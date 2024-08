Gerenciamento de versões 101: lançando seu produto para o mundo

Você está aqui porque sofre com um processo de lançamento de software falho? Você sente que está a mais uma reunião de status de jogar a toalha?

Qualquer pessoa envolvida no desenvolvimento de software sabe que trazer novos e frescos recursos do produto para o mercado não é fácil. É um processo altamente organizado e complexo que inevitavelmente apresenta problemas na implantação de versões.

Aqui está a verdade: os efeitos colaterais de um processo de gerenciamento de versões bem intencionado podem incluir software de alta qualidade, transformação da entrega e colegas de trabalho felizes.

Vamos explicar por que um processo de gerenciamento de versões controlável, mensurável e automatizado é a sua solução.

O que é gerenciamento de liberação?

Em sua essência, o gerenciamento de liberação minimiza os riscos, os requisitos de rastreamento e auditoria, a garantia do cliente e a implementação consistente - na abordagem menos disruptiva.

As alterações são rastreadas, testadas e corrigidas quantas vezes forem necessárias antes de uma liberação bem-sucedida.

Um release (ou release unit) é a implantação de uma ou mais alterações de componentes de um produto no ambiente de produção.

O gerenciamento do lançamento é o planejamento, a programação e o teste do produto em várias fases e ambientes.

Para obter um lançamento bem-sucedido e sobreviver nesta era competitiva, os gerentes de produtos monitorarão os KPIs e as métricas para garantir que seus usuários possam usar essas melhorias para apoiar seus negócios.

**Se você não estiver lançando continuamente, estará prejudicando sua empresa

Por quê? O compromisso com lançamentos frequentes de software torna seu produto confiável e estável - características essenciais para a saúde de sua empresa.

Quão frequente é frequente? Uma vez por ano, duas vezes por ano? Considere alguns pontos para avaliar: a importância das atualizações, a compatibilidade com o usuário final e as dependências do software atual.

Em Pulsos de trabalho o COO da Workpuls, Ryan Fyfe, diz: "O ritmo de lançamento da Workpuls está em um cronograma mensal contínuo. Na maioria das semanas, lançamos o novo material na segunda-feira seguinte e o disponibilizamos gratuitamente para todos os membros em nosso site, com algumas exceções (por exemplo, uma edição que já tenha sido baixada muitas vezes ou que precise de mais edições). Fora essas exceções, não há atrasos entre a publicação e a disponibilidade."

Vamos dar uma olhada em quatro caminhos a serem considerados para a implantação de sua versão:

Nome do caminho

**Prós

**Contras

**Grande explosão

implantações para todos os usuários ao mesmo tempo 🟢 As partes interessadas recebem a data de implantação, para que não haja falhas de comunicação sobre o agendamento 🟡 Qualquer atraso na liberação pode afetar departamentos específicos 🟡 Se a liberação causar um incidente significativo, será necessário fazer o retrocesso para todos os usuários

**Empurrar

a organização empurra o software para os produtos necessários

maiores oportunidades de automação

quando uma atualização significativa é enviada, a rede pode apresentar problemas de desempenho

Pull

disponibilizado em um local central para os usuários adquirirem conforme sua conveniência

um limite de tempo especificado deverá ser implementado em versões com atualizações de segurança

**Em fases

implementa para um grupo definido de usuários de uma só vezMenos arriscado do que o "big bang"

a implementação do lançamento será mais demorada

Pode ser tentador para os gerentes de versão cair na mentalidade de "temos que considerar todas as situações possíveis" para tornar o recurso perfeito.

Se isso acontecer, é possível que você dificulte a experiência dos usuários com o produto, tornando-o complicado de usar.

Embora o gerenciamento de versões seja, sem dúvida, um trabalho árduo do início ao fim, os benefícios superam as dificuldades.

**Ainda mais equipes estão confiantes de que o que estão lançando funciona

Bônus:_ Modelos de lançamento de produto

Por que você deve aplicar um processo de gerenciamento de versão (também conhecido como Good Sh*t)

Se você pudesse eliminar as suposições e aumentar a produtividade por hora, quem diria que Planejamento ágil de versões é desnecessário?

