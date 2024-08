10 modelos gratuitos de Balanced Scorecard para sua empresa

Se quiser melhorar o desempenho de sua empresa, você terá de lidar com muitos dados, o que pode ser muito complicado. Não se preocupe, pois os modelos de balanced scorecard o ajudarão a lidar com isso com facilidade. 🙌

Eles permitem que você não apenas fique por dentro de todos os dados, mas também avalie os resultados e os transmita à alta gerência de forma clara e concisa. Com um sistema de avaliação tão bem elaborado, você pode tomar decisões coletivas bem informadas e criar estratégias mais eficazes.

Apresentaremos 10 de nossos modelos favoritos de balanced scorecard com seus principais recursos e benefícios. A melhor parte é que todos eles são gratuitos!

O que é um modelo de balanced scorecard?

Os modelos de Balanced Scorecard são estruturas prontas para o planejamento estratégico. Você pode usá-los para comunicar metas de negócios, desenvolver estratégias e acompanhar o progresso em quatro áreas principais:

Finanças: ROI, lucro e receita Perspectiva do cliente: Satisfação do cliente **Processos internos de negócios: Taxas de produtividade e tempo de lançamento no mercado Aprendizado e crescimento: Desempenho e habilidades dos funcionários

Os balanced scorecards permitem que você reúna informações cruciais dos líderes nessas quatro áreas, especialmente sobre seus objetivos e iniciativas. Eles fornecem uma visão clara do desempenho geral da sua empresa e detectam os pontos fracos, bem como aqueles que lhe dão uma vantagem competitiva.

Os modelos de Balanced Scorecard são documentos adaptáveis a diferentes cenários e públicos. Eles permitem que você mantenha todas as informações em um único lugar e oferecem suporte a um processo contínuo comunicação e colaboração entre setores e níveis de senioridade.

O que faz um bom modelo de Balanced Scorecard?

Um modelo de scorecard empresarial bem elaborado é:

Direto : Simples, direto ao ponto e fácil de entender

: Simples, direto ao ponto e fácil de entender Acionável : Inclui medidas específicas e realizáveis

: Inclui medidas específicas e realizáveis Abrangente : Incorpora com sucesso todas as quatro perspectivas

: Incorpora com sucesso todas as quatro perspectivas Alinhado com sua estratégia : Reflete os valores e a missão de sua empresa

: Reflete os valores e a missão de sua empresa Relevante: Atualizada e sujeita a análises e revisões regulares

Se projetado e usado adequadamente, o modelo permite planejar e priorizar tarefas para garantir o sucesso e o crescimento estável, de modo a atingir seus objetivos estratégicos. Você também pode usar esse documento para avaliar a eficácia de iniciativas anteriores e criar outras mais eficientes no futuro.

10 Modelos de Balanced Scorecard indispensáveis para uma liderança eficaz

Comece com um de nossos 10 modelos favoritos de balanced scorecard no ClickUp, Excel ou PowerPoint e economize um tempo precioso. Eles permitirão que você se concentre em assuntos mais urgentes, como fazer sua empresa florescer. 🌻

Lembre-se de que alguns desses modelos não seguem exatamente a estrutura do balanced scorecard, mas são relevantes para um ou mais de seus quatro aspectos cruciais.

1. Modelo de Balanced Scorecard do ClickUp

Modelo de Balanced Scorecard do ClickUp

Não se deixe enganar pela simplicidade deste modelo de quadro branco . Se usado adequadamente, ele pode ser uma ferramenta poderosa com potencial para transformar seus negócios.

Para começar a usar o Modelo de Balanced Scorecard do ClickUp consulte as breves instruções à direita. Como o modelo sugere, a primeira etapa é definir a visão principal de sua empresa. Se você já tiver uma, ela pode servir como um lembrete e preparar todas as partes para a próxima discussão.

Em seguida, os líderes de suas respectivas áreas devem determinar suas objetivos e principais resultados (OKR) e chegar a iniciativas que funcionem para todos os envolvidos. Divida-as em etapas e atribua responsabilidades a cada membro da equipe.

Além do texto simples, o modelo permite que você inclua listas de verificação para facilitar priorização de tarefas . Você também pode adicionar elementos interativos, como banners, botões e links, para tornar o conteúdo mais visualmente atraente e informativo.

