitividade. 😻

A ferramenta é muito bem elaborada e oferece quadros personalizáveis no estilo Kanban que nos permitem organizar e monitorar cartões de tarefas. Podemos marcar se as tarefas estão Em andamento, Passadas ou na lista Para fazer (ou criar seções personalizadas). O mais interessante é que também podemos alternar para uma visualização de linha do tempo do tipo Gantt para acessar uma programação mais linear.

Esses quadros mantêm todo o trabalho centralizado e nos permitem comunicar de forma eficaz por meio de comentários de tarefas. Podemos mencionar os colegas de equipe nos comentários, adicioná-los como observadores do projeto e atribuir-lhes tarefas diretamente do quadro. Sempre que você gerenciar projetos sujeitos a alterações, basta ativar as notificações em tempo real para manter todos informados sobre as últimas atualizações.

Além dos quadros colaborativos, o software oferece Kanban pinboards pessoais chamados Agendas, nos quais podemos organizar todas as tarefas que nos foram atribuídas, bem como acessar datas de vencimento e arquivos importantes com mais rapidez.

Muitas opiniões de usuários sobre o MeisterTask elogiam a bela interface da ferramenta -Aqui está o que um usuário verificado compartilhou:

A interface colorida do tipo Kanban, as várias listas de projetos que você pode ter, as tags, a integração do MindMeister, a fácil integração de outros sites para gerar tarefas. Eu o uso em meu telefone, tablet e iPad.

Melhores recursos do MeisterTask

Quadros Kanban fáceis de usar para acompanhar o progresso do projeto

Pode funcionar como um software de gerenciamento de tarefas pessoais

Colaboração relacionada a tarefas por meio de comentários

Painéis de controle de tarefas, dados de controle de tempo e notificações

Permite automatizar tarefas recorrentes

aplicativos móveis para iOS e Android

Limitações do MeisterTask

O software poderia se beneficiar da adição de um calendário de fluxo de trabalho aos seus recursos

As notificações podem ser atrasadas em dispositivos móveis

Preços do MeisterTask

Básico: Gratuito (não permite a integração com outros aplicativos)

Gratuito (não permite a integração com outros aplicativos) Pro: US$ 6,50/mês por usuário

US$ 6,50/mês por usuário Empresarial: US$ 12/mês por usuário

US$ 12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual_

MeisterTask avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

nTask - o melhor software de gerenciamento de tarefas para agendamento

Via: nTarefa o nTask funciona como um hub focado em PMEs para rastreamento e agendamento de tarefas em três seções: To-Do, Workflow e Projects. A ideia é criar listas de tarefas pessoais e profissionais, bem como definir fluxos de trabalho para funções específicas, como design, gerenciamento de fundos e freelancer.

Na minha opinião, a guia Projetos tem uma interface bastante organizada para criar cronogramas granulares e atribuir tarefas ou listas de tarefas inteiras aos seus colegas de equipe. Se você é novo na plataforma, pode começar com uma planilha de agendamento semanal para criar uma linha de base de tarefas, juntamente com descrições e responsáveis. Em seguida, você pode usar o Task Builder para adicionar tarefas conforme necessário.

Como uma ferramenta visual de gerenciamento de tarefas, minha equipe conseguiu usar o nTask para planejar e priorizar tarefas em um layout Kanban, gerenciar cronogramas de entrega interconectados e visualizar projetos com gráficos de Gantt codificados por cores.

Por exemplo, programamos tarefas definindo datas de vencimento planejadas e reais e criando dependências e marcos de tarefas para garantir a conclusão em tempo hábil. Em seguida, definimos prioridades, status personalizados e notificações em tempo real para garantir que nenhuma ação seja negligenciada.

os recursos robustos de controle de tempo do nTask nos ajudam a permanecer dentro de prazos realistas. Posso monitorar o tempo gasto nas tarefas e estimar o tempo que minha equipe precisará para tarefas futuras, o que facilita a programação (e o faturamento) ao longo do tempo.

Melhores recursos do nTask

Oferece várias visualizações de projeto (quadro, grade, lista e calendário)

Rastreamento abrangente de tarefas

Gerenciamento visual de tarefas e agendamento de tarefas por meio de gráficos de Gantt

Recurso de tarefas recorrentes com repetições diárias, semanais ou mensais

Integra-se a mais de 1.000 ferramentas, como Apple Calendar, Zoom e Microsoft Teams

Suporte para Android e iOS

Limitações do nTask

Anexar documentos e imagens às tarefas pode ser um desafio

A interface do usuário poderia ser mais intuitiva

nPreço das tarefas

Você pode acessar um período de avaliação de 7 dias para todos os planos. As ONGs podem obter até 50% de desconto ao entrar em contato com o departamento de vendas.

Premium: US$ 3/mês por usuário

US$ 3/mês por usuário Empresarial: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

nTask avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

4,4/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

9. ZenHub - melhor para equipes de software

Via: ZenHub O ZenHub é uma solução de gerenciamento de projetos que atende principalmente a equipes de desenvolvimento de software. Ele fornece uma integração nativa com o GitHub por meio de uma extensão de navegador para o Google Chrome ou Mozilla Firefox. Isso ajuda a reduzir a troca de contexto, mantendo as tarefas do projeto conectadas ao código do GitHub.

