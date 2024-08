10 melhores alternativas ao Spinbot em 2024 (avaliações e preços)

Você confia no Spinbot para a criação de conteúdo? Não o culpamos - afinal, todo mundo adora coisas gratuitas. Mas não custa nada dar uma olhada em algumas alternativas ao Spinbot.

Se você quiser experimentar algo diferente, a tecnologia atual nos presenteou com uma tonelada de opções inovadoras. E a maioria delas usa o poder da inteligência artificial. Como resultado, a criação de conteúdo com IA tornou-se rapidamente popular entre as empresas atuais. 🙌

Então, vamos percorrer um cenário de possibilidades em que as palavras voam e as frases ganham vida. Esperamos que você goste da nossa seleção das melhores alternativas ao Spinbot que a tecnologia atual tem a oferecer.

Cada uma delas é uma estrela brilhante por si só, e destacamos os recursos, as informações sobre preços e as análises para comprovar isso.

O que você deve procurar em uma alternativa à Spinbot?

Com centenas de alternativas à Spinbot, escolher a melhor pode consumir muito tempo. Mas, como sempre, estamos aqui para facilitar sua vida. 🙂

Aqui estão alguns dos principais recursos que nos ajudaram a selecionar as 10 melhores alternativas para a Spinbot em 2024:

**Precisão: procure algo com processamento de linguagem natural (NLP) e recursos de verificação gramatical para garantir a precisão e a qualidade.

Com tecnologia de IA: Escolha algo com tecnologia de IA. Ferramentas de criação de conteúdo com IA são o crème de la crème, e não há motivo para evitar essa tecnologia poderosa para conteúdo novo ou existente para reescrever artigos ou blogs

Escolha algo com tecnologia de IA. Ferramentas de criação de conteúdo com IA são o crème de la crème, e não há motivo para evitar essa tecnologia poderosa para conteúdo novo ou existente para reescrever artigos ou blogs Compatibilidade: Encontre uma alternativa que se integre às suas ferramentas e plataformas existentes para aprimorar seu fluxo de trabalho.

Compatibilidade: Encontre uma alternativa que se integre às suas ferramentas e plataformas existentes para aprimorar seu fluxo de trabalho.

Personalização: Escolha uma alternativa ao Spinbot com opções de personalização para controlar o resultado e criar o tom certo para sua marca. 🛠️

Escolha uma alternativa ao Spinbot com opções de personalização para controlar o resultado e criar o tom certo para sua marca. Qualidade da saída: Você quer algo que possa gerar conteúdo coerente e de alta qualidade, que seja lido naturalmente e preserve seu significado.

Qualidade da saída: Você quer algo que possa gerar conteúdo coerente e de alta qualidade, que seja lido naturalmente e preserve seu significado.

**Reputação: lembre-se de pesquisar a reputação e as avaliações de novas ferramentas de trabalho para ter certeza de que sabe no que está se metendo.

Suporte: Você desejará uma alternativa com suporte ao cliente confiável e atualizações regulares para manter as coisas funcionando sem problemas.

Suporte: Você desejará uma alternativa com suporte ao cliente confiável e atualizações regulares para manter as coisas funcionando sem problemas.

Facilidade de uso: Uma interface amigável, controles intuitivos e tutoriais detalhados são essenciais para manter sua produtividade a todo vapor.

Uma interface amigável, controles intuitivos e tutoriais detalhados são essenciais para manter sua produtividade a todo vapor. Custo-benefício: Embora a versão gratuita de uma ferramenta de inteligência artificial seja sempre um bônus, não tenha receio de procurar algumas das alternativas acessíveis do Spinbot nesta lista

As 10 melhores alternativas ao Spinbot para usar em 2024

Prepare-se para entrar no deslumbrante mundo dos geradores de conteúdo de IA e dos spinners de reescrita de artigos. Portanto, sem mais delongas, temos o orgulho de apresentar esta lista repleta de estrelas das melhores alternativas ao Spinbot em 2024.

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, suas respostas por e-mail e muito mais

Não é de surpreender que o ClickUp esteja no topo de nossa lista. E com vários prêmios em nosso proverbial currículo, temos orgulho de dizer que não é (apenas) porque somos tendenciosos. Por exemplo, o ClickUp foi eleito o número 1 em Software de gerenciamento de projetos em 2024 em G2 !

Ah, e já mencionamos que acabamos de lançar uma IA única?

O ClickUp é a melhor alternativa ao Spinbot porque não é apenas uma ferramenta de reescrita de artigos ! Em vez disso, a ferramenta Assistente de redação de IA do ClickUp usa centenas de prompts de IA feitos à mão e apoiados por pesquisas para gerar artigos, e-mails, resumos, planos de ação exclusivos e muito mais.

Em vez de girar artigos e esperar obter conteúdo exclusivo, o ClickUp ferramenta de redação gera conteúdo novo do zero usando tecnologia com tecnologia de IA. É como ter um redator de conteúdo de bolso pronto para ajudá-lo a criar conteúdo original em segundos! 🤩

Os algoritmos do ClickUp são projetados para criar conteúdo de qualidade que passará no teste de verificadores de plágio como o Copyscape para ajudar a evitar problemas de SEO. Afinal de contas, os mecanismos de pesquisa preferem a exclusividade e podem penalizar o conteúdo falsificado, mesmo com os melhores títulos de artigos e SEO a seu favor.

Além da geração de conteúdo, o ClickUp vem com acesso a vários outros recursos valiosos que farão os gerentes de projeto e os líderes de equipe vibrarem! De calendários de marketing ao gerenciamento do fluxo de trabalho, o ClickUp faz tudo isso. E nossas amplas integrações ajudam a reunir todo o seu trabalho em um painel fácil de usar para que você não perca nada.

Vale a pena experimentar o ClickUp se você quiser mais do que reformulação, reescrita e texto legível por humanos. E se você não gostar, honraremos nossa garantia de reembolso de 30 dias. Em resumo, você não tem nada a perder!

Melhores recursos do ClickUp

A barra de ferramentas ClickUp AI facilita o aprimoramento de sua redação com um único clique 🌻

É a primeira ferramenta baseada em funçõesFerramenta de IA totalmente otimizada para gerenciamento de projetos

Integra-se a mais de 1.000 ferramentas, incluindo WordPress, Slack, Asana, HubSpot, Google Drive, Figma, YouTube, Zoom e Zendesk

O ClickUp AI pode reconhecer diferentes idiomas e gerar conteúdo no mesmo idioma - além disso, a plataforma ClickUp em inglês está sendo traduzida ativamente para vários idiomas, com uma versão em espanhol já disponível

Excelente funcionalidade com mais de 100Ferramentas de redação com IA* Permite que sua equipe escolha entre a versão para Mac, a versão para Windows, o aplicativo e a extensão para Chrome

Planos premium acessíveis a partir de apenas US$ 5/mês

O plano Free Forever inclui a maioria dos recursos do ClickUp

Obtenha acesso a centenas de outros recursos, incluindo Docs,modelos de mídia social,modelos de plano de projeto, quadros brancos, bate-papo, controle de tempo nativo, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e mais de 15 exibições personalizadas para gerenciamento de projetos 👀

Limitações do ClickUp

Alguns usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado (facilmente resolvida comdemonstrações gratuitas e treinamento)

A IA do ClickUp não está incluída na versão gratuita (mas o acesso limitado à versão de avaliação gratuita será disponibilizado em breve)

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês.

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Hipotenusa AI

via Hipotenusa AI O Hypotenuse AI é um gerador de conteúdo projetado para otimizar seu fluxo de trabalho. Ele é voltado para mídias sociais, descrições de produtos, páginas de destino de comércio eletrônico e projetos de redação, mas também é útil para blogueiros e qualquer pessoa que precise de acesso a conteúdo legível.

Além de escrever artigos, o Hypotenuse AI pode transformar suas palavras-chave em imagens impressionantes para dar corpo ao seu conteúdo e manter o público envolvido. Ele também apresenta um resumidor que permite que você cole pedaços de texto (com contagem limitada de palavras) na ferramenta de fiação e receba de volta resumos curtos e concisos.

A ferramenta

Hypotenuse AI melhores recursos

Especializada em casos de uso de comércio eletrônico - gire o conteúdo em massa para dar corpo à sua loja

Produz esboços de artigos com base em frases únicas para facilitar o trabalho dos redatores de conteúdo

Use uma API simples ou importe dados do Shopify para enviar informações sobre produtos e recuperar descrições de produtos 📚

Teste gratuito de sete dias disponível

Limitações do Hypotenuse AI

Os planos de preços premium podem ser muito caros para alguns usuários

Algumas avaliações relatam conteúdo ilegível que requer reescrita completa usando outrosferramentas de redação Preços da Hypotenuse AI

Inicial: US$ 24/mês por usuário

US$ 24/mês por usuário Crescimento: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Hypotenuse AI avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (<5 avaliações)

4,4/5 (<5 avaliações) Capterra: 5/5 (1 avaliação)

3. Reescritor de rotação

via Reescritor de spin O Spin Rewriter é uma ferramenta de fiação de artigos de alto volume com IA de parafraseamento de texto que funciona como um dicionário de sinônimos integrado. Esse aplicativo de fiação de artigos baseado na Web tem uma sólida ferramenta de paráfrase para transformar um artigo colado em centenas de artigos fiados.

Essa ferramenta de spinning de artigos usa a inovadora tecnologia de spinning semântico de linguagem natural emulada (ENL) para entender o conteúdo de sua entrada. Ela extrai o significado de cada palavra colada e usa sinônimos para criar conteúdo legível por humanos com o clique de um botão. ✨

melhores recursos do #### Spin Rewriter

Gera rapidamente até 1.000 variações de um único artigo colado

Adicione imagens sem direitos autorais a cada artigo com o clique de um botão

Suporta os cinco formatos mais populares de spintax do reescritor de artigos e oferece um verificador gramatical

Tutoriais detalhados em vídeo

Integração com grandes nomesFerramentas de SEO com IA* A tecnologia baseada em nuvem funciona em todos os dispositivos e plataformas

Limitações do Spin Rewriter:

Não há versão gratuita para spinning de artigos, mas há um teste gratuito de cinco dias

Avaliações limitadas de clientes no momento

Preços do Spin Rewriter

Mensal: $47/mês por usuário

$47/mês por usuário Anual: $197/ano por usuário

$197/ano por usuário Vitalício: Pagamento único de US$ 497

Spin Rewriter avaliações e comentários

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. PalavraAi

via PalavraAi O WordAi é um spinner de artigos baseado em IA projetado para reescrever frases e parágrafos em um novo conteúdo. A IA desse programa diferencia as palavras e como elas interagem com outras para garantir que cada sinônimo usado faça sentido em uma determinada frase.

O WordAi ajuda você a criar artigos comparáveis ao que um redator de conteúdo humano pode produzir, reescrevendo completamente cada frase. Ele também pode reescrever o conteúdo de IA gerado por programas como o ChatGPT para obter um tom mais humano.

Melhores recursos do WordAi

Otimizado para equipes de vendas e empresas de comércio eletrônico

Usa análise preditiva avançada para produzir artigos de alta qualidade gerados por IA

O recurso de verificação gramatical permite que você verifique o tom e os erros do conteúdo existente antes de publicá-lo

As opções de IA permitem dividir frases, melhorar a qualidade e descrever ideias de forma diferente, conforme necessário

Teste gratuito de três dias para um spinner de artigos

Limitações do WordAi

Não há versão gratuita, mas há uma avaliação gratuita de três dias

Algumas avaliações relatam problemas de plágio com a ferramenta de paráfrase e penalidades de conteúdo duplicado na pesquisa

Preços do WordAi

Mensal: $57/mês por usuário

$57/mês por usuário Anual: $27/mês por usuário

$27/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

WordAi avaliações e comentários

G2: 3,9/5 (mais de 15 avaliações)

3,9/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 4,1/5 (10+ avaliações)

5. Escritura eletrônica

via WritesonicWritesonic é uma plataforma de IA para redação de conteúdo e geração de imagens. Ela apresenta ferramentas que simplificam os processos de planejamento, redação, edição e publicação de posts de blog, anúncios, atualizações de mídia social, descrições de produtos de comércio eletrônico e e-mails de marketing otimizados para SEO.

Essa ferramenta de criação de artigos tem o objetivo de inspirar o escritor talentoso que existe dentro de cada um, oferecendo uma ajuda para criar e reescrever conteúdo de alta qualidade com o clique de um botão. Além disso, ela funciona como uma extensão do ChatGPT e é treinada em extensos conjuntos de dados do GPT.

Melhores recursos do Writesonic

Gere recomendações de ideias e conteúdo com o Writesonic AI Writing Assistant

Encontre citações confiáveis para tornar seus artigos mais úteis para os leitores e obter uma classificação mais alta na pesquisa

Software AI Writing Assistant funciona em qualquer dispositivo que você e os membros da sua equipe utilizem

O editor de estilo e o recurso de ferramenta de paráfrase ajudam a fazer com que o conteúdo traduzido pareça mais natural e apropriado para sua marca

UseIA para gerar biografias profissionais e legendas para mídias sociais

Limitações da Writesonic

Não há plano gratuito, mas há um teste gratuito de 10.000 palavras

Algumas avaliações relatam gastos extras com créditos devido a limitações de contagem mensal de palavras

Preços do Writesonic

Profissional: A partir de US$ 12,76/mês por usuário

A partir de US$ 12,76/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Writesonic

G2: 4,7/5 (mais de 1.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 1.500 avaliações)

6. QuillBot

via QuillBot O QuillBot é uma plataforma de IA que fornece um conjunto de ferramentas criadas para automatizar os aspectos mecânicos da escrita. Sua função principal é girar artigos, mas também pode servir como um "co-escritor" para expandir a entrada gerada pelo usuário.

