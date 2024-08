10 modelos gratuitos de planilha de horas para funcionários em Excel, Word e ClickUp

Sabe aqueles dias em que você abre o laptop às 8 horas da manhã e, antes que perceba, são 5h30 e sua mesa está coberta de migalhas e notas adesivas?

Isso acontece com os melhores de nós. 😵‍💫

Em vez de ficar se perguntando onde foi parar o dia, economize sua energia com um modelo criado para reduzir exatamente esse problema. Gerenciamento de tempo é fundamental para manter-se presente durante o dia, e os modelos de planilha de horas são o Santo Graal quando se trata de implementar as estratégias adequadas da forma mais eficiente possível.

Desde o registro do tempo gasto em sua mesa até o bloqueio de todo o seu calendário, há um modelo de planilha de horas para tudo! O desafio é encontrar aquele que não apenas se alinhe com seu fluxo de trabalho, mas que o ensine a aumentar sua produtividade

A boa notícia é que você veio ao lugar certo. 🙂

Independentemente do seu cargo, equipe ou pilha de tecnologia, temos o modelo ideal para você. Continue lendo para saber o que você deve procurar em seu próximo modelo de planilha de horas e acesse 10 dos melhores modelos gratuitos disponíveis no mercado atualmente. ⏱

O que é um modelo de quadro de horários?

Os modelos de quadro de horários são documentos, formulários ou tabelas pré-criados que ajudam as equipes a controlar o tempo gasto no trabalho, em tarefas, com clientes e muito mais. Os modelos de quadro de horários variam em complexidade e podem ser recursos realmente poderosos para simplificar os processos relacionados ao tempo, gerenciar cronogramas e supervisionar orçamentos.

Controle facilmente o tempo e conecte os registros a tarefas ou subtarefas

Pense no modelo de planilha de horas de seu funcionário como mais do que um recurso de controle de horas, mas como uma forma de compartilhar informações eficazes sobre o tempo de trabalho dicas de gerenciamento de tempo em toda a equipe.

O que procurar em um modelo de planilha de horas

Seu modelo de planilha de horas deve oferecer mais do que uma simples planilha com nomes e horas na página. Os melhores modelos se baseiam em sua software gratuito de gerenciamento de projetos para torná-lo ainda mais valioso, com recursos que trazem contexto e informações adicionais para cada registro.

Embora exista uma infinidade de aplicativos de bloqueio de tempo para ajudar você a controlar seu técnicas de gerenciamento de tempo se você não tiver uma planilha de horas, encontrar um modelo de planilha de horas projetado com essas estratégias em mente é a melhor maneira de obter o melhor retorno possível.

Além disso, seu modelo de planilha de horas deve refletir o tipo de trabalho que sua equipe realiza. você trabalha com prestadores de serviços ou consultores? A sua equipe registra o tempo faturável? As entradas de tempo são compartilhadas com a gerência e aprovadas por ela?

Esses são fatores críticos que devem ser considerados antes de se mergulhar em seu próximo modelo e que, em última análise, decidirão qual modelo será o melhor para seus funcionários.

Registre o tempo à medida que avança ou insira-o manualmente com o controle de tempo no ClickUp

Há tantos recursos pré-fabricados na Web que você pode se dar ao luxo de ser exigente quando se trata dos recursos não negociáveis do seu próximo modelo de planilha de horas. Aqui estão alguns de nossos favoritos que você deve procurar antes de fazer o download:

Controle de tempo

Rótulos, tags ou categorias

Campos personalizados

Colaborativo

Integrações

Mas o céu é o limite! A busca por qualquer um (ou todos) desses cinco recursos o guiará a um modelo sólido de planilha de horas, mas, antes de ir para a Web, comece por aqui! Já fizemos o trabalho de trazer a você alguns dos melhores modelos gratuitos de planilha de horas de funcionários para qualquer equipe.

10 Modelos de planilha de horas de funcionários As estratégias de gerenciamento de tempo são uma ótima maneira de manter o controle de sua produtividade e garantir que você esteja alocando seus recursos pessoais da maneira mais eficiente.

Mas qual é a melhor estratégia? Iniciar com um modelo para orientar suas próximas etapas.

