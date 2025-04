13 Modelos gratuitos de planejamento anual

Toda empresa próspera tem uma Estrela do Norte - uma visão orientadora que mantém as equipes focadas e no caminho certo. Mas sem um plano, essa visão é apenas um desejo.

Surpreendentemente, apenas 54% das empresas ter um processo formal de execução da estratégia em vigor.

É nesse ponto que o planejamento anual se destaca. Um plano bem elaborado ajuda a dividir as metas em etapas acionáveis, garantindo que todos os níveis de toda a organização saibam seu papel no panorama geral.

Selecionamos 13 modelos de planejamento anual gratuitos para que você tenha uma estrutura pronta para acelerar seu processo de planejamento estratégico.

Seja para orientar uma startup em crescimento ou para refinar as operações de uma empresa estabelecida, esses modelos de planejamento anual são o seu kit de ferramentas definitivo para alinhar as equipes e atingir suas metas.

O que são modelos de planejamento anual?

Os modelos de planejamento anual são documentos padronizados pré-criados para ajudar você a se manter organizado e no caminho certo durante o ano. Eles foram criados para ajudar você a mapear suas metas, definir prioridades, alocar recursos e manter todos na mesma página.

Pense em qualquer modelo de planejamento anual como uma estrutura que simplifica o processo de planejamento anual planejamento estratégico para que você não comece sempre de uma página em branco.

Esses modelos vêm pré-estruturados para tarefas como definição de objetivos, criação de cronogramas e acompanhamento do progresso. Independentemente do tamanho da sua equipe ou do escopo do seu projeto, eles ajudam você a manter a clareza e a gerar resultados do início ao fim.

O que faz um bom modelo de planejamento anual?

Um ótimo modelo de planejamento anual deve tornar seu trabalho mais fácil, não mais difícil. Aqui estão os principais recursos que você deve procurar:

Simplicidade: O modelo deve ser fácil de entender e usar, reduzindo a complexidade em vez de aumentá-la

O modelo deve ser fácil de entender e usar, reduzindo a complexidade em vez de aumentá-la Flexibilidade: Modelos que ajudam você a definir claramente as metas, estabelecer cronogramas realistas e atribuir responsabilidades são ideais

Modelos que ajudam você a definir claramente as metas, estabelecer cronogramas realistas e atribuir responsabilidades são ideais Personalização: Cada equipe e projeto são únicos. Um bom modelo deve oferecer espaço para ajustes e personalizações para atender às suas necessidades específicas

Cada equipe e projeto são únicos. Um bom modelo deve oferecer espaço para ajustes e personalizações para atender às suas necessidades específicas Colaboração: Pontos de bônus se for colaborativo, permitindo que sua equipe trabalhe em conjunto sem problemas e mantenha todos na mesma página

Pontos de bônus se for colaborativo, permitindo que sua equipe trabalhe em conjunto sem problemas e mantenha todos na mesma página Clareza e foco: Os melhores modelos eliminam as suposições que você precisa fazer planejamento de projetos .

É um roteiro ideal para você se manter focado, organizado e incrivelmente produtivo.

💡Por que você vai gostar dele?

Você conhece aqueles momentos em que sua equipe está olhando para um mar de anotações desarticuladas, imaginando como tudo se conecta? Sim, este modelo elimina esse caos. Ele é um one-pager digital e elegante no qual você pode:

**As metas são claras como cristal. Prazos? Você define. Prioridades? Classificadas

**O progresso praticamente salta da tela (sério, as ferramentas visuais são ótimas)

**Todos estão na mesma página. Não há mais momentos do tipo "Achei que o Bob estava cuidando disso!"

Este modelo ajuda você a planejar sua ascensão à grandeza ou a conduzir uma missão em toda a empresa. Como usar esse Marie Kondo do planejamento anual sem pensar demais nos principais resultados?

Estabeleça uma meta : Qual é a sua Estrela Polar este ano? Fixe-a e deixe que o ClickUp guie o caminho

: Qual é a sua Estrela Polar este ano? Fixe-a e deixe que o ClickUp guie o caminho Mapeie a jornada : Divida essa meta grande e assustadora em etapas pequenas e práticas

: Divida essa meta grande e assustadora em etapas pequenas e práticas Adicione prazos : Dê a cada tarefa uma linha de chegada. Motivação = desbloqueada

: Dê a cada tarefa uma linha de chegada. Motivação = desbloqueada Visualize e ajuste: Use o gráfico de Gantt ou a visualização de quadro para rastreamento de metas é o melhor passe para os bastidores de um ano tranquilo e sem dramas.

O que faz com que isso ***Modelo de plano de trabalho * Brilho?

Status personalizados: Mantenha o controle de cada tarefa, desde "em andamento" até "concluída"

Mantenha o controle de cada tarefa, desde "em andamento" até "concluída" Campos personalizados: Adicione detalhes sem desordem - perfeito para o rastreamento de grandes imagens

Adicione detalhes sem desordem - perfeito para o rastreamento de grandes imagens Visualizações integradas: Quer você seja um guru do gráfico de Gantt ou um fiel ao layout de lista, este modelo se adapta ao seu estilo

Quer você seja um guru do gráfico de Gantt ou um fiel ao layout de lista, este modelo se adapta ao seu estilo IA e automação: Esses recursos? É como ter um assistente que executa todas as suas tarefas com eficiência máxima e modo de erro zero

ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe e chefes de departamento que desejam planos de ação detalhados para o alinhamento da equipe

3. O modelo de metas anuais do ClickUp

Modelo de metas anuais do ClickUp

Os Modelo de metas anuais do ClickUp é uma lista de verificação elegante e sempre atualizada que ajudará você a atingir suas metas de planejamento anual mês a mês, projeto a projeto.

**Por que esse modelo é totalmente revolucionário?

Definir metas anuais é uma coisa, mas atingi-las é outra história. É aí que este modelo entra em ação:

Defina suas grandes metas: Como será o sucesso até 31 de dezembro? Torne-o específico e mensurável

Como será o sucesso até 31 de dezembro? Torne-o específico e mensurável Divida-o em partes: Liste as tarefas menores e os marcos necessários para realizar suas metas de planejamento anual

Liste as tarefas menores e os marcos necessários para realizar suas metas de planejamento anual Atribua e delegue: Distribua a carga de trabalho por toda a sua equipe (ou apenas por você mesmo no futuro)

Distribua a carga de trabalho por toda a sua equipe (ou apenas por você mesmo no futuro) Acompanhe o progresso mensal: Use as exibições integradas do modelo para ver o que foi feito, o que está atrasado e o que precisa de mais atenção

Use as exibições integradas do modelo para ver o que foi feito, o que está atrasado e o que precisa de mais atenção Comemore as vitórias: O progresso não se refere apenas às tarefas concluídas - trata-se de fazer uma pausa para reconhecer o trabalho árduo

o que você tem dentro?

Organização específica do projeto: Cada meta tem seu próprio projeto - limpo, focado e fácil de gerenciar

Cada meta tem seu próprio projeto - limpo, focado e fácil de gerenciar Ferramentas de colaboração em equipe: Atribua tarefas, faça brainstorming e crie planos de ação com colegas de equipe em tempo real

Atribua tarefas, faça brainstorming e crie planos de ação com colegas de equipe em tempo real Acompanhamento de progresso: De cronogramas a notificações, você fica por dentro de cada marco

De cronogramas a notificações, você fica por dentro de cada marco Análise e otimização: Os check-ins regulares e o monitoramento da produtividade garantem que nenhum objetivo, seja ele um meta de 1, 5 ou 10 anos -a ferramenta perfeita para criar uma estratégia que alinhe sua equipe em torno de uma missão comum.

Essa não é uma lista de tarefas comum para você. É uma lista com tudo incluído modelo de plano operacional projetado para:

Transforme a estratégia em ação: Elabore planos de ação para o sucesso com etapas e prazos claros

Elabore planos de ação para o sucesso com etapas e prazos claros Rastrear KPIs: Monitorar os principais indicadores de desempenho para ver o que está funcionando (e corrigir o que não está)

Monitorar os principais indicadores de desempenho para ver o que está funcionando (e corrigir o que não está) Colaboração contínua: Mantenha as partes interessadas do planejamento anual envolvidas e atualizadas em cada etapa do processo

Quer você esteja lançando um novo produto ou otimizando fluxos de trabalho, este modelo garante que você entregue resultados dentro do prazo e do orçamento:

Status personalizados: Mantenha seu processo de planejamento anual organizado por estágios como "aprovado", "em andamento" e "aguardando aprovação"

Mantenha seu processo de planejamento anual organizado por estágios como "aprovado", "em andamento" e "aguardando aprovação" Colaboração em tempo real: Faça brainstorming, delegue e atualize o progresso com sua equipe em tempo real

