Como criar um fluxo de trabalho de criação de conteúdo para o marketing de conteúdo

O sucesso do marketing de conteúdo depende de vários fatores, mas o elemento principal é a consistência.

A consistência afeta muitas partes de seus esforços de marketing. É por isso que a criação de um fluxo de trabalho de criação de conteúdo é fundamental para um estratégia de marketing de conteúdo .

As equipes de marketing geralmente ficam presas à criação de conteúdo, portanto, estabelecer uma boa processo de produção de conteúdo pode ficar em segundo plano. Sem um processo bem planejado de processo de criação de conteúdo sua equipe desperdiça esforço, tempo e recursos, o que afeta negativamente seus negócios.

Um conteúdo bem definido fluxo de trabalho de marketing dá à sua equipe de conteúdo uma direção e padroniza suas operações de conteúdo. O resultado final é um ótimo conteúdo, uma frequência de publicação uniforme e uma equipe de conteúdo mais produtiva.

Este artigo o ajudará a entender o que é uma estratégia de conteúdo sólida e o que é um conteúdo gerenciamento de fluxo de trabalho . Mas antes de nos aprofundarmos no assunto, veja por que você deve considerar a criação de um em primeiro lugar. 🏗️

O que é um fluxo de trabalho de conteúdo e por que você precisa de um?

Um fluxo de trabalho de criação de conteúdo é um conjunto de tarefas ou etapas que devem ser concluídas antes que seu conteúdo esteja pronto para ser publicado. Ele também define as funções e responsabilidades das pessoas envolvidas, os documentos e ativos a serem usados em cada etapa e os cronogramas de cada uma dessas tarefas.

Não importa se você está criando uma postagem de blog, cópia de página da Web, ou uma publicação em mídia social, o ideal é que todo o conteúdo passe por um fluxo de trabalho de conteúdo definido. No entanto, você pode ter fluxos de trabalho diferentes para vários formatos de conteúdo.

A maioria equipes de marketing de conteúdo têm seus próprios processos, mesmo que eles não estejam formalmente estabelecidos ou documentados. É simplesmente a maneira como você trabalha. Então, por que você precisa definir seu fluxo de trabalho de conteúdo? 🤔

**Ter um fluxo de trabalho de conteúdo bem definido garante

Seu processo seja dividido em etapas menores para torná-lo mais gerenciável e rastreável

Funções, responsabilidades eentregáveis são claros para todos os membros da equipe

É possível estabelecer um cronograma consistente de publicação de conteúdo

Os gargalos de conteúdo são eliminados

Cada parte do conteúdo passa por um processo de controle de qualidade padrão

Os recursos e o tempo são utilizados de forma otimizada

Você tem visibilidade dos seus projetos de conteúdo e do progresso deles

O conteúdo é distribuído e bem promovido

**Sem um fluxo de trabalho de gerenciamento de conteúdo documentado

Sua equipe perde prazos e o conteúdo fica preso na produção por dias

As funções não são claras e o processo é disperso, sem clareza sobre quem precisa fazer o quê

As equipes editoriais têm dificuldade para corrigir erros e ineficiências no conteúdo, o que atrasa ainda mais o processo

O conteúdo torna-se inconsistente em termos de qualidade, voz e, por fim, desempenho

As etapas são repetidas e os recursos são subutilizados ou superutilizados sem nenhum impacto positivo

Os gerentes de projeto têm dificuldade para acompanhar o progresso do projeto sem status de fluxo de trabalho definidos

As metas de marketing de conteúdo não são atingidas no prazo e o ROI é afetado

Como é um bom fluxo de trabalho de conteúdo?

Um bom fluxo de trabalho de conteúdo deve definir:

Os estágios pelos quais seu conteúdo passa antes da publicação

As funções e responsabilidades de cada membro da equipe no processo de produção de conteúdo

As tarefas envolvidas em cada estágio do processo

Ferramentas e ativos necessários para concluir essas tarefas

Cronogramas e programações realistas para cada tarefa/estágio do fluxo de trabalho

Criação de um sólido fluxo de trabalho de gerenciamento de conteúdo requer planejamento cuidadoso, brainstorming da equipe e monitoramento para garantir que seu processo de trabalho está produzindo os melhores resultados. Dependendo do volume e dos tipos de conteúdo que você cria, pode ser necessário mais de um fluxo de trabalho de conteúdo.

Um bom fluxo de trabalho de marketing de conteúdo para uma pessoa pode não ser o ideal para toda a sua equipe. Tudo se resume à maneira como você trabalha e aos seus objetivos finais específicos. 🏆

Fluxos de trabalho baseados em tarefas vs. fluxos de trabalho baseados em status

Também é importante saber se a sua equipe trabalharia melhor com um fluxo de trabalho baseado em tarefas ou com um fluxo de trabalho baseado em status.

