15 melhores geradores de conteúdo de IA para experimentar em 2024 (gratuitos e pagos)

A inteligência artificial está na moda e não é nenhuma surpresa o motivo. Há todo um novo reino de ferramentas projetadas para tornar o trabalho mais eficiente e contínuo. Para muitas empresas, isso é óbvio. A parte difícil é escolher uma boa ferramenta, com tantas inundando o mercado.

Para sua sorte, elaboramos este guia prático para ajudá-lo a encontrar o melhor gerador de conteúdo com IA.

Não importa se você é um profissional de marketing procurando ferramentas para criar e-mails ou um freelancer tentando melhorar o conteúdo do seu blog, há algo para todos. Mostraremos a você como escolher um ótimo gerador de conteúdo com IA e analisaremos as melhores opções para experimentar. ✨

O que é um gerador de conteúdo de IA?

Um gerador de conteúdo de IA é uma ferramenta que usa inteligência artificial (IA) para criar conteúdo original e relevante. Esse conteúdo pode ser usado para blogs, sites ou outros fins. Os geradores de conteúdo de IA são ótimos para empresas que desejam produzir rapidamente conteúdo de alta qualidade, mas não têm tempo ou recursos para se dedicar à criação tradicional.

O que você deve procurar nos geradores de conteúdo de IA?

As ferramentas de geração de conteúdo de IA são projetadas para facilitar seu trabalho, mas algumas funcionam melhor do que outras. Cada equipe é diferente e uma ferramenta que funciona para uma empresa pode não ser a melhor opção para outra. Entretanto, há alguns aspectos que todo bom gerador de conteúdo de IA deve ter.

Aqui estão os indicadores de um ótimo gerador de conteúdo de IA:

Fácil de usar : Você vai querer uma ferramenta que não leve muito tempo para navegar nem tenha uma curva de aprendizado acentuada para começar. Procure ferramentas de conteúdo de IA que tenham uma interface intuitiva e simples.

: Você vai querer uma ferramenta que não leve muito tempo para navegar nem tenha uma curva de aprendizado acentuada para começar. Procure ferramentas de conteúdo de IA que tenham uma interface intuitiva e simples. Conteúdo de alta qualidade : Evite ferramentas de conteúdo de IA de baixa qualidade que geram conteúdo ruim com erros de ortografia e gramática - ou até mesmo plágio. Certifique-se de que o gerador que você escolher tenha proteções e ferramentas para produzir conteúdo de boa qualidade.

: Evite ferramentas de conteúdo de IA de baixa qualidade que geram conteúdo ruim com erros de ortografia e gramática - ou até mesmo plágio. Certifique-se de que o gerador que você escolher tenha proteções e ferramentas para produzir conteúdo de boa qualidade. Variedade de recursos : Procure geradores de conteúdo de IA que ofereçam os recursos de que você precisa. A personalização do tom, da marca e do tipo de conteúdo faz a diferença entre uma boa ferramenta e uma excelente.

: Procure geradores de conteúdo de IA que ofereçam os recursos de que você precisa. A personalização do tom, da marca e do tipo de conteúdo faz a diferença entre uma boa ferramenta e uma excelente. Níveis de preços: Muitos geradores de conteúdo de IA têm vários níveis de preços, o que facilita a adaptação ao seu negócio, independentemente do seu orçamento. 🙌

Os 15 melhores geradores de conteúdo de IA para usar em 2024

Via

Copysmith

O Copysmith é uma ferramenta de redação otimizada para SEO e de conteúdo de IA desenvolvida para comércio eletrônico e textos de marketing. Crie facilmente descrições de produtos para sua loja on-line importando seu catálogo de produtos. Ele se integra a uma série de ferramentas de comércio eletrônico, incluindo Shopify e Amazon. 🛠️

Melhores recursos do Copysmith:

Crie conteúdo em lote com apenas alguns cliques, para que você gaste menos tempo em tarefas tediosas e mais tempo para atingir suas metas

Personalize o conteúdo para uma única voz de marca ou ajuste para vários tons para todos os seus diferentes públicos e para atender às suas necessidades estratégias de gerenciamento de marca

Crie suas próprias ferramentas para realmente aumentar a produtividade graças à integração da API

A interface de usuário e a interface simples são fáceis de usar e não há uma curva de aprendizado acentuada para começar a escrever uma postagem de blog ou uma cópia de anúncio

Limitações do Copysmith:

Só é possível criar conteúdo em massa se você optar pelo plano Pro

Não há níveis de preços gratuitos e o conteúdo para o nível de preço mais baixo é limitado a 20.000 palavras por mês

Às vezes, o gerador de conteúdo de IA interpreta erroneamente seus dados de entrada, o que significa que você terá de prestar muita atenção durante a edição

Preços do Copysmith:

Starter: US$ 19/mês

Pro: US$ 49/mês

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Copysmith:

G2: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 20 avaliações)

3. Writesonic

Via

Writesonic

A Writesonic é uma ferramenta líder de redação de conteúdo de IA, graças a dezenas de recursos que a tornam

útil para praticamente qualquer equipe de marketing

. Crie uma grande variedade de conteúdo, desde uma simples postagem de blog até meta tags e anúncios do Facebook,

comunicados à imprensa

,

publicações em mídias sociais

e texto de site amigável para SEO. 📚

As melhores características do Writesonic:

Há mais de 100 recursos que vão desde verificadores de plágio e ferramentas de parafraseamento até extratores de palavras-chave

Com mais de 25 opções de idiomas, crie conteúdo para uma ampla variedade de públicos

Criado com base no GPT-4 e não no GPT-3, você terá a tecnologia mais recente na ponta dos dedos ao criar conteúdo

Integra-se a dezenas de ferramentas de postagem de blog, incluindo WordPress, LinkedIn, mecanismo de pesquisa do Google e ferramentas de SEO, como SEMRush

Limitações do Writesonic:

Não há testes gratuitos para equipes, pois o nível gratuito é limitado a um usuário para conteúdo de IA

Todos os planos de preços têm limites de crédito, portanto, você precisará planejar com antecedência ao criar grandes lotes de conteúdo

Preços da Writesonic:

Teste gratuito: Um usuário com um limite de 10.000 palavras por mês

Formato longo: A partir de US$ 12,67/mês para um usuário com um limite de 60.000 palavras

Personalizado: Preços especiais criados para equipes e empresas (confira estes Alternativas ao Writesonic )

Avaliações e resenhas do Writesonic:

G2: 4,7/5 (mais de 1.700 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.700 avaliações)

Bônus: Confira_ 7 modelos gratuitos de redação de conteúdo para criação mais rápida de conteúdo

4. Kafkai

Via

Kafkai

O Kafkai é um gerador de conteúdo de IA gratuito que visa a tornar a criação de conteúdo mais acessível. Em vez de gastar centenas de dólares com um redator, insira um prompt e alguns parâmetros para criar conteúdo de alta qualidade em segundos. É ideal para equipes de marketing de conteúdo que desejam criar posts de blog sem muito trabalho pesado. Você também pode usar este

Assistente de redação com IA

para edição detalhada de conteúdo novo ou existente.

Melhores recursos do Kafkai:

Comece facilmente na interface simplificada escolhendo seu nicho no banco de dados e, em seguida, insira um prompt ou palavra-chave para o conteúdo de IA

A ferramenta de conteúdo gerado por IA usa aprendizado de máquina para gerar artigos fáceis de ler - não parece que foi escrito por um robô

Gere até 10 artigos de uma só vez e combine várias seções para criar uma peça sólida em minutos

Limitações da Kafkai:

A qualidade da redação não é a melhor em comparação com outros geradores de conteúdo de IA, portanto, você terá de fazer uma boa quantidade de edição e reformatação antes de publicar

Alguns usuários acharam que o conteúdo de IA era fofo

Preços da Kafkai:

Writer: US$ 29/mês com um máximo de 100 artigos por mês

Redação: US$ 49/mês com um máximo de 250 artigos por mês

Imprensa: $129/mês com um máximo de 1.000 artigos por mês

Impressora industrial: US$ 199/mês com um máximo de 2.500 artigos por mês

Kafkai ratings and reviews:

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Jasper

Via

Jasper

A ferramenta de copywriting Jasper AI acelera

execução de projetos

diminuindo em até 80% o tempo que você gasta em um rascunho. Isso significa um fluxo de trabalho mais rápido, mais conteúdo de alta qualidade e melhores resultados. Com vários recursos, use-o para criar tudo, desde sonetos e poemas até textos curtos de anúncios e conteúdo longo, como uma postagem de blog. 📜

Os melhores recursos do Jasper:

O Extensão do Google Chrome torna a criação de conteúdo com IA mais rápida para blogs e empresas

Com mais de 50 casos de uso, ela é ideal para todos, desde equipes de marketing digital e departamentos de vendas até artistas e redatores de postagens em blogs

Sua extensão Ferramentas de redação com IA aprendem com sua marca à medida que você cria conteúdo, aprimorando seu tom de voz para criar conteúdo exclusivo que deixa sua marca

A interface do usuário oferece funcionalidade simplificada sem uma curva de aprendizado acentuada

O conteúdo de IA sem plágio significa que você passa menos tempo editando e mais tempo criando

Jasper Art para Geração de arte com IA

Limitações do Jasper:

Não é possível trabalhar off-line, portanto, nada de trabalhar durante o voo, em uma praia remota ou em qualquer lugar onde não haja acesso à Internet

O Jasper é mais caro do que outros geradores de conteúdo de IA, o que limita sua utilidade para equipes e indivíduos que têm mais capital para gastar

Preços do Jasper:

Criador: A partir de US$ 39/mês (um usuário)

Teams (equipes): A partir de US$ 99/mês (três usuários, com opção de adicionar até mais sete)

Empresas: Preços personalizados (para 10 membros da equipe ou mais)

Avaliações e resenhas do Jasper:

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.700 avaliações)

Check out these_ Alternativas ao Jasper !

6. Copy.ai

Via

Copy.ai

O Copy.ai

gerador de texto

é uma ferramenta desenvolvida para equipes que desejam

agilizar sua produção de conteúdo

processo. Para criar

diretrizes da marca

escrever blogs ou fazer

planos de marketing

basta inserir seu tipo de conteúdo, adicionar algum contexto e editar levemente os resultados.

Com esse gerador de conteúdo de IA gratuito, você terá um conteúdo para atender às suas metas de marketing ou de negócios em minutos. 🌻

Melhores recursos do Copy.ai:

Com mais de 90 modelos, é fácil aumentar a produtividade e criar vários tipos de conteúdo original

A ferramenta de redação de IA suporta mais de 25 idiomas, o que a torna ideal para empresas com públicos em todo o mundo

O verificador de plágio garante que o texto gerado seja exclusivo, seja para criar textos de anúncios, biografias de equipes ou artigos de IA para o seu blog

Limitações do Copy.ai:

Alguns usuários acharam que o conteúdo de formato longo exigia muita edição em comparação com outros geradores de conteúdo de IA

O conteúdo gerado por IA é original, mas poderia melhorar mais na incorporação da voz da marca

A opção de gerador de conteúdo de IA gratuito é limitada a 2.000 palavras por mês (confira estas Alternativas ao Copy.ai )

Preços do Copy.ai:

Gratuito: Um usuário, limite de 2.000 palavras por mês

Pro: US$ 36 por mês, até cinco usuários e palavras ilimitadas

Enterprise: Preços personalizados

Copy.ai avaliações e resenhas:

G2: N/A

Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

7. Retrato

Via

Retrato

Com o gerador de conteúdo Rytr AI, faça um brainstorming de ideias de conteúdo em um instante para superar o bloqueio do escritor. Quando você tem uma ideia em mente, bastam alguns cliques para produzir diferentes tipos de conteúdo. Transforme suas ideias em um anúncio de vendas ou em um artigo de blog, escolhendo entre a ampla biblioteca de modelos.