Essa ferramenta de parafraseamento baseada na Web apresenta uma série de funcionalidades para ajudar a gerar conteúdo de blog, e-mails de marketing e muito mais. Como bônus, é uma das únicas ferramentas desta lista (além do ClickUp) com um plano gratuito! 🙌

Melhores recursos do QuillBot

As ferramentas de redação permitem parafrasear, girar, resumir, traduzir, verificar se há plágio e expandir sua redação original

As ferramentas gramaticais incluem um verificador gramatical, um revisor, um verificador ortográfico, um verificador de pontuação e um verificador de redação

As ferramentas de citação podem gerar citações APA e MLA para tornar seu conteúdo mais confiável

Plano gratuito disponível para a ferramenta de paráfrase

Limitações do QuillBot

Alguns usuários relatam problemas com acesso limitado a recursos no plano gratuito

Requer alternância de janelas e, ocasionalmente, gera problemas técnicos

Preços do QuillBot

**Gratuito

Premium: $19,95/mês por usuário

$19,95/mês por usuário Equipe: Preços personalizados disponíveis

QuillBot avaliações e comentários

G2: N/A

N/A Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Experimente estes_ **Alternativas ao QuillBot !

7. Copy.ai

via Copy.aiCopy.ai é um reformulador de parágrafos e gerador de conteúdo com tecnologia de IA criado para ajudar equipes, blogueiros e gerentes de mídia social a gerar textos mais rapidamente. Ele também tem o objetivo de estabelecer liderança de pensamento e criar confiança com os clientes, melhorando a eficácia de seus negócios.

Com o plano Pro, você pode personalizar essa ferramenta de redação com IA para gerar conteúdo legível semelhante ao humano, adaptado às suas necessidades. Essa é uma das melhores alternativas ao Spinbot, pois ajuda você a criar descrições de produtos ou resumir seu estratégia de gerenciamento de marca para acionistas.

Melhores recursos do Copy.ai

Gere legendas para o Instagram, e-mails de marketing e parágrafos com o clique de um botão

Crie conteúdo em 29 idiomas diferentes

Acesse mais de 90 ferramentas de redação, incluindo um gerador de carta de demissão, gerador de títulos de SEO, spinner de parágrafo, reescritor de artigos e ferramenta de paráfrase

Inspire seu conteúdo exclusivo com ideias e esboços gerados por IA

Encontre citações para tornar seu conteúdo mais confiável para usuários e mecanismos de pesquisa

Plano gratuito disponível

Limitações do Copy.ai

O plano Pro limita a cinco usuários - você terá que fazer upgrade para o plano de preços Enterprise para usuários adicionais

O plano gratuito não tem acesso aos mais novos recursos de reescrita de artigos ou a diferentes idiomas

Alguns usuários relatam conteúdo impreciso e gramaticalmente incorreto

Preços do Copy.ai

Gratuito

Pro: $36/mês

$36/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Copy.ai avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 150 avaliações)

4,8/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

8. Chimp Rewriter

via Reescritor Chimp O Chimp Rewriter é um software de reescrita de artigos baseado em IA que usa a PNL para criar conteúdo rapidamente. O software também permite que você pesquise artigos para reescrever usando seus algoritmos de IA, de modo que você possa pegar imagens e vídeos existentes para seu conteúdo.

O software de IA é uma das melhores alternativas ao Spinbot, programado para reconhecer a linguagem, a sintaxe e a prosa para reproduzir artigos. Tudo isso em um esforço para manter o significado original intacto ao usar novas palavras e estrutura de linguagem. E tudo isso é feito com o apertar de um botão, girando artigos em segundos.

melhores recursos do #### Chimp Rewriter

Integração com a API do ChatGPT para uma experiência de IA perfeita

Integração com grandes nomesaplicativos de criação de conteúdo* Gira artigos e integra imagens e vídeos existentes para proporcionar uma experiência de conteúdo completa

Trabalha com ferramentas de SEO como WP Robot, RankWyz, Ultimate Demon e SEO Content Machine para ajudar seu conteúdo a ter uma classificação mais alta nos mecanismos de pesquisa

Limitações do Chimp Rewriter

Poucas avaliações e comentários de clientes disponíveis

Não há plano gratuito, mas há uma avaliação gratuita de 14 dias

Preços do Chimp Rewriter

Mensal: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Anual: $99/ano por usuário

Avaliações e resenhas do Chimp Rewriter

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Artigo Forge

via Artigo Forge O Article Forge é um programa de redação de IA projetado para gerar conteúdo de alta qualidade em menos de um minuto. A ferramenta é treinada com os mesmos modelos de aprendizagem profunda que o Google usa.

