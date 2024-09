Como elaborar uma política eficaz para a empresa [com exemplos]

As políticas da empresa o ajudam a criar uma cultura organizacional eficaz, a lidar com incidentes no local de trabalho, a garantir a conformidade, a permitir o gerenciamento de riscos e a promover um ambiente de trabalho positivo.

No entanto, a elaboração de políticas da empresa pode ser assustadora - você precisa verificar os requisitos legais, alinhar a política com a cultura e os valores da empresa, considerar as necessidades de diversas partes interessadas e fazer muito mais.

Portanto, se você é gerente de RH ou proprietário de uma empresa e está procurando maneiras detalhadas, porém simples, de criar políticas eficazes para a empresa, você está no lugar certo.

Criamos um guia passo a passo para elaborar políticas, juntamente com exemplos de políticas empresariais, além de dicas e ferramentas para ajudá-lo a acelerar o processo de elaboração de políticas.

Mas, primeiro, vamos discutir o que são as políticas da empresa.

O que são políticas da empresa?

As políticas da empresa são estruturas que estabelecem regras e regulamentos no local de trabalho. Elas definem práticas e diretrizes para gerenciar possíveis problemas comerciais. As políticas da empresa orientam como os funcionários e os empregadores devem interagir e definem as expectativas para suas ações em diferentes cenários.

Ao delinear a etiqueta e os limites profissionais , as políticas da empresa evitam incidentes no local de trabalho e ajudam os funcionários e empregadores a enfrentar crises

, as políticas da empresa evitam incidentes no local de trabalho e ajudam os funcionários e empregadores a enfrentar crises Essas políticas também garantem a proteção de dados confidenciais , promovem a justiça, facilitam o gerenciamento de mudanças e permitem a tomada de decisões informadas

, promovem a justiça, facilitam o gerenciamento de mudanças e permitem a tomada de decisões informadas À medida que um negócio se expande, as políticas da empresa garantem padronização de processos e maior eficiência . Elas esclarecem os procedimentos e fazem com que os funcionários entendam como fornecer valor consistente aos clientes

. Elas esclarecem os procedimentos e fazem com que os funcionários entendam como fornecer valor consistente aos clientes As políticas da empresa também melhoram a conformidade com os valores organizacionais e com as normas legais

Com essas políticas em vigor, você pode analisar o ambiente de conformidade existente, incluindo conformidade do projeto e alterar políticas com base em leis atualizadas e práticas recomendadas do setor.

Visão geral dos tipos de políticas da empresa

Aqui estão algumas políticas padrão que você deve ter por escrito:

Saúde e segurança no local de trabalho

Os procedimentos e políticas de saúde e segurança no local de trabalho estabelecem procedimentos para prevenir acidentes no local de trabalho Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA) a OSHA, uma agência federal dos EUA, define diretrizes para proteger os trabalhadores e criar um local de trabalho seguro. Por exemplo, ela fornece as etapas para lidar com materiais perigosos, registrar uma reclamação, relatar lesões graves e fatalidades e muito mais.

Código de conduta do funcionário

O código de conduta do funcionário determina como os funcionários devem se comportar no local de trabalho. Ele descreve regras específicas relacionadas a código de vestimenta, responsabilidade, conformidade com leis, segurança de dados, confidencialidade, assédio sexual, abuso de substâncias e até mesmo o uso de mídia social durante o horário de trabalho.

Dica profissional: Se você ainda não tiver estabelecido uma política sólida de código de conduta em sua organização, use modelos de código de conduta para estabelecer diretrizes adequadas para o comportamento dos funcionários e práticas respeitosas no local de trabalho que se alinhem aos valores de sua empresa.

Política de oportunidades iguais

Uma política de igualdade de oportunidades se aplica a todos os funcionários atuais e futuros da empresa. Ela destaca o compromisso da empresa de oferecer oportunidades iguais de emprego sem discriminação.

Essa política segue as normas dos EUA Oportunidade igual de emprego (EEO) leis que impedem a discriminação no local de trabalho com base em raça, religião, cor, sexo, nacionalidade ou deficiência. A política de oportunidades iguais é essencial para garantir a inclusão e a diversidade na empresa.

Ação disciplinar do funcionário

Uma política disciplinar descreve as medidas disciplinares apropriadas que os empregadores podem tomar em resposta à má conduta do funcionário, ao mau desempenho ou a violações de regras. Ela abrange várias repreensões, desde advertências por infrações menores até ações severas como rebaixamento, suspensão e demissão por violações graves.

Política de comparecimento e férias

A política de presença e férias detalha quanto tempo de folga os funcionários recebem com base em seu cargo, como solicitar folga, com quem devem entrar em contato e o processo de aprovação. As políticas de licença também incluem detalhes sobre os tipos de licença da empresa, acúmulos, licenças obrigatórias, licenças flutuantes e muito mais. A política de presença e férias garante que os funcionários cumpram os horários

Política de trabalho híbrido e remoto

Essa política simplifica a forma como os funcionários trabalham em casa e no local de trabalho. De acordo com a Relatório da pesquisa Gallup 2024 em um relatório de pesquisa da Gallup de 2024, 27% dos funcionários dos EUA trabalham remotamente e 53% trabalham em ambientes híbridos. Portanto, você precisa ter um sistema de gerenciamento remoto e política de trabalho híbrido que responda a perguntas como:

Como os funcionários podem trabalhar em seu escritório em casa?

Quando fazer o login?

Todos podem definir seus próprios horários de trabalho?

Como o trabalho remoto será medido?

Que suporte estará disponível para o trabalho remoto?

Quais são os direitos legais dos funcionários remotos?

Como criar uma política da empresa? Elaboração de políticas e procedimentos requer um plano claro sobre o que incluir, como expressar aos participantes, quem deve seguir a política e quando ela entrará em vigor.

Aqui estão todos os detalhes relacionados à política para ajudá-lo a elaborar as políticas perfeitas da empresa.

Etapas para criar uma política da empresa

Aqui está um processo passo a passo para ajudá-lo a criar uma política da empresa.

1. Definir a necessidade da política e identificar as partes interessadas

Comece identificando a necessidade da política, quer você queira implementar uma política para atender aos requisitos legais ou definir procedimentos padrão no local de trabalho para aumentar a eficiência. Conecte-se com diferentes equipes e gerentes para entender os requisitos completos da política.

2. Envolva todas as partes

A primeira etapa é obter apoio unânime da gerência e dos funcionários para a política proposta. Explique a eles por que a política é necessária, peça sugestões e tire suas dúvidas. Quando todos estiverem na mesma página, comece o planejamento real.

3. Reúna sua equipe de criação de políticas

Não importa se você está elaborando uma política da empresa ou uma modelo de documentação de processo a colaboração é imprescindível. Reúna toda a equipe e use as ideias de todos para criar uma mensagem de política mais unificada.

Certifique-se de envolver gerentes, líderes e outros funcionários que sejam especialistas no tópico específico da política. Por exemplo, se estiver criando uma política de TI para a empresa, peça a opinião da equipe de TI.

Dica profissional: Uma sessão de brainstorming com as partes interessadas pode ajudá-lo a capturar todas as expectativas e resultados ideais em um único lugar. Colaborar em Quadros brancos ClickUp para obter informações de todas as equipes envolvidas.

Use os quadros brancos do ClickUp para fazer um brainstorming de ideias para a política da empresa

4. Estruture a política

As estruturas das políticas da empresa variam de acordo com as necessidades do negócio. No entanto, garanta uma estrutura padronizada. Por exemplo, se você planeja escrever um manual do funcionário detalhando todas as políticas e procedimentos, certifique-se de escrever as políticas em um formato padrão.

Aqui estão alguns itens que você deve incluir em uma política:

Declaração de propósito : Explicar do que se trata a política

: Explicar do que se trata a política Escopo da política : Fornecer uma visão geral do que a política abrange e quem deve cumpri-la

: Fornecer uma visão geral do que a política abrange e quem deve cumpri-la Declaração da política : Quais são as metas e os objetivos da política? Descreva regras e instruções específicas

: Quais são as metas e os objetivos da política? Descreva regras e instruções específicas Funções e responsabilidades : Inclua mais detalhes sobre a aplicabilidade da política, como ela será aplicada e monitorada e quais comitês são responsáveis por sua revisão

: Inclua mais detalhes sobre a aplicabilidade da política, como ela será aplicada e monitorada e quais comitês são responsáveis por sua revisão Procedimentos : ConstruirModelos de SOP para fornecer instruções passo a passo para o trabalho de rotina

: ConstruirModelos de SOP para fornecer instruções passo a passo para o trabalho de rotina Data de vigência : Mencionar quando a política entra em vigor

: Mencionar quando a política entra em vigor Conduta permitida : Escreva as diretrizes específicas para o comportamento aceitável

: Escreva as diretrizes específicas para o comportamento aceitável Conduta proibida : Inclua as restrições à conduta do funcionário

: Inclua as restrições à conduta do funcionário Requisitos de denúncia : Detalhar o que os funcionários devem fazer para relatar um incidente

: Detalhar o que os funcionários devem fazer para relatar um incidente Glossário: Inclua uma lista dos termos comuns usados em toda a política com suas definições. Isso esclarecerá a política e o poupará de problemas legais

Aqui está um exemplo de política da empresa para sua referência:

via Keka Dica profissional: Padronizar a estrutura da política não é tarefa fácil. Use os modelos prontos do ClickUp modelos de políticas da empresa para economizar tempo e esforço.

5. Comece sua pesquisa

Faça o dever de casa antes de começar a escrever a política. Reúna dados sobre a sua empresa e o tópico da política para criar uma política sólida que seja respeitada por todos. Uma pesquisa minuciosa também pode ajudá-lo a preencher as lacunas em suas políticas existentes com informações relevantes. Aqui estão algumas maneiras de coletar informações:

Verificar exemplos de políticas como ponto de partida

Realizar pesquisas em toda a organização e entrevistar funcionários

Faça um brainstorming com sua equipe de elaboração de políticas e envolva especialistas no assunto

Obtenha as informações mais recentes sobre as leis estaduais e federais relevantes para sua política e crie ou atualize-a de acordo

Dica profissional: Use Visualização do formulário ClickUp para criar pesquisas e formulários para coletar informações de seus funcionários.

6. Escreva e revise o primeiro rascunho

A política de sua empresa não será perfeita na primeira tentativa. Depois de criar o primeiro rascunho, reúna o feedback de especialistas, líderes e funcionários. Use o feedback para obter insights valiosos e fazer alterações até que todos assinem o documento. Por fim, busque a aprovação da equipe jurídica e da gerência para implementar a política.

Dica profissional: Use Documentos do ClickUp para redigir facilmente suas políticas e colaborar com outras pessoas para obter feedback em tempo real

Use o ClickUp Docs para colaborar com sua equipe e criar uma política da empresa

7. Publique o rascunho final

Compartilhe a política da sua empresa em um sistema centralizado e de fácil acesso, como um software de manual do funcionário . Essas plataformas ajudam você a criar, personalizar e distribuir políticas e procedimentos da empresa. Elas facilitam a integração dos funcionários, facilitam a colaboração e a comunicação e se alinham aos regulamentos e valores da empresa.

Exemplos de políticas da empresa

Escrever políticas eficazes para a empresa ajuda a criar um ambiente de trabalho coeso. Mas, antes de lhe darmos dicas para elaborar políticas eficazes, aqui estão alguns exemplos reais de políticas da empresa:

Política de saúde e segurança no local de trabalho

via Unilever A política de segurança no local de trabalho da Unilever instrui os funcionários nas instalações da Unilever sobre como trabalhar com segurança com as seções "deve" e "não deve". A política também indica quando e como relatar um incidente.