Além do novo conteúdo, você também pode fazer upload de conteúdo existente e usar o escritor de IA para verificação ortográfica e plágio para torná-lo pronto para publicação.

melhores recursos do #### Rytr:

Mais de 40 modelos permitem que você crie o conteúdo de que precisa

20 configurações diferentes de tom de voz facilitam mais do que nunca a incorporação de sua marca em seu trabalho

Implemente as fórmulas AIDA e PAS para reduzir o tempo que você leva para editar o conteúdo gerado

Há um gerador de imagens de IA para criar gráficos para acompanhar seu conteúdo

Opção de gerador de conteúdo de IA gratuito para usuários individuais

Limitações do Rytr:

Até mesmo os planos pagos são limitados a um usuário e você terá de pagar pelo plano de nível mais alto para evitar limites de caracteres

O conteúdo escrito é de alta qualidade, mas alguns usuários encontraram plágio ao usar a ferramenta

Preços da Rytr:

Gratuito

Econômico: US$ 9/mês

Ilimitado: US$ 29/mês

Rytr avaliações e comentários:

G2: 4,7/5 (mais de 750 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 9 avaliações)

8. ContentBot

Via

Bot de conteúdo

O ContentBot é um dos novos geradores de conteúdo de IA projetado para

criar postagens de blog

textos de marketing e páginas de destino.

Gere conteúdo de SEO totalmente novo para direcionar o tráfego do blog ou use-o para reformular o conteúdo existente quando estiver fazendo otimizações.

Melhores recursos do ContentBot:

45 casos de uso para criar uma grande variedade de conteúdo

A ferramenta de inspiração de IA envia tópicos diários, semanais ou mensais e ideias de blog para tornar seu planejamento de conteúdo mais criativo

Com mais de 110 idiomas, é uma das ferramentas de IA mais abrangentes

Limitações do ContentBot:

O conteúdo é limitado a 250 palavras por vez. Para mais palavras, você terá que clicar novamente no botão "write for me" (escrever para mim), o que dificulta a geração de artigos mais longos

Alguns usuários descobriram que o conteúdo tinha um nível de leitura mais alto, o que dificulta a criação de conteúdo para públicos mais novos

Não é um gerador de conteúdo de IA gratuito

Preços do ContentBot:

Pré-pago: US$ 1 por 1.000 palavras

Starter: US$ 19/mês para 50.000 palavras por mês

Premium: US$ 59/mês para 150.000 palavras por mês

Premium+: US$ 99/mês para 400.000 palavras por mês

Avaliações e resenhas do ContentBot:

G2: 4,8/5 (mais de 120 avaliações)

Capterra: N/A

9. Wordtune

Via

Wordtune

O Wordtune é uma ferramenta de geração de conteúdo de IA para indivíduos e proprietários de empresas que desejam

economizar tempo

e dinheiro ao criar conteúdo.

A interface simples não tem sinos ou apitos - o foco aqui é apenas gerar bom conteúdo com seu redator de IA.

Melhores recursos do Wordtune:

Integra-se ao Microsoft Word, iOS e Google Chrome para facilitar a edição e a redação

Use o recurso de sinônimos para encontrar novas maneiras de dizer as coisas

Com o resumidor de vídeos do YouTube, redirecione seu conteúdo de plataformas de vídeo para blogs e e-mails escritos

Uma das poucas opções de gerador de conteúdo de IA gratuito

Limitações do Wordtune:

Não há muitos recursos, portanto, se você precisar de uma ferramenta que ofereça configurações de tom de voz e centenas de modelos, essa não é a melhor opção

Às vezes, o Wordtune altera o significado do texto ao tentar reformular a frase

Preços do Wordtune:

Gratuito: US$ 0 com 10 iterações por dia

Premium: US$ 9,99/mês com ilimitadas criação de conteúdo para um usuário

Premium para equipes: Preços personalizados para equipes de criadores de conteúdo

Avaliações e resenhas do Wordtune:

G2: 4,4 /5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas ao Wordtune !

10. ParágrafoAI

Via

ParágrafoAI Com o ParagraphAI, crie rapidamente material escrito - desde

calendários de conteúdo

e manuais técnicos para listagens de imóveis e currículos. Crie conteúdo em qualquer dispositivo, esteja você usando um Android ou iPhone ou trabalhando em um computador desktop.

Melhores recursos do ParagraphAI:

O verificador de plágio e o verificador de ortografia e gramática aprimoram sua redação com feedback conciso

Com respostas automatizadas, responda a e-mails e comentários de blogs mais rápido do que antes

Crie vários tipos de conteúdo e mantenha a identidade de sua marca graças à ferramenta de personalização de voz

Limitações do ParagraphAI:

A ferramenta às vezes reformula o conteúdo que você inseriu, em vez de adicionar contexto ou gerar novas ideias

Algumas das informações geradas são muito básicas, o que dificulta escrever sobre tópicos complexos sobre os quais você talvez não tenha muito conhecimento

Não há opção de gerador de conteúdo de IA gratuito

Preços do ParagraphAI:

Estudante: US$ 9,99/mês, destinado apenas a estudantes

Profissional: US$ 12,49/mês com geração ilimitada de conteúdo

Equipe: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do ParagraphAI:

G2: 5/5 (4+ avaliações)

Capterra: 4/5 (1+ avaliações)

11. QuillBot

Via

QuillBot

O QuillBot utiliza algoritmos avançados de aprendizado de máquina para oferecer sete modos de escrita distintos, cada um atendendo a um estilo ou tom específico. Os usuários podem personalizar o resultado de acordo com suas preferências, o que o torna uma excelente opção para diversas necessidades de conteúdo.

O QuillBot também vem com uma função de dicionário de sinônimos integrada, auxiliando na escolha de palavras e diversificando o vocabulário. Se estiver procurando simplificar um texto complexo ou adicionar elegância à sua escrita, o QuillBot oferece uma solução prática e que economiza tempo.

Melhores recursos do QuillBot

Integrações com o Chrome e o Microsoft Word

Suporte crescente a idiomas estrangeiros, incluindo recursos de tradução

Simples e fácil de usar quando você precisa apenas reformular ou verificar o conteúdo

Poderosa ferramenta de sinônimos que oferece sugestões e permite que você escolha

A versão gratuita abrange os conceitos básicos de parafraseamento e verificação gramatical

Limitações do QuillBot

Cada função tem sua própria interface de usuário

A precisão gramatical poderia ser melhor

Nem sempre parafraseia tudo

Preços do QuillBot

Básico: Gratuito

Gratuito Premium: $19,95/mês por usuário

Avaliações e resenhas do QuillBot

G2: N/A

N/A Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Experimente estes_ Alternativas ao QuillBot !

12. Speedwrite

via

Gravação rápida

O SpeedWrite é um gerador de conteúdo de IA que pode revolucionar seu processo de criação de conteúdo. Ele utiliza algoritmos avançados e técnicas de aprendizado de máquina para redigir conteúdo de alta qualidade adaptado às suas necessidades em questão de minutos.

A ferramenta foi projetada para entender o contexto, garantindo que seu conteúdo não seja apenas gramaticalmente correto, mas também relevante e envolvente.

melhores recursos do #### Speedwrite

Converte qualquer texto em conteúdo novo rapidamente com recursos de paráfrase

Melhora a capacidade de digitalização do conteúdo com quebras de linha

Limitações do Speedwrite

Em comparação com outras ferramentas, não é ideal para criar conteúdo do zero

Não há opções para moderar o tom, o estilo e a linguagem do conteúdo

Preços do Speedwrite

Assinatura mensal: US$ 19,99 por mês

US$ 19,99 por mês Assinatura Semestral: US$ 11,65 por mês, cobrada a US$ 69,95

US$ 11,65 por mês, cobrada a US$ 69,95 Assinatura anual: US$ 8,33 por mês, cobrada a US$ 99,95

Speedwrite ratings and reviews

Nenhuma avaliação no G2 ou Capterra

Verifique estes_ Alternativas de gravação rápida_ !

13. Frase

via

Frase

O Frase é um gerador de conteúdo de IA de ponta que se destaca no cenário digital.

