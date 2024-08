11 melhores alternativas ao Quillbot para escrita com IA em 2024

Você está passando por uma semana de trabalho agitada, esforçando-se para cumprir prazos, preparando vários artigos e tentando gerenciar aquela montanha cada vez maior de tarefas.

Como um profissional de marketing dinâmico ou escritor versátil, sem dúvida você está familiarizado com esse ato de malabarismo e mudança de contexto . Nesse universo agitado, cada segundo economizado é precioso. É aqui que o Ferramentas de escrita de IA como o Quillbot, vêm em seu socorro.

Mas o que acontece quando você precisa de um pouco mais do que o Quillbot oferece? E se disséssemos que há um universo inteiro de alternativas ao Quillbot por aí?

Um espectro empolgante de ferramentas ansiosas para dar uma mãozinha no seu processo de criação de conteúdo, projetadas para alimentar a sua criatividade, aumentar a sua produtividade e dar um toque de magia ao seu trabalho. Tudo isso mantendo você no controle do seu conteúdo.

Neste artigo, navegaremos juntos por esse cenário de alternativas de ponta do Quillbot. Vamos dar uma olhada nos bastidores dessas ferramentas, examinando como elas podem ampliar sua capacidade de escrever e turbinar seus planos de marketing.

Lembre-se de que você não está apenas escolhendo uma ferramenta - está escolhendo um parceiro para suas aventuras de escrita.

O que você deve procurar nas alternativas ao Quillbot?

A melhor alternativa ao Quillbot economizará seu tempo, será amigável para sua carteira e fornecerá um verificador gramatical detalhado - tudo isso em uma ferramenta de processamento de texto natural realmente poderosa. Mas antes de entrar de cabeça na piscina, é fundamental saber o que faz uma boa alternativa ao Quillbot que o ajudará a criar conteúdo do qual você se orgulhe:

Processamento de linguagem natural: Você quer umFerramenta de IA que escreva como um ser humano. Uma alternativa ao Quillbot deve criar conteúdo longo que flua sem esforço e faça sentido. Em suma, seu parceiro de IA deve ser um especialista em palavras e uma excelente ferramenta de paráfrase, não apenas um gerador de palavras

Personalização: Sua ferramenta de redação deve se adaptar a você, e não o contrário. Procure alternativas que permitam que você defina o tom, o estilo e a complexidade do seu conteúdo

Interface fácil de usar: Uma excelente ferramenta de redação deve ser intuitiva e fácil de navegar. Se você estiver gastando mais tempo tentando entender o software do que realmente escrevendo, isso é um sinal de alerta

Ferramentas de edição robustas: Polir seu conteúdo é tão importante quanto criá-lo. Sua ferramenta ideal deve oferecer recursos de edição robustos, desde recursos básicos de verificação gramatical até feedbacks mais detalhados sobre o estilo e a estrutura de sua redação

Integrações: Procure alternativas do Quillbot que se integrem perfeitamente a outras ferramentas do seu fluxo de trabalho atual, seja a sua ferramenta favorita ferramenta de gerenciamento de projetos ou seu processador de texto preferido

As 11 melhores alternativas ao Quillbot para usar em 2024

Pronto para conhecer seus possíveis companheiros de escrita? Exploramos o vasto cenário de Assistentes de escrita com IA e escolhemos a dedo as 11 melhores alternativas do Quillbot para turbinar seu processo de escrita em 2024.

Cada uma dessas opções traz seu próprio toque exclusivo, oferecendo uma combinação de processamento de linguagem natural, personalização, interfaces fáceis de usar, ferramentas de edição avançadas e integrações perfeitas. Prepare-se para explorar esses concorrentes líderes, prontos para ajudá-lo a criar conteúdo de alta conversão que seja atraente e envolvente para que você deixe uma impressão duradoura.

via Jasper Essa ferramenta de redação de IA se destaca por sua simplicidade e precisão. Conhecido por sua abordagem sem frescuras, o Jasper é apreciado por sua precisão preditiva e resultados de qualidade profissional. Seu Boss Mode, um recurso que ajuda a gerar conteúdo longo, e o Jasper Chat, um chatbot de IA interativo, se destacam na multidão.

A ferramenta também apresenta o AI Art para criar miniaturas e ilustrações, integra-se ao SurferSEO para otimização de palavras-chave e ao Grammarly para recursos de verificação gramatical. Para os profissionais de marketing que buscam facilidade de uso e um ferramenta de criação de conteúdo o Jasper é uma das melhores opções.

Seus prompts predefinidos ajudam a tornar o processo de criação de conteúdo mais simplificado e eficiente. Apesar de algumas limitações, seus recursos o tornam um forte concorrente.

