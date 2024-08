6 modelos de notas de versão de software para otimizar a experiência do produto

Vamos direto ao assunto: Os modelos de versão de software contribuem para o sucesso repetido. Mas como incentivar seus colegas desenvolvedores, engenheiros e gerentes de produto a adotar e seguir modelos naturalmente?

Solicitações urgentes, expansão de aplicativos e má comunicação da equipe são difíceis de atingir em termos de produtividade, e adicionar modelos às vezes parece ser Outro projeto que ninguém pediu.

Mas se esses eventos de desperdício de orçamento continuarem, a velocidade e a entrega do produto diminuirão, e essa não é a realidade que queremos para você!

Qualquer ferramenta que usamos tem o potencial de sobrecarregar nossa produtividade, quando é mal administrada. Se pudermos compartilhar nossa experiência em produtividade para ajudá-lo a organizar seu processo de entrega de versões de alguma forma, não hesitaremos.

Há ótimos modelos e exemplos aqui, mas se você estiver curioso para usar o ClickUp para gerenciamento de produtos, comece hoje mesmo! 🌐 Obtenha o ClickUp para equipes de produtos Exploraremos cinco modelos de notas de versão, dicas práticas para aproveitá-las e um guia diário para escrever e publicar notas de versão.

O que é uma nota de lançamento de software?

As notas de versão de software são uma documentação técnica distribuída com um produto ou serviço versão nova ou atualizada de um produto para anunciar alterações correções de bugs e melhorias. Suas notas de versão mantêm os usuários informados sobre o que sua equipe tem trabalhado para atender às expectativas deles. ⚡️

As notas de versão devem ser o ponto de referência do cliente para responder às suas perguntas básicas: O que eu preciso saber?

Dependendo do seu setor - entretenimento, negócios, viagens ou redes sociais - essas notas de lançamento públicas geralmente são distribuídas nos seguintes canais: site da empresa, blog, notificações no aplicativo, e-mail, lojas de aplicativos e mídias sociais. Documentação técnica não é a mais desejada pelos clientes (olhando para você, Termos e Condições), mas as notas de versão estão em sua própria classificação. Elas são uma base de conhecimento para proporcionar a seus clientes a melhor experiência com seu produto. 💡

O uso de palavras desconhecidas em suas notas de versão isola e confunde os clientes. Por esse motivo, tente evitar o jargão técnico!

Crie um documento em execução no ClickUp para organizar todas as notas de versão passadas, presentes e futuras Saiba mais sobre os documentos Assim como uma música e uma dança, as notas de lançamento têm a ver com preparação, tempo e entrega.

Elas são uma linha direta para reter usuários frustrados e reengajá-los. Portanto, não adie a redação das notas de lançamento até a noite anterior ao dia do lançamento. ⌛️

Independentemente de sua organização estar no segundo ou no décimo ano, os modelos de notas de lançamento de software que selecionamos variam de documentação básica a um pacote de produtividade. Portanto, há algo para todos!

6 Modelos gratuitos de notas de versão

1. Modelo de notas de versão do ClickUp

Modelo de notas de versão do ClickUp

Nosso primeiro modelo de notas de versão de software é trazido a você pelo ClickUp Docs!

O modelo Modelo de notas de versão do ClickUp o modelo de notas de lançamento do ClickUp contém um espaço reservado para conteúdo e exemplos visuais à sua disposição para estimular decisões criativas e causar um impacto positivo na experiência de leitura do seu cliente.

Veja a seguir alguns recursos do Docs que economizam tempo (e são gratuitos!) e que você vai adorar usar junto com o conteúdo da sua versão:

Editor colaborativo: Marque os membros da equipe e as partes interessadas com comentários, atribua a eles itens de ação e converta o texto em tarefas rastreáveis para ficar por dentro das ideias

Marque os membros da equipe e as partes interessadas com comentários, atribua a eles itens de ação e converta o texto em tarefas rastreáveis para ficar por dentro das ideias Banners com código de cores : Organize o conteúdo e enfatize o texto importante

: Organize o conteúdo e enfatize o texto importante Botões acionáveis : Conecte links relevantes a outros conteúdos relacionados a produtos para que seus clientes saibam mais

: Conecte links relevantes a outros conteúdos relacionados a produtos para que seus clientes saibam mais Índice fixo : Vá para qualquer seção do seu documento com um índice fixo que permanece com você enquanto rola a página

: Vá para qualquer seção do seu documento com um índice fixo que permanece com você enquanto rola a página Blocos de código : Mantenha a integridade, a legibilidade e o espaçamento do código com realce de sintaxe

: Mantenha a integridade, a legibilidade e o espaçamento do código com realce de sintaxe Páginas compartilhadas publicamente: Permita que os mecanismos de pesquisa incluam o link nos resultados de pesquisa e copie o código incorporado da seção de configurações avançadas

2. Modelo de trem de lançamento por ClickUp

Um trem de lançamento é um processo coordenado e estruturado para fornecer atualizações de software de maneira oportuna e eficiente.

