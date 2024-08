Como economizar tempo: dicas úteis e truques para adicionar horas aos seus dias

Você está fazendo malabarismos com o trabalho, a família, os amigos, as tarefas e os hobbies, tudo isso enquanto tenta dormir o suficiente e encontrar tempo para relaxar e descontrair. Seja honesto - quantas vezes você já desejou que o dia durasse apenas um pouquinho mais?

Embora não seja possível alterar a duração dos dias, você pode dominar as habilidades de gerenciamento de tempo e organizar seus dias para realizar mais.

Neste artigo, discutiremos as melhores dicas sobre como economizar tempo e aumentar sua produtividade para realizar tudo o que está em sua agenda sem estresse. @marketingbesties Descobri a melhor maneira de economizar tempo e me manter organizado, mesmo quando estou sobrecarregado #produtividade#como economizar tempo#planejador diário#Planejador semanal♬ som original - YourMarketingFriend

Por que economizar tempo é importante?

Todo mundo tem 24 horas por dia. Cabe a você decidir o que fazer com elas - você prefere assistir a uma temporada inteira de seu programa de TV favorito, passar um tempo de qualidade com sua família ou fazer um trabalho profundo? Se você aprender a economizar tempo, poderá realizar todas essas atividades em um único dia e ainda ter uma boa noite de sono!

Vamos examinar rapidamente os principais benefícios de economizar tempo: Aumento da produtividade sem pressão ou tensão

Ficar à frente da concorrência: Em um ambiente relacionado ao trabalho, é adequadogerenciamento de tempo pode ajudá-lo a lançar um produto ou serviço superior mais rápido do que a concorrência e a conquistar o mercado 🥇

11 dicas de especialistas para economizar tempo e aumentar a eficiência no trabalho e em casa

Deseja se tornar um profissional em gerenciamento de tempo, sendo excelente em seu trabalho e mantendo um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional? As dicas e os truques a seguir são maneiras de economizar tempo. 👇

1. Controle o tempo que você gasta em diferentes atividades

Antes de aprimorar suas habilidades de gerenciamento de tempo, primeiro você precisa entender o que realmente está ocupando seu tempo. Quantos minutos e horas por dia você dedica a diferentes tarefas e afazeres?

Acompanhar o tempo que você gasta em atividades específicas ao longo do dia ajuda a ter uma visão clara de sua programação diária. Você poderá identificar as tarefas que consomem muito do seu tempo e descobrir como ser mais eficiente. Além disso, você identificará as obrigações que exigem mais atenção.

Há diferentes maneiras de registrar o tempo. Se você gosta de anotar as coisas, pegue um pedaço de papel e crie uma tabela de suas atividades. Em seguida, controle o tempo usando seu relógio ou telefone celular e anote os resultados. Outra opção é usar um aplicativo de controle de tempo .

Seja qual for a sua escolha, mantenha registros detalhados, pois esse é o primeiro passo para desenvolver uma estratégia sustentável de economia de tempo.

2. Explore as estratégias de gerenciamento de tempo

Estratégias de gerenciamento de tempo podem impulsionar sua eficiência e ajudá-lo a organizar sua agenda para aproveitar cada minuto.

Uma estratégia simples é revisar seu dia todas as manhãs enquanto toma café para criar uma imagem mental do que você precisa fazer.

Outra estratégia de gerenciamento de tempo é estabelecer metas . É claro que as metas devem ser realistas - ganhar um milhão de dólares em um dia parece bom, mas é altamente inatingível. Estabeleça metas que lhe proporcionem uma sensação de realização e o motivem a continuar.

Defina suas métricas North Star e atinja-as com o ClickUp

Se seu horário de trabalho for flexível, uma maneira eficaz de economizar tempo seria descobrir quando você é mais produtivo e programar seu trabalho para esse período. Algumas pessoas são noturnas, enquanto outras estão no auge da produtividade no início da manhã, descubra seu ritmo (se você ainda não o conhece) e crie um cronograma que o alinhe.

