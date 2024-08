20 modelos de planilhas gratuitas em Excel e ClickUp

As planilhas estão entre as ferramentas mais versáteis ferramentas organizacionais que você pode encontrar. De listas de discussão a gerenciamento de projetos, é quase impossível encontrar uma tarefa de negócios que não seja aprimorada com essas práticas células, linhas e colunas.

Mas nós entendemos.

É difícil olhar para uma planilha vazia do Google ou do Microsoft Excel e criar qualquer uma dessas funções do zero. Mas há uma boa notícia: com os modelos de planilhas, sua estrutura já está criada e pronta para ser usada.

20 modelos de planilhas gratuitos para usar em 2024

Se você está procurando melhorar gerenciamento de tempo ou elaborar um orçamento, temos muitos dos melhores modelos de planilhas disponíveis para atender às suas necessidades específicas. Comece a usar esses 20 modelos de planilhas prontos para uso.

1. Modelo de planilha do ClickUp

Mantenha a simplicidade com este modelo de planilha fornecido pelo ClickUp

Às vezes, as melhores coisas da vida são simples. Isso certamente é verdade com o Modelo de planilha do ClickUp que fornece um layout básico, mas eficaz, que ajuda a manter o controle de seus clientes B2B o tempo todo.

Basta inserir informações básicas como tipo de cliente , setor, contato, site e receita em cada linha. Em seguida, use as exibições individuais (como filtragem por setor, cliente por tipo e outras) para classificá-las facilmente e manter uma visão geral de sua base de clientes.

Quer ouvir a melhor parte? O sistema ClickUp's software de planilha eletrônica inclui até mesmo um cliente formulário de admissão que preenche as informações de um novo cliente nos campos da planilha logo no início. Isso simplifica a entrada de dados e permite que você se concentre no que faz de melhor: vender seus produtos e construir seu negócio! Faça o download deste modelo

2. Modelo de planilha de gerenciamento de projetos ClickUp

Acompanhe facilmente seus projetos com este modelo de planilha de gerenciamento de projetos da ClickUp

Toda empresa precisa planejar seu projeto. Mas nem toda empresa tem os processos e as ferramentas certas para simplificar esse processo. Você precisa de um fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos e este Modelo de planilha de gerenciamento de projetos do ClickUp pode ajudá-lo a chegar lá.

Cada projeto é uma linha no modelo, e você pode editar facilmente seu status ou marcá-lo como prioritário . Acompanhe seu progresso nas diversas fases do projeto, anote as aprovações e especifique os horários de início e término de cada fase. Em seguida, classifique por cada uma dessas variáveis para sempre acompanhar quais projetos precisam ser trabalhados com mais urgência e onde você pode respirar mais aliviado.

A melhor parte: esses modelos de gerenciamento de projetos também se integram a alguns de nossos aplicativos favoritos modelos de planejamento de projetos . Mantenha a visão geral em seu planilha de gerenciamento de projetos e, em seguida, anexe uma plano de projeto para cada um deles para obter mais detalhes. E pronto! Um fluxo de trabalho simples, mas eficaz.

Ou transforme toda essa tabela em um arquivo baixado (Excel ou CSV) para criar rapidamente suas próprias planilhas em outras ferramentas. Faça o download deste modelo

3. Modelo de planilha editável ClickUp

Mantenha-se organizado com este modelo de planilha editável do ClickUp

Pronto para seu próximo demonstrativo financeiro? Se você for como a maioria dos gerentes, provavelmente não. Mas pelo menos você pode ter as ferramentas necessárias para tornar esse doloroso processo um pouco menos doloroso.

As Modelo de planilha editável ClickUp vem em seu socorro. Esse modelo de orçamento foi projetado especificamente para ajudá-lo a criar demonstrações financeiras. Ele inclui até mesmo uma função de revisão e aprovação para manter o controle da supervisão pela qual um novo demonstrativo financeiro deve passar.

E isso é só o começo. Você também terá campos personalizados para itens de linha como vendas brutas, custo de produtos vendidos, despesas administrativas e vendas líquidas. Você pode até mesmo incluir notas com mais nuances, como estágios de aprovação até o CFO e o CEO, devoluções e abatimentos e muito mais. Somando tudo isso, este é um modelo de orçamento realmente abrangente para empresas que desejam facilitar o processo de geração de relatórios financeiros. Faça o download deste modelo

4. Modelo de planilha do ClickUp Real Estate

Torne seu nicho mais agradável com este modelo de planilha de imóveis da ClickUp

Agentes imobiliários experientes sabem que manter o controle das muitas propriedades que estão sendo vendidas pode se tornar rapidamente impossível. Foi isso que nos levou a criar o Modelo de planilha ClickUp Real Estate .