Melhores recursos do Jasper

Gerar conteúdo rapidamente com um chatbot de IA interativo

Produzir arte para miniaturas, ilustrações e anúncios

Escreva em vários idiomas

Limitações do Jasper

Falta de ferramentas nativas para SEO e otimização de conteúdo

Não há versão gratuita disponível

A versão premium pode ser cara para pequenas empresas

Preços do Jasper

Creator: US$ 39/mês com cobrança anual

US$ 39/mês com cobrança anual Equipes: US$ 99/mês com cobrança anual

US$ 99/mês com cobrança anual Empresas: Entre em contato para obter preços

Classificações e análises do Jasper

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 1.700 avaliações)

3. Frase

via Frase A Frase é a solução completa para Pesquisa de SEO e criação de conteúdo orientado por IA . É uma ferramenta intuitiva que mescla esses recursos para geração fácil e rápida de conteúdo.

O recurso mais proeminente é sua capacidade de pesquisar informações específicas na Internet em segundos e produzir um arquivo de alta qualidade briefing criativo . Isso é complementado por uma UI/UX inteligentemente projetada que oferece aos redatores uma visão geral abrangente do tópico de pesquisa.

Como uma ferramenta que valoriza o SEO tanto quanto o criação de conteúdo a Frase também se destaca como uma das melhores alternativas ao Quillbot com seu recurso de comparação e otimização de conteúdo em relação aos 20 principais resultados de pesquisa do Google. Para profissionais de marketing e redatores focados em SEO, essa ferramenta pode ser um divisor de águas.

Melhores recursos do Frase

Oferece pesquisa detalhada e rápida na Internet

Oferece uma visão geral abrangente de um tópico de pesquisa (ou seja, posts de blog, conteúdo de marketing,descrições de produtospáginas de vendas, resumos de SEO)

Permite a otimização em relação aos principais resultados de pesquisa do Google

Limitações da frase

Falta de recursos organizacionais para o conteúdo

Não possui verificador de plágio integrado

A versão premium pode ser cara para equipes menores

Preços da Frase

Solo: US$ 14,99/mês

US$ 14,99/mês Básico: US$ 44,99/mês

US$ 44,99/mês Equipe: $114,99/mês

Frase ratings and reviews

G2: 4,9/5 (mais de 280 avaliações)

4,9/5 (mais de 280 avaliações) Capterra: 4,8/5 (320+ avaliações)

4. Wordtune

Via Wordtune O Wordtune é um companheiro do escritor repleto de recursos como editor, revisor, verificador de tom, tradutor e dicionário de sinônimos. Essa ferramenta de escrita com IA se destaca por sua capacidade de corrigir frases automaticamente e sugerir palavras melhores, ideal para escritores que buscam um verificador gramatical e uma ortografia básica aprimorada.

Seu ponto de venda exclusivo é a integração perfeita com plataformas de escrita por meio de uma extensão de navegador ou aplicativo de desktop. As sugestões do Wordtune geralmente melhoram a clareza e a eficácia da escrita, fornecendo uma ampla gama de frases alternativas e escolhas de palavras para se adequar ao contexto específico.

Melhores recursos do Wordtune

Corrige frases automaticamente e sugere palavras melhores

Incorpora um editor, revisor, verificador de tom, tradutor e thesaurus

A ferramenta de parafraseamento oferece uma ampla variedade de frases e palavras alternativas

Limitações do Wordtune

Limitação de execuções por dia na versão gratuita da ferramenta on-line

Alguns usuários observaram que o recurso de sugestão de frases é lento

Preços do Wordtune

Gratuito

Premium: US$ 9,99/mês cobrado anualmente

US$ 9,99/mês cobrado anualmente Premium para equipes: Entre em contato para saber o preço

Wordtune avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 65 avaliações)

4,5/5 (mais de 65 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

5. Writesonic

Writesonic exemplo

Desfrute de uma série de recursos, como modelos personalizáveis, a capacidade de carregar vários artigos nas mídias sociais e uma interface de usuário intuitiva ao se inscrever na Writesonic.

É perfeito para pessoas que estão lutando contra o bloqueio de escrever ou para aqueles que buscam melhorar a qualidade de sua redação. Com sugestões e ideias geradas por IA e a capacidade de sugerir palavras-chave compatíveis com SEO, o Writesonic é uma ferramenta útil para criadores de conteúdo e profissionais de marketing.

O recurso de destaque é sua capacidade de ajudá-lo a criar legendas exclusivas para o Instagram, artigos para o LinkedIn e alterar o tom do conteúdo, uma versatilidade que o diferencia no campo das ferramentas de IA.

Melhores recursos do Writesonic

Permite a criação e o compartilhamento fáceis de conteúdo com modelos personalizáveis e compartilhamento automático

Sugere palavras-chave para aprimorar a otimização de SEO e melhorar a classificação do conteúdo nos mecanismos de busca

Ferramenta de paráfrase dedicada parabiografias profissionaisartigos do LinkedIn e outros conteúdos sociais

Das alternativas gratuitas do Quillbot, essa ferramenta funciona como um verdadeiro assistente de redação para quem tem um orçamento limitado

Limitações do Writesonic

Usa créditos para pequenas alterações e, como resultado, o sistema baseado em créditos pode ser frustrante quando se tenta gerar conteúdo satisfatório

Preços do Writesonic

Gratuito

Pro: $12,67/mont h

$12,67/mont Enterprise: Entre em contato para obter preços

Writesonic avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 1.780 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.780 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.770+ avaliações)

6. Speedwrite

via Gravação rápida O Speedwrite, como o nome sugere, acelera a criação de conteúdo com seu gerador de texto automático . Ele é um vencedor entre os ferramentas de reescrita de artigos são perfeitas para criar versões exclusivas de conteúdo existente, um recurso útil para a criação de links e outras estratégias de marketing.

Você pode adicionar quebras de linha que facilitam a leitura do conteúdo, algo que distingue o Speedwrite de outros geradores de conteúdo com IA.

Embora seja um vencedor entre as ferramentas de paráfrase e ótimo para a produção rápida de conteúdo, o Speedwrite pode não ser a ferramenta ideal para criar conteúdo longo do zero ou moderar o tom e o estilo do conteúdo.

Melhores recursos do Speedwrite

Converte qualquer texto em conteúdo novo rapidamente com recursos de paráfrase

Melhora a capacidade de digitalização do conteúdo com quebras de linha

Limitações do Speedwrite

Em comparação com outras ferramentas, não é ideal para criar conteúdo do zero

Não há opções para moderar o tom, o estilo e a linguagem do conteúdo

Preços do Speedwrite

Assinatura mensal: US$ 19,99 por mês

US$ 19,99 por mês Assinatura semestral: US$ 11,65 por mês, cobrada a US$ 69,95

US$ 11,65 por mês, cobrada a US$ 69,95 Assinatura anual: US$ 8,33 por mês, cobrada a US$ 99,95

Speedwrite ratings and reviews

Nenhuma avaliação no G2 ou Capterra

7. Copysmith

via Copysmith Obtenha acesso a uma enorme biblioteca de modelos com o Copysmith, uma ferramenta versátil de criação de conteúdo com IA. Com essa alternativa ao Quillbot, você pode transformar ideias de postagens de blog em peças de conteúdo bem escritas em minutos. Seus recursos de destaque incluem um reescritor de conteúdo, uma ferramenta de descrição de produtos e modelos de anúncios do Facebook.

Além disso, a extensão para o Chrome e os tutoriais úteis tornam a ferramenta ainda mais fácil de usar. Apesar de algumas limitações em sua interface e geração de conteúdo, o Copysmith continua sendo uma ferramenta útil para criadores de conteúdo e profissionais de marketing devido à sua variedade de modelos e ao compromisso com melhorias contínuas baseadas no feedback dos usuários.

Melhores recursos do Copysmith

Ampla variedade de modelos, desde descrições de produtos até modelos de anúncios do Facebook

O reescritor de conteúdo ajuda a reformular e melhorar o conteúdo

Atualizações constantes com base no feedback dos usuários e nas percepções da equipe

Limitações do Copysmith

O conteúdo gerado pode exigir várias iterações

Os usuários apontaram que, às vezes, é gerado conteúdo irrelevante para blogs de formato longo

Preços do Copysmith

Anual para iniciantes: $228/ano

$228/ano Pro Anual: $490/ano

$490/ano Planos empresariais: Entre em contato para obter preços

Classificações e análises do Copysmith

G2: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

4,3/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 20 avaliações)

8. Qualquer palavra

via Qualquer palavra Conheça a Anyword, uma potência no campo da criação de conteúdo com inteligência artificial, conhecida por sua precisão e sugestões de conteúdo impressionantes. Seu bate-papo com IA tem um entendimento excepcional de linguagem natural, que permite compreender as consultas, as nuances e o contexto do usuário sem esforço.

Essa capacidade garante respostas precisas e contextualmente relevantes. O aplicativo permite que você nomeie palavras diferentes e selecione o tom e o estilo da sua cópia, garantindo que ela se alinhe perfeitamente com a mensagem da sua marca.

melhores recursos do #### Anyword

Compreende as consultas, as nuances e o contexto do usuário

Aprimoramento de tom e estilo personalizáveis o gerenciamento da marca por meio da consistência em todo o conteúdo

Limitações do Anyword

Créditos gratuitos limitados

Falta de vários modelos, como meta descrições, títulos e postagens em mídias sociais

Preços do Anyword

Iniciante: $39/mês

$39/mês Equipes orientadas por dados: $79/mês

$79/mês Empresa: Entre em contato para saber o preço

Anyword avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 1.170 avaliações)

4,8/5 (mais de 1.170 avaliações) Capterra: 4,8/5 (380+ avaliações)

9. WordAi

via WordAI O WordAi é uma alternativa ao Quillbot que se destaca como uma ferramenta automática de reescrita e parafraseamento. Usando técnicas avançadas de PNL, o WordAi entende o significado e o contexto do texto para produzir reescritas precisas e semelhantes às humanas.

Tópicos complexos ou especializados podem representar um desafio para essa alternativa ao Quillbot, mas o conteúdo de alta qualidade e a legibilidade semelhante à humana fazem dele um forte concorrente no mercado.

Melhores recursos do WordAi

Usa técnicas avançadas de PNL para reescrever e reformular o texto

Produz material natural e legível

Compreende o significado e o contexto do texto

Limitações do WordAi

Alguns usuários relataram que a ferramenta pode ter dificuldade com tópicos complexos ou especializados

A versão premium pode ser cara para pequenas organizações e usuários individuais

Preços do WordAi

Inicial: $9/mês cobrado anualmente

$9/mês cobrado anualmente Power: $27/mês cobrado anualmente

$27/mês cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do WordAi

G2: 3,9/5 (mais de 15 avaliações)

3,9/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 4,1/5 (10+ avaliações)

10. Copy.ai

Copiar.ai exemplo

A Copy.ai se distingue por seu foco em fornecer um contexto claro para a criação de conteúdo, o que a torna uma ferramenta essencial para textos de vendas personalizados, e-mails de contato, postagens em blogs e muito mais.

Essa alternativa ao Quillbot também oferece um chatbot de IA, prompts pré-criados e a capacidade de ajustar o texto gerado para se adequar à voz e ao tom de sua marca. Apesar de alguma repetição em conteúdos grandes e da falta de um verificador de plágio na versão gratuita, a versatilidade do Copy.ai e o suporte da comunidade fazem dele uma ferramenta de destaque no campo da criação de conteúdo com IA.

Melhores recursos do Copy.ai

Oferece suporte a vários idiomas

Gera textos de vendas personalizados, e-mails de contato, postagens em blogs etc.

Uma comunidade útil de redatores para comentários e sugestões.

limitações do #### Copy.ai

Não há verificador de plágio na versão gratuita

Alguns usuários relataram ocorrências de repetição em conteúdo grande

Preços do Copy.ai

Gratuito

Pro: $36/mês

$36/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Copy.ai avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 160 avaliações)

4,8/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,5/7 (mais de 50 avaliações)

11. Copymatic

via Copymatic Copymatic é uma ferramenta de redação com IA que vem ganhando atenção na comunidade de redação por seus recursos intuitivos e fáceis de usar. Ela oferece uma série de ferramentas de edição automatizadas que ajudam os redatores a criar conteúdo com rapidez e precisão.

Diferentemente de outras ferramentas, a Copymatic AI pode gerar conteúdo exclusivo utilizando processamento de linguagem natural e algoritmos de aprendizado de máquina.

Melhores recursos do Copymatic

Recursos de criação de conteúdo

Use um conjunto de ferramentas de IA em toda a Internet com sua extensão do Chrome

Inclui um assistente de bate-papo com IA - CopyChat - para resumir o conteúdo on-line

Limitações do Copymatic

As reescritas têm custo adicional, o que pode ser caro em comparação com outras ferramentas de criação de conteúdo de IA

Problemas com tom ou estilo

Preços da Copymatic

Pro: US$ 29 por usuário por mês

US$ 29 por usuário por mês Equipe: $49 por mês (até 5 usuários)

$49 por mês (até 5 usuários) Enterprise: $99 por mês (até 25 usuários)

Avaliações de clientes Copymatic

Trustpilot: 4,8/5 (mais de 1250 avaliações)

4,8/5 (mais de 1250 avaliações) G2: 4,7/5 (29 avaliações)

Aproveite a escrita com IA com as alternativas do Quillbot

No grande esquema da criação de conteúdo, os assistentes de IA revelaram um enorme potencial. A inteligência artificial forneceu uma solução para desafios comuns, como bloqueio de escritor e restrições de tempo ao mesmo tempo em que aumenta a criatividade e a produtividade.

De todas as alternativas de Quillbot disponíveis, o ClickUp impressiona com sua combinação inovadora de produtividade e IA para gerar conteúdo. Essa integração de gerenciamento de tarefas e a assistência de IA em uma única plataforma a tornam uma opção poderosa para redatores e profissionais de marketing que buscam otimizar o processo de criação de conteúdo.

Ao combinar os pontos fortes da IA com outros recursos de gerenciamento de produtividade, ClickUp garante que você esteja bem equipado para elevar seu conteúdo a novos patamares. Sua jornada rumo à criação de conteúdo mais eficiente e inovador começa aqui!