Não há certo ou errado quando se trata de estratégias de gerenciamento de tempo. Examine seu estilo de trabalho e os problemas com os quais você costuma ter dificuldades, seja procrastinação , falta de foco ou qualquer outra coisa, e adote uma estratégia que o ajude a eliminá-la.

3. Aprenda a priorizar

A priorização é geralmente a chave para economizar tempo. Aprendendo a priorizar ajuda a ter sucesso no trabalho e a reduzir o estresse, tomar decisões informadas e atingir metas.

A primeira etapa da priorização é listar todas as suas tarefas. Isso inclui seus deveres diários e as tarefas programadas para semanas ou meses futuros. Em seguida, você deve determinar sua importância com base em:

Urgência Impacto Prazos

A técnica "comer o sapo" prioriza as tarefas mais complexas e demoradas. Dessa forma, você tira do caminho as coisas mais desafiadoras e pode usar o tempo restante para outras tarefas. Essa técnica técnica de priorização lhe dá uma sensação de realização logo pela manhã, mantendo sua motivação durante todo o dia.

Você criou uma lista de suas tarefas classificadas por prioridade e está pronto para executá-las uma a uma. Mas a gerência superior adicionou algumas tarefas urgentes ao seu prato. O que você faz agora? Não deixe que isso o incomode - emergências inesperadas são, infelizmente, algo que você precisa levar em conta em sua agenda. Respire fundo, reorganize sua lista para acomodar as tarefas extras e seja o melhor em seu trabalho!

4. Crie cronogramas

Os gerentes de projeto têm uma ferramenta valiosa que os ajuda a acompanhar o progresso e a permanecer no curso certo cronogramas de projetos . Elas visualizam tarefas e marcos em um período específico, facilitando o monitoramento de sequências e dependências de tarefas.

Uma maneira eficaz de economizar tempo é pensar em sua vida como um projeto. Adapte uma linha do tempo exclusiva para orientar seus próximos passos e impulsioná-lo em direção às suas metas. A criação de linhas do tempo pode ser perfeita para:

Organizar o tempo Priorizar Planejamento eficiente

Além disso, saber o que vem a seguir reduz o estresse e a ansiedade e melhora suas habilidades de gerenciamento de tempo. O melhor de tudo é que seguir uma linha do tempo lhe dá uma visão clara do seu progresso - acompanhe o caminho para suas metas, monitore seu sucesso e use as informações para autoaperfeiçoamento . 🤓

Compare visualmente as cargas de trabalho da equipe e acompanhe a progressão com a visualização da Linha do Tempo do ClickUp

5. Programar intervalos

Isso pode parecer contraintuitivo. Como fazer pausas vai ajudá-lo a economizar tempo?

Você não é uma máquina - você precisa de intervalos para manter a produtividade e evitar o esgotamento. Obviamente, isso não significa que você deva fazer uma pausa a cada cinco minutos. Em vez disso, aprenda a tirar o máximo proveito delas e volte ao trabalho revigorado e pronto para vencer seu dia.

Programar intervalos pode fazer maravilhas para construir uma rotina saudável e evitar a fadiga e a perda de motivação. Você pode usar técnicas populares como o Pomodoro para organizar seus períodos de trabalho e de descanso. Ele divide seu trabalho em intervalos:

Você trabalha por 25 minutos

Depois, faz um intervalo de cinco minutos

Você pode ajustar os períodos de trabalho e intervalo de acordo com suas preferências e encontrar intervalos que o façam se sentir mais produtivo e concentrado.

O Pomodoro não funciona para você? Não se preocupe! Observe seus níveis de energia e motivação ao longo do dia e programe seus intervalos de acordo com eles. Faça uma pequena pausa para se refrescar sempre que sentir uma queda na produtividade. Lembre-se de fazer pelo menos uma pausa mais longa para uma refeição saudável.

6. Aprenda a delegar

Concluir todas as tarefas de sua lista de afazeres traz uma sensação gratificante de realização e o mantém motivado. Mas isso não significa que você deva fazer mais do que pode mastigar. O excesso de responsabilidades pode levar à queimação, estresse e ansiedade e impedi-lo de ver a família e os amigos. Todas essas são indicações de que é hora de delegar trabalho.

A delegação é uma habilidade com a qual muitos profissionais, especialmente aqueles em cargos de gerência, têm dificuldade. Alguns têm medo de perder o controle ou não confiam o suficiente em sua equipe, enquanto outros veem isso como um sinal de fraqueza e incompetência.

Sim, treinar sua equipe para assumir tarefas específicas pode levar algum tempo, mas vale muito a pena - você criará um ambiente de trabalho favorável e positivo e se sentirá mais relaxado.

Para deixar claro, quando dizemos "delegar", não estamos nos referindo a jogar toda a sua carga de trabalho nos outros. A distribuição justa da carga de trabalho, a colaboração, a confiança e a comunicação aberta são essenciais para a delegação adequada de tarefas.

E não estamos falando apenas de trabalho. Aprendendo a delegar é uma habilidade vital também em sua vida pessoal. Compartilhe a carga com seus familiares e você poderá economizar tempo e se sentir valorizado. 🥰

Delegue facilmente o trabalho atribuindo tarefas diretamente à equipe ou @mencionando-as em um comentário para transformar suas ideias em itens de ação

7. Planeje com antecedência

Viver sua vida em uma etapa de cada vez parece empolgante, mas muitas vezes não é prático. Na maioria dos casos, equilibrar o trabalho e a vida pessoal pode parecer como andar em uma corda bamba e, se quiser desfrutar de algum tempo livre muito necessário, é preciso planejar com antecedência.

Isso não significa que você precisa planejar cada hora de cada dia. Mas você deve ter pelo menos uma visão geral de suas tarefas e deveres. Isso permite que você se prepare com antecedência (física e mentalmente) e talvez até agrupe tarefas semelhantes e mate dois coelhos com uma cajadada só.

Digamos que você tenha uma consulta médica na próxima terça-feira às 17h. O médico fica do outro lado da cidade, portanto, você precisa sair cedo para chegar a tempo. Sua loja favorita fica perto do consultório médico, portanto, você pode fazer compras logo após a consulta. Você fará uma lista de compras antes de sair de casa para economizar tempo na loja e comprar exatamente o que precisa. 🛒

Você conseguiu riscar duas tarefas importantes da sua lista e economizou a segunda viagem pela cidade e o deslocamento pela loja sem ter uma ideia clara do que precisa comprar.

8. Usar modelos

Os modelos são a última palavra em economia de tempo. Eles são planos pré-fabricados que ajudam você a concluir suas tarefas e afazeres com muito mais rapidez.

Digamos que seu trabalho seja ajudar startups a redigir planos de negócios infalíveis. Você não criará um novo plano de negócios do zero para cada cliente que o contratar. Em vez disso, você usará um modelo de plano de negócios com seções predefinidas que podem ser ajustadas a setores específicos e às necessidades do cliente. Dessa forma, você economiza tempo, minimiza os riscos de erros e entrega um trabalho de qualidade de forma consistente. ✅

Não comece seu trabalho do zero - escolha opções pré-fabricadas no Template Center ou crie seu próprio modelo que sua equipe possa usar

Você pode encontrar modelos para qualquer coisa, desde gerenciamento de tempo e planejamento diário para criar listas de balde , árvores genealógicas e planos de refeições . A vantagem dos modelos é a personalização - ajuste-os às suas necessidades e preferências e maximize sua funcionalidade.

