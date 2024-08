13 melhores ferramentas de redação de IA para conteúdo em 2024

Desde então ChatGPT da OpenAI da OpenAI foi apresentado ao mundo, profissionais de marketing, pequenas empresas e redatores de conteúdo têm procurado uma ferramenta de redação de conteúdo com IA para facilitar suas cargas de trabalho.

Mas, embora o ChatGPT tenha sido usado para vários resultados - de planejamento financeiro a conselhos de nutricionistas e Postagens de mídia social com IA ⏤não é a única ferramenta na cidade.

Você encontrará muitas outras Gerador de conteúdo de IA plataformas com recursos avançados que ajudam a escrever blogs, descrições de produtos, pesquisa de palavras-chave e até mesmo avaliação de conteúdo existente. Tudo isso pode parecer esmagador se você não souber por onde começar.

Felizmente, fizemos nossa lição de casa para que você não precise fazer isso. Aqui, compartilharemos os 13 melhores Ferramentas de redação de IA comparando recursos, prós, contras, avaliações e preços.

O que você deve procurar em uma ferramenta de escrita com IA?

As ferramentas de redação de inteligência artificial (IA) são baseadas em modelos de linguagem ampla (LLMs). Os LLMs são treinados por meio de aprendizado de máquina autossupervisionado e técnicas de processamento de linguagem natural em grandes quantidades de dados. O ChatGPT-4 da OpenAI, por exemplo, foi treinado com 300 bilhões de palavras .

Depois de treinados, os modelos de inteligência artificial são liberados. Qualquer pessoa pode usá-los inserindo "prompts" (da mesma forma que você faz com os mecanismos de pesquisa para encontrar palavras-chave), e as ferramentas de IA geram respostas e criam conteúdo. Por isso, o termo IA geradora.

O software de redação de IA que você escolher deve ter os seguintes recursos:

Ferramentas baseadas em LLMs: O tamanho é importante quando se trata de modelos de linguagem. Opte pelo ChatGPT ou por modelos de base de aprendizado de máquina de tamanho semelhante para a redação de conteúdo. Caso contrário, até mesmo solicitações detalhadas produzirão spam e conteúdo de baixa qualidade

O tamanho é importante quando se trata de modelos de linguagem. Opte pelo ChatGPT ou por modelos de base de aprendizado de máquina de tamanho semelhante para a redação de conteúdo. Caso contrário, até mesmo solicitações detalhadas produzirão spam e conteúdo de baixa qualidade Muito controle sobre os resultados do texto: Você deve ser capaz de influenciar o estilo, o tom, a linguagem e o conteúdo que qualquer software de redação com IA cria

Você deve ser capaz de influenciar o estilo, o tom, a linguagem e o conteúdo que qualquer software de redação com IA cria Um aplicativo baseado na Web de fácil utilização: As ferramentas de redação de conteúdo de IA devem facilitar o seu trabalho, não dificultá-lo. Procure uma que seja tão confortável quanto uma ferramenta de redação de conteúdo de IA. Procure uma que seja tão confortável quanto qualquer outrasoftware de agência de marketing que você já usa. Ele deve funcionar como umAssistente de redação com IA e não como um redator substituto

As ferramentas de redação de conteúdo de IA devem facilitar o seu trabalho, não dificultá-lo. Procure uma que seja tão confortável quanto uma ferramenta de redação de conteúdo de IA. Procure uma que seja tão confortável quanto qualquer outrasoftware de agência de marketing que você já usa. Ele deve funcionar como umAssistente de redação com IA e não como um redator substituto Acessível para sua produção de conteúdo: O mercado de software e tecnologia de IA generativa está evoluindo rapidamente, portanto, os preços provavelmente mudarão à medida que novos recursos forem desenvolvidos. Mas você não vai querer gastar muito se estiver usando uma ferramenta de escrita com IA para gerar ideias ouresumir documentos Agora vamos ver como as melhores ferramentas de redação de IA se comparam.

As 13 principais ferramentas de redação de IA disponíveis atualmente em 2024

Se você é proprietário de uma empresa, redator de conteúdo ou faz parte de uma equipe de marketing, as ferramentas de redação com IA podem impulsionar seu processo de redação e reduzir as tarefas de redação repetitivas e demoradas, como resumir sua campanha mais recente, elaborar e-mails de vendas ou gerar ideias para postagens em blogs.

