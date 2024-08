Quando se trata de gerenciamento de projetos quando a equipe de gerenciamento de projetos está envolvida em um projeto, executar as tarefas principais na ordem certa é fundamental para que o projeto seja concluído no prazo. E quando vários membros da equipe estão envolvidos no processo, as coisas podem se complicar rapidamente.

Os fluxogramas simplificam processos complexos e os tornam mais fáceis de acompanhar. Eles podem ajudar a identificar gargalos, otimizar fluxos de trabalho e melhorar a eficiência geral, tornando-os uma ferramenta valiosa para a solução de problemas e a tomada de decisões em vários setores.

Ao usar um modelo de fluxograma, você pode garantir que tudo aconteça na ordem certa e ter uma ideia melhor de como priorizar tarefas representando seu fluxo de trabalho em um gráfico ou infográfico fácil de entender.

Para começar a usar fluxogramas, basta navegar em nossa lista de 10 modelos de fluxogramas gratuitos!

Como os modelos de fluxogramas podem beneficiar seu fluxo de trabalho

Um fluxograma é uma representação visual de um processo ou estrutura de negócios que usa dicas como caixas e setas para mostrar como tudo se encaixa.

Um diagrama de fluxograma simples pode mostrar um processo linear, como um roteiro de produto ou mapa da jornada do cliente enquanto um fluxograma mais complexo pode incluir vários caminhos ou ramificações para mostrar o que acontece se determinadas condições forem ou não atendidas.

Um modelo de fluxograma em branco é um design de fluxograma pré-criado destinado a um caso de uso específico, que pode ser preenchido com os detalhes do seu próprio projeto.

Há muitos tipos diferentes para escolher, como um modelo de fluxograma organizacional ou um modelo de fluxograma circular. Um diagrama de fluxo de dados mostra como os dados se movem em sua empresa, enquanto um diagrama de fluxo de dados mostra como os dados se movem em sua empresa organograma mostra sua estrutura organizacional, e um diagrama de fluxo de trabalho mostra um processo passo a passo em profundidade.

Você pode usar os fluxogramas para ajudar no brainstorming ou na tomada de decisões ou como um modelo de fluxograma de processo de contratação para simplificar a integração e muito mais.

10 modelos de fluxogramas gratuitos

Criar um fluxograma de negócios do zero pode dar muito trabalho, portanto, comece com modelos básicos de fluxogramas e desenvolva-os a partir daí. Aqui estão 10 modelos de fluxogramas gratuitos para escolher, que abrangem fluxos de dados, fluxos de usuários, mapeamento de processos e muito mais.

1. Modelo de fluxograma de raia do ClickUp

Use um diagrama de raias para mostrar quem é responsável por quais tarefas

Este modelo Modelo de fluxograma de raia de natação do ClickUp usa um diagrama de raia para mostrar um conjunto de tarefas que precisam ser executadas por vários departamentos ou membros da equipe.

O que é um modelo de raia ? É um modelo de diagrama que exibe várias responsabilidades lado a lado, como raias paralelas em uma piscina.

O maior benefício de um fluxograma de raia é sua capacidade de ilustrar as interações e responsabilidades entre diferentes indivíduos, equipes ou departamentos envolvidos em um processo. É fácil visualizar quais tarefas podem começar ao mesmo tempo e quais tarefas precisam ser concluídas antes de iniciar a próxima tarefa. Você pode usar diferentes símbolos de fluxograma para mostrar os pontos de início e fim, bem como as tarefas de tomada de decisão e os pontos de verificação. Faça o download deste modelo

2. Modelo de fluxograma de dados do ClickUp

Este fluxograma de dados mostra o movimento das informações em uma organização

A movimentação de informações em sua organização raramente é um processo simples. É preciso acompanhar onde os dados entram e saem do sistema, onde são armazenados e como vão de uma parte do sistema para outra. É aí que um modelo de diagrama de fluxo de dados é útil!

Este Modelo de fluxograma de dados do ClickUp ajuda você a visualizar esse processo usando círculos, retângulos e outras formas de fluxograma codificadas por cores. Reorganize as formas e adicione rótulos ao modelo básico de fluxograma para torná-lo seu.

Um modelo de fluxograma de dados preciso fornece uma representação visual que simplifica a compreensão, a análise, o projeto e o aprimoramento de sistemas e processos orientados por dados. Eles promovem uma comunicação eficaz, facilitam a detecção de erros e contribuem para a eficiência e a confiabilidade gerais do sistema. 📚 Faça o download deste modelo

3. Modelo de fluxograma de mapeamento de projeto ClickUp

Este fluxograma pode ajudá-lo a agrupar tarefas em categorias para facilitar a visualização

Um mapa de projeto é uma das maneiras mais eficazes de compartilhar sua visão com os participantes e garantir que todos estejam na mesma página. Ao exibir suas metas, cronograma e entregáveis em um mapa de projeto simples, você pode reduzir um projeto complexo em etapas concretas que estão todas interligadas. 🛠️

Esse mapa Modelo de fluxograma de mapeamento de projeto da ClickUp usa ícones para representar áreas do projeto, como métricas e operações, por meio de um software de fluxograma como o Mapas mentais .

Um mapa de projeto é apenas um tipo de mapa mental que você pode usar para fazer um brainstorming de ideias, gerenciar a equipe membros da equipe, ou demonstrar uma escopo de trabalho às partes interessadas por meio de diagramas de fluxo de trabalho.

Experimente *Software de fluxograma para Mac/%href/_* ! Faça o download deste modelo

8. Modelo de fluxograma simples para PowerPoint da SlideModel

Via SlideModel

Se você precisa de modelos de fluxogramas prontos para apresentação no Microsoft PowerPoint, este modelo de fluxograma simples para PowerPoint da SlideModel pode lhe servir. Esse formato funciona no estilo de um modelo de mapa de processo de gerenciamento e usa formas e cores simples para ajudá-lo a distinguir entre diferentes ideias e setas para que você possa ver como elas estão vinculadas.

Basta substituir o texto por suas próprias ideias e imagens com seus modelos de fluxogramas feitos para o PowerPoint.

Embora esse seja um modelo gratuito de fluxograma para PowerPoint, você precisará pagar pelo Microsoft PowerPoint para usar todos os seus recursos. Depois de fazer isso, você também terá acesso a uma biblioteca de imagens e poderá escolher entre animações e transições atraentes. Faça o download deste modelo

9. Modelo de fluxograma do Excel por Infinity Excel

Via Infinity Excel

O Excel pode ter a reputação de ser um processador de números, mas também tem uma variedade de modelos de fluxogramas que você pode usar junto com outros softwares.

Se você não conhece como criar um fluxograma no Excel para começar, use este modelo de fluxograma do Excel da Infinity Excel. Ele lhe mostrará como criar novas formas, linhas de conexão e pontos de ancoragem para dar mais destaque às suas planilhas do Excel. ✨ Baixe este modelo

10. Modelo de fluxograma do Microsoft Word por Template.net

Via Template.net

O Microsoft Work pode ser basicamente um processador de texto, mas é útil saber como criar um fluxograma no Microsoft Word para que você possa incorporar fluxogramas em documentos.

Este modelo de fluxograma do Microsoft Word da Template.net está disponível em vários tamanhos, para que você possa imprimi-lo, baixá-lo ou exportá-lo como PDF. Faça o download desse modelo

O que faz um bom modelo de fluxograma?

Um bom modelo de fluxograma é fácil de personalizar e descreve processos complexos de uma forma visualmente interessante. Esse é o objetivo de usar um fluxograma! De fato, os modelos de fluxogramas desorganizados, que usam formas ou cores incomuns ou que contêm símbolos misteriosos de fluxogramas não servirão ao propósito pretendido.

A escolha dos melhores modelos de fluxograma para cada caso de uso é importante, especialmente se você for compartilhá-lo com novos membros da equipe ou partes interessadas externas que estão absorvendo essas informações pela primeira vez. Eles devem ser capazes de "entender" seu fluxograma imediatamente.

Talvez você também queira procurar por software de fluxogramas que se integre bem às suas ferramentas ou aplicativos existentes e permita incorporar ou vincular a outros recursos externos.

Melhore sua produtividade com modelos de fluxogramas gratuitos

Esses modelos de fluxogramas gratuitos não servem apenas para dar mais vida às suas apresentações. Ao documentar seus processos em um fluxograma, você pode visualizar melhor o que precisa ser feito e usar automação do fluxo de trabalho para aumentar sua produtividade .

Além disso, esses recursos visuais úteis o ajudam a ter uma visão geral do que está acontecendo e a garantir que todas as partes interessadas e colaboradores estejam na mesma página.

Comece com estes 10 modelos de fluxogramas gratuitos ou vá para a seção Central de modelos do ClickUp onde você encontrará ainda mais modelos excelentes organizados por categoria.