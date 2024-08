12 exemplos de metas SMART de RH para todas as empresas

Os departamentos de RH e de Pessoas percorreram um longo caminho desde que Toby Flenderson os colocou no mapa no programa favorito de todos, The Office.

E sejamos honestos, suas pessoas favoritas para conversar na festa de fim de ano provavelmente estão sob o guarda-chuva de Operações de Pessoas da sua empresa. Isso provavelmente acontece porque seus departamentos de RH e de Pessoas se dedicam ao bem-estar de todos os funcionários e são responsáveis por gerenciar o ciclo de vida profissional deles.

Em suma: É porque eles se importam.

É por isso que você sempre pode contar com os gerentes de RH para lembrar seu nome, perguntar como você está se saindo e ouvir ativamente suas preocupações.

Mas ainda há muito mais a ser feito para criar um ambiente de trabalho progressivo Departamento de RH e a definição de metas SMART de RH é uma peça importante desse quebra-cabeça.

Venha conosco conhecer 12 de nossas metas de RH favoritas para todas as empresas, incluindo seus benefícios, opiniões de especialistas, ferramentas úteis e exemplos SMART que você pode colocar em prática hoje mesmo.

O que são metas de RH?

O RH - ou o que você pode chamar de Operações com Pessoas - é a cola que mantém silenciosamente a empresa unida.

Enquanto outros departamentos estão planejando, produzindo, lançando e comercializando o produto de uma empresa, o RH garante que aqueles que compõem esses departamentos se sintam realizados no trabalho.

As metas de RH ajudam a dar aos seus gerentes e líderes de negócios um senso de direção quando se trata de melhorar a experiência do funcionário durante todo o seu mandato. E, como todas as metas de sua empresa, as melhores metas de RH metas são SMART :

S: Específico

M: Mensurável

A: Atingível

R: Relevante

T: Com prazo determinado

Antigamente, Recursos Humanos pode ter sido sinônimo de papelada, políticas e manuais, mas, na verdade, tem um peso ainda maior - com foco em cultura, segurança, inclusão e crescimento.

Isso deixa espaço para a criatividade e, ousamos dizer, diversão quando se trata de planejar as metas de RH do próximo trimestre. Mas isso também significa que você deve investir ainda mais esforço e consideração cuidadosa na definição de metas intencionais que terão um efeito claro e mensurável na experiência de trabalho do funcionário.

As metas de RH também devem estar diretamente alinhadas com os princípios fundamentais de sua empresa, promover um ambiente de trabalho saudável e ser criadas tendo em mente seus funcionários!

Sem pressão, certo? 😅

Não se preocupe! Estamos aqui para ajudá-lo a definir e atingir as metas de RH com as quais você sempre sonhou - e seus funcionários agradecerão.

Benefícios da definição de metas de RH para sua equipe?

Não importa o setor, o tamanho da empresa ou o orçamento, as metas de RH devem se concentrar no crescimento, seja para seus funcionários em nível pessoal ou para a empresa como um todo.

Em todos os departamentos, a definição de metas SMART une as pessoas, responsabiliza os membros da equipe e planta a semente para hábitos de trabalho positivos e mais produtivos.

Por que mais você deveria definir metas SMART de RH?

Para alinhar o foco da sua equipe com os valores gerais da empresa

Para melhorar a experiência única de cada funcionário

Para dar aos funcionários um senso de propriedade sobre seu trabalho

Para aumentar o moral

Para medir suaprogresso e KPIs de trimestre a trimestre

Para mostrar às pessoas que você se importa

E muito mais.

Você não tem nada a perder e tudo a ganhar ao definir metas bem pensadas que seu departamento de RH pode começar a implementar hoje mesmo.

Além disso, elas não precisam ser tão grandes! Em vez de se concentrar em como revolucionar o ambiente de trabalho de sua empresa da noite para o dia, pense em pequenas mudanças que causarão um grande impacto e, por fim, gerarão resultados ao longo do tempo.

12 metas de RH que toda empresa deve estabelecer

Pode parecer que muitas dessas metas de RH compartilham benefícios semelhantes quando são realizadas de forma eficaz, e isso é totalmente proposital.

Você também pode descobrir que seu departamento de RH já adota uma ou mais partes pequenas dessas metas maiores. Esta lista fornecerá novas maneiras de aprimorar os efeitos desses esforços de uma forma mais restrita às necessidades profissionais de seu funcionário.

Use essas 12 metas SMART de RH para obter novas perspectivas e ideias e melhorar sua empresa com os recursos que você já tem!

_E já mencionamos que haverá modelos? Vamos lá!

1. Crie uma cultura que seja centrada no funcionário

Já ouviu a frase "Ame o que você faz e você nunca trabalhará um dia em sua vida?"

Investir tempo na criação de um ambiente de trabalho positivo e que coloque o funcionário em primeiro lugar é o primeiro passo para atingir essa meta de RH, o que é muito importante, pois, por mais brega que pareça, todos nós lutamos por isso. ⬆️

Quando falamos de cultura da empresa, não estamos falando de mesas de pingue-pongue, jogo de buraco de milho ou cerveja gelada na torneira - estamos falando de organizações que valorizam as mesmas ideias, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e as mesmas filosofias que você.

Além disso, seu pessoal é tudo! Colocar seus funcionários em primeiro lugar mostra que você se importa com eles e os respeita como seres humanos com vidas, interesses e compromissos reais - não apenas como força de trabalho.

Precisa de outro motivo para repensar a cultura de sua empresa?

A implementação de políticas e diretrizes para proteger a segurança, a saúde mental e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional de seus funcionários os ajudará a desenvolver relacionamentos profissionais mais saudáveis com eles mesmos e com seus colegas.

E, do ponto de vista de um gerente de RH, o desenvolvimento de uma cultura centrada no funcionário o levará mais longe, atrair melhores talentos e ajudá-lo a construir uma empresa repleta de pessoas dedicadas que ficam felizes em comparecer ao trabalho todas as manhãs.

_Uma das metas de RH em qualquer organização deve ser criar um local de trabalho centrado no funcionário. Esse local de trabalho incorpora uma cultura de respeito e confiança entre os funcionários. Quando há respeito e confiança, os funcionários podem se sentir à vontade para compartilhar suas ideias e opiniões. Isso os ajudará a se sentirem satisfeitos com seus trabalhos e os tornará mais produtivos. Além disso, o objetivo de qualquer departamento de RH deve ser criar um local de trabalho seguro para todos os funcionários. Além de políticas muito claras para proteger os funcionários contra riscos e outras lesões, os funcionários também devem se sentir seguros mental e emocionalmente por meio de proteções robustas contra bullying e assédio, como comentários ofensivos ou contato físico indesejado Por fim, seguindo essa linha de pensamento, o RH também deve capacitar os funcionários em todos os níveis da organização para que eles tenham a capacidade de tomar decisões com base em suas próprias necessidades e preferências

Peter Bryla, especialista em marketing de divulgação da ResumeLab

Exemplo SMART

Crie uma nova política centrada na criação de um ambiente de trabalho positivo e apresente-a em sua próxima reunião programada com toda a empresa ou com todos os funcionários.

Essa nova política pode introduzir diretrizes sobre a linguagem e o comportamento relacionados a tópicos delicados, gerenciamento de conflitos ou até mesmo algo tão empolgante como as sextas-feiras de verão.

Procurando maneiras de manter a equipe alinhada durante a reunião geral?



2. Deixe claro seu objetivo e seus valores profissionais

O objetivo de sua empresa valores essenciais são a base de sua cultura.

Como gerente de RH ou de negócios, você já reconhece isso, especialmente entre os novos contratados.

Agora, é muito mais provável que você ouça perguntas de possíveis candidatos relacionadas à satisfação, segurança, valorização e felicidade geral entre os funcionários atuais.

Esses parecem ser sonhos universais que todos nós queremos e nunca devemos esperar de nossas carreiras. Mas o fato é que essas metas são totalmente alcançáveis com o conjunto certo de valores essenciais para atrair candidatos com a mesma mentalidade que se comprometerão com sua empresa por um longo período.

Além disso, seus valores essenciais não são estagnados. Eles devem mudar à medida que sua empresa amadurece para acompanhar as tendências do setor, a identidade da marca, o público-alvo, o crescimento e muito mais.

Na ClickUp, nossos próprios valores fundamentais tiveram seu quinhão de edições à medida que continuamos a evoluir. Pense: opiniões fortes, pouco difundidas . 😎

Quero dizer, você não pode se tornar o futuro do trabalho sem seguir o fluxo e abraçar a mudança, estou certo?!

Nossos sete valores principais agora se referem ao ClickUp como um produto, assim como às pessoas que o desenvolvem. Esses valores ajudam toda a equipe do ClickUp a se apropriar de seu trabalho, liderar pelo exemplo, ter orgulho do que faz e simplesmente se divertir. Além disso, eles nos levam a ter mais talentos, maiores taxas de retenção e infinitas oportunidades de crescimento interno. 🙌🏼

É essencial que seu propósito e seus valores profissionais sejam claros, ousados e ressonantes. O que quero dizer com isso? Claros - escritos em termos simples e declarativos e em uma linguagem que todos entendam e se lembrem Negrito - as palavras evocam algo. Talvez algo um pouco diferente em cada pessoa, mas ninguém deixa de ser tocado por elas. Como seres humanos, temos o instinto de nos reunirmos em tribos ou comunidades, mas elas só persistem quando há um significado e um propósito claros._ Ressonante - não são apenas palavras, elas aparecem na forma como a empresa toma decisões e administra as coisas, inclusive e principalmente na contratação. Se você não puder mostrar como eles informaram sua estratégia e operações de missão crítica, então você não está cumprindo o que diz._

Nathan Deily, Diretor de Pessoas da Nth Venture

Exemplo SMART

Até o final do mês, crie e apresente uma lista de, no máximo, sete valores fundamentais com os quais sua empresa e seus funcionários se conectam.

Dicas profissionais:

Primeiro, faça uma análise rigorosa e crítica dos valores atuais da sua empresa

Busque inspiração em livros comoThe Slight Edge,Atomic Habits (Hábitos atômicos), ouDa visão à realidade* Não tenha medo de perguntar a outros chefes de departamento, funcionários atuais e novos contratados sobre as filosofias que os orientam

3. Busque o avanço dos funcionários

Por todo o tempo que os funcionários investem em uma empresa, eles querem saber se a empresa está disposta a investir o mesmo esforço em troca.

Integrar oportunidades de aprendizado à experiência de cada funcionário é uma ótima maneira de expressar esse esforço.

Essa meta de RH pode vir na forma de uma conta do LinkedIn Learning para toda a empresa, palestrantes mensais de dentro ou de fora da empresa, conferências ou oportunidades de orientação para qualquer funcionário que tenha interesse. Além disso, é um passo na direção certa quando se trata de reter seus melhores funcionários!



Os candidatos querem saber que estão se juntando a uma equipe que os incentivará a perseguir suas paixões, mesmo que ainda não tenham a experiência necessária. E, a longo prazo, isso só vai tornar sua força de trabalho mais forte mais diversificada e mais proativa.

Uma empresa só pode ser bem-sucedida se as pessoas que a compõem também forem bem-sucedidas e sentirem que têm a chance de progredir ainda mais. O principal objetivo do RH deve ser garantir que a força de trabalho tenha acesso e se envolva com o treinamento para impulsionar a empresa e obter um senso de realização pessoal. Diferentes funções e tipos de negócios precisam de programas de treinamento variados, mas o RH deve ter certeza de que os programas selecionados são os mais adequados para os trainees envolvidos.

Morgan Taylor, CEO e cofundador Fonte

Exemplo SMART

Implementar um centro de recursos do LinkedIn Learning em várias equipes neste trimestre.