Essa plataforma de IA também pode criar artigos e otimizar seu conteúdo para SEO para ajudá-lo a obter uma classificação mais elevada nos mecanismos de pesquisa e gerar mais tráfego para seu site. Portanto, se você precisar de e-mails de marketing, conteúdo de blog ou páginas de destino, tudo será gerado com base nas diretrizes de SEO.

melhores recursos do #### Article Forge

Gera conteúdo com base em palavras-chave

Otimizado para empresas de comércio eletrônico e equipes de vendas

Cada artigo é gerado por IA do zero para reduzir a incidência de conteúdo duplicado e plagiado

O SEO AutoPilot cria blogs da Web 2.0 com backlinks valiosos

Parafraseie o conteúdo de SEO existente com a integração do WordAi

Teste gratuito de cinco dias

Limitações do Article Forge

Exige um aumento de preço para limites mensais mais altos de contagem de palavras

O tamanho da saída é limitado a 1.500 palavras, o que impede que alguns usuários gerem as postagens de blog e os artigos de que precisam

Alguns usuários relatam problemas com gramática, plágio e erros técnicos

Preços do Article Forge

Standard: $13/mês por usuário por 25.000 palavras

$13/mês por usuário por 25.000 palavras Empresarial: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Article Forge

G2: 4,1/5 (mais de 40 avaliações)

4,1/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4/5 (<10 avaliações)

10. Barra de crescimento

via Barra de crescimento O GrowthBar é uma ferramenta de redação orientada para SEO que usa IA generativa e PNL para escrever publicações de blog otimizadas sobre praticamente qualquer tópico. Além disso, o software oferece recomendações de SEO para contagem de palavras, links internos e palavras-chave de indexação semântica latente para ajudar seu conteúdo a permanecer visível nos mecanismos de pesquisa.

Você pode usar essa IA útil para gerar e-mails de vendas, boletins informativos, comunicados à imprensa, descrições de produtos, publicações em blogs e atualizações sociais. E, se estiver trabalhando com uma equipe, poderá convidar alguns membros para se juntarem a você no GrowthBar para esforços colaborativos!

Melhores recursos do GrowthBar

As ferramentas de colaboração permitem que você convide sua equipe para criar facilmente conteúdo gerado por SEO

O GrowthBar AI Draft Builder vai de um esboço a uma postagem de blog em menos de dois minutos

Obtenha 7 bilhões de sugestões de palavras-chave para inspirar um conteúdo melhor e mais criativo

Use váriosRecursos de IA para gerar descrições de produtoscomunicados à imprensa e e-mails de marketing

Personalize o gerador de IA para escrever na voz de sua marca

Teste gratuito de cinco dias

Limitações do GrowthBar

Os preços premium podem ser muito altos para pequenas empresas e grandes equipes

Alguns usuários relatam problemas com gramática e estrutura de frases

Limites rígidos de usuários podem ser muito restritivos para equipes de médio e grande porte

Preços do GrowthBar

Padrão: US$ 79/mês (limite de dois usuários)

US$ 79/mês (limite de dois usuários) Pro: $139/mês (limite de cinco usuários)

$139/mês (limite de cinco usuários) Agência: $249/mês (limite de 10 usuários)

$249/mês (limite de 10 usuários) Equipe: Entre em contato para demonstração e preços

Avaliações e opiniões sobre o GrowthBar

G2: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

4,8/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 5/5 (<10 avaliações)

Pronto para revolucionar sua escrita?

O que está esperando? Essas alternativas do Spinbot com tecnologia de IA podem levar seu conteúdo para o próximo nível. Não importa se você está procurando conteúdo gerado por IA do zero ou uma maneira mais rápida de girar artigos existentes, essas ferramentas revolucionarão seu trabalho e liberarão mais tempo para as coisas que importam. (Alguém quer um happy hour?)

Recomendamos começar com o ClickUp, que faz muito mais do que gerar conteúdo. Você otimizará seu fluxo de trabalho, planejará seus projetos e cumprirá seus prazos em pouco tempo! 🙂

Confie em nós, você ainda não viveu até centralizar seu trabalho em todos os aplicativos em um espaço de trabalho intuitivo e colaborativo. Baixe o aplicativo ClickUp hoje mesmo .