Fique em dia com as atualizações de software usando o modelo de notas de versão do ClickUp. Nossa solução desenvolvida internamente fornece uma plataforma dinâmica e fácil de usar para gerenciar trens de lançamento - a entrega organizada e oportuna de atualizações de software. Projetado para manter suas equipes e partes interessadas alinhadas, esse modelo de notas de versão garante que todos estejam em sincronia com os objetivos compartilhados.

O modelo de notas de versão do ClickUp facilita o controle de avanços, correções de bugs e melhorias, fornecendo clareza sobre o que há de novo disponível em cada versão do produto. Ao oferecer um detalhamento conciso e útil de cada versão de software, o ClickUp ajuda a sua equipe a se comunicar de forma eficaz sobre o trabalho que foi feito e a planejar as próximas tarefas.

Ficar por dentro das atualizações de software não precisa ser um desafio. Com o modelo de notas de versão do ClickUp, você pode manter um cronograma de versão previsível, garantindo que todas as partes envolvidas sejam informadas sobre o progresso e saibam o que esperar. Seja você um desenvolvedor que documenta os detalhes de uma atualização de software ou um gerente de projeto que supervisiona a implementação tranquila de atualizações, nosso modelo pode atender às suas necessidades com eficiência. Faça o download deste modelo

3. Modelo de notas de versão do MS Word

via Modelos de amostra Você aprenderá uma ou duas coisas sobre um formato tradicional de nota de lançamento com o modelo do Microsoft Word! Esse é um bom exemplo de linguagem consistente que você deve buscar ao escrever notas de versão. (Mais sobre isso depois!) Baixe este modelo

4. Modelo de notas de versão do produto

via Kipwise O próximo modelo da Kipwise é outro exemplo de excelentes notas de versão para comunicar atualizações aos clientes. Se você estiver procurando um modelo pronto para enviar ao seu redator técnico ou ao gerente de produto para escrever notas de versão, ele terá um esboço para começar imediatamente. Baixe este modelo

5. Modelo de notas de versão de implantação do MS Word

via Modelos de amostra Este modelo de notas da próxima versão no Microsoft Word é um documento editável com um seção dedicada a notas de versão para cada tópico principal: Introdução, Principais modificações, Notas de configuração e Problemas conhecidos.

Já falamos sobre por que você deve evitar o jargão técnico em todas as ocasiões possíveis. mas se o seu software foi projetado para entusiastas de produtos que seguem os termos técnicos, este modelo mostrará como organizar suas notas de versão para facilitar a leitura e o fluxo.

(Veja, há algo para todos nesta lista!) Faça o download deste modelo

6. Modelo de notas de versão do Sprint

via Modelos de amostra Por último, mas não menos importante, este modelo de preenchimento de lacunas detalha todas as partes essenciais de um documento de lançamento para você considerar. Isenção de responsabilidade total, esse modelo é... muito... especialmente se os clientes preferirem ler cada palavra. (Spoiler: eles não preferem!) Mas não deixe que isso o afaste.

Os espaços reservados são exatamente o que um bom modelo de notas de versão precisa para eliminar as suposições do tipo "O que vai aqui?" Nunca podemos subestimar o quanto podemos nos esquecer dos pequenos detalhes, não importa quantas notas de lançamento de produtos tenhamos publicado! Baixe este modelo

Como escrever notas de versão

Se você já teve curiosidade sobre o ClickUp, a primeira coisa que precisa saber é que apoiar o trabalho de desenvolvimento faz parte de quem somos.

A maioria das equipes ágeis em locais de trabalho híbridos ou quase totalmente remotos passa por estágios de altos e baixos de produtividade. Os erros se repetem, os sistemas são implementados e, em seguida, algo surge e vira tudo de cabeça para baixo. Os membros da sua equipe são mestres em se auto-organizar, mas você sabe que há uma maneira melhor de remover as barreiras de produtividade para que eles possam se concentrar no trabalho que move as agulhas.

Crie grupos de pessoas no ClickUp para atribuir facilmente tarefas, mencionar em comentários ou adicionar como observadores

Embora não exista uma varinha mágica para fazer com que esses problemas comuns desapareçam, ferramentas como o ClickUp foram projetadas para colocar o poder de personalização do fluxo de trabalho nas mãos das equipes.

E as equipes de produtos adoram usar o ClickUp porque têm visibilidade de alto nível em várias equipes ou obtêm os detalhes granulares de qualquer projeto ou dependência quando necessário.

Antes do ClickUp, era uma loucura. Nós enviávamos algo e tínhamos que fazer reversões porque o recurso tinha muitos bugs e não havia sido bem planejado. Observamos uma grande redução nos bugs relatados, e o ClickUp nos ajuda a evitar muitos problemas.

Raúl Becerra, gerente de produtos da Atrato

Queremos que seu processo de criação de notas de versão seja uma ferramenta intuitiva para gerenciar projetos multifuncionais e remover o desnecessário Reuniões via Zoom do calendário de todos!

Neste guia, veremos o processo colaborativo de uma organização híbrida para escrever notas de versão interativas em cinco dias. 🗓

Dia 1: Envie um modelo de tarefa de lançamento para gerentes de produto, engenheiros e desenvolvedores para coletar informações Modelos de tarefas no ClickUp definem as expectativas para todas as equipes envolvidas. É o local central para que cada equipe de recursos forneça explicações por escrito, vídeos curtos e outros materiais de apoio para a próxima versão. Isso libera o valioso tempo de todos do trabalho administrativo e da busca por atualizações.

Atribua comentários como itens de ação e economize tempo com gravações de tela compartilháveis

Dia 2: Redija suas notas de versão e acompanhe os itens ausentes ou pouco claros

Agora vamos ao evento principal: escrever as notas de lançamento do produto! O modelo de notas de lançamento do ClickUp permite que os colaboradores do documento editem em tempo real e @mencionem pessoas ou grupos individuais durante o bloqueio do escritor. ✍️

Os itens obrigatórios para suas notas de lançamento incluem:

Nome do documento, data e número da versão : Um número de versão é uma sequência de números com pontos decimais que indica aos usuários internos e externos qual é a versão atual do software. Se o número mais à esquerda do decimal aumentar, isso indica uma grande atualização de software. Os números à direita do decimal indicam pequenas atualizações

: Um número de versão é uma sequência de números com pontos decimais que indica aos usuários internos e externos qual é a versão atual do software. Se o número mais à esquerda do decimal aumentar, isso indica uma grande atualização de software. Os números à direita do decimal indicam pequenas atualizações Nomes de recursos, descrições e atualizações : Essas são informações diretas a serem extraídas das tarefas concluídas pelas equipes

: Essas são informações diretas a serem extraídas das tarefas concluídas pelas equipes Conteúdo visual : Capturas de tela, vídeos e GIFs ajudam os clientes a acompanhar e aprender melhor sobre as alterações no software

: Capturas de tela, vídeos e GIFs ajudam os clientes a acompanhar e aprender melhor sobre as alterações no software Links relevantes: Cada seção deve ser um breve resumo com links para artigos de ajuda detalhados

Use uma ação de arrastar e soltar para organizar facilmente o conteúdo da versão

Um fluxo de trabalho ágil no ClickUp elimina a necessidade de procurar informações. Quando estiver escrevendo notas de versão, você fará referência constante a coisas de tarefas. É por isso que o recurso Relationships in ClickUp se tornará sua mais nova obsessão.

Basta vincular seu documento de notas de versão a recursos relacionados à versão no seu Workspace. A referência cruzada não se torna mais uma tarefa árdua, mas um aumento de produtividade com o ClickUp!

Mencionar e vincular tarefas e documentos a informações de referência e itens de ação

Dia 3: Marque as partes interessadas para revisão e aprovação no documento de notas de versão

Depois que todos os itens pendentes forem resolvidos, a formatação estiver concluída e a redação revisada, é hora da revisão das partes interessadas! 🔍

Você pode optar por atribuir um comentário no documento para alertar as partes interessadas ou enviar-lhes o URL direto se elas não estiverem no seu espaço de trabalho. Isso evita o envio de várias cópias para pessoas diferentes.

Use comentários no ClickUp Docs para chamar a atenção para textos importantes para revisão

Dia 4: Finalize e aprove os materiais de lançamento

Manter todos envolvidos nas horas que antecedem o lançamento depende de uma comunicação transparente. Entre: Chat no ClickUp!

O Chat substitui os tópicos do Slack e os e-mails únicos para simplificar as perguntas restantes e as solicitações de última hora.

Crie uma visualização de Chat dedicada para qualquer trabalho que você precise dentro do ClickUp

Dia 5: Distribuir notas de versão para todos os canais

Quando o gerente de versão confirmar que as atualizações de software foram enviadas para a produção, é hora de publicar as notas de versão! 🎉

Depois de uma merecida comemoração da equipe, é hora de aguardar a próxima versão. Volte ao primeiro dia e repita o processo com seus modelos personalizados novamente!

Você está cuidando dos seus clientes, mas quem está cuidando de você?

Nós lhe demos algumas coisas para pensar, mas você não precisa resolver esse processo sozinho! Às vezes, precisamos de uma nova perspectiva para nos mostrar maneiras melhores, mais seguras e econômicas de fazer o trabalho.

