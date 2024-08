14 melhores soluções de software de planilhas em 2024 (gratuitas e pagas)

Seja trabalhando em finanças, desenvolvimento de software ou moda, todos os gerentes de projeto enfrentam o mesmo desafio em algum momento: representar e gerenciar dados. Quanto maior e mais complexo for um conjunto de dados, mais difícil será lidar com ele.

É nesse ponto que as soluções de software de planilha entram em cena. Com sua capacidade de personalização e versatilidade, essas ferramentas facilitam o manuseio de números e valores. Além de fornecer um espaço para inserir e classificar dados, elas o ajudam a calculá-los com fórmulas.

Há muitas ferramentas de planilhas no mercado, e encontrar a perfeita pode ser um desafio. Examinamos dezenas de opções, analisamos seus principais recursos, vantagens e desvantagens e escolhemos a dedo os 14 melhores softwares de planilhas para simplificar o gerenciamento de dados e outros processos relacionados ao PM!

O que você deve procurar em uma ferramenta de software de planilha?

Há certas características essenciais que sua próxima solução de software de planilha deve ter, tais como

Personalização: Ela deve permitir que você ajuste colunas e linhas, crie tabelas, adicione recursos visuais e use cores para criar um espaço exclusivo que se alinhe às metas e à marca da sua empresa. A plataforma deve ter uma barra de ferramentas de edição conveniente para permitir isso Versatilidade: Você deve ser capaz de usar o software para várias finalidades, seja criandoorçamento do projeto gerando relatórios financeiros ou delineando metas Facilidade de uso: O uso do software não deve exigir meses de treinamento e de tutoriais Escalabilidade: Ele deve ser capaz de lidar com conjuntos de dados maiores e mais complexos que podem surgir à medida que a empresa cresce Suporte a modelos: Deve permitir o uso de modelos que tornem a criação e a edição de planilhas mais rápidas e fáceis

Os 14 melhores aplicativos de planilhas para usar em 2024

Usamos os critérios discutidos acima para compilar uma lista das 14 principais plataformas de planilhas que oferecem o maior valor. Essas plataformas combinam confiabilidade, facilidade de uso e funcionalidade e podem ser usadas em qualquer setor. 💪

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma plataforma abrangente de gerenciamento de projetos. Um de seus muitos usos é criar planilhas e bancos de dados limpos, bem organizados e colaborativos, tudo graças ao Visualização da tabela do ClickUp .

Essa visualização permite criar planilhas funcionais para gerenciar documentos projetos, clientes e sua equipe. Graças às suas mais de 15 exibições, você pode representar e trabalhar com qualquer tipo de dados, desde fórmulas e progresso de tarefas até custos, preços e classificações. Você pode melhorar seu jogo de planilha anexando documentos e links à sua tabela.

O ClickUp ajuda a gerenciar seus dados, permitindo que você crie relacionamentos entre tarefas, garantindo assim fluxos de trabalho otimizados e determinando prioridades. É possível conectar clientes a projetos específicos e membros da equipe a relatórios de bugs e estabelecer dependências de tarefas.

A plataforma também oferece modelos fantásticos de planilhas que facilitam seu trabalho. Experimente Modelo de planilha de gerenciamento de projetos do ClickUp para dividir seu projeto em tarefas e adicione responsáveis, fases de rastreamento e monitorar prazos.

melhores recursos do #### ClickUp

Visualização de tabela

Visualizações de dados para qualquer tipo de trabalho

mais de 1.000 modelos

Ajuda a conectar tarefas para um fluxo de trabalho simplificado

Excelentes recursos de colaboração

Limitações do ClickUp

Alguns usuários tiveram problemas

O número de opções pode ser muito grande

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre : $0

: $0 Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise : Entre em contato para obter preços Avaliações e opiniões sobre o ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.300 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.300 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.700+ avaliações)

2. Microsoft Excel

Use o Microsoft Excel e suas mais de 450 fórmulas para organizar e gerenciar seus dados e fazer cálculos

Facilmente um dos programas de planilhas mais populares de todos os tempos, o Microsoft Excel oferece uma série de recursos para armazenar, manipular e visualizar dados.