9. Crie um espaço de trabalho designado

Para muitos, o trabalho remoto é uma bênção. Você não precisa se vestir bem e ir para o escritório todas as manhãs e pode passar um tempo de qualidade com sua família.

No entanto, trabalhar remotamente pode ser uma faca de dois gumes. Muitos funcionários remotos que trabalham em casa sofrem com distrações ou com a incapacidade de manter o foco, fazendo com que trabalhem mais tempo do que deveriam.

Trabalhar em sua cama pode parecer fabuloso nos filmes, mas a realidade é diferente. Seu cérebro não consegue entrar no modo de trabalho quando associa a cama ao sono e ao relaxamento.

É por isso que você precisa de um espaço destinado ao trabalho. O ideal é que esse seja um local onde você possa se concentrar e ter acesso a:

Um cômodo separado em sua casa

Uma escrivaninha

Uma cadeira confortável

Um laptop

Qualquer outro equipamento que você precise para trabalhar 🖥️

É claro que nem todo mundo tem o luxo de ter um cômodo separado. Se você mora em um apartamento pequeno, compre uma daquelas mesas de computador portáteis que podem ser guardadas quando você terminar de trabalhar.

Seja qual for a solução escolhida, você deve ser capaz de estabelecer limites claros e "desconectar-se" do trabalho no final de cada dia. Você reconectará seu cérebro para associar o espaço de trabalho à produtividade e ao foco, o que, em última análise, aumentará sua eficiência e o ajudará a economizar tempo.

10. Reduza a mídia social

A mídia social é divertida, empolgante e relaxante. Mas também é uma grande fonte de distração e pode afetar nossa produtividade e eficiência. As notificações constantes e o medo de ficar de fora (FOMO) podem diminuir seu foco e desviar a atenção do trabalho. 📱

O mesmo vale para a vida pessoal - você provavelmente já viu famílias ou grupos de amigos sentados em restaurantes olhando para o celular em vez de conversar. Você já adiou o início de uma tarefa porque se deparou com algo interessante no Instagram ou no TikTok? Apostamos que a resposta é sim.

Algumas dicas simples podem ajudá-lo a reduzir o consumo de mídia social e a se concentrar em suas tarefas e afazeres:

Desative as notificações: Se você se distrai com o número de notificações, tente desativá-las sempre que estiver trabalhando Ativar o modo avião: Outra opção é ativar o modo avião em seu telefone para eliminar as distrações. Obviamente, essa estratégia não é adequada para quem precisa fazer e receber chamadas enquanto trabalha Defina um limite de tempo: Muitos aplicativos de mídia social têm configurações para limitar o uso diário, e isso pode ajudá-lo a criar um equilíbrio saudável entre a rolagem e o trabalho

11. Use uma ferramenta de gerenciamento de projetos

Temos a sorte de viver na era digital, onde vários aplicativos podem ajudá-lo a ser mais eficiente e produtivo. Você tem aplicativos de controle de tempo, aplicativos Pomodoro, plataformas de agendamento, ferramentas de colaboração e organização e vários outros recursos que podem fazer maravilhas por suas habilidades de gerenciamento de tempo. Você pode instalar aplicativos separados para:

Rastrear o tempo

Comunicar-se com sua equipe

Organize-secronogramas de trabalho e cronogramas

Priorizar tarefas

Criar listas de tarefas

Mas isso desencadeia outro problema: a alternância constante entre aplicativos pode deixá-lo mais lento e atrapalhar sua concentração. Felizmente, existe uma solução única, e seu nome é ClickUp !

Como uma plataforma de produtividade completa, o ClickUp oferece todos os truques para economizar tempo e transformá-lo em um guru da organização! Vamos ver o que torna a plataforma uma opção fantástica para todos que desejam adicionar algumas horas aos seus dias.

Controle de tempo do projeto ClickUp

Visualize o tempo monitorado em tarefas e locais para ter uma visão simplificada do progresso geral da equipe

Com o Rastreamento de tempo do projeto ClickUp com a opção ClickUp, você pode registrar o tempo investido em atividades e tarefas com apenas alguns cliques.