Aqui estão os benefícios dignos de nota decorrentes da implementação de uma estratégia de gerenciamento de versões:

🔁 Fique no 'Repeat'

Automatizar os testes e as tarefas para obter resultados à prova de erros

Simplifique pequenas versões para uma implementação consistente em sprints

Reduzir as chances de envolvimento manual com padrões de codificação de qualidade em vigor

Documentar processos para torná-los mais fáceis de serem seguidos ao longo do tempo por qualquer pessoa (e por aqueles que são novos na organização!)

Capacite as equipes a trabalhar e se comunicar, melhorando os fluxos de trabalho (confira nosso guia sobre os melhores aplicativos de fluxo de trabalho)

✨ Qualidade como tudo em Tom Hanks

Economize tempo, custos evitáveis e energia enquanto aumenta a colaboração entre as equipes

Permita que os desenvolvedores corrijam rapidamente o curso com feedback contínuo * Transferência de conhecimento para a equipe de suporte para reduzir o suporte pós-produção

A maior qualidade do software atende às necessidades e expectativas do usuário final

💬 Aqui para o comentário

Reduzir drasticamente uma quantidade significativa de tempo gasto no aperfeiçoamento do controle de versão e permitir que os clientes testem e relatem o que está funcionando e o que não está

Conecte-se com os usuários para saber como eles estão usando o produto e o que pretendem fazer com ele

Use a análise das atividades para ajudar a reduzir as conversas de planejamento antecipado sobre quais recursos a sua equipe acha que os usuários vão gostar

Essencialmente, todos nós queremos criar produtos que gostaríamos de usar, portanto, nosso entusiasmo e nossa jornada nesse processo contribuem para o processo de gerenciamento de versões.

dê uma olhada em exemplos de OKR de produtos para sua equipe de produtos!

Chaos to Clarity: As 6 etapas do processo de lançamento

À medida que a tecnologia moderna se torna sofisticada, os desenvolvedores abriram o caminho para lançar novos recursos com mais rapidez e segurança.

A estrutura ágil libera mudanças iterativas nos cronogramas de desenvolvimento, conhecidas como sprints com time-box (o beijo do chef de lançamentos frequentes). Com uma abordagem de entrega ágil, equipes podem coordenar melhor as atividades de liberação para minimizar o impacto nos negócios.

Ao dividir grandes volumes de trabalho em tarefas gerenciáveis e organizá-las na backlog do produto a equipe de produto pode gerenciar e avaliar o planejamento .

"Seguimos a metodologia Agile, portanto, normalmente lançamos itens de manutenção e melhorias iterativamente, juntamente com o trabalho de longo prazo em versões maiores e comercializáveis", diz Allie Wolff, diretora de marketing de produtos da E-mail de referência .

"Nosso foco é lançar um novo recurso por trimestre. Temos grandes objetivos e não nos faltam ideias. Tudo é possível quando se tem recursos ilimitados, mas, como a maioria das empresas, isso não é uma realidade para nós. Com alocação de recursos seja um obstáculo às vezes, priorizamos cuidadosamente os itens de lançamento para que possamos manter o ritmo e continuar fornecendo valor aos nossos usuários."

Etapa 1: Liderar o caminho para o lançamento

A primeira etapa envolve o gerente de produto (ou gerente de lançamento), a equipe de produto (proprietários, analistas e profissionais de marketing) e principais interessados definição da visão.

Ariana Dugan, vice-presidente de produtos da Aprendizado do Interplay a Interplay Learning, Inc., compartilha: "Temos reuniões regulares de "esquadrões" multifuncionais para nossas principais áreas de foco, nas quais analisamos os principais lançamentos e projetos futuros para garantir que todos saibam o que está por vir, quando e por quê."

Em seguida, o grupo determinará os aprimoramentos prioritários de recursos para a empresa e o cliente na próxima versão roadmap .

"Nossos lançamentos são ordenados por uma mistura do que achamos que terá o maior impacto em alinhamento com nossas metas estratégicas, a sazonalidade do cliente e um apanhado de bugs e ganhos rápidos que sabemos que muitos clientes apreciarão", continua Dugan. "Usamos uma matriz de priorização e muitas discussões saudáveis trimestralmente para alinhar essas prioridades e o sequenciamento entre as funções e os níveis da organização."

Os fatores de decisão incluem:

Correções imediatas de bugs e melhorias na interface do usuário

Objetivos estratégicos de negócios

Análise de viabilidade

Dependências

Disponibilidade de recursos

Questões relacionadas a custos

Estimativa de ROI

A melhor maneira de evitar retrocessos no futuro é criar entre equipes no início do planejamento do sprint . Mas, é claro, é sempre mais fácil fazer tudo certo da primeira vez.

