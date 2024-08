10 modelos gratuitos de lançamento de produtos em Excel, Word e ClickUp

É empolgante se preparar para o lançamento de um novo produto, especialmente quando você se prepara para oferecer algo novo aos seus clientes. O objetivo é mantê-los envolvidos e aumentar as vendas com algo novo e brilhante. Ao mesmo tempo, é preciso garantir que o lançamento do produto ocorra sem problemas, desde o planejamento inicial até o lançamento.

Para ajudá-lo a se destacar no lançamento bem-sucedido do produto e no gerenciamento do produto como um todo, considere o uso desses modelos para orientação e acompanhamento dos marcos à medida que avança.

O que é um modelo de lançamento de produto?

Um modelo de lançamento de produto é uma ferramenta para planejar o lançamento do seu produto do início ao fim, de modo a cobrir todas as etapas. Trabalhar com base em um modelo fornece diretrizes claras para garantir que você não perca nenhum aspecto à medida que constrói seu público, desenvolve planos promocionais e se prepara para um lançamento de produto bem-sucedido.

O que faz um bom modelo de lançamento de produto?

Um bom modelo de lançamento de produto será fácil de implementar e ajudará você a desenvolver um plano completo de lançamento de produto estratégia de lançamento de produtos permitindo que você siga uma lista de verificação, criar um plano, definir marcos e realizar outras tarefas essenciais.

Há muitos modelos disponíveis, mas nem todos têm a mesma qualidade ou incluem os mesmos recursos abrangentes. Alguns são mais adequados para uma estratégia completa de lançamento de produto do que outros, o que torna importante selecionar o plano de lançamento de produto certo para seu próximo projeto.

Além disso, alguns modelos não podem ser compartilhados ou exigem que você convide sua equipe para usá-los o que pode ser benéfico se você não quiser que qualquer pessoa tenha acesso a eles.

10 modelos gratuitos de planos de lançamento de produtos

Se você não tiver certeza de qual modelo usar, há muitas opções disponíveis para atender às suas necessidades e obter equipes de produtos na mesma página.

Aqui você encontrará uma lista de 10 dos nossos modelos favoritos de lançamento de produtos que incluem todos os tipos de recursos que você poderia pedir. Independentemente da estratégia de lançamento do seu produto, os modelos a seguir ajudarão a manter seu projeto consistentemente tranquilo, desde a concepção até a promoção contínua.

Vamos nos aprofundar nessas opções, certo?

1. Modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp

Promova um novo produto ou relance um produto existente com o modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp

Um dos melhores modelos de lançamento de produtos disponíveis é o Modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp que pode servir como seu modelo completo de planejamento de lançamento de produto. Se precisar de um modelo para ajudar a orientar o plano de lançamento de um produto novo ou existente, você encontrará todos os recursos obrigatórios nesse modelo totalmente carregado.

Esse modelo inclui cinco status para ajudá-lo a acompanhar o progresso da sua estratégia de lançamento de produtos, incluindo Concluído, Em andamento, Para revisão, Em espera e Pendente.

Além disso, esse modelo apresenta dois campos personalizados para organização adicional: Categoria da tarefa e Duração. Você também se beneficiará de seis tipos de visualização abrangentes, que incluem Milestones, Gantt, Por categoria, Cronograma, Atividades e um Guia de introdução.

Esse modelo de plano de lançamento de produto usa código de cores para ajudar a visualizar e acompanhar todos os elementos do seu processo de lançamento. Em última análise, essa solução completa deve cobrir todas as bases para equipes de marketing de produtos . Faça o download deste modelo

2. Modelo de lançamento de produto do ClickUp Gantt Chart

Use a visualização de gráfico de Gantt no ClickUp para ver a estratégia de lançamento de seu produto em andamento

O gráfico de Gantt continua sendo um dos mais populares modelos de gerenciamento de projetos para as organizações seguirem. Esse formato de gráfico exibe atividades em relação a cronogramas para ajudar a avaliar o progresso de um projeto. Modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp também inclui um modelo de gráfico de Gantt para ajudá-lo a acompanhar o planejamento da sua próxima estratégia de lançamento de produto. Esse modelo Modelo de gráfico de Gantt facilita a visualização de cada atividade e tarefa que você deve concluir em relação a uma linha do tempo para visualizar o plano de lançamento do projeto.

Você pode visualizar essa linha do tempo do início ao fim e determinar com precisão quando precisa concluir cada tarefa. Por exemplo, é possível ver várias tarefas em uma visualização Semana/Dia que permite saber quais tarefas devem ser concluídas a cada semana, incluindo a definição do público-alvo, a pesquisa de feedback com os clientes e a revisão dos dados analíticos.

Se você quiser um gráfico de Gantt completo para ajudá-lo a criar uma estratégia de lançamento de produto, Visualização de Gantt do ClickUp será de grande valia para seu processo. Faça o download deste modelo

3. Modelo de linha do tempo de lançamento do produto ClickUp

Descubra a linha do tempo completa do lançamento de seu produto com essa visualização específica no ClickUp

Usando o mesmo modelo de lista de verificação de produto do ClickUp, você também terá acesso à visualização da linha do tempo de lançamento do produto. Isso ajudará a garantir que você possa se manter no caminho certo com seu projeto para atender às suas expectativas objetivos e alcançar os principais resultados .

A visualização da linha do tempo em nosso modelo permite que você veja facilmente o quanto já avançou em seu projeto e o quanto ainda precisa avançar. Você pode ver onde está em cada estágio da sua estratégia de lançamento de produto com uma coluna Categoria de tarefa que agrupa as tarefas de acordo com a fase do projeto. Em seguida, você pode ver quais tarefas devem ser concluídas para cada categoria e a duração de cada tarefa.

Por exemplo, em uma categoria de Análise de mercado, talvez você queira analisar os dados dos clientes existentes na primeira semana e, em seguida, definir o público-alvo na segunda. Você pode cobrir as tarefas da categoria Público-alvo, que podem incluir a realização de entrevistas e pesquisas para documentar todos os pontos problemáticos dos clientes. Faça o download deste modelo

4. Modelo de marcos de lançamento de produto do ClickUp

Use o modelo de marcos de lançamento de produto do ClickUp para rastrear, avaliar e documentar o progresso do projeto

No mesmo modelo de lista de verificação de produtos do ClickUp, você encontrará uma visualização de Milestones que estabelece as principais etapas do seu projeto à medida que você avança. Ao longo do plano de lançamento do produto, você provavelmente terá marcos do projeto a serem alcançados com base nas metas que você definiu e no cronograma que criou.

Esse marco específico ferramenta de gerenciamento de produtos ajudará você a visualizar cada um desses marcos e seu progresso em direção ao evento de lançamento do produto. Com o modelo Milestones, você pode ver claramente uma lista de todas as tarefas que devem ser concluídas e o status correspondente para manter as equipes na mesma página.

Você também pode ver as datas específicas de início e de vencimento de cada tarefa, com as datas de vencimento dos projetos atrasados destacadas em vermelho para indicar urgência. Visualize facilmente o tempo rastreado, os responsáveis e as categorias de cada tarefa.

Os cinco status das tarefas de lançamento do produto incluem Pendente, Em andamento, Para revisão, Em espera e Concluído. O código de cores também ajuda a indicar o status da tarefa. Esse modelo é um ótimo complemento para o cronograma do seu plano de lançamento de produto para ajudar a evitar atrasos. Faça o download deste modelo

5. Modelo de categorias de lançamento de produtos ClickUp

Divida o lançamento de seu produto por categoria com essa exibição específica do ClickUp

Ao implementar o modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp, você também tem acesso a uma visualização Por categoria que organiza todas as tarefas de acordo com suas respectivas categorias.

A categorização das tarefas de lançamento do produto é fundamental para acompanhar cada uma delas fase do projeto do início ao fim em seu roteiro do produto . E o modelo de categorias de lançamento de produtos mantém isso plano de projeto processo simples. Você pode ver quais tarefas de cada categoria ainda estão pendentes e omitir as que já foram concluídas, o que lhe dá uma visão clara do que esperar do restante do projeto.

Cada categoria contém uma lista de tarefas abaixo. Por exemplo, você pode ter uma categoria de Preços que inclua tarefas como "Estimar custos" e "Delinear metas de negócios" Você pode ver as datas de início e término de cada projeto e sinalizar várias tarefas (ou subtarefas) para ajudar na priorização de um lançamento de produto bem-sucedido.

Apresentar informações sobre o produto com_ Modelos de folha de fatos_ ! Faça o download deste modelo

6. Modelo de quadro de lançamento de produto ClickUp

O Board View do ClickUp oferece uma visão completa de sua estratégia com recursos de arrastar e soltar

Outra visualização que você obtém com o modelo de lista de verificação de produtos do ClickUp é a visualização de quadro. Essa visualização exibe todas as tarefas de acordo com o status.

Semelhante à visualização Por categoria, a visualização Quadro mostra todas as tarefas em listas sob suas categorias de status correspondentes. Os diferentes status incluem Pendente, Em andamento, Para revisão, Em espera e Concluído. Novamente, como na visualização por categoria, você pode ver informações de cada tarefa, incluindo o nome da tarefa, datas e horários de início e término e quaisquer subtarefas abaixo delas.

À medida que você concluir diferentes tarefas, elas serão removidas da lista de tarefas correspondente, permitindo que você saiba exatamente o que precisa concluir à medida que avança.

Por exemplo, você pode ter uma lista de tarefas pendentes que inclua todas as tarefas que ainda não foram iniciadas. Quando um responsável iniciar um projeto, ele entrará na categoria Em andamento. Isso o ajuda a acompanhar os fluxos de trabalho para obter eficácia gerenciamento de produtos . Faça o download deste modelo

7. Modelo de desenvolvimento de novos produtos ClickUp

Acompanhe os diferentes marcos e resultados do projeto com o modelo de desenvolvimento de novos produtos do ClickUp

Se o seu plano envolve um produto totalmente novo, você pode complementar outro modelo de plano de lançamento de produto com a ajuda de Modelo de desenvolvimento de novo produto do ClickUp . Esse modelo permite que os gerentes de projeto acompanhem o progresso de cada projeto com base em marcos específicos e entregáveis .

Esse modelo de plano de lançamento de produto vem com muitos recursos, como o nosso modelo de lista de verificação de produto. Por exemplo, você pode acompanhar o progresso com base em quatro status diferentes para várias tarefas, incluindo Bloqueado, Concluído, Em andamento e Para fazer.

Além disso, você pode usar vários campos personalizados para obter mais transparência sobre kPIs e métricas de gerenciamento de produtos incluindo Duração (dias), Complexidade da tarefa, Nível de impacto, Equipe, Fase e Esforço da tarefa. Você também se beneficia de cinco tipos de visualização diferentes, que incluem Resumo do projeto, Quadro de processos, Linha do tempo, Gráfico de Gantt e um Guia de introdução.

Usando todos esses recursos, o modelo de desenvolvimento de novos produtos pode ajudar a lançar com sucesso um novo produto que impressione seus clientes novos e existentes. Faça o download deste modelo

8. Modelo de estratégia de produto ClickUp

O modelo de estratégia de produto do ClickUp pode ajudá-lo a identificar e se concentrar nos elementos mais importantes do desenvolvimento de produtos

Se você precisar de um modelo completo para cobrir todo o seu plano de lançamento de produto, Modelo de estratégia de produto do ClickUp pode ajudá-lo a planejar e visualizar toda a sua estratégia, desde o desenvolvimento até a processo de gerenciamento de versões .

