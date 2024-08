Planejamento ágil de versões: 5 práticas recomendadas para desenvolvedores

O Ágil o método Agile é uma parte central do desenvolvimento de software, mas também está se tornando popular em outros setores.

Por exemplo, 51% das empresas de marketing haviam adotado uma estrutura ágil até 2021.

Por quê? Fluxos de trabalho ágeis proporcionam uma experiência aprimorada ao cliente por meio da implantação contínua de produtos. Os produtos são produzidos em uma série de versões incrementais. Isso significa que as equipes ágeis podem responder rapidamente às mudanças nos requisitos das partes interessadas e dos clientes.

O planejamento ágil de versões dá estrutura à processo de desenvolvimento mantendo a flexibilidade, que é essencial no mundo imprevisível do desenvolvimento de software.

Com a ajuda deste guia, você aprenderá a criar um plano de lançamento ágil, por que ele é necessário e quais são as melhores práticas a serem seguidas ao planejar lançamentos ágeis.

O que é o planejamento de versões Agile?

O planejamento ágil de versões é um estratégia de gerenciamento de versões em que as equipes de desenvolvimento planejam lançamentos incrementais de produtos. Ao contrário do planejamento tradicional de software, ele envolve muitas versões pequenas em vez de uma ou duas versões principais, e cada versão é dividida em vários sprints ou iterações que não duram mais de duas semanas.

Cada sprint resulta em um novo incremento de produto (uma lista de itens do backlog do produto concluídos no sprint em questão), embora nem todo incremento seja lançado. Uma versão típica do Agile contém de três a dez sprints ou mais, mas sempre consiste em recursos mínimos de mercado - o menor grupo de recursos do produto que pode ser efetivamente implantado para os usuários.

Detalhes como o número de sprints e o que eles pretendem alcançar estão todos contidos no plano de lançamento .

A diferença entre um plano de lançamento e um roteiro de produto

Um plano de lançamento e um roteiro do produto são ferramentas importantes de gerenciamento de projetos. Como gerenciamento de varejo eles têm o objetivo de aumentar a eficiência e otimizar os processos.

Os roteiros de produtos têm o objetivo de transmitir a visão e os recursos do produto às partes interessadas executivas e, em geral, são de longo prazo e envolvem várias versões.

Os planos de versão, por outro lado, são de curto prazo e se concentram em uma única versão de cada vez. Esses documentos internos servem como guia para as equipes de desenvolvimento, pois contêm os detalhes dos backlogs do projeto e do produto.

É importante manter o plano de lançamento alinhado com o roteiro do produto, pois as prioridades no roteiro podem mudar e os atrasos no plano de lançamento podem afetar o roteiro.

Via Kate Priestman, Global App Testing

Por que o planejamento ágil de versões é importante?

O planejamento ágil de versões traz muitos benefícios, tais como: