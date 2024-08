25 exemplos de mapas mentais impressionantes para 2024

Seja no planejamento de projetos ou na criação de um cardápio de dar água na boca, todos nós já estivemos em uma situação em que tivemos uma ideia fantástica, mas não temos certeza de como concretizá-la.

Felizmente, há uma solução simples que você pode usar aqui: mind maps. 🧠✨

Neste artigo, mostraremos 25 exemplos práticos de mapas mentais que você pode usar para se inspirar, além de mostrar como fazer mapas mentais.

vamos começar a mapear_!

O que é um mapa mental?

Um mapa mental é um tipo de diagrama de aranha, uma ferramenta visual que ajuda você a descobrir as relações entre cada conceito e a estruturar as informações.

Para criar um diagrama de mapa mental, primeiro você escolhe uma ideia central ou tópico principal. O tópico principal terá ramificações que o conectam a outros subtópicos vinculados, e você repete o processo até ter um mapa literal de sua mente!

25 exemplos úteis de mapas mentais (+ casos reais de uso)

Aqui estão mais de 20 exemplos criativos de mapa mental exemplos que você pode usar hoje:

1. Gerenciamento de projetos

O processo de mapeamento mental facilita a decomposição de ideias complexas ou planos de projetos. Especialmente aqueles que têm documentos que podem chegar a centenas de páginas.

Algumas das ramificações distintas do seu mapa mental de planejamento de projeto podem incluir:

Abordagem de gerenciamento de projetos

Escopo do projeto

Comunicações

Plano de gerenciamento de custos

Gerenciamento de cronograma

Gerenciamento da qualidade

Plano de gerenciamento de riscos

Gerenciamento de recursos

Um mapa mental o ajudará a desenvolver esses planos para que nada passe despercebido.

onde você pode criar um _mind map ?

Em um caderno? Não.

Diga olá para Clique . 👋🏼 😄

É uma das maiores empresas do mundo mais bem avaliadas do mundo ferramentas de produtividade, adoradas por inúmeras equipes em todo o mundo e a ferramenta de mapa mental mais fácil que você encontrará.

Por quê?

Porque basta um clique para mudar a visualização do mapa mental e começar a criar seu mapa mental!

Ah, e já mencionamos que Mapas mentais do ClickUp vêm com dois modos para maior flexibilidade?

Veja o que você recebe:

Modo de tarefa : reordene rapidamente seusEspaço de trabalho desenhando ramificações e organizando-as em caminhos lógicos. Você também pode criar, editar e excluir tarefas diretamente (esubtarefas) diretamente do seu mapa mental

: reordene rapidamente seusEspaço de trabalho desenhando ramificações e organizando-as em caminhos lógicos. Você também pode criar, editar e excluir tarefas diretamente (esubtarefas) diretamente do seu mapa mental Modo em branco: Crie mapas mentais de forma livre que não se conectem a nenhuma estrutura de tarefas ou fluxo de trabalho. Você pode convertê-los rapidamente em tarefas em qualquerLista em seu espaço de trabalho

Veja como um de nossos exemplos de mapas mentais para gerenciamento de projetos parece no ClickUp:

Precisa de mais informações sobre como os mapas mentais podem ser úteis para o gerenciamento de projetos? guia definitivo para o gerenciamento visual de projetos para entender isso.

2. Planejamento de estratégia de negócios Planejamento de negócios e mapas mentais são uma combinação perfeita, como chocolate quente e marshmallows. ☕️💕

_Por quê?

O planejamento de negócios pode ter um volume assustador de informações que somente um simples mapa mental pode lidar e fazer com que pareça fácil.

Use o mapa mental da estratégia para lançar seu novo empreendimento e gerenciar seus processos como um profissional. E quando você tiver imaginado tudo, delicie-se com chocolate quente e marshmallows para comemorar o início de um novo negócio.

Este gerenciamento de negócios o exemplo de mapa mental deve lhe dar uma ideia de por onde começar:

3. Desenvolvimento de software/produto

Um mapa mental é um ótimo substituto para um fluxograma ao projetar seu produto de software .

Use-o para planejar a arquitetura do software, os recursos, as fases de desenvolvimento e muito mais. Você pode até mesmo entrar nas especificidades do desenvolvimento e criar mapas mentais para os diferentes estágios.