Comece a economizar tempo o mais rápido possível com esta lista selecionada dos 10 melhores modelos gratuitos de planilha de horas para ClickUp, Excel, Word e muito mais!

1. Modelo de planilha de horas diárias de funcionários do ClickUp

Modelo de folha de ponto diário do funcionário do ClickUp

Um quadro de horários diário é um documento para registrar as horas trabalhadas por um funcionário durante cada turno ou dia.

O processo de aprovação das planilhas de horas diárias pode variar de empresa para empresa. Normalmente, envolve um gerente que analisa as horas registradas por cada funcionário e verifica se tudo está correto.

Se houver vários funcionários que se reportam a um único gerente, a aprovação das planilhas de horas diárias será uma tarefa tediosa! ⌛️

As Modelo de planilha de horas diárias do ClickUp torna mais fácil para funcionários e gerentes manter a consistência no controle de horas! Ele está repleto de recursos para centralizar o processo para que seus Departamentos de Recursos Humanos e Contabilidade podem visualizar a trilha digital quando necessário. Veja como isso funciona:

O funcionário preenche o formulário ClickUp com as informações necessárias e o envia para análise O envio do formulário é encaminhado para uma lista (também incluída no modelo!) e se torna uma tarefa A partir daí, você pode visualizar todos os envios de formulários e aprovar ou comentar a tarefa para resolver qualquer problema

Com o ClickUp, você terá a tranquilidade de saber que os registros são precisos e rastreáveis! Faça o download deste modelo

2. Modelo de planilha de horas semanais do ClickUp

Modelo de planilha de horas semanais do ClickUp

Uma planilha de horas semanais é um documento para registrar as horas trabalhadas por um funcionário semanalmente.

Normalmente, inclui colunas para o dia da semana, as horas trabalhadas e quaisquer notas adicionais sobre as atividades do dia. A planilha de horas deve ser preenchida pelo funcionário no final de cada semana e apresentada ao gerente ou supervisor para revisão.

O modelo de folha de ponto semanal do ClickUp resume a taxa horária, o total de horas, o pagamento total, a assinatura e o aprovador por pessoa em uma visualização semanal. Você também pode editar os detalhes, caso seja necessário fazer correções, clicando em um campo específico.

Se você editar o Total Hours ou a Hourly Rate, o Total Pay será automaticamente calculado com base nos dados inseridos. 🤖 Faça o download deste modelo PERMISSÕES AVANÇADAS NO CLICKUP Dica profissional: As permissões e o acesso podem ser uma situação delicada para as empresas que gerenciam as planilhas de horas dos funcionários. Basta acessar as configurações de qualquer visualização do ClickUp e personalizar Sharing & Permissions para evitar alterações indesejadas!

3. Modelo de folha de ponto mensal do ClickUp

Modelo de folha de ponto mensal do ClickUp

Uma planilha de horas mensal é um documento para registrar as horas trabalhadas por um funcionário mensalmente. O modelo de folha de ponto mensal do ClickUp é igual à visualização da folha de ponto semanal, mas os detalhes são organizados por mês.

As planilhas de horas mensais também permitem que os gerentes planejem com facilidade e criem estimativas mais precisas sobre os próximos projetos, fornecendo-lhes uma melhor compreensão da disponibilidade do funcionário e utilização de recursos .

Eles também são úteis no planejamento de solicitações de férias, pois podem ajudar os gerentes a avaliar quais funcionários podem precisar de cobertura adicional durante períodos de alta demanda. Ou quando alguém está tirando licença do trabalho! 🏝

Saiba como usar *Rastreamento de tempo para concluir projetos mais rapidamente* ! Faça o download deste modelo

4. Modelo de aprovação de planilha de horas do ClickUp

Modelo de aprovação de planilha de horas do ClickUp

A aprovação de planilhas de horas é um processo que permite aos empregadores aprovar ou rejeitar as planilhas de horas enviadas por seus funcionários ou prestadores de serviços. O modelo de aprovação de planilha de horas do ClickUp na visualização de quadro oferece uma perspectiva diferente para acompanhar o tempo da sua equipe e agrupar os envios por status.

