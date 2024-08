Testamos as 11 melhores alternativas gratuitas ao Microsoft Word 2024

O Microsoft Office Word é, sem dúvida, o editor de texto mais amplamente utilizado. Ele permite que você crie documentos facilmente. Portanto, encontrar alternativas ao Microsoft Word pode parecer uma lista curta de opções.

Por que alguém escolheria outra coisa?

Bem, essa alternativa dominante processador de texto tem suas desvantagens. Não há versão gratuita e ele só funciona em um número limitado de sistemas operacionais. Além disso, muitos acham que ele é um pouco complicado demais e inutilizável para as necessidades atuais.

Embora o MS Word tenha seus fãs, algumas pessoas preferem usar um programa diferente com recursos semelhantes. Nós o ajudamos se você estiver procurando editores de texto que funcionem em vários sistemas operacionais e não quiser pagar por recursos premium do Microsoft Word que não usa.

Aqui está nossa análise das 11 melhores alternativas gratuitas ao Microsoft Word, com recursos, preços e classificações para todos!

Limitações do Microsoft Word

Sem dúvida, o benefício mais notável do MS Word é sua capacidade de ajudá-lo a produzir documentos em diferentes formatos. Ele também é fácil de usar e pode integrar seus documentos a outras mídias do pacote Microsoft Office, incluindo planilhas e apresentações, fluxogramas e gráficos. Sua capacidade de rastrear edições e alterações em seus documentos garante uma colaboração fácil quando se trabalha em equipe.

No entanto, o Microsoft Word pode ser caro porque os usuários geralmente compram ferramentas adicionais que nunca precisarão ou usarão. Além disso, o programa nem sempre é intuitivo. Por exemplo, Microsoft Office os usuários podem encontrar tempos de inatividade ao incorporar imagens em seus documentos ou ao alinhar o texto em torno das imagens.

11 melhores alternativas gratuitas para o Microsoft Word

1. ClickUp Docs - Os melhores documentos com IA

ClickUp Docs para documentar e compartilhar informações importantes com a equipe

Se estiver procurando uma ferramenta gratuita, mas rico em recursos Alternativa ao MS Word, Documentos do ClickUp é exatamente o que você precisa. O editor de documentos ajuda a criar documentos atraentes e funcionais, wikis e muito mais em uma plataforma fácil de usar.

Você pode adicionar tabelas, incorporar marcadores e muito mais enquanto formata seus documentos. O ClickUp é mais do que um simples editor de texto. É um centro onde as equipes se reúnem para planejar, organizar e colaborar no trabalho usando tarefas, Docs, Chat, Metas do ClickUp , Quadros brancos ClickUp e muito mais. Marque os membros da equipe com comentários, atribua itens de ação e converta texto simples em tarefas.

Os usuários que trabalham em um projeto podem adicionar widgets de forma conveniente para alterar o status do produto, atribuir tarefas, atualizar fluxos de trabalho e muito mais em um único editor. É fácil manter seu trabalho organizado porque o ClickUp categoriza os documentos para acesso rápido e capacidade de pesquisa. Os recursos essenciais também podem ser gerenciados e adicionados a qualquer seção do seu Workspace.

O ClickUp Docs inclui Cérebro do ClickUp , um sistema de assistente de escrita que pode ser usado para resumir anotações, fazer brainstorming, criar conteúdo, gerar descrições de produtos e muito mais.

Crie conteúdo de alto nível com o assistente de redação e edição assistente de redação e edição

🔑 ClickUp Docs key features

Crie documentos com opções de formatação avançadas

Use o ClickUp AI para criar qualquer coisa, desde resumos até textos de marketing de alta qualidade, descrições de produtos e conteúdo de blog

Crie relacionamentos para vincular documentos e tarefas

Atribua tarefas e atualize fluxos de trabalho com facilidade

Compatível com vários formatos de arquivo

✅ Prós do ClickUp Docs

Recursos de personalização inigualáveis

Colaboração em equipe de alto nível

Categoriza seu trabalho

Relatórios em tempo real

❌ ClickUp Docs cons

Nem todas as visualizações do ClickUp estão disponíveis no aplicativo móvel (ainda!)