Depois de concluído, o modelo serve como um mapa da jornada de sua empresa rumo à inovação e ao crescimento. É uma excelente maneira de apresentar os objetivos estratégicos futuros às partes interessadas e colocar todos na mesma página. Faça o download deste modelo

2. Modelo de balanço patrimonial do ClickUp

Modelo de balanço patrimonial do ClickUp

Finanças saudáveis são o alicerce de qualquer negócio. É por isso que você deve tratar delas com o máximo de cuidado e precisão. Modelo de balanço patrimonial do ClickUp permite que você manter o controle de sua situação financeira . É um documento que consiste em vários campos e tabelas que você pode usar para avaliar sua saúde financeira. Ele apresenta as seguintes categorias:

Ativos financeiros, como caixa e contas a receber

Ativos não financeiros, incluindo terrenos, equipamentos e infraestrutura

Passivos e dívidas, como empréstimos bancários, arrendamentos e impostos

Patrimônio líquido, ou seja, o total de ativos menos o total de passivos

Usar o modelo não poderia ser mais simples. Preencha todos os campos e crie seus próprios campos, se necessário, e depois calcule as somas para ver qual é a sua situação. Você pode adicionar tarefas e incorporar links para documentos nos quais você acompanha as vendas de produtos individuais.

Se você adicionar uma tabela de comparação personalizada a esse modelo, poderá comparar os números atuais com os de trimestres anteriores com esse modelo de balanced scorecard. Você também pode compará-los com os benchmarks do setor e com seus concorrentes. Com todas as informações em um só lugar, você e sua equipe podem estar sempre informados e tomar decisões financeiras sábias com base em dados. Faça o download deste modelo

3. Modelo de matriz da Grande Estratégia do ClickUp

Modelo de Matriz da Grande Estratégia do ClickUp

Toda empresa se esforça para superar seus concorrentes, garantir uma participação significativa no mercado e obter mais lucros. Mas, para isso, ela deve estar sempre atenta ao mercado e fazer os ajustes necessários. Modelo de Matriz da Grande Estratégia do ClickUp consiste em uma grade de dois por dois, com ritmo de crescimento do mercado em um lado e posição competitiva no outro, nesse modelo de balanced scorecard. Depois de analisar os números, coloque-se na matriz ao lado de seus rivais comerciais. Você poderá ver exatamente o valor que agrega ao mercado, identificar seus pontos fortes e fracos, determinar áreas de melhoria e verificar a precisão de suas previsões.

É fácil se perder em todo o trabalho e se concentrar demais em tarefas específicas. Este modelo permite que você tenha uma visão mais ampla, simplifique seu planejamento estratégico , chegar mais perto de suas metas principais e conquistar o mercado. Faça o download deste modelo

4. Modelo de tela de modelo de negócios do ClickUp

Modelo de tela de modelo de negócios do ClickUp

Com base em uma estrutura bem conhecida de mesmo nome, o Modelo de tela de modelo de negócios da ClickUp é uma ferramenta abrangente de desenvolvimento de plano de negócios. Seja para criar um novo ou documentar seu modelo de negócios existente, o modelo de balanced scorecard facilita seu trabalho fornecendo diretrizes detalhadas.

Ele tem nove componentes, cada um representando uma questão crucial relacionada a gerenciamento de processos de negócios :

Proposta de valor: O que você oferecerá aos seus clientes? Recursos-chave: Do que você precisará para atingir sua proposta de valor? Segmentos de clientes: Quem será o alvo? Canais: Como você alcançará seu público-alvo? Relações com os clientes: Como você interagirá com seus clientes? Atividades-chave: Por quais meios você atingirá suas metas e objetivos estratégicos? Principais parceiros: Com quem você colaborará? Estrutura de custos: Quanto tudo isso lhe custará? Fluxo de receita: De que forma você obterá seus lucros?

Com todo esse conhecimento organizado em um único modelo, você pode planejar e executar com eficácia as operações da sua empresa. A criação de um roteiro claro para atingir suas metas desde o início em seu balanced scorecard garantirá que sua empresa decole na direção certa e que, ao mesmo tempo, você atenda à perspectiva do cliente. Faça o download deste modelo

5. Modelo de estratégia ClickUp Go to Market

Modelo de estratégia do ClickUp Go to Market

Em comparação com o início de um novo negócio, a introdução de um novo produto pode parecer um passeio no parque. Ainda assim, ele exige um planejamento meticuloso, como qualquer outro empreendimento comercial. Modelo de estratégia de entrada no mercado do ClickUp do ClickUp ajuda você a lançar um novo produto, recurso ou serviço com esse documento do tipo balanced scorecard. Enquanto os modelos anteriores eram fáceis de usar para iniciantes, este requer conhecimentos mais avançados devido à sua complexidade.

