10 modelos gratuitos de análise competitiva em Excel e ClickUp

O mundo se move rapidamente. E, provavelmente, sua concorrência também.

O que uma equipe que quer se manter competitiva deve fazer? É isso mesmo. Você provavelmente sabe o que vou dizer.

Uma das melhores maneiras de saber qual deve ser seu próximo passo é fazer uma análise da concorrência. Isso garante que você tenha uma visão holística do seu mercado e dos concorrentes nele presentes.

Para ajudá-lo com isso, confira a lista de 10 modelos gratuitos de análise competitiva para Excel e ClickUp. Estes simplificam o rastreamento, a comparação e o aprendizado com seus concorrentes dando a você a vantagem necessária para ser o melhor. 🥇

Mas primeiro, é claro, vamos começar com uma definição clara.

O que é um modelo de análise competitiva?

Um modelo de análise competitiva é um documento, uma planilha, um conjunto de slides ou uma lista de tarefas prontos para uso, criados para ajudá-lo a reunir e analisar informações sobre seus concorrentes.

Ao observar os diferentes aspectos de outra empresa - como produtos, financiamento, participação de mercado, preços e estratégias de marketing -, um modelo de análise competitiva permite registrar informações perspicazes. Esses modelos fornecem aos membros do conselho, equipes de liderança ou colaboradores individuais um relatório classificável e fácil de digerir sobre seus concorrentes.

Esse valioso conhecimento o ajuda a tomar melhores decisões e a planejar suas próprias estratégias de negócios em relação à concorrência.

O que faz um bom modelo de análise competitiva?

Um bom modelo de análise competitiva é claro, fácil de usar e abrangente. Ele deve incluir categorias e campos relevantes que lhe permitam coletar e comparar informações e reunir os prós e os contras de seus concorrentes.

Um modelo útil deve ser adaptável ao seu setor específico e ao seu público-alvo. É sempre uma vantagem quando sua análise competitiva é visualmente atraente visualmente atraente, embora isso não seja necessariamente um requisito.

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos de barra para trabalhar com mais eficiência

Você quer ter certeza de que sua análise está organizada e é aí que um modelo economiza muito tempo. Em última análise, um modelo de análise competitiva de alta qualidade permite que você obtenha insights valiosos sobre a concorrência e apoia a tomada de decisões informadas para o crescimento e o sucesso de sua empresa.

10 modelos gratuitos de análise competitiva

A análise competitiva é valiosa para as empresas que desejam sair na frente em seu setor e conhecer seus concorrentes diretos. Usando esses modelos gratuitos do Excel e do ClickUp, você estará no caminho certo para entender sua concorrência e tomar decisões mais inteligentes que impulsionem seus negócios.

Aqui está uma lista de alguns de nossos melhores modelos de análise competitiva para começar a usar hoje mesmo.

1. Modelo de análise competitiva do ClickUp

Modelo de análise competitiva do ClickUp

Experimente Modelo de quadro branco de análise competitiva do ClickUp ! Os elementos podem ser adicionados, modificados e posicionados livremente nessa visualização interativa. Com base em sua métrica definida, cada quadrante mostra o desempenho de cada elemento. Ele inclui até mesmo uma legenda para cada quadrante.

Use esse modelo abrangente para se manter informado sobre os pontos fortes, os pontos fracos e as estratégias de seus concorrentes. Também é possível identificar as áreas em que as equipes se destacam e as áreas que precisam ser aprimoradas, acompanhando as principais métricas, como participação de mercado e ofertas de produtos.

Por exemplo, a equipe de marketing poderia usar este para comparar a mídia social entre concorrentes. Faça o download deste modelo

2. Modelo de preço de análise competitiva do ClickUp

Modelo de preço de análise competitiva do ClickUp

Com dois status e uma visualização, este modelo de análise ajuda você a investigar seus principais concorrentes para saber mais sobre seus produtos, vendas e estratégias de marketing como forma de ganhar participação no mercado.

Usar Modelo de preço de análise competitiva do ClickUp para tomar decisões baseadas em dados sobre seus próprios modelos de preços, garantindo que você permaneça competitivo e, ao mesmo tempo, maximize o lucro. Uma empresa de varejo, por exemplo, pode monitorar os descontos e promoções dos concorrentes para otimizar sua própria estratégia de preços. Faça o download deste modelo

3. Modelo de rastreamento competitivo do ClickUp

Modelo de rastreamento competitivo do ClickUp

Rastreie os produtos de seus concorrentes!

Com Modelo de rastreamento competitivo do ClickUp quando as equipes de marketing da ClickUp monitoram as atividades e o progresso dos concorrentes ao longo do tempo. Ao se manterem atualizadas sobre os lançamentos de produtos, campanhas de marketing e feedback dos clientes da concorrência, a adaptação de suas estratégias para se manterem à frente se torna muito mais fácil.

Depois de criá-lo como um documento compartilhado, toda a equipe poderá se manter informada sobre os produtos disponíveis no momento. Por exemplo, uma equipe de desenvolvimento de software pode acompanhar as atualizações de software da concorrência para garantir que seu produto seja capaz de competir. Faça o download deste modelo

4. Modelo de análise de mercado competitivo do ClickUp

Modelo de análise de mercado competitivo do ClickUp

Qual é o desempenho de seu produto no mercado? Experimente uma análise da concorrência completa com matrizes que o ajudam a visualizar sua posição no mercado.

A Modelo de análise de mercado competitivo foi criado para ajudar as equipes a identificar tendências e usar as informações para criar produtos ou serviços inovadores. Uma startup, por exemplo, pode usar esse modelo para identificar um segmento de clientes mal atendido e criar uma oferta direcionada. Também é importante detalhar seus concorrentes diretos e indiretos. Faça o download deste modelo

5. Modelo de análise de concorrência do ClickUp SEO

Modelo de análise da concorrência do ClickUp SEO

A classificação orgânica nas páginas de resultados dos mecanismos de pesquisa é uma das maneiras mais econômicas de obter leads, criar reconhecimento de marca e aumentar sua participação no mercado!

Experimente Modelo de análise da concorrência de SEO do ClickUp para melhorar seu próprio Esforços de SEO e direcionar mais tráfego orgânico para o site do seu produto. Uma equipe de marketing de conteúdo poderia usar esse modelo para identificar palavras-chave de alto desempenho e criar conteúdo envolvente e amigável para SEO, proporcionando uma vantagem competitiva.

Dessa forma, você garante que sua estratégia de palavras-chave seja organizada e mantém o controle de todos os seus esforços de criação de conteúdo em um único lugar para todos os seus clientes Análise SWOT . Faça o download deste modelo

6. Modelo de matriz de comparação ClickUp

Modelo de matriz de comparação do ClickUp

Modelo de matriz de comparação do ClickUp permite que as equipes comparem vários concorrentes em vários fatores em um formato de matriz visualmente atraente para uma análise SWOT detalhada.

Talvez você precise comparar vários concorrentes em um punhado de fatores de uma forma que seja visualmente atraente e fácil de digerir. Nesse caso, a Matriz de comparação do ClickUp é o modelo perfeito para você.

Tome decisões estratégicas informadas identificando os pontos fracos dos concorrentes. Por exemplo, uma equipe de vendas pode usar esse modelo para identificar áreas em que seu produto supera a concorrência permitindo que eles enfatizem esses recursos durante as apresentações de vendas.

Dê uma olhada nisso_ Modelos de comparação de produtos/%href/ ! Faça o download deste modelo

7. Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp

Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp

Este modelo Modelo de matriz de recursos do produto da ClickUp ajuda as equipes a comparar seus produtos ou serviços com os de seus concorrentes. Ao destacar os principais recursos, benefícios e preços, as equipes podem entender melhor sua posição no mercado e fazer os ajustes necessários.

Uma empresa de software, por exemplo, poderia usar este para comparar os recursos e a funcionalidade dos aplicativos concorrentes. Isso lhe dá uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes diretos e indiretos para que você identifique melhor as tendências do mercado. Faça o download deste modelo Se estiver procurando por mais exemplos, confira nossa lista dos melhores_ Modelos de matriz/%href/ !

8. Modelo de mercado comparativo do ClickUp

Modelo de mercado comparativo do ClickUp

Modelo de análise comparativa de mercado do ClickUp foi criado para comparar o desempenho de vários produtos, serviços ou estratégias em relação a critérios predeterminados para a análise definitiva do concorrente.

Use essas informações para identificar sua vantagem competitiva e as abordagens mais eficazes e tomar decisões baseadas em dados. A equipe de desenvolvimento de produtos poderia usar esse modelo para avaliar e comparar designs de protótipos antes de selecionar a versão final.

Além disso, um modelo de Análise Comparativa de Mercado (CMA) é útil para tarefas como determinar o valor de uma casa usando propriedades comparáveis vendidas recentemente. Faça o download deste modelo

9. Template.net Modelo de análise competitiva do Excel

Via Template.net

Este modelo baseado em Excel do Template.net oferece um formato familiar e facilmente personalizável para equipes que desejam analisar a concorrência. Ao rastrear os dados dos concorrentes no Excel, as equipes usam recursos integrados, como gráficos e tabelas dinâmicas, para visualizar e analisar suas descobertas.

Uma equipe financeira pode usar esse modelo para comparar as principais métricas financeiras dos concorrentes, como o crescimento da receita ou as margens de lucro. Mas esse é apenas um exemplo lembre-se de que o Excel é flexível . Faça o download deste modelo

10. Modelo de análise competitiva do SlideTeam PowerPoint

Via SlideTeam

Este modelo de análise competitiva do PowerPoint ajuda as equipes a apresentarem suas descobertas sobre o mercado-alvo em um formato visualmente atraente e digerível.

Ao transformar dados brutos em apresentações envolventes, as equipes comunicam suas percepções com muito mais clareza. Uma equipe de gerenciamento, por exemplo, poderia usar esse modelo para mostrar o cenário competitivo durante uma reunião de planejamento estratégico sem passar horas na frente de um computador criando uma apresentação do zero. Faça o download deste modelo Related: **Modelos de balanced scorecard

Benefícios do uso de um modelo detalhado de análise competitiva

O que há de tão bom em realizar uma análise competitiva como parte de sua estratégia de negócios mais ampla?

Você aprende muito mais sobre seu mercado

A análise da concorrência ajuda as equipes a entender melhor seu setor e seu mercado-alvo. Esse conhecimento as equipa com as informações necessárias para elaborar um plano de ação sólido.

Por exemplo, por meio de uma análise da concorrência, uma empresa de software pode identificar tendências nas preferências dos clientes, ajudando-a a alinhar seu produto com as demandas do mercado. 🎯

Revela melhores oportunidades para sua empresa

Ao examinar os pontos fortes e fracos dos concorrentes, as equipes descobrem oportunidades potenciais para crescimento e expansão . Esse processo pode revelar lacunas nas ofertas dos concorrentes o que significa que você acabou de descobrir uma chance de apresentar uma solução exclusiva.

Identifique visualmente as discrepâncias entre o estado atual e o desejado de uma organização

Por exemplo, um desenvolvedor de aplicativo de condicionamento físico pode descobrir que os rivais não têm um acompanhamento nutricional abrangente, decidindo, assim, incorporar esse recurso em seu aplicativo e destacá-lo como um recurso que o diferencia.

Pode impulsionar a qualidade de seus produtos ou estratégias de negócios

As equipes que analisam os produtos dos concorrentes produtos e serviços refinam suas próprias ofertas e se diferenciam. Por que isso acontece? O estudo dos concorrentes permite que eles identifiquem as melhores práticas e os recursos inovadores. A partir daí, é apenas uma questão de adicioná-los a seus próprios produtos.

Um varejista de roupas, por exemplo, pode observar que um concorrente oferece recomendações de estilo personalizadas por meio de um questionário de estilo e decide implementar uma experiência semelhante para aprimorar a experiência de seus clientes.

Conhecer as estratégias e táticas da concorrência lhe dá uma vantagem, sem dúvida. Obter insights de modelos de cenários competitivos permite que as equipes desenvolvam estratégias melhores em vários aspectos de seus negócios.