Em seguida, o gerente de versão determina o escopo do trabalho (com as principais considerações das partes interessadas) para criar um plano detalhado dos requisitos de construção, análise de viabilidade, prioridade e teste das ideias de produtos.

É essencial ser minucioso nesse processo de admissão, pois ele articula o valor da versão.

inicie seu planejamento com o Roteiro com linha do tempo Modelo em Centro de modelos do ClickUp . 🚀

Etapa 2: o caminho para o código

As equipes de engenharia e DevOps trabalham em suas ramificações de recursos específicos para traduzir os requisitos do produto e as expectativas das partes interessadas com o roteiro.

As ramificações de recursos são segmentos da linha de ramificação principal, onde todas as ramificações de recursos são coletadas e integradas para serem enviadas à produção.

Uma equipe de desenvolvimento designada para uma ramificação de recurso específica pode criar, testar e fazer alterações sem causar interrupções ou instabilidade nas outras ramificações de recurso. Entretanto, a integração de todo o código muito cedo no ciclo de desenvolvimento provavelmente criará conflitos e causará atrasos não intencionais.

Essa separação permite que os desenvolvedores trabalhem em tarefas simultaneamente e obtenham feedback rapidamente.

"Descobri que é muito importante ter conversas e reuniões com seus colegas ao gerenciar um produto", reflete Alyssa Parr, Product Owner da Jomo247 . "O contato face a face (mesmo via Zoom!) não deixa nada aberto à interpretação e permite uma explicação fácil de ambos os lados sobre o que precisamos um do outro."

Etapa 3: Teste selvagem de controle de qualidade

A equipe de QA (Garantia de Qualidade) procura riscos potenciais em um ambiente de teste estável com base nos critérios estabelecidos. Aqui, a equipe de Equipe de QA pode identificar quando os recursos falham e agir sobre eles executando continuamente testes regulares .

Os ambientes de preparação são úteis para testar recursos com um pequeno grupo de usuários antes do lançamento completo. Isso permite testes agressivos e acompanhamento do desempenho antes de serem disponibilizados para o usuário final.

Matthew Ramirez, fundador da Rephrase Media e da Ferramenta de Paráfrase aconselha o uso de listas de verificação para organizar a abordagem de gerenciamento da implantação:

"O lançamento de produtos é estressante porque há muitas coisas que podem dar errado. Ter uma lista de verificação com todos os itens que precisam ser concluídos antes do lançamento pode ajudar a aliviar parte do estresse associado ao lançamento do produto. Uma boa lista de verificação também ajudará a evitar que você perca alguma etapa ou se esqueça de algo importante durante o processo de lançamento."

A automação é mais razoável do que horas extras de trabalho.

Uma das melhores maneiras de garantir maior confiabilidade é automatizar as tarefas repetitivas o máximo possível. Automação permite que as frequências de liberação sejam executadas mais rapidamente e que o erro humano seja minimizado. Além disso, as ramificações de recursos terão vida curta (ideal para sprints com tempo limitado) e as equipes poderão fazer alterações de forma proativa.

Agora, as ramificações de recursos são enviadas para a linha de ramificação principal!

Etapa 4: mantenha a calma e prepare-se

Depois que os testes tiverem passado com segurança pelo ambiente de preparação e as alterações tiverem sido tratadas, a equipe de marketing do produto elabora notas de versão para confirmar os recursos de implantação.

Em seguida, após as revisões e aprovações iniciais, os proprietários dos recursos devem inspecionar a documentação por último.

Juntamente com um plano de lançamento para os usuários finais, os materiais de treinamento e adoção para os departamentos internos devem ser igualmente detalhados e disponíveis.

Albin Poignot, cofundador da Produto com link diz o melhor: "As notas de versão são incluídas em um centro de documentação central que está disponível para toda a empresa. Dependendo da empresa, pode ser um wiki o sistema de gerenciamento de tíquetes ou documento compartilhado"

"Mas eu sempre evito usar sistemas de gerenciamento de versões (como o Git). O objetivo é evitar a inclusão de detalhes técnicos quando os leitores querem apenas conhecer os recursos que foram afetados", explica Albin.

