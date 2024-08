10 modelos de código de conduta para funcionários no Word & ClickUp

Uma base ética e moral sólida ajuda as empresas a construir uma imagem pública e uma reputação positivas. O ponto de partida para isso é publicar os ideais da empresa como a missão ou a declaração de valores da empresa. A etapa seguinte e mais importante é disseminar os valores por toda a organização e capacitar os funcionários a segui-los.

Um código de conduta dos funcionários é inestimável para promover esse ambiente. Ele prepara seus funcionários para manter o código de conduta e melhorar a reputação da marca. Além disso, ele desenvolve um ambiente saudável e e positivo no ambiente de trabalho para todos.

Aqui estão dez dos melhores modelos de Código de Conduta disponíveis para Microsoft Word e ClickUp - de graça!

O que faz um bom modelo de código de conduta?

Um código de conduta é um documento que detalha o comportamento e as práticas aceitáveis no local de trabalho para garantir que todos os funcionários estejam alinhados com a missão, a visão e o objetivo da empresa.

Um código de conduta bem redigido é a melhor forma de Objetivo do RH .

O ponto de partida incluirá o básico, como o nome da empresa, o histórico, o logotipo e os detalhes dos promotores, para estabelecer as credenciais da empresa.

No entanto, como o código de conduta gira principalmente em torno dos funcionários, ele deve se concentrar nas políticas, diretrizes e expectativas que os regem.

A minuta do código de conduta deve incluir o seguinte.

Introdução e propósito: Essa seção deve transmitir o objetivo principal por trás da formulação desse documento e a aplicabilidade do código de conduta. Ela deve especificar a categoria de funcionários cobertos pelo código da empresa que está acompanhando o projeto

Essa seção deve transmitir o objetivo principal por trás da formulação desse documento e a aplicabilidade do código de conduta. Ela deve especificar a categoria de funcionários cobertos pelo código da empresa que está acompanhando o projeto Valores e missão da empresa: O código de conduta deve estar alinhado com os valores centrais, a missão e a ética da empresa. O documento deve apresentar o prefácio da política com essas crenças e valores fundamentais

O código de conduta deve estar alinhado com os valores centrais, a missão e a ética da empresa. O documento deve apresentar o prefácio da política com essas crenças e valores fundamentais Conformidade legal e regulatória: Descreva o compromisso da organização com as leis aplicáveis (inclusive as leis locais onde houver escritórios) e com as regulamentações, especificamente sobre conduta comercial. A empresa terá diretrizes e proteções aceitáveis para ações tomadas de boa-fé durante o desempenho de funções relacionadas ao trabalho

Descreva o compromisso da organização com as leis aplicáveis (inclusive as leis locais onde houver escritórios) e com as regulamentações, especificamente sobre conduta comercial. A empresa terá diretrizes e proteções aceitáveis para ações tomadas de boa-fé durante o desempenho de funções relacionadas ao trabalho Comportamento adequado: Definir claramente a conduta do funcionário que a empresa espera. O funcionário deve manter o profissionalismo, a honestidade, a integridade e o respeito. Isso inclui o comportamento correto quando ele estiver na propriedade da empresa e fora dela

Definir claramente a conduta do funcionário que a empresa espera. O funcionário deve manter o profissionalismo, a honestidade, a integridade e o respeito. Isso inclui o comportamento correto quando ele estiver na propriedade da empresa e fora dela Confidencialidade: Para os funcionários que lidam com informações confidenciais, essa cláusula deve enfatizar os padrões de manutenção da confidencialidade e da segurança dos dados relacionados à empresa e aos clientes

Para os funcionários que lidam com informações confidenciais, essa cláusula deve enfatizar os padrões de manutenção da confidencialidade e da segurança dos dados relacionados à empresa e aos clientes Discriminação e assédio no local de trabalho: As empresas devem destacar o comportamento não discriminatório e as políticas estabelecidas para proteger os princípios de diversidade, equidade e inclusão

As empresas devem destacar o comportamento não discriminatório e as políticas estabelecidas para proteger os princípios de diversidade, equidade e inclusão Uso dos recursos da empresa: Essa parte deve esclarecer o uso apropriado da propriedade , da tecnologia e dos recursos da empresa. Dependendo da maturidade digital e da infraestrutura, essa cláusula também pode discutir o uso do nome da empresa, e-mail , uso da Internet , canais de comunicação, etc.

Essa parte deve esclarecer o uso apropriado da propriedade da tecnologia e dos recursos da empresa. Dependendo da maturidade digital e da infraestrutura, essa cláusula também pode discutir o uso do nome da empresa, e-mail , canais de comunicação, etc. Violações: Deve incluir um mecanismo para denunciar violações com proteção adequada para o denunciante contra medidas vingativas ou retaliatórias. Essa seção também deve descrever o procedimento para ações disciplinares em resposta a violações do código

Deve incluir um mecanismo para denunciar violações com proteção adequada para o denunciante contra medidas vingativas ou retaliatórias. Essa seção também deve descrever o procedimento para ações disciplinares em resposta a violações do código Reconhecimento: Esta seção sela a legalidade do documento. Ela indica que o signatário leu e compreendeu o código de conduta e o aceita. Ao assinar o documento, ele se compromete a cumprir o código. Ele está ciente das implicações da violação, incluindo ações legais

Esta seção sela a legalidade do documento. Ela indica que o signatário leu e compreendeu o código de conduta e o aceita. Ao assinar o documento, ele se compromete a cumprir o código. Ele está ciente das implicações da violação, incluindo ações legais Revisão periódica: Esta seção deve especificar a periodicidade com que esses códigos de conduta estão sujeitos a revisões e atualizações, especialmente de acordo com as leis, os regulamentos e as políticas organizacionais vigentes

Os 10 principais modelos de código de conduta para usar em 2024

Embora as empresas tendam a padronizar os manuais dos funcionários com temas recorrentes, eles não são todos iguais. Afinal de contas, nem todos os funcionários ou setores são iguais!

Os padrões de saúde e segurança para funcionários que trabalham em uma fábrica perigosa seriam muito diferentes daqueles que trabalham em um escritório.

Da mesma forma, os últimos podem ter privilégios de trabalhar em casa, mas os primeiros não podem ter o mesmo.

Abordamos dez modelos de código de conduta que você deve usar em 2024 (e depois!).

Aqui está uma olhada neles.

1. Modelo de manual do funcionário da ClickUp

Organize todas as seções necessárias para o seu manual do funcionário com o modelo de manual do funcionário do ClickUp

Sobre o seis em cada dez funcionários evitam ler o manual do funcionário - você não pode culpá-los. Quem quer ler um monte de coisas que você deve ou não fazer e das quais talvez nem se lembre?

Felizmente, você pode colocar as probabilidades a seu favor com o Modelo de manual do funcionário do ClickUp . Esse recurso amigável para iniciantes ajuda na integração de funcionários e se aplica a empresas de quase todos os setores e indústrias. Ele abrange seções essenciais, incluindo as apresentadas a seguir.

Histórico da empresa

Padrão de conduta

Políticas da equipe

Código de vestimenta

Horário de trabalho

Políticas de comunicação

Acordo de confidencialidade

Ação disciplinar e mais

Adicione, remova ou modifique seções para adaptar o modelo às políticas do seu local de trabalho.

Além das edições básicas, o ClickUp torna o manual mais envolvente.

Use estilos de formatação avançados para atrair e manter a atenção. Use hiperlinks e páginas aninhadas para tornar o manual mais atraente manual do funcionário facilmente navegável.

Incorpore dicas visuais, como imagens, GIFs, emojis, gráficos etc., para envolver o leitor. Dê às suas equipes de RH a opção de destacar seções e marcar funcionários ou novatos para chamar a atenção deles para partes específicas do manual do funcionário.

2. Modelo de Manual do Funcionário para Clínica Familiar by ClickUp

Colaborar com as partes interessadas para garantir a precisão e a consistência de cada política e procedimento

As clínicas familiares funcionam bem devido a uma tradição de sólido relacionamento com os clientes. Os clientes de longa data esperam que os membros da equipe ofereçam personalização, confiabilidade e consistência para que continuem a ser seus clientes.

Uma experiência perfeita para o cliente é um dos fatores que fazem com que os clientes voltem sempre. A Modelo de Manual do Funcionário ClickUp para Clínica Familiar garante que tudo esteja em sintonia com o objetivo principal de prestar esse serviço.

O manual recapitula a missão e a visão da empresa para proporcionar uma experiência coesa. Em seguida, ele explora a profundidade das políticas, práticas e procedimentos da empresa que aprimoram o atendimento ao paciente.

O manual contém uma cláusula que explica a responsabilidade legal de não respeitar as diretrizes de segurança e privacidade de dados, pois sua equipe terá acesso a ativos confidenciais, como registros de saúde, planos de atendimento, relatórios, diagnósticos etc,

O manual se integra à plataforma intuitiva de gerenciamento de projetos do ClickUp. Vá além de usá-la como um repositório para armazenar e compartilhar o manual do funcionário. Crie tarefas predefinidas, agende compromissos, atribua tarefas relacionadas ao trabalho e mantenha registros auditáveis dos pacientes.

3. Modelo de manual do funcionário por ClickUp

Crie um projeto para cada seção do manual do funcionário usando este modelo

A seção Modelo de manual do funcionário do ClickUp define o tom para um relacionamento satisfatório entre funcionário e empregador. Ele define o que a empresa espera de sua força de trabalho e como a equipe atenderá a essas expectativas. Esse alinhamento de valores coloca todos na mesma página e permite que os funcionários atuem e ofereçam valor desde o primeiro dia.

O modelo de manual do funcionário descreve o histórico, os valores da empresa, a missão e a visão. Em seguida, fornece uma visão geral da cultura de trabalho, dos deveres e das responsabilidades.

Uma incompatibilidade entre as crenças pessoais e os valores da empresa geralmente resulta em rotatividade de funcionários. Por isso, é fundamental abordar esses aspectos desde o início - para empresas e funcionários.

Isso também esclarece como as contribuições do indivíduo ajudam a cumprir a meta organizacional mais ampla. Uma das melhores maneiras de envolver e engajar os funcionários é dar-lhes visibilidade do impacto de seu desempenho.

Por fim, o modelo de manual do funcionário se aprofunda nas políticas e nos processos da empresa para que os recém-chegados se integrem confortavelmente ao novo ambiente de trabalho.

Obviamente, o modelo é meramente indicativo e não é uma lista exaustiva. Você pode transformá-lo em um documento jurídico estanque que abranja tudo, desde o código de conduta do funcionário até o manuseio dos ativos da empresa e assim por diante.

4. Modelo de manual pré-escolar para funcionários da ClickUp

Os Modelo de manual pré-escolar para funcionários do ClickUp é um guia detalhado para quem trabalha em uma instituição pré-escolar ou em uma creche.

O estabelecimento de canais de comunicação eficazes, a articulação das expectativas organizacionais, a definição de procedimentos operacionais padrão e a criação de um ambiente harmonioso para os funcionários e jovens alunos é inestimável. É um guia para todos os seus funcionários novos e atuais.

O modelo abrange todos os aspectos cruciais da administração de uma creche ou pré-escola funcional, explicando:

Código de conduta dos funcionários

Termos de emprego e benefícios trabalhistas

Estrutura curricular e filosofia educacional

Administração de bens materiais

Atividades rotineiras do dia a dia e deveres relacionados ao trabalho

Saúde e segurança dos funcionários e das crianças

Protocolos de segurança e emergência

Órgãos governamentais interessados

Políticas de proteção à criança e mais

Sinta-se à vontade para personalizar o modelo de acordo com a missão, a visão e os valores de sua pré-escola.

5. Modelo de quadro de visão da ClickUp

Transforme seus pensamentos e ideias em resultados tangíveis com este modelo

As empresas usam quadros de visão para incutir um sentimento de inclusão, ajudar os funcionários a ganhar mais confiança em suas habilidades e motivá-los a atingir suas metas.

O Modelo de quadro de visão do ClickUp é uma ferramenta poderosa para atingir metas pessoais ou organizacionais. Ele converte o objetivo central dos negócios da empresa em entidades tangíveis, realizáveis e quantificáveis, que você pode abordar uma de cada vez.

As cinco seções incluem: Visão, Grupo-alvo, Necessidades, Produto e Metas de negócios. Depois de dividir a meta em seções menores itens de ação como as tarefas e subtarefas estão dentro desses parâmetros, é mais fácil delegar os deveres adequadamente.

Além de alinhar as visões à meta de negócios, o quadro de visão permite que você atribua prioridades, defina dependências e agrupe tarefas semelhantes ou correlacionadas.

Como se trata de um quadro de "visão", o modelo dá muita atenção à estética e prioriza a transmissão visual das informações. Tudo é codificado por cores. Visualize o sucesso na visualização de lista, de formulário e de quadro.

6. Modelo de visão para valores da ClickUp

Alinhe seus valores à sua visão com o modelo Values to Vision

O modelo Modelo de visão para valores do ClickUp é essencialmente um quadro de visão em movimento.

Embora um quadro de visão detalhe principalmente as metas e os objetivos, o modelo de visão para valores vai muito além. Ele começa recapitulando a visão, a missão e os valores essenciais da empresa.

O resumo desses princípios orientadores reforça a cultura entre as partes externas ou internas. Depois que você estabelece os pontos finais da visão e dos valores, o modelo se transforma em um guia passo a passo abrangente para unir os dois.

O plano de ação resultante inclui uma lista detalhada de tarefas SMART, sendo que SMART significa Specific (específico), Measurable (mensurável), Achievable (realizável), Relevant (relevante) e Time-Bound (limitado no tempo). Em seguida, o modelo mapeia essas tarefas em uma linha do tempo com marcos bem definidos.

Por fim, complemente a estratégia com um mecanismo de revisão adequado para gerenciar o desempenho, acompanhar o progresso e fornecer resultados prontamente.

Esse modelo tem o objetivo de promover um maior alinhamento entre os valores e a visão da empresa e garantir que os funcionários continuem a se concentrar na obtenção de resultados.

7. Modelo de plano estratégico para diretores da ClickUp

Use a visualização de progresso para acompanhar o progresso de cada meta e garantir o alinhamento com seu plano estratégico

Os diretores de escola compartilham várias semelhanças com os gerentes de projeto. Ambos os cargos de liderança desfrutam da propriedade do projeto e, ao mesmo tempo, são responsáveis pelo patrimônio da empresa.

Eles gerenciam recursos humanos supervisionar a coesão da equipe, otimizar operações, lidar com orçamentos, planejar riscos e criar estratégias para atingir metas.

O Modelo de plano estratégico do ClickUp Principals oferece uma visão de alto nível de todas as tarefas, fluxos de trabalho e atividades subjacentes. É um repositório único de todas as tarefas da escola.

Adicione ou subtraia da lista, agrupe tarefas estreitamente relacionadas, adicione tags, atribua tarefas, selecione equipes, nomeie supervisores, defina a prioridade e atribua um cronograma. Portanto, seja para gerenciar horários ou programar a manutenção, configure tudo para funcionar sem problemas com apenas alguns cliques.

Visualize tudo como uma lista interativa, um quadro, uma barra de progresso, uma linha do tempo ou um gráfico de Gantt. Todas as alterações feitas no plano são refletidas em tempo real para manter todos os interessados, sejam eles professores, equipe de apoio, administração, pais e alunos, informados.

8. Modelo de manuais, políticas e procedimentos para funcionários da ClickUp

Construa a base de um local de trabalho bem-sucedido usando o modelo de manuais, políticas e procedimentos para funcionários do ClickUp

O modelo Modelo de manuais, políticas e procedimentos para funcionários do ClickUp é um documento bastante detalhado para ajudar os funcionários a entender melhor a empresa, sua cultura e seu trabalho.