Faça brainstorming, delegue e atualize o progresso com sua equipe em tempo real Análise avançada: Monitore as taxas de conclusão de tarefas, os KPIs e a produtividade geral para uma melhor tomada de decisões

Fazer isso funcionar para você também é muito simples:

Defina metas operacionais: Descreva os itens mais importantes que você deseja alcançar este ano

Descreva os itens mais importantes que você deseja alcançar este ano Planeje o trabalho: Crie tarefas, atribua responsáveis e defina cronogramas realistas para o seu processo de planejamento anual

Crie tarefas, atribua responsáveis e defina cronogramas realistas para o seu processo de planejamento anual Atualize regularmente: Mantenha os status atualizados para manter a transparência com sua equipe

Mantenha os status atualizados para manter a transparência com sua equipe Realize reuniões de verificação: Reuniões regulares garantem que todos estejam no caminho certo e que você resolva os possíveis obstáculos com antecedência

Reuniões regulares garantem que todos estejam no caminho certo e que você resolva os possíveis obstáculos com antecedência Analise e otimize: Use a análise integrada para ajustar sua abordagem e garantir o aprimoramento contínuo

ideal para: Gerentes de operações que precisam detalhar e implementar etapas acionáveis alinhadas com planejamento organizacional para o crescimento

5. O modelo de calendário anual do ClickUp

Modelo de calendário anual do ClickUp

Você está se sentindo sobrecarregado com todas as partes móveis do seu ano? Experimente o Modelo de calendário anual do ClickUp -Uma ferramenta fácil de usar que ajuda você:

Planejar e organizar: Mapear tarefas, eventos e metas para o ano em um local central

Mapear tarefas, eventos e metas para o ano em um local central Mantenha-se no caminho certo: Visualize o progresso com status como "concluído" e "em andamento

Visualize o progresso com status como "concluído" e "em andamento Priorize como um profissional: Concentre-se nas tarefas mais importantes com a visualização "Start Here" (Comece aqui)

É tudo o que você precisa para gerenciar prazos, atingir metas e manter sua sanidade mental intacta. Veja como funciona:

Visualização de calendário: Planejar tarefas e atividades para cada mês

Planejar tarefas e atividades para cada mês Atividades por visualização de status: Organize as tarefas em status como "em andamento" ou "para começar"

Organize as tarefas em status como "em andamento" ou "para começar" Visualização da lista de atividades: Veja todas as tarefas em um relance para atualizações e revisões rápidas

Veja todas as tarefas em um relance para atualizações e revisões rápidas Comece aqui, veja: Priorize o que é mais importante e resolva-o primeiro

Parece bom demais para ser verdade? Bem, é melhor você acreditar!

Com esse modelo, você não perde nenhuma tarefa ou evento. Quer você esteja gerenciando uma equipe ou apenas a si mesmo, essa é a solução mais conveniente para manter-se organizado e produtivo durante todo o ano.

ideal para: Planejadores, coordenadores e equipes que precisam de uma visão geral de alto nível de eventos, prazos e atividades importantes

👀 Você sabia? A versão gratuita do ClickUp inclui tarefas e membros ilimitados, o que a torna uma das ferramentas de produtividade mais generosas disponíveis para equipes de qualquer tamanho.

6. O modelo de metas anuais do ClickUp

Modelo de metas anuais do ClickUp

Seja no âmbito pessoal ou profissional, todo empreendimento bem-sucedido começa com metas claras e focadas. Mas como você traduz essas aspirações em resultados acionáveis e mensuráveis?

É nesse ponto que uma abordagem estruturada como a Modelo de metas anuais do ClickUp é útil.

Eu uso o clickup como um planejador pessoal para acompanhar informações educacionais, planos de hobby e lazer, tarefas domésticas, acompanhar minhas atividades esportivas, acompanhar candidaturas a empregos. Também construo Dashboards com base nessas informações para me manter no caminho certo. Usuário do Reddit Este modelo oferece uma estrutura pronta para ajudá-lo a lidar com metas de todos os ângulos, quer você faça parte de uma grande organização ou busque ambições pessoais. Com ele, você pode:

Defina objetivos mensuráveis: Divida seus sonhos mais amplos em metas claras e acionáveis

Divida seus sonhos mais amplos em metas claras e acionáveis Acompanhe o progresso sem esforço: Fique por dentro de suas metas com ferramentas intuitivas, como linhas do tempo, painéis e exibições personalizadas

Fique por dentro de suas metas com ferramentas intuitivas, como linhas do tempo, painéis e exibições personalizadas Adaptação imediata: Você precisa ajustar seu plano? Atualize facilmente tarefas, prazos ou prioridades sem perder o ritmo

O modelo de metas anuais do ClickUp também oferece uma variedade de recursos para manter você no caminho certo.

Status personalizados : Visualize o progresso com marcadores claros como "Em andamento" ou "Concluído"

: Visualize o progresso com marcadores claros como "Em andamento" ou "Concluído" Campos personalizados: Adicione atributos como níveis de prioridade ou membros responsáveis da equipe, facilitando o acompanhamento de tudo em um só lugar

Adicione atributos como níveis de prioridade ou membros responsáveis da equipe, facilitando o acompanhamento de tudo em um só lugar Visualizações personalizadas: Alterne entre Lista, Gráfico de Gantt, Calendário ou outros layouts para obter a perspectiva que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho

As ferramentas de colaboração integradas também simplificam a atribuição de tarefas, os comentários sobre o progresso e a garantia de responsabilidade da equipe.

ideal para: Profissionais orientados para metas, gerentes de projeto e entusiastas do desenvolvimento pessoal

7. O modelo de roteiro de negócios do ClickUp

Modelo de roteiro de negócios do ClickUp

Vamos encarar os fatos: navegar pela estratégia de negócios sem um roteiro é uma receita para o caos. O Modelo de roteiro de negócios do ClickUp é a opção que você precisa para transformar grandes ideias em planos práticos.

Ele ajuda você a visualizar objetivos, alinhar equipes e priorizar tarefas com facilidade. Com cada marco visualizado e cada membro da equipe em sincronia, você terá a confiança necessária para enfrentar qualquer desafio.

Veja por que você precisa desse modelo em seu roteiro do projeto :

Clareza na estratégia: Veja o quadro geral enquanto acompanha os detalhes

Veja o quadro geral enquanto acompanha os detalhes Alinhamento da equipe: Manter todos focados em metas compartilhadas

Manter todos focados em metas compartilhadas Eficiência: Priorizar tarefas de alto impacto e entregar resultados mais rapidamente

Você está se perguntando como usar esse modelo para obter o máximo de impacto? Que bom que você perguntou!

Visualização de metas estratégicas: Acompanhar o progresso em direção aos principais objetivos

Acompanhar o progresso em direção aos principais objetivos Visualização de Gantt do roteiro: Visualize linhas do tempo e dependências em um formato elegante e fácil de ler

Visualize linhas do tempo e dependências em um formato elegante e fácil de ler Visualização da linha do tempo por categoria: Priorizar tarefas por categoria de negócios para melhor alocação de recursos

ideal para CEOs, gerentes de produtos e equipes de estratégia que definem e comunicam metas de longo prazo

dica profissional: Revise seu roteiro de negócios pelo menos trimestralmente para ajustar-se a quaisquer mudanças no mercado ou nas capacidades de sua equipe. Isso mantém o plano flexível e relevante.

8. O modelo de plano de contingência do ClickUp

Modelo de plano de contingência do ClickUp

Ninguém pode prever todas as crises, mas você pode se preparar para elas. Com o Modelo de plano de contingência do Clickup se você tiver um computador, terá todas as ferramentas de que precisa:

Antecipar riscos: Identificar possíveis ameaças e o impacto delas em seus negócios

Identificar possíveis ameaças e o impacto delas em seus negócios Planejar estrategicamente: Desenvolver planos de ação adaptados a cenários específicos

Desenvolver planos de ação adaptados a cenários específicos Priorize de forma eficaz: Concentre-se nas tarefas mais críticas durante as emergências

Concentre-se nas tarefas mais críticas durante as emergências Mantenha-se ágil: Teste vários cenários e refine suas respostas para obter os melhores resultados

Seja um desastre natural ou uma mudança no mercado, este modelo garante que sua empresa esteja pronta para enfrentar os desafios de frente. Categorize e priorize os riscos, acompanhe o progresso dos planos de contingência, garanta que as tarefas de alta prioridade sejam concluídas primeiro e receba instruções passo a passo para criar e implementar seu plano de contingência usando várias visualizações.