O modelo de balanced scorecard divide o entrada no mercado o processo de marketing de mercado é dividido em seis etapas principais, cada uma compreendendo várias subtarefas:

Descoberta : Mapa estratégico da jornada do cliente,análise competitiva *Análise: Roteiro de produtos, estratégia de preços

: Mapa estratégico da jornada do cliente,análise competitiva *Análise: Roteiro de produtos, estratégia de preços Pesquisa : Projeções financeiras, análise de risco de objetivos estratégicos

: Projeções financeiras, análise de risco de objetivos estratégicos Planejamento : Análise de GAP do produto, cronograma de liberação de recursos

: Análise de GAP do produto, cronograma de liberação de recursos Implementação : Envolvimento do cliente e plano de geração de leads

: Envolvimento do cliente e plano de geração de leads Relatórios: Relatório de vendas, análise de envolvimento

Você pode personalizar tarefas, atualizar seus status e determinar dependências de outras tarefas, mas também adicionar listas de verificação e outros anexos para ajudá-lo a concluir as tarefas.

Você minimizará os riscos e aumentará as chances de entrar no mercado com sucesso com o seu produto se tiver uma estrutura estruturada e abordar todos esses pontos antes de iniciar o seu projeto lançamento do produto . Faça o download deste modelo

6. Modelo de métricas do projeto ClickUp

Modelo de métricas do projeto ClickUp

Para um trabalho sem atrito execução de projetos , use Modelo de métricas de projeto do ClickUp . Esse modelo de balanced scorecard é fácil de usar para iniciantes e está repleto de informações e recursos úteis para todos os membros da equipe.

Ele se baseia em listas de tarefas e subtarefas, organizadas por seu status ("A testar", "Em andamento" etc.). Veja como você pode gerenciá-las:

Defina metas e métodos de medição para cada tarefa e rotule-as com categorias codificadas por cores Atribua os resultados aos membros da equipe Estabeleça prazos para aumentar a responsabilidade Adicionar rótulos de prioridade a cada tarefa para indicar o nível de urgência Determinar indicadores-chave de desempenho

Para um trabalho mais tranquilo colaboração da equipe com o recurso de colaboração em equipe, os usuários podem adicionar comentários, arquivos e listas de verificação às tarefas. Eles podem controlar seu tempo de três maneiras (usando um cronômetro, fornecendo um intervalo de tempo ou o total de horas trabalhadas), capturando facilmente as horas faturáveis. Os usuários não precisam lidar com várias ferramentas, como rastreadores de tempo aplicativos de mensagens e documentos de métricas. Em vez disso, é fácil gerenciar a maioria dos aspectos de um projeto no aplicativo.

Com esse modelo, os membros da equipe sempre têm uma visão geral precisa do escopo do trabalho e o andamento de cada projeto. Eles podem consultá-lo sempre que precisarem de algo para trabalhar. Em um piscar de olhos, eles saberão exatamente o que precisa ser feito e até quando, em vez de ter que consultar os colegas de trabalho. Faça o download deste modelo

7. Modelo de estratégia de gerenciamento financeiro do ClickUp

Modelo de estratégia de gerenciamento financeiro do ClickUp

Planilhas do Excel pode ser uma opção temporária razoável solução de planejamento de contas mas faltam-lhes muitos recursos. Para obter uma solução abrangente, recorra a Modelo de estratégia de gerenciamento financeiro do ClickUp .

É uma solução tudo em um que permite rastrear pagamentos, faturas, cotações, reembolsos ou qualquer outro aspecto de sua perspectiva financeira.

Ela consiste em listas organizadas em grupos por tipo. Nas colunas, você pode visualizar a data de vencimento e alterar o status de cada entrada. Seja uma pessoa na folha de pagamento ou um pagamento futuro pedido de compra você revelará detalhes adicionais ao clicar no nome da entrada. Você pode adicionar colunas personalizadas, escolhendo entre dezenas de opções - desde texto simples e caixas de seleção até fórmulas e barras de progresso.

Como nos modelos anteriores, é simples adicionar rótulos de prioridade, etiquetas e comentários para facilitar a comunicação. Consulte a visualização do calendário para monitorar os próximos prazos e evitar possíveis atrasos e penalidades.