Sua abordagem orientada por algoritmos para a criação de conteúdo é inovadora e eficiente, permitindo a geração automática de conteúdo de alta qualidade e otimizado para SEO. A Frase usa inteligência artificial para entender a intenção do usuário, responder às perguntas dos clientes e fornecer resumos de conteúdo orientados por dados.

Com a Frase, o processo de criação de conteúdo envolvente, relevante e útil nunca foi tão fácil ou eficiente.

Melhores recursos do Frase

Oferece pesquisa rápida e detalhada na Internet

Oferece uma visão geral abrangente dos tópicos

Gera automaticamente resumos de conteúdo

Limitações de Frase

Falta de recursos organizacionais

Não possui verificador de plágio

Pode ser caro

Preços da Frase

Solo: US$ 14,99/mês

US$ 14,99/mês Basic: US$ 44,99/mês

US$ 44,99/mês Equipe: $114,99/mês

Frase ratings and reviews

G2: 4,9/5 (mais de 280 avaliações)

4,9/5 (mais de 280 avaliações) Capterra: 4,8/5 (320+ avaliações)

14. Qualquer palavra

via

Qualquer palavra

Anyword é um gerador de conteúdo inovador de IA que aproveita modelos avançados de linguagem para gerar conteúdo persuasivo e envolvente.

Ele se destaca pelo recurso "Predictive Performance", que permite que os usuários prevejam a eficácia de seu conteúdo, aumentando as taxas de engajamento.

O Anyword atende a uma grande variedade de necessidades de criação de conteúdo, desde a criação de cópias de anúncios e postagens de blog atraentes até a elaboração de e-mails persuasivos e atualizações de mídia social.

Melhores recursos do Anyword

Compreende as consultas, as nuances e o contexto do usuário

Estilo e tom personalizáveis para aprimorar gerenciamento da marca por meio da consistência em todo o conteúdo

Limitações do Anyword

Plano gratuito limitado

Faltam modelos comuns, como títulos, meta descrições e postagens em mídias sociais

Preços do Anyword

Iniciante: $39/mês

$39/mês Equipes orientadas por dados: US$ 79/mês

US$ 79/mês Empresa: Entre em contato para saber o preço

Anyword avaliações e comentários

G2: 4.8/5 (1100+ avaliações)

4.8/5 (1100+ avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

15. WordAi

via

WordAI

O WordAI utiliza algoritmos sofisticados de inteligência artificial para produzir conteúdo exclusivo e de alta qualidade em questão de segundos.

Diferentemente dos spinners de conteúdo tradicionais, o WordAI se destaca por compreender o contexto e as nuances da linguagem, garantindo que o texto gerado mantenha um fluxo natural e a legibilidade. Ideal para blogueiros, profissionais de marketing digital e especialistas em SEO, o WordAI é uma ferramenta potente para dimensionar rapidamente os esforços de criação de conteúdo e, ao mesmo tempo, manter um nível impressionante de qualidade e autenticidade.

Melhores recursos do WordAi

Usa técnicas avançadas de PNL para reformular e reescrever

Produz material legível e natural

Compreende o contexto do texto

Limitações do WordAi

Pode ter problemas com tópicos complexos

Os planos premium podem ser caros para pequenas organizações e usuários individuais

Preços do WordAi

Inicial: $9/mês cobrado anualmente

$9/mês cobrado anualmente Power: $27/mês cobrado anualmente

$27/mês cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do WordAi

G2: 3,9/5 (mais de 15 avaliações)

3,9/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 4,1/5 (10+ avaliações)

Escolhendo um gerador de conteúdo de IA para sua equipe

Com tantos recursos e funcionalidades diferentes, não há um gerador de conteúdo de IA específico que seja o melhor para todas as empresas. Você precisará considerar como deseja usar o

Ferramenta de IA

se você não tiver uma ferramenta de IA, saiba quais integrações e recursos são importantes para seus negócios e equilibre isso com seu orçamento para encontrar a melhor.

Não sabe por onde começar? Experimente o ClickUp . Do AI Writing Assistant às ferramentas de gerenciamento de projetos, é uma opção repleta de recursos para simplificar seus fluxos de trabalho.