Além disso, o ZenHub oferece atualizações automáticas de tarefas à medida que os usuários concluem problemas no GitHub, simplificando a conclusão de tarefas ao eliminar os check-ins de status manuais da lista de tarefas da sua equipe. Há também transferências automatizadas para atualizar todos os espaços de trabalho conectados.

Esse software de gerenciamento de tarefas on-line e ferramenta de desenvolvimento de software reúne as tarefas em quadros Kanban intuitivos, do tipo "arrastar e soltar", permitindo que as equipes visualizem todas as tarefas atuais e seus status.

Use esses quadros para priorizar tarefas, rastrear projetos e anexar solicitações pull aos problemas correspondentes. Agrupe problemas relacionados em Epics ou conecte vários repositórios privados e públicos do GitHub a um único quadro. 👨‍🏫

Além disso, o ZenHub oferece recursos de planejamento de sprint, tornando-o uma ferramenta útil para equipes ágeis . Ele nos permite definir ciclos de sprint automatizados, gerar automaticamente novos sprints com tarefas priorizadas e inacabadas e receber relatórios periódicos sobre o progresso.

Também ouvi coisas muito interessantes sobre o ZenHub AI (categorização automática de problemas, revisões de sprint, etc.). No entanto, não consegui passar da lista de espera para experimentar seu programa beta.

Melhores recursos do ZenHub

Vários recursos importantes para equipes ágeis

Integração nativa com o GitHub

Fornece planejamento e rastreamento de mola

Quadros com recursos intuitivos de gerenciamento de tarefas

Automatiza tarefas repetitivas e transferências

Atua como uma ferramenta visual de gerenciamento de tarefas com roteiros e linhas do tempo

Integra-se com Figma, Miro e Loom

Limitações do ZenHub

Curva de aprendizado acentuada

A interface pode ser difícil de navegar

Preços do ZenHub

Para equipes: US$ 8,33/mês por usuário (cobrança anual após um teste gratuito de 14 dias)

US$ 8,33/mês por usuário (cobrança anual após um teste gratuito de 14 dias) Para empresas: Entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços

Avaliações e resenhas do ZenHub

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

4,3/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

10. Zoho Projects - melhor para gerenciamento de projetos complexos

Via: Projetos Zoho O Zoho Projects é um software de gerenciamento de projetos confiável com recursos como rastreamento de problemas, monitoramento de equipes planilhas de horas do projeto e utilização de recursos gráficos. Com base na variedade de casos de uso que exploramos, essa plataforma pode ser excelente para gerenciar projetos complexos em setores como marketing, construção, TI e consultoria.

O Zoho Projects oferece um conjunto abrangente de ferramentas para gerenciamento de tarefas que nos ajuda a dividir os projetos em marcos, listas de tarefas e subtarefas para um acompanhamento mais simples. Essa plataforma de gerenciamento de tarefas tem tudo a ver com detalhes - cada tarefa pode ter atributos como responsáveis, horas de trabalho, prioridades e lembretes. Além disso, podemos usar planilhas de horas e cronômetros para registrar o tempo gasto em cada tarefa.

Conseguimos agendar tarefas em um calendário e obter uma visão geral da capacidade dos membros da equipe simultaneamente. Acredito que isso seja fundamental para o planejamento equilibrado das tarefas e para evitar o risco de esgotamento da equipe.

Como muitos Alternativas ao Zoho no Zoho, essa ferramenta simplifica a organização de tarefas, fornecendo quadros no estilo Kanban com cartões de tarefas do tipo arrastar e soltar e status flexíveis. Quanto ao planejamento e acompanhamento de fluxos de trabalho complexos, podemos usar gráficos de Gantt para identificar tarefas granulares da equipe, definir dependências e monitorar prazos para garantir que tudo seja feito a tempo. ⌛

Acredito que o uso do Zoho Projects é ótimo para consolidar seu ecossistema de tarefas quando você usa outros aplicativos Zoho, como o Zoho Mail ou o Zoho CRM, pois a ferramenta oferece uma visão unificada de suas tarefas em plataformas irmãs.

Melhores recursos do Zoho Projects

Gráficos de Gantt de acesso rápido

Oferece suporte a casos de uso versáteis de gerenciamento de tarefas

Fluxos de trabalho altamente personalizáveis com modelos de projeto

Fácil agendamento de tarefas em calendários

Integra-se com vários aplicativos Zoho, Google e Microsoft

Aplicativos de gerenciamento de tarefas (iOS 9.0+ e Android 4.1+)

Limitações do Zoho Projects

A configuração inicial pode ser desafiadora

A personalização do software pode ser demorada

Preços do Zoho Projects

Gratuito: Até três usuários

Até três usuários Premium: $4/mês por usuário (teste de 10 dias)

$4/mês por usuário (teste de 10 dias) Enterprise: US$ 9/mês por usuário (teste de 10 dias)

todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual_

Zoho Projects ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

4,3/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 400 avaliações)

A maioria das avaliações menciona que o produto é útil, embora às vezes seja confuso. Aqui está um trecho :

Zoho Projects é útil para atribuir tarefas, realizar vários projetos e precisar saber quem vai fazer e quando. Ele permite que as pessoas entrem e cronometrem o tempo que levaram para fazer a tarefa. Às vezes, fica realmente confuso criar tarefas devido às muitas necessidades tediosas que podem ser mal comunicadas ao tentar atribuir (tarefas).

11. ActiveCollab - o melhor para uma experiência de gerenciamento de tarefas personalizada para fluxos de trabalho baseados no cliente

Via: ActiveCollab O ActiveCollab tem tudo a ver com aumentar a produtividade e cumprindo prazos com facilidade em fluxos de trabalho baseados em clientes. Seja você uma startup ou uma pequena equipe de criação, a ferramenta permite que você convide um número ilimitado de clientes para a plataforma para melhorar a colaboração e os ciclos de feedback. Na minha opinião, isso por si só pode ajudar a eliminar aquelas reuniões com clientes difíceis de acompanhar e as cadeias de e-mails de acompanhamento.

Minha experiência? Além de adicionar tarefas para a minha equipe, também pude dividir ações complexas em subtarefas para os meus clientes, garantindo que todas as tarefas atribuídas fossem realizadas conforme planejado. Além disso, vimos funções para:

Adicionar datas de vencimento, responsáveis e descrições detalhadas de tarefas

Agrupar tarefas com base em diferentes critérios

Duplicar tarefas repetitivas

Esse software de gerenciamento de tarefas on-line oferece apenas três visualizações de projeto para escolher, o que é menos do que Alternativas ao ActiveCollab normalmente oferecem. Ainda assim, ele inclui exibições usadas com frequência - o quadro Kanban, o gráfico de Gantt e a exibição de lista. 📝

Sei que a automação é um tema recorrente neste momento, mas ainda assim vale a pena mencionar: o ActiveCollab pode reduzir o trabalho manual automatizando tarefas recorrentes, como a elaboração de relatórios semanais. E, se você precisar garantir que as ações sejam concluídas em uma ordem fixa, basta criar dependências entre várias tarefas.

O ActiveCollab enfatiza a importância de um gerenciador de tarefas pessoais, que pode ser útil para freelancers. Ele fornece uma página My Work na qual você pode encontrar e organizar suas atribuições de tarefas por projeto, cliente ou data de vencimento.

As planilhas de horas do ActiveCollab também me impressionaram bastante. Além de obter uma visão geral de todos os meus registros de tempo, posso acessar o controle de tempo em nível de projeto para facilitar o faturamento. Posso até mesmo revisar minha produtividade em termos de comentários publicados, tarefas criadas ou encerradas ou datas de vencimento modificadas.

Melhores recursos do ActiveCollab

Excelente software de gerenciamento de tarefas pessoais

Ferramentas para automatizar tarefas repetitivas

Dependências para conclusão de tarefas em uma ordem específica

Aplicativos para smartphones Android e iOS

Integra-se com outras ferramentas de gerenciamento de tarefas, como Asana e Trello

Limitações do ActiveCollab

O recurso de compartilhamento de arquivos desse software de gerenciamento de tarefas poderia ser mais simples de usar

A adição de mais opções de personalização poderia ser benéfica

Preços do ActiveCollab

Todos os planos vêm com uma avaliação gratuita de 14 dias. No entanto, é necessário assinar o plano mais caro para obter recursos como gerenciamento de carga de trabalho e planejamento de dias de folga.

Plus: $9,5/mês 3 usuários/mês

$9,5/mês 3 usuários/mês Pro: US$ 8/mês por usuário/mês

US$ 8/mês por usuário/mês Pro+Get Paid: $11,75/mês por usuário

todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual_

Avaliações e resenhas do ActiveCollab

G2: 4,2/5 (mais de 90 avaliações)

4,2/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

12. Wrike - o melhor para gerenciamento de fluxo de trabalho escalável

Via: Wrike O Wrike é conhecido por seu robusto sistema de tarefas e gerenciamento de fluxo de trabalho recursos. Mas o que muitos usuários não percebem é como ela é maravilhosamente dimensionável! Por exemplo, a plataforma me permite criar uma biblioteca de tarefas personalizadas que imita nossos processos principais - podemos usá-la como base para todos os nossos futuros fluxos de trabalho. E a melhor parte é que podemos expandir essa biblioteca para criar um espaço de trabalho personalizado para uma função, um departamento ou até mesmo um setor.

Durante o período em que testamos essa ferramenta, criamos listas de tarefas em vários níveis, como pastas, marcos, fases e projetos. Alguns de nós até criaram painéis personalizados fixando tarefas importantes de nossa lista de tarefas, todas classificadas automaticamente por prioridade e data de vencimento.

Como a maioria dos Concorrentes do Wrike a plataforma apóia um forte trabalho em equipe - podemos colaborar em planos de projeto em tempo real, atribuições de tarefas e tomada de decisões dentro da plataforma. Além disso, o software inclui ferramentas de revisão para obter feedback rápido e detalhado das tarefas e automação de tarefas para economizar tempo e aumentar a eficiência do trabalho.

Além disso, o Wrike permite que os gerentes de projeto criem relatórios personalizáveis sobre o desempenho da tarefa e da equipe. Eu pude, por exemplo, otimizar ainda mais os fluxos de trabalho analisando indicadores-chave de desempenho (KPIs) relevantes em painéis.

Melhores recursos do Wrike

Painéis de projeto abrangentes com relatórios personalizados

Oferece suporte à colaboração em equipe que facilita o feedback

Várias visualizações de projeto

Visualize tarefas em visualizações como gráfico de Gantt, Kanban e calendário

mais de 400 integrações de terceiros

Automação de tarefas

Limitações do Wrike

Poderia usar mais opções de exibição personalizadas

Alguns usuários têm problemas de sincronização de tarefas

Preços do Wrike

O Wrike oferece integrações e recursos adicionais de segurança na nuvem por uma taxa extra, mas todos os planos a seguir contêm recursos de gerenciamento de tarefas:

Gratuito

Equipe: US$ 9,80/mês por usuário

US$ 9,80/mês por usuário Empresarial: US$ 24,80/mês por usuário

US$ 24,80/mês por usuário Enterprise e Pinnacle: Entre em contato com a equipe de vendas

todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual_

Avaliações e resenhas do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 2.000 avaliações)

13. Todoist - melhor para equipes com orçamento limitado

Via: Todoist Embora muitos Alternativas ao Todoist em nossa lista oferecem recursos adicionais de gerenciamento de projetos, esse aplicativo veterano é puramente focado no gerenciamento de tarefas. Acho que o Todoist é um dos poucos aplicativos que se atualiza consistentemente em seu nicho. Por exemplo, agora podemos criar listas detalhadas de tarefas diárias e definir tarefas recorrentes usando linguagem natural.

A ferramenta preenche todos os requisitos de planejamento e gerenciamento de tarefas básicas - podemos criar tarefas e subtarefas, determinar prioridades, adicionar datas de vencimento e definir lembretes para garantir que nada seja esquecido. 👀

Embora seja principalmente um aplicativo de gerenciamento de tarefas, o Todoist pode ajudá-lo a gerenciar projetos de pequena escala, pois inclui recursos de definição de metas rótulos para categorizar tarefas e descrições de tarefas para manter as informações centralizadas.

Pessoalmente, adorei a visualização Upcoming calendar view - ela exibe as tarefas que devem ser entregues com urgência e, se algo for muito exigente, posso usar uma função de arrastar e soltar para reprogramar as atribuições. E se eu precisar me concentrar nas tarefas da equipe que estão vencendo no momento, basta acessar a visualização Today.

Embora a navegação simples e o preço baixo do Todoist o tornem uma ferramenta útil para o gerenciamento de tarefas pessoais, ele também é um bom aplicativo de lista de tarefas para equipes com orçamento apertado. Seus recursos de gerenciamento de projetos não são muito abrangentes, mas você ainda pode atribuir tarefas e aproveitar os comentários para melhorar o trabalho em equipe e a transparência. Veja o que um proprietário de uma pequena empresa compartilhou depois de usar a ferramenta :

Extremamente fácil de usar para todos os níveis de conhecimento tecnológico. Eu uso o Todoist várias vezes por dia e o integramos a toda a nossa equipe. Temos tido muito menos chance de perder ou esquecer tarefas e as pessoas se mantêm responsáveis devido às notificações recebidas após a conclusão.

Dica: O ClickUp tem uma ferramenta Importar do Todoist se você precisar mudar para uma ferramenta de gerenciamento de projetos mais abrangente no futuro.

Melhores recursos do Todoist

Gerenciamento eficiente de tarefas diárias

Várias exibições de tarefas (incluindo quadros e listas Kanban)

Suporte básico à colaboração em equipe

Navegação fácil para monitorar o progresso do projeto

Integra-se a vários aplicativos de produtividade e de controle de tempo

Tem um aplicativo de lista de tarefas para Android e iOS

Limitações do Todoist

A integração do software com alguns aplicativos pode ser um desafio

Seria bom se o aplicativo exibisse as tarefas quando você estivesse off-line

Preços do Todoist

Iniciante: Gratuito

Gratuito Profissional: US$ 4/mês por usuário

US$ 4/mês por usuário Empresarial: $6/mês por usuário

todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 700 avaliações)

4,4/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

14. ProofHub - melhor para rastreamento granular de tarefas

Via: Centro de Provas Além de ser uma boa ferramenta de gerenciamento de tarefas, o ProofHub é um software de rastreamento de tarefas que permite que você criar listas de tarefas e tarefas individuais, atribuí-las a mais de um membro da equipe e acompanhar de perto as datas de vencimento e as prioridades nas categorias de tarefas. Estou particularmente admirado com a visualização de tabela da plataforma para o acompanhamento de tarefas - consigo monitorar as porcentagens de progresso das ações em diferentes categorias (sem ser um microgerenciador irritante). 😁

Semelhante a Alternativas ao ProofHub o software é totalmente personalizável - podemos criar fluxos de trabalho personalizados e usar campos personalizados para capturar qualquer dado relacionado à tarefa que minha equipe considere importante. Os campos personalizados aprimoram o rastreamento de tarefas-porque os personalizamos para rastrear praticamente qualquer detalhe, seja de prazos ou de resultados.

Por falar em rastreamento, o ProofHub tem uma interface intuitiva para criar dependências de tarefas para garantir que as tarefas sejam concluídas em uma ordem predeterminada. Se você quiser oferecer mais clareza aos responsáveis, deixe comentários nas tarefas ou use menções para orientá-los.

Além disso, o ProofHub oferece várias opções de relatórios para ajudar a obter informações sobre o progresso de um projeto. Você pode aprimorar alocação de recursos analisando relatórios de utilização de recursos ou acompanhando o progresso específico do projeto com relatórios de conclusão de tarefas.

Melhores recursos do ProofHub

Software multifacetado de rastreamento de tarefas

Fluxos de trabalho personalizáveis

Oferece suporte a discussões relacionadas a tarefas por meio de comentários e menções

Relatórios para avaliar o progresso da tarefa

Várias visualizações de projetos, como Kanbans e tabelas

Compatível com dispositivos móveis

Limitações do ProofHub

As notificações podem ser difíceis de gerenciar

Alguns usuários consideram seus recursos de personalização complexos

Preços do ProofHub

Observe que o ProofHub atualmente evita o formato de cobrança por usuário, o que pode torná-lo atraente para algumas equipes.

Essencial: US$ 45/mês para usuários ilimitados

US$ 45/mês para usuários ilimitados Ultimate Control: $150/mês (ou $89/mês para uma oferta por tempo limitado)

todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual_

Avaliações e resenhas do ProofHub

G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

4,5/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

15. SmartTask - melhor para gerenciar vários projetos

Via: SmartTask O SmartTask inclui todos os principais recursos que você normalmente encontra em uma ferramenta de gerenciamento de tarefas. Você pode definir prazos, adicionar dependências e gerenciar tarefas em exibições como calendário, lista e quadro. Eu destacaria que aqui é possível criar um fluxo de trabalho realista otimizando tarefas dependentes, sobrepostas e ignoradas - esse é o tipo de visibilidade de que você precisa quando a sua equipe está lidando com mais de cinco projetos simultaneamente.

Esse software se destaca para mim especialmente por causa de suas ferramentas para gerenciar vários projetos simultaneamente em uma configuração multifuncional. O recurso Project Portfolios permite criar vários quadros para acompanhar metas separadas, alinhando suas equipes de marketing, vendas e design. Para maior segurança, você pode até mesmo compartilhar listas de tarefas entre equipes para evitar ações órfãs.

O SmartTask apóia a colaboração em equipe, permitindo que comentemos as tarefas e geremos notificações em tempo real para atualizações. Também podemos convidar clientes, fornecedores e partes interessadas externas para colaborar em qualquer tarefa ou projeto, enviando-lhes um convite.

Além disso, ele fornece relatórios de painel sobre tarefas de projeto e vendas que você pode encontrar facilmente por meio de sua barra de pesquisa avançada. 🔎

Melhores recursos do SmartTask

Comunicação interna e externa da equipe

Definição de tarefas recorrentes (diárias, semanais ou mensais)

Relatórios de tarefas e vendas

Oferece suporte ao gerenciamento de tarefas em projetos

Controle de tempo para tarefas individuais

Ferramentas de gerenciamento de tarefas para iOS e Android

Limitações do SmartTask

A UI e a UX poderiam ser melhoradas

Seria útil adicionar mais integrações

Preços do SmartTask

A SmartTask pode oferecer preços com desconto para ONGs mediante contato. As startups qualificadas também podem se candidatar a um crédito de US$ 1.000.

Gratuito para sempre

Premium: US$ 7,99/mês por usuário

US$ 7,99/mês por usuário Empresarial: US$ 10,99/mês por usuário

US$ 10,99/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual_

SmartTask avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

4,5/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

16. HubSpot (gerenciamento de tarefas da HubSpot) - melhor para tarefas de CRM

Via: HubSpot Admito que o HubSpot Task Management está longe de ser um gerenciador de tarefas tradicional - é mais uma suíte projetada para ajudar os profissionais de marketing a simplificar os processos de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRM) . Agora, sabemos que cRM eficaz depende de armazenar, rastrear e gerenciar adequadamente as atividades baseadas em leads e clientes. A HubSpot ajuda você a otimizar essas tarefas dispersas para aumentar a receita.

Exploramos amplamente esse software e podemos confirmar que ele reduz a necessidade de alternar entre várias guias ao conversar com clientes potenciais, tudo graças aos painéis que centralizam todo o trabalho de CRM. Em termos de casos de uso, utilize os painéis para rastrear os itens de sua lista de tarefas, visualizar os detalhes dos clientes potenciais e ficar por dentro das reuniões.

Precisa criar novas tarefas? Faça isso diretamente de seus fluxos de trabalho, caixa de entrada de e-mail ou lista de tarefas. E se você precisar de insights sobre o desempenho de tarefas anteriores, como negócios feitos e atividades concluídas, aproveite as ferramentas de relatório da HubSpot. Essa plataforma simplifica a comunicação com modelos de e-mail (para enviar mensagens em massa) e bate-papo com a equipe em tempo real.

Embora as equipes de vendas e marketing possam gostar do estilo de gerenciamento de tarefas da HubSpot, algumas das Alternativas da HubSpot podem ser uma escolha melhor para empresas de TI ou finanças. Você pode até considerar o Integração HubSpot-ClickUp se quiser organizar seus processos voltados para o cliente com mais diligência.

Melhores recursos do HubSpot

Uma ampla gama de funcionalidades de CRM

Chats de equipe ao vivo

Painéis para centralizar o trabalho relacionado a clientes potenciais

Integra-se com aplicativos como WordPress, Gmail e Zapier

aplicativo móvel para iOS e Android para o HubSpot CRM

Limitações da HubSpot

Opção limitada para priorizar tarefas

A automação do fluxo de trabalho é limitada no plano gratuito

Preços da HubSpot

Para indivíduos e equipes pequenas:

Gratuito

Iniciante: US$ 15/mês

US$ 15/mês Profissional: $800/mês

HubSpot (CRM) avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 11.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 11.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 4.000 avaliações)

17. Paymo - melhor para tarefas e reservas de clientes

Via: Pagamento O Paymo é um software simples de gerenciamento de tarefas e um aplicativo de faturamento reunidos em um só, portanto, posso ver como ele tem um enorme apelo para profissionais e freelancers que desejam gerenciar o trabalho do cliente, os dados de controle de tempo e os recursos em uma única plataforma. Ele permite que você configure automaticamente reservas fantasmas com base nos detalhes da tarefa que você inseriu no passado, além de receber uma visão geral de todas as reservas para a equipe imediata em uma única tela. 🖥️

O Paymo também simplifica o gerenciamento de recursos permitindo que vários gerentes trabalhem no agendamento para evitar overbooking ou underbooking. Podemos:

Reservar tempo para tarefas sensíveis ao tempo por hora Acomodar tarefas não programadas com uma simples função de arrastar e soltar Visualize a disponibilidade da nossa equipe em linhas do tempo Envie notificações de agendamento apenas para os membros relevantes da equipe

A plataforma permite que meus funcionários visualizem suas tarefas em uma única visualização, enquanto nossos gerentes de tarefas monitoram suas tarefas pessoais e o trabalho da equipe em visualizações separadas. Como na maioria dos Alternativas ao Paymo no Paymo, temos visualizações de projeto como gráficos de Gantt, tabelas e calendários para visualizar tarefas.

O Paymo também incentiva a colaboração em equipe, oferecendo uma Task View detalhada para conversar em tempo real sobre as últimas atualizações de tarefas. Por fim, o Paymo oferece níveis de prioridade de tarefas como crítico, alto, normal ou baixo entre as equipes, que podem ser ajustados com base em nosso compromisso de entrega aos clientes.

Melhores recursos do Paymo

Cronogramas para avaliar a disponibilidade dos funcionários

Permite reservar tempo para tarefas do cliente por hora

Bate-papo em tempo real

Visualizações de projeto como gráfico de Gantt e quadro Kanban

Integra-se com aplicativos como Slack, Google Calendar e JotForm

Suporte a aplicativos móveis para iOS e Android

Limitações do Paymo

O aplicativo móvel pode ser difícil de navegar

Leva tempo para treinar os funcionários para usar a plataforma

Preços do Paymo

Gratuito (para até cinco clientes)

(para até cinco clientes) Iniciante: US$ 5,9/mês por usuário

US$ 5,9/mês por usuário Small Office: $10,9/mês por usuário

$10,9/mês por usuário Empresarial: US$ 16,9/mês por usuário

todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual_

Avaliações e críticas do Paymo

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

4,6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

18. TimeCamp - melhor para tarefas de controle de tempo e faturamento

Via: TimeCamp Conversei com muitos freelancers sobre suas rotinas de gerenciamento de tarefas e acho que uma das principais áreas problemáticas é conectar as tarefas às horas registradas e, eventualmente, às faturas. Foi exatamente por isso que me certifiquei de que essa ferramenta prática e completa estivesse em nossa lista.

Embora a maioria dos Alternativas ao TimeCamp nessa lista, o TimeCamp inclui recursos típicos de gerenciamento de tarefas e projetos, mas, em vez disso, o TimeCamp muda seu foco para o orçamento de tarefas e tempo.