Acompanhe o progresso do status de comprador ou vendedor e todos os detalhes de que você precisa com esse modelo versátil. Além disso, essa planilha pode funcionar como um modelo de orçamento com campos personalizados específicos para rastrear o marketing imobiliário e custos de fechamento, taxas, preço pedido e final, e muito mais que vem com o setor.

Os campos personalizados também podem incluir questões importantes de gerenciamento de dinheiro com seus clientes, como custos de seguro de propriedade, impostos sobre a propriedade, preços estimados de compra, custos de reparo e previsões de aumento do mercado. Se você deseja um dos modelos gratuitos mais personalizáveis para fins imobiliários, este é o modelo ideal.

Não são necessários mais modelos do Excel com visualizações personalizáveis que permitem que você tenha uma visão geral de todas as propriedades no mercado ou filtre por localização (visualização de mapa), status de vendas (visualização de lista) e muito mais. Faça o download deste modelo

5. Modelo de planilha de orçamento de projeto ClickUp com WBS

Gerencie os orçamentos de seus projetos com facilidade com este modelo

O processo de gerenciamento de orçamentos de projetos pode se complicar rapidamente. Antes que você perceba, está atrasado no cronograma e no orçamento, tentando desesperadamente recuperar o atraso e entregar o que precisa no prazo. Deve haver uma maneira melhor.

Mas é claro que existe! Entre no Orçamento de projeto ClickUp com modelo de EAP o ClickUp Project Budget With WBS Template (Orçamento de projeto com modelo WBS) é uma planilha projetada especificamente para tornar simples e direto o controle de qualquer projeto comercial.

Categorize facilmente diferentes tipos de despesas. Marque essas despesas em diferentes níveis de prioridade. Acompanhe as taxas e horas de mão de obra, custos e muito mais. Como um bônus adicional, você pode atribuir um Estágio da WBS para garantir que as despesas estejam alinhadas com o fluxo e o cronograma mais amplos do projeto neste modelo de orçamento! Faça o download deste modelo

6. Modelo de planilha de plano orçamentário pessoal do ClickUp

Gerencie seu orçamento pessoal com ainda mais facilidade com este modelo

Nem todos os orçamentos, é claro, precisam estar relacionados a negócios. Às vezes, você só precisa controlar suas próprias finanças, e é aí que uma alternativa como o Modelo de plano orçamentário pessoal do ClickUp é muito útil.

Use esse modelo de lista como seu rastreador financeiro para atingir suas metas financeiras e evitar que suas finanças saiam do controle. Preencha as seções de despesas e receitas e, em seguida, reúna tudo na visão geral do Resumo do orçamento, que calcula automaticamente os itens numerados em campos personalizados (ou seja, total orçado ou custo total).

A simplicidade é fundamental aqui, com apenas seis colunas que mantêm seu foco no que é mais importante. Adicione despesas ou datas de vencimento, orçamento planejado e real e muito mais para personalizar os detalhes mais importantes para acompanhar o seu dinheiro. Ao final, você terá a visão geral de que precisa para manter o controle de suas finanças. Faça o download deste modelo

7. Modelo de planilha de orçamento simples do ClickUp

Mais orçamentos? Mais orçamentos.

Vamos nos ater ao tema dos orçamentos, apenas para nos divertirmos. Os Modelo de orçamento simples do ClickUp funciona bem porque não é apenas fácil de usar, mas também organiza tudo por mês, o que permite que você olhe rapidamente para frente e planeje com antecedência.

A meta aqui é uma visão geral anual, e tudo nesse modelo de gerenciamento aponta para essa direção. Nas seções de receitas e despesas, há bastante espaço para itens individuais, e você também pode designar tipos de despesas, receitas e contas para facilitar a categorização e acompanhar suas aspectos mais importantes da contabilidade .