Nos fluxos de trabalho baseados em tarefas, os estágios do fluxo de trabalho são a tarefa que precisa ser executada nesse estágio. Aqui, cada etapa é definida de forma muito mais elaborada, e qualquer pessoa que esteja trabalhando no projeto sabe o que se espera dela.

Aqui está um exemplo de um fluxo de trabalho baseado em tarefas para criar conteúdo eficaz :

via Narrato

Os fluxos de trabalho baseados em tarefas são ótimos para todos, mas ainda mais para equipes de conteúdo relativamente novas. Quem recebe a tarefa tem uma ideia clara de seu trabalho, do que foi feito e do que acontecerá em seguida. Isso torna o processo de criação de conteúdo muito mais transparente.

As equipes mais experientes, no entanto, costumam usar um fluxo de trabalho baseado em status, em que cada estágio é definido pelo status, como o nome sugere. Os estágios não descrevem detalhadamente o que precisa ser feito, como no caso dos fluxos de trabalho baseados em tarefas.

Os fluxos de trabalho baseados em status são mais fáceis de rastrear, mas para aproveitar ao máximo esse fluxo de trabalho de conteúdo, sua equipe precisa ter uma compreensão clara do processo de criação de conteúdo. Pelo lado positivo, os fluxos de trabalho baseados em status podem ter uma aplicação mais ampla e podem ser usados para diferentes tipos de conteúdo que você cria.

Aqui está um exemplo de um processo baseado em status:

via Narrato

Como criar um bom processo de criação de conteúdo e implementá-lo

Todo bom fluxo de trabalho de conteúdo deve ser criado tendo em mente os seguintes pontos.

1. Determine as metas de conteúdo e o público-alvo

O conteúdo de marketing pode ter objetivos diferentes com base no fato de ser conteúdo do topo do funil (TOFU), do meio do funil (MOFU) ou da base do funil (BOFU).

Para o conteúdo TOFU, seu objetivo é gerar reconhecimento da marca, o que exige mais conteúdo voltado para o produto para publicações em blogs, publicações envolventes em mídias sociais e assim por diante. Em termos de conteúdo MOFU, você deve querer estudos de caso, análises de produtos ou relatórios de pesquisa que possam orientar o leitor mais adiante no funil.

Essas metas o ajudam a decidir como deve ser o seu processo de criação de conteúdo personalizado para todos os diferentes tipos de conteúdo. Outro aspecto importante a ter em mente é o seu público-alvo.

Saber para quem você está criando conteúdo e o que eles querem ver também o ajudará a decidir qual conteúdo criar. Isso, por sua vez, influenciará seu processo.

2. Defina as funções e responsabilidades da sua equipe

A próxima etapa importante é decidir quem da sua equipe de marketing estará envolvido no processo. Para os fluxos de trabalho de criação de conteúdo, você precisaria incluir criadores de conteúdo, editores, editores sênior, gerentes de projeto e quaisquer outras partes interessadas que tenham uma palavra a dizer sobre a criação de conteúdo.

O Pulse no ClickUp permite que você veja toda a sua equipe em um relance, para que você possa ver quem está on-line e no que eles estão trabalhando

A função de todos os membros da equipe deve ser claramente definida para esclarecer a quem pertence a tarefa em cada estágio do fluxo de trabalho. Por exemplo, quando o conteúdo estiver na fase de elaboração, os criadores de conteúdo serão os responsáveis. Quando o conteúdo estiver em revisão, os editores devem ser designados para essa fase.

E para a aprovação final, essa seria a responsabilidade dos editores sênior. Esse fluxo de trabalho acrescenta responsabilidade e estrutura.

3. Decidir sobre os tipos de conteúdo e a frequência de produção

Você também precisará decidir quais tipos de conteúdo planeja criar e com que frequência. É uma boa ideia ter um plano de conteúdo calendário de marketing onde você pode acompanhar o status de todos os seus projetos de conteúdo. O calendário de conteúdo o ajudará a garantir que os projetos sejam planejados com bastante antecedência e concluídos no prazo.

Para criar conteúdo e calendários de marketing você pode usar um conteúdo modelo de fluxo de trabalho como Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp . Ele oferece diferentes exibições para monitorar seus projetos.

Também é possível adicionar campos personalizados e status personalizados para ajudar a sua equipe a entender a situação da tarefa em um determinado momento.

Use este útil vídeo explicativo para saber como usar melhor o modelo de gerenciamento de conteúdo Faça download do modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp Ter um calendário de conteúdo e uma programação fixa de produção ou publicação de conteúdo ajuda a decidir quanto tempo deve ser alocado para cada estágio do fluxo de trabalho de conteúdo. Tente definir prazos precisos e gerenciar as expectativas depois que o fluxo de trabalho de marketing de conteúdo for implementado.

4. Desenvolva o processo de criação de conteúdo

Com toda a pesquisa e o planejamento preliminares concluídos, é hora de finalmente definir o seu processo. Faça um brainstorming com a sua equipe para entender quais são as etapas pelas quais o seu conteúdo deve passar para obter o melhor resultado possível.

Para diferentes formatos de conteúdo, pode haver diferentes etapas envolvidas. Por exemplo, as publicações em redes sociais podem exigir apenas um estágio de revisão e edição antes da publicação, enquanto as publicações em blogs ou outros conteúdos longos podem exigir dois estágios de revisão para um controle de qualidade mais rigoroso.

Coloque facilmente as tarefas na visualização de lista para ver o conteúdo de mídia social passar por cada estágio

Além disso, defina prazos e cronogramas realistas para cada etapa, dependendo do tempo que logicamente levará para concluí-la. Isso ajuda a sua equipe a planejar melhor e garante que os cronogramas de publicação sejam cumpridos.

5. Automatize e organize seu fluxo de trabalho

Criar seu fluxo de trabalho de conteúdo é apenas a primeira etapa. Para executá-lo com sucesso e mantê-lo a longo prazo, você precisará do suporte das ferramentas tecnológicas certas software de fluxo de trabalho de conteúdo e um robusto plataforma de gerenciamento de projetos como o ClickUp são necessários para a implementação bem-sucedida de seu fluxo de trabalho de conteúdo. 🤝

Por que você precisa de ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho?

Ao usar um software de fluxo de trabalho, você não só pode criar fluxos de trabalho personalizados para seus esforços de marketing de conteúdo, como também pode automatizá-los. Com automação de fluxo de trabalho você pode acionar determinadas ações em cada estágio do fluxo de trabalho, economizando muito tempo da sua equipe em atividades repetitivas e baseadas em regras.

Um software de fluxo de trabalho de conteúdo como o Narrato é útil para esse tipo de coisa. O Narrato permite que você crie suas próprias etapas personalizadas de fluxo de trabalho de conteúdo e as automatize também. Ele também permite que você crie o conteúdo na própria plataforma e oferece ferramentas como verificador gramatical, Escritor de IA otimizador de SEO e gerador de resumos para consolidar seu processo de produção de conteúdo no mesmo local.

Bônus:_ Crie conteúdo com geradores de conteúdo de IA

Via Narrato

Com o ClickUp, por outro lado, você encontrará muitos modelos de fluxo de trabalho de conteúdo pré-criados que lhe darão uma vantagem inicial. Tirar proveito de um modelo de fluxo de trabalho de conteúdo ajuda a economizar tempo e fornece às equipes de conteúdo uma estrutura inicial. A maior parte do trabalho já está feita - você só precisa adicionar os detalhes relevantes ao seu processo. Modelo de equipes de marketing do ClickUp é um bom exemplo. Ele permite que você formar uma equipe organograma ou fluxo de trabalho da equipe no recurso Whiteboard, ou gerencie ativos de marketing entre equipes nas exibições Board e List.

Organize todos os membros da sua equipe de marketing por meio de fluxos de trabalho colaborativos e compartilhamento de documentos Baixe o modelo de equipes de marketing do ClickUp O software e os modelos de fluxo de trabalho de conteúdo podem reduzir significativamente a quantidade de esforço necessário para criar um fluxo de trabalho de conteúdo que funcione. Portanto, certifique-se de investir neles desde o início.

6. Realize auditorias regulares de conteúdo

Por fim, é importante lembrar que a criação de um fluxo de trabalho de criação de conteúdo não é um evento único. O mundo do marketing de conteúdo está sempre mudando, assim como as fórmulas para o sucesso.

É por isso que é essencial monitorar regularmente o desempenho do seu conteúdo e determinar se o fluxo de trabalho existente está ajudando. Se você não observar nenhum impacto positivo no desempenho do conteúdo ou observar um declínio no desempenho, talvez seja necessário repensar sua estratégia e redefinir o processo.

O fluxo de trabalho de conteúdo, como todos os outros processos, precisa ser continuamente aprimorado se você quiser ver resultados de longo prazo.

Use o gráfico Burndown do ClickUp para medir as taxas de conclusão de conteúdo

Uso de ferramentas e modelos para configurar seu fluxo de trabalho de conteúdo

ClickUp para gerenciamento de fluxo de trabalho de conteúdo e modelos prontos para uso

Se você estiver procurando os modelos perfeitos para gerenciar seus projetos de marketing de conteúdo para que você possa gerenciar seus projetos de marketing de conteúdo com mais flexibilidade, o ClickUp tem uma extensa biblioteca de modelos de marketing e produção de conteúdo. Os modelos do ClickUp podem ajudar a economizar tempo e fornecer uma estrutura sólida para iniciar e estruturar o gerenciamento de seu projeto de conteúdo.

