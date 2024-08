10 modelos gratuitos de documentação técnica

Você comprou um novo aspirador de pó - ele é bonito, é incrível, tem os recursos mais avançados e você mal pode esperar para usá-lo.

Não tão rápido!

Logo depois de tirá-lo da caixa, você não consegue descobrir como ligá-lo. Você pega a documentação técnica que acompanha o produto, mas não consegue decifrá-la. Sua empolgação se transforma em desespero (e até mesmo em arrependimento) ao tentar fazer o aparelho funcionar. 🫣

Seja na fabricação de eletrodomésticos ou no desenvolvimento de software, você nunca quer que os usuários se sintam perdidos e confusos sobre a funcionalidade do seu produto.

Escrever uma documentação técnica de software clara e concisa é absolutamente vital para dar suporte aos clientes e reduzir os tíquetes de serviço. Além disso, também é útil internamente, especialmente para treinar novos funcionários, manter a qualidade do produto ou serviço, solucionar problemas e criar bases de conhecimento.

Neste artigo, discutiremos os melhores modelos de documentação técnica para descrever seus produtos em detalhes e manter suas equipes e usuários finais satisfeitos e informados.

O que é um modelo de documentação técnica?

A documentação técnica é mais comumente associada a manuais que ajudam os usuários a entender como usar um produto e oferecem detalhes sobre seus recursos. Mas essa é apenas uma de suas finalidades.

A documentação técnica é uma ferramenta interna essencial, pois atende a muitas equipes, desde o desenvolvimento de software e marketing até vendas, garantia de qualidade e atendimento ao cliente . Para que o documento seja eficaz, ele precisa ser detalhado, mas conciso, e atingir esse ponto ideal pode ser um desafio, e é por isso que você deve considerar o uso de um modelo.

Use o ClickUp Docs para criar e conectar belos documentos, wikis e muito mais para uma execução perfeita de ideias com sua equipe

Um ótimo modelo de documentação técnica fornece a estrutura para descrever os recursos e usos do seu produto. Ele ajuda você a a permanecer no rumo certo e a se concentrar em informações relevantes e digeríveis sem sobrecarregar o leitor.

Um modelo de documentação técnica de qualidade funciona como a biografia de seu produto. Você pode esperar seções definidas para apresentar detalhes e recursos do produto. O rastro escrito pode preservar o conhecimento do produto para futuros funcionários E, potencialmente, fornecer proteção legal e de responsabilidade.

Quais são os diferentes tipos de documentação técnica?

Independentemente do seu público e do ramo de atividade, alguns dos tipos mais comuns de documentação técnica são exemplos:

Guias do usuário (manuais) : Destinados aos usuários finais e têm como objetivo descrever de forma clara e metódica os recursos, as peças e os usos do produto

: Destinados aos usuários finais e têm como objetivo descrever de forma clara e metódica os recursos, as peças e os usos do produto Manuais de reparo : Orientam os usuários no processo de correção de problemas que possam surgir

: Orientam os usuários no processo de correção de problemas que possam surgir Documentação da API : Descreve uma interface de programação de aplicativos (API) em detalhes, principalmente para profissionais orientados por especificações. Ele contém instruções para uso e integração com uma API

: Descreve uma interface de programação de aplicativos (API) em detalhes, principalmente para profissionais orientados por especificações. Ele contém instruções para uso e integração com uma API Notas de versão : Fornecem descrições detalhadas dos recursos do produto de software e geralmente contêm correções de bugs ou atualizações

Base de conhecimento Documentação : Biblioteca on-line que contém guias de procedimentos, respostas a perguntas frequentes, instruções de solução de problemas e outras informações relacionadas ao produto para ajudar os usuários finais a encontrar os dados de que precisam

: Biblioteca on-line que contém guias de procedimentos, respostas a perguntas frequentes, instruções de solução de problemas e outras informações relacionadas ao produto para ajudar os usuários finais a encontrar os dados de que precisam Manuais de procedimentos: O esboço das etapas necessárias que ajudam os funcionários a concluir um processo ou tarefa

10 modelos gratuitos de documentação técnica

Analisamos dezenas de modelos para criar documentação técnica e selecionamos os 10 principais para ajudá-lo a colocar detalhes sobre o seu produto em palavras sem perder o foco. Confira-os e encontre a melhor solução para você, seja para criar documentação técnica para uso interno ou para ajudar os usuários finais a conhecerem seu produto. 💪

1. Modelo de documento de resumo do produto ClickUp

Modelo de documento de resumo do produto ClickUp

Se você deseja garantir uma navegação tranquila no processo de processo de desenvolvimento de produtos é necessário fornecer à sua equipe as armas para domar as ondas. 🌊

As Modelo de documento de resumo do produto ClickUp ajuda você a definir metas, delinear os recursos do seu produto e garantir a consistência em toda a linha. É um Doc ClickUp pré-construído com seções dedicadas a cada aspecto do seu produto.

O que é um Documento ClickUp ?

É o recurso exclusivo da plataforma que permite criar, gerenciar, colaborar e editar documentos com seus colegas de trabalho e convidados, para que você centralize as informações - documentos técnicos ou não! Você e outros usuários (incluindo seus colaboradores técnicos) podem editar os documentos em tempo real, deixar comentários, anexá-los a tarefas e organizar seu processo de revisão em um instante.

Esse modelo específico de documentação de processo vem com quatro seções:

2-Pager: Mostra como seu produto resolve os problemas do cliente e descreve suas metas Plano de lançamento: Apresenta olançamento do produto em marcos para personalizar o plano perfeito de lançamento do produto Especificações funcionais: Define aspersona do usuário e como seu produto os ajuda a superar problemas. Ele também descreve detalhadamente os recursos do produto Apêndices: Inclui informações adicionais e recursos úteis que estimulam a colaboração

O modelo também pode servir como um documento de requisitos do produto graças à sua capacidade de personalização. Faça o download deste modelo

2. Modelo de posicionamento de produto ClickUp

Modelo de posicionamento do produto ClickUp

Conhecer os prós e contras de seu produto é fundamental para determinar o que o diferencia da concorrência e como posicioná-lo no mercado. O Modelo de posicionamento de produto do ClickUp ajuda você a identificar os pontos fortes do seu produto, identificar os clientes-alvo e desenvolver a melhor estratégia de posicionamento. ✨

Comece a usar o modelo preenchendo o formulário na visualização Avaliação de posicionamento do produto. Colete informações sobre os pontos de venda exclusivos de seu produto e os desafios que ele ajuda a superar. O formulário é editável, portanto, você pode ajustá-lo para que se alinhe às metas e à linha de trabalho da sua empresa.

Se precisar de ajuda para criar o formulário, use IA do ClickUp -o assistente de redação de primeira classe da plataforma. Isso o ajudará a obter todos os seus documentos técnicos específicos para suas necessidades.

As informações do formulário são transferidas automaticamente para a visualização da lista de produtos. Essa visualização lhe oferece um hub centralizado para gerenciar todos os seus produtos, criando tarefas separadas para cada um deles.

As tarefas são agrupadas por seu status - planejamento, em andamento, em revisão etc. -, mas você pode alterar esse critério pressionando "agrupar por" no canto superior direito da tela.

A visualização Product Positioning Map é um ClickUp Whiteboard - uma tela digital adequada para colaboração e brainstorming . É nessa visão que você visualizará a posição do seu produto em relação à concorrência.

Com um pouco de personