10 modelos gratuitos de lista de preços e planilha de preços no Word, Google Docs e ClickUp

No mercado competitivo de hoje, é mais importante do que nunca ter uma lista de preços com aparência profissional.

Os modelos de lista de preços oferecem uma maneira simplificada de organizar listas de preços e, em alguns casos, até ajudam a gerenciar listas de estoque e despesas.

Você está adorando a ideia de economizar todo esse tempo (e, convenhamos, dinheiro) criando processos mais eficientes? Mapeamento de processos pode ajudá-lo a expandir essa eficiência para outras áreas de sua empresa!

Um modelo de lista de preços bem elaborado pode economizar o tempo das empresas e aumentar seus ganhos, independentemente do setor em que estejam.

Neste artigo, daremos uma olhada em oito modelos de lista de preços. Talvez você se surpreenda com alguns dos complexos recursos e funcionalidades disponíveis nesses modelos gratuitos.

O que é um modelo de lista de preços?

Um modelo de lista de preços é um documento ou planilha pré-fabricado que pode ser editado para criar uma lista dos produtos ou serviços que você vende, juntamente com os preços correspondentes. É uma ótima maneira de manter o controle de suas informações sobre preços.

Os modelos de lista de preços geralmente incluem colunas para:

Nomes de produtos ou serviços

Preços

Descrições

Outras informações relevantes

Você pode usar filtros e exibições para organizar seus modelos de modo que seja fácil encontrar as informações necessárias.

O que faz um bom modelo de lista de preços?

Boas listas de preços vêm de modelos que são claros, abrangentes, personalizáveis, visualmente atraentes, acessíveis e fáceis de atualizar.

Ao escolher um modelo, procure o seguinte:

Clareza : O modelo deve ter um layout claro e lógico que facilite a edição e a localização rápida das informações

: O modelo deve ter um layout claro e lógico que facilite a edição e a localização rápida das informações Abrangência : O modelo deve incluir todas as informações necessárias, como detalhes do produto, níveis de preços, preços unitários, descontos e quaisquer termos ou condições relevantes

: O modelo deve incluir todas as informações necessárias, como detalhes do produto, níveis de preços, preços unitários, descontos e quaisquer termos ou condições relevantes Personalização : O modelo deve ser flexível para que você possa editá-lo e personalizá-lo de acordo com suas necessidades específicas

: O modelo deve ser flexível para que você possa editá-lo e personalizá-lo de acordo com suas necessidades específicas Fácil de usar: A interface do usuário deve ser intuitiva e fácil de usar

A interface do usuário deve ser intuitiva e fácil de usar Fácil de atualizar: O modelo deve ser fácil de atualizar e manter para que os usuários possam fazer edições e atualizações rapidamente

Detecção e edição colaborativas, adição de comentários e incorporação de links no ClickUp Docs

Ao manter esses fatores em mente, as empresas podem encontrar um modelo que seja fácil de atualizar e que conceda aos clientes acesso rápido às informações sobre preços.

10 modelos de lista de preços para usar em 2024

Aqui estão oito modelos gratuitos de listas de preços para ajudar grandes e pequenas empresas a criar e gerenciar suas listas de preços.

1. Modelo de lista de preços do ClickUp

Modelo de lista de preços do ClickUp

O modelo Modelo de lista de preços do ClickUp para fornecedores de produtos e serviços, oferece tudo o que você precisa em um modelo fácil de usar. E é gratuito!

Ele inclui dois status (ativo e inativo), seis campos personalizados e quatro tipos de visualização que permitem adaptar os dados e as visualizações às suas prioridades.

Além disso, você tem seis campos personalizados para registrar dados exclusivos:

Descrição: Registre uma descrição detalhada do produto ou serviço Oferta: Especifique o tipo de oferta, como um produto, serviço ou assinatura Tipo de investimento: Anote o tipo de investimento, como uma taxa única ou uma assinatura recorrente Valor do investimento: Defina o valor do investimento Categoria: Atribua seus produtos ou serviços a categorias ID: Defina um identificador exclusivo para cada produto ou serviço

Quatro visualizações oferecem muitas opções para acessar e editar rapidamente seus dados:

Lista de produtos: Uma lista de todos os produtos e suas descrições, preços e detalhes

Uma lista de todos os produtos e suas descrições, preços e detalhes Lista de serviços: Uma lista de todos os serviços e suas descrições, preços e detalhes

Uma lista de todos os serviços e suas descrições, preços e detalhes Visualização do quadro: AQuadro Kanban de seus produtos com colunas diferentes para cada estágio do processo de vendas

AQuadro Kanban de seus produtos com colunas diferentes para cada estágio do processo de vendas Usando este modelo: Uma lista de todas as pessoas que estão usando este modelo no momento

O modelo de lista de preços editável e gratuito oferece tudo o que você precisa para registrar e exibir detalhes complexos de preços. Baixe e personalize esse modelo de lista de preços hoje mesmo e prepare-se para dominar seu universo de preços como um mago!

2. Modelo de preço de produto ClickUp

Modelo de preço do produto ClickUp

Diga adeus às noites sem dormir causadas por uma lista de inventário desorganizada. 😪

Os Modelo de preço de produto ClickUp faz mais do que apenas criar listas de preços cativantes. Ele também ajuda a atualizar os preços e a organizar todas as informações do produto em um único local, seja para o cliente ou para as lojas.

Com acesso instantâneo a preços de compra e detalhes de produtos, você pode pular aquelas buscas tediosas (e interrogatórios de colegas) e começar a trabalhar. 🤓

Depois de ter o modelo de precificação de produtos em funcionamento, talvez você queira considerar a adição de modelos de relatório de vendas para ajudá-lo com o panorama geral.

O modelo de preços de produtos apresenta:

Visualizações de lista: Veja todos os seus produtos em destaque em um relance, filtre e classifique por diferentes critérios e ajuste as visualizações para facilitar o acesso aos detalhes de que você precisa

Veja todos os seus produtos em destaque em um relance, filtre e classifique por diferentes critérios e ajuste as visualizações para facilitar o acesso aos detalhes de que você precisa Campos personalizados: Personalize os detalhes de rastreamento com informações como SKU, preços unitários, marca, tipo de produto, categoria de produto, tamanho, quantidade e cor

Personalize os detalhes de rastreamento com informações como SKU, preços unitários, marca, tipo de produto, categoria de produto, tamanho, quantidade e cor Guia de Introdução: Aproveite ao máximo o seu modelo com um passo a passo do processo de configuração do modelo

Deseja ter uma visão geral de seus produtos? Confira a lista Products by Category (Produtos por categoria) para ter uma visão geral agrupada. Se o gerenciamento de marcas é o seu objetivo, a tabela Products by Brand está aqui para ajudar.

Assim como o modelo mencionado anteriormente, o modelo Product Price List mostra uma lista de preços, mas com o intuitivo Board View do ClickUp.

O Product Pricing Template ajuda você a criar operações mais suaves e fluxos de trabalho mais inteligentes. Você terá economizar tempo e aumentar sua eficiência de uma só vez! Você pode elevar seus sistemas um passo adiante, incorporando um Fluxo de trabalho de CRM para complementar suas operações.

3. Modelo de preço do ClickUp Bookkeeping

Modelo de preço do ClickUp Bookkeeping

Procurando uma maneira eficiente, mas simples, de controlar e gerenciar os preços de sua empresa de contabilidade? O Modelo de precificação do ClickUp Bookkeeping pode ajudá-lo a chegar lá! 🥳

Este modelo ajuda a manter o controle dos serviços, preços e cronogramas de faturamento com recursos como:

Visualizações de lista: Inclui três visualizações de lista, Componentes, Mensal e Trimestral, para que você possa filtrar e classificar os serviços por diferentes critérios

Inclui três visualizações de lista, Componentes, Mensal e Trimestral, para que você possa filtrar e classificar os serviços por diferentes critérios Campos personalizados: Rastreie informações exclusivas, como preço unitário, unidade, preço total, classificação do serviço, programação de faturamento e quantidade

Rastreie informações exclusivas, como preço unitário, unidade, preço total, classificação do serviço, programação de faturamento e quantidade Visualizações de tabela: As visualizações mensal, trimestral e anual mostram suas contas a pagar de serviços por mês, trimestre e ano, respectivamente

Se seu contabilidade se uma empresa de contabilidade está procurando uma maneira de organizar os preços de seus serviços, o Bookkeeping Pricing Template é uma ótima solução. Ele é fácil de usar, versátil e economiza tempo. A contabilidade é a vencedora! 📣

4. Modelo de folha de preços da comissão ClickUp

Modelo de folha de preços da comissão ClickUp

A Modelo de folha de comissão da ClickUp foi projetado para calcular automaticamente a comissão, independentemente da estrutura que sua organização tenha configurado.

Esse modelo tem várias maneiras de classificar as tarefas em seu relatório. Verifique as comissões por equipe de vendas, por status ou por área funcional. Com essa planilha de comissões, você sempre terá uma visão geral do fluxo de caixa em sua empresa.

5. Modelo de lista de preços comerciais do Word

O modelo de lista de preços comercial do Word permite que você crie rapidamente uma lista de preços com aparência profissional para sua marca

O modelo gratuito de lista de preços comerciais do Template.net permite que praticamente qualquer tipo de empresa desenvolva e imprima rapidamente um arquivo de lista de preços compatível com uma ampla gama de programas, incluindo:

Google Docs

Google Sheets

Excel

Word

Apple Numbers

Páginas da Apple

Alguns de seus recursos incluem:

Tabela com colunas para nome do produto, descrição, preço e quantidade

Cabeçalho com seu logotipo e informações de contato

Rodapé com o endereço do seu site e links de mídia social

Capacidade de adicionar campos personalizados para informações adicionais

O modelo gratuito de lista de preços comerciais do Word ajuda você a fornecer aos clientes informações de preços fáceis de entender para que sua marca cause uma ótima impressão. Pontos de bônus por sua interface fácil de usar e personalizável e pelas opções de lista de preços para impressão.

Essa é uma boa opção se você estiver procurando um modelo gratuito de lista de preços de ações que seja fácil de editar e compatível com muitos programas.

6. Modelo de lista de preços de serviços de limpeza do Word

O modelo de lista de preços de serviços de limpeza do Word é um recurso útil para empresas que prestam serviços de limpeza

O modelo gratuito de lista de preços de serviços de limpeza do Template Lab é uma ótima ferramenta para ajudá-lo a criar listas de preços com aparência profissional para sua empresa de serviços de limpeza.

Basta editá-lo no Word ou Excel para incluir seus serviços, preços e informações comerciais.

Em seguida, envie-o digitalmente ou imprima-o e distribua-o para promover seu negócio de limpeza! 🧹

O modelo gratuito de preços inclui muitas opções e um punhado de recursos amigáveis:

Tabela com colunas para nome do serviço, descrição, preço e quantidade

Cabeçalho com o logotipo da empresa e informações de contato

Rodapé com o endereço do site e links de mídia social

Capacidade de adicionar campos personalizados para informações adicionais

Gráficos coloridos que tornam as listas de preços divertidas

Área de texto limpa e fácil de ler

O modelo de lista de preços para serviços de limpeza pode ajudar a aumentar as vendas, fornecendo aos seus clientes informações fáceis de entender sobre serviços e preços.

Além disso, ele pode ajudá-lo a causar uma boa primeira impressão nos clientes em potencial, apresentando seus serviços de forma profissional. Se você precisa criar um modelo de lista de preços atraente para uma empresa de limpeza, o modelo de lista de preços de serviços de limpeza está aqui para você!

Bônus:_ Modelos de folha de fatos !

7. Modelo de lista de preços de cardápio de restaurante no Word

Crie facilmente um menu de restaurante atraente com a Lista de Preços de Menu de Restaurante do Word

Convocando todos os proprietários de restaurantes e maestros de cardápio!

Precisa atualizar seu cardápio? Confira o modelo gratuito de lista de preços de cardápio de restaurante em Word da Template.net. Qual é o ingrediente secreto de um cardápio de dar água na boca que encantará seus clientes e impulsionará seus negócios?

O design divertido, a facilidade de edição e a possibilidade de publicar seu cardápio on-line ou imprimi-lo para uso em seu restaurante. Essa lista de preços gratuita para impressão oferece uma interface amigável que lista seus pratos deliciosos e seus respectivos preços.

As listas de preços profissionais, como esse modelo, oferecem um layout de alto nível para que seu cardápio tenha a mesma aparência e sabor da comida. Mas não para por aí. O modelo de lista de preços de cardápio de restaurante vem com uma capa personalizável muito bonita. 🥧

No competitivo mundo dos restaurantes, a eficiência é fundamental.

Das belas listas de preços deste resumo, esta pode economizar seu precioso tempo e esforço com seu design simples para fácil edição no Word, Google Docs, Apple Pages ou Publisher. Com apenas alguns cliques, você terá um cardápio com aparência profissional pronto para impressionar seus clientes famintos.

Está tendo dificuldades para superar seus concorrentes? Considere a possibilidade de incorporar um modelo de análise competitiva em seu processo. Se economizar tempo for uma tarefa prioritária para você, a implementação de automação do fluxo de trabalho pode acelerar algumas de suas outras tarefas.

Eleve suas ofertas culinárias, atraia seus clientes e faça com que seu restaurante ou loja seja o assunto da cidade com este modelo de lista de preços editável e gratuito para quem gosta de comida - que você também pode imprimir facilmente. Bom apetite! 😋

8. Modelo de lista de preços de alimentos do Google Docs

Crie um menu bonito e personalizado para seu restaurante com o modelo gratuito de lista de preços de alimentos do Google Docs

Quer ter sucesso no setor de alimentos? Temos outro modelo gratuito e fantástico de lista de preços de alimentos para você! O modelo de lista de preços de alimentos do Google Docs da Template.net é um tesouro gastronômico que certamente vai iluminar seus pratos deliciosos e guloseimas tentadoras. 🍲🥞

Diga adeus aos dias de confusão e preços desorganizados! Com este modelo, você pode criar uma lista de preços de alimentos visualmente impressionante em minutos.