Aqui está um exemplo de mapa mental que mostra os estágios típicos de desenvolvimento de software :

⭐️ Dica profissional: com o ClickUp, você pode usar nosso Recursos de revisão para colaborar em diferentes designs de software sem esforço.

4. Fabricação e logística

Se você já trabalhou no setor de manufatura, deve ter ouvido falar dos princípios dos 8Ms.

Caso não tenha ouvido, trata-se de uma lista de verificação abrangente de fatores essenciais que você precisa considerar, tais como:

**Máquina (tecnologia)

**Método (processo)

**Material (matérias-primas, consumíveis e informações)

M potência (trabalho físico) ou M potência mental (trabalho cerebral)

potência (trabalho físico) ou potência mental (trabalho cerebral) **Medição (inspeção)

M outra natureza (ambiente)

outra natureza (ambiente) M gestão/ M poder financeiro

gestão/ poder financeiro **Manutenção

Use um mapa mental para ramificar esses aspectos e adicionar mais detalhes ao seu planejamento.

Aqui está um exemplo de diagrama de mapa mental :

**Precisa de ajuda para gerenciar recursos para sua equipe?

Dê uma olhada em nosso_ guia definitivo para gerenciamento de recursos .

5. Finanças

Quer criar um orçamento para comprar um carro, sair de férias ou se aposentar?

Um mapa mental é uma maneira fácil de delinear todas as suas despesas e investimentos.

E se você dirige uma empresa de planejamento financeiro, pode criar um mapa mental para representar os planos que desenvolveu para seus clientes. Adeus às planilhas e aos arquivos de papel!

**Precisa começar imediatamente?

Experimente o ClickUp_ modelo de gerenciamento de projetos contábeis e financeiros .

6. Campanhas de marketing A

plano de ação do projeto de marketing é crucial para qualquer organização, pois pode ser decisivo para seu sucesso.

Afinal de contas, você precisa promover suas ofertas para que as pessoas percebam sua marca, certo?

Com um mapa mental, você pode criar o melhor esboço visual, planejar e organizar todas as atividades de marketing e estratégias, e muito mais.

Aqui está um exemplo de um mapa mental que contém conteúdo, mídia social e outros canais de marketing para uma comunicação eficiente planejamento de marketing . Usamos uma cor diferente para cada ramo para diferenciar os vários canais de marketing. 🎨

Bônus: confira nosso guia sobre_ **Gerenciamento de projetos de marketing! ⭐️

7. Gerenciamento do site Planejamento e gerenciamento de um site não é uma tarefa fácil.

Você precisa cuidar do design e da funcionalidade, criar conteúdo e fazer muito mais para garantir que o site seja otimizado e represente sua empresa da melhor forma possível.

Além disso, pode parecer uma língua estrangeira para as pessoas que não estão familiarizadas com a codificação, o que pode dificultar a transmissão exata do que você tem em mente.

É nesse momento que um mapa mental é útil.

Crie um esboço visual para a sua equipe virtual e melhore a visibilidade de tudo o que precisa ser pensado e planejado usando um mapa mental como uma lista de verificação para a sua equipe de desenvolvimento da Web. Aqui está um exemplo de mapa mental para gerenciamento de sites :

Exemplo de mapa mental de desenvolvimento de site no ClickUp

8. Esboço de artigos complexos

Embora existam várias maneiras de gerenciar um fluxo de trabalho de conteúdo no processo de marketing de conteúdo, a produção e o planejamento de conteúdo às vezes podem ser confusos. Os mapas mentais podem ser uma ótima maneira de mapear os esforços de marketing de conteúdo de sua empresa. Tamara Omerovic gerente de marketing de conteúdo da Caixa de dados a autora de "A história da mente", de B., compartilha como ela usa mapas mentais para planejar peças complexas de conteúdo longo.

"Essa abordagem tem mostrado ótimos resultados quando se trata de classificar o conteúdo para várias palavras-chave. Costumo usar mapas mentais para planejar três coisas: o esboço do conteúdo da página pilar, o conteúdo de apoio e os links internos entre as páginas do cluster.

