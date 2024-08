10 modelos gratuitos de planejamento estratégico no ClickUp, Word e Excel

O planejamento estratégico está entre os processos mais importantes de qualquer empresa. Ele constrói o roteiro para o futuro, criando uma estrutura em relação à qual todas as principais decisões de negócios podem ser tomadas e avaliadas.

Mas sua importância também vai além disso. Todo tipo de planejamento de negócios, desde planos de ação para planos de sprint e planejamento de recursos o planejamento de recursos, em última análise, deriva do plano estratégico mais amplo. Isso significa, acima de tudo, uma coisa: é preciso acertar no processo de planejamento estratégico.

Para chegar lá, você precisa começar de algum lugar. Os muitos recursos relacionados ao planejamento são um ótimo começo. Mas, ainda mais especificamente, você precisa de um modelo que possa ajudá-lo a inserir informações, digerir essas informações e elaborar um plano que todos na organização possam seguir.

A aparência exata desse modelo ideal depende de suas necessidades e do software existente. Por isso, neste guia, compartilhamos nossos 10 modelos de planejamento estratégico gratuitos favoritos que você pode começar a usar (quase) imediatamente.

O que é um modelo de planejamento estratégico?

Um modelo de planejamento estratégico é um roteiro para o seu roteiro de negócios. Ele fornece aos líderes empresariais as etapas exatas necessárias para criar um plano que possa delinear o futuro de curto e longo prazo da empresa.

Na melhor das hipóteses, o modelo é uma ferramenta mensurável que pode ser seguida por todos os envolvidos no processo de planejamento. Ele ajuda a solidificar onde você está e aonde quer chegar.

E, o que é igualmente importante, ajuda a consolidar essas informações em um plano estratégico acionável, mensurável e fácil de processar que todos na organização podem usar.

Visualize e gerencie seu roteiro de produtos no ClickUp Timeline View

É claro que não existe um modelo simples de estratégia de negócios melhor. Assim como um plano de projeto pode ser diferente de um roteiro de produto você precisará de um modelo que corresponda à sua maneira de trabalhar e ao tipo de planejamento que está fazendo.

É por isso que este guia destaca não apenas um, mas 10 modelos de planejamento gratuitos para atender a uma variedade de necessidades.

O que faz um bom modelo de planejamento estratégico?

Um bom modelo de planejamento estratégico cumpre algumas metas importantes:

Estabelece um cronograma claro para o processo de planejamento

Descreve as metas do plano estratégico e deriva quaisquer ações e estratégias dessas metas

Descreve claramente as táticas individuais e a estratégia geral de negócios subjacentes a essas metas

Estabelece uma maneira de medir o progresso e os resultados deimplementação do plano* Descreve responsabilidades claras para tarefas individuais relacionadas ao processo de planejamento

Ele fornecepontos de verificação e oportunidades para a equipe revisar e ajustar conforme necessário

É personalizável o suficiente para fazer ajustes que podem tornar o plano mais relevante para sua organização e processo de planejamento de negócios

Porém, o mais importante é que o modelo de plano estratégico simplifica todo o processo. Enquanto em processos como planejamento de capacidade se os detalhes importam acima de tudo, o planejamento da estratégia de negócios deve se concentrar em um ponto de vista mais amplo que ajude todas as partes interessadas envolvidas a obter rapidamente uma visão geral do plano e sua conexão com os negócios.

10 modelos de planejamento estratégico para usar com sua equipe

Se todos os planos estratégicos têm os mesmos objetivos, você pode pensar que a maioria deles é quase idêntica. Você ficaria surpreso.

Muito parecido com planejamento de projetos em um planejamento estratégico, diferentes modelos podem levar a resultados muito diferentes. Por isso, é melhor considerar alguns modelos de planejamento estratégico gratuitos antes de selecionar o que funciona melhor para sua empresa e situação. Para ajudá-lo a começar, estes são os nossos 10 favoritos para usar em seu próximo plano estratégico.

1. Modelo de lista de roteiro estratégico do ClickUp

Modelo de lista de roteiro estratégico do ClickUp

É um modelo básico com potencial de poder por trás. Modelo de lista de roteiro estratégico do ClickUp do ClickUp ajuda a visualizar como a sua organização pode realizar seu plano estratégico, com campos personalizados que vão desde a duração de tarefas individuais até o progresso dessas tarefas, seu impacto e sua facilidade de implementação.

No ClickUp, você poderá visualizar seu Strategic Roadmap como uma visualização de progresso. Mas, depois que as tarefas e os prazos forem atribuídos a tarefas individuais, você também poderá ver uma linha do tempo ou até mesmo uma visualização da carga de trabalho para garantir o progresso contínuo. Embora seja um modelo baseado principalmente em listas, gostamos especialmente do gráfico de Gantt como uma forma de ver como as tarefas individuais interagem entre si com relação à linha do tempo maior.

2. Modelo de linha do tempo do roteiro estratégico do ClickUp

Modelo de linha do tempo do roteiro estratégico do ClickUp

Se estiver pensando em seu planejamento estratégico como basicamente uma ponte entre o estado atual e o estado futuro desejado de sua empresa, este é o modelo para você. Ele é mais complexo do que o modelo baseado em listas mencionado acima, fornecendo a você um roteiro estratégico com mais nuances depois de construído. Modelo de linha do tempo do roadmap estratégico do ClickUp tem como padrão um gráfico de Gantt com seções para departamentos individuais. A partir daí, você pode visualizar um quadro de progresso e delinear sua capacidade atual. Enquanto isso, vários campos personalizados o ajudam a planejar melhor cada um desses esforços:

% de conclusão

Esforço

Resultado esperado

Impacto

Progresso da estratégia

Membros da equipe

Pode não ser o modelo certo se você estiver apenas começando com o planejamento estratégico. Mas, para líderes experientes que desejam levar o processo de planejamento para o próximo nível, ele é o esboço certo.

3. Modelo de matriz de grande estratégia do ClickUp

Modelo de Matriz da Grande Estratégia do ClickUp

É simples, mas bonito. Modelo de matriz de grande estratégia do ClickUp permite que você crie uma visão de quatro quadrantes do ambiente estratégico que cerca sua organização, com uma estrutura projetada para ajudá-lo a entender como será o caminho para o futuro da sua organização.

Como você chegará a esse caminho, é claro, depende de você. Os quadrantes podem ser usados para uma simples análise SWOT ou para processos de planejamento mais complexos, como encontrar nichos de crescimento de mercado e oportunidades em um ambiente competitivo acirrado. Algumas dessas opções são pré-construídas no modelo, enquanto outras podem ser personalizadas de acordo com suas necessidades plano de marketing exato ou qualquer outra coisa que você precise que seu processo de planejamento estratégico seja.

4. Modelo de quadro branco do plano estratégico do ClickUp

Modelo de quadro branco do plano estratégico do ClickUp

Para os pensadores visuais entre nós, este Modelo de quadro branco do plano estratégico do ClickUp é uma escolha perfeita. Acima de tudo, é um roteiro visual que mostra facilmente não apenas quais etapas são necessárias para o planejamento estratégico, mas também como essas etapas podem (e devem) fluir umas para as outras no contexto de um projeto maior.

É claro que você ainda pode atribuir diferentes tarefas e etapas a membros individuais da equipe para manter as responsabilidades intactas e óbvias. Mas a natureza de fluxograma do modelo e a sensação de quadro branco também significam que você pode ajustar o processo sem problemas, conforme necessário.

O código de cores do gráfico garante que qualquer pessoa que trabalhe nele tenha uma visão geral clara do que é necessário e quando.

5. Modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp

Modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp

Um plano estratégico não é relevante apenas para toda a organização. Uma estratégia comercial sólida é igualmente importante para as unidades individuais, e este modelo mostra como essas diferenças podem se manifestar.

