A melhor solução de trabalho, pelo melhor preço.

Espaços de trabalho do plano Free Forever pode ter um número ilimitado de membros e convidados sem nenhum custo. Neste plano, os convidados têm permissões completas de criação e edição, que não podem ser modificadas. O espaço de trabalho de um plano pago começa com um número limitado de licenças externas e com convidados ilimitados com permissão de visualização. As licenças para convidado do plano pago são as seguintes:

Plano Unlimited: receba 5 licenças de convidados para um espaço de trabalho com 1 usuário pago e 2 licenças de convidados para cada usuário pago adicional que você convidar para seu espaço de trabalho

Plano Business: receba 10 licenças de convidado para um espaço de trabalho com 1 usuário pago e 5 licenças para convidados para cada usuário pago adicional que você convidar para seu espaço de trabalho

Plano Enterprise: recebe o mesmo número de licenças para convidados do plano Business, com opções avançadas de permissão

Os convidados são destinados a usuários de fora da sua organização. Se você adicionar pessoas de dentro da sua organização como convidadas, elas serão cobradas como usuários pagos.

Acesse este documento de suporte para saber mais sobre as licenças e permissões de convidados.