"Começo com a palavra-chave principal e depois a ramifico até cobrir todo o cluster. Anoto todas as palavras-chave de cauda longa que exigem páginas separadas para dar suporte à página de pilar e, mais tarde, uso o mapa mental como referência para a vinculação interna (voltando para trás, de H3s para H1). Isso também pode ajudá-lo a mapear a estrutura do URL."

Confira o mapa mental dela para um artigo de pilar em relatórios de negócios .

Source: Databox

Bônus: Saiba mais sobre gerenciar projetos de marketing de conteúdo com o ClickUp .

9. Brainstorming

As ideias surgem na mente de pessoas inteligentes.

_Mas você sabe o que é mais inteligente do que pessoas inteligentes?

Uma sessão de brainstorming com sua equipe!

Um grupo inteligente colocando seus bonés de pensamento, colaborando em um mapa mental para gerar ideias diferentes .

Você consegue imaginar as possibilidades? 🌈✨

Sem mencionar que a própria criação de um mapa mental pode despertar uma ou duas novas ideias.

É por isso que ele é um excelente ferramenta para brainstorming e até mesmo para necessidades pessoais.

Desde a avaliação de uma nova ideia de produto até a geração de um tópico central para uma postagem de blog, um mapa mental de brainstorming pode ajudar!

Aqui está um exemplo de mapa mental para uma ideia de novo produto:

**Não sabe como colaborar com sua equipe para encontrar as melhores ideias?

Aqui estão_ técnicas eficazes de brainstorming para empregar.

⭐️ Dica profissional: Se estiver procurando mais maneiras de colaborar com sua equipe, experimente Documentos do ClickUp .

Crie quantos documentos você quiser com o Edição de rich text e trabalhe com sua equipe em tempo real .

Bônus: Confira_ 10 ferramentas de IA para mapeamento mental e brainstorming em 2023

10. Teste de SEO

Processos complexos orientados por dados às vezes exigem um elemento visual para facilitar a compreensão. O fluxo de trabalho para testes de divisão de SEO é um exemplo disso. Daria Sherr gerente de marketing e scrum master da Semrush a Semrush, Inc., compartilha seu exemplo de mapa mental e como sua equipe o utiliza.

"Geralmente, criamos mapas mentais fáceis de entender para explicar tópicos mais complicados, como testes de SEO, para nossos funcionários ou clientes em potencial. Dessa forma, podemos mostrar o processo sem entrar em explicações muito detalhadas e complexas. Além disso, essa é a primeira etapa antes de transformar nossos recursos visuais em infográficos, que depois compartilhamos em nossas mídias sociais. Sugiro que todos usem mapas mentais em suas funções para alinhar seus processos ou até mesmo seus próprios pensamentos antes de apresentá-los a alguém."

Source: Semrush

Saiba mais sobre_ **Gerenciando o fluxo de trabalho de seu projeto de SEO em ClickUp.

11. Fazendo anotações

_Ao ouvir uma palestra ou participar de uma reunião, você faz anotações em um caderno?

Okay. E quando você consulta as anotações mais tarde, elas fazem sentido? 🤔

Você tenta se lembrar do que aprendeu, mas sua memória o atrapalha. Vamos acabar com essas histórias de "não consigo confiar na minha memória" com mapas mentais, pois todas as suas anotações têm origem em ideias ou tópicos relacionados.

Confira este guia para saber mais_ **Técnicas de memorização !

Por exemplo, digamos que o tópico de células seja abordado com frequência durante sua aula de biologia.

Aqui está um ideia de modelo de mapa mental para suas anotações de aula:

**Precisa de ajuda para fazer anotações em reuniões?

Leia nosso_ guia sobre como fazer anotações em reuniões de forma eficaz. ⭐️ Dica profissional: a maneira mais fácil de se manter organizado, mesmo com centenas de tópicos relacionados, é com software de mapeamento mental como o ClickUp. Ele também tem um Bloco de notas caso você comece a sentir falta do seu caderno normal ou do mapa mental desenhado à mão. 😉

12. Planejamento de um evento

Tão bonito quanto é, gerenciamento de projetos de eventos pode ser um estresse do tipo "respirar em um saco de papel" para planejar.

