10 modelos gratuitos de planejamento diário em Word, Excel e ClickUp

Você está controlando seu dia ou é o contrário?

Talvez nunca haja horas suficientes em um dia para realizar tudo o que você deseja, e o planejamento inadequado de tarefas só piora a situação. É claro que não pegar a roupa na lavanderia na hora certa não vai causar problemas, mas perder uma reunião importante pode causar!

Se você tem uma agenda caótica, é fundamental tornar-se o chefe do seu tempo, não o prisioneiro. É aí que os planejadores diários e os modelos de planejadores diários entram em cena para salvar o dia, literalmente!

Esses modelos permitem que você planeje sua agenda meticulosamente, permitindo que você se autorregule diante de distrações e maximizar a produtividade . Neste artigo, apresentaremos os 10 melhores modelos de planejadores diários que promovem a priorização inteligente e os esforços concentrados. ⌛

O que é um modelo de planejamento diário gratuito? Planejadores diários são conhecidos por vários nomes: organizador pessoal, agenda ou até mesmo diário de bordo. Tradicionalmente, é um pequeno livro ou um fichário. Embora os planejadores diários físicos e imprimíveis sejam esteticamente atraentes, eles não o ajudam exatamente a fazer brainstorming e criar uma programação eficaz.

Se você deseja planejar seu dia com uma intenção mais clara, um modelo de agenda diária digital pode ajudar!

Arraste facilmente tarefas na visualização de calendário para editar datas de vencimento, criar novas tarefas ou removê-las no ClickUp

O modelo tem a estrutura correta para projetar uma programação diária repleta de atividades. Em vez de programar do zero, você preenche a estrutura pré-fabricada do modelo. Isso reduz o tempo de planejamento e elimina a sobrecarga e o estresse de organizar dias dispersos. 💯

Do ponto de vista comercial, o modelo é especialmente útil para o gerenciamento de equipes. Ele ajuda a organizar as tarefas do projeto de acordo com as prioridades e prazos, mantendo as cargas de trabalho gerenciáveis para todos.

O que faz um bom modelo de planejador diário?

O tipo de modelo de agenda diária de que você precisa depende de sua intenção de usá-la para fins pessoais ou comerciais. Ainda assim, há algumas características fundamentais de bons planejadores diários, como:

Customizabilidade : Deve ser capaz de suportar o agendamento para diferentes finalidades, permitindo que você adicione ou exclua elementos, priorize tarefas e adicione subtarefas

: Deve ser capaz de suportar o agendamento para diferentes finalidades, permitindo que você adicione ou exclua elementos, priorize tarefas e adicione subtarefas Estrutura clara : Evite modelos desorganizados. As opções de qualidade têm um formato bem organizado e fácil de seguir, com espaço para adicionar detalhes a cada tarefa

: Evite modelos desorganizados. As opções de qualidade têm um formato bem organizado e fácil de seguir, com espaço para adicionar detalhes a cada tarefa Suporte à colaboração : Os planejadores diários para grandes equipes (ou famílias) devem oferecer suporte à colaboração com recursos como edição em tempo real, compartilhamento de tarefas e atualizações de status

: Os planejadores diários para grandes equipes (ou famílias) devem oferecer suporte à colaboração com recursos como edição em tempo real, compartilhamento de tarefas e atualizações de status Opções de código de cores : O código de cores écomprovadamente melhora a produtividade. O modelo deve permitir que você visualize a urgência de diferentes tarefas (e torná-las divertidas de se ver!_) atribuindo cores 🚥

: O código de cores écomprovadamente melhora a produtividade. O modelo deve permitir que você visualize a urgência de diferentes tarefas (e torná-las divertidas de se ver!_) atribuindo cores 🚥 Rastreabilidade: Ele deve ajudá-lo a acompanhar o progresso das tarefas ao longo do dia e apoiar decisões baseadas em produtividade com relatórios e análises

10 modelos de planejadores diários para usar em 2024

Analisamos dezenas de opções e escolhemos os 10 melhores modelos de planejadores diários de ClickUp word e Excel que atingem o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e apelo visual. Vamos nos aprofundar no assunto! 🕐

1. Modelo de planejador diário ClickUp

Modelo de planejador diário do ClickUp

Habilidades aprimoradas de gerenciamento de tempo, redução do estresse e aumento da produtividade - isso não parece um sonho? Transforme-o em realidade com o Modelo de planejador diário ClickUp !

Esse modelo fácil de usar permite que você organize as tarefas como pessoais, de trabalho ou metas. Ele também oferece uma visão geral clara por meio de vários layouts.

Por padrão, a lista de tarefas do modelo é dividida em duas seções:

Rastreador de hábitos: Para atividades repetitivas, como ir à academia, fazer relatórios, pagar contas ou fazer ioga 🧘 Tarefas pessoais: Para tarefas únicas, como uma consulta médica ou uma reunião com um cliente

Defina datas de vencimento, priorize tarefas, use status e adicione colunas para personalizar o espaço. A seção Habit Tracker vem com um contador de quebras para mantê-lo no caminho certo e dar-lhe uma sensação de realização ao atingir as metas.

Você pode personalizar ainda mais sua lista de tarefas com Custom Fields, que permite a categorização com base em tags como Relacionamentos, Trabalho, Crescimento Pessoal, Saúde ou qualquer outra coisa específica para você. O código de cores integrado ajuda a identificar categorias prioritárias com uma única olhada.

Mantenha-se no topo do seu dia com ClickUp Views - verifique seu progresso em um cartão Quadro Kanban ou um calendário e tenha uma perspectiva realista de como deve ser sua programação factível.

2. Modelo de registro diário do ClickUp

Modelo de registro diário do ClickUp

Quais tarefas e atividades consomem uma parte significativa do seu tempo e energia em um único dia? Se você estiver curioso, experimente o Modelo de registro diário do ClickUp . É um divisor de águas em setores de ritmo acelerado, como construção ou Desenvolvimento ágil de software -onde o acompanhamento do progresso diário é essencial

Use o modelo para:

Configurar um registro do zero (recomendamos adicionar colunas de data, tarefa, notas e tempo) Usar campos personalizados para categorizar tarefas e subtarefas Definir prioridades Analise o progresso (de preferência todos os dias) para identificar gargalos de produtividade

Você também pode criar registros para toda a equipe, adicionar responsáveis diretamente às tarefas, marcar as concluídas e responsabilizar os funcionários em caso de perda de prazos. Para os gerentes de projeto, o modelo simplifica o acompanhamento diário dos registros graças a ferramentas como filtros de tags, automações de tarefas e IA do ClickUp .

Para aumentar a produtividade da equipe , conectar o ClickUp ao Toggl , uma plataforma popular de controle de tempo. A integração permite que você rastreie o tempo investido em tarefas específicas, obtenha uma visão sobre ineficiências do processo e criar registros diários mais precisos.

3. Modelo de horário diário do ClickUp

Modelo de programação diária de horas do ClickUp

Precisa de mais do que simples listas de tarefas diárias? Dê um passo à frente e programe-se por hora com o Modelo de horário diário do ClickUp . ⌚

Este modelo é dividido em seções que exibem intervalos de tempo para tarefas em uma única janela. É ideal para o gerenciamento de equipes operacionais, permitindo que os gerentes ajustem cronogramas de projetos de acordo com a disponibilidade dos funcionários.

Aproveite as excelentes visualizações do modelo - Agenda diária, Fluxo de trabalho diário, Ausências e Conselho - para acompanhar as tarefas da equipe e os prazos por hora. Graças à funcionalidade arrastar e soltar do modelo, você não terá problemas para mover as tarefas.

Use a visualização Daily Schedule para exibir as tarefas como cartões em um calendário . Verifique os detalhes da atividade clicando em um cartão.

A visualização Daily Workflow lista tarefas agrupadas por datas de vencimento. Personalize o layout classificando os campos personalizados, como responsáveis, gerentes, estimativas de tempo e comentários.

A visualização Ausências é um quadro Kanban que descreve as tarefas não gerenciadas devido à ausência de funcionários. As tarefas são agrupadas com base no motivo da ausência - como licença médica ou de emergência - o que lhe dá mais contexto para realocar recursos.

A visualização Quadro, também um layout Kanban, apresenta as tarefas de acordo com seu status, como A fazer ou Fechado.

4. Modelo de relatório de atividades diárias do funcionário do ClickUp

Modelo de relatório de atividades diárias do funcionário do ClickUp

Como na opção anterior, a opção Modelo de relatório de atividade diária do funcionário do ClickUp permite que você observe de perto as contribuições diárias de seus funcionários.

O modelo foi projetado para identificar lacunas de produtividade e erros na execução do processo. Ele também tem como objetivo substituir as exaustivas reuniões de tarefas individuais com cada membro da equipe e criar cronogramas personalizados que evitem o esgotamento. ✅

Por padrão, seu layout é dividido em três seções principais para mostrar a carga de trabalho de uma semana.

A primeira parte é Accomplishments, listando as atividades concluídas. Cada atividade mostra o tempo gasto junto com a data de conclusão.

A segunda parte, Atividades em andamento, concentra-se nas tarefas em andamento. Os funcionários podem deixar anotações no modelo para informar ao gerente se precisarem de ajuda com algumas tarefas.