Com seus recursos de controle de tempo com um clique, você pode controlar as suas horas de trabalho ou as da sua equipe sem esforço. É possível usar esses dados para padronizar os horários de trabalhos específicos, planejar e criar atribuições de tarefas e estimativas de faturas, além de monitorar a produtividade de cada membro da equipe.

O TimeCamp também oferece recursos para medir a lucratividade dos seus projetos e acompanhar as horas faturáveis, simplificando o faturamento e o gerenciamento de recursos. Basicamente, as tarefas que você tinha de fazer manualmente, como criar faturas e aprovação de planilhas de horas, são automatizados nessa plataforma.

Embora esse software destaque o controle de tempo, ele ainda é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas. Seu produto TimeCamp Planner ajuda a organizar tarefas e monitorar seu progresso em quadros no estilo Kanban.

Se estiver lidando com tarefas que se repetem, automatize-as especificando informações como datas de vencimento, responsáveis e status de progresso. Além disso, você pode alternar entre a visão geral das tarefas da equipe e a sua própria visão geral usando o recurso My Tasks, que exibe as tarefas atribuídas em uma lista, calendário ou linha do tempo.

Observe que os recursos de controle de tempo e gerenciamento de tarefas do TimeCamp estão disponíveis em planos de preços separados.

Melhores recursos do TimeCamp

Ferramentas abrangentes de controle de tempo

Quadro Kanban para fácil controle de tarefas

Listas de tarefas pessoais

Pode automatizar tarefas que se repetem

Inclui aplicativos para Android e iOS

O TimeCamp (não o TimeCamp Planner) se integra a ferramentas como:

ClickUp (você pode usar essa integração para cronometrar suas tarefas do ClickUp e aproveitar a precisão do faturamento) Google Agenda Slack



Limitações do TimeCamp

A interface do usuário e o tempo de carregamento do servidor poderiam ser melhores

A ferramenta pode apresentar bugs em alguns momentos

Preços do TimeCamp (para o TimeCamp Planner)

Inicial: US$ 2,99/mês por usuário (ideal para freelancers)

US$ 2,99/mês por usuário (ideal para freelancers) Premium: $4,99/mês por usuário (ideal para empresas que monitoram a lucratividade)

$4,99/mês por usuário (ideal para empresas que monitoram a lucratividade) Ultimate: $7,99/mês por usuário (para melhores relatórios analíticos)

$7,99/mês por usuário (para melhores relatórios analíticos) Enterprise: $11,99/mês por usuário (para maior segurança e integrações personalizadas)

TimeCamp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

4,7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

19. Any.do - o melhor para criar listas de tarefas

Via: Qualquer.do O Any.do é especializado em fornecer listas de tarefas fáceis de usar para ajudá-lo a alcançar objetivos pessoais ou objetivos profissionais de forma eficiente. Ele atende a indivíduos, famílias e equipes, e está disponível em mais de 10 plataformas, incluindo Mac, Safari e iPad.

Durante meu tempo com essa ferramenta, consegui organizar minhas tarefas em listas e projetos separados, todos codificados por cores para definir prioridades claras e determinar categorias de tarefas. Podemos aprimorar nossas listas de tarefas com:

Subtarefas e anexos para aumentar a percepção das tarefas

Prazos e lembretes

Compartilhar responsabilidades também é simples - basta compartilhar uma lista de tarefas com seus colegas de equipe ou familiares para colaborar na conclusão da tarefa. Por exemplo, você pode atribuir diferentes itens de uma lista de compras a membros da família e acompanhar a lista para garantir que eles concluam a tarefa com êxito. Se houver um assunto urgente que você queira discutir, use a função de bate-papo para se comunicar em tempo real.

Para as empresas que procuram uma ferramenta de gerenciamento de tarefas com recursos de gerenciamento de projetos, o Any.do é uma opção sólida, pois também oferece recursos como fluxos de trabalho personalizáveis, visualizações, modelos predefinidos e integrações avançadas com outras ferramentas de trabalho.

No entanto, se você quiser recursos de fluxo de trabalho mais abrangentes, explore alguns recursos mais avançados do Any.do Alternativas Any.do .

Melhores recursos do Any.do

Fornece listas de tarefas simples

Excelente como gerenciador de tarefas diárias

Permite compartilhar listas com equipes, familiares e amigos

Lembretes para conclusão oportuna de tarefas

Tem aplicativos para iOS e Android

Integra-se com outras ferramentas de gerenciamento de tarefascomo o ClickUp e Asana (via Zapier)

Limitações do Any.do

Alguns usuários desejam mais integrações (como com o Microsoft Calendar)

Recursos avançados limitados para essa faixa de preço

Preços do Any.do

Lembre-se de obter um plano Family ou Teams para acessar listas compartilhadas.

