10 melhores softwares de compartilhamento de arquivos para documentos on-line em 2024

Os sistemas operacionais desatualizados e os formatos de arquivo sem suporte estão atrapalhando o trabalho com documentos on-line?

O software de compartilhamento de arquivos facilita o trabalho de uma força de trabalho híbrida colaborar com as equipes com equipes, partes interessadas e clientes. De pequenas empresas a corporações globais, todos se beneficiam de um local central para acessar documentos de trabalho importantes.

Com um solução de colaboração com a solução de colaboração on-line, sua equipe pode recuperar horas de trocas de e-mails e transferências de arquivos que consomem muito tempo. A maneira como redigimos, armazenamos e compartilhamos documentos on-line tem um enorme impacto em nossos fluxos de trabalho diários.

Neste guia, analisaremos os principais softwares de compartilhamento de documentos e os seus principais recursos para encontrar a melhor solução para a sua equipe!

O que é software de compartilhamento de arquivos?

O software de compartilhamento de arquivos é um programa ou aplicativo de computador que facilita a troca e o compartilhamento de arquivos entre vários usuários ou dispositivos conectados em uma rede. Ele permite que os usuários façam upload, download e transferência de vários tipos de arquivos, como documentos, imagens, vídeos e muito mais.

O que você deve procurar em um software de compartilhamento de arquivos de documentos?

Os gerentes de projeto devem procurar por controle de versão, sincronização de arquivos e colaboração em tempo real recursos em sua solução de software de compartilhamento de arquivos

Sua equipe trabalha com conteúdo multimídia, como imagens, apresentações, marcações ou bancos de dados ? Esses tipos de arquivos especiais requerem determinados ferramentas de edição diretamente no software . Da edição de texto à criação de protótipos e tudo mais, sua equipe se beneficiará de ter ferramentas de produtividade ao seu alcance para editar e gerenciar seus arquivos.

Aqui estão outros recursos que devem ser considerados ao escolher um software de compartilhamento de arquivos:

Segurança : Permissões, autenticação de usuário e criptografia de ponta a ponta para proteger documentos confidenciais

: Permissões, autenticação de usuário e criptografia de ponta a ponta para proteger documentos confidenciais Capacidade de armazenamento : Todos os arquivos são acomodados e armazenados com segurança em um único local, independentemente do tamanho ou do volume, para evitar atrasos nos projetos

: Todos os arquivos são acomodados e armazenados com segurança em um único local, independentemente do tamanho ou do volume, para evitar atrasos nos projetos Intuitiva interface : Fácil de adaptar aos sistemas e fluxos de trabalho atuais sem interrupções

: Fácil de adaptar aos sistemas e fluxos de trabalho atuais sem interrupções Backup e recuperação : Backups automáticos em intervalos regulares e funções de recuperação para reverter a exclusão ou corrupção acidental

: Backups automáticos em intervalos regulares e funções de recuperação para reverter a exclusão ou corrupção acidental Integrações: O software de gerenciamento de projetos ou as soluções de armazenamento em nuvem podem acessar os arquivos de forma segura e protegida para melhorar a colaboração e os fluxos de trabalho

O compartilhamento de arquivos é um recurso inestimável para as equipes modernas acessarem a versão mais atualizada dos materiais e do trabalho, não importa onde estejam ou em que dispositivo estejam.

Ele também proporciona tranquilidade às equipes ao enviar arquivos confidenciais ou editar um documento importante com várias pessoas ao mesmo tempo!

10 melhores softwares de compartilhamento de arquivos em 2024

Compartilhe arquivos no ClickUp Docs, na visualização de bate-papo, na visualização de lista e muito mais

O ClickUp é uma plataforma de produtividade projetada para que equipes de qualquer tamanho colaborem melhor e gerenciem o trabalho em um só lugar. O recurso Docs nativo facilita a formatação, a atualização e o compartilhamento de documentos internos e externos com qualquer pessoa. Use subpáginas aninhadas em um único Doc para organizar documentos relacionados e definir níveis de proteção para evitar alterações indesejadas. Documentos do ClickUp são perfeitos para trabalho remoto em tempo real e assíncrono. Com acesso à documentação relevante dentro do contexto de tarefas e projetos, não há necessidade de alternar entre diferentes aplicativos!

Além disso, o ClickUp se integra a mais de 1.000 ferramentas de trabalho para que as equipes possam conectar seus aplicativos mais usados e simplificar os fluxos de trabalho!

Melhores recursos do ClickUp

5. nTask

via nTarefa nTask é um ferramenta de gerenciamento de projetos ajudando as equipes a trabalharem juntas de forma eficaz, mantendo a responsabilidade e a transparência em seus projetos. Com o nTask, as equipes podem melhorar a comunicação, a visibilidade e a colaboração, permitindo que executem as tarefas com mais êxito. A plataforma oferece uma série de recursos, incluindo gerenciamento de tarefas, controle de tempo, colaboração em equipe e relatórios, facilitando o gerenciamento dos projetos pelas equipes do início ao fim.

A ferramenta fornece um local centralizado para todas as informações relacionadas ao projeto, garantindo que todos estejam na mesma página e tenham acesso às atualizações mais recentes. Isso facilita a colaboração entre os membros da equipe, o fornecimento de feedback e a garantia de que as tarefas sejam concluídas no prazo.

Melhores recursos do nTask

Várias integrações com software de compartilhamento de arquivos, incluindo Google Drive e Dropbox, para ampliar a funcionalidade da plataforma

Várias visualizações de tarefas para organizar o trabalho de diferentes maneiras

Ferramentas de bate-papo para se conectar com os membros da equipe

Relatórios e controle de tempoGerenciamento de arquivos e documentos !

8. PandaDoc

via PandaDoc O PandaDoc é uma poderosa ferramenta de gerenciamento de documentos que oferece às equipes acesso em tempo real a aprovações, comentários e controle de versões. Com o PandaDoc, os usuários podem criar, editar e colaborar em documentos, para que todos estejam na mesma página e possam acessar as atualizações mais recentes. A plataforma também inclui uma série de recursos inteligentes, como variáveis e lógica condicional, que ajudam os usuários a eliminar erros e agilizar os fluxos de trabalho dos documentos.

A ferramenta facilita para as equipes a criação de documentos precisos e sem erros e a obtenção de sucesso. Ao utilizar o PandaDoc, as equipes podem simplificar seus fluxos de trabalho, reduzir erros e aumentar a produtividade geral.

Melhores recursos do PandaDoc

Marca personalizada para personalizar documentos com a marca, incluindo logotipos e esquemas de cores

Análises para uma visão detalhada de como os destinatários interagem com os documentos

Modelos para criar e salvar documentos em diferentes formatos e estilos

Colaboração em tempo real para trabalhar em arquivos grandes com outros membros da equipe

Assinaturas eletrônicas para assinar e enviar arquivos

Limitações do PandaDoc

Menos integrações e preços mais caros do que outros softwares de compartilhamento de arquivos

Funcionalidade limitada do aplicativo móvel em comparação com a versão da Web

Preços do PandaDoc

Versão gratuita

Essenciais : uS$ 19/mês por usuário

: uS$ 19/mês por usuário Business : $49/mês por usuário

: $49/mês por usuário Empresa: Entre em contato com a PandaDoc para obter detalhes

Avaliações e resenhas do PandaDoc

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 900 avaliações)

9. Caixa

via Caixa O Content Cloud da Box é uma ferramenta poderosa que oferece às empresas uma plataforma segura para colaboração em conteúdos importantes. Com tantas pessoas envolvidas em uma empresa típica, desde equipes e clientes até parceiros e fornecedores, é fundamental ter um local centralizado para colaboração.

Um dos principais benefícios do Content Cloud in Box são seus recursos de segurança. A plataforma foi projetada para manter todo o conteúdo seguro, garantindo que as informações confidenciais estejam protegidas o tempo todo. Isso dá às empresas a tranquilidade de saber que seu conteúdo está seguro e permite que elas se concentrem em atingir suas metas.

Melhores recursos do Box

Ferramentas avançadas de aprendizado de máquina para proteção nativa contra vazamento de dados e detecção de ameaças cibernéticas

Integrações com outros aplicativos de trabalho, como ClickUp, Microsoft Teams e Oracle NetSuite

Box Notes para criar planos e cronogramas de projetos

Box Sign para assinaturas eletrônicas ilimitadas

Função de um clique para enviar arquivos grandes

Limitações do Box

A tentativa de abrir vários arquivos PDF a partir da interface de pesquisa do Box Drive pode causar um erro

A criptografia de chave privada é um recurso pago

Preços do Box

Entre em contato com a Box para obter detalhes

Avaliações e resenhas da Box

G2 : 4.2/5 (mais de 4.800 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 4.800 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 5.000 avaliações)

10. OneDrive

via Microsoft OneDrive O Microsoft OneDrive é uma ferramenta avançada para colaboração em equipe e compartilhamento de arquivos. Com sua interface e recursos intuitivos, ele permite que as equipes armazenem e compartilhem arquivos facilmente de qualquer lugar com uma conexão à Internet.

A plataforma também oferece compartilhamento seguro de arquivos e configurações de segurança de nível empresarial para garantir que os dados sejam mantidos em segurança. O trabalho com software de compartilhamento de arquivos é essencial para a colaboração entre as equipes, por isso o OneDrive facilita a definição de permissões de usuário em diferentes níveis e fornece criptografia para maior tranquilidade.

Melhores recursos do OneDrive

Segurança avançada, incluindo criptografia, autenticação de dois fatores e data de validade para links compartilhados

Integração perfeita com outros aplicativosMicrosoft Office aplicativos

Backup automático de documentos e número do histórico de versões de arquivos digitais

Bloqueio de download de arquivos compartilhados trabalho de software de compartilhamento de arquivos

Controles de compartilhamento para autorizar usuários específicos

Limitações do OneDrive

Valor potencialmente limitado se as equipes não estiverem usando outros produtos do Microsoft Office

Sem chat ao vivo ou linha de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana

Preços do OneDrive

OneDrive para Empresas (Plano 1) : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário OneDrive para Empresas (Plano 2) : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Microsoft 365 Business Basic : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Microsoft 365 Business Standard: uS$ 12,50/mês por usuário

Avaliações e resenhas do OneDrive

G2 : 4.3/5 (9.098 avaliações)

: 4.3/5 (9.098 avaliações) Capterra: 4.5/5 (10.526 avaliações)

Encontre o melhor software de compartilhamento de arquivos para sua equipe

Pronto para levar a colaboração da sua equipe para o próximo nível? O ClickUp é a solução perfeita com uma interface intuitiva e recursos avançados. Organize todos os tipos de conteúdo, atribua tarefas e prazos, armazene documentos, planeje cronogramas de projetos e acompanhe o progresso - tudo em um só lugar.

Se você faz parte de uma equipe pequena ou de uma grande empresa, o ClickUp está aqui para simplificar até mesmo as partes mais difíceis do compartilhamento eficaz de arquivos. Crie uma conta gratuita hoje mesmo !