Por exemplo, vejamos o caso de um casamento.

Há a enorme lista de convidados, o serviço de bufê, a decoração, as mudanças de humor dos noivos, etc.

Também é melhor rezar para que os noivos não tenham medo, ou sua programação para o dia do casamento será tão boa quanto a ausência de programação. 🙄

Entretanto, um mapa mental, especialmente em um software como o ClickUp, pode tornar tudo menos estressante, pois é facilmente editável.

Se o noivo quiser cortinas azuis e a noiva rosas brancas, basta adicioná-las ao mapa mental.

Aqui está um exemplo ou ideia de modelo que você pode ajustar e adaptar para qualquer tipo de evento.

Quer saber mais sobre o gerenciamento de eventos? Leia nosso guia definitivo sobre_ **Gerenciamento de projetos de eventos .

13. Ensino de mapeamento mental

você sabia que os mapas mentais são uma excelente _ferramenta _para o ensino?

Os professores e o gestão da educação o setor pode usar a técnica para explicar melhor os tópicos. E isso não é apenas para professores.

Os alunos também podem usar o mapeamento mental para aprender, estudar e fazer brainstorming, fazer anotações melhores etc.

Posteriormente, eles poderão usar as ideias de mapeamento mental em toda a vida para planos de projetos, pensamento criativo, finanças, realização de reuniões e muito mais.

Finalmente, você aprenderá algo na escola que é útil para a vida cotidiana, ao contrário da trigonometria. 🙄

⭐️ Dica divertida: use um mapa mental para ensinar a técnica de mapeamento mental aos alunos!

14. Organização para ensaios e exames

Além disso, a professora particular Caitriona Mc Tiernan, da Ensino de TPR usa mapas mentais como uma ferramenta de organização para exames.

"Como os mapas mentais são menos restritivos do que outros tipos de planejadores, eles me dão mais espaço para pensar livremente e ampliar meus pensamentos. Às vezes, os mapas mentais podem levar muito tempo para serem criados, portanto, usar um organizador gráfico como o um diagrama de espinha de peixe pode ser útil", disse ela.

Ela dá um exemplo de como os alunos poderiam estudar ou escrever uma redação sobre o tema Egito Antigo. Esse mapa mental consistiria em áreas subtópicas, por exemplo, faraós, cultura, economia e vida cotidiana.

Fonte: TPR Teaching

15. Preparando a pauta de uma reunião

As reuniões precisam ser preparadas, ou você deixará de discutir tópicos importantes e poderá ouvir muitos "Uhm..." e "o que mais precisamos discutir?"

Isso é uma total perda de tempo.

E como o mapeamento mental é uma ótima ferramenta para planejar, estruturar e organizar informações, a preparação de um agenda de reunião torna-se muito mais fácil.

O que precisamos na agenda? 🤔

Os objetivos, os participantes, os tópicos..

Todos esses aspectos e outros são abordados neste exemplo simples de mapa mental.

Use-o sempre que precisar planejar uma reunião bem-sucedida e fazer anotações detalhadas da reunião.

⭐️ Dica profissional: com ferramentas como o ClickUp, você pode compartilhar diretamente seu mapa mental com todos os participantes com antecedência. Ao mesmo tempo, você pode anotar qualquer itens de ação discutidos na reunião em nosso Bloco de notas e convertê-los diretamente em tarefas .

Baixar nosso_ **Modelo de atas de reunião **Para usar ao realizar suas reuniões

16. Renovação de propriedade

Renovação e projetos de construção têm muitos detalhes a serem considerados.

Há o projeto, a construção, o orçamento, os trabalhadores, os fornecedores, os equipamentos, os materiais, as licenças... oof!

_Tomando cinco minutos para respirar

Felizmente, você pode usar mapas mentais para gerenciar esses aspectos com facilidade.

Crie ramificações para preparação, cozinha, exterior, banheiro, técnica e todos os outros detalhes que precisar.

Dê uma olhada neste mapa mental para ter uma ideia:

Saiba mais sobre Gerenciamento de projetos de construção aqui .

17. Recursos humanos

Para um departamento de RH, a ideia principal é selecionar e recrutar talentos de forma eficaz.