Código de conduta do funcionário

via Cigarros A política do código de conduta da Starbucks promove um local de trabalho livre de assédio, bullying e discriminação. Ela explica as formas de discriminação e fornece um exemplo do que se deve fazer ao sofrer assédio no local de trabalho.

Ação disciplinar do funcionário

via Serviços da Web da Amazon A política de ação disciplinar dos funcionários da AWS estabelece as medidas corretivas que o gerente ou supervisor de um funcionário pode administrar para restaurar a disciplina no local de trabalho. Ela abrange formas de repreensão como sessões de aconselhamento, avisos verbais, demissões e repreensões por escrito.

Política de presença e férias

via Qutrix.io A política de férias da Qutrix abrange os tipos de férias a que os funcionários têm direito e a elegibilidade para cada tipo. A política também inclui feriados, o procedimento para solicitar licenças e as pessoas responsáveis por sua aprovação.

Política de trabalho híbrido e remoto

via HubSpot Este não é um exemplo típico de política de empresa. A política de trabalho híbrido da HubSpot abrange três opções de trabalho para os HubSpotters - casa, escritório e flexível - e declara o que os funcionários recebem em cada modo de trabalho. A política também tem guias separadas sobre como o sistema híbrido funciona, código de cultura da empresa e perguntas frequentes.

Dicas e práticas recomendadas para a elaboração de políticas da empresa

Embora os exemplos de políticas da empresa o ajudem a entender e redigir políticas melhores, a aplicação de algumas práticas recomendadas aprimorará ainda mais suas políticas. Vamos ver quais são essas práticas recomendadas.

Use uma linguagem flexível e direta : Escreva-a de forma envolvente e fácil de entender para todas as partes interessadas. Dessa forma, você pode orientar o comportamento dos funcionários sem ser muito rígido

: Escreva-a de forma envolvente e fácil de entender para todas as partes interessadas. Dessa forma, você pode orientar o comportamento dos funcionários sem ser muito rígido Mantenha as políticas concisas : Divida suas políticas em seções e use marcadores sempre que possível para uma rápida compreensão

: Divida suas políticas em seções e use marcadores sempre que possível para uma rápida compreensão Forneça cenários da vida real : Explique como a política é aplicável em situações práticas. Ilustre com cenários e exemplos do mundo real para promover melhor compreensão e aplicação

: Explique como a política é aplicável em situações práticas. Ilustre com cenários e exemplos do mundo real para promover melhor compreensão e aplicação Envolva especialistas jurídicos : Obtenha a opinião de especialistas jurídicos ao criar as políticas da empresa. Isso garante o alinhamento com as leis e os regulamentos relevantes

: Obtenha a opinião de especialistas jurídicos ao criar as políticas da empresa. Isso garante o alinhamento com as leis e os regulamentos relevantes Use modelos: Sejam modelos de políticas oumodelos de manuais de funcionárioseles sempre facilitam sua vida. Os modelos padronizam suas políticas e reduzem o trabalho de criar políticas do zero

Usando o ClickUp para criar políticas da empresa

Mas essas dicas são suficientes para ajudá-lo a elaborar políticas sem ficar sobrecarregado? Você pode simplificar o processo de elaboração de políticas usando um software de colaboração e gerenciamento de projetos como o ClickUp.

Veja como o ClickUp, em conjunto com as práticas recomendadas, pode ajudá-lo a criar as políticas mais eficazes. Gerenciamento de RH do ClickUp do ClickUp ajuda você a criar um hub central de informações sobre os funcionários e as políticas da empresa. Ela permite que você acompanhe o envolvimento e o desempenho dos funcionários e economiza tempo com modelos de integração, contratação e elaboração de políticas.

Flexibilize as operações de RH e da empresa e crie a melhor experiência de integração com a Plataforma de Gerenciamento de Recursos Humanos Tudo-em-Um do ClickUp

Use Documentos do ClickUp para colaborar com sua equipe de criação de políticas. Os membros da equipe podem sugerir ideias, editar políticas em tempo real, marcar outros membros em comentários, atribuir tarefas e atualizar fluxos de trabalho no Docs editor para acelerar o processo.