A terceira seção apresenta Atividades futuras. Use-a para monitorar tarefas futuras em ordem de prioridade e atribuir suporte extra quando necessário.

5. Modelo de planejador de projeto ClickUp

Modelo de planejador de projeto ClickUp

A emoção de conseguir um novo projeto pode desaparecer quando você começa a planejá-lo até o último detalhe.

É claro que isso só acontece se você não estiver usando o Modelo de planejador de projeto ClickUp !

Esse modelo lhe dá controle total sobre todos os aspectos do seu fluxo de trabalho, desde planejamento do orçamento para definir expectativas e monitorar o progresso. Use-o para documentar o o escopo do projeto definir as responsabilidades da equipe, alocar recursos e mapear linhas do tempo para conclusão.

O modelo tem várias visualizações que permitem analisar o projeto de diferentes perspectivas. Por exemplo, a Visão de atividades do projeto lista as tarefas de todo o projeto categorizadas de acordo com seu status atual. Personalize a lista com datas de vencimento, duração, responsáveis, esforço e risco para apoiar a tomada de decisões informadas. 📈

Outras visualizações úteis incluem:

Vista de controle de orçamento : Para definir e monitorar os orçamentos de cada tarefa

: Para definir e monitorar os orçamentos de cada tarefa Visualização do painel do projeto : Para agrupar tarefas com base em seus níveis de esforço

: Para agrupar tarefas com base em seus níveis de esforço Visualização de cronograma : Para exibir tarefas agendadas para períodos futuros em um layout de calendário

: Para exibir tarefas agendadas para períodos futuros em um layout de calendário Itinerary View: Para avaliar cronogramas de diferentes atividades do projeto e identificardependências de tarefas Adicione tags de prioridade às tarefas e reconheça os riscos de conclusão com antecedência. Isso facilita a comunicação de alterações às partes interessadas ou a atualização dos planos de entrega - você está sempre no banco do motorista!

6. Modelo de planejador de férias ClickUp

Modelo de planejamento de férias do ClickUp

A coordenação das férias dos funcionários aumenta a transparência no local de trabalho e mantém a equipe resultados alinhados sem aquele terrível estresse de última hora. Mas sejamos honestos, a tarefa em si é uma grande dor de cabeça.

Nesse caso, o Modelo de planejamento de férias do ClickUp é o ás em sua manga!

O planejador tem um formato simples - comece pedindo aos membros da sua equipe que preencham o Formulário de Solicitação de Férias (incluído no modelo). O formulário coleta informações como categoria de férias, departamento, tipo de férias (pagas ou não pagas), mês e duração.

Essas informações são exibidas na Visão de férias, que ajuda o gerente a aprovar ou rejeitar as próximas férias e solicitações de férias, além de categorizá-las de acordo com o status. 🌴

A Visão de calendário exibe as mesmas informações, mas em um calendário para melhor gerenciamento do tempo. Use-a para obter insights valiosos sobre cronogramas e detectar sobreposições de ausências, avisos de dependência e conflitos de agendamento.

Sua equipe de contabilidade vai adorar a Vista de Folhas de Férias! Ela classifica as solicitações de férias em pagas e não pagas e, em seguida, rotula-as de acordo com o status - Nova solicitação, Revisando, Rejeitada, Cancelada e Aprovada.

Está planejando uma viagem para formação de equipe? Você está com sorte! Esse modelo também pode ajudá-lo a planejar viagens da equipe, resumindo a logística, como voos e hotéis. Ele será seu hub centralizado para armazenar informações de passaporte, passagens e reservas. 🛫

7. Modelo de anotações diárias do ClickUp

Modelo de notas diárias do ClickUp

Todos nós já passamos por isso, ficando em apuros depois de esquecer uma tarefa urgente. Ou, digamos, de não conseguir anotar uma ideia incrível.

Entre no Modelo de anotações diárias do ClickUp para deixar esses cenários nojentos no passado!

Esse modelo de agenda diária é mais do que um caderno digital para registrar seus pensamentos. Ele é uma ferramenta robusta para categorizar suas anotações, listas de tarefas **Cada detalhe que você adiciona é centralizado e facilmente acessível.

Comece preenchendo o formulário de anotações diárias que acompanha o modelo. Forneça o tipo de entrada para inserir seu conteúdo. Você também pode adicionar comentários explicativos a cada entrada para manter o controle de sua programação diária.

As entradas são convertidas em duas visualizações: Notes e Board. A primeira agrupa suas anotações em listas com base no tipo, enquanto a segunda as converte em cartões e as categoriza de acordo com o status de conclusão.

