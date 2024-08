10 modelos gratuitos de razão geral em Excel e ClickUp

Sabemos que você é perfeccionista. E sabemos que, quando se trata de analisar números, você é imparável.

Mas também sabemos que é hora de parar... de criar livros contábeis gerais do zero! É claro que suas habilidades loucas são impressionantes, mas por que não aproveitar a alegria dos modelos?

Quando se trata de gerenciar e organizar registros financeiros, um razão geral é o segredo definitivo da contabilidade arma. Diga adeus à rotina monótona e deixe que sua capacidade cerebral se concentre no que realmente importa: manter os números sob controle. 📈

Então, vamos simplificar as coisas para você com 10 modelos gratuitos de razão geral que eliminarão aquelas tarefas de planilha entediantes, proporcionando-lhe precisão e mais tempo livre! 🙌

O que é um modelo de razão geral?

Como profissional, você sabe que um razão geral é um registro abrangente de todas as transações financeiras e saldos de contas de uma empresa ou organização. Um modelo de razão geral é uma estrutura predefinida que fornece um formato padronizado para registrar e organizar essas transações financeiras.

Os modelos de razão geral criam rapidamente uma base para registros contábeis precisos e abrangentes, muitas vezes combinando essa função com outras ferramentas para facilitar o seu trabalho. Tudo isso permite práticas de contabilidade eficientes e consistentes com menos tédio.

Normalmente criados no Excel, os modelos de razão geral abrangem ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas e todos os outros aspectos das finanças da empresa. E, é claro, colunas correspondentes para datas, descrições, valores e números de referência.

Cada empresa tem necessidades e requisitos diferentes, portanto, os melhores modelos de razão geral permitem personalização e adaptabilidade.

Os modelos de razão geral do Excel também não são a única opção. Software de gerenciamento de projetos como o ClickUp, pode servir como uma plataforma central para registros gerais, tarefas diárias e qualquer outra coisa que um contador ocupado possa solicitar.

Os modelos de razão geral geralmente são otimizados para gerar demonstrações financeiras, analisar o desempenho financeiro e garantir práticas precisas de contabilidade. ✨

O que faz um bom modelo de razão geral?

Não tenha medo de dar um toque especial ao procurar um modelo fantástico de razão geral. Com um automação de processos de negócios você pode realmente aproveitar a manutenção de registros e transformar o monótono em feito em divertido muito mais rápido! 🤩

Aqui está o que faz um modelo de livro-razão brilhar:

Personalizável: Um bom modelo de razão geral deve facilitar a organização de suas informações financeiras com várias opções de personalização. De despesas a receitas e ativos, seu modelo deve permitir que você registre tudo o que precisa sem sobrecarregar a tela com coisas que não está usando

Um bom modelo de razão geral deve facilitar a organização de suas informações financeiras com várias opções de personalização. De despesas a receitas e ativos, seu modelo deve permitir que você registre tudo o que precisa sem sobrecarregar a tela com coisas que não está usando Imprimível: O mundo parece funcionar com armazenamento em nuvem e compartilhamento de arquivos, mas às vezes precisamos de cópias físicas de documentos financeiros, portanto, procure uma opção para impressão

O mundo parece funcionar com armazenamento em nuvem e compartilhamento de arquivos, mas às vezes precisamos de cópias físicas de documentos financeiros, portanto, procure uma opção para impressão Simples: O objetivo dos modelos é simplificar sua vida, portanto, encontre um que facilite a organização de suas transações comerciais, o acompanhamento do fluxo de caixa e a otimização de seus demonstrativos ou dados financeiros. Os tutoriais para iniciantes e os guias de introdução não devem ser opcionais

O objetivo dos modelos é simplificar sua vida, portanto, encontre um que facilite a organização de suas transações comerciais, o acompanhamento do fluxo de caixa e a otimização de seus demonstrativos ou dados financeiros. Os tutoriais para iniciantes e os guias de introdução não devem ser opcionais Específico: Encontre um tipo de modelo de razão que atenda às suas necessidades específicas, seja um diário geral, um balanço de contas a receber, um sub-livro,relatório de vendasrelatório de vendas, planilha de relatório financeiro ou todos os itens acima

