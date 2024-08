11 modelos gratuitos de organogramas em PPT, Word e ClickUp

Como gerente experiente de marketing de crescimento, já liderei muitas equipes e sempre percebi que criar organogramas é como um jogo de Tetris desafiador e intrigante. Mas, em vez de lidar apenas com blocos, eu precisava encaixar as pessoas em funções nas quais elas pudessem se destacar. Isso me proporcionou uma visão clara da hierarquia - quem é quem na minha equipe e como eles se integram no esquema maior das coisas.

Para garantir que cada aspecto da estrutura da minha equipe se encaixasse perfeitamente, sem deixar espaço para sobreposições ou sobrecargas, achei os modelos de organogramas incrivelmente úteis. Eles simplificaram o processo de criação de uma visão abrangente da estrutura da minha equipe. É assim que sei que eles também podem ser a chave para seu sucesso.

Portanto, se você deseja melhorar seu gerenciamento de equipes, não precisa procurar mais. Compilei uma variedade de 11 modelos de organogramas gratuitos para PowerPoint, Word e ClickUp!

O que é um modelo de organograma?

Um organograma - também conhecido como organograma ou organogramas - é um diagrama visual de sua estrutura organizacional.

Seu organograma típico mostra quem faz o quê, quem é responsável por quem, quem se reporta a quem e quem toma decisões em cada nível. E essa visão de cima para baixo facilita a compreensão das relações entre os diferentes membros da equipe da organização, seus cargos e vários departamentos.

Um modelo de organograma é um diagrama pré-fabricado, geralmente com marcadores de posição personalizáveis para ajudá-lo a preenchê-lo. Afinal de contas, a criação de uma estrutura organizacional visual e estabelecida para sua empresa não deve lhe dar dor de cabeça.

O que faz um bom modelo de organograma?

Um bom modelo de organograma deve facilitar a compreensão da hierarquia de cargos da organização e as relações entre eles. Os modelos de organograma são essenciais para identificar áreas de sobreposição ou lacunas de responsabilidade.

Os três tipos clássicos de estruturas organizacionais são:

Organograma hierárquico: Também conhecido como organograma hierárquico, é o mais comum para criar uma estrutura organizacional. Esse tipo de organograma exibe uma pessoa ou grupo no topo da estrutura organizacional com uma estrutura hierárquica descendente abaixo, em forma de pirâmide

Também conhecido como organograma hierárquico, é o mais comum para criar uma estrutura organizacional. Esse tipo de organograma exibe uma pessoa ou grupo no topo da estrutura organizacional com uma estrutura hierárquica descendente abaixo, em forma de pirâmide Organograma matricial: A estrutura organizacional matricial é menos comum. Esse tipo de organograma ocorre quando os indivíduos têm vários gerentes. Esses organogramas podem ter um formato mais retangular para detalhar com precisão as relações de subordinação de cada membro da equipe e gerente de projeto

A estrutura organizacional matricial é menos comum. Esse tipo de organograma ocorre quando os indivíduos têm vários gerentes. Esses organogramas podem ter um formato mais retangular para detalhar com precisão as relações de subordinação de cada membro da equipe e gerente de projeto Organograma plano: Um organograma plano ou horizontal geralmente tem dois níveis, um para os funcionários e outro para os administradores de alto nível. Nessas empresas, os funcionários geralmente estão mais envolvidos na tomada de decisões e espera-se que assumam mais responsabilidades

Mas você não precisa se limitar a esses três tipos clássicos de organogramas! Por exemplo, você pode fazer um gráfico de "árvore genealógica" mostrando as habilidades e o cargo de cada funcionário. Ou você pode ter um fluxograma de integração para manter os novos contratados envolvidos no processo.

Seja o que for que você precise criar, há um modelo de organograma que se encaixa perfeitamente. 🛠️

Por último, mas não menos importante, lembre-se de que um bom modelo de organograma deve ser fácil de usar, personalizável e acomodar a estrutura da sua empresa. E deve ser executado em um sistema confiável

software de organograma

.

11 modelos de organogramas gratuitos para visualizar toda a empresa

Embora um modelo de organograma possa parecer sem graça, encontrar a maneira perfeita de visualizar sua startup, pequena empresa ou empreendimento é, na verdade, muito legal. (Vamos lá, você sabe que adora um bom gráfico!)

O modelo certo ajudará os novos funcionários a entender seu lugar na empresa e dará aos gerentes uma visão funcional de cima para baixo de todas as linhas de subordinação - ou por cargo.