Os status nesse modelo incluem:

Para revisão

Revisando

Precisa de atenção

Aprovado

Com Visualização da diretoria do ClickUp é mais fácil visualizar seu fluxo de trabalho. E com uma simples ação de arrastar e soltar para mover um envio de um status para outro, você trabalhará em seus envios em menos tempo e com total precisão. ⚡️ Faça o download deste modelo ACESSAR O CLICKUP EM QUALQUER LUGAR Dica profissional: Você deseja que os funcionários recebam os pagamentos em dia e é fundamental ter acesso para aprová-los em qualquer lugar. A visualização do quadro do ClickUp pode ser acessada na tela Aplicativo móvel do ClickUp para que você possa aprovar envios urgentes em qualquer lugar!

5. Modelo de controle de tempo do consultor ClickUp

Modelo de controle de horas do consultor ClickUp

Normalmente, os consultores controlam seu tempo usando um software que lhes permite registrar reuniões com clientes, horas de faturamento e marcos do projeto.

O Modelo de controle de horas do consultor ClickUp fornece exemplos de reuniões e tarefas relacionadas ao tempo que um consultor passa em uma empresa. Adicione seus consultores ao seu ClickUp Workspace para que eles possam monitorar seu tempo diretamente na tarefa em tempo real ou adicionar manualmente entradas de tempo.

Para maximizar o valor desse modelo, use os campos personalizados do ClickUp para indicar o custo estimado de uma tarefa e o valor a ser pago ao consultor. Esses valores são calculados com as seguintes fórmulas:

Tempo estimado x Taxa horária = Estimado Custo

Tempo monitorado x Taxa horária = Montante Pagável

Você pode até mesmo integrar o ClickUp com seus aplicativos favoritos de controle de tempo - Toggl, Hubstaff , Everhour, Harvest e muito mais! Faça o download deste modelo

6. Modelo de visualização do quadro de controle de tempo do consultor ClickUp

Modelo de visualização do quadro de controle de horas do consultor ClickUp

Crie uma visualização de quadro no modelo de controle de horas do consultor do ClickUp para agrupar as tarefas e reuniões de seu consultor por status, data de vencimento ou qualquer campo personalizado de sua escolha!

Ter essas informações em mãos permite que você ou seu consultor ajustem os cronogramas de acordo se algo estiver demorando mais do que o esperado ou se determinadas tarefas puderem ser delegadas de forma mais eficaz .

Uma plataforma de produtividade poderosa como o ClickUp é inestimável para consultores permitindo que eles coordenem facilmente projetos simples e complexos. Esse modelo ajuda a simplificar o processo de comunicação e colaboração entre os membros da equipe e as partes interessadas, garantindo que todas as partes estejam atualizadas!

Verificar o_ **melhores ferramentas de controle de tempo ! Faça o download deste modelo

7. Modelo de planilha de horas do advogado do ClickUp

Modelo de planilha de horas do advogado do ClickUp

A fatura de um advogado normalmente consiste em uma combinação de honorários e despesas relacionadas ao trabalho do advogado:

Os honorários são geralmente cobrados pelos serviços prestados por um advogado, como aconselhamento e outras representações legais

são geralmente cobrados pelos serviços prestados por um advogado, como aconselhamento e outras representações legais Despesas são os custos incorridos pelo advogado ao representar seus clientes, como taxas de arquivamento, custos de fotocópias, taxas de repórteres do tribunal, taxas associadas à obtenção de documentos ou viagens

Os Modelo de planilha de horas do advogado do ClickUp a pasta inclui planilhas de horas semanais, quinzenais e mensais para que o advogado não seja sobrecarregado com a configuração administrativa de cada tarefa ou atividade. 🧑‍💻

Além disso, o ClickUp oferece a flexibilidade de personalizar sua estrutura de faturamento de acordo com as necessidades e os requisitos específicos de cada cliente! Faça o download deste modelo

8. Modelo de planilha de horas do ClickUp Services

Modelo de planilha de horas do ClickUp Services

As planilhas de horas de serviços são essenciais para gerenciar o investimento de tempo dos funcionários em tarefas específicas. Essas planilhas de horas garantem a alocação responsável do tempo, mantêm a eficácia do treinamento e ajudam os gerentes a controlar as horas dos funcionários.

As Modelo de planilha de horas do ClickUp Services ajuda você a monitorar meticulosamente o tempo, os custos e os recursos dedicados a cada serviço oferecido.

Ele permite que você:

Acompanhar facilmente o total de horas trabalhadas e as horas faturáveis em um único local acessível

Acompanhar a alocação de recursos em vários projetos

Distribuir recursos entre projetos e serviços Faça o download deste modelo ### 9. Modelo de planilha de horas de funcionários do Excel

via Microsoft

Modelos de planilha de horas de funcionários em Microsoft Excel são ferramentas prontas para você informar as horas regulares e extras trabalhadas. Embora isso possa não ser ideal para empresas de médio porte e grandes corporações, contratados independentes e freelancers podem usar este modelo simples para preenchê-lo no final da semana de trabalho.

Se você deseja facilitar o processo de controle de horas, uma planilha tradicional no Excel pode ser um desperdício de tempo. Experimente um modelo de planilha de horas no ClickUp para aumentar sua produtividade! Faça o download desse modelo

10. Modelo de planilha de horas de funcionários do Excel

via Microsoft

Para um cartão de ponto semanal, mensal e até anual, este planilha de horas de funcionários no Excel pode calcular as horas com apenas alguns cliques. Você pode personalizar a aparência dessa planilha do Excel e ajustar as colunas para refletir as horas diárias ou os períodos de pagamento aplicáveis ao seu funcionário ou prestador de serviços.

O uso desse modelo para o processamento da folha de pagamento pode se tornar oneroso. Para evitar isso, oriente sua equipe sobre as práticas recomendadas e mantenha o controle preciso do tempo. Isso pode envolver o fornecimento de treinamento ou recursos adicionais para que eles tenham uma melhor compreensão de como o sistema funciona, além de fornecer feedback sobre seus esforços para mantê-los motivados. Faça o download deste modelo

11. Modelo de folha de ponto de funcionário do Microsoft Word

via Microsoft

O modelo de planilha de horas diárias em Palavra ajuda os funcionários e prestadores de serviços a controlar as horas faturáveis. Qualquer pessoa pode fazer download, personalizar e exportar como PDF para obter assinaturas de aprovação.

Esse modelo está organizado em cinco seções para que você possa manter a consistência no processamento da folha de pagamento:

Período de pagamento

Informações sobre a empresa

Nome e informações de contato

Cartão de ponto (abrange 7 dias)

Assinaturas do funcionário e do gerente

Dica profissional: As planilhas de horas em papel não são as mais confiáveis em uma força de trabalho remota. Considere a possibilidade de usar um software de controle de horas de funcionários para obter um rastro digital adequado e uma experiência sem atritos! Faça o download deste modelo

12. Modelo de planilha de horas do Excel para folha de pagamento

via Microsoft 365

Este modelo de planilha de horas do Excel para folha de pagamento é uma planilha de horas fácil de usar, projetada para uso no Microsoft Excel.

Atribua uma planilha de horas a cada funcionário e peça que eles preencham o horário de entrada e saída todos os dias. Certifique-se de que eles documentem seus intervalos para almoço. Insira fórmulas na mini calculadora de folha de pagamento para que ela gere automaticamente o número total de horas trabalhadas por semana.

Use o modelo de folha de pagamento para gerar pagamentos semanais, quinzenais ou mensais para cada funcionário.

Esse modelo é o melhor para pequenas empresas que terceirizam seu trabalho para empreiteiros. Como é apenas uma planilha de horas e não faz parte de uma ferramenta maior de gerenciamento de projetos, pode ser simples demais para organizações com vários departamentos e muitos funcionários assalariados. Faça o download deste modelo

13. Registro de horas do Excel por Vertex42

Use o modelo de registro de horas em Excel da Vertex42 para registrar sem esforço as horas e os minutos gastos no trabalho

Esse modelo de registro de horas Modelo de registro de horas oferece um método simples para registrar as horas de trabalho. Ele foi projetado para quem não precisa de nenhum recurso, apenas uma solução simples para fins básicos de gerenciamento de tempo e faturamento.