Modelos de entrada de dados como esse também apresentam outra vantagem fundamental de planilhas bem elaboradas: a capacidade de realizar cálculos em seu nome. As despesas e receitas mensais são computadas automaticamente, permitindo que você mantenha sempre uma visão precisa do seu fluxo financeiro anual. Faça o download deste modelo

8. Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp

Domine sua agenda com um ponto de partida abrangente

Chega de tentar descobrir como calcular o tempo no Excel . Claro, é uma habilidade útil, mas você não precisará dela quando começar a usar o Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp .

O gerenciamento do tempo é um dos maiores desafios na vida cotidiana da maioria das pessoas. Você tem muitas tarefas diárias que precisam ser programadas. Mas você também quer encontrar tempo para atingir seus objetivos maiores. Este modelo o ajuda a otimizar e controlar sua agenda para trazer organização à sua vida diária.

As atividades são organizadas por dias, com categorias em uma lista suspensa simples para selecionar itens como pessoal, escola e trabalho, o que contribui para a estrutura organizacional. Você pode estimar o tempo necessário para cada tarefa com antecedência ou acompanhá-la em tempo real. O melhor de tudo é que esse modelo usa todas essas informações para criar uma carga de trabalho que permite ver onde você está gastando seu tempo e onde talvez precise diminuir um pouco o ritmo. Faça o download deste modelo

9. Modelo de planilha de orçamento empresarial do Excel

via Microsoft Excel

Se você estiver procurando um modelo de planilha de orçamento fora do ClickUp, essa pode ser a opção certa para quem tem conhecimentos de Excel. Dos modelos gratuitos do Excel nesta lista, o modelo de orçamento empresarial da Microsoft é o melhor para ajudá-lo a controlar facilmente as receitas e despesas da sua organização, tudo formatado de forma a permitir que você simplesmente insira os números para começar.

É claro que você ainda pode personalizar essa planilha do Excel, se necessário. Todos os textos, imagens e gráficos são totalmente desbloqueados e podem ser alterados ou marcados. Isso inclui os gráficos na lateral desse modelo do Excel que resumem visualmente as informações para manter uma visão geral rápida e eficaz para qualquer pessoa que leia ou revise seu orçamento. Faça o download deste modelo

10. Modelo de planilha de controle de projeto do Excel

via Microsoft

Pode não ser uma opção completa de gerenciamento de projetos, mas este modelo de planilha do Excel Project Tracker ainda pode se tornar uma parte essencial do seu documentação do projeto esforços. Semelhante ao modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp mencionado acima, há uma linha por projeto, juntamente com alguns detalhes básicos do projeto para manter uma visão geral fácil desse modelo gratuito do Excel.

Acompanhe seus projetos por categoria ou classifique por cada proprietário de projeto para estabelecer responsabilidades e carga de trabalho. Adicione datas de início e término, tempo estimado necessário, níveis de prioridade e muito mais para estabelecer quais projetos são mais importantes e determinar os acompanhamentos necessários.

Em seguida, compartilhe seu rastreador de projetos com os principais participantes para manter todos informados, baixando os modelos de amostra em arquivos do Excel. Das planilhas do Excel nesta lista, esta é uma ótima opção para o monitoramento de projetos modelo de gerenciamento de inventário para obter todos os seus detalhes mais importantes em um único arquivo do Excel. Faça o download deste modelo

11. Modelo de planilha e gráfico de Gantt do Excel por Vertex42

via Vértice42 Ah, sim, o bom e velho gráfico de Gantt. Ele tem mais de 100 anos, mas ainda é popular por algum motivo.

Esse modelo de gráfico de Gantt do Excel traz todos os gráficos e barras visuais para a sua tela, ajudando-o a entender as diferentes tarefas envolvidas em um cronograma de projeto maior.

Se você já tentou criar um gráfico de Gantt do zero, vai adorar esse modelo gratuito do Excel. Ele oferece todos os benefícios da ferramenta, sem a dor de cabeça de criar manualmente as inúmeras linhas e colunas que são comuns em outros modelos de planilhas.

Organize diferentes tarefas em categorias e, em seguida, defina suas datas de início e término neste modelo do Excel. Bloqueie essas tarefas automaticamente na planilha do Excel, com uma linha do tempo semanal categorizada e detalhada o suficiente para manter o controle. Faça o download deste modelo

12. Modelo de planilha de CRM em Excel da Salesflare

via Salesflare

Chegou a hora de uma verdade simples: se você gerencia clientes de alguma forma, precisa de pelo menos alguns tipo de sistema de CRM . Saiba onde estão seus clientes atuais e potenciais a qualquer momento para envolvê-los da forma mais eficaz possível com modelos de planilhas do Excel como este.