Além disso, eles são como um anel decodificador secreto para a colaboração - de repente, todos sabem como trabalhar juntos como uma máquina bem lubrificada.

Portanto, se você quiser melhorar seu desempenho, adquira um desses modelos de organograma e veja a mágica acontecer! ✨

1. Modelo de organograma do ClickUp

Faça o download deste modelo

Deseja um modelo de organograma gratuito para manter todos na mesma página e garantir que os funcionários saibam quem é o responsável na empresa?

Enter: O

Modelo de organograma do ClickUp

. 🙌

Este modelo de organograma fácil de usar para iniciantes permite que você veja quem se reporta a quem e visualize qualquer relacionamento multifuncional em sua empresa. Além disso, esse organograma funciona com

Quadros brancos ClickUp

por isso é garantidamente visualmente atraente e super personalizável.

Os quadros brancos permitem arrastar conexões entre formas, inserir mídia, incorporar documentos e desenhar à mão livre em cores coordenadas. Os modelos de organogramas com quadros brancos oferecem a você uma tela infinita para

colaboração em tempo real

para que você possa trabalhar com sua equipe.

Já mencionei que esse organograma permite adicionar e remover membros da equipe com facilidade?

Ou criar a cadeia de comando? Pense neste modelo de organograma como um infográfico da hierarquia da sua empresa em um pacote de tutorial conveniente.

Faça o download deste modelo

2. Modelo ClickUp Meet the Team (Conheça a equipe)

Faça o download deste modelo

Quer mostrar as incríveis habilidades e personalidades da sua equipe? Permita-nos apresentar a você o

Modelo ClickUp Meet the Team (Conheça a equipe)

!

Este modelo de organograma cria uma página divertida e envolvente que mostra a experiência, as habilidades e os interesses exclusivos de cada membro da equipe. Portanto, se quiser impressionar os clientes ou apenas mostrar aos novos funcionários como sua equipe é incrível, este modelo de organograma é uma excelente opção.

Ele é fácil de usar e totalmente personalizável, tornando o organograma a solução perfeita para empresas de todos os tamanhos. Além disso, esse modelo de organograma gratuito é uma excelente maneira de ajudar todos a se sentirem confiantes em relação à nova equipe

colaboração em equipe

projetos.

Então, por que esperar? Comece a colocar a "diversão" na funcionalidade com o modelo de organograma do ClickUp hoje mesmo!

Faça o download deste modelo

3. Modelo de diretório de fotos da equipe ClickUp

Faça o download deste modelo

O modelo

Modelo de diretório de fotos da equipe ClickUp

é uma ferramenta fantástica que o ajuda a acompanhar as fotos de todos os membros da sua equipe em um só lugar. Isso significa que não é mais necessário percorrer o rolo da câmera para encontrar aquela foto de rosto.

Mas sejamos realistas: as fotos da equipe podem ser um pouco chatas. É por isso que o ClickUp adicionou alguns recursos divertidos, como emojis ao lado dos nomes dos membros para mostrar a personalidade deles!

Além disso, com o ClickUp Team Photo Directory Template, você nunca mais esquecerá o nome de um membro da equipe. Em vez disso, você sempre estará a par de tudo, pois cada foto é identificada com seu nome e função.

Portanto, se quiser incrementar o diretório da sua equipe e adicionar um pouco de diversão ao dia a dia da equipe, experimente o ClickUp Team Photo Directory Template. Sua equipe vai agradecer! 🙌

Faça o download deste modelo

4. Modelo de matriz de capacidade da equipe ClickUp

Faça o download deste modelo

Quer uma ferramenta bacana para ajudar sua equipe a visualizar os pontos fortes e fracos coletivos? A

Modelo de matriz de capacidade da equipe ClickUp

faz exatamente isso.

Imagine o seguinte: Os membros da sua equipe são super-heróis (ou vilões, se for o seu caso) e você é o líder deles. E o ClickUp Team Capability Matrix Template é como você controla os pontos fortes e fracos de cada membro da equipe para superar seus adversários.

Além disso, esse modelo de organograma é muito fácil de usar. Preencha o modelo de organograma da matriz com os nomes dos membros da sua equipe e suas respectivas habilidades e pronto! Você terá uma visão clara da posição da sua equipe e das áreas que precisam ser trabalhadas.

Gerenciamento da equipe

nunca foi tão fácil.

Então, o que está esperando? Vista sua capa e comece a analisar com o modelo de matriz de capacidade da equipe do ClickUp. É hora de salvar o dia (ou dominar o mundo).

Faça o download desse modelo

5. Modelo de manual do funcionário do ClickUp

Faça o download deste modelo

Os

Modelo de manual do funcionário do ClickUp

é uma ferramenta de recursos humanos dos sonhos. 🤩

Embora não seja exatamente um modelo de organograma, este documento foi projetado para facilitar muito a vida dos funcionários, quase como um assistente pessoal de plantão.

O modelo cria uma estrutura organizacional para toda a empresa para que você possa incluir tudo, desde os valores da empresa até

ferramentas de comunicação no local de trabalho

para que os funcionários saibam onde encontrar o que se espera deles e o que podem esperar em troca.

Mas espere, isso fica ainda melhor! Você pode ir além de ser meramente informativo e tornar seu

manual do funcionário

divertido com ilustrações peculiares. E se você quiser ir além, por que não acrescentar algumas piadas para manter os funcionários entretidos enquanto aprendem sobre os meandros da empresa?

Seja para ajudar os membros experientes da equipe a se atualizarem sobre as políticas da empresa ou para mostrar aos novos funcionários como funciona, o ClickUp

Modelo de manual do funcionário

protege você.

E se você quiser mais

modelos gratuitos de RH

o ClickUp também tem tudo o que você precisa.

Faça o download deste modelo

6. Modelo de integração de novos contratados do ClickUp

Faça o download deste modelo

Por falar em novas contratações, o

Modelo de integração de novos contratados do ClickUp

os ajudará a começar rapidamente.

Esse modelo de estrutura organizacional facilita a criação de uma lista de verificação para novas contratações. Ele garantirá que eles estejam bem equipados antes de iniciar a jornada em sua empresa, ajudando-o a delinear um guia de introdução passo a passo para cada fase do processo de integração.

Você poderá acompanhar o progresso dos funcionários em cada fase da integração, com um quadro de progresso para manter todos na mesma página. E isso o ajudará a ficar por dentro de tudo, desde a apresentação dos novos contratados a toda a equipe até

treinamento em gerenciamento de fluxo de trabalho

e compartilhamento

cadência de reuniões para equipes remotas

.

A melhor parte do nosso modelo de integração? Ele é totalmente personalizável para atender às suas necessidades.

Faça o download deste modelo

7. Modelo de visão geral da empresa ClickUp

Faça o download deste modelo

Você já ouviu falar do

Modelo de visão geral da empresa ClickUp

? É um divisor de águas.

Esse modelo inspirado em um organograma oferece um centro simplificado que abrange tudo na empresa. Ele capacita os membros da equipe, os investidores e qualquer pessoa com acesso, fornecendo-lhes uma visão geral clara e concisa da sua empresa.

Com esse modelo, você pode mostrar sua missão, valores, metas e cultura da empresa de uma forma visualmente atraente. Além disso, ele é muito fácil de usar e personalizar para atender às suas necessidades exclusivas.

Você terá acesso a vários tipos de visualização e campos personalizados, incluindo opções para participantes, custo do projeto, complexidade, taxa de progresso, vitórias e muito mais.

Faça o download deste modelo

8. Modelo de cultura da empresa ClickUp

Faça o download deste modelo

Precisa explicar a cultura de sua empresa? Ainda está construindo a identidade de sua empresa? É isso que o

Modelo de cultura da empresa ClickUp

é para!

A cultura da empresa é evidente nas interações entre os membros da equipe, nos valores da empresa e nas decisões tomadas em todos os níveis. Ela também pode ser vista em como

equipes multifuncionais

se reúnem para atingir objetivos comuns.

Nosso modelo de cultura da empresa ClickUp é como um projeto para o sucesso. E ele tem várias páginas - com solicitações que perguntam sobre sua estrutura organizacional, crenças, visão e promessa de marca, bem como sobre os valores e a cultura de sua empresa - para orientá-lo e inspirá-lo em cada etapa do caminho.

Faça o download deste modelo

9. Modelo de organograma do Microsoft PowerPoint

Modelo de organograma via Microsoft

Os fãs da Microsoft apreciarão o modelo de organograma do Microsoft PowerPoint. É uma maneira divertida e fácil de criar um organograma para qualquer empresa.

Esse prático modelo de organograma em PPT pode ajudá-lo a visualizar a hierarquia de sua empresa e

estrutura da equipe

rapidamente. E, embora o modelo de organograma em si seja gratuito, o acesso total ao Microsoft PowerPoint não é. Mas se você já paga por um plano do Microsoft 365, isso não deve ser um problema.