Comece a usar o modelo preenchendo a seção do funcionário com seu nome, endereço e outras informações importantes. Faça o mesmo com a seção reservada para as informações do cliente ou empregador. Em seguida, insira a data em que você executou uma determinada tarefa ou serviço, bem como os horários de início e término. Você também pode adicionar intervalos de descanso e inserir a duração total do trabalho em minutos ou horas para simplificar ainda mais o processo de rastreamento.

Esse modelo também pode servir como um gerador de faturas. Quando terminar um projeto ou chegar ao fim de um período de pagamento, basta enviar o registro preenchido ao seu empregador, em papel ou em formato digital. Faça o download deste modelo

14. Modelo de planilha de horas quinzenal do Excel com intervalos

Via Microsoft

Este modelo de planilha de horas do Excel foi projetado para simplificar o gerenciamento de tempo, sendo perfeito tanto para pequenas empresas quanto para grandes corporações. Ele permite registrar os horários de entrada e saída, calcular o total de horas de trabalho e deduzir automaticamente os intervalos para cada dia do período quinzenal. Além disso, com fórmulas incorporadas, o processamento da folha de pagamento é muito fácil. Mantenha-se organizado, economize tempo e aumente a precisão com nosso modelo de planilha de horas quinzenal do Excel Faça o download deste modelo

15. Modelo de planilha de horas do Excel (Worksheet)

Via Microsoft

Este modelo de planilha de horas do Excel foi desenvolvido para manter o controle das horas trabalhadas, dos intervalos e das horas extras, tudo em um só lugar. Com cálculos automatizados para totais diários e semanais, ele elimina erros e economiza tempo valioso. Esse modelo também permite a personalização para atender às necessidades exclusivas de sua empresa. Ideal para empresas de todos os portes, esse modelo é a ferramenta perfeita para agilizar seu processo de folha de pagamento e aumentar a produtividade Faça o download deste modelo

Tipos de modelos de planilha de horas

Empresas diferentes têm necessidades diferentes, desde o acompanhamento do trabalho de um funcionário por hora até os horários específicos do projeto e os horários específicos do cliente para consultores. Portanto, os modelos de planilha de horas são de vários tipos, de acordo com as necessidades específicas e a natureza do trabalho. Veja a seguir vários tipos de modelos de planilha de horas:

Modelos de planilha de horas diárias: Como o nome sugere, esses modelos permitem que os usuários registrem suas horas de trabalho e atividades diárias. Eles são úteis para encontrar ineficiências na produtividade e ajustar os padrões de trabalho para aumentar a eficiência. Modelos de planilha de horas semanais: Esses modelos oferecem uma visão geral mais holística do trabalho concluído em uma determinada semana. Os membros da equipe podem registrar suas tarefas diárias e compilá-las em uma planilha de horas coesa. Isso pode ajudar os gerentes na análise do trabalho semanal e no mapeamento da jornada. Modelos de timesheet mensais: Os modelos de timesheet mensais permitem que você tenha uma visão detalhada das tarefas concluídas ao longo do mês. É útil para os líderes de equipe e gerentes de projeto entenderem a carga de trabalho, o progresso do projeto e a alocação de tempo de toda a equipe durante um mês. Modelos de planilhas de horas específicas de projetos: Esses modelos se concentram em projetos individuais, detalhando a alocação de tempo para cada tarefa do projeto. Tanto os gerentes de projeto quanto os membros da equipe podem usar esses modelos para acompanhar os cronogramas do projeto, o gerenciamento de custos, o gerenciamento da força de trabalho e o progresso geral do projeto. Modelos de planilhas de horas específicas do cliente: Consultores e freelancers costumam usar modelos de planilhas de horas específicas do cliente para monitorar suas horas de trabalho para cada cliente. Esse tipo de modelo é útil para faturar os clientes com precisão e manter o controle das horas trabalhadas em cada projeto por cliente. Modelos de planilha de horas para funcionários: Esses modelos são usados para controlar as horas de trabalho de cada funcionário, inclusive horas extras e licenças médicas. É útil para fins de RH, como folha de pagamento e gerenciamento de ausências. Modelos de planilha de horas para contratados: Os modelos de planilha de horas para contratados são geralmente usados por trabalhadores externos ou freelancers para registrar suas horas para os clientes ou para as organizações para as quais foram contratados. Esses modelos facilitam a supervisão do trabalho realizado pelos prestadores de serviços e garantem um pagamento preciso. Modelos de planilha de horas focados em tarefas: Em vez de se concentrarem apenas nas horas trabalhadas, essas planilhas de horas se concentram nas tarefas concluídas dentro dessas horas. Elas fornecem uma visão mais detalhada da produtividade e podem revelar áreas a serem melhoradas.