A qualidade da pesquisa e do headhunting precisa ser de alto nível. Mas um processo bagunçado não ajudará em nada.

Não se preocupe! Apenas definir KPIs de RH claros e visualize todo o seu processo de recrutamento, desde a pesquisa de informações de mercado até o agendamento de entrevistas e a integração, tudo em um mapa mental.

Aqui está um exemplo simples de mapa mental de integração para profissionais de RH:

⭐️ Dica profissional: planeje suas necessidades de RH nos mapas mentais do ClickUp. E quando estiver pronto, você pode acompanhar facilmente o progresso dos candidatos no processo de recrutamento ou de integração com o ClickUp's Gráfico de Gantt .

Ah, você também pode usar nosso Integração do zoom para realizar entrevistas de emprego diretamente do ClickUp.

Você é bem-vindo. 😇

**Não tem certeza de como realizar uma integração eficaz?

Dê uma olhada em nosso guia sobre_ como dar as boas-vindas a um novo membro da equipe .

18. Resumos de livros e mídia

você sabia que pode usar mapas mentais para criar resumos de livros, audiolivros ou qualquer outro tipo de curso multimídia?

Esses resumos facilitam a revisão posterior.

É mais simples passar alguns minutos folheando um mapa mental de uma página que destaca o conceito principal do que folhear um livro inteiro. De novo!

Anotar os pontos principais e o conceito central de um livro também ajudará a fortalecer sua compreensão.

Aqui está um exemplo que você pode usar como modelo para o resumo do seu livro:

Além disso, Randall Englund, professor de gerenciamento de projetos da Northeastern University e consultor executivo da Consultoria em Gerenciamento de Projetos Englund frequentemente usa mapas mentais com coautores para planejar e preparar capítulos de livros.

"Decidimos o conteúdo de cada capítulo, mudamos os tópicos de lugar e determinamos as etapas de ação por proprietários. Esses mapas mentais são incluídos nos livros finais publicados como um auxílio aos leitores sobre o conteúdo", disse ele.

Dessa forma, cada tópico é destacado e expandido e, ao mesmo tempo, mantém o tópico visível dentro do contexto mais amplo.

Bônus:_ **Mapas mentais vs. mapas conceituais 🤩

19. Planejamento e execução de metas

_Quer subir a escada da empresa ou apenas as escadas de seu prédio sem ficar ofegante?

Ambos são objetivos que precisam de planejamento para serem executados.

Mas por onde você começa?

Primeiro, você define Metas SMART : específicas, measurable, achievable, relevant e t**time-bound.

Seja pessoal, profissional, de condicionamento físico ou familiar, toda meta que você pensar deve estar de acordo com as cláusulas SMART.

Entretanto, o tema central para atingir qualquer meta é transformá-la em etapas menores. E é exatamente aí que um mapa mental se destaca.

Use um mapa mental para definir uma meta ampla e dividi-la em metas menores e mais gerenciáveis. Não se esqueça de definir OKRs para obter mais detalhes.

Aqui está um exemplo simples de modelo de mapa mental para atingir suas metas:

⭐️ Dica profissional: Uma maneira mais fácil de definir e monitorar metas é usar Metas do ClickUp . Ele atualiza automaticamente o progresso de sua meta à medida que você atinge metas menores para alcançá-la.

20. Planejamento de gerenciamento de tempo

Algumas pessoas parecem aproveitar ao máximo seu dia e fazem parecer que têm 25 horas. Ugh.

Você também ficou ugh?

Então, você precisa considerar técnicas de gerenciamento de tempo .

Técnica mais fácil: planeje suas tarefas e atividades em um mapa mental que lhe permita estruturar sua agenda toda semana.

Divida seu plano semanal em dias e depois divida-o dependendo da prioridade . Você terá uma boa visão do que precisa fazer primeiro e do que pode fazer depois.

Aqui está uma das ideias mais fáceis de mapa mental para uma semana plano de gerenciamento de tempo :

Dica profissional: faremos melhor com Rastreamento de tempo nativo do ClickUp . Ele pode mostrar com precisão quanto tempo você gasta em cada tarefa ou atividade. _Gerenciamento de tempo 101!

Experimente. Você não precisará desejar ter 25 horas por dia.

