10 modelos gratuitos de relatórios de despesas em Excel, Google Sheets e ClickUp

Quer você esteja enviando um reembolso de despesas ou gerenciando o orçamento de um projeto, os relatórios de despesas são essenciais para qualquer tipo de negócio.

Ainda assim, redigi-los não é exatamente divertido.

Na verdade, pode ser um processo tedioso e demorado - especialmente se você estiver criando-os do zero todas as vezes. Felizmente, há uma solução fácil e gratuita a que toda equipe pode recorrer!

Os modelos de relatórios de despesas tornam o processo de envio de relatórios de despesas mais rápido, suave e livre de erros, com esboços profissionais pré-criados para começar. Além disso, você pode acessar vários modelos personalizáveis e detalhados sem nenhum custo.

Para comemorar os modelos de relatório de despesas, vamos discutir as principais qualidades que você deve procurar em seu próximo modelo de relatório de despesas e acessar 10 dos nossos favoritos para Excel, Google Sheets e ClickUp. Vamos explorar seus melhores recursos e mostrar como aproveitá-los ao máximo a tempo de realizar sua próxima grande despesa. 🎉

O que é um modelo de relatório de despesas?

Um relatório de despesas é um documento que as empresas usam para controlar as despesas. Um template de relatório de despesas é um formulário pré-criado que facilita o processo de criação de relatórios da empresa. 🖊️

Os relatórios de despesas são criados, na maioria das vezes, quando um funcionário faz cobranças em nome da empresa. Ele especifica o custo de cada item ou serviço para garantir um reembolso preciso. Mas eles também podem servir para outras finalidades! Muitas equipes usam relatórios de despesas ao preencher declarações de impostos, avaliar impacto do projeto ou para um simples controle de orçamento .

Alguns benefícios de usar um modelo de relatório de despesas incluem:

Eficiência : Como você só precisa inserir valores para cada nova despesa, é possível criar relatórios de forma rápida e eficiente

: Como você só precisa inserir valores para cada nova despesa, é possível criar relatórios de forma rápida e eficiente Resultados profissionais : O modelo cobre essa parte, portanto, você só precisa se preocupar com os números. Você pode escolher o modelo de relatório de despesas que melhor se alinhe à sua marca e ao nível de formalidade preferido da empresa

: O modelo cobre essa parte, portanto, você só precisa se preocupar com os números. Você pode escolher o modelo de relatório de despesas que melhor se alinhe à sua marca e ao nível de formalidade preferido da empresa Diretrizes : Se você nunca escreveu um relatório de despesas antes, um modelo garantirá que você não se esqueça de nenhuma informação importante

: Se você nunca escreveu um relatório de despesas antes, um modelo garantirá que você não se esqueça de nenhuma informação importante Comunicação aprimorada : Com um relatório de despesas completo, os revisores e outras partes interessadas têm clareza sobre o destino real do orçamento aprovado

: Com um relatório de despesas completo, os revisores e outras partes interessadas têm clareza sobre o destino real do orçamento aprovado Recursos adicionais: Os modelos digitais têm várias funcionalidades de incorporação, integrações e recursos para anexar recibos e outras mídias úteis aos seus relatórios

O que procurar em um modelo de relatório de despesas de alto nível

Um modelo de relatório de despesas de alta qualidade deve..

Ter um esboço claro : Ele deve ser limpo, organizado e fácil de ler

: Ele deve ser limpo, organizado e fácil de ler Incluir todas as seções necessárias : Deve fornecer espaço e seções suficientes para adicionar todos os detalhes importantes

: Deve fornecer espaço e seções suficientes para adicionar todos os detalhes importantes Fornecer instruções suficientes : Ele precisa definir com precisão para onde vão as informações e quais arquivos devem ser anexados

: Ele precisa definir com precisão para onde vão as informações e quais arquivos devem ser anexados Permitir alguma flexibilidade : Você deve ser capaz de personalizar o modelo para refletir suas práticas, políticas e marca

: Você deve ser capaz de personalizar o modelo para refletir suas práticas, políticas e marca Ser acessível em vários dispositivos : Você deve poder editar o modelo em qualquer lugar por meio de seu laptop ou telefone

: Você deve poder editar o modelo em qualquer lugar por meio de seu laptop ou telefone Melhorar a colaboração da equipe: Seja por meio de comentários ou do simples compartilhamento de arquivos, um modelo de alta qualidade deve permitir que vocêse comunique com os colegas de trabalho ## 10 modelos de relatórios de despesas para usar em 2024

O relatório de despesas é simples quando você tem o modelo certo para orientá-lo. Com uma estrutura bem estruturada e categorias predefinidas, você pode documentar suas despesas e garantir que todas as contas estejam perfeitamente equilibradas.

Precisa de ajuda para encontrar um? Nós o ajudamos.

