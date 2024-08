12 modelos gratuitos de CRM: Excel, Planilhas Google e ClickUp

Todos nós já ouvimos a frase "o cliente tem sempre razão" e, quer você viva de acordo com ela ou não, não há como negar que os clientes são, no mínimo, muito importantes para o sucesso de sua empresa.

E o segredo para ter clientes satisfeitos? Manter relacionamentos saudáveis com todos os que apoiam seu produto. Esse é o primeiro passo para aumentar sua lista de clientes que duram a vida toda e que, em última análise, darão um novo significado ao seu produto, darão satisfação ao seu trabalho e, com sorte, se tornarão defensores da sua empresa

Clientes satisfeitos são a melhor fonte de publicidade orgânica genuína e gratuita, o que é um dos muitos motivos pelos quais Gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM) é muito importante para todas as empresas.

O CRM adequado garante que nenhum cliente seja esquecido e mostra que você valoriza as pessoas que compram o seu produto (e que mantêm a sua empresa em funcionamento). É por isso que os modelos de CRM flexíveis e fáceis de usar são uma ferramenta tão valiosa.

O uso do CRM tem cresceu em todos os setores ano após ano . De fato, GetBase informou que mais de 90% das empresas com mais de 12 funcionários - e até 50% das empresas com menos de 10 funcionários - investem em um sistema de CRM.

Forjar e manter relacionamentos saudáveis é um negócio sério, e encontrar o modelo de CRM perfeito é crucial para garantir que você esteja marcando todas as opções para o sucesso do cliente. Acompanhe a seguir a análise dos benefícios do uso de modelos de CRM ao lado de software de gerenciamento de projetos incluindo modelos gratuitos de CRM para ClickUp, Google Sheets e Excel.

Quais são os benefícios de usar modelos de CRM?

Você pode usar o CRM para praticamente qualquer coisa.

Está planejando uma mudança? Há um modelo de CRM para isso. Precisa de uma maneira melhor de entrar em contato com seus clientes do setor imobiliário? Há um modelo de CRM para isso também!

O CRM é uma forma mais organizada de garantir que você esteja acompanhando e nutrindo seus clientes ou leads. Viver de notas adesivas ou lembretes diários não é a maneira de promover relacionamentos de longo prazo com os clientes, e Software de CRM é uma excelente maneira de garantir que todos em sua lista de contatos recebam a atenção de que precisam, quando precisam.

Todas as empresas têm crenças ligeiramente diferentes sobre como maximizar a produtividade usando o CRM. Como resultado, há inúmeros modelos de CRM pré-fabricados disponíveis on-line para atender a todos os nichos.

Os modelos pré-construídos e personalizáveis são um ótimo ponto de partida para as pessoas que precisam de algumas dicas em seu primeiro Software de CRM ou especialistas experientes que simplesmente querem começar a trabalhar mais rapidamente. ⏰

Eles também podem ajudá-lo a organizar seus leads de maneiras que você simplesmente não havia pensado antes!

Em vez de rodinhas de treinamento, veja os modelos como seu assistente pessoal. Essas são ferramentas para melhorar sua qualidade de trabalho, independentemente do nível de habilidade.

Mas a questão é que os modelos são criados para serem personalizados por você! Invista seu tempo em um modelo flexível e adaptado ao seu processo.

12 modelos de CRM em Excel, Planilhas Google e ClickUp

Embora um CRM seja útil para praticamente todas as empresas, nem todos os modelos de CRM são criados da mesma forma.

Felizmente, já fizemos o trabalho de trazer a você 10 dos nossos modelos de CRM gratuitos favoritos - equipados com os recursos, itens obrigatórios e recursos para atender a todas as suas necessidades de CRM, independentemente do setor em que você atua.

Prontos, firmes, vamos lá! 🚦

1. Modelo de CRM da ClickUp

Gerencie seus leads, relacionamentos com clientes e vendas em um só lugar com este modelo de CRM da ClickUp

Quando você pensa em CRM, provavelmente também pensa em vendas, e este modelo realmente entende isso.

