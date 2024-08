10 modelos gratuitos de escrituração contábil no Excel e no ClickUp

Se a ideia de gerenciar as finanças da sua empresa o faz suar frio, então você terá um ótimo começo se pesquisar os modelos de contabilidade. A boa notícia é que, independentemente de seu nível de conhecimento ou experiência, começar a usar esses modelos é muito fácil e direto. ✨

Portanto, sem mais delongas, vamos mergulhar no mundo da contabilidade e modelos de planejamento de contas e descubra as 10 joias gratuitas no Excel, ClickUp e Google Sheets que trarão mais organização e estabilidade ao seu processo de contabilidade.

O que é um modelo de escrituração contábil?

Um modelo de escrituração contábil é uma estrutura pré-projetada que facilita a organização, o controle e a visualização de suas transações diárias para que você possa ficar por dentro da saúde financeira de sua empresa. 💸

Esses modelos vêm com colunas predefinidas, fórmulas e recursos personalizados para atender a necessidades específicas de contabilidade - eliminando as suposições da configuração e permitindo que você se dedique diretamente às atividades de contabilidade.

Desde o acompanhamento de documentos de declaração de renda e despesas até a manutenção de um orçamento e a geração de relatórios financeiros, esses modelos simplificarão o processo de escrituração contábil, evitarão o estresse e liberarão um tempo valioso para que você se concentre em atividades de alto valor em sua empresa.

O que faz um bom modelo de escrituração contábil?

A contabilidade pode ser um desafio por si só, e a última coisa que você quer é escolher modelos que acrescentem mais complexidade ao processo. Portanto, ao avaliar diferentes modelos, certifique-se de observar as seguintes áreas principais:

Design claro e intuitivo: Deve ser simples navegar, personalizar campos e inserir novas entradas de dados. Também é preciso procurar colunas bem organizadas e rótulos claros que facilitem a captura de detalhes importantes e mantenham uma visão geral clara dos registros financeiros ou do balanço patrimonial

Deve ser simples navegar, personalizar campos e inserir novas entradas de dados. Também é preciso procurar colunas bem organizadas e rótulos claros que facilitem a captura de detalhes importantes e mantenham uma visão geral clara dos registros financeiros ou do balanço patrimonial Personalização: Embora um modelo pré-projetado de contabilidade ou de demonstração de resultados seja ótimo, ter a flexibilidade de personalizá-lo de acordo com as necessidades específicas de sua empresa é ainda melhor. Portanto, procure um modelo de contabilidade que lhe permita adicionar ou modificar linhas e colunas, ajustar fórmulas e personalizar o layout a seu gosto 🤩

Embora um modelo pré-projetado de contabilidade ou de demonstração de resultados seja ótimo, ter a flexibilidade de personalizá-lo de acordo com as necessidades específicas de sua empresa é ainda melhor. Portanto, procure um modelo de contabilidade que lhe permita adicionar ou modificar linhas e colunas, ajustar fórmulas e personalizar o layout a seu gosto 🤩 Guia do usuário: Alguns modelos podem parecer um pouco confusos ou intimidadores na primeira vez, portanto, é útil que o modelo tenha um pequeno guia ou tutorial para que você se familiarize com a interface, explique as principais áreas e o oriente sobre como começar a adicionar novas entradas

10 modelos de contabilidade para usar em 2024

Agora que você tem uma ideia do que procurar em um modelo de contabilidade, vamos nos aprofundar no conteúdo deste artigo. Aqui está a nossa lista dos 10 principais modelos de escrituração contábil - eles o ajudarão a manter o controle de sua situação financeira durante todo o ano.

1. Modelo básico de contabilidade do ClickUp

Modelo básico de contabilidade do ClickUp

Gerenciar tarefas de contabilidade para vários clientes pode parecer como girar pratos em uma dúzia de polos diferentes!

Entre no Modelo de empresa de contabilidade da ClickUp o modelo de escritório de contabilidade da ClickUp, desenvolvido para ajudar o seu escritório de contabilidade a gerenciar os dados e registros financeiros dos clientes, manter o controle dos prazos e garantir uma colaboração perfeita com a sua equipe e os clientes.

Esse modelo é apresentado em uma pasta que pode ser facilmente duplicada para cada cliente de sua lista. A pasta tem tarefas agrupadas em três listas: Integração do cliente, Itens de ação mensais e Itens de ação anuais.

As tarefas dentro das listas podem ter um dos quatro status - aberto, em andamento, parado e fechado - para visualizar seu progresso, identificar restrições de recursos e garantir que nenhuma tarefa passe despercebida. Há campos personalizados (também conhecidos como colunas) como responsável, prioridade e uma barra de progresso que é atualizada automaticamente à medida que as subtarefas são marcadas como concluídas.

Isso não é tudo... também há várias maneiras de visualizar suas listas. Mude para a seção Quadro Kanban para mover tarefas ao longo dos estágios do fluxo de trabalho, a visualização Calendar para acompanhar os próximos prazos e a visualização Docs para armazenamento e colaboração de documentos - seja uma declaração de fluxo de caixa, um balanço patrimonial ou dados financeiros gerais.

Esse modelo lida com o trabalho pesado de gerenciar vários clientes, para que você possa se concentrar no que faz de melhor: realizar o trabalho e manter seus clientes satisfeitos! Faça o download deste modelo

2. Modelo de preço do ClickUp Bookkeeping

Modelo de preço do ClickUp Bookkeeping

Quando se trata de oferecer seus serviços de contabilidade, não há dois clientes iguais. Enquanto um cliente pode precisar de mais mão de obra com seu software de contabilidade, outro cliente pode estar querendo terceirizar todas as suas operações contábeis.

A Modelo de precificação de contabilidade da ClickUp permite que você criar uma cotação personalizada para as necessidades de cada cliente e garante que você seja pago de acordo. É como um menu de diferentes cobranças e serviços que você pode oferecer aos seus clientes.

Isso pode variar de sua taxa básica a serviços mais especializados, como conciliação de cartão de crédito e uma declaração de fluxo de caixa. Você pode personalizar esse "menu" para alinhá-lo com as ofertas de sua empresa de contabilidade e criar duplicatas personalizadas para enviar a clientes em potencial.

Para cada item, há campos personalizados para definir a unidade, o preço unitário, o preço total, o tipo de serviço (por exemplo, declaração de renda, lista de preços (por exemplo, processamento de folha de pagamento, serviço de contabilidade, etc.) e ciclo de faturamento (por exemplo, mensal, trimestral e anual). Além disso, há um documento de introdução útil que o ajudará a navegar pelo modelo para que você possa começar a fazer edições.

Agora você pode dormir bem à noite sabendo que as necessidades de cada cliente serão bem atendidas e que você será bem recompensado por seus esforços.

Verifique isto_ Modelos de citações_ ! Faça o download deste modelo

3. Modelo de contabilidade ClickUp

Modelo de contabilidade do ClickUp

Se sua empresa compra ou vende produtos ou serviços a crédito, então a Modelo de contabilidade do ClickUp é para você. Esse modelo dois em um é composto de Contas a Pagar, que permite acompanhar os pagamentos devidos aos seus vendedores e fornecedores, e Contas a Receber para acompanhar os saldos devidos a você.

O modelo permite capturar detalhes importantes, como nome do cliente, contato, número da fatura, fluxo de caixa, valor devido, método de pagamento e data de vencimento. Você também pode definir um nível de confiança para avaliar a probabilidade de pagamentos e cobranças em seu balanço patrimonial.

Isso permite que você identifique e resolva possíveis problemas que possam afetar seu fluxo de caixa. Além disso, há o prático recurso de notas, perfeito para fornecer contexto adicional ou informações importantes sobre uma transação.

Como qualquer modelo do ClickUp, você pode personalizar este modelo para atender às suas necessidades. Se você quiser adicionar barras de progresso e fórmulas ou configurar lembretes para pagamentos futuros, tudo é possível.

Com esse tipo de modelo de balanço patrimonial em mãos, você pode garantir um fluxo de caixa tranquilo e estável em sua empresa e manter o controle de suas transações e saúde financeira. Faça o download deste modelo

4. Modelo de processo de gerenciamento de contas grandes do ClickUp

Modelo de processo de gerenciamento de contas grandes do ClickUp

Quando aplicado ao mundo dos negócios, o princípio de Pareto (também conhecido como a regra 80/20) afirma que 80% de sua receita vem de apenas 20% de seus clientes. Portanto, imagine a diferença que você pode fazer em seus negócios se puder identificar e priorizar esses clientes valiosos, dando-lhes a atenção que merecem. Bem, com Modelo de processo de gerenciamento de contas grandes do ClickUp você pode fazer exatamente isso!

Esse modelo permite que você identifique seus principais clientes (também conhecidos como "grandes contas"), para que possa criar estratégias personalizadas para cultivar esses relacionamentos e obter sucesso a longo prazo.

Ele é muito fácil de usar e, para começar, tem cinco tarefas principais em um estrutura analítica do trabalho (WBS) -desde a identificação das principais contas nas quais você deseja se concentrar até a implementação e o monitoramento de seus planos para o crescimento e o sucesso delas.

É possível atribuir tarefas aos membros da equipe e definir a complexidade das tarefas e os níveis de prioridade. E, é claro, o ClickUp não decepciona quando se trata de oferecer exibições dinâmicas para visualizar o progresso. O modo de exibição Kanban facilita a movimentação das tarefas do início à conclusão.

Por outro lado, a visualização da linha do tempo permite que você visualize a duração das tarefas e a visualização Gantt vai além, exibindo o fluxo e as dependências das tarefas. Use esse modelo para concentrar estrategicamente seus recursos no desenvolvimento de relacionamentos sólidos com seus principais clientes.

O resultado? Aumento da satisfação do cliente, taxas de retenção mais altas e, por fim, um aumento significativo nas vendas. Faça o download deste modelo

5. Modelo de diário de contabilidade do ClickUp

Modelo de diário de contabilidade do ClickUp

Manter um registro detalhado de cada transação comercial não deve parecer uma ciência de foguetes, mesmo na ausência de software de contabilidade . Modelo de diário contábil do ClickUp torna esse processo muito fácil ao usar o método de dupla entrada para registrar todas as transações comerciais. Basta inserir os detalhes do saldo devedor primeiro, seguido pelo saldo credor, adicionando o número de entrada, a data da transação, o tipo de diário (Geral, Venda, Pagamento, Recibo e outros) e o arquivo de recibo.

Mas aqui está a verdadeira joia: a visualização "Books List". Ela permite que você visualize as transações, agrupadas por seu tipo de diário. Isso é muito útil para identificar tendências, como transações frequentes em áreas específicas, como vendas ou despesas, e também facilita e agiliza a recuperação de informações de tipos específicos de diários.

Se você deseja manter declarações e registros financeiros precisos e evitar muitas dores de cabeça e estresse, esse modelo de contas é indispensável em seu kit de ferramentas. Faça o download deste modelo

6. Modelo de relatório orçamentário do ClickUp

Modelo de relatório orçamentário do ClickUp

Os Modelo de relatório orçamentário do ClickUp -projetado no ClickUp Docs - ajuda você a criar relatórios destacando o desempenho mensal e anual de sua empresa e o resumo do orçamento.

O resumo do orçamento é subdividido nas seções Lucros e perdas, Detalhamento de vendas, Despesas, Balanço patrimonial e Resumo da concorrência para uma visão geral abrangente do desempenho financeiro da sua empresa.

E a melhor parte? O ClickUp gera automaticamente um índice, o que facilita a navegação para as diferentes seções do documento. Além disso, trabalhar no ambiente Docs do ClickUp oferece grande flexibilidade, desde a incorporação de conteúdo externo (por exemplo, Google Drive, Sheets, YouTube, Figma etc.) até a personalização do modelo e da aparência de sua conta para se adequar à marca e às diretrizes de sua empresa.

Quando você terminar de preparar o orçamento painel de controle ou balanço patrimonial, você pode compartilhá-lo com as principais partes interessadas por meio de um link ou exportá-lo como um arquivo PDF, pronto para ser enviado por e-mail ou impresso como uma cópia impressa. Você pode complementar isso com um relatório de vendas para revisar e relatar metas e desempenho de vendas. Faça o download deste modelo

7. Modelo de orçamento simples do ClickUp

Modelo de orçamento simples do ClickUp

Este modelo de orçamento simples da ClickUp simplifica o processo de estimativa de orçamento para que você possa manter o controle de suas finanças.

O modelo Modelo de orçamento simples da ClickUp facilita a criação de estimativas mensais e anuais para a receita, o fluxo de caixa e as despesas de sua empresa.

Defina estimativas de receita para os diferentes serviços que você oferece e para os investimentos comerciais que você fez. Você também pode definir estimativas de despesas em várias categorias, como Saúde, Transporte, Férias e Passivos - tudo o que você precisa fazer é inserir as estimativas mensais para cada item de receita e despesa e deixar que a coluna de subtotais execute automaticamente as somas para você.

Se quiser uma análise mais detalhada, você pode alternar para a exibição Lista de receitas ou Lista de despesas para visualizar suas receitas e despesas agrupadas por suas respectivas fontes e sumidouros.

Esse modelo de balanço patrimonial - combinado com a efetiva gerenciamento do orçamento do projeto tem muitos benefícios, como ajudá-lo a otimizar a alocação de recursos, evitar gastos excessivos e tomar decisões informadas sobre onde investir ou cortar. Faça o download deste modelo

8. Modelo de planilha de livro-caixa do Excel para iniciantes em contabilidade

Via Manutenção de livros para iniciantes Enquanto o modelo anterior permite criar estimativas de orçamento, este modelo de contabilidade do Excel permite registrar e acompanhar suas receitas e despesas reais, para que você possa ficar dentro do orçamento estimado da melhor forma possível.

Esse modelo de demonstração de resultados tem quatro versões para você escolher:

Livro caixa para uma conta bancária Livro caixa para uma conta bancária + recursos de imposto sobre vendas Livro caixa para várias contas bancárias Cashbook para várias contas bancárias + recursos de imposto sobre vendas

Cada uma dessas pastas de trabalho é composta de planilhas separadas para cada mês, a fim de controlar suas receitas e despesas em sete contas de receitas e 20 contas de despesas.

Você também obtém uma declaração de renda (também conhecida como relatório de lucros e perdas) para ter uma ideia do lucro líquido e da lucratividade da sua empresa e uma planilha de reconciliação bancária para garantir a precisão e o alinhamento entre as transações registradas e os extratos bancários. Se estiver procurando modelos gratuitos de contabilidade em Excel, essa é uma ótima opção. Faça o download desse modelo

9. Modelo de despesa comercial do Excel por Noções básicas de contabilidade comercial

Via Noções básicas de contabilidade empresarial Sem um sistema estruturado para o controle de despesas - especialmente quando você tem uma equipe - você corre o risco de erros, descuidos e registros financeiros desorganizados.

Esse modelo de contabilidade em Excel facilita para os funcionários registrarem e reivindicarem despesas comerciais incorridas do próprio bolso. Essas despesas podem ser rastreadas em várias categorias, como viagens, quilometragem, estacionamento, telefone e itens de escritório.

Cada item de linha desse modelo de contabilidade em Excel permite a captura de detalhes essenciais. Data da despesa? Verifique. Informações sobre o cliente ou fornecedor? Com certeza. Número do recibo ou da fatura? Sim, você tem. Uma descrição clara, o código da conta e o valor gasto? Está tudo lá.

Isso modelo de relatório de despesas facilita a recuperação do dinheiro dos funcionários e a manutenção de registros precisos de despesas na sua empresa. Faça o download deste modelo

10. Modelo de livro-razão do Google Sheets por Spreadsheetpoint

Via Ponto da planilha Este modelo de razão geral anda de mãos dadas com o modelo de diário contábil do ClickUp.

Enquanto o diário registra as transações diárias (organizadas em ordem cronológica por data), o modelo de razão é um resumo dessas transações (dentro de um período contábil) agrupadas nos seguintes tipos de conta: ativos, passivos, receitas, despesas e capital.

Esse modelo tem sete tipos de colunas para ajudá-lo a capturar os principais detalhes da transação: data, referência, conta, explicação, crédito, débito e saldo. Você pode facilmente fazer duplicatas do modelo para registrar livros-razão de períodos contábeis separados para ter uma ideia melhor da sua posição financeira.

Quando mantido adequadamente, esse modelo de planilha de contabilidade fornece uma base sólida para a elaboração de balancetes e demonstrações financeiras precisas para análise e tomada de decisões adicionais . Faça o download deste modelo

Assuma o controle das finanças da sua empresa com um modelo de escrituração contábil gratuito

Seja você um freelancer, empresário, proprietário de uma pequena empresa ou parte de uma startup dinâmica, esses 10 modelos simplificarão seu sistema de contabilidade e manterão relatórios financeiros precisos. Mas lembre-se de escolher o modelo do ClickUp, Sheets ou Excel que melhor se alinhe às necessidades de sua empresa e personalize-o conforme necessário. 🛠️

Ao trabalhar em um software de contabilidade como o ClickUp, você terá acesso a colunas pré-formatadas que facilitam a captura de diferentes tipos de dados, além de várias exibições dinâmicas que oferecem flexibilidade ilimitada para visualizar seus dados. E, com o clique de um botão, você pode importar arquivos do Microsoft Excel e CSV para o ClickUp ou exportar os dados do ClickUp para o formato CSV ou Excel, oferecendo o melhor dos dois mundos. 🌻 Explore a extensa biblioteca de modelos do ClickUp para obter uma ampla variedade de ferramentas para otimizar sua gerenciamento de negócios e operações.