Encontre um tipo de modelo de razão que atenda às suas necessidades específicas, seja um diário geral, um balanço de contas a receber, um sub-livro,relatório de vendasrelatório de vendas, planilha de relatório financeiro ou todos os itens acima Diversão: Sim, você leu certo - dissemos diversão! Os modelos de livro-razão não precisam ser entediantes. Procure opções que lhe permitam adicionar um toque de cor, anotações cheias de emojis e alguns colaboradores habilidosos para lhe fazer companhia 🌻

Apenas cinco coisas? Sim. Porque estamos aqui para ajudá-lo a descobrir como ser mais produtivo e não como ser mais ocupado.

Lembre-se de que os modelos de razão geral não se referem apenas a colunas e números. Eles têm a finalidade de trazer precisão, eficácia e (ousamos dizer) alegria à contabilidade de sua empresa.

10 modelos de razão geral para usar em 2024

Pronto para começar a falar das coisas boas? Nós também! Sem mais delongas, aqui estão nossas escolhas para os 10 principais modelos gratuitos de contabilidade geral no Excel e no ClickUp.

1. Modelo de razão geral do ClickUp

Modelo de razão geral do ClickUp

O modelo Modelo de razão geral do ClickUp foi criado para ser sua base na incrível jornada conhecida como contabilidade. É um modelo de lista amigável para iniciantes, projetado para simplificar o preenchimento dos números e ajudá-lo a manter um plano de contas organizado sem complicações. 🛠️

Esse modelo pode ser usado para rastrear transações de débito e crédito, comparar ativos e passivos e manter o sistema de contabilidade de sua empresa organizado - e faz isso com estilo! Tudo é personalizável, colorido e amigável para os colaboradores.

O modelo de razão geral do ClickUp apresenta visualizações convenientes, incluindo transações, balanços, dados financeiros de lucros e perdas e (é claro) um razão geral. Você também pode usar status personalizados, como:

Recebimento

Título da conta

Crédito

Débito

DrCr

Data da transação

Tipo de conta

Número de registro

Tipo de diário

Como tudo no ClickUp, a inscrição para usar esse modelo vem com um grande bônus: acesso a mais de 100 ferramentas gratuitas. Claro, isso é uma propaganda descarada, mas temos orgulho de nossas ferramentas gratuitas Software de CRM .

Ele é otimizado para grandes e pequenas empresas, com mais de 1.000 integrações e recursos que facilitam todos os aspectos do seu trabalho, desde a colaboração até a contabilidade. E você não tem nada a perder ao experimentá-lo.

Verifique isto_ Modelos de lista de preços_ ! Faça o download deste modelo

2. Modelo de diário e livro-razão do ClickUp

Modelo de diário e livro-razão do ClickUp

O modelo Modelo de diário e livro-razão do ClickUp é um modelo em estilo de pasta que facilita a todos, inclusive aos iniciantes, registrar e organizar com precisão as transações comerciais, rastrear dados financeiros, manter seu plano de gastos sob controle e obter informações sobre a saúde financeira da sua empresa.

Esse modelo permite criar lançamentos rápidos no diário para acompanhar o total de créditos, o total de débitos e os saldos de crédito. Você pode inserir nomes de contas, tipos de contas, IDs de tarefas, nomes de tarefas e tudo o mais que precisar para simplificar sua contabilidade. ✨

Como o ClickUp se integra ao Excel, ao Google Sheets e a muitas outras ferramentas, você pode coletar todos os seus dados em um painel simples. Que tal isso para simplificar a contabilidade? Faça o download deste modelo

3. Modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp

Modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp

O modelo Modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp é sua solução de contabilidade completa. É um espaço totalmente personalizável, perfeito para todos, desde pequenas empresas até comerciantes individuais. Com exibições como Lista e Calendário, além de um guia de Introdução, você não precisa se preocupar com a curva de aprendizado.

Essa ferramenta colaborativa pode ajudá-lo a criar cotações e faturas, controlar contas de caixa, organizar números de contas, gerar relatórios e manter sua declaração de renda precisa. Ela tem recursos que incluem controle de tempo, prioridades, etiquetas, vários responsáveis, avisos de dependência, estimativas de tempo e muito mais.

Esse modelo permite que você automatize elementos de seu Fluxo de trabalho de CRM com campos e status personalizados com base em vários critérios para facilitar muito a vida. Faça o download deste modelo

4. Modelo de contas a pagar do ClickUp

Modelo de contas a pagar do ClickUp

O modelo Modelo de contas a pagar do ClickUp é um espaço reservado de fácil utilização para iniciantes para registros de pedidos de faturas. Esse modelo em estilo de lista garante que você nunca perca os prazos de pagamento e mantenha o controle de cada compra.

Seja o profissional que está no topo de tudo com campos personalizados para itens como saldos pendentes, valores de faturas, datas de vencimento do pagamento inicial, datas de vencimento do saldo total, pagamentos finais, tipos de pagamento, e-mails e condições de pagamento. Alterne entre exibições como Processo de pagamento, Tipo de pagamento e Contas a pagar, conforme necessário.

Se você não percebeu, este modelo vai um pouco além de um modelo de livro contábil e entra no campo de um software de CRM realmente incrível. E com o preço baixo do Free Forever, você não tem nada a perder! 👀 Baixe este modelo

5. Modelo de resumo de contas financeiras do ClickUp

Modelo de resumo de contas financeiras do ClickUp

A Modelo de resumo de contas financeiras do ClickUp foi criado para manter tudo o que você precisa saber sobre suas contas do razão geral em uma lista conveniente. Ele foi criado tanto para iniciantes quanto para profissionais experientes, permitindo que você categorize os títulos das contas em seus respectivos grupos de contas para ter uma visão de cima para baixo de suas finanças.

Você pode organizar esse modelo de resumo usando campos personalizados, como:

DrCr

Crédito

Débito

Grupos de contas

Número do grupo

Tipo de conta

Liquidez

A partir daí, você pode escolher entre exibições como Contas e Grupos de contas para manter suas informações financeiras organizadas. Isso facilita a obtenção de uma visão geral dos elementos essenciais, como valores de crédito e liquidez geral. Faça o download deste modelo

6. Modelo de diário de contabilidade do ClickUp

Modelo de diário de contabilidade do ClickUp

Os Modelo de diário de contabilidade do ClickUp foi criado para ajudá-lo a acompanhar com precisão todas as transações comerciais em uma conveniente planilha em estilo de lista. Cada lançamento no diário incluirá informações sobre cada conta afetada pela transação para garantir que você não perca nada.

Você terá uma visão rápida do número do lançamento, da data da transação, do tipo de diário, do recibo, dos débitos e dos créditos associados ao lançamento. E você pode alternar entre a visualização de Livros e Diário para facilitar a vida.

Como o ClickUp foi projetado para colaboração sem esforço, você não precisa controlar tudo sozinho. Convide membros da equipe para editar e gerenciar seu diário contábil e qualquer outra coisa no ClickUp para facilitar cada dia de trabalho. 🙌 Faça o download deste modelo

7. ClickUp Mensal Modelo de relatório de despesas

</div>

Modelo de relatório mensal de despesas do ClickUp

Use este modelo do ClickUp para manter seus relatórios mensais de despesas em dia

Quem disse que os relatórios de despesas têm que ser uma dor de cabeça? Os Modelo de relatório de despesas mensais do ClickUp é um modelo de documento super simples criado para facilitar o controle de suas despesas. Ele mantém sua contabilidade em dia com recursos que permitem acompanhar os detalhes do orçamento e assumir o controle dos assuntos financeiros da sua empresa.

Com apenas uma visualização e um design amigável para iniciantes, qualquer pessoa pode criar um relatório mensal de despesas com essa ferramenta. Mantenha o controle das informações dos funcionários, resumos de despesas e anotações sobre qualquer custo incorrido.

E, como tudo no ClickUp, ele pode ser impresso para que você possa manter bons registros físicos também. 📚 Faça o download deste modelo

8. Modelo de relatório financeiro trimestral do ClickUp

Modelo de relatório financeiro trimestral do ClickUp

O relatório Modelo de relatório financeiro trimestral do ClickUp é o sonho de qualquer contador - ele facilita a compilação do Relatório Financeiro Trimestral (o bom e velho QFR), para que você possa evitar a dor de cabeça a cada três meses.

Esse documento foi desenvolvido tanto para iniciantes quanto para profissionais, com um modelo e uma ferramenta fáceis de usar para os relatórios do primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres. Cada declaração também pode incluir resultados comparativos e acumulados no ano, além dos dados trimestrais, para que você tenha tudo o que precisa na ponta dos dedos.

A melhor parte? Esse modelo também ajudará a tornar seus balancetes menos trabalhosos. Faça o download desse modelo

9. Modelo de livro contábil de contas a receber do Excel para iniciantes

via Escrituração contábil para iniciantes O modelo de livro-razão de contas a receber do Excel da Beginner Bookkeeping é perfeito para contadores que desejam uma planilha do Excel em vez de um modelo do ClickUp. Nós entendemos - todas as empresas têm mapeamento de processos é diferente!

Esse livro de registro de contas a receber gratuito organizará as faturas de vendas e os pagamentos da sua empresa em uma página acessível. Ele foi projetado para clientes com um contrato do tipo compre agora/pague depois, em vez de pagamento imediato de mercadorias.

O modelo inclui linhas e colunas formatadas, uma planilha de exemplo, o total atual de faturas de vendas pendentes e cálculos automáticos para manter tudo atualizado. Você também pode filtrar informações para ver faturas não pagas ou pagas em segundos.

E se você ainda quiser manter todo o seu trabalho em um só lugar, o ClickUp se integra ao Excel para que você possa fazer exatamente isso!

10. Modelo de reconciliação do razão geral do Google Sheets por Modelos de amostra

via Modelos de amostra O modelo de reconciliação do razão geral do Google Sheets da Sample Templates foi criado para garantir a precisão dos seus registros financeiros em todos os momentos. Ele o ajudará a manter a conformidade, identificar e resolver discrepâncias e se tornar o super-herói dos relatórios financeiros da sua empresa. E você pode baixá-lo para o Excel ou para o Google Sheets. 🤩

Você também pode pagar US$ 49 para que a Sample Templates personalize esse modelo de Razão Geral ou pagar uma taxa de assinatura mensal para personalizar o modelo você mesmo.

Como o ClickUp se integra ao Google Sheets e ao Excel, você pode manter seu trabalho em um local conveniente, independentemente de como usar esse modelo. E se você quiser mais modelos como esse, também temos 10 modelos gratuitos apenas para Gerenciamento de projetos do Google Sheets !

Pronto para decifrar o código do Ledger?

É hora de escolher seu modelo favorito e observar como as nuvens de miséria das planilhas se dissipam, revelando um horizonte ensolarado. Aproveite a oportunidade de ter mais tempo livre para se dedicar a seus hobbies, curtir sua família ou simplesmente se deliciar com a satisfação de um trabalho bem feito. 🌻

Lembre-se, quando você escolher ClickUp se você quiser usar o ClickUp, pode se inscrever em um plano Free Forever para ter acesso a mais de 100 ferramentas e mais de 1.000 integrações. Somos o pacote completo - uma ferramenta de gerenciamento de projetos baseada na nuvem, plataforma de colaboração e software de estrutura analítica de trabalho para todos os negócios.

Ferramentas de comunicação, ferramentas de colaboração, alertas, status, atribuições, uma barra de ferramentas de tarefas superútil e Criação de conteúdo com IA são apenas algumas das muitas coisas que o ClickUp oferece. Então, o que está esperando? É hora de começar a trabalhar com esses modelos!