Este modelo amigável para iniciantes Modelo de CRM da ClickUp é perfeito para quem deseja começar a gerenciar seus relacionamentos com os clientes mais rapidamente. Com sete status para dar transparência ao progresso de suas tarefas e cinco formas funcionais de visualizar seu trabalho, essa pasta o ajudará a organizar suas contas de uma forma que faça sentido.

Encontre as informações de seus clientes organizadas em uma visualização de calendário, documento ClickUp ou visualização de lista com a funcionalidade de arrastar e soltar. Com esse modelo, os detalhes de sua conta e os negócios fechados aparecerão em listas separadas para eliminar qualquer confusão sobre onde seus clientes estão no pipeline. Ele também adiciona um Documento do manual de vendas para ajudá-lo a manter o controle e a responsabilidade pelas metas de vendas, módulos de conta, gerenciamento de tempo, alcance e muito mais.

Pense neste modelo como um guia para garantir que nenhum detalhe seja deixado para trás. Seu sistema de CRM está lá para maximizar seu potencial de vendas. Faça o download deste modelo

2. Modelo de CRM simples da ClickUp

Aprimore suas estratégias de CRM com o modelo de CRM simples do ClickUp

Enquanto a pasta anterior organizava as informações de sua conta, esta Modelo simples de CRM da ClickUp aprofunda-se no gerenciamento de contatos. Personalize os status dos contatos e adicione campos adicionais para obter mais informações em um relance.

Esse é um modelo amigável para iniciantes, mas oferece status, visualizações e campos personalizados adicionais para maximizar a organização de seus leads.

Os campos suspensos em List e Visualização de tabela mostrará o nível de prioridade, o estágio, o valor estimado, os números de telefone e muito mais para cada cliente, tudo em uma única tela. Isso o ajudará a entender e priorizar instantaneamente seus leads mais promissores e economizará o tempo que você gastaria abrindo tarefas ou novas guias para obter as mesmas informações. Faça o download deste modelo

3. Modelo de CRM de rastreamento de comissões da ClickUp

O rastreamento de comissões nunca foi tão fácil com este modelo da ClickUp

CRM, vendas e comissão andam juntos como manteiga de amendoim, geleia e você - e este modelo torna o controle de sua comissão mais fácil do que nunca.

O Modelo de rastreamento de comissão é uma ótima maneira de levar o gerenciamento de sua conta no ClickUp para o próximo nível. Ele é um pouco mais avançado do que os modelos de CRM anteriores, mas vem com todos os recursos de que você precisa para aproveitá-lo ao máximo, incluindo um documento de ajuda detalhado! O principal objetivo desse modelo é ajudá-lo a economizar tempo no controle de sua comissão, calculando-a automaticamente para você.

Status personalizados como Novo lead, Preço Negociação, Compra Acordo Enviado e Pago ajudam a entender o progresso da sua conta em um relance, mas o valor real desse modelo está em seus campos personalizados.

Use os campos personalizados suspensos para determinar a porcentagem de comissão por conta com um campo Valor real, um campo Comissão Percentual e um campo calculado automaticamente chamado Comissão Ganhada.

Além disso, os campos personalizados para vincular sites, faturas e listas de verificação mantêm todos os seus sistemas conectados e organizados.

Esse modelo exige um pouco mais de trabalho para se acostumar, mas economizará uma quantidade significativa de tempo por semana, que poderá ser dedicado novamente à sua equipe! Baixe este modelo

4. Modelo de CRM de pipeline de vendas da ClickUp

Acompanhe seu pipeline de vendas, do lead ao cliente, com este modelo da ClickUp

O modelo Modelo de pipeline de vendas do ClickUp mostra até onde você pode levar o CRM. De leads potenciais a clientes renovados, esse modelo cria um centro para tudo e todos relacionados ao seu pipeline.

Isso é fundamental se você estiver começando a lidar com mais contas ou precisar saber exatamente onde e quando os clientes percorrem o funil. Esse modelo flexível organiza ordenadamente todos os recursos em um epicentro de fácil navegação.