Aqui está uma lista das 13 melhores ferramentas de IA para redação com todos os detalhes que você precisa saber.

1. ClickUp **Melhor para gerenciamento de projetos com integração de IA

O assistente com tecnologia de IA do ClickUp torna tudo mais rápido, desde escrever e-mails até conteúdo social e ideias para blogs

O ClickUp, a plataforma de produtividade completa, agora inclui Cérebro ClickUp o ClickUp Brain é um gerador de conteúdo de IA, gerente de projeto e gerenciador de conhecimento que é seu melhor assistente virtual para realizar o trabalho mais rapidamente. O AI Writer for Work do ClickUp Brain é útil para vencer o bloqueio do escritor, fazer brainstorming e simplificar o processo de criação de conteúdo.

Ele foi projetado para acelerar a produtividade com prompts apoiados por pesquisas para cada função e caso de uso. Isso inclui dezenas de prompts para equipes de marketing, gerentes de conteúdo e escritores para ajudá-lo a criar qualquer coisa, desde briefs e estudos de caso até textos de marketing de alta qualidade, descrições de produtos e conteúdo de blog.

A melhor parte do ClickUp é que você pode usar suas ferramentas de IA para escrever textos atraentes e também manter todos os seus Documentos em um único local. Ou você pode usar o Bloco de notas do ClickUp para anotar ideias e armazená-las na plataforma.

Se você precisa criar um calendário de marketing ou plano de mídia social o ClickUp é o único software de produtividade equipado para equipes de qualquer tamanho em qualquer setor. Eleve suas habilidades de escrita e dê vida a seus pensamentos rapidamente com o ClickUp Brain.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Ele vem com muitos recursos, portanto, pode haver uma curva de aprendizado (felizmente, há um guia detalhado deCentral de Ajuda,seminários on-line, modelos, guias esuporte para ajudá-lo a aproveitar ao máximo a plataforma)

As integrações do Slack ainda não são perfeitas

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por usuário por mês

: uS$ 7 por usuário por mês Business : $12 por usuário por mês

: $12 por usuário por mês Enterprise : Contato ClickUp para obter preços personalizados

: Contato ClickUp para obter preços personalizados O ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 6000 avaliações)

4,7/5 (mais de 6000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3000 avaliações)

2. Retrato

Melhor para geração de conteúdo

via Rytr Rytr é uma ferramenta de escrita de IA baseada na API GPT-3 da OpenAI, criada especificamente para geradores e escritores de conteúdo, SEO e redatores.

Então, por que usar o Rytr (ou qualquer plataforma de escrita com IA) em vez do Chat GPT? Uma das vantagens de usar o assistente de redação com tecnologia de IA é que os prompts e modelos foram criados para mais de 40 casos de uso, desde a redação de textos de anúncios do Facebook ou publicações em mídias sociais até criação de post de blog resumos.

Melhores recursos do Rytr

Escreva conteúdo em mais de 30 idiomas e use mais de 20 tons e estilos

Verifique se há plágio quando você escreve artigos e edita os resultados do texto

Crie imagens baseadas em IA a partir de prompts

Crie casos de uso personalizados para geração de conteúdo com uma assinatura premium

Limitações do Rytr

Avaliações e nossa pesquisa mostram que ele não é tão poderoso quanto outros assistentes de escrita com IA

O aplicativo de escrita de IA tem limitações de contagem de palavras, mesmo no plano ilimitado

Preços do Rytr

Plano gratuito

Plano econômico: US$ 9 por mês ou US$ 90 por ano

US$ 9 por mês ou US$ 90 por ano Plano ilimitado: $29 por mês ou $290 por ano

Avaliações de clientes do Rytr

G2: 4,7/5 (mais de 750 avaliações)

4,7/5 (mais de 750 avaliações) Trustpilot: 4,8/5 (mais de 2.100 avaliações)

3. Simplificado

**Melhor para agilizar o processo de escrita

via Simplificado Com 1 milhão de usuários e dezenas de prêmios G2, o Simplified é um dos líderes de mercado em redação com IA e aplicativos de criação de conteúdo . O pacote AI Writer ajuda a criar conteúdo de alta qualidade para páginas de destino, descrições de produtos e conteúdo de blog. Isso faz parte da lista das melhores ferramentas de redação de IA porque também ajuda com outros formatos, como design gráfico, agendamento de mídia social e até mesmo edição de vídeo.

Melhores recursos do AI Writer simplificado

mais de 50 modelos para diferentes tipos de geração de conteúdo

Adapte-o para produzir conteúdo curto ou longo em mais de 10 tons e mais de 30 idiomas

Reaproveite seu conteúdo publicado com a funçãoFerramenta de reescrita com tecnologia de IA Limitações simplificadas

Os resultados de texto não são muito melhores do que o ChatGPT-4, pois ele extrai os resultados da API deles

Limitações no número de membros da equipe em cada plano de preço (não mais que 5)

Limitações de armazenamento de 1 GB na versão gratuita e até 500 GB no plano de preço mais alto

Preços simplificados

Plano gratuito

Pequena equipe: US$ 30 por mês para 5 usuários

US$ 30 por mês para 5 usuários Empresa: US$ 50 por mês (5 usuários)

US$ 50 por mês (5 usuários) Crescimento: $125 por mês (5 usuários)

$125 por mês (5 usuários) Empresa ou agência: Entre em contato com a Simplified para obter preços

Avaliações de clientes da Simplified

G2: 4,7/5 (mais de 850 avaliações)

4,7/5 (mais de 850 avaliações) Capterra: 4,7/5 (88 avaliações)

4. Frase

**Melhor para conteúdo otimizado para SEO

via Frase O Frase combina pesquisa de SEO e redação com IA, o que o torna uma ferramenta completa de otimização e gerador de conteúdo com IA. Isso é bom para os gerentes de SEO e de conteúdo que precisam de uma solução abrangente para produzir briefs rapidamente. Com o Frase, você pode gerenciar o ciclo de vida do conteúdo de ponta a ponta, da pesquisa à otimização.

Melhores recursos do Frase

Análise SERP eavaliação da concorrência gerar resumos para conteúdo de blog e textos de marketing

A ferramenta integrada de redação gera seções de texto, comopropostas de projetosintroduções e perguntas frequentes

Limitações da Frase

Para gerar mais de 4.000 palavras, o Pro Add-On custa US$ 35 por mês

Falta de precisão ao gerar palavras-chave de SEO e recomendações baseadas em SERP

Não há versão gratuita real em comparação com outras ferramentas de IA

Preços da Frase

Solo: US$ 14,99 por usuário por mês

US$ 14,99 por usuário por mês Basic: US$ 44,99 por usuário por mês

US$ 44,99 por usuário por mês Equipe: $114,99 (3 usuários e $25 por mês para membros adicionais da equipe)

Avaliações de clientes da Frase

G2: 4,9/5 (mais de 280 avaliações)

4,9/5 (mais de 280 avaliações) Capterra: N/A

5. Narração

**Melhor para assistência em escrita criativa

via Narração O Narrato é relativamente novo no cenário de escrita de ferramentas de IA, embora não no marketing de conteúdo. Os gerentes de conteúdo e profissionais de SEO podem usar essa ferramenta Ferramenta de IA para redação de conteúdo e copywriting para criar briefs, atribuí-los a redatores por meio do Narrato Marketplace e gerenciar o fluxo de trabalho de conteúdo usando a plataforma.

Melhores recursos do Narrato

Ferramentas de gerenciamento de projetos de marketing de conteúdo

Retornos em 24 a 48 horas com preços baixos e revisões ilimitadas

Verificador de plágio integrado durante o processo de criação de conteúdo

Limitações do Narrato

A ferramenta de IA nem sempre atinge o objetivo com os resultados do conteúdo

limite mensal de 76.000 palavras para o verificador de plágio

Preços do Narrato

Pro: $65 por mês (até 5 usuários)

$65 por mês (até 5 usuários) Empresarial: $125 por mês (até 5 usuários)

$125 por mês (até 5 usuários) Personalizado: Entre em contato com a Narrato para obter preços

Avaliações de clientes do Narrato

G2: 4,2/5 (5 avaliações)

4,2/5 (5 avaliações) Trustpilot: 3,2/5 (8 avaliações)

6. WordAI

**Melhor para geração de linguagem natural

via WordAI O WordAI é um Ferramenta de redação de IA projetada para aumentar sua produção de conteúdo reformulando, reescrevendo e reestruturando frases e seções de texto em tudo, desde textos para a Web até descrições de produtos e argumentos de vendas. Ela pode criar até 1.000 reescritas de SEO a partir de um conteúdo por meio de suas ferramentas de geração de linguagem natural.

Melhores recursos do WordAI

Projetado para evitar duplicação e detecção de inteligência artificial

A plataforma de geração de conteúdo reescreve artigos inteiros em poucos segundos

Os controles editoriais permitem que você decida o quão próximo do conteúdo original deve ficar

Limitações do WordAI

Poucas revisões, muitas das quais descrevem o WordAI como uma ferramenta de reformulação ou de criação de conteúdo

Funcionalidade limitada de controle e edição para escritores e editores

Preços do WordAI

Mensal: US$ 57 por mês

US$ 57 por mês Anual: US$ 27 por mês (cobrado anualmente)

US$ 27 por mês (cobrado anualmente) Empresa: Entre em contato com a WordAI para obter os preços

Avaliações de clientes do WordAI

G2: 3,9/5 (17 avaliações)

3,9/5 (17 avaliações) Trustpilot: 2,6/5 (6 avaliações)

7. Copy.ai

**Melhor para copywriting com tecnologia de IA

via Copy.ai O Copy.ai é outro relativamente recém-chegado ao cenário de redação de conteúdo com IA. Ele foi desenvolvido com base no acesso à API ChatGPT-4, portanto, deve produzir um blog decente e rascunhos de redação com os prompts e entradas corretos.

Esse gerador de conteúdo de IA e assistente de redação de IA promete conteúdo premium em segundos e oferece modelos para escrever artigos, textos para redes sociais, e-mails e muito mais. Selecione facilmente em uma biblioteca de ferramentas de texto curto e longo para ajudar a fornecer sugestões relevantes de texto e estilo com base em sua seleção.

melhores recursos do #### Copy.ai

Biblioteca de modelos para ajudar a produzir esboços de blogs e resumos para redatores

Níveis mais altos de segurança o tornam melhor para organizações empresariais preocupadas com a conformidade dos dados

Limitações do Copy.ai

Avaliações recentes reclamam que o serviço cai de ChatGPT-4 para GPT-3 após alguns minutos, limitando a qualidade das respostas

Muitas avaliações dizem que as perguntas do atendimento ao cliente ficam sem resposta e que é difícil cancelar as assinaturas

Preços do Copy.ai

Gratuito: Até 2.000 palavras por mês

Até 2.000 palavras por mês Pro: $49 por mês, com palavras ilimitadas (limitado a 1 usuário)

$49 por mês, com palavras ilimitadas (limitado a 1 usuário) Empresa: Entre em contato com a Copy.ai para saber o preço

Avaliações de clientes do Copy.ai

G2: 4,8/5 (mais de 160 avaliações)

8. QuillBot

**Melhor para simplificar conteúdo complexo

via QuillBot O QuillBot é um Gerador de texto com IA e ferramenta de paráfrase para conteúdo curto e longo. Ele não gera texto novo, mas você pode usá-lo para resumir ou parafrasear um documento, artigo ou qualquer coisa que você fornecer.

Esse aplicativo simples, baseado na Web, pode ajudá-lo a evitar o plágio. As alterações no texto parafraseado são codificadas por cores para que você possa acompanhar as alterações nas palavras escritas, o que pode ajudar os novos redatores da sua equipe.

Melhores recursos do QuillBot

Sete modos que definem o tom ou a finalidade da modificação

Tesauro com inteligência artificial para encontrar e trocar palavras usadas em excesso

Limitações do QuillBot

Problemas técnicos podem forçar os usuários a gastar tempo excessivo na solução de problemas

Número limitado de páginas e palavras mensais, mesmo em planos pagos

Preços do QuillBot

**Gratuito

Premium: $19,95 por mês (1 usuário)

$19,95 por mês (1 usuário) Equipe: US$ 7,50 por escritor por mês (mínimo de 5 usuários)

Comentários de clientes do QuillBot

Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Trustpilot: 2,3/5 (75 avaliações)

9. Escritor

**Melhor para edição e revisão de textos

via Escritor O Writerly é um pacote de software de produtividade de IA para equipes de marketing, suporte ao cliente e comércio eletrônico. Além de sua ferramenta de escrita com IA, o Writerly também oferece uma ferramenta generativa de Extensão de IA para o Chrome . A extensão do Chrome permite que você tire ideias de artigos enquanto navega e cria resumos de conteúdo para seus redatores.

Melhores recursos do Writerly

O Writerly Go se integra ao Gmail para economizar tempo

O Creator Cloud inclui dezenas de modelos personalizados para escrever conteúdo e cópia de anúncios

Pode ajudar a detectar erros gramaticais na ferramenta de escrita com IA

Limitações do Writerly

Baixa contagem de palavras nos planos gratuitos e de preço mais baixo

Os modelos precisam de mais personalização do que outras ferramentas de redação de conteúdo com IA

Preços do Writerly

Gratuito: 1 criador, até 10.000 palavras

1 criador, até 10.000 palavras Creator AI Chat: US$ 4 por mês para 1 usuário, palavras ilimitadas

US$ 4 por mês para 1 usuário, palavras ilimitadas Creator AI Studio: US$ 14 por mês para 1 usuário, palavras ilimitadas, mais de 50 modelos

US$ 14 por mês para 1 usuário, palavras ilimitadas, mais de 50 modelos Team AI Studio: $34 por mês para até 3 usuários, palavras ilimitadas, mais de 50 modelos

Avaliações de clientes do Writerly

G2: 5/5 (5 avaliações)

5/5 (5 avaliações) Capterra: 4,7/5 (15 avaliações)

10. Copymatic

**O melhor para tradução e parafraseamento de idiomas

via Copymatic O Copymatic é uma ferramenta de IA que suporta a criação de conteúdo em mais de 20 idiomas e vem com geração de imagens de IA. É uma ferramenta versátil e fácil de usar, com modelos, uma função de bate-papo, um editor inteligente e funcionalidade de conversão de texto em fala.

Melhores recursos do Copymatic

Recursos de criação de conteúdo para tudo, desde conteúdo de mídia social até artigos longos de blog

Use um conjunto de ferramentas de IA em toda a Internet comsua extensão do Chrome* Inclui um assistente de bate-papo com IA - CopyChat - para resumir conteúdo on-line

Limitações do Copymatic

Não há botão de revisão, portanto, as reescritas têm um custo extra, o que pode ser caro em comparação comoutras ferramentas de criação de conteúdo de IA* Pode ser difícil manter o tom ou o estilo desejado com o conteúdo gerado por IA

Preços da Copymatic

Pro: US$ 29 por usuário por mês

US$ 29 por usuário por mês Equipe: $49 por mês (até 5 usuários)

$49 por mês (até 5 usuários) Enterprise: $99 por mês (até 25 usuários)

Avaliações de clientes Copymatic

Trustpilot: 4,8/5 (mais de 1250 avaliações)

4,8/5 (mais de 1250 avaliações) G2: 4,7/5 (29 avaliações)

11. Jasper

Melhor para redação de conteúdo longo

via Jasper O Jasper AI é uma sofisticada ferramenta de escrita de IA que simplifica a criação de conteúdo. Ela aproveita a tecnologia GPT-3 da OpenAI para criar conteúdo de alta qualidade que parece ter sido escrito por um ser humano.

Melhores recursos do Jasper

Redação de conteúdo de formato longo: Ele pode gerar postagens de blog, postagens de mídia social, cópias de anúncios e muito mais.

Aprimorador de conteúdo: Permite que os usuários reformulem e aprimorem o conteúdo existente apenas inserindo-o no sistema

Adequado para uma variedade de necessidades comerciais: Capaz de gerar histórias criativas, assuntos e corpos de e-mail e postagens de blog compatíveis com SEO

Fornece modelos prontos: Inclui modelos para várias necessidades de redação, desde descrições de produtos até biografias pessoais

Limitações do Jasper

A qualidade do conteúdo pode variar: A geração de conteúdo altamente técnico e específico de nicho pode ser um desafio para essa IA

Pode produzir respostas irrelevantes: Às vezes, a IA pode dar respostas que não fazem sentido ou não são relevantes para a solicitação

Requer edição: Como a maioria das ferramentas de IA, o conteúdo gerado pela IA do Jasper requer alguma edição humana para ficar perfeito

Preços do Jasper

Creator : Para amadores, a US$ 49 por mês

: Para amadores, a US$ 49 por mês Pro : Para indivíduos e pequenas equipes, a US$ 69 por mês

: Para indivíduos e pequenas equipes, a US$ 69 por mês Business: Plano personalizado para equipes e empresas em crescimento

Avaliações de clientes do Jasper

G2 :4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

:4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 1.700 avaliações)

12. Speedwrite

Melhor para verificação de plágio

via Gravação rápida O Speedwrite é um assistente de redação com IA que simplifica o processo de reescrita. Ele foi projetado para reescrever qualquer conteúdo fornecido a ele, preservando o significado original do texto.

Melhores recursos do Speedwrite

Conteúdo sem plágio: Ajuda a criar conteúdo original reescrevendo e parafraseando o texto existente

Resumos abrangentes: Condensa artigos extensos em um breve resumo sem perder os pontos principais

Criação de conteúdo em massa: Permite que os usuários reescrevam vários artigos de uma só vez, economizando tempo em reescritas manuais

Limitações do Speedwrite

Diversificação limitada: Frequentemente reutiliza o mesmo conjunto de sinônimos, resultando em uma gama limitada de vocabulário

Uso excessivo de voz passiva: Pode frequentemente converter sentenças ativas em construções passivas durante o processo de reescrita

Requer revisão: Embora reescreva o conteúdo, o resultado geralmente requer revisão e edição humanas

Preços do Speedwrite

**Gratuito

Mensal: US$ 7,99

US$ 7,99 Semestral: $39,95

$39,95 Anual: $59,95

Speedwrite ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliação não disponível

13. SpinBot

Melhor ferramenta de escrita de IA gratuita

via SpinBot O Spinbot é um spinner de artigos automatizado e gratuito que reescreve um texto legível por humanos em um texto adicional, com a intenção de se beneficiar do conteúdo e, ao mesmo tempo, evitar o plágio.

Melhores recursos do SpinBot

Sem inscrição ou registro: Os usuários podem começar a usá-lo imediatamente sem nenhum processo de registro

Capaz de girar grandes volumes de conteúdo instantaneamente

Compatível com SEO: ajuda a criar conteúdo compatível com SEO com sua rica biblioteca de sinônimos e frases

limitações do #### SpinBot

O conteúdo carece de clareza ou pode não transmitir o significado original com precisão

O uso excessivo de sinônimos faz com que o texto produzido pareça repetitivo

Contagem limitada de palavras: Para usuários gratuitos, há um limite de palavras para cada sessão de spinning

Preços do SpinBot

**Gratuito

SpinBot ratings and reviews

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não disponível

Encontre a melhor ferramenta de escrita com IA para suas necessidades

Os geradores de conteúdo de IA e as ferramentas de redação ainda estão evoluindo. Mas, mesmo nesse estágio de desenvolvimento, elas podem simplificar o trabalho de profissionais de marketing e redatores durante o processo de criação de conteúdo.

Para aqueles que desejam ir além do ChatGPT, há muitas opções. A maioria dos recursos é semelhante: modelos, interfaces baseadas na Web e geração de esboços. Alguns vêm com ferramentas adicionais, como a geração de imagens.

Ao escolher uma ferramenta de redação com IA, verifique os recursos, as análises e as limitações. Selecione uma que o ajude a criar o volume de conteúdo necessário e, ao mesmo tempo, mantenha a qualidade que sua empresa almeja.

Para obter uma ferramenta de redação com IA que se integre a um poderoso pacote de software de gerenciamento de projetos tudo em um, considere o ClickUp Brain. Não vai lhe custar nada e você pode registrar-se gratuitamente hoje mesmo!