Bônus:_ **Exemplos de gráficos de rali !

21. Planejamento de um menu de restaurante

_Já foi a um restaurante chique só para ver um cardápio sem fotos?

_Ou com nomes que você não consegue pronunciar e sem descrição do prato?

O pior de tudo é que o cardápio é mais curto do que sua paciência quando se trata de esperar pela comida.

Se você é proprietário de um restaurante, você tem o poder supremo de deixar os clientes felizes planejando um bom cardápio em um mapa mental! 😇

Pense nos melhores pratos e bebidas que podem ser atraentes para seus clientes e adicione fotos, para que eles saibam o que esperar. (Representação visual induz desejos 🤫)

Aqui está um exemplo de ideia para um modelo de mapa mental de cardápio de restaurante:

22. Gerenciamento de riscos

"Causas" e "consequências" são duas coisas que você precisa ter em mente e em um mind map. Como um mapa mental é uma ótima ferramenta para brainstorming, você pode visualizar facilmente todos os riscos potenciais.

Use-o para identificar, avaliar e abordar os riscos.

Essa previsão e preparação lhe pouparão tempo, dinheiro e outros danos.

Aqui está uma gerenciamento de riscos mapa mental que você pode ajustar para se adequar à sua organização e salvar como modelo para uso futuro.

Assuma o controle do que acontece e esteja pronto para tudo o que vier pela frente! 💪

Bônus: Saiba mais sobre o_ **melhor software de gerenciamento de riscos !

23. Preparando-se para uma entrevista _Oh, a empolgação, o estresse, as borboletas... como é possível conter tudo isso?

Por mais empolgante que seja uma entrevista, pode ser difícil se concentrar e se preparar.

Se você realmente quiser causar uma boa primeira impressão, experimente a técnica de mapeamento mental.

Anote tudo o que você precisa, desde a resposta à pergunta traiçoeira "onde você se vê daqui a cinco anos?" até o último detalhe que você precisa saber sobre a empresa.

Aqui está um modelo que já contém todos os aspectos que você precisa considerar e aqueles que não passaram pela sua cabeça.

24. Saúde sem fins lucrativos

Jami Yazdani, profissional certificada em gerenciamento de projetos (PMP) e Disciplined Agile Scrum Master (DASM) em Yazdani Consulting & Facilitation (Consultoria e Facilitação Yazdani) compartilha um exemplo de mapa mental extraído de uma sessão exploratória relacionada à implementação do projeto processos e fluxos de trabalho em uma organização sem fins lucrativos do setor de saúde .

O mapa mental foi usado para considerar os fluxos de trabalho atuais e possíveis e fazer um brainstorming de ideias para abordar os desafios de adesão identificados.

Fonte: Yazdani Consulting & Facilitation

Bônus:_ **Como fazer um mapa mental no Google Docs !

25. Regras de negociação

Este mapa mental criado por Randall Englund, da Englund Project Management Consultancy, descreve as Dez Regras de Negociação. Ele mostra a mentalidade e os comportamentos que são essenciais para essa habilidade de carreira e, em seguida, detalha as atividades.

Explore seu mapa mental e outros gráficos aqui .

Fonte: Englund Project Management Consultancy

É hora de expandir para o ClickUp

Aqui estão mais de 20 exemplos de mapas mentais que podem ajudá-lo a organizar seus pensamentos, planejar projetos e atingir suas metas.

**Qual é o próximo passo?

Infelizmente, apenas olhar para exemplos de mapas mentais não o ajudará a conquistar coisas na vida - não importa o quanto você imagine isso.

O que você precisa é de um plano de ação sólido para fazer as coisas acontecerem.

Para criar um plano de ação, você precisará criar seu próprio mapa mental e trabalhar em cada ramo. E embora você possa criar um mapa mental em papel ou Excel às vezes, os mapas mentais em papel não sobrevivem ao brainstorming. ☔

Mas, com uma ferramenta de mapeamento mental como o ClickUp, seus pensamentos e ideias podem resistir a qualquer brainstorm que surgir em seu caminho. Obtenha o ClickUp gratuitamente para experimentar um software de mapeamento mental que pode ajudar a dar vida a qualquer exemplo de mapa mental.