O que mais lhe interessa é a barra de fórmulas localizada acima das colunas. É nela que você informa ao Excel o tipo de cálculo que deseja que ele faça. A ferramenta oferece 450+ fórmulas para manipular dados, sendo as mais populares SUM, IF, COUNT, MAX e AVERAGE.

Parece complicado? Não se preocupe, pois o Excel explica cada fórmula em detalhes. Além disso, ele o orienta sobre como usá-las e, se você cometer um erro, o Excel o informará sobre isso exibindo um valor de erro como #####, #DIV/0! ou #NOME?

O Excel também é fantástico para visualizar seus dados com tabelas e gráficos. Você só precisa selecionar os dados desejados e deixar o programa fazer sua mágica.

Melhores recursos do Microsoft Excel

Renomado programa de planilhas eletrônicas

mais de 450 fórmulas

As funções básicas são fáceis de usar

Criação simples de tabelas e gráficos

Limitações do Microsoft Excel

Vários usuários mencionam que a plataforma congela devido a conjuntos de dados grandes/complexos

A plataforma não tem a mesma aparência em todos os sistemas operacionais

Preços do Microsoft Excel

Consulte o site para ver os diferentes pacotes de preços

Avaliações e resenhas do Microsoft Excel

G2 : 4.7/5 (mais de 2.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.500 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 18.500 avaliações)

3. OnlyOffice

Via: OnlyOffice O OnlyOffice tem uma interface semelhante à do Excel e permite até mesmo carregar e editar planilhas do Excel. A plataforma permite a edição em tempo real, o que nos leva ao seu principal benefício: colaboração.

O OnlyOffice permite que você e sua equipe trabalhem juntos em planilhas, deixem comentários e conversem para garantir que todos estejam a par das últimas reviravoltas do projeto. Você também pode procurar o histórico de versões e recuperar informações específicas.

A plataforma lhe dá superpoderes de planilha com 400+ fórmulas e funções. Use modelos de tabela para facilitar seu trabalho, analise dados com tabelas dinâmicas, visualize informações com gráficos e diagramas, insira arquivos, proteja suas planilhas com senha, automatize tarefas, salve planilhas como PDFs e muito mais!

Melhores recursos do OnlyOffice

Interface familiar

Funciona tanto off-line quanto on-line

Excelentes opções de colaboração

mais de 400 funções e fórmulas

Prioriza a segurança

Limitações do OnlyOffice

Alguns usuários afirmaram que o carregamento de arquivos demora mais do que o esperado

Poderia se beneficiar de mais integrações

Preços do OnlyOffice

Docs Cloud :

Negócios : uS$ 8/mês por usuário VIP : Entre em contato para obter preços

: Docs Enterprise :

Para uso doméstico : $149 (pagamento único para até 10 usuários) Para empresas : Personalizável, o preço começa em US$ 1.500 para até 50 usuários

:

OnlyOffice avaliações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 300 avaliações)

4. Mesa de ar

Via: Tabela de ar Quer misturar o bom e velho visual de planilha eletrônica com a funcionalidade dos bancos de dados? Sente-se em um dos melhores softwares de planilha gratuitos, o Airtable!

O Airtable tem uma interface semelhante a uma planilha eletrônica com grades de colunas e linhas. No entanto, a plataforma é mais do que um software de planilha eletrônica - ela gira em torno de bancos de dados.

Você pode conectar os bancos de dados do Airtable a tabelas externas, acomodar todos os tipos e tamanhos de arquivos, isolar subconjuntos de dados e analisar os dados de diferentes pontos de vista, mantendo a integridade dos dados.

O Airtable é uma excelente plataforma para colaboração, pois várias pessoas podem editar e gerenciar bancos de dados simultaneamente. Você pode aproveitar as opções padrão do software de planilha, como criar gráficos, tabelas e tabelas dinâmicas a partir dos seus dados, realizar cálculos e filtrar informações.