Acompanhe conosco os 10 melhores modelos de relatório de despesas para ClickUp, Excel, Word e Google Sheets.

Como cereja do bolo, todos eles são gratuitos! Assim, você pode gerenciar suas despesas comerciais sem gastar muito. 🍒

1. Modelo de relatório de despesas do ClickUp

Modelo de relatório de despesas do ClickUp

Vamos começar com algo simples, mas eficaz. O Modelo de relatório de despesas do ClickUp captura todas as informações importantes de qualquer despesa em um layout limpo e colorido. 🌈

Esse modelo amigável para iniciantes foi criado em Documentos do ClickUp -Os recursos dinâmicos e integrados do ClickUp edição de documentos que é diferente de tudo o que você já usou antes. Nesse documento pronto, você encontrará formatação, banners e estilos predefinidos para tornar os processos de preenchimento e compartilhamento dos relatórios de despesas mais fáceis do que nunca.

Com seções detalhadas para definir o membro envolvido, o orçamento, a despesa e muito mais, esse modelo tem tudo o que você precisa para documentar adequadamente todas as cobranças relacionadas a qualquer equipe ou projeto. A seção Desmembramento de despesas inclui uma tabela na qual é possível listar todas as despesas, juntamente com a data, a descrição e as subcategorias, como alimentação e viagens.

Depois de listar as despesas comerciais e encontrar a soma total, o remetente pode adicionar fotos de seus recibos e descrevê-los diretamente no modelo. Quando chegar ao final do modelo, você verá um espaço final para os revisores aprovarem e assinarem o relatório. Além disso, como em qualquer Modelo do ClickUp -você pode personalizar toda e qualquer parte do documento para alinhar-se à sua marca e aos seus processos. Faça o download deste modelo

2. Modelo de relatório de despesas mensais da ClickUp

Modelo de relatório de despesas mensais do ClickUp

A Modelo de relatório de despesas mensais do ClickUp compartilha muitas semelhanças com o modelo anterior do ClickUp Doc, mas foi projetado para lidar com os gastos relacionados aos negócios de um funcionário durante o período de um mês, fornecendo uma solução conveniente para relatórios regulares e sistemáticos.

Na parte superior desse modelo, você verá seções designadas para adicionar o logotipo, o nome e as informações de contato da sua empresa. Mais abaixo na página, você verá seções para definir a finalidade e o período de gastos. O remetente pode então informar seu nome, cargo, ID, número do Seguro Social e outros detalhes na seção Informações do funcionário para garantir o reembolso adequado.

Há duas tabelas nas quais eles podem listar suas despesas. A primeira é um resumo geral com os custos totais de cada categoria, incluindo transporte, hospedagem e alimentação. A segunda e última tabela permite discriminar e detalhar as despesas. Se a despesa estiver relacionada a um determinado conta comercial você terá espaço para especificar isso nesta seção. Faça o download deste modelo

3. Modelo de relatório de despesas de funcionários da ClickUp

Modelo de relatório de despesas de funcionários da ClickUp

Se você organiza viagens da empresa com frequência, o Modelo de relatório de despesas de funcionários do ClickUp tornará o processo significativamente mais fácil com um documento pré-formatado para manter o controle das despesas relacionadas a viagens de cada funcionário. 🧳

Esse modelo carregado consiste em um total de oito páginas. A primeira e principal página contém informações básicas sobre a organização, o remetente e o destinatário. As cinco páginas seguintes representam diferentes tipos de despesas, incluindo:

Acomodação Transporte e combustível Refeições Entretenimento Diversos

Cada página contém tabelas para listar todos os custos e fornecer detalhes sobre cada transação. A partir daí, o funcionário pode navegar para a subpágina Receipt Attachments pré-criada para comprovar suas despesas com a documentação adequada.

Por fim, na página Trip Expense Summary, você encontra a lista final de despesas por tipo e o valor total do reembolso devido ao funcionário.

Para uma experiência ainda mais tranquila, use o índice no lado esquerdo do documento. Ative o índice fixo para exibir o conteúdo da página à direita. Faça o download deste modelo

4. Modelo de relatório e despesas comerciais da ClickUp

Modelo de relatório e despesas comerciais do ClickUp

embora os modelos do tipo Doc sejam certamente populares entre os modelos de relatórios de despesas, essa não é a única maneira de criá-los! Vamos dar uma olhada em como você pode organizar gastos e orçamentos mais complexos usando o modelo Modelo de relatório e despesas comerciais do ClickUp . Esse modelo em nível de lista está repleto de vários recursos prontos para uso, incluindo campos personalizados, tarefas predefinidas e várias exibições para ajudá-lo a gerenciar seus relatórios de despesas de todos os ângulos.

Colete e armazene dados de forma organizada em seu espaço de trabalho e, ao mesmo tempo, obtenha insights valiosos sobre os hábitos de gastos de sua empresa ou equipe usando esse modelo personalizável. Esse modelo está repleto de recursos diferentes para gerenciar as despesas, desde a entrada até a conclusão, incluindo:

Formulário visualização : Um relatório de despesasformulário de admissão que você pode compartilhar com os funcionários por meio de um URL simples para coletar informações sobre suas despesas. Depois de concluído, o envio cria automaticamente uma tarefa

: Um relatório de despesasformulário de admissão que você pode compartilhar com os funcionários por meio de um URL simples para coletar informações sobre suas despesas. Depois de concluído, o envio cria automaticamente uma tarefa Lista visualização : Uma lista mestre interativa de despesas, organizada por tipo de despesa por padrão. Você pode encontrar as informações críticas sobre cada despesa nas colunas à direita

: Uma lista mestre interativa de despesas, organizada por tipo de despesa por padrão. Você pode encontrar as informações críticas sobre cada despesa nas colunas à direita quadro visualização : AQuadro no estilo Kanban de despesas organizadas por status. Arraste e solte as tarefas pelo quadro para alterar o status no caminho para a aprovação

: AQuadro no estilo Kanban de despesas organizadas por status. Arraste e solte as tarefas pelo quadro para alterar o status no caminho para a aprovação Docs: Um documento de relatório de despesas comerciais semelhante aos modelos anteriores encontrados na lista

Você pode personalizar todos os aspectos desse modelo para corresponder às etapas do seu processo, aplicar filtros e alterar os critérios de agrupamento ou classificação.

Verifique estes_ **Modelos de proposta orçamentária ! Faça o download deste modelo

5. Modelo de relatório de despesas de pequenas empresas da ClickUp

Modelo de relatório de despesas de pequenas empresas da ClickUp

Embora várias exibições, campos personalizados e status de tarefas personalizáveis pareçam impressionantes para qualquer relatório de despesas, sua pequena empresa talvez não precise desses recursos para se manter eficiente. Este próximo modelo tem isso em mente, mantendo as coisas curtas e simples para facilitar a elaboração de relatórios precisos e oportunos. 🔔

Este Modelo de relatório de despesas de pequenas empresas da ClickUp é uma ferramenta útil criada exatamente para essa finalidade. É fácil de usar para todos, mesmo se você for novo no ClickUp ou não tiver muita experiência em tecnologia.

Outro modelo no estilo Doc, esse recurso compartilha uma estrutura familiar. Ele começa com o nome da empresa, o logotipo e a Visão geral do relator, uma seção dedicada às informações do remetente. Na seção Detalhes da despesa, você detalhará cada despesa, quando ocorreu e quanto custou à empresa.

Após a seção designada para recibos, vem o segmento final de Autorização. A pessoa que aprovar a transação preencherá essas áreas e fornecerá seu nome, data, assinatura e muito mais. Faça o download deste modelo

6. Modelo de gerenciamento financeiro da ClickUp

Modelo de gerenciamento financeiro da ClickUp

Os Modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp é seu balcão único para todos os assuntos financeiros. Ele centraliza os dados financeiros, proporcionando fácil acesso a informações críticas e documentação do projeto em um espaço organizado dentro da plataforma. Ele também permite que você atribua tarefas e acompanhe seu progresso usando várias exibições, campos personalizados e status de tarefas personalizados.

Nesse modelo de nível de espaço, você encontrará pastas separadas para organizar os gastos relacionados a vendas, despesas e produtos e serviços. Em cada pasta, você encontrará listas separadas com várias visualizações para reembolsos relacionados, um calendário de programação de pagamentos, listas de preços e muito mais.

Esse modelo também vem com quatro automações pré-fabricadas para eliminar o trabalho inútil associado ao processo de reembolso. Por exemplo, quando um campo personalizado é alterado, o status da tarefa é atualizado automaticamente. Você também pode introduzir Automações personalizadas para atender ao seu fluxo de trabalho específico e às dependências da tarefa. Faça o download deste modelo

7. Modelo de relatório de despesas de viagem no Excel por Vertex42

Modelo de relatório de despesas no Google Sheets

Se você prefere manter suas planilhas testadas e comprovadas, nós o ajudamos! Este modelo de relatório de despesas de viagem no Excel é uma opção confiável e familiar para gerenciar despesas de viagem. 🛍️

Começando pelo período do relatório, insira todas as informações necessárias nas células designadas, como finalidade, nome e departamento. As seções seguintes listam todas as datas de viagem e o valor de cada categoria de despesa em cada dia. Há também uma seção dedicada à discriminação das despesas.