💸 ClickUp Docs preços

Gratuito para sempre (inclui documentos ilimitados)

Ilimitado : uS$ 7 por usuário por mês

: uS$ 7 por usuário por mês Business : uS$ 12 por usuário por mês

: uS$ 12 por usuário por mês Enterprise : Contato ClickUp para obter preços personalizados

: Contato ClickUp para obter preços personalizados O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

💬 ClickUp Docs avaliações dos clientes

G2: 4,7/5 (mais de 3.880 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.480 avaliações)

2. Google Docs - Melhor para usuários do Google Workspace

via Google Docs É possível argumentar, Google Docs é um poderoso processador de texto e está entre as alternativas mais conhecidas ao Microsoft Word. Ele espelha o Microsoft Word em termos de funcionalidade. Ele permite que os usuários criem arquivos e os compartilhem em vários formatos. A funcionalidade do Google Docs pode ser ampliada com o uso de diferentes complementos. Embora o Google Docs seja um editor de texto baseado na Web, ele permite que você trabalhe em documentos off-line.

Você pode continuar a editar seus documentos mesmo sem uma conexão com a Internet. Por ser um serviço de compartilhamento de arquivos, o Google Docs é excelente para colaboração em tempo real . Ele oferece integração com o G Suite e é compatível com vários formatos de arquivo, inclusive PDF.

🔑 Principais recursos do Google Docs

Complementos como MLA, DocuSign eLucidChart* Oferece colaboração em tempo real

Funciona como o MS Word

✅ Google Docs pros

Reconhecimento de fala e capacidade de traduzir arquivos de vários idiomas estrangeiros

Salva o trabalho automaticamente

Permite a edição off-line

❌ Contras do Google Docs

Podem ocorrer problemas de formatação ao importar conteúdo de formatos como PDF ou RTF

Tem uma seleção restrita de modelos

💸 Google Docs pricing

O Google Docs é um editor de texto gratuito, mas os planos de preços noSuíte Google Workspace começam em US$ 6 por usuário por mês

💬 Google Docs cavaliações de clientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 25.928 avaliações)

G2: 4,6/5 (mais de 39.800 avaliações)

3. LibreOffice Writer - Melhor processador de texto de código aberto

via Escritor do LibreOffice Apelidado de processador de texto completo para todos os tipos de trabalho baseado em texto, o LibreOffice Writer está entre as alternativas mais impressionantes ao Microsoft Word. Ele é compatível com os sistemas operacionais Linux, macOS e Windows. O LibreOffice Writer é considerado uma versão analógica do MS Word repleta de recursos e vem com todas as ferramentas necessárias para trabalhos baseados em texto.

O editor de texto está disponível em duas versões, e ambas apresentam modelos e assistentes para a criação de todos os tipos de documentos. Ele também é compatível com diferentes formatos de arquivo e permite exportar documentos para PDF sem software adicional. Portanto, se você estiver procurando um editor de texto que substitua o Microsoft Word, o LibreOffice é a escolha certa.

🔑 LibreOffice Writer key características

Excelente compatibilidade de formatos

Disponível em duas versões para atender às suas necessidades

Pode ser baixado sem fornecer suas informações

✅ Prós do LibreOffice Writer

Galerias de modelos de documentos

Sem anúncios e paywalls

Suporta vários plug-ins

❌ Contras do LibreOffice Writer

Não é fornecido suporte técnico

Lento e ocupa muita memória porque é um programa Java

💸 Preços do LibreOffice Writer

Gratuito

💬 LibreOffice Writer cavaliações dos clientes

G2: 4,1/5 (59 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 1.370 avaliações)

4. WPS Office Free Writer - Melhor para co-edição

via WPS Office Free Writer Qualquer pessoa que tenha usado as versões mais recentes do Microsoft Word, mas não tenha gostado da complexidade, deve considerar a possibilidade de mudar para o WPS Office Writer. O editor de texto gratuito tem aparência e funcionamento quase iguais aos do Microsoft Word e ainda apresenta seu equivalente ao OneDrive, que oferece 1 GB de armazenamento gratuito na nuvem.