Pense no seguinte Modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp como uma oportunidade mais prática de planejar seus esforços de marketing. A exibição de lista padrão é classificada pelo método de Objetivos e Principais Resultados (OKR), classificando as tarefas em objetivos abrangentes definidos para o esforço de marketing mais amplo.

Mas isso é apenas o começo. Os campos personalizados permitem definir os canais pelos quais você abordará a execução do plano, enquanto a visualização da linha do tempo ajuda a acompanhar o progresso. E, é claro, o Quadro de Progresso permite que você veja como os estágios que você definiu levam à realização de suas metas estratégicas.

6. Modelo de plano estratégico para eventos ClickUp

Modelo de plano estratégico do evento ClickUp

Planejar um evento é um trabalho árduo e inúmeras tarefas precisam ser realizadas para garantir seu sucesso. Um modelo de plano estratégico para esse evento, por outro lado, pode manter uma visão geral clara das tarefas necessárias e realizadas, e como tudo se conecta para atingir os objetivos principais. Modelo de plano estratégico para eventos do ClickUp consegue isso por meio de uma ampla variedade de campos personalizados, desde o canal até o orçamento, hashtags, a voz usada e muito mais. Ele foi projetado para planejar vários eventos ao mesmo tempo, todos sobrepostos para criar uma estratégia baseada em eventos que ajude a elevar seus negócios ou sua estratégia de marketing.

Devido às complexidades envolvidas, gostamos especialmente da visualização do Status do evento com base no quadro. Esse modelo de planejamento estratégico apresenta uma visão geral simples de como estão todos os eventos e o que ainda precisa ser feito.

Obviamente, as visualizações baseadas em listas e calendários também podem ser úteis para se aprofundar em algumas das nuances do planejamento de eventos.

7. Modelo de plano de ação do ClickUp

Modelo de plano de ação do ClickUp

O planejamento estratégico não é universalmente apreciado, em parte porque tende a ser teórico. Tanto as metas quanto as tarefas tendem a ser grandiosas para uma verdadeira estratégia de negócios, concentrando-se na visão de 30.000 pés em vez de nas necessidades locais da organização ou de seus parceiros de negócios.

Esse é um dos principais motivos pelos quais adoramos Modelo de plano de ação do ClickUp . É um sistema baseado em anotações que reúne em três seções todas as tarefas necessárias para levar adiante seu plano estratégico:

A fazer

A fazer

Feito

Dentro dessa estrutura, as tarefas são separadas em diárias, semanais, mensais e trimestrais revisões para contabilizar por suas diferentes complexidades e cronogramas. O resultado é uma visão geral simples de tudo o que precisa ser feito, que também faz um ótimo trabalho destacando os sucessos existentes e as tarefas realizadas para que toda a equipe possa ver e comemorar. Isso sim é um plano estratégico.

8. Modelo de planejamento estratégico do ProjectManager no Word

Via ProjectManager

E se disséssemos que você pode criar um plano estratégico inteiramente no MS Word? É isso que este modelo procura realizar, por meio de seções fáceis de digerir, todas projetadas para simplificar a estratégia de negócios o máximo possível:

Um resumo executivo que apresenta o contexto e o histórico do plano estratégico.

Um local para as declarações de visão e missão para ancorar o plano no núcleo da organização.

Uma análise SWOT para dar uma olhada honesta em sua organização e em seu ambiente (pensedeclaração de visão)* Metas de negócios para definir exatamente o que o plano estratégico deve realizar

Um plano de marketing que delineia o lado promocional da estratégia de negócios para atingir essas metas

Um plano de operações que sirva como um roteiro prático para atingir suas metas

Projeções financeiras do futuro com as metas para a estratégia de negócios (e crescimento dos negócios)

A equipe que será responsável pela execução da estratégia, do marketing e doplano operacional Lembre-se de que esse plano pode ser personalizado para atender às suas necessidades. Ele exige um pouco mais de trabalho manual do que alguns dos outros exemplos compartilhados neste guia, mas pode fornecer uma boa visão geral do plano que você está criando.

9. Modelo de planejamento estratégico do PowerPoint

Via Slide Team

Se parte do seu processo de planejamento estratégico inclui apresentações para as partes interessadas (e, para a maioria das organizações, isso acontece), por que não ir direto para o software no qual essas apresentações serão feitas?

Este modelo é, em sua essência, um cronograma de roteiro semelhante a outros que discutimos acima. Esse modelo de estratégia de negócios concentra-se nos marcos individuais necessários para ir da definição da meta até a execução. Porém, ele foi projetado especificamente para o PowerPoint, com opções de personalização que facilitam a inserção e o ajuste.

O download é gratuito e fácil, e a personalização requer apenas conhecimentos básicos de PowerPoint. A linha do tempo é definida para um ano por padrão, portanto, talvez seja necessário fazer alguns ajustes se o seu plano estratégico abranger vários anos em sua declaração de visão.

10. Modelo de planejamento estratégico do Excel

Via Eloquens

O MS Excel nem sempre é fácil de usar, mas sua construção baseada em células tem um enorme potencial de personalização. Não é de surpreender, portanto, que nosso modelo final em Excel também seja uma das opções mais abrangentes deste guia para suas necessidades de estratégia de negócios.

A planilha em si é dividida em três áreas ou guias:

Identificação de metas para identificar elementos-chave como metas para sua organização por meio de brainstorming focado.

Definição de metas, usando o modelo de estratégia de negócios SMART (específico, mensurável, atingível, relevante e oportuno) para metas de negócios.

Planejamento de ações, convertendo essas metas em táticas e acompanhando o progresso dessas táticas para atingir suas metas.

Lembre-se de que, graças à sua natureza de MS Excel, este é um documento de planejamento interno e não foi projetado para apresentação externa. Mas dentro desse contexto, os elementos-chave desse modelo de estratégia de negócios podem ser imensamente úteis para obter e manter seu planejamento estratégico no caminho certo.

Quem se beneficia do planejamento estratégico?

Organizações: Seja uma organização sem fins lucrativos, uma start-up ou uma empresa multinacional, todas as organizações se beneficiam do planejamento estratégico. Esse plano oferece uma estrutura clara para a tomada de decisões, fornece um roteiro para o crescimento, identifica oportunidades e riscos potenciais e facilita uma melhor comunicação em toda a organização.

Equipes de liderança: A liderança de qualquer organização se beneficia muito com o planejamento estratégico, pois ele lhes dá uma visão panorâmica do estado atual da organização, bem como uma visão de onde pretendem chegar. Ele ajuda a identificar os principais metas e objetivos e definir referências para acompanhar o progresso.

Incremente seu planejamento estratégico com o ClickUp

É impossível criar um plano estratégico isoladamente. Independentemente da organização, é provável que seja um esforço de equipe. Então, por que não expandir essa equipe para incluir as ferramentas certas?

Isso não é um exagero: o modelo de planejamento estratégico correto pode ser decisivo para o seu processo. Se estiver tentando atingir objetivos comerciais, executar análise competitiva ou realizar uma análise SWOT, um esboço claro permite criar facilmente um plano que pode ser seguido por toda a organização.

E quando esse modelo é gratuito? Melhor ainda.

E aqui está a melhor parte: o software que alimenta a maioria dos modelos que compartilhamos acima, o ClickUp, também pode ser testado gratuitamente. É um software de gerenciamento de projetos e ferramenta de produtividade criada para equipes, o que funciona perfeitamente se esse projeto for seu próximo plano para criar sua estratégia geral de negócios.

Pronto para começar? Experimente o ClickUp gratuitamente hoje.

Seu navegador não suporta a tag de vídeo.