Melhores recursos do Airtable

Ambiente flexível para manipulação de dados

Interface intuitiva

Foco em bancos de dados

Suporta um grande número de tipos e tamanhos de arquivos

Várias visualizações

Limitações do Airtable

Há uma curva de aprendizado para recursos avançados

Mais planos de preços seriam uma boa adição para alguns usuários

Preços do Airtable

Gratuito : $0

: $0 Mais : uS$ 10/mês por assento

: uS$ 10/mês por assento Pro : uS$ 20/mês por assento

: uS$ 20/mês por assento Enterprise: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões sobre o Airtable

G2 : 4.6/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.800 avaliações)

5. Smartsheet

Via: Smartsheet O que se obtém quando se mistura uma plataforma de gerenciamento de projetos e trabalho com planilhas eletrônicas? Você obtém o Smartsheet, um programa versátil com uma interface de grade de assinaturas.

A inserção de dados é fácil, e você pode adicionar colunas e linhas personalizadas para criar um espaço que corresponda perfeitamente às necessidades da sua empresa.

Com o Smartsheet, você pode gerar relatórios relacionados a projetos diretamente da visualização em grade. Automatize tarefas, colete dados por meio de formulários, crie dependências de tarefas e use modelos para tornar seu trabalho mais inteligente em vez de mais difícil!

A visualização em grade é compatível com vários tipos de colunas, como contatos, datas e símbolos. Ela permite que você anexe documentos e use a hierarquia de linhas e a formatação condicional para organizar seus dados. Essa visualização é adaptável a vários cenários, desde o gerenciamento de projetos e clientes até a garantia de conformidade e a revisão do feedback do cliente.

Você pode usar o Smartsheet para analisar fluxos de trabalho e processos para determinar a eficiência da sua equipe e planejar futuros empreendimentos com confiança.

Compare **Planilha de resumo vs. Asana !

Melhores recursos do Smartsheet

Visualização familiar em grade

Recursos avançados de gerenciamento de projetos e tarefas

Automação de tarefas

Formatação condicional

Suporte a diferentes tipos de dados

Limitações do Smartsheet

O domínio das opções avançadas leva tempo

Alguns usuários mencionaram que as configurações de nível de permissão poderiam ser atualizadas

Preços do Smartsheet

Gratuito : $0

: $0 Pro : uS$ 7/mês por usuário (até 10 usuários)

: uS$ 7/mês por usuário (até 10 usuários) Business : uS$ 25/mês por usuário (mínimo de três usuários)

: uS$ 25/mês por usuário (mínimo de três usuários) Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Smartsheet

G2 : 4.4/5 (mais de 13.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2.900 avaliações)

6. Pilha

Via: Empilhamento Deseja um híbrido de planilha e banco de dados que enfatize a colaboração e permita criar e automatizar fluxos de trabalho?

O Stackby se baseia em bancos de dados sem código com uma aparência familiar de planilha. Você pode usá-lo como uma plataforma de planilha comum - inserir dados, calcular e criar relatórios. Mas, com o Stackby, você também pode transformar sua planilha em um banco de dados relacional robusto e sem código.

A plataforma permite que você colete dados por meio de formulários e oferece exibições como Grid, Kanban e Calendar. Use mais de 25 tipos de colunas, conecte suas tabelas e aproveite a formatação condicional e as opções avançadas de filtragem.

A melhor parte é que você não precisa atualizar seus dados manualmente - basta conectar suas tabelas a APIs e deixar que o banco de dados faça o trabalho por você.

Com base nos dados de seus bancos de dados, você pode construir painéis com recursos visuais, como gráficos, diagramas ou rastreadores de metas.

melhores recursos do #### Stackby

Ajuda a criar bancos de dados sem código

Permite que você conecte tabelas a APIs

Vários tipos de colunas

Várias exibições

Interface simples e fácil de usar

Limitações do Stackby

Vários usuários mencionaram que são desconectados da plataforma com frequência

Mais conexões de API seriam benéficas

Preços da Stackby

Gratuito : $0

: $0 Pessoal : $4/mês por usuário

: $4/mês por usuário Econômico : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Empresarial : $16/mês por usuário

: $16/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual.

Stackby classificações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 70 avaliações)

7. Mesa do mar

Via: Tabela de mar Outra combinação de banco de dados e planilha, o SeaTable está repleto de recursos que fazem com que a organização e a manipulação de dados pareçam um dia na praia!