Os Modelo de teste de gerenciamento de conteúdo A/B no ClickUp, por exemplo, permite que você acompanhe visualmente seus campanhas de conteúdo testar diferentes variações de suas campanhas e fazer muito mais. O modelo inclui 5 status de fluxo de trabalho diferentes para sua campanha de conteúdo e 8 campos personalizados que podem ser preenchidos com base no que você deseja testar.

Há 7 exibições diferentes, incluindo cronograma, prioridades, linha do tempo, conversões e muito mais. Cada uma dessas exibições oferece uma perspectiva diferente das suas campanhas de conteúdo. Modelos de marketing de conteúdo como esses podem ser uma ótima maneira de gerenciar seu fluxo de trabalho de conteúdo de forma eficaz.

Os Modelo de criação e design do ClickUp é outra ótima opção para gerenciar seus projetos de conteúdo. O modelo permite que você acompanhe todos os seus projetos de marketing e design em um único espaço. Você pode ver a quem foi atribuído o quê, quais ativos precisam ser atualizados, o que está em andamento e assim por diante.

Crie um fluxo de trabalho completo para suas equipes de criação e design com este útil modelo do ClickUp Faça o download do modelo de criação e design do ClickUp Se você se aprofundar no A biblioteca de modelos do ClickUp sua equipe de conteúdo certamente encontrará algo que atenda às necessidades do seu fluxo de trabalho.

Narrato para otimização do fluxo de trabalho de conteúdo Narrato é uma ferramenta de fluxo de trabalho de criação de conteúdo que reúne todo o seu processo de conteúdo em um só lugar, com suas poderosas ferramentas de planejamento, criação e otimização de conteúdo e recursos de colaboração.

Essa ferramenta foi projetada para equipes de criação de conteúdo, portanto, vem pré-criada com tarefas de conteúdo e modelos de fluxo de trabalho, exibições e ferramentas de que as equipes de conteúdo precisam. A criação e a otimização de conteúdo podem ser feitas dentro do aplicativo.

Ferramentas como SEO automático gerador de resumo de conteúdo (palavra-chave de SEO, perguntas/tópicos a serem incluídos e outras recomendações), verificador de gramática/legibilidade, assistente de redação com IA, gerador de ideias de conteúdo, pesquisa gratuita de imagens etc. facilitam muito a criação de conteúdo de qualidade. Você também pode usar sua API para publicar conteúdo em qualquer CMS.

O Narrato, como um software de fluxo de trabalho de conteúdo, é personalizável e permite que você defina suas próprias etapas de fluxo de trabalho.

via Espaço de trabalho do Narrato Você também pode adicionar automação com base nas etapas como acionadores. Por exemplo, você pode configurar notificações personalizadas e atribuir tarefas automaticamente ao mover a tarefa para a próxima etapa do fluxo de trabalho.

via Espaço de trabalho do Narrato Essa personalização é bastante útil, pois cada equipe e seu processo são únicos.

📌 TL;DR: Embora o ClickUp seja um ótimo lugar para acompanhar e gerenciar holisticamente todas as suas atividades de marketing de conteúdo, o Narrato é excelente para gerenciar a criação de conteúdo em escala.

Preparando suas equipes de conteúdo para o sucesso

A configuração de um bom fluxo de trabalho de marketing de conteúdo é essencial para otimizar seus esforços de conteúdo. Seu fluxo de trabalho de conteúdo serve como uma lista de verificação de tudo o que você precisa fazer para criar conteúdo de alta qualidade que gere resultados.

Ele também ajuda a acompanhar os seus projetos de conteúdo e mantém todos os membros da sua equipe na mesma página. Portanto, se você ainda não tem um processo sólido de marketing de conteúdo, está na hora de pensar em implementá-lo.

Escolher e implementar as ferramentas de software certas para executar seu fluxo de trabalho de conteúdo é igualmente importante, caso contrário, ampliar seus esforços será uma tarefa gigantesca.

O ClickUp é um incrível ferramenta de gerenciamento de projetos para organizar todos os seus esforços de marketing de conteúdo com recursos incríveis, como a exibição de quadro, a exibição de calendário e modelos prontos para uso para cada caso de uso.

E Narração podem trabalhar em conjunto para ajudá-lo a consolidar sua produção de conteúdo e planejar e otimizar o conteúdo para desempenho.

É hora de colocar essas dicas e ferramentas em ação! 🙌

Escritor convidado:_

Neelam Goswami é especialista em conteúdo na Narrato.