Como criar uma planilha de horas

Decida o formato: Escolha se você quer um modelo genérico de planilha de horas semanal, quinzenal, mensal ou baseado em projeto. Defina as categorias: Inclua categorias na planilha de horas, como datas, tarefas, horários de início e término e total de horas trabalhadas. Adicionar seções especiais: Não se esqueça de incluir seções para intervalos, horas extras e dias de férias ou de doença. Automatize os cálculos: Se estiver usando uma ferramenta digital, configure cálculos automáticos para horas trabalhadas e horas extras. Atribua a responsabilidade: Deixe claro quem é o responsável pelo preenchimento e envio da planilha de horas. Revise: Teste sua planilha de horas para garantir que seja fácil de preencher e que atenda a todos os seus requisitos. Treine a sua equipe: Informe a sua equipe sobre como usar o quadro de horários com precisão. Implementar: Disponibilize a planilha de horas para uso e certifique-se de que haja um processo claro de controle, envio e aprovação de horas. **Monitoramento:Acompanhe o funcionamento do quadro de horários e faça os ajustes necessários. Otimizar: Revisar e atualizar regularmente o quadro de horários de acordo com o feedback ou com as necessidades de mudança.

Como usar o Timesheets no ClickUp

O gerenciamento eficaz das horas de trabalho é crucial para garantir a produtividade e evitar horas extras desnecessárias. O uso de uma ferramenta de fácil acesso, como o ClickUp, para criar planilhas de horas ajuda a agilizar tremendamente esse processo. Aqui está um guia passo a passo sobre como criar uma planilha de horas no ClickUp, ajudando-o a controlar o tempo da sua equipe com eficiência.

Comece clicando em "More" (Mais) na barra lateral. Selecione "Timesheets". (Opcional) Clique no ícone de alfinete ao lado de "Timesheets" para mantê-lo à mão em sua barra lateral. Use o cabeçalho da página "Timesheets" para personalizar sua planilha de horas conforme necessário. Vá para a guia "My Timesheet" e clique no ícone "Settings" (Configurações) para modificar sua planilha de horas. Defina sua capacidade semanal ou diária selecionando "My Capacity". Você pode editar o intervalo de datas para especificar o período que deseja que a planilha de horas cubra. Filtre sua planilha de horas com base nas opções "Billing", "Tag" ou "Tracked time". Organize como a planilha de horas é exibida usando as guias "By Task" (por tarefa) ou "All entries" (todos os registros). Utilize as guias de visualização na parte superior direita da tela para exibir a planilha de horas em termos de tarefas ou registros de horas individuais. Experimente o ClickUp Timesheets ## Comece a gerenciar funcionários com modelos de planilhas de horas

Embora cada um desses modelos compartilhe alguns recursos importantes e coloque o tempo da sua equipe de volta nos trilhos, nem todos os modelos de planilha de horas têm o mesmo impacto, e alguns garantem levar suas estratégias de gerenciamento de tempo ainda mais longe. Quais modelos, você pergunta?

Os que estão vinculados a uma plataforma de produtividade dinâmica são fortes o suficiente para centralizar todo o seu trabalho nos aplicativos em um único hub colaborativo.

TAMBÉM CONHECIDO COMO, ClickUp . 🙂

Visualize suas tarefas com mais de 15 exibições no ClickUp, incluindo List, Board e Calendar

Com mais de 15 visualizações únicas um rico conjunto de rastreamento de tempo e centenas de modelos para cada caso de uso, o ClickUp é a solução definitiva para economizar tempo e manter a intenção em cada segundo do seu dia.

Mesmo em seu Plano Free Forever o ClickUp está repleto de todos os recursos necessários para elevar sua produtividade a novos patamares e se integra com mais de 1.000 outras ferramentas de trabalho para otimizar ainda mais seus processos. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a economizar tempo em pouco tempo. ✅