Aplique esse modelo ao seu espaço de trabalho e, em segundos, acesse um campo personalizado, quatro visualizações, sete ClickApps e mais de 30 status detalhados de tarefas, incluindo atualização, demo, integração, cancelamento e muito mais. Além disso, Automações! Veja o poder do ClickUp em ação com Automações que alteram os responsáveis pelas tarefas e as Listas à medida que os status mudam.

Pense neste modelo como uma introdução a como o software de CRM pode levá-lo mais longe nas vendas por meio de recursos e visualizações projetados para impulsionar seus negócios. Faça o download deste modelo

5. Rastreador de saúde do cliente da agência ClickUp por Zenpilot

Fique à frente das necessidades do cliente e promova a satisfação do cliente com este modelo personalizável da ZenPilot e ClickUp

Como qualquer agência sabe, o gerenciamento de relacionamentos com clientes pode ser um processo complexo e contínuo. É por isso que o Rastreador de saúde do cliente da agência ClickUp do modelo Zenpilot entra em cena. Esse modelo personalizável funciona junto com uma ferramenta de CRM, como o ClickUp, para ajudar as empresas a ficarem em dia com a saúde de seus clientes e prestarem um serviço melhor.

Ao usar o ClickUp Agency Client Health Tracker juntamente com as funcionalidades de CRM do ClickUp, as agências podem rastrear uma série de pontos de dados importantes, incluindo níveis de satisfação do cliente, pontos de contato e feedback.

Essas informações são essenciais para manter relacionamentos sólidos com os clientes e garantir que eles estejam satisfeitos com os serviços que você oferece. Com todos esses dados armazenados em um único local, é fácil acompanhar informações importantes e garantir que nada seja esquecido. Faça o download deste modelo

6. Modelo de CRM do Google Sheets

Mantenha as coisas simples e transparentes com este modelo de CRM do Google Sheets por Fechar Se você está liderando uma equipe de representantes de vendas ou é responsável pela busca de novas oportunidades de vendas, este modelo de CRM SalesTable Spreadsheet por Close o ajudará a obter visibilidade das estatísticas de vendas essenciais, como o número de oportunidades abertas, fechadas e conquistadas.

Esse modelo é fácil de editar diretamente no Planilhas do Google e fornece um painel visual para mostrar o progresso em direção às suas principais metas de vendas. Não apenas veja os leads em andamento, mas também atribua, acompanhe e determine o valor das novas oportunidades em seu pipeline. Faça o download deste modelo

7. Modelo de CRM para o setor imobiliário da ClickUp

Acompanhe contatos, propriedades, pagamentos, notas, contratos e muito mais com este modelo do ClickUp

Se você tentou comprar uma casa nos últimos anos ou simplesmente gosta de dar uma olhada diária no Zillow (culpado), sabe como é selvagem o mercado de imóveis setor imobiliário pode ser.

No setor imobiliário, há tanto a fazer malabarismos, mesmo em uma única negociação, que o CRM é absolutamente necessário para garantir que cada cliente potencial esteja confortável e confiante com o estágio do processo em que você se encontra. Além disso, ter uma sólida ferramenta de CRM para o setor imobiliário com capacidade de automação é imprescindível para agentes que estão sempre em movimento.

O Modelo de CRM para o setor imobiliário da ClickUp é um recurso valioso para agentes e agências que precisam tomar decisões informadas rapidamente, manter contato com clientes de alto valor e organizar seus negócios em andamento.

Saiba quem você contatou, quem está interessado, negociando e vendendo com 15 específico para imóveis status de tarefas e mantenha todos os recursos à mão o tempo todo com seis tipos de visualização. Adicione exibições ao seu calendário, mantenha uma lista de propriedades em andamento e muito mais - seja você um comprador ou um vendedor, este modelo o ajudará a manter suas casas em ordem. Faça o download deste modelo

8. Modelo de CRM de busca de emprego da ClickUp

Simplifique sua busca de emprego e mantenha o controle de suas candidaturas com este modelo de CRM do ClickUp

Lembra quando dissemos que um CRM pode ser usado para praticamente qualquer coisa? Aqui está um exemplo disso!