O ClickUp Docs oferece o espaço perfeito para publicar as políticas de sua empresa. Você pode criar wikis centralizados e manuais do funcionário onde os funcionários podem visualizar as atualizações mais recentes das políticas.

Com o controle avançado de versão, você pode gerenciar quem pode acessar, visualizar e editar o quê. Isso garante que as informações confidenciais, inclusive detalhes sobre a propriedade intelectual da empresa, estejam disponíveis apenas para alguns selecionados.

Escreva, edite e publique políticas da empresa com o ClickUp Docs

E isso não é tudo; **Modelo de manuais, políticas e procedimentos para funcionários da ClickUp facilita a elaboração de políticas com seu conteúdo abrangente. Esse modelo o ajuda a criar um manual de funcionários abrangente.

Modelo de manuais, políticas e procedimentos para funcionários do ClickUp

Com este modelo, você pode:

Definir diretrizes claras

Garantir a consistência das políticas e dos procedimentos

Esclarecer a confusão sobre como lidar com diferentes situações

Use este modelo para reunir tudo em um só lugar - desde o código de conduta até as políticas de férias e folha de pagamento. Você pode adicionar rapidamente o modelo ao seu ClickUp Workspace e começar a editá-lo de acordo com suas necessidades comerciais.

Outro modelo que pode ajudá-lo a implementar processos bem definidos em sua empresa é o Modelo de processos e procedimentos do ClickUp .

Modelo de processos e procedimentos do ClickUp

Este modelo permite que você organize os processos e procedimentos da empresa usando quadros Kanban para acesso rápido. Você pode criar instruções para tarefas repetitivas para que possa se concentrar em outras coisas que exigem sua atenção.

Use esse modelo para ter uma abordagem consistente para todas as tarefas relevantes para manter o controle, simplificar as operações e melhorar a precisão da medição de desempenho. Você também pode usar várias visualizações, como a visualização de quadro, para atribuir a documentação do processo, e a visualização de tabela, para criar relatórios e planilhas de processos personalizados.

Ainda não revelamos a melhor parte Cérebro ClickUp . Alavancagem IA para documentação de políticas significa que você não precisa fazer tudo sozinho. O ClickUp Brain pode ajudá-lo a gerar vários esboços de políticas da empresa.

Você pode pedir ao ClickUp Brain para sugerir seções para sua política para que você não perca nada importante. Para políticas específicas da empresa, você pode fornecer prompts para gerar o primeiro rascunho da política. Depois que os outros membros da equipe revisarem o rascunho, use-o como referência para preparar as políticas subsequentes. Isso lhe dará uma base sólida e economizará tempo na criação de tudo do zero.

Acelere a documentação da política com o ClickUp Brain

Com o ClickUp Brain, você pode agilizar o processo de criação de políticas, especialmente se tiver várias políticas em mente. No entanto, depois de gerar a política, refine o conteúdo para atender às suas necessidades comerciais exclusivas.

Construindo uma base sólida com políticas estruturadas da empresa

Escrever políticas da empresa exige muito tempo e esforço, especialmente se for a primeira vez que você escreve uma. Recomendamos que você analise as etapas e os exemplos de políticas da empresa e descubra o que funciona melhor para você. O uso de ferramentas como o ClickUp pode reduzir significativamente o trabalho manual.

Depois de decidir e priorizar a política que deseja criar, dê uma chance ao ClickUp. Ele fornece aos funcionários, gerentes e todas as outras partes interessadas acesso fácil às políticas da empresa com recursos centralizados de gerenciamento de documentos, como o ClickUp Docs. Além disso, você pode gerar toda a política da empresa em apenas alguns cliques com a IA. Registre-se no ClickUp agora para criar políticas da empresa e promover um ambiente de trabalho saudável.