A transferência de conhecimento para a equipe de suporte é vital, pois ela ajuda a capacitar os clientes a usar o produto de acordo com sua finalidade.

economize tempo escrevendo e passe o dedo Modelo de notas de versão em Centro de modelos do ClickUp .

Etapa 5: Deixá-lo ir para a produção

Sua versão de software recém-construída e testada é enviada para a produção para os usuários!

A equipe de marketing publica as notas de lançamento internas e externas, comunica-se com os clientes e organiza o caos se forem necessárias alterações urgentes.

Compartilhe sua versão mais recente com seus usuários

Etapa 6: coletar gostos e desgostos

**As equipes correrão o risco de convidar mais trabalho se a implantação de fechamento não for praticada após o lançamento

Em outras palavras, não pule esta etapa!

Relatar eficiências, oportunidades de melhoria e monitorar a integridade do sistema é essencial para o exercício. Além disso, o feedback honesto do usuário está disponível para realizar a manutenção e atender aos requisitos do usuário.

Aravind Nallasivam, a Arquiteto de soluções em Claysys a Claysys, Inc., aconselha: "Se algum problema crítico tiver sido relatado nas principais versões de lançamento, a prioridade será transferida para a correção e correção desses problemas antes de prosseguir com o desenvolvimento do produto . Às vezes, isso é um desafio quando há bugs que levam um tempo excepcionalmente grande."

O teste de aceitação do usuário (também conhecido como ouvir os gostos e desgostos dos usuários) funciona a seu favor, pois isso alimentará o ciclo de vida de desenvolvimento de software e garantirá que a próxima versão seja melhor que a anterior!

Bônus: saiba mais sobre os diferentes estilos de gerenciamento de produtos com o nosso_ glossário de gerenciamento de produtos!

As 5 principais maneiras de estragar o gerenciamento de versões (e como evitá-las)

Nem tudo sai conforme o planejado, portanto, é útil saber o que pode ser evitado simplesmente direcionando o processo de gerenciamento de liberação para longe dos obstáculos. Os mais comuns são:

❌ Explicar o escopo da liberação nos termos mais vagos

É possível medir o sucesso da versão se tudo o que a equipe tem são tarefas e datas de vencimento? Esse não é um comportamento ágil e pode facilmente convidar a um aumento de escopo !

❌ Restringir recursos

Embora as equipes estejam trabalhando em suas ramificações de recursos no início, é vital manter-se conectado à cadeia para acompanhar os prazos e atender às solicitações de alteração. Portanto, a linguagem da versão do software deve ser clara e concisa para todas as equipes envolvidas.

**Negar práticas de testes automatizados

Automatize a entrega de informações em tarefas acionáveis, para que os desenvolvedores saibam no que trabalhar em seguida. Isso aumenta a eficiência e faz com que as operações cotidianas se concentrem na produtividade.

Priorizar o processo de gerenciamento em relação aos riscos

O pensamento estratégico não pode se expandir livremente se houver interferência no processo de uma equipe interna. Os membros da equipe assumem a responsabilidade pessoal quando sua capacidade de resolver problemas é valorizada em relação a processos e ferramentas .

❌ Responda sem pressa

Os desenvolvedores estão criando códigos que, às vezes, podem ser complexos. Quanto mais feedback construtivo eles tiverem, melhor poderão refinar o recurso do software. Para que isso funcione, esclareça as expectativas de um sistema de revisão e aprovação em tempo hábil com as equipes e as principais partes interessadas.

Bônus: confira nosso_ Guia sobre ferramentas de gerenciamento de versões_ ! 💜

Conclusão

Embora o software continue a mudar a forma como as organizações trabalham mas também há um lado humano nisso. Então, encontramos novas maneiras de ajudar as pessoas a se manterem conectadas e simplificar os desafios da vida. Organizações de todos os setores se comprometeram a atualizar continuamente seus produtos para oferecer às pessoas um design melhor, testes de usabilidade e a saída com cada nova atualização.

O ClickUp é um software de gerenciamento de lançamento e implantação desenvolvido para que as equipes levem os lançamentos de seus produtos para o próximo nível. Se você precisar de ajuda com o gerenciamento de projetos, gerencie a estrutura ágil ou outras metodologias preferidas, O ClickUp está ao seu lado !

Boa sorte com sua transformação digital. Estamos torcendo por você!