A busca por um emprego é um trabalho por si só. A Modelo de busca de emprego do ClickUp o ajudará a se sentir firme durante o turbilhão da busca por uma carreira, para que você possa se concentrar nas ofertas que são melhores para você!

Acompanhe as candidaturas enviadas, as oportunidades em potencial, as pesquisas sobre a empresa, as classificações, as vantagens e recursos para entrevistas em uma lista organizada que pode ser classificada ou categorizada por tags, visualizações ou status! Além disso, quando o recrutador perguntar sobre a sua atenção aos detalhes, o esforço que você dedicou a esse modelo de busca de emprego o surpreenderá. Faça o download desse modelo

9. Modelo de CRM do Excel

Fique no controle de suas oportunidades de vendas com este modelo de CRM Excel da Salesflare Não há como passar por uma postagem inteira sobre CRM sem fazer um link para um modelo do Excel!

O modelo de funil de vendas da Salesflare vem com quatro planilhas para você começar:

Lista de verificação

Funil de vendas

Configurações e instruções

Insights

Depois de inserir suas dados do cliente , você pode personalizar sua planilha na planilha Settings & Instructions (Configurações e instruções) e defina estágios personalizados - semelhantes aos status personalizados do ClickUp - para mostrar os estágios de vendas em seu pipeline. Na planilha Sales Funnel (Funil de vendas), é possível armazenar nomes de empresas e contatos, informações de e-mail, estágios de vendas, valor geral, probabilidade, progresso até a conquista, receita esperada e muito mais. Defina até mesmo lembretes de acompanhamento para a equipe a fim de ajudar a mover os negócios pelo funil e veja sua página Insights ser atualizada automaticamente. Baixe este modelo de CRM do Excel

10. Modelo de CRM de busca de apartamentos da ClickUp

Organize as próximas visitas a apartamentos e as comodidades para acelerar seu caminho até o apartamento perfeito com este modelo do ClickUp

O setor imobiliário pode ser um processo complicado, mas procurar um apartamento também não é brincadeira!

Use este Modelo de CRM de busca de apartamento no ClickUp para organizar seus possíveis novos apartamentos, ver as localizações exibidas em um mapa, agendar suas visitas em um calendário e registrar suas perguntas.

Os contratos necessários para garantir um apartamento podem não ser tão longos quanto o processo de compra de uma casa, mas esse ainda é o lugar onde você viverá pelo próximo ano - pelo menos. Certifique-se de conseguir o imóvel (alugado) dos seus sonhos com cinco maneiras altamente visuais de estruturar as informações do seu apartamento e seis status para organizar os resultados da sua pesquisa com este Folder detalhado no ClickUp. Faça o download deste modelo

11. Modelo de CRM de gerenciamento de atendimento ao cliente da ClickUp

O modelo de CRM de gerenciamento de atendimento ao cliente da ClickUp está prestes a se tornar o novo melhor amigo de todos os representantes de suporte

As empresas de SaaS usam CRM para criar relacionamentos, e ter um atendimento ao cliente de alto nível é um passo importante para que isso aconteça! Mas um excelente atendimento ao cliente também requer uma excelente organização, e este modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente da ClickUp foi projetado para vencer todos os tíquetes, bate-papos e problemas que você possa enfrentar!

O valor de um sistema de CRM avançado e completo está reunido em uma pasta que pode ser aplicada ao seu espaço de trabalho em segundos. Acesse seis status de tarefas úteis, cinco campos personalizados, sete visualizações e automações para monitorar seus negócios durante todo o processo.

Bônus:_ **Software de construção CRM Organize clientes e feedbacks como uma lista para exibir todos os tíquetes em seu Fluxo de trabalho de CRM ou arraste e solte-os em um quadro Kanban para movê-los para diferentes status. Use o modo de exibição de formulário do ClickUp para enviar uma pesquisa pré-criada de Solicitação de Atendimento ao Cliente que se torna instantaneamente uma tarefa e, em seguida, adicione detalhes importantes à tarefa do tíquete com os campos personalizados.

O atendimento ao cliente não é uma tarefa fácil, mas esse modelo minimiza a desordem para que você possa se concentrar nos clientes.

Verifique isto_ **Software de CRM para empresas de serviços ! Faça o download deste modelo

12. Modelo de quadro branco de CRM da ClickUp

Faça o download deste modelo

Este modelo Modelo de quadro branco de CRM da ClickUp permite que sua equipe colabore no gerenciamento do pipeline de vendas, no acompanhamento de leads, negócios, contas e contatos. Ter um CRM na visualização de quadro branco é uma ótima maneira de garantir que toda a equipe esteja ciente dos leads, das vitórias da equipe e dos novos clientes em potencial.

Use este modelo de quadro branco de CRM para melhorar a colaboração e a visibilidade da sua equipe de vendas. Faça o download deste modelo Related:

FAQs sobre modelos de CRM

Como posso personalizar um modelo de CRM para atender às minhas necessidades comerciais?

Personalizar um modelo de CRM para atender às suas necessidades comerciais é um processo simples. Você precisará decidir quais recursos precisa do modelo e determinar os campos de dados que serão necessários. Depois de identificar os elementos essenciais do modelo, você poderá personalizá-lo ajustando cores, fontes, imagens e muito mais.

Quais são as limitações do uso de um modelo de CRM do Excel?

O Excel é uma ferramenta poderosa, mas tem suas limitações quando usado como um CRM. Os modelos de CRM do Excel só podem armazenar quantidades limitadas de dados e não têm os recursos de nível empresarial normalmente encontrados em softwares de CRM dedicados, como o ClickUp. O uso do Excel como CRM também costuma ser menos eficiente em termos de tempo, pois o Excel não oferece ferramentas de automação ou integrações com outros sistemas, o que significa que você teria de importar e exportar dados manualmente entre sistemas diferentes, se necessário.

Posso usar um modelo de CRM em vez de um software de CRM dedicado?

Sim! Os modelos de CRM são uma ótima maneira de obter todos os recursos de um CRM completo sem precisar investir em um sistema completo. Com os modelos de CRM, você pode criar de forma rápida e fácil uma versão personalizada do CRM que atenda às suas necessidades específicas. Você também pode usar um modelo como ponto de partida e personalizá-lo ainda mais com recursos adicionais ou integrações, conforme necessário. Em última análise, o uso de um modelo é uma maneira eficiente e econômica de acessar os benefícios de uma solução de CRM de nível empresarial sem o incômodo associado ao desenvolvimento personalizado.

E quando você estiver pronto para usar um software de CRM, o ClickUp tem tudo o que você precisa !

Se você gosta de modelos de CRM, deixe-me ouvir seu sCRM!

O CRM deve ser sua opção para melhorar o gerenciamento geral dos dados do cliente, o alinhamento entre departamentos e o aprimoramento de seus resultados. E usar software de CRM dinâmico economiza muito tempo para você começar. 💨

Os modelos de CRM podem ser usados para quase tudo. Portanto, é importante que seu modelo seja personalizável para se adequar a inúmeros casos de uso! Todos esses 10 modelos agregam muito valor ao seu processo de CRM, mas tudo se resume à sua preferência pessoal e ao processo da empresa.

O ClickUp foi projetado para ser usado por equipes de qualquer tamanho e em todos os setores. Ele está repleto de ferramentas funcionais para criar seu CRM do zero ou simplesmente escolher um de nossos biblioteca de modelos . Mas a melhor parte? É grátis! 💸

Acesse toneladas de modelos de CRM, além de 100 MB de armazenamento, tarefas e membros ilimitados, mais de 1.000 integrações, documentos colaborativos e muito mais gratuitamente, para sempre, no ClickUp! 🦄