Este modelo de lançamento de produto centraliza todos os detalhes sobre sua estratégia de produto com visualizações detalhadas . Como resultado, o modelo funciona como uma peça fundamental para ajudar os tomadores de decisão determinar quais etapas devem ser seguidas e o que deve ser modificado para aperfeiçoar sua estratégia.

As Modelo de estratégia de produto permite que você veja vários status diferentes para várias fases e tarefas. Esses status incluem Aberto, Concluído, Em revisão, Em andamento, Em espera, Em revisão, Para fazer e Precisa de revisão. Também é possível definir campos personalizados ao criar tarefas para automação, e você pode visualizar o Guia de Introdução incluído para fazer uso total desse modelo.

Para obter uma solução completa de estratégia de produto, use este modelo em combinação com nossa Lista de verificação de lançamento de produto e outros modelos. Faça o download deste modelo

9. Modelo de plano de lançamento de produto do Microsoft Word

Via Template.net

Se você tiver o Microsoft Word ou qualquer outro tipo de processador de texto, poderá usar o modelo gratuito de plano de lançamento de produto do MS Word da Microsoft para ajudar a simplificar o lançamento do seu produto. Você pode usar esses modelos de roteiro de projeto ao lançar seu próximo produto, permitindo que você edite e personalize o modelo com base em seus requisitos exclusivos.

Você pode organizar facilmente o plano de lançamento do seu produto do início ao fim com este modelo completo. Inclua uma página de rosto, um índice para navegação simples e várias seções, como relatórios de revisão, metas e objetivos e muito mais, de acordo com as necessidades de seu projeto.

Esse modelo de lançamento de produto também pode ser baixado em vários formatos, dependendo do programa que você usa, incluindo MS Word, Google Docs, Apple Pages, um PDF editável ou uma versão para navegador. Faça o download deste modelo

10. Modelo de estratégia de lançamento de produto em Excel

Via Template.net

Outro produto útil ferramenta de gerenciamento de versões que pode impulsionar o sucesso do lançamento de seu produto é o modelo de lançamento de produto do Excel. Ele oferece a maneira perfeita de visualizar sua estratégia de produto em cada etapa, com a capacidade de ver cada tarefa em seu linha do tempo do projeto . Você também pode codificar o projeto por cores para acompanhar cada tarefa e período de tempo ao longo da linha do tempo.

Assim como o modelo de plano de lançamento de produto do MS Word, este modelo de lançamento de produto está disponível em praticamente qualquer formato que você precisar. Você pode usá-lo no Microsoft Excel, MS Word, PowerPoint, Apple Pages, Apple Keynote, Google Docs, Google Sheets e Google Slides. Você também pode baixá-lo em um formato PDF editável. Faça o download deste modelo

Faça sua empresa crescer com modelos de planos de lançamento de produtos

Com a ajuda do modelo certo para o lançamento do seu produto, você garantirá que todos os sistemas estejam prontos para funcionar e prontos para o lançamento em todas as etapas. Você garantirá que nenhuma parte de sua estratégia seja negligenciada ou mal elaborada.

Os modelos corretos de lançamento de produtos abrangerão todos os aspectos do lançamento e facilitarão o acompanhamento enquanto você se prepara para um novo lançamento. Eles também agilizarão o processo a longo prazo, com cada novo produto ou relançamento que você planeja para o futuro.

Se você precisa de uma solução de gerenciamento de produtos de alta qualidade para sua empresa, ClickUp está aqui para lhe dar o que você precisa com software de gerenciamento dinâmico de produtos que pode levar seus recursos de lançamento de produtos para o próximo nível.

Você encontrará vários modelos para ajudá-lo a planejar cada parte do ciclo de vida do seu produto juntamente com milhares de integrações, membros e tarefas ilimitados e muito mais, sem nenhum custo para você.