Vale a pena observar que o modelo é 100% personalizável - exclua, edite e adicione novos campos ou embeleze seu registro com anexos como fotos, tabelas ou gráficos.

Outro elemento interessante desse modelo é o design relaxante e os temas de cores calmas, que podem manter seus níveis de estresse sob controle em dias particularmente agitados ao tentar controlar todas as suas tarefas diárias.

8. Modelo de planejador diário do Excel por Vertex42

Use este modelo do Excel para manter o controle de suas tarefas, planos e atividades

Deseja um modelo de planejamento diário simples e imprimível em formato de planilha? O Excel Daily Planner Template da Vertex42 pode ser exatamente o que você precisa para trabalhar como seu próprio planejador pessoal.

A agenda diária cobre dois dias de planejamento por vez e tem seções bem detalhadas, com um pequeno calendário na parte superior. A área principal consiste nas três colunas a seguir:

Lembre-se: Use-a para adicionar aniversários, prioridades, listas de pessoas a serem contatadas e despesas previstas Compromissos: Essa coluna tem tudo a ver com o microgerenciamento do seu dia por hora. Os intervalos de tempo são divididos em incrementos de 15 minutos para facilitar a programação das tarefas diárias Notas: Anote tudo o que não for confiável para sua memória

O modelo também vem com duas folhas adicionais - Eventos e Feriados. Use-as para manter o registro de aniversários, datas comemorativas, feriados e férias.

Não há muito o que descobrir quando se trata de usar o modelo. Faça o download e você receberá uma agenda com a data padrão definida para 14 de fevereiro. Trata-se de uma manobra secreta para zombar dos solteiros? É possível. ♥️

É claro que você não precisa se limitar ao Dia dos Namorados - clique na célula de data e atualize-a em um instante. Você pode ajustar a fonte padrão, o tamanho do texto e o estilo.

9. Modelo de agenda diária do Word por TemplateLab

Este modelo simples de agenda diária do Word pode ajudá-lo a manter o controle de seus compromissos e fazer anotações para aumentar a produtividade

Os dias ruins atingem os melhores de nós. Estamos falando de períodos de tempo sombrios em que é difícil manter a motivação. O modelo de agenda diária para Word da TemplateLab ajuda você a superar esses dias com seu design sem frescuras.

Esse modelo minimalista de agenda diária pode ser editado no Microsoft Word, mas você também pode imprimi-lo e escrever nele à moda antiga. ✏️

Por padrão, o modelo tem as seguintes páginas de planejamento para ajudá-lo a definir uma agenda saudável:

Compromissos Urgente Lembrete Rastreador de refeições Sou grato por Anotações

Não precisa de algumas dessas seções? Exclua-as! Deseja renomear uma ou duas seções? É possível! Os tons de água refrescantes do documento podem promover o relaxamento se você não estiver se sentindo bem.

Este modelo de agenda diária do Word contém espaços para compromissos a partir das 5h da manhã, alinhados em intervalos de 30 minutos.

10. Lista de tarefas do planejador diário para impressão da On Planners

Use a Printable Daily Planner To Do List da On Planners para monitorar seus hábitos diários, definir prioridades e criar listas de tarefas

Se estiver procurando um modelo de agenda diária sofisticado com temas acinzentados, você vai gostar do Printable Daily Planner To Do List da On Planners.

O modelo vem com as seguintes seções:

As 3 principais prioridades de sua rotina diária Tarefas e horários importantes Outros afazeres Rastreador de água Exercícios físicos Notas

Com duas seções dedicadas à saúde - Monitoramento de água e Exercício - esse modelo é uma opção fantástica para aqueles que desejam fazer mudanças conscientes no estilo de vida e permanecer fisicamente ativos.

Você pode personalizar o modelo antes de fazer o download. Preencha os campos Data de início e Data de término para criar um caderno personalizado. Determine o layout final e os pontos de corte e imprima várias páginas de cada vez!

Deseja evitar a pegada de carbono da impressão? Selecione Digital em vez de Printable na página de download para usar a agenda no seu iPad, tablet reMarkable, Kindle Scribe, Onyx Boox ou Supernote.

Modelos de planejadores diários: Sua passagem para a terra dos meticulosos

Uma meta sem um plano é apenas um desejo - é um clichê, mas também é verdade. Deixar de gerenciar seu tempo resultará em viagens de culpa e baixa autoestima.

Os modelos de planejamento diário dão asas aos seus desejos, seja organizando as férias da família, lidando com um novo projeto ou criando um calendário de conteúdo . 🪁

Confie em nossos modelos listados para ajudá-lo a eliminar as distrações e trabalhar mais rápido em direção a seus objetivos. Não há lugar para culpa quando você começa a fazer seus esforços valerem a pena!