O WPS Office Free Writer vem com modelos para ajudá-lo a criar várias tarefas de documentos. Ele é compatível com a maioria dos formatos de arquivos de texto, incluindo as versões atuais do MS Word. Anúncios discretos suportam a versão gratuita do WPS Office Writer, mas você pode removê-los escolhendo as versões premium. Esse é um processador de texto impressionante e uma das melhores alternativas ao Microsoft Word.

🔑 Chave do WPS Office Free Writer características

O conversor WPS PDF para Word permite que você trabalhe com vários formatos de documentos

A versão gratuita fornece as ferramentas básicas de edição necessárias para trabalhar em seus documentos

O armazenamento em nuvem oferece um espaço seguro para seus documentos

Projetado para espelhar o Microsoft Word

✅ WPS Office Free Writer pros

Oferece suporte impressionante a formatos de arquivos

A interface aninhada imita o Microsoft Word

Armazenamento gratuito na nuvem

❌ WPS Office Free Writer cons

Pode conter anúncios pop-up

💸 WPS Office Free Writer pricing

O WPS Office Standard é gratuito para uso

A assinatura do WPS Pro custa US$ 35,99 por ano

💬 WPS Office Free Writer cavaliações dos clientes

G2: 4,4/5 (232 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (841 avaliações)

5. FocusWriter - Melhor para formatação de documentos

via FocusWriter Essa alternativa ao MS Word é apontada como o editor de texto ideal para rascunhos rápidos, graças à relativa facilidade de formatação dos documentos. É compatível com Linux, macOS e sistema operacional Windows. É excelente para quem deseja digitar uma ou duas páginas sem se preocupar com a formatação.

O FocusWriter apresenta um conjunto de ferramentas inteligentes projetadas para otimizar a produtividade . Como o nome sugere, o editor de texto bloqueia todas as distrações para que você se concentre em seus rascunhos. Ao abrir o editor de texto, você só verá uma página em branco.

🔑 Chave do FocusWriter características

Apresenta alertas que são acionados em horários específicos

Projetado para minimizar as distrações enquanto você trabalha

✅ Prós do FocusWriter

Os cronômetros e alarmes são úteis quando se trabalha contra o tempo

Os recursos de atenuação permitem que você se concentre no seu trabalho

Seu trabalho é salvo automaticamente

❌ Contras do FocusWriter

Excelente para produtividade, mas não ideal para edição de documentos

💸 Preços do FocusWriter

Grátis

💬 FocusWriter c classificações de clientes

Capterra: 4,6/5 (68 avaliações)

G2: 4,6/5 (12 avaliações)

Bônus: Confira estes_ Alternativas ao Microsoft Whiteboard_ !

6. Zoho Writer - Melhor para equipes educacionais

via Zoho Poucos editores de texto são mais adequados para tarefas educacionais e comerciais do que o Zoho Docs. O software baseado na Web pode ser usado em seu navegador favorito e vem com uma interface de usuário amigável que pode ser facilmente gerenciada por meio de menus com guias. Além disso, o Zoho Docs permite que os usuários façam upload e download de documentos no formato DOCX. Ele também oferece suporte à colaboração, permitindo que você trabalhe em tempo real com seus colegas.

🔑 Principais características do Zoho Writer

Sincronização bidirecional, recuperação e criptografia de arquivos

Combina-se perfeitamente com outros editores de texto

Pode servir como uma solução de marketing por e-mail

Oferece armazenamento em nuvem para seus documentos

✅ Prós do Zoho Writer

Gerenciamento e visibilidade de documentos

Salva seus documentos automaticamente

Segurança robusta por senha

❌ Contras do Zoho Writer

A versão gratuita tem espaço limitado, o que a torna inadequada para a edição de documentos grandes

💸 Preços do Zoho Writer

Uso gratuito até 200 créditos

💬 Zoho Writer cClassificações dos clientes

G2: 4,4/5 (206 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (151 avaliações)

Bônus:_ **Concorrentes do Microsoft Access !

7. AbiWord - Melhores recursos de mala direta

via AbiWord Essa alternativa ao Microsoft Word tem recursos que o ajudam a criar documentos em vários formatos e a colaborar com sua equipe em tempo real. Com esse editor de texto, você pode criar documentos e tabelas, incorporar gráficos e muito mais. Ele também tem uma ferramenta integrada de mala direta que permite preencher automaticamente os campos de e-mail.

🔑 AbiWord key características

Equipado com vários plugins e recursos que o tornam altamente funcional

Compatibilidade com várias plataformas e formatos de texto

Salva seus documentos automaticamente

Suporte a HTML

✅ Prós do AbiWord

A arquitetura do plug-in pode ser expandida

Salva seus arquivos no formato DOCX

Disponível em vários idiomas

❌ Contras do AbiWord

Não é possível exportar arquivos PDF

💸 Preços do AbiWord

Grátis

💬 AbiWord cclassificações de clientes

G2: 4,1/5 (15 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (1.378 avaliações)

8. FreeOffice TextMaker - O melhor para documentos do cotidiano

via FreeOffice TextMaker Essa impressionante alternativa ao Microsoft Word vem com modelos práticos para a criação de documentos cotidianos. O FreeOffice TextMaker tem todos os recursos esperados de um editor de texto moderno, incluindo opções avançadas de formatação, controle de alterações e a capacidade de criar bancos de dados para gerenciar notas de rodapé e bibliografias.

🔑 Principais características do FreeOffice TextMaker

Capacidade de rastrear alterações ao colaborar em projetos de edição de texto

Você pode criar seus modelos e salvá-los para uso futuro

Interface de usuário intuitiva, limpa e fácil de navegar

✅ Prós do FreeOffice TextMaker

Pode imprimir várias páginas por planilha

Abre arquivos protegidos por senha

Pode exportar arquivos para o formato EPUB

❌ Contras do FreeOffice TextMaker

Não é compatível com arquivos DOCX

💸 Preços do FreeOffice TextMaker

Grátis

💬 FreeOffice TextMaker cavaliações de clientes

G2: 4,3/5 (110 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (235 avaliações)

9. Write Monkey - Melhor para fazer anotações

via Escrever Monkey Esse programa voltado para a produtividade vem equipado com atalhos rápidos para facilitar o processamento de texto. Ele é compatível apenas com o sistema operacional Windows e foi projetado para otimizar sua produção sem se preocupar com formatação ou edição. Embora o Write Monkey não seja ideal para a criação de documentos como currículos ou cartas, ele é excelente para colocar ideias no papel ou desenvolvê-las posteriormente. Ele só é compatível com arquivos TXT e, portanto, você deve converter formatos diferentes antes de trabalhar com eles.

🔑 Tecla Write Monkey características

Voltado para a produtividade

Funciona somente com o formato TXT

Projetado para ajudá-lo a memorizar ideias

Disponível como um aplicativo portátil

✅ Prós do Write Monkey

A interface livre de distrações otimiza a produtividade

Atalho de teclado prático

Suporta marcação

❌ Contras do Write Monkey

Não é adequado para criar arquivos grandes

💸 Preços do Write Monkey

Grátis

💬 Write Monkey cavaliações de clientes

G2: 4,4/5 (27 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (179 avaliações)

iWork Pages - Melhor para documentos protegidos por senha

via páginas do iWork Se você deseja uma alternativa ao MS Office com vários modelos que permitem a criação de diversos tipos de documentos, como currículos, livros, boletins informativos e relatórios, vai adorar o iWork Pages. O prático editor de texto permite que você faça alterações nos documentos com um clique e oferece proteção robusta por senha e a capacidade de trabalhar com arquivos em diferentes formatos.