Você também pode organizar as tarefas em status personalizados, como "a fazer", "em andamento" e "concluído", para uma visibilidade clara. Para que você obtenha os melhores resultados com esse modelo:

Identifique os riscos: Avalie as possíveis vulnerabilidades e documente-as no modelo

Avalie as possíveis vulnerabilidades e documente-as no modelo Desenvolver planos de ação: Atribuir responsabilidades e delinear as etapas para responder a cada risco

Atribuir responsabilidades e delinear as etapas para responder a cada risco Cenários de teste: Simule crises para avaliar a eficácia de seus planos

Simule crises para avaliar a eficácia de seus planos Monitorar o progresso: Atualizar o status das tarefas e notificar as partes interessadas regularmente

Atualizar o status das tarefas e notificar as partes interessadas regularmente Refinar e melhorar: Analisar os resultados para fortalecer seu plano ao longo do tempo

ideal para: Gerentes de risco, executivos e proprietários de empresas que estejam elaborando planos de backup acionáveis

9. O modelo de relatório anual de negócios do ClickUp

Modelo de relatório anual de negócios ClickUp

Um relatório anual não é apenas um resumo de números - é uma oportunidade de contar a história da sua empresa. Com o Modelo de relatório anual de negócios Clickup , você pode:

Colete dados de forma eficiente: Reúna métricas financeiras, de clientes e de funcionários em um só lugar

Reúna métricas financeiras, de clientes e de funcionários em um só lugar Analisar tendências de desempenho: Identificar padrões e avaliar o crescimento ao longo do tempo

Identificar padrões e avaliar o crescimento ao longo do tempo Apresente-se profissionalmente: Entregue relatórios completos e refinados que destaquem suas conquistas e desafios

Jessie Whitman, Sr. Diretora de Eventos da Convene, resume o impacto você pode encontrar o que há de melhor nesse modelo e em outros semelhantes de forma sucinta:

A maior mudança para mim com o Click Up foram os modelos personalizáveis e a possibilidade de trazer essa consistência para todas as nossas propriedades em qualquer região, de modo que a experiência do cliente seja a mesma, independentemente do local da Convene que ele visitar

Jessie Whitman, Sr. Diretora de Eventos da Convene

Veja como fazer o modelo funcionar para você:

Defina o objetivo do seu relatório: Identifique os principais resultados e mensagens que você deseja transmitir

Identifique os principais resultados e mensagens que você deseja transmitir Atribuir funções: Delegar tarefas como coleta de dados, análise e criação de conteúdo

Delegar tarefas como coleta de dados, análise e criação de conteúdo Organize o conteúdo: Use a estrutura do modelo para garantir um fluxo lógico de informações

Use a estrutura do modelo para garantir um fluxo lógico de informações Visualize tendências: Incorpore tabelas, gráficos e infográficos para uma apresentação dinâmica

Incorpore tabelas, gráficos e infográficos para uma apresentação dinâmica Revisar e refinar: Colaborar com sua equipe para finalizar e aperfeiçoar o relatório

ideal para executivos, analistas e equipes de comunicação que fazem avaliações anuais de desempenho

**O ClickUp oferece um recurso de bloco de notas no aplicativo, para que você possa anotar ideias, notas de reuniões ou lembretes rápidos sem sair da plataforma.

10. O modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp

Modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp

Seus funcionários são o maior patrimônio da empresa, e investir no crescimento deles é investir no seu sucesso. O Modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do Clickup ajuda você a criar estratégias personalizadas para tornar o desenvolvimento dos funcionários intencional e orientado para os resultados.

É uma situação em que todos saem ganhando: os funcionários se sentem valorizados e sua organização se beneficia de uma equipe qualificada e motivada.

Por que esse modelo é essencial?

Planos individualizados: Crie planos de desenvolvimento exclusivos para cada funcionário

Crie planos de desenvolvimento exclusivos para cada funcionário Metas mensuráveis: Acompanhar o desempenho e o crescimento em relação a referências específicas

Acompanhar o desempenho e o crescimento em relação a referências específicas Loops de feedback: Colaborar com os funcionários para analisar o progresso e ajustar os planos

Colaborar com os funcionários para analisar o progresso e ajustar os planos Status personalizados: Organize as tarefas em "a fazer", "em andamento" e "concluídas"

Aqui estão algumas dicas rápidas sobre como usá-lo de forma eficaz:

Avaliar as necessidades: Identificar os pontos fortes e fracos de cada funcionário e suas metas de carreira

Identificar os pontos fortes e fracos de cada funcionário e suas metas de carreira Planejar atividades: Atribuir tarefas como sessões de treinamento, orientação ou oportunidades de novos projetos

Atribuir tarefas como sessões de treinamento, orientação ou oportunidades de novos projetos Acompanhamento e revisão: Monitorar o progresso e fornecer feedback construtivo regularmente

Monitorar o progresso e fornecer feedback construtivo regularmente Ajuste conforme necessário: Refine os planos com base no feedback e nos resultados de desempenho dos funcionários

✨Ideal para: Profissionais de RH, gerentes e mentores que incentivam o crescimento dos funcionários e monitoram o desenvolvimento da carreira

Dica profissional: Ao definir metas anuais para o desenvolvimento dos funcionários, considere o uso da estrutura SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) para tornar seus objetivos mais claros e atingíveis.