Você pode editar o modelo em vários programas, inclusive no Google Docs. Faça o download em qualquer um dos seguintes programas para personalizar seu modelo de lista de preços:

Google Docs

Illustrator

Word

Apple Pages

PSD

Editor

O que diferencia esse modelo? Vamos nos aprofundar em seus recursos de dar água na boca. Para começar, seu layout intuitivo facilita a edição.

O modelo gratuito de lista de preços de alimentos também permite que você adicione e edite sua própria marca e imagem. No mundo acelerado dos alimentos, a eficiência é fundamental. Esse modelo gratuito de planilha de preços simplifica o processo de criação do cardápio, economizando tempo e energia.

Com apenas alguns cliques, você terá um cardápio com design profissional que terá orgulho de compartilhar com os clientes.

9. Modelo de lista de preços de serviços do Google Docs

Este modelo de lista de preços de serviços do Google Docs torna rápido e fácil criar um belo guia de preços para sua empresa

Está na hora de criar uma lista de preços mais atraente para sua empresa de serviços?

Faça isso rapidamente com o modelo gratuito de lista de preços de serviços do Google Docs da GDoc.

O modelo de lista superfácil (afinal, é o Google Docs!) permite que você adicione suas próprias imagens, marcas, serviços e informações sobre preços para personalizar e editar totalmente seu modelo de lista de preços.

O modelo apresenta um design divertido com três opções de pacotes de serviços: Standard, Premium e Gold, com bordas de cores diferentes

Você vai adorar a ampla gama de opções que permitem adaptar o modelo gratuito ao seu estilo. Seu design altamente personalizável permite que você:

Adicionar o nome e o logotipo de sua empresa

Exibir informações de contato

Inserir os detalhes de seus serviços e preços

Editar as fontes, cores e tamanhos de acordo com sua preferência

O modelo de lista de preços de serviços para o Google Docs ajuda você a criar uma planilha de preços com aparência profissional que pode ser usada para promover sua empresa para clientes novos ou recorrentes.

10. Modelo de planilha de preços de agência do Google Docs por Template.net

Use este modelo de planilha de preços do Google Docs para controlar os gastos e serviços de sua agência de publicidade.

Este modelo de planilha de preços de agência de publicidade do Google Docs é um divisor de águas para os profissionais de publicidade. Esse modelo de lista de preços editável e gratuito foi projetado especificamente para atender às necessidades exclusivas das agências de publicidade.

Esse modelo oferece uma estrutura organizada para listar os serviços de sua agência, desde o trabalho criativo e de design até o marketing digital e as relações públicas. Ele permite que você defina claramente seus preços, facilitando para os clientes em potencial a compreensão do que estão recebendo pelo investimento.

A capacidade de edição em tempo real do Google Docs garante que você possa ajustar suas informações de preços imediatamente, conforme a dinâmica do mercado muda. Além disso, seus recursos colaborativos permitem que vários membros da equipe atualizem, revisem e aprovem a lista de preços, garantindo a consistência em toda a sua agência.

O modelo de planilha de preços para agências de publicidade do Google Docs é uma ferramenta valiosa para agências que buscam uma maneira simplificada e eficiente de gerenciar sua estratégia de preços.

Aumente seus lucros com modelos de listas de preços editáveis e gratuitos

No atual cenário competitivo dos negócios, ter um modelo de lista de preços que funcione bem para sua empresa é um salva-vidas. Talvez você também queira considerar gerenciamento de recursos ou desenvolvimento de produtos para esclarecê-lo e guiá-lo à medida que você se prepara para atingir metas maiores.

Parece muito, mas quando você se aprofunda no assunto, o software e os modelos aceleram seus processos.

As ferramentas de automação, em particular, podem acelerar as tarefas repetitivas e ajudá-lo a executá-las com mais eficiência. Para saber mais, você pode conferir algumas exemplos de automação de processos de negócios para obter ideias sobre como aprimorar seus sistemas.

Os modelos podem ajudá-lo a controlar o estoque, registrar as vendas, promover e vender seus serviços e informar os consumidores sobre suas listas de preços. Independentemente do tamanho de sua empresa, uma lista de preços atualizada pode ajudar a aumentar seus lucros.

Neste guia abrangente, exploramos um tesouro de modelos que atendem a muitos tipos de negócios. Quer você administre uma empresa de SaaS de ponta ou uma das muitas pequenas empresas que mantêm as cidades funcionando, há um modelo de lista de preços feito sob medida para você.

Então, qual é o problema? Aproveite a oportunidade e baixe o modelo de sua preferência hoje mesmo!