Gratuito

Premium: $2,99/mês por usuário

$2,99/mês por usuário Family: $8,33/mês por quatro usuários

$8,33/mês por quatro usuários Teams: US$ 4,99/mês por usuário

todos os preços listados referem-se a valores aproximados cobrados anualmente_

Avaliações e resenhas do Any.do

G2: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

4,2/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

No momento da avaliação dessa ferramenta, observamos algumas avaliações não muito positivas de usuários de Android e iOS, principalmente sobre alguns elementos de UX. No entanto, as avaliações sobre as funcionalidades gerais são bastante positivas. Veja o que um gerente de vendas que usa o produto tem a dizer :

Com o Any.do, organizar minhas tarefas é simples e rápido. O aplicativo funciona bem e faz o trabalho que deveria fazer, definindo lembretes diários e programações para me manter a par do que está acontecendo. Adoro aplicativos que oferecem um design profissional simples e minimalista.

20. Smartsheet - melhor para gerenciamento de tarefas em estilo de planilha

Via: Smartsheet O Smartsheet é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas semelhante a uma planilha. É excelente para aqueles que se sentem à vontade para acompanhar tarefas no Excel, mas estão dispostos a mudar para uma ferramenta com trabalho de cálculo menos complicado. A ferramenta é popular nos setores de construção, saúde e educação, nos quais o gerenciamento de tarefas se resume a trabalhar com dados dispersos.

Assim como o ClickUp, o Smartsheet oferece ferramentas abrangentes de gerenciamento de projetos e tarefas para lidar com diferentes fluxos de trabalho. Por exemplo, ele permite agendar tarefas, criar subtarefas, alocar recursos e rastrear atribuições de forma eficiente em uma única plataforma. ✅

Aqui, as tarefas são representadas em planilhas para projetos individuais. Como a maioria dos Alternativas ao Smartsheet no Smartsheet, podemos adicionar informações básicas de tarefas, como datas de vencimento e responsáveis, em campos e colunas claros. Também podemos mesclar várias planilhas para ter uma visão consolidada de nossas tarefas em todas as categorias.

No entanto, essas não são planilhas tradicionais - elas também oferecem os recursos avançados de uma ferramenta moderna de gerenciamento de tarefas. Por exemplo, podemos usar caixas de seleção, listas suspensas e comentários para interagir com as tarefas no Smartsheet.

Esse é um excelente software de gerenciamento de tarefas para equipes que trabalham em projetos extensos, pois inclui modelos para gerenciamento ágil de projetos, acompanhamento de OKRs, orçamento e gerenciamento de recursos.

Ele também oferece suporte à automação de tarefas, colaboração em tempo real e análises avançadas. Além disso, ele se integra a serviços que já utilizamos, como o Google Workspace e o Microsoft Teams.

Leitura bônus: Explore ClickUp vs. Smartsheet !

Melhores recursos do Smartsheet

Ferramenta de gerenciamento de projetos baseada em planilhas

Funcionalidades avançadas para monitorar projetos complexos

Suporta comunicação com a equipe em tempo real

Modelos para gerenciamento ágil de projetos

Integra-se a vários aplicativos de comunicação, visualização de dados e entrega de projetos

Disponível como um aplicativo móvel para iOS ou Android

Limitações do Smartsheet

Pode haver uma curva de aprendizado acentuada para os usuários que estão descobrindo os recursos avançados

Poderia se beneficiar da adição de mais opções de modelos

Preços do Smartsheet

Gratuito (para até dois editores de tarefas)

(para até dois editores de tarefas) Profissional: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual_

Avaliações e críticas do Smartsheet

G2: 4,4/5 (mais de 14.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 14.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

Aproveitando as melhores ferramentas de gerenciamento de tarefas: Qual delas escolher

Nossa experiência em primeira mão com essas ferramentas tem sido aventureira e esclarecedora. Acreditamos que cada uma dessas opções entende seus usuários-alvo e se esforça para oferecer resultados. No entanto, se ainda estiver com dificuldades para encontrar "a melhor", faça uma lista do que você realmente prioriza em uma plataforma de gerenciamento de tarefas.

Normalmente, um grande software de gerenciamento de tarefas oferece recursos que o ajudam a planejar, organizar, monitorar e atribuir tarefas, mas você não precisa pagar uma fortuna por essas funções. Alguns recursos, como lembretes, automação e visualizações de tarefas, são o mínimo necessário, e nós os vemos em quase todas as ferramentas que discutimos.

O que você pode explorar são as funcionalidades gerais que você obtém por um determinado preço. Digamos que a Ferramenta A ofereça 30 recursos avançados e a Ferramenta B, mais popular, ofereça 25 recursos avançados pelo mesmo preço - você sabe o que escolher!

Por fim, as melhores ferramentas de gerenciamento de tarefas devem facilitar sua vida, e não o contrário, portanto, certifique-se de que a ferramenta escolhida seja fácil de implementar e divertida de trabalhar! 🥳

Se você não conseguir fazer uma escolha, seremos atrevidos e o convenceremos a tentar o ClickUp! Ele tem todos os recursos de que você precisa para simplificar o gerenciamento de tarefas com o mínimo de esforço. Seja para definir metas, controlar e atribuir tarefas, gerenciar o tempo, reduzir o trabalho manual ou comunicar-se com sua equipe, as possibilidades são infinitas. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e aproveite o melhor kit de ferramentas que um software gratuito de gerenciamento de tarefas tem a oferecer! 💖