🔑 Principais características do iWork Pages

Fácil de exportar e importar documentos da Microsoft

Disponível como parte do pacote iWork

Interface intuitiva, fácil de usar e navegável

✅ Prós do iWork Pages

Oferece opções ilimitadas de criação de documentos em uma única página

Recursos avançados são oferecidos pelo gráfico da Apple

Salva seu trabalho em vários formatos, conforme sua preferência

❌ Contras do iWork Pages

Compatível apenas com iOS e macOS

💸 Preços do iWork Pages

Gratuito para usuários da Apple

💬 iWork Pages cavaliações dos clientes

G2: 4,6/5 (13 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (71 avaliações)

11. Dropbox Paper - Melhor para compartilhamento de arquivos

via Dropbox Paper Dropbox Paper é uma alternativa confiável e fácil de usar ao Microsoft Word que se concentra na colaboração e no compartilhamento contínuo de documentos. Ele oferece uma interface limpa e intuitiva que permite que as equipes trabalhem juntas em tempo real, tornando-o uma opção popular para empresas de todos os tamanhos.

🔑 Dropbox Paper características

Listas de tarefas e datas de vencimento para ajudar sua equipe no planejamento

Linhas do tempo commarcos do projeto para mapear cada etapa de um projeto

Integração de mídia avançada para criar documentos dinâmicos

✅ Profissionais do Dropbox Paper

O recurso de anotações oferece à sua equipe um espaço para planejamento pessoal

@menções para aumentar a visibilidade dos comentários para a colaboração da equipe

❌ Contras do Dropbox Paper

O modo off-line não está disponível

Cria um novo arquivo sempre que vários usuários estão visualizando um arquivo e alguém salva alterações

As opções de formatação são limitadas

💸 Preços do Dropbox Paper

Gratuito (planos pagos a partir de US$ 15/usuário por mês)

💬 Dropbox Paper cavaliações de clientes

G2: 4,1/5 (mais de 4.400 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

Confira estes_ **Alternativas ao papel de caixa suspensa !

Como escolher a melhor alternativa para o Microsoft Word

A escolha da melhor alternativa para o Microsoft Word depende de suas necessidades e preferências específicas. Aqui estão algumas dicas para orientá-lo:

Recursos de colaboração: Se você trabalha com frequência em equipes, considere ferramentas como o ClickUp, que são excelentes em colaboração em tempo real e compartilhamento de documentos. Custo: Se o orçamento for uma preocupação, procure alternativas gratuitas. O ClickUp Docs, o Google Docs, o Apache OpenOffice e o LibreOffice oferecem funcionalidade robusta sem custo. Interface do usuário: Procure um layout intuitivo que torne a navegação por diferentes recursos e ferramentas fácil e eficiente. Isso pode aumentar muito a sua produtividade e a experiência geral do usuário. Recursos adicionais: Algumas alternativas oferecem recursos exclusivos. Por exemplo, o ClickUp Docs faz parte de um robusto ferramenta de gerenciamento de projetos que pode armazenar todo o seu trabalho em um só lugar. Acesso off-line: Se você trabalha com frequência sem acesso à Internet, escolha uma opção com fortes recursos off-line.

Sempre considere suas necessidades pessoais e hábitos de trabalho ao escolher uma alternativa. A melhor ferramenta é aquela que se encaixa perfeitamente em seu fluxo de trabalho.

Aproveite ao máximo seu processador de texto com as alternativas do Word

Há muitas opções de alternativas ao Microsoft Word. Quando estiver pesquisando, certifique-se de sempre considerar fatores como recursos de colaboração, compatibilidade, custo, interface do usuário, recursos exclusivos e acesso off-line ao fazer sua escolha. Em última análise, o melhor software de processamento de texto é aquele que se encaixa perfeitamente em seu fluxo de trabalho e ajuda a aumentar sua produtividade.

No entanto, poucos oferecem a flexibilidade e a funcionalidade do ClickUp Docs. Um aspecto que se destaca no ClickUp é que ele é uma plataforma orientada para a colaboração, focada em ajudá-lo a trabalhar em equipe em tempo real. Registre-se no ClickUp Docs gratuitamente hoje para desfrutar de edição de texto ilimitada!