Não se esqueça de anexar os recibos como comprovante, pois o modelo não tem uma seção para eles. 🧾

Como se trata de um documento do Excel, esse modelo não oferece suporte à colaboração em tempo real nem ao acesso móvel. Enquanto o ClickUp oferece uma plataforma unificada que vai além do controle de despesas, o Excel é uma ferramenta de planilha autônoma. Faça o download deste modelo

8. Modelo de relatório de despesas anuais no Word por ExcelTemplates

No final do ano, use o Modelo de relatório anual de despesas no Word da ExcelTemplates para criar um resumo

Muita coisa pode acontecer em um ano - viagens de negócios, jantares com clientes, eventos de formação de equipes . 👥

Um sistema sólido de controle de despesas anuais é fundamental se você quiser ser minucioso e saber com clareza para onde vão suas despesas anuais.

É exatamente para isso que serve o Modelo de Relatório de Despesas Anuais para Word. É uma ferramenta simples, mas de valor inestimável, para manter registros precisos das despesas anuais.

Como faria em qualquer documento do Word, digite e formate o texto desejado. Primeiro, informe seu nome, cargo, ID e departamento na parte superior. Calcule suas despesas para cada mês do ano e, em seguida, some-as por trimestre. Insira os números na tabela fornecida, classificando-os por tipo de despesa.

Para quaisquer observações ou esclarecimentos especiais, consulte a seção Comentários adicionais. Termine com o nome, a data e a assinatura do aprovador para validar o documento. ✒️

Se você ainda preferir usar o Word, este modelo será suficiente. Ainda assim, como foi criado principalmente para edição de texto, esse programa oferece funcionalidade limitada em comparação com o Excel e o ClickUp. Faça o download deste modelo

9. Modelo de relatório de despesas de funcionários no Excel por ExcelTemplates

Acompanhe a renda e os gastos mensais de seu funcionário com o Modelo de Relatório de Despesas do Funcionário no Excel da ExcelTemplates

O Modelo de Relatório de Despesas do Funcionário para Excel é uma maneira perfeita de documentar, categorizar e analisar suas receitas e despesas mensais. 📆

Ele foi projetado principalmente para uso pessoal. Ele apresenta categorias de despesas como moradia e serviços públicos, que normalmente não são cobertos pelo empregador. Ainda assim, devido à sua natureza flexível, você pode adaptar o modelo a vários contextos relacionados a negócios. Seu texto de espaço reservado oferece um ponto de partida sólido para criar seu próprio conteúdo.

Na guia principal de resumo, o funcionário deve listar seus fluxos de renda na seção verde e as despesas na seção azul. As colunas representam os meses. O modelo também apresenta guias separadas para cada mês, permitindo que você se aprofunde mais. Cada categoria de receita ou despesa pode ter várias subcategorias. Faça o download deste modelo

10. Modelo de relatório de despesas no Google Sheets

Modelo de relatório de despesas no Google Sheets

A esta altura, todo mundo sabe para que serve um modelo de relatório de despesas. Então, vamos direto ao ponto: o que torna esse modelo simples de relatório de despesas para o Google Sheets único?

Para começar, ele é possivelmente o modelo de relatório de despesas semanais mais detalhado desta lista. Ele oferece vários exemplos para cada categoria, permitindo que você detalhe com precisão as despesas semanais. Graças às fórmulas predefinidas, todas as somas são calculadas automaticamente. Você não só pode economizar tempo e esforço, mas também evita fazer contas, o que é sempre uma vantagem! 🔣

Assim como o ClickUp, o Google Sheets é uma plataforma baseada na nuvem que salva automaticamente seu progresso e o armazena on-line com segurança na nuvem. Você pode acessar o documento de qualquer dispositivo e até mesmo editar o relatório com outras pessoas em tempo real. Faça o download deste modelo

Os 10 principais modelos de relatório de despesas - uma visão geral

Sabemos que você é muito ocupado, por isso resumimos os principais pontos para você na tabela abaixo:

A incorporação desses modelos em seu fluxo de trabalho também garante um processo tranquilo encerramento do projeto processo. Ele permite encerrar os registros financeiros e as aprovações com rapidez e precisão. 💵

Simplifique o controle de despesas com modelos do ClickUp

Aproveite os muitos benefícios oferecidos por esses modelos de relatório de despesas. Documente todos os seus gastos e outros dados financeiros em um só lugar, analise-os e obtenha uma visão geral sistemática da situação financeira da sua empresa.

Para obter uma compreensão completa de seus gastos comerciais e relacionados a projetos, você não pode errar com nenhum modelo de relatório de despesas do ClickUp. Você não apenas terá acesso a toneladas de recursos avançados e dinâmicos sem absolutamente nenhum custo, mas também poderá levar seu modelo significativamente mais longe com mais de 1.000 integrações e uma vasta biblioteca de modelos para qualquer caso de uso. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para elevar seus relatórios de despesas a novos patamares. ⛰️