Como a maioria dos modelos gratuitos do PowerPoint, você pode adicionar fontes divertidas, esquemas de cores e gráficos personalizados a cada design de slide de organograma para que sua apresentação do PowerPoint brilhe.

Mas espere, tem mais! Você pode usar esse modelo de apresentação de organograma do PowerPoint para impressionar os funcionários, incluindo vídeos, animações e transições. Além disso, você tem acesso a milhares de fotos e gráficos para usar.

Bônus:_ **Como criar um organograma no Planilhas Google !

Faça o download deste modelo

10. Organograma do Microsoft Word Modelo

Modelo de organograma via Template Lab

Deseja usar um modelo de organograma no Word? O Template Lab Microsoft Word Organizational Chart Template permite que você faça exatamente isso.

Esse modelo de organograma funcional permite que você crie facilmente uma representação visual da hierarquia da sua equipe para ver quem é responsável pelo quê e quem se reporta a quem.

Ele é perfeito para aqueles que adoram os aplicativos da Microsoft e precisam de uma pequena ajuda para manter as coisas organizadas (e vamos ser honestos, quem não precisa?). Além disso, seu organograma terá um design elegante e apresentável que facilitará a compreensão da estrutura organizacional geral pela sua equipe Faça o download deste modelo

11. Modelo de estrutura organizacional com código de cores do PowerPoint

Modelo de organograma via Microsoft

O modelo de organograma com código de cores do PowerPoint é uma ferramenta visual usada para exibir a estrutura hierárquica de uma organização. Esse organograma apresenta elementos codificados por cores que representam diferentes níveis ou departamentos dentro da organização.

Esse modelo permite que os usuários criem organogramas com aparência profissional no PowerPoint, utilizando layouts e formas predefinidos.

Ao usar esse modelo, os usuários podem personalizar o organograma de acordo com suas necessidades específicas. Eles podem adicionar ou remover posições, modificar o layout e ajustar as cores de acordo com a marca ou as preferências da organização.

Faça o download deste modelo

FAQs sobre modelos de organogramas

Qual é o melhor layout para um organograma?

O melhor layout para um organograma dependerá do tamanho e da estrutura de sua organização. Alguns layouts comuns incluem hierárquico, matricial, plano e divisional. É importante escolher um layout que reflita com precisão a estrutura de sua organização e que facilite aos funcionários entender suas funções e relações de subordinação.

Como posso tornar meu organograma visualmente atraente?

Para tornar seus organogramas visualmente atraentes, você pode usar diferentes cores, fontes e formas para destacar diferentes departamentos ou níveis dentro da organização. Você também pode incorporar imagens ou ícones para representar cargos e funções. Tente encontrar um equilíbrio entre funcionalidade e design para criar um organograma que seja informativo e visualmente atraente.

Com que frequência devo atualizar meu organograma?

Seu organograma deve ser atualizado sempre que houver alterações na estrutura ou nas funções de sua organização. Isso pode incluir novas contratações, promoções, transferências ou saídas. Manter seu organograma atualizado garante que todos os funcionários tenham as informações mais precisas sobre suas funções e relações de subordinação.

Devo incluir todos em meu organograma?

Não é necessário incluir todos os funcionários em seu organograma. Em vez disso, concentre-se em incluir as principais funções e cargos que tenham um impacto direto na estrutura e nas operações da organização. Isso pode incluir gerentes, líderes de equipe ou chefes de departamento. A inclusão de um número excessivo de funcionários pode tornar o organograma confuso e difícil de ler.

O que é um organograma de estrutura organizacional divisional?

Um organograma de estrutura organizacional divisional é um tipo de organograma que agrupa os funcionários com base em suas divisões ou departamentos específicos dentro da empresa. Essa estrutura é frequentemente usada em organizações maiores para ajudar a gerenciar diferentes unidades de negócios, produtos ou serviços. Cada divisão tem sua própria liderança e opera de forma relativamente independente das outras divisões, embora ainda faça parte da organização geral.

Melhore a responsabilidade e a transparência com modelos detalhados de organogramas

Os modelos de organogramas são essenciais para empresas de todos os tamanhos. Eles oferecem uma visão clara

representação visual clara de sua estrutura organizacional

e vários benefícios, como melhor comunicação e processos simplificados, aumentando a produtividade e o trabalho em equipe.

Com esses modelos úteis de organograma, as equipes podem ser mais bem alinhadas, transparentes e responsáveis, promovendo assim o crescimento e o sucesso.

Encontre mais modelos de RH na seção

Central de modelos do ClickUp

hoje!