Fazer isso pode levar a soluções de software grandes e complicadas com investimentos de seis dígitos. Mas, pelo menos no início, você pode começar com o básico neste modelo do Excel.

Insira os dados básicos do cliente nos modelos de planilha Excel da Salesflare, como este, e defina estágios personalizados para mostrar o estágio atual do ciclo de vendas de cada cliente. Armazene informações de contato, valor, receita esperada e muito mais, depois trabalhe com sua equipe para mover esses leads pelo funil e acompanhe o progresso por meio da guia Insights automatizada. Faça o download deste modelo

13. Modelo de planejamento de recursos do Excel por Tactical Project Manager

via Gerenciador de recursos táticos Especialmente para grandes equipes e projetos, alocação de recursos torna-se uma parte essencial da equação de gerenciamento organizacional e de projetos. É isso que torna este modelo do Excel para planejamento de recursos do Tactical Resource Manager tão valioso.

Organizado por mês em uma extremidade e por membro da equipe ou líder na outra. Modelos de planilhas como esse proporcionam uma maneira fácil e bidimensional de ficar de olho em quem recebe quais recursos e quando.

Igualmente importante, esse documento pode funcionar como um modelo de gerenciamento de inventário, ajudando-o a prever quem precisa de recursos para as próximas tarefas. Esse modelo gratuito do Excel se integra perfeitamente a qualquer tipo de software de planejamento de projetos projetado para fazer avançar suas prioridades organizacionais. Faça o download deste modelo

14. Modelo de relatório de vendas trimestrais do Microsoft Excel

Modelo de relatório de vendas trimestral para Excel

Deseja acompanhar o desempenho de seus vários produtos em um período de vários meses? Você veio ao lugar certo. O modelo de relatório de vendas trimestrais do Microsoft Excel faz exatamente isso, com ênfase nos resultados trimestrais.

Insira seus produtos e suas vendas exatas por trimestre no modelo de linha do tempo. Em seguida, observe o Excel contabilizar as vendas anuais e converter os dados em um gráfico de barras que o ajudará a analisar tendências e tomar decisões futuras.

Melhor ainda, você pode obter relatórios de vendas exclusivos para cada projeto em modelos de planilhas do Excel como este. E, é claro, você pode se beneficiar de todos os recursos usuais da Microsoft, como animações, gráficos e transições que melhoram o compartilhamento de arquivos do Excel e a revisão dos relatórios criados. Faça o download deste modelo

15. Modelo de rastreamento de problemas do Excel por Template.net

Via Template.net

Todo software ou outro tipo de produto terá bugs e problemas em suas fases de desenvolvimento e atualização. O processo correto de rastreamento de problemas pode ajudá-lo a registrar e monitorar esses problemas para eliminá-los antes que se transformem em problemas sérios.

A planilha de rastreamento de problemas do Template.net Excel funciona como um modelo de lista de tarefas, mas com muito mais. Registre cada problema que sua equipe ou processo de teste descobrir e atribua um membro da equipe, uma prioridade e um prazo para corrigi-lo.

Em seguida, acompanhe o processo de resolução do problema. Isso permite que você tenha uma visão geral fácil das coisas que a sua equipe ainda precisa fazer para resolver o problema antes ou depois do lançamento - tudo com a ajuda desse modelo de lista de tarefas. Faça o download deste modelo

5 modelos de planilhas Excel de bônus

Comece a monitorar projetos com modelos de planilhas

Os modelos de planilhas corretos são uma dádiva de Deus. Mas, como qualquer pessoa que já os utilizou pode atestar, eles ainda existem isoladamente. Mesmo o melhor modelo de planilha do Excel não pode se conectar facilmente ao restante do fluxo de trabalho do projeto ou a outros trabalhos.

É isso que torna uma plataforma de software como o ClickUp tão valiosa. Você pode usá-la para gerenciar projetos, orçamentos e planilhas de horas, interagir com equipes e muito mais. Você pode até mesmo usá-la como um software de compartilhamento de arquivos para mover e colaborar em arquivos de qualquer tipo - e sim, isso inclui planilhas.

Então, o que está esperando? Registre-se para obter sua conta ClickUp gratuita hoje mesmo para saber como transformar planilhas excelentes, porém estáticas, em uma parte de um todo maior.