Ele começa com um breve histórico da empresa, sua história, a estrutura organizacional, uma introdução ao conjunto de líderes e detalhes de contato. Em seguida, ele aborda as diretrizes gerais das operações cotidianas da empresa. Começa com um dia típico de trabalho, como os funcionários da empresa se comunicam procedimentos de emergência, etc.

Começa com a explicação das práticas comerciais padrão, como o manuseio de informações confidenciais e propriedade intelectual, leis de negociação justa, uma cláusula que proíbe subornos ou aceitação de presentes etc.

A seção final relacionada a políticas e procedimentos é o foco principal desse modelo. Ela detalha tudo: um itinerário diário do processo de integração do funcionário, a política do local de trabalho, o trabalho remoto e a política de segurança política de atendimento plano de ação de emergência e desligamento.

Torne-a tão genérica quanto um manual padrão ou tão elaborada quanto esboçar ações disciplinares específicas para o uso indevido de equipamentos da empresa ou estabelecer Planos de Melhoria de Desempenho (PIP) por não seguir as instruções do líder da equipe.

9. Modelo de código de conduta do funcionário do Microsoft Word da Simul

via Simulação Se você estiver procurando um modelo minimalista de política de código de conduta para funcionários que contemple os aspectos básicos, este modelo de código de conduta para funcionários no Word da Simul é perfeito.

Trata-se de um documento legal conciso que define o comportamento adequado dos funcionários e os padrões éticos em uma organização. Ele separa o que é aceitável de outras condutas ilegais em uma tentativa de promover uma cultura de trabalho positiva e respeitosa.

O modelo abrange vários tópicos, incluindo conformidade com as leis aplicáveis, ética profissional, conflito de interesses, confidencialidade, tolerância a comportamentos discriminatórios e muito mais.

O modelo apresenta todas essas informações em uma lista com marcadores breve e fácil de entender. Personalize-o para ampliar determinados tópicos ou adaptá-lo aos requisitos da empresa ou do setor.

10. Modelo de Política de Código de Conduta para Organizações do Microsoft Word by FactoHR

via Fatohr O Modelo de Política de Código de Conduta para Organizações em Word da FactoHR é um recurso exaustivo que divulga informações sobre o que as empresas esperam dos funcionários e os padrões éticos vigentes.

Ele enfatiza os valores de integridade e profissionalismo para desenvolver uma empresa saudável. O modelo abrange vários tópicos, inclusive o comportamento adequado dos funcionários, a conformidade legal e regulamentar, a confidencialidade etc.

Esse modelo é mais detalhado do que o modelo da Simul, pois aborda mais detalhadamente o ambiente de trabalho, o comportamento dentro da propriedade da empresa, o manuseio de equipamentos, a proibição de suborno e corrupção, as obrigações dos funcionários e assim por diante.

Um documento abrangente como esse gera conscientização sobre o que as empresas esperam dos funcionários, apresenta uma prévia do ambiente de trabalho e ensina uma cultura de responsabilidade ao mesmo tempo em que reduz os dilemas éticos.

Mantenha tudo dentro do código com modelos abrangentes de código de conduta e ClickUp

Este é o resumo dos melhores e mais eficazes modelos de código de conduta para diversas empresas.

Os modelos de Código de Conduta do ClickUp são holísticos e abrangentes e atenderão aos requisitos específicos de sua empresa. Se você quiser editar ou personalizar o documento existente, o ClickUp permite que você faça isso facilmente.

Ajuste-os de acordo com suas políticas e diretrizes e economize o tempo e o esforço de criar esses documentos do zero. Como ponto de partida, acesse seções como políticas de equipe, código de vestimenta, horário de trabalho, políticas de comunicação e muito mais para adicionar ao manual do funcionário, conforme necessário.

A melhor parte? Esses ClickUp Os modelos são gratuitos!

Portanto, experimente-os agora mesmo!