O SeaTable permite que você insira novos dados usando formulários, API ou integrações. Ele é compatível com todos os tipos de dados, desde texto, datas e números até imagens, e-mails, arquivos e URLs.

Você tem controle total sobre tudo o que acontece no seu banco de dados. É possível filtrar dados, personalizar configurações de permissão, editar cores, alternar entre exibições, compartilhar o trabalho com colegas de trabalho e terceiros e transformar seus dados em tabelas e gráficos.

O SeaTable também oferece impressionantes opções de automação. Otimize tarefas repetitivas usando scripts em Javascript e Python, faça cálculos em todas as linhas e colunas (como no Excel), crie notificações personalizadas para determinadas ações e execute processos específicos em horários programados.

Melhores recursos do SeaTable

Uma combinação de banco de dados e planilha

Várias maneiras de inserir dados

Excelentes recursos de automação

Notificações personalizadas

Limitações do SeaTable

Você precisa conhecer Javascript e Python para maximizar os benefícios da plataforma

Alguns usuários mencionam que a interface do usuário poderia se beneficiar de uma reformulação

Preços do SeaTable

Gratuito : 0€

: 0€ Mais : 7€

: 7€ Enterprise : 14€

: 14€ Nuvem dedicada: Entre em contato para obter preços

SeaTable avaliações e comentários

GetApp : 4.6/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 20 avaliações)

8. Quip

Via: Citações Pense no Quip como uma fusão dinâmica de planilhas, documentos e opções de bate-papo. Ele combina recursos poderosos para integrar os processos de vendas e aumentar a colaboração em tempo real

Por ser uma subsidiária do Salesforce, não é surpresa que você possa obter todas as listas, dados e relatórios do Salesforce diretamente do Quip, garantindo que você esteja trabalhando com as informações mais recentes.

Com as planilhas do Quip, você pode gerenciar seus dados de vendas e CRM, compartilhá-los com colegas de trabalho e clientes, realizar cálculos, automatizar processos e aproveitar modelos e integrações para facilitar ainda mais o seu trabalho. As configurações de permissão permitem que você decida quem pode fazer o quê em cada planilha.

A plataforma é equipada com 400+ funções e atalhos para ajudar você e sua equipe a fazer mais coisas em menos tempo.

Melhores recursos do Quip

Faz parte do ecossistema do Salesforce

Foco em vendas e CRM

Simplifica os processos e melhora a colaboração

Automação de tarefas

Limitações do Quip

Vários usuários afirmaram que a plataforma pode travar ao lidar com grandes conjuntos de dados

Uma interface de usuário mais personalizável seria uma boa adição

Preços do Quip

Inicial : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Mais : uS$ 25/mês por usuário

: uS$ 25/mês por usuário Avançado: uS$ 100/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual.

Quip avaliações e comentários

G2 : 4.2/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 150 avaliações)

9. EtherCalc

Via: EtherCalc Um software de planilha simples, baseado na Web e gratuito que não requer a criação de uma conta pode parecer um sonho. O EtherCalc torna isso uma realidade!

Tudo o que você precisa para começar a usar a plataforma é visitar seu site. Depois de criar sua planilha, você pode compartilhá-la com outras pessoas e trabalhar em conjunto em tempo real.

Essa não é uma plataforma de banco de dados robusta que permite automatizar tarefas, conectar planilhas ou integrar-se a outros programas. Trata-se de uma plataforma de planilha simples com uma interface sem confusão, perfeita para aqueles que não precisam de recursos sofisticados.

O EtherCalc é ideal para gerenciamento de inventário e criação de formulários de pesquisa, mas também pode ser útil para sessões de brainstorming.

Ele permite importar arquivos .csv, .ods e .xlsx e usar diferentes tipos de colunas, como texto, matemática, data e hora, dependendo dos dados que você deseja representar. Você também tem dúzias de fórmulas para escolher e gerenciar seus dados como um profissional!

Melhores recursos do EtherCalc

Interface simples

Não requer uma conta

Oferece suporte à colaboração em tempo real

Permite importar arquivos

Dezenas de funções e fórmulas

Limitações do EtherCalc

Alguns usuários mencionam que a plataforma tem dificuldades para abrir arquivos maiores

Preços do EtherCalc

Grátis

EtherCalc ratings and reviews

TrustRadius: 9,9/10 (3 avaliações)

10. Planilha Zoho

Via: Planilha Zoho Proveniente do Zoho, um pacote de software abrangente para empresas, o Zoho Sheet permite criar e gerenciar planilhas funcionais e trabalhar nelas com sua equipe.

A plataforma inclui mais de 350 funções predefinidas, permitindo que você manipule vários tipos de dados para qualquer finalidade, seja fazer um inventário, planejar um orçamento ou concluir uma tarefa relacionada a um projeto.

Com mais de 1.000 integrações, o Zoho Sheet permite automatizar suas planilhas e importar dados de várias fontes, incluindo o Excel.

O software prioriza a colaboração, para que você possa trabalhar em planilhas com colegas de trabalho e comentar, fazer alterações e discutir tarefas e projetos dentro delas. Você pode manter o controle de cada planilha bloqueando células para colaboradores selecionados, definindo permissões e revisando versões anteriores.

O Zoho Sheet tem um recurso revolucionário: um assistente de IA chamado Zia. O Zia está lá para responder a todas as perguntas relacionadas aos seus dados e planilhas, e o melhor é que ele entende inglês simples!

Melhores recursos do Zoho Sheet

Parte do ecossistema Zoho

mais de 1.000 integrações e mais de 350 funções predefinidas

Excelentes opções de colaboração

Assistente alimentado por IA

Limitações do Zoho Sheet

Vários usuários relatam que a edição de planilhas no aplicativo móvel pode ser lenta

A capacidade limitada de armazenamento pode ser um problema para quem trabalha com grandes conjuntos de dados

Preços do Zoho Sheet

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Zoho Sheet

G2 : 4.4/5 (mais de 140 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 150 avaliações)

11. LibreOffice

Via: LibreOffice O LibreOffice é um suite de escritório off-line gratuito, e muitos usuários o consideram uma excelente alternativa ao Microsoft Office. O programa de planilha eletrônica do pacote é chamado LibreOffice Calc.

A plataforma oferece 300+ funções para gerenciar conjuntos de dados pequenos e grandes e, se você não souber como usar algumas delas, o assistente integrado pode ajudar.

O recurso que se destaca é o DataPilot. Ele permite extrair dados brutos de diferentes bancos de dados e transformá-los em informações significativas que serão apresentadas em sua planilha.

Embora seja um programa off-line, o Calc oferece suporte a multiusuários. Compartilhe suas planilhas com outras pessoas, permita que elas insiram seus dados e minimize o risco de falhas de comunicação e duplicação de dados.

Por padrão, o Calc salva documentos no formato .odt. Porém, como muitas pessoas ainda usam o Excel, o Calc permite que você mantenha suas planilhas no formato .xlsx! Também é possível exportar planilhas para PDFs.

Melhores recursos do LibreOffice Calc

mais de 300 funções

O DataPilot permite que você manipule dados brutos

Suporte a vários usuários

Permite salvar planilhas em vários formatos

Limitações do LibreOffice Calc

Alguns usuários mencionaram que a opção de salvamento automático não é confiável

A interface poderia se beneficiar de uma atualização

Preços do LibreOffice Calc

Gratuito

Avaliações e resenhas do LibreOffice Calc

G2: 4.3/5 (mais de 20 avaliações)

12. Microsoft 365

Via: Escritório O Microsoft 365, anteriormente conhecido como Office 365, é um pacote de software composto por programas populares como Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Teams e OneDrive. Embora o Excel seja frequentemente sinônimo de planilhas, outros aplicativos da família Microsoft 365 também podem ajudá-lo a criar e manipular planilhas, embora esse não seja seu objetivo principal.

Por exemplo, se você estiver trabalhando em um documento do Word e precisar adicionar uma planilha a ele, não precisará iniciar o Excel. Em vez disso, é possível inserir uma planilha do Excel, inserir seus dados e usar as funções do Excel diretamente do Word!

Você pode fazer o mesmo no PowerPoint e enriquecer suas apresentações com planilhas do Excel.

Quando você adiciona uma planilha do Excel ao Word ou ao PowerPoint, a barra de ferramentas do Excel aparece na parte superior da tela, dando-lhe acesso total às funções e fórmulas do programa.

Melhores recursos do Microsoft 365

Um pacote de programas para diferentes finalidades

Permite combinar planilhas com documentos/apresentações

Interface amigável ao usuário

Incentiva a colaboração

Limitações do Microsoft 365

Os usuários relatam pequenos bugs ocasionais

A experiência móvel poderia ser aprimorada

Preços do Microsoft 365

Para empresas :

Business Basic : uS$ 6,00/mês por usuário Business Standard : uS$ 12,50/mês por usuário Business Premium : uS$ 22,00/mês por usuário Aplicativos para empresas : uS$ 8,25/mês por usuário

: Para uso doméstico :

Pessoal : uS$ 69,99/ano (um usuário) Familiar : uS$ 99,99/ano por (até seis usuários)

:

Avaliações e resenhas do Microsoft 365

G2 : 4.6/5 (mais de 4.900 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 4.900 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 13.000 avaliações)

13. Planilhas Google

Via: Planilhas do Google O Google Sheets é outra plataforma de planilhas amplamente utilizada, com um Interface semelhante à do Excel .

A plataforma oferece uma série de fórmulas e funções que permitem que você manipule vários tipos de dados com facilidade. Por ser baseado na nuvem, o Google Sheets possibilita a colaboração em tempo real, permitindo que você trabalhe com sua equipe independentemente do local.

A plataforma faz parte do ecossistema do Google, portanto, você pode extrair seus dados do Google Forms ou adicionar planilhas ao seu Google Docs ou Google Slides.

Outra qualidade essencial do Google Sheets é sua versatilidade. Você pode usá-lo em seu computador, laptop, tablet e dispositivo móvel, o que significa que você pode criar e editar planilhas mesmo quando estiver em trânsito!

O Google Sheets automatiza entradas repetitivas com o Smart Fill - ele detecta padrões e sugere as soluções mais adequadas, o que é outra opção conveniente e que economiza tempo.

Melhores recursos do Google Sheets

Funciona perfeitamente com as plataformas da família Google

Disponível no modo off-line

Automação de entradas

Pode ser usado em todos os dispositivos

Várias fórmulas e funções para criar e editar planilhas

Limitações do Google Sheets

Pode ser insuficiente ao lidar com conjuntos de dados complexos ou grandes

O salvamento automático nem sempre funciona

Preços do Planilhas Google

Gratuito para uso pessoal (com uma conta do Google)

para uso pessoal (com uma conta do Google) Inicial para empresas : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Padrão para empresas : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Business Plus: uS$ 18/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Google Sheets

GetApp : 4.7/5 (mais de 12.700 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 12.700 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 12.700 avaliações)

14. MultiRow

Via: Cidade da Uva Se você trabalha com JavaScript, conhece a dor de rolar por grades amplas para obter as informações desejadas. O MultiRow DataGrid ajuda você a personalizar sua grade e a escolher quais colunas e linhas serão exibidas em um formato empilhado.

Além de oferecer flexibilidade nos designs de layout, o MultiRow permite agrupar campos com base em sua estrutura hierárquica, mesclar células, congelar linhas/colunas específicas e usar o teclado para navegar pelas grades. Você também pode usar opções avançadas de filtragem para obter as informações certas com facilidade.

melhores recursos do #### MultiRow

Torna as grades mais fáceis de navegar

Excelentes opções de personalização

Elimina a necessidade de rolagem em grandes conjuntos de dados

Opções avançadas de filtragem

Limitações do MultiRow

Não é uma plataforma ideal para iniciantes

Preços do MultiRow

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o MultiRow

Sem comentários

Software de planilha eletrônica: Um item obrigatório em sua caixa de ferramentas de PM

**As soluções de software de planilhas podem ser usadas para planejar metas de projetos, criar listas de tarefas, calcular orçamentos de projetos, desenhar tabelas e gráficos, controlar o tempo e muito mais.

A ferramenta de planilha certa pode transformá-lo em um super-herói da gerência de projetos e ajudar você e sua equipe a gerenciar projetos com mais eficiência e menos estresse.