11. Modelo de plano de 1 ano do PowerPoint por SlideModel

via Deslize Modo l Modelo de plano de um ano para PowerPoint do SlideModel não oferece apenas slides - ele fornece estrutura para o ano que se inicia. Seja planejando metas trimestrais ou revelando a linha do tempo de um produto, esse modelo fornece a você uma tela polida e profissional que é versátil e impactante.

Por que funciona:

Narração visual : Cronogramas, gráficos de Gantt e rastreadores detalhados garantem que você não apenas apresente seu plano, mas também narre uma história interessante

: Cronogramas, gráficos de Gantt e rastreadores detalhados garantem que você não apenas apresente seu plano, mas também narre uma história interessante Personalizável para todos os cenários : Não importa se você está gerenciando operações de equipe ou apresentando estratégias aos clientes, esses slides são adaptáveis e diretos

: Não importa se você está gerenciando operações de equipe ou apresentando estratégias aos clientes, esses slides são adaptáveis e diretos A estética encontra a utilidade: De layouts elegantes a infográficos vibrantes, o design acrescenta clareza e elegância sem sobrecarregar você

ideal para: Profissionais que criam apresentações envolventes para planos estratégicos

12. Modelo de plano de negócios anual da HubSpot

via HubSpot Elaboração de um projeto anual plano de negócios você pode se sentir como se estivesse desembaraçando uma teia de ideias, mas Modelo de plano de negócios anual da HubSpot torna isso rápido e fácil.

Este é um guia passo a passo para você transformar suas ambições em estratégias acionáveis. O modelo é o seguinte:

Profundo, mas de fácil compreensão : Abrange tudo, desde a visão e missão até as previsões financeiras, dando ao seu plano profundidade sem parecer denso

: Abrange tudo, desde a visão e missão até as previsões financeiras, dando ao seu plano profundidade sem parecer denso Orientado para a ação : Não se trata apenas do que você quer alcançar, mas de como você fará isso acontecer, com marcos claros e responsabilidade

: Não se trata apenas do que você quer alcançar, mas de como você fará isso acontecer, com marcos claros e responsabilidade Fácil para o público: Projetado para partes interessadas e investidores, ele fornece insights com clareza e precisão

ideal para: Empresários e líderes de negócios que precisam de uma abordagem estruturada para as prioridades do próximo ano

13. Modelo de planejamento anual de recursos humanos da Slide Team

via Equipe de slides Gerenciar sua força de trabalho durante um ano inteiro pode ser um ato de malabarismo. Modelo de planejamento anual de recursos humanos do SlideTeam simplifica essa complexidade, ajudando você a alinhar perfeitamente as metas de RH com o crescimento organizacional.

Os recursos a seguir tornam o modelo uma ferramenta fantástica para você:

Simplicidade estratégica : Guia você pelos principais ciclos de RH - contratação, treinamento e retenção - sem perder o ritmo

: Guia você pelos principais ciclos de RH - contratação, treinamento e retenção - sem perder o ritmo Você está pronto para uma grande imagem : Gráficos de Gantt e rastreadores de fluxo de trabalho permitem que você amplie ou aprofunde, dependendo do seu foco

: Gráficos de Gantt e rastreadores de fluxo de trabalho permitem que você amplie ou aprofunde, dependendo do seu foco Flexibilidade sob medida: Não importa se você está em uma startup ou em uma empresa de porte empresarial, ele se ajusta ao tamanho e às necessidades da sua equipe

ideal para: Gerentes de RH e recrutadores que planejam a aquisição de talentos e o desenvolvimento da força de trabalho

Comece o seu planejamento anual com o ClickUp

À medida que o novo ano se aproxima, é hora de você se livrar do caos e começar com um plano que se mantenha. Esses modelos gratuitos de planejamento anual não se referem apenas à criação de uma lista de tarefas, mas à criação de um roteiro para o sucesso, adaptado às suas metas, à sua equipe e ao seu ritmo.

Com esses modelos, você definirá metas e mapeará todas as etapas para atingi-las.