Ao compreender o cenário competitivo, as equipes tomam decisões mais informadas sobre marketing, desenvolvimento de produtos, preços e envolvimento do cliente. As estratégias de envolvimento do cliente, vendas e distribuição e até mesmo marketing e publicidade podem ser melhoradas com uma análise completa da concorrência.

Você cria metas e benchmarks mais bem informados

Com um modelo de análise competitiva a reboque, as equipes têm mais facilidade para comparar seu desempenho com os padrões atuais do mercado. A natureza comparativa de uma análise competitiva permite que as equipes definam metas realistas e medir o progresso em relação a essas metas.

Por exemplo, um sistema digital agência de marketing poderia avaliar o desempenho de seus concorrentes retenção de clientes taxas de retenção de clientes e definir metas para superá-las, o que acaba impulsionando o crescimento dos negócios. 📈

Use o ClickUp para acompanhar o progresso com metas numéricas, monetárias, verdadeiro/falso e de tarefas

Qual é o posicionamento de sua marca em relação aos concorrentes e ao público-alvo geral? Essa é uma pergunta crítica que uma análise competitiva ajuda a responder com clareza. Ao compreender os pontos de venda exclusivos das marcas concorrentes, as equipes podem enfatizar seus próprios pontos fortes e desenvolver uma identidade de marca atraente.

Por exemplo, uma empresa de cosméticos ecológicos poderia destacar suas práticas sustentáveis e ingredientes naturais para se diferenciar dos rivais depois de descobrir que ninguém mais no setor de cosméticos está usando esse ângulo.

Antecipe os movimentos de seus concorrentes

A análise dos concorrentes ajuda as equipes a antecipar seus movimentos e a ficar à frente do jogo. A vantagem da análise da concorrência é que ela ajuda as equipes a descobrir padrões e oportunidades potenciais.

Isso ajuda as equipes a se prepararem para os possíveis desafios que podem vir pela frente ou pode informar como elas irão realizarão suas campanhas de marketing para o Q4. O principal benefício de uma análise competitiva está nas possibilidades aparentemente infinitas em termos do que você pode fazer com os dados que descobrir.

Digamos que você seja da equipe de marketing de uma empresa de bebidas. Você percebe uma tendência de alternativas com baixo teor de açúcar e desenvolve novas linhas de produtos bem a tempo para a temporada de festas, mantendo-se à frente da concorrência.

Identificar possíveis parcerias e colaborações

Quem não gosta de relacionamentos mutuamente benéficos? Os modelos de análise da concorrência podem revelar oportunidades de colaboração com outras empresas do seu setor.

Uma estrutura de análise da concorrência revela os pontos fortes da concorrência que complementam os seus. Por exemplo, uma startup de tecnologia especializada em análise orientada por IA poderia fazer parceria com uma empresa maior que oferece serviços complementares, como fornecimento de dados B2B, expandindo seu alcance e melhorando suas ofertas. 🤝

Aprimore a experiência do cliente

Ao compreender os pontos fortes e fracos dos concorrentes, as equipes precisam primeiro identificar as áreas de melhoria para, então, poder aprimorar a experiência do cliente.

Por exemplo, a equipe de produtos de um serviço de caixas de assinatura pode descobrir que os concorrentes têm processos de remessa mais eficientes, o que os leva a otimizar sua própria logística para garantir entregas pontuais e clientes satisfeitos.

Rastreie os concorrentes com modelos de análise competitiva A análise competitiva é uma ferramenta crucial para qualquer empresa que queira se manter à frente do jogo. Ao usar um desses 10 modelos, você obtém insights importantes sobre a concorrência e o mercado, o que lhe permite tomar decisões mais informadas sobre seus próprios produtos e serviços.

Não há nada mais valioso do que informações sobre seus concorrentes diretos, portanto, por que não começar a rastrear para obter essa vantagem competitiva?

Comece a identificar áreas de aprimoramento e crescimento, capitalize novas oportunidades e, por fim, obtenha mais sucesso. Portanto, se ainda não o fez, considere a possibilidade de incorporar esses modelos de análise competitiva em sua estratégia de negócios - seus resultados financeiros agradecerão.