O ClickUp funciona perfeitamente em desktops e dispositivos móveis e navegadores (como um Extensão do Chrome ) e é compatível com os principais sistemas operacionais. Isso significa que seus dados serão sincronizados automaticamente, permitindo que você inicie e pare o tempo em diferentes dispositivos. Também é possível editar a hora retroativamente para garantir que seus registros sejam 100% precisos. 📑

O ClickUp leva o controle de tempo a outro nível, permitindo adicionar notas às suas entradas. Isso agiliza a colaboração da equipe e permite que você forneça mais detalhes que podem ser úteis para referência futura.

Outra opção que você vai gostar é adicionar etiquetas aos seus registros, garantindo que você não perca tempo procurando entradas específicas.

Estimativas de tempo do ClickUp

Visualize e acompanhe facilmente as estimativas de tempo das tarefas do ClickUp para um melhor gerenciamento de recursos

Planejar agora economiza seu tempo no futuro. Você sabe no que deve se concentrar e pode manter os olhos no prêmio, seja ele a conclusão bem-sucedida de um projeto ou uma casa limpa. 🏆

O ClickUp permite que você aplique seu jogo de planejamento com uma opção exclusiva- Estimativas de tempo do ClickUp .

Você pode definir estimativas de tempo para tarefas e subtarefas e comparar o tempo previsto com o tempo real gasto. Isso lhe dá uma visão clara de como adaptar suas programações e gerenciar as cargas de trabalho no futuro para maximizar o potencial da sua equipe sem sobrecarregá-la. Com esse recurso do ClickUp, você pode:

Usar a Visão de carga de trabalho para observar a capacidade da sua equipe

para observar a capacidade da sua equipe Aproveitar as informações para tomar decisões de agendamento informadas

Programar estimativas arrastando e soltando uma tarefa na visualização de calendário

Usar a Visão de caixa para acompanhar de perto o progresso

As estimativas de tempo do ClickUp ajudam você a ver os detalhes enquanto se concentra no panorama geral. Monitore se você está no caminho certo para cumprir seus prazos e metas e crie relatórios para examinar as estimativas de tempo e planejar com antecedência.

Opções de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Use o ClickUp para gerenciar tarefas e agendar reuniões, colaborando de forma eficiente com sua equipe

O gerenciamento eficiente de tarefas aumenta sua produtividade e permite que você trabalhar mais rápido com zero ataques de pânico. O ClickUp ajuda você a economizar tempo e a se tornar mais eficiente com seu opções de gerenciamento de tarefas de alto nível :

Crie tarefas sem esforço

Adicionar vários responsáveis

Forneça mais detalhes sobre eles usandoCampos personalizados Visualize seu trabalho em mais de 10 visualizações do ClickUp crie rótulos, defina prioridades, personalize tarefas relacionamentos e dependências e agilizar a colaboração. Você pode até mesmo definir tarefas recorrentes para agilizar o trabalho de rotina e economizar ainda mais tempo. ✨

As opções de gerenciamento de tarefas do ClickUp podem ser usadas para várias finalidades relacionadas ao trabalho, como organizar sua equipe, definir metas e monitorar o progresso. Mas elas também podem fazer maravilhas no gerenciamento de tarefas domésticas, listas de compras e programações.

Como economizar tempo: use o ClickUp

O arsenal de poderosas armas de economia de tempo do ClickUp pode ajudá-lo a reorganizar seu trabalho e sua vida pessoal, criar rotinas e gerenciar tarefas com facilidade.

A plataforma é o pacote completo - diga adeus à necessidade de alternar entre vários aplicativos que roubam seu tempo e diga olá aos recursos que aumentarão muito suas habilidades de planejamento e organização. Registre-se no ClickUp e comece a economizar tempo hoje mesmo! ⌛