4. Esforçar-se para aprimorar a experiência do funcionário

Falamos muito sobre a cultura, os valores e as oportunidades de aprendizado da empresa, mas a experiência de seu funcionário vai muito além disso.

Sim, o ambiente de trabalho certo ajuda a formar os talentos mais adequados, mas e quanto às partes da vida profissional que não aparecem em uma lista de tarefas diárias?

A experiência do funcionário começa na primeira interação - antes mesmo de o candidato ser contratado - e se estende pelo resto de seu tempo como membro da equipe.

Elevar a experiência do funcionário pode incluir a reformulação de suas ofertas de emprego, respondendo aos candidatos mais rapidamente, simplificar seu processo de integração ou até mesmo introduzir um novo prêmio mensal nas reuniões de sua empresa.

Todas essas coisas ajudam os funcionários a se sentirem vistos, a confiarem em seus departamentos de RH e a se preocuparem menos durante a semana de trabalho. Além disso, isso mostra aos funcionários que a empresa valoriza o tempo, as opiniões e o feedback deles - e não apenas o desempenho.

Verificar estes_ Modelos de avaliação de desempenho !

As pessoas são nosso ativo mais importante. Sua experiência determinará absolutamente seu compromisso. É imperativo que nos concentremos no processo, nos programas e nos sistemas que conectam e cultivam diretamente aqueles que disseram sim para fazer parte de sua organização._ Embora todos nós já tenhamos vivenciado a Grande Demissão, a grande revelação é que, se aprimorarmos o que fazemos, manteremos quem temos. Desde sua integração até seu sistema de reconhecimento e recompensas, passando por suas políticas básicas e fundamentais escritas em um guia que ninguém realmente quer ler, você pode aprimorar a experiência do funcionário ouvindo ativamente o que ele diz e o que não diz e usando esses dados para definir e projetar soluções para os problemas que estão prejudicando o desempenho, o propósito e as possibilidades._

Khalilah Olokunola, Diretora de Pessoas da Cores TRU

Exemplo SMART

Introduza uma nova maneira de reconhecer seus funcionários até o início do próximo trimestre. Se você já tem um prêmio em vigor, como pode incentivá-lo e revitalizá-lo?

Dicas profissionais:

Use o restante do trimestre para pensar no que esse reconhecimento implica. Existe um prêmio? Como ele é apresentado à empresa? O que o torna especial?

Peça aos gerentes que indiquem membros de sua equipe para ajudar todos os membros a se sentirem reconhecidos

Bônus:_ Modelos de "conheça a equipe" para novas contratações !

5. Foco nas operações de pessoas

Você ainda não ouviu falar? As operações de pessoas são o novo RH.

Para dizer a verdade, já era hora de mudar a marca.

Juntamente com a cultura de trabalho centrada no funcionário, reorientar suas metas de RH para as Operações de Pessoal mostra que você vê sua força de trabalho como mais do que um número ou uma máquina.

Para que um departamento de RH seja bem-sucedido na gestão de pessoas, ele precisa se concentrar em "operações de pessoas", em vez de uma abordagem exclusivamente tradicional de RH. Trabalhar em prol de uma meta de POP significa que a equipe está trabalhando em prol de uma cultura de "pessoas em primeiro lugar", analisando o bem-estar, a cultura e a flexibilidade. Os POPs aumentam a retenção de funcionários ao garantir que as pessoas estejam felizes, se sintam realizadas e possam ver mais desenvolvimento, além de se sentirem engajadas e valorizadas. Eles não são apenas engrenagens em uma roda, mas cada indivíduo se sente parte da empresa como um todo e se sente satisfeito ao realizar o trabalho que faz._

Tracey Beveridge, Diretora de RH da Verificações de pessoal

Exemplo SMART

Criar um programa ou evento trimestral de bem-estar para os funcionários participarem.

Pode ser um momento de união na forma de voluntariado em grupo, uma aula de ioga sob demanda para equipes remotas ou até mesmo um canal de bem-estar no Slack para que os funcionários incentivem seus colegas a prestar atenção à sua saúde interna e externa.

Rastreie metas com_ Software de avaliação de desempenho !

6. Melhorar a retenção de funcionários

Ah, a pergunta sem fim: "Contratamos nossa equipe ideal, agora como mantê-la?

Mesmo com taxas de retenção de funcionários relativamente altas, essa meta de RH parece fazer parte da lista a cada trimestre.

_O setor de tecnologia no momento está registrando altas taxas de atrito. Ter metas e concentrar-se no bem-estar, na cultura e no desenvolvimento da carreira geralmente melhora significativamente a retenção de funcionários. Uma abordagem multifacetada abordará várias metas de RH para promover o sucesso da gestão de pessoas e a satisfação no trabalho

Natasha Wallace, parceira internacional de operações de pessoal da ClickUp

Se você está acompanhando este artigo, já está caminhando em uma direção positiva quando se trata de reduzir a rotatividade de funcionários. A principal conclusão a ser levada em conta é que os funcionários querem saber que você se importa e que está fazendo escolhas que atendam aos interesses deles.

Pequenos gestos têm um grande impacto, especialmente quando você reconhece como os problemas do mundo real realmente se infiltram no local de trabalho conosco.

Os reajustes salariais em função do aumento da inflação, as organizações que se manifestam sobre questões de direitos humanos e os planos de ação relacionados à diversidade e à inclusão podem não parecer necessários, mas podem ser o fator decisivo quando se trata da lealdade de um funcionário à sua empresa como um todo.

Os departamentos de RH precisam se concentrar em melhorar a retenção. A vacância repentina de um cargo crítico pode custar centenas, se não milhares, de dólares por semana. Manter os melhores talentos em tempos financeiramente difíceis deve estar no radar de todas as organizações. A Grande Demissão teve um impacto enorme na economia e na cultura em geral. Os funcionários de todos os setores - mas especialmente em setores selecionados - estão buscando melhores salários, trabalho mais significativo, melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional e maior flexibilidade. Os líderes empresariais precisam avaliar o que seus principais funcionários precisam e como podem atender a essas necessidades. Isso pode se dar na forma de benefícios, oportunidades de crescimento, iniciativas de DEI e muito mais. Caso contrário, os funcionários poderão procurar uma nova oportunidade mais cedo do que se imagina.

Nir Leibovich, CEO e cofundador da GoCo

Exemplo SMART

Permita e incentive os funcionários a aproveitarem os benefícios da empresa para melhorar a saúde mental e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional durante o expediente. Por exemplo, permita que seus funcionários agendem uma consulta de terapia matinal ou ofereça tempo remunerado para aulas de bem-estar.

Apresente essa iniciativa no início do próximo trimestre e use o restante do trimestre para avaliar se e como ela faz diferença entre seus funcionários.

Ajude os novos funcionários a prosperar com *Modelos de 30-60-90 dias* !

7. Praticar a flexibilidade organizacional

Se você ainda não criou uma ambiente de trabalho flexível para seus funcionários, eles terão um verdadeiro prazer.

Parte da adoção de um equilíbrio positivo e saudável entre vida profissional e pessoal é reconhecer que todos nós estamos fazendo malabarismos com muito mais do que nossas tarefas diárias de trabalho.

Por mais que seus funcionários adorem o escritório, o ambiente, o estacionamento e os membros da equipe, ter a opção de trabalhar remotamente diminui muito a pressão sobre aqueles que também têm filhos, animais de estimação, cônjuges e compromissos em casa.

Isso se tornou vital em um mundo pós-COVID-19. Ter uma força de trabalho e uma estratégia adaptáveis é muito importante. Sprints curtos e impactantes estão se tornando a norma em favor de planos estratégicos de vários anos. Ainda é importante ter o objetivo final em mente, mas a flexibilidade e a adaptabilidade para chegar lá são fundamentais._

Natasha Wallace, parceira internacional de operações de pessoal da ClickUp

Lembre-se de que um horário flexível nem sempre vem na forma de trabalho remoto.

Um ambiente de trabalho flexível também pode se parecer com um horário ajustado das 8 às 17 horas.

Especialmente para as pessoas que trabalham à noite, membros da equipe neurodiversos se você tem uma equipe de trabalho com um perfil de neurodiversos e criativos, seu melhor trabalho e sua motivação podem não ser atingidos no mesmo horário todos os dias. A cronograma de trabalho favorável mostra a esses membros da equipe que eles têm a confiança do RH e da gerência.

Exemplo de SMART

Estenda as opções de trabalho em casa às sextas-feiras ou às terças e quintas-feiras para todos os funcionários no início do próximo trimestre.

Dicas profissionais:

O departamento de TI precisará de um aviso importante se a sua equipe estiver atualmente toda no local. 👀





8. Aprenda e fale o idioma das operações de negócios

Sabemos como é importante saber como nossos funcionários se sentem em relação ao trabalho, mas e quanto ao trabalho que eles realmente fazem?

Essa meta de RH está menos focada no desempenho e mais em destacar como as funções das pessoas se encaixam para dar vida a toda a empresa.

Demonstrar interesse em saber como as várias equipes operam, como os diferentes funcionários trabalham com os outros e os desafios comuns entre as diferentes funções será de grande ajuda. Isso não só criará seu relacionamento com os funcionários além do âmbito da empresa, mas também o ajudará a melhorar o desempenho estágio de integração mas ajudará os outros a se sentirem compreendidos pelo RH.

"Você não é a pessoa típica de RH" é uma frase que ouvi na maior parte de minha carreira em recursos humanos (RH). Continuo surpreendendo e encantando os líderes de negócios ao aprender a linguagem de suas operações e usá-la em minhas soluções programáticas a partir de minha caixa de ferramentas. Meu trabalho é fazer a tradução para que eles entendam, não o trabalho deles é aprender RH!

Jill Hidaji, Diretora de Pessoas da Parceiros da Clermont

Exemplo SMART

Agende reuniões separadas com líderes de equipes de diferentes departamentos para conhecê-los, ouvir sobre seus processos e aprender alguns de seus jargões comuns até o final do mês.

9. Fortalecer o envolvimento dos funcionários

Uma coisa é criar uma tonelada de novas iniciativas, mas é outra totalmente diferente garantir que os funcionários realmente participem delas.

Ao conhecer seus funcionários e se esforçar para interagir com eles, é mais provável que eles retribuam.

Além disso, todas essas metas de RH são para eles!

Essas metas SMART apenas arranham a superfície das possibilidades. A chave para uma engajamento dos funcionários é apoiá-los e ter um pouco de compaixão.

A única meta de Pessoas que você deve ter em sua empresa para ser bem-sucedido seria o envolvimento dos funcionários. Muitas empresas se concentram em métricas de recrutamento, rotatividade e retenção para medir o sucesso de uma estratégia de gestão de pessoas. Acredito que a única medida de gestão de pessoas bem-sucedida é o grau de envolvimento dos funcionários em sua empresa. Quanto mais engajados estiverem seus funcionários, maior será o retorno para os clientes, as vendas e os lucros da empresa. Os líderes que se concentram em envolver os funcionários e garantir que eles sejam desafiados, apoiados e cuidados também proporcionarão o mesmo nível de cuidado e compaixão aos clientes da empresa._ As estatísticas mostram que, ao melhorar o envolvimento dos funcionários, você poderá observar um aumento de até 17% na produtividade dos funcionários (Wickham, 2020) e um aumento de até 21% nos lucros da empresa (Harter, 2018). É muito claro que, quando as empresas melhoram o envolvimento dos funcionários, todos se beneficiam: os funcionários, o cliente e a empresa._

Neil Katz, fundador e CEO da Soluções excepcionais de RH

Exemplo SMART

Ofereça almoço no escritório um dia por semana. Se você puder, deve começar o mais rápido possível. Todo mundo gosta de comida e não há nada como criar laços com novos amigos durante uma refeição.

10. Criar uma cultura empresarial diversificada, equitativa e inclusiva

Indiscutivelmente, todas as suas metas de RH realmente começam aqui.

Os funcionários querem trabalhar em uma empresa que reflita e aceite o mundo real e, o mais importante, eles mesmos. Uma cultura empresarial diversificada e inclusiva leva a um ambiente de trabalho seguro, a relacionamentos mais fortes entre os colegas e a ideias melhores.

Novas perspectivas são a chave para a solução criativa de problemas, para a inovação e, por fim, para o sucesso. Mas o mais importante é que a diversidade e a inclusão ajudam os funcionários a se sentirem pertencentes à empresa.

Isso é muito importante, pois faz com que cada funcionário, independentemente de quem seja, de suas experiências anteriores e de seu cargo, sinta-se igualmente conectado e valorizado por quem é na empresa. Ter uma diversidade de pensamentos e perspectivas aumenta a satisfação dos funcionários, aumenta a inovação e a produtividade e cria um ambiente mais feliz em geral!_

Natasha Wallace, parceira internacional de operações de pessoal da ClickUp

Ninguém quer sentir que está escondendo partes importantes de si mesmo ou de sua vida da equipe - e não deveria ser necessário. O RH tem tudo a ver com as pessoas, e valorizar muito a criação de um ambiente de trabalho equitativo mostra que você está realmente assumindo esse sentimento.

O objetivo mais importante da gestão de pessoas é ter uma estratégia corporativa que crie uma força de trabalho diversificada, inclusiva, equitativa e que promova uma cultura de pertencimento. O DEIB é um fator importante para alcançar o sucesso.

Angelique Hamilton, CEO e cofundadora da Grupo HR Chique

Exemplo SMART

Organize uma reunião mensal para que qualquer funcionário compartilhe pensamentos, ideias e preocupações relacionadas à diversidade, equidade e inclusão em sua empresa.

Dica profissional: Certifique-se de que os funcionários saibam que sempre podem entrar em contato com você pessoalmente para expor suas preocupações se não puderem comparecer ou se sentirem intimidados por um ambiente de reunião.

11. Crie um ambiente seguro e protegido para os funcionários

Mental e fisicamente, o trabalho deve ser sempre um local seguro e protegido para todos os funcionários.

Isso não se refere apenas à forma como os funcionários tratam uns aos outros, mas também ao quanto eles se sentem à vontade para pedir ajuda, relatar situações incômodas e simplesmente falar o que pensam.

Sim, ambientes de trabalho flexíveis ajudam os funcionários a se sentirem mais seguros e confortáveis, pois eles podem escolher seus próprios locais de trabalho, mas essa não deve ser a opção a ser utilizada aos primeiros sinais de toxicidade, esgotamento ou desconfiança entre as equipes.

A meta número um que tenho em minha empresa é conseguir promover um ambiente de trabalho em que os funcionários se sintam seguros e protegidos. Queremos que nossos funcionários confiem em seus supervisores e que se sintam à vontade para pedir ajuda quando precisarem. Também gostaria que os membros da minha equipe soubessem que estou disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para qualquer dúvida ou preocupação que possam ter._ Uma ótima maneira de conseguir isso é por meio de um sistema de comunicação que me permita entrar em contato facilmente com cada funcionário pelo método de contato de sua preferência (por exemplo, telefone, e-mail, mensagem de texto). Como líder desta organização, sou responsável por definir o tom e a cultura da nossa equipe, além de fornecer orientação quando necessário para que todos tenhamos sucesso juntos._

Andrew Cussens, proprietário e diretor da Filme Folk

Exemplo SMART

Entre em contato com os funcionários até o final da semana para determinar suas preferências de trabalho e comunicação, para que eles saibam que você respeita e entende os limites individuais deles.

12. Priorize o feedback de todos os ângulos

Quando o RH diz "queremos ouvir você!", estamos falando sério.

Os formulários de feedback digital são uma maneira conveniente e rápida de obter feedback interno e do cliente.

Um formulário de feedback personalizável modelo é uma maneira conveniente e rápida de obter feedback interno e do cliente.

O feedback deve ser uma ocorrência cotidiana e esperado após qualquer interação. O feedback direto, honesto e gentil é a chave para a inovação e, em última análise, levará a reuniões, conversas e qualidade de trabalho mais produtivas em todos os aspectos.

O desenvolvimento profissional centrado na segurança psicológica, na empatia e na sinceridade radical são algumas iniciativas importantes que aumentaram enormemente o envolvimento dos funcionários na ClickUp. Quando os funcionários realmente sentem que fazem parte de algo maior do que eles mesmos, isso se reflete na empresa. Quando eles sentem que seus pensamentos, ideias e feedback são valorizados, eles se certificam de apresentar soluções. Quando todas as pessoas, independentemente da função, percebem que contribuem para a segurança psicológica de uma organização, todas se esforçam para mantê-la.

Mandy Mekhail, gerente de capacitação interna da ClickUp

Cada membro da equipe é contratado por sua combinação única de habilidades e experiências que fortalecem a empresa como um todo.

Nenhuma empresa está intencionalmente parada, mas a melhor maneira de começar a sair de uma rotina é pedir feedback à sua equipe.

Na maioria das vezes, o foco principal dos programas de feedback ou de revisão é a avaliação do desempenho individual pelos gerentes, com pouca contribuição dos colegas ou de outras pessoas. Essa estrutura limita o desempenho da equipe e dificulta o alinhamento e o progresso em direção às metas organizacionais. Uma organização que cria um ambiente em que o feedback - seja construtivo ou de congratulações - é esperado e capacitado para indivíduos de todos os níveis constrói confiança e aumenta a probabilidade de um forte desempenho e engajamento individual, bem como a realização dos objetivos comerciais.

Kendra Haberkorn, diretora de talentos da Range Ventures

Exemplo SMART

Certifique-se de que os funcionários saibam que o feedback é esperado e importante para sua empresa com um conjunto de diretrizes sobre como fornecer feedback.

Peça aos funcionários que escrevam e compartilhem documentos "Trabalhe comigo" até o final da semana com o estilo de comunicação e feedback preferido deles para manter a experiência de feedback honesta, positiva e pessoal.

Como acompanhar as metas de RH da sua equipe

Que bom! Você tem 12 metas SMART e que priorizam as pessoas para introduzir em seus departamentos de RH e seus funcionários sentirão os benefícios em pouco tempo.

Mesmo para o que parece ser os menores ajustes, ter um software de gerenciamento de trabalho poderoso para organizar suas equipes, metas e KPIs é essencial para promover a positividade em torno de novas iniciativas.

É assim que o ClickUp tira o peso dos ombros da sua equipe de RH. ClickUp é o software de produtividade definitivo e completo para criar, monitorar e atingir suas metas na mesma plataforma que já gerencia suas outras tarefas de trabalho.

Visualize o que sua equipe está fazendo e o que já foi realizado com o Box view no ClickUp

A experiência rica em recursos do ClickUp foi projetada para aumentar a produtividade em todos os departamentos, incluindo Recurso de metas do ClickUp para monitorar o progresso com metas numéricas, monetárias, verdadeiras ou falsas e de sprint.

Mantenha-se no caminho certo para atingir suas metas com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso no ClickUp

Mantenha todas as suas metas de RH juntas em pastas estruturadas de metas e edite facilmente as permissões para controlar quem pode acessar diferentes metas - perfeito para definir objetivos pessoais e de equipe.

Além do recurso de Metas personalizáveis, o ClickUp também oferece uma biblioteca interminável de metas gratuitas e pré-construídas Modelos de RH e recrutamento para ajudá-lo a agir com base em novas ideias assim que as tiver.

Não durma sobre suas metas de RH nem mais um segundo, registre-se no ClickUp gratuitamente para começar a reorientar suas operações para as pessoas que impulsionam o sucesso da empresa. 💜