Esse modelo é uma poderosa ferramenta de planejamento financeiro, especialmente para empresas com restrições de recursos . Otimize seu orçamento para obter sucesso a longo prazo e nunca perca nenhuma informação crítica de sua perspectiva financeira. Faça o download deste modelo

8. Modelo de matriz de análise das partes interessadas do ClickUp

Modelo de matriz de análise das partes interessadas do ClickUp

O modelo Modelo de matriz de análise das partes interessadas do ClickUp é uma grade simples que abrange duas dimensões: interesse das partes interessadas e o poder ou influência que elas têm sobre sua empresa. Eles podem ter pontuação alta ou baixa em qualquer uma das dimensões, o que equivale a quatro grupos no total.

Depois de identificar seus stakeholders, você deve coletar dados sobre eles, como suas expectativas e necessidades. Em seguida, arraste e solte cada nome em um dos grupos e tome as medidas necessárias:

Gerenciar de perto: Alto poder + alto interesse **Manter-se satisfeito: Alto poder + baixo interesse Manter-se informado: Baixa potência + alto interesse Monitorar: Baixo consumo de energia + baixo interesse Mapeamento das partes interessadas é parte integrante das iniciativas estratégicas de qualquer empresa. Felizmente, o modelo de mapa estratégico do ClickUp permite que você faça isso com facilidade. Determinar a posição de cada parte na matriz permite que você saiba como alocar recursos para atender às suas necessidades. Faça o download deste modelo ### 9. Modelo de Balanced Scorecard em Excel

Experimente uma abordagem visual diferente com o modelo de Balanced Scorecard da Creately

Se preferir planilhas, confira este modelo de Balanced Scorecard para Excel da Creately. Ele segue um formato diferente do matriz padrão dois por dois .

É uma tabela com quatro linhas que indicam as quatro funções essenciais do negócio, o que é bastante simples, certo? Mas as quatro colunas representam objetivos, medidas e metas.

Os objetivos são essenciais para o sucesso do seu mapa estratégico e da estrutura do balanced scorecard, e a tabela permite que você mostre isso ao incluí-los em elipses coloridas individuais. Ela também tem uma seção separada na qual você pode delinear a missão e a visão da sua empresa, para que você conheça seus principais indicadores de desempenho.

Além de .csv, você pode exportar o modelo em outros formatos, como .jpeg, .svg e .pdf. Baixar esse modelo

10. Modelo de Balanced Scorecard do SlideModel PowerPoint

Alinhe os principais aspectos de sua empresa com o modelo de PowerPoint Balanced Scorecard simples do SlideModel

Se você precisar de uma versão simplificada para apresentar a um público mais amplo, considere o modelo de Balanced Scorecard do SlideModel para PowerPoint. Da mesma forma que o do ClickUp, o modelo é dividido em quatro trimestres nesse mapa estratégico, cada um representando uma função crucial da empresa e colocando a visão e a estratégia na frente e no centro.

Ao contrário do ClickUp, ele não possui campos dedicados para objetivos e metas específicos. Embora você deva incluir alguns deles na apresentação, não é necessário entrar em detalhes todas as vezes. Isso dependerá de para quem você está apresentando e por qual motivo - seja para obter uma perspectiva financeira ou para medir os principais indicadores de desempenho.

Para fazer download e usar o modelo, você deve se inscrever no site. Você pode escolher entre três versões de layout. Faça o download deste modelo

Modelos de Balanced Scorecard - uma visão geral

Aqui está uma recapitulação de todos os modelos e como cada um pode ser benéfico para sua empresa:

Balanced Scorecards - Um boletim informativo para sua empresa

Por mais que a maioria de nós tenha pavor de boletins de notas na época da escola, não podemos negar que eles foram incrivelmente úteis. Eles forneciam orientação a nós e aos professores e aumentavam nossa motivação.

Assim como um boletim escolar, um modelo de balanced scorecard mostra quais áreas exigem mais esforço e atenção, seja do ponto de vista do cliente ou de seus investidores. Mas, diferentemente da escola, não fazer isso pode não apenas decepcionar seus pais, mas também levar sua empresa ao fracasso.

Para evitar esses cenários desanimadores, use um desses modelos de balanced scorecard como um mapa estratégico e monitore o progresso ou as métricas de desempenho nas principais áreas de negócios. Se você usá-los adequadamente, poderá tomar decisões melhores e baseadas em dados e impulsionar sua empresa para o estrelato. ✨