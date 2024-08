10 modelos de escopo de projeto e exemplos de documentos de escopo

Você já se viu envolvido em um projeto até os joelhos, mas percebeu que não tem certeza absoluta do que o projeto deve alcançar, quais tarefas precisam ser concluídas para chegar lá e quem é responsável por elas?

Não se preocupe; todos nós já passamos por isso. É por isso que os modelos de escopo de projeto são uma verdadeira salvação para os gerentes de projeto. Escopo do projeto são ferramentas essenciais para qualquer gerente de projeto que queira planejar e executar um projeto bem-sucedido. Eles fornecem um esboço claro dos objetivos, entregáveis, cronogramas e orçamento do projeto, permitindo que os gerentes de projeto definam o escopo e garantam que todos os envolvidos compreendam suas funções e responsabilidades.

Independentemente de estar gerenciando um projeto pequeno ou de grande escala, o uso de um modelo para definir o escopo do seu projeto pode ser útil escopo de trabalho pode economizar seu tempo e esforço ao fornecer uma estrutura para o planejamento e a execução do seu projeto. Nesta publicação do blog, falaremos sobre o que é um modelo de escopo de projeto e o que faz um bom modelo. Em seguida, compartilharemos 10 dos nossos modelos de escopo de projeto favoritos para que você possa escolher a melhor solução para a sua equipe.

O que é um modelo de escopo de projeto?

Um modelo de escopo de projeto é um documento abrangente que ajuda os gerentes de projeto a organizar os detalhes e componentes críticos de um novo projeto. Essencialmente, ele é o seu documento único plano de projeto .

Esses modelos geralmente incluem uma série de informações destinadas a garantir a conclusão bem-sucedida de um projeto. Alguns dos componentes mais comuns são:

O objetivo e a visão do projeto

Partes interessadas e seus requisitos

Critérios de sucesso

Membros da equipe do projeto e suas funções e responsabilidades

Marcos específicos para a conclusão das tarefas

Riscos associados ao projeto e abordagens para mitigá-los

Além disso, um modelo de escopo do projeto delineará os objetivos e as entregas, controles do projeto o controle do projeto é feito por meio de um conjunto de informações, tarefas, custos e cronograma do projeto. Com essa estrutura abrangente em vigor antes de iniciar um projeto, é mais provável que as equipes trabalhem de forma eficiente e colaborativa para atingir suas metas.

O que faz um bom modelo de escopo de projeto?

Os modelos de escopo do projeto não precisam apenas ter as informações necessárias escritas acima; eles também precisam ser fáceis de usar, simples de atualizar e compartilhar e focar na coleta de informações concisas, mas completas. Veja a seguir alguns elementos que tornam os modelos de escopo bons:

Descreve com precisão a visão do projeto: Uma declaração do escopo do projeto com uma descrição do objetivo do projeto, das partes interessadas relevantes e dos critérios de sucesso

Uma declaração do escopo do projeto com uma descrição do objetivo do projeto, das partes interessadas relevantes e dos critérios de sucesso Detalha todas as informações críticas da missão do projeto : Inclui objetivos, entregáveis, membros da equipe e suas funções e responsabilidades, marcos do projeto, estimativas de custo e um cronograma proposto

: Inclui objetivos, entregáveis, membros da equipe e suas funções e responsabilidades, marcos do projeto, estimativas de custo e um cronograma proposto Identifica todos os possíveis riscos do projeto : Com estratégias ou planos para mitigá-los

: Com estratégias ou planos para mitigá-los Detalha os detalhes do orçamento : Plano para reduzir custos ou programar contratempos, maneiras de interpretar o orçamento e parâmetros do cronograma que possam afetar o custo total do projeto

: Plano para reduzir custos ou programar contratempos, maneiras de interpretar o orçamento e parâmetros do cronograma que possam afetar o custo total do projeto Utiliza um formato de modelo flexível: Fácil de fazer alterações e revisões com uma experiência de usuário direta e sem frustrações para todos os membros da equipe que precisam fazer referência ao escopo

Um bom modelo deve ser abrangente o suficiente para fornecer os detalhes e o contexto mais importantes de que a equipe precisa para começar, mas conciso o suficiente para que não seja necessário ler os detalhes para chegar às partes mais importantes. Esses modelos de planejamento estratégico devem proporcionar clareza, e não aumentar a confusão.

Em última análise, o melhor modelo para a sua equipe e os seus projetos será aquele que der aos participantes a ideia mais clara do que eles precisam fazer para que todos os envolvidos possam trabalhar para obter um resultado bem-sucedido.

10 modelos de escopo de projeto que você precisa experimentar

O uso de um modelo de escopo é uma das melhores maneiras de se obter um resultado satisfatório ferramentas de gerenciamento de projetos em seu arsenal. Ele pode economizar tempo e esforço e, ao mesmo tempo, minimizar o risco de fracasso do projeto. Com um modelo bem elaborado, os gerentes de projeto podem ter certeza de que possuem uma abordagem abrangente e estruturada para o planejamento, garantindo que o projeto seja entregue dentro do prazo, do orçamento e do padrão exigido.

Existem muitos tipos diferentes de modelos de escopo de projeto, mas aqui estão os nossos 10 favoritos.

1. Modelo de escopo do projeto ClickUp

Às vezes, o melhor lugar para começar a organizar um novo projeto é em um quadro branco. Porém, nos ambientes de trabalho distribuídos de hoje, os membros da equipe geralmente estão do outro lado do país, em vez de estarem do outro lado da sala. É por isso que criamos o Modelo de quadro branco do escopo do projeto ClickUp . Ele tem todos os benefícios de um quadro branco físico, além de vários outros recursos que o tornam muito mais prático do que o original.

**O modelo de quadro branco do escopo do projeto apresenta

Um quadro com 7 componentes incluindo informações, justificativa, escopo, objetivos comerciais, entregáveis, exclusões e suposições

incluindo informações, justificativa, escopo, objetivos comerciais, entregáveis, exclusões e suposições Um quadro flexívelQuadro branco digital**que permite personalizar à vontade, adicionando ou retirando "notas adesivas", adicionando texto, hiperlinks, anexos de arquivos, fotos e desenhos à mão livre, e compartilhando com outros colegas de equipe para uma colaboração perfeita

Este quadro branco é o local perfeito para iniciar a organização do seu projeto. Faça um brainstorming dos grandes elementos de seu projeto antes de passar para outro modelo para todos os detalhes. Faça o download deste modelo

2. Modelo de escopo de trabalho do ClickUp

Quando terminar de usar nosso modelo de quadro branco (ou se você precisar de mais estrutura e detalhes desde o início), use o Modelo de escopo de trabalho do ClickUp para planejar totalmente seu projeto do início ao fim.

Esse modelo define as tarefas a serem realizadas em um projeto, incluindo objetivos, resultados, cronogramas, marcos e detalhes adicionais. Embora não seja juridicamente vinculativo, ele serve como um acordo comum entre todas as partes interessadas sobre o que é necessário para concluir o projeto com êxito. Faça o download deste modelo

3. Modelo de escopo de trabalho do site ClickUp

Se o projeto para o qual você está procurando um modelo é o desenvolvimento de um site, você está com sorte! Nós criamos o Modelo de escopo de trabalho do site ClickUp só para você.

**O modelo de escopo de trabalho do site apresenta

Uma seção de histórico e objetivos que inclui as informações de contato da sua empresa e do cliente, detalhes de alto nível do projeto, um objetivo e umdeclaração do problemavisão geral do projeto e lista de objetivos do projeto e objetivos

que inclui as informações de contato da sua empresa e do cliente, detalhes de alto nível do projeto, um objetivo e umdeclaração do problemavisão geral do projeto e lista de objetivos do projeto e objetivos Seção de escopo de trabalho e tarefas que detalha o escopo do projeto em três fases: 1) design e desenvolvimento do site; 2) arquitetura de informações e 3) configuração de host e domínio. Observe que essas fases podem ser editadas para se adequar ao seu escopo específico. Ele também tem uma seção para listar todas as tarefas associadas às 3 fases

que detalha o escopo do projeto em três fases: 1) design e desenvolvimento do site; 2) arquitetura de informações e 3) configuração de host e domínio. Observe que essas fases podem ser editadas para se adequar ao seu escopo específico. Ele também tem uma seção para listar todas as tarefas associadas às 3 fases Uma seção de entregáveis, componentes e requisitos com tabelas para organizar e visualizar facilmente todos os entregáveis do projeto, o cronograma do projeto e as datas de entrega

com tabelas para organizar e visualizar facilmente todos os entregáveis do projeto, o cronograma do projeto e as datas de entrega Um preço final, suposições e aceitação onde você pode fornecer estimativas detalhadas de despesas, listar as suposições do projeto e obter a aprovação do cliente

Este modelo oferece um plano de jogo de projeto de website claro e organizado que você pode compartilhar com os clientes. Juntos, usem esse visual para trabalhar no processo do projeto e mantê-los informados sobre as atividades de atualização e progresso. Faça o download deste modelo

4. Modelo de plano de gerenciamento de escopo do ClickUp

O plano Modelo de plano de gerenciamento de escopo do ClickUp descreve como o escopo de um projeto será definido, validado e controlado durante todo o seu ciclo de vida. Além dos detalhes padrão do projeto, como objetivos, entregáveis e cronogramas, os planos de gerenciamento de escopo concentram-se em como a sua equipe gerenciará a variação do escopo

Fazer mais do que o planejado originalmente.

**O modelo de gerenciamento de escopo apresenta

Uma seção de declaração do problema em que é possível identificar e descrever o problema que o projeto resolverá

em que é possível identificar e descrever o problema que o projeto resolverá Uma seção de oportunidades , na qual você explicará como capitalizará esse problema e as soluções que planeja trazer para a mesa

, na qual você explicará como capitalizará esse problema e as soluções que planeja trazer para a mesa Uma seção de metas do projeto , na qual você pode listar as realizações que gostaria que o projeto alcançasse

, na qual você pode listar as realizações que gostaria que o projeto alcançasse Uma seção de escopo na qual você pode determinar claramente quais tarefas ou preocupações estão dentro do escopo do projeto e quais não estão

na qual você pode determinar claramente quais tarefas ou preocupações estão dentro do escopo do projeto e quais não estão Uma seção de aprovações para que o gerente de projeto e o patrocinador assinem

Deixe que este modelo sirva de guia para a sua equipe para garantir que o projeto permaneça no caminho certo e que todas as partes interessadas estejam cientes dos limites e objetivos do projeto. Faça o download deste modelo

5. Modelo de esboço do escopo do ClickUp

Desenvolvedores de aplicativos geralmente têm escopos de projeto que diferem significativamente de outros tipos de projetos, por isso criamos o Modelo de esboço do escopo do aplicativo ClickUp só para você!

O modelo de esboço do escopo do aplicativo apresenta:

Uma seção de histórico do projeto para fornecer uma visão geral rápida do problema ou ponto problemático que o novo aplicativo pretende resolver, o que o aplicativo pretende que seus usuários experimentem e sintam e os objetivos da criação do aplicativo

para fornecer uma visão geral rápida do problema ou ponto problemático que o novo aplicativo pretende resolver, o que o aplicativo pretende que seus usuários experimentem e sintam e os objetivos da criação do aplicativo Uma seção de requisitos de negócios onde você pode criar uma lista de verificação das tarefas que o aplicativo concluído precisa ser capaz de realizar

onde você pode criar uma lista de verificação das tarefas que o aplicativo concluído precisa ser capaz de realizar Uma seção de escopo do aplicativo em que você pode listar os diferentes componentes do escopo do projeto (ou seja, plataforma, design de UX, análise, página de destino, página de ajuda etc.) e adicionar notas ou comentários sobre cada requisito

Este modelo de documento de escopo de projeto de aplicativo pode ser utilizado por desenvolvedores de aplicativos para organizar, rastrear e arquivar os requisitos de negócios necessários para criar e executar um aplicativo. Faça o download deste modelo

6. Modelo de estatuto do projeto ClickUp

Um termo de abertura de projeto documenta o início formal de um projeto, fornecendo ao gerente de projeto a autoridade para usar os recursos organizacionais para concluí-lo. Essa é uma etapa importante do processo de gerenciamento de projetos, por isso criamos o Modelo de Carta de Projeto ClickUp para garantir que você cubra todas as bases necessárias.

O termo de abertura funciona como uma referência durante todo o ciclo de vida do projeto, garantindo que todos os membros da equipe e as partes interessadas estejam alinhados. Ele também fornece uma base para a tomada de decisões, a resolução de problemas e o gerenciamento de mudanças.

7. Modelo de plano de execução de projeto ClickUp

A Modelo de plano de execução de projeto ClickUp pode ajudar a padronizar os procedimentos de planejamento e execução de projetos da sua organização. Ele serve como um guia para os membros da equipe do projeto, permitindo que eles executem o projeto de forma eficiente e eficaz e, ao mesmo tempo, garantindo que ele esteja alinhado com o escopo do projeto.

**O modelo de plano de execução de projeto apresenta

Uma página inicial que lista todas as subcategorias, juntamente com seus proprietários e colaboradores

que lista todas as subcategorias, juntamente com seus proprietários e colaboradores **Seis seções principais, incluindo escopo do projeto, metas do projeto, especificações, alocação de recursos, cronograma do projeto e plano de comunicação

8. Modelo de entregáveis do projeto ClickUp

Embora muitos dos nossos outros modelos tenham uma seção de entregáveis, o modelo Modelo de entregáveis do projeto ClickUp oferece a você o máximo de supervisão e gerenciamento de todas as partes móveis relacionadas ao seu projeto.

**O Project Deliverables Template apresenta

Campos personalizados que podem ser ajustados de acordo com suas preferências, incluindo menus suspensos, uma barra de progresso calculada automaticamente e formatação de células para numerais, dinheiro, fórmulas e texto simples

que podem ser ajustados de acordo com suas preferências, incluindo menus suspensos, uma barra de progresso calculada automaticamente e formatação de células para numerais, dinheiro, fórmulas e texto simples Um modelo totalmente editável e personalizável para que você possa personalizar exibições, automatizar e adicionar dependências e criar campos de fórmula personalizados que atendam perfeitamente às suas necessidades.

Use esse modelo sozinho para gerenciar as subtarefas do seu projeto ou como uma versão mais detalhada da lista de entregáveis criada em um dos modelos de escopo de projeto mais abrangentes. Faça o download deste modelo

9. Modelo de declaração do escopo do projeto do Microsoft Word

Via Microsoft

Embora estejamos certos de que o ClickUp produz os melhores modelos de escopo de projeto e software de gerenciamento, sabemos que nem sempre é possível escolher sua própria plataforma de produtividade para uso comercial. Se você estiver limitado ao Microsoft Office, a boa notícia é que Microsoft Word tem uma seção pesquisável biblioteca de modelos do Office que podem atender às suas necessidades.

Quando você pesquisa "escopo do projeto" na biblioteca de modelos, aparecem várias opções promissoras, incluindo um modelo de escopo de projeto financeiro, um modelo de planejador de projeto, um relatório de desempenho de projeto e um planejador de cronograma detalhado.

Pode ser necessário um pouco de trabalho braçal e criatividade, mas com os campos de pesquisa certos, você pode compilar vários documentos que, quando usados juntos, podem ajudá-lo a manter seus projetos visíveis e organizados. Faça o download deste modelo

10. Modelo de escopo de projeto do Excel por mapa de partes interessadas

Via Mapa das partes interessadas Outra opção dentro do conjunto de soluções da Microsoft é esta Modelo de declaração do escopo do projeto desenvolvido para ser usado no Excel. O modelo inclui seções para detalhes do projeto e controle de documentos, descrição do escopo do projeto, descrições do escopo da entrega, critérios de aceitação do projeto, suposições e restrições e exclusões do projeto.

Embora não seja tão fácil de usar quanto os modelos do ClickUp, esta alternativa do Excel abrange, no entanto, os componentes mais importantes do escopo do projeto e pode ser útil em um piscar de olhos. Faça o download deste modelo

Como redigir um documento do escopo do projeto?

Agora que você tem um arsenal de modelos de escopo do projeto à sua disposição, a próxima etapa é aprender a redigir um documento de escopo do projeto adequado. Aqui estão algumas dicas para criar um escopo de projeto eficaz e abrangente:

Comece com o básico: Comece delineando a finalidade, os objetivos e os resultados desejados do projeto. Isso lhe dará uma ideia clara do que precisa ser realizado.

Comece delineando a finalidade, os objetivos e os resultados desejados do projeto. Isso lhe dará uma ideia clara do que precisa ser realizado. Defina os limites do projeto: Defina claramente o que está incluído no projeto e o que não está. Isso ajudará a evitar desvios de escopo e garantirá que todos os envolvidos entendam suas funções e responsabilidades.

Defina claramente o que está incluído no projeto e o que não está. Isso ajudará a evitar desvios de escopo e garantirá que todos os envolvidos entendam suas funções e responsabilidades. Identifique as partes interessadas: Liste todas as partes envolvidas no projeto, incluindo clientes, membros da equipe e quaisquer contratados ou fornecedores terceirizados.

Liste todas as partes envolvidas no projeto, incluindo clientes, membros da equipe e quaisquer contratados ou fornecedores terceirizados. Estabeleça cronogramas: Estabeleça prazos realistas para cada uma das partes envolvidasfase do projeto e atribua as tarefas de acordo.

Estabeleça prazos realistas para cada uma das partes envolvidasfase do projeto e atribua as tarefas de acordo. Liste os entregáveis: Identifique todos os principais entregáveis do projeto e suas datas de entrega previstas. Isso ajudará a manter todos no caminho certo e responsáveis por suas responsabilidades.

Identifique todos os principais entregáveis do projeto e suas datas de entrega previstas. Isso ajudará a manter todos no caminho certo e responsáveis por suas responsabilidades. Crie um plano de comunicação: Estabeleça um sistema para comunicar atualizações de progresso, alterações ou qualquer outra informação relevante às partes interessadas.

Estabeleça um sistema para comunicar atualizações de progresso, alterações ou qualquer outra informação relevante às partes interessadas. Considere os possíveis riscos: Antecipe todos os possíveis obstáculos ou desafios que possam surgir durante o projeto e tenha um plano de contingência para minimizar seu impacto.

Antecipe todos os possíveis obstáculos ou desafios que possam surgir durante o projeto e tenha um plano de contingência para minimizar seu impacto. Obter aprovação: Quando o documento de escopo do projeto estiver concluído, certifique-se de obter a aprovação de todas as partes interessadas antes de prosseguir com o projeto.

Lembre-se de que, ao redigir um documento de escopo do projeto, é essencial ser o mais detalhado e específico possível. Isso ajudará a garantir que todos estejam na mesma página e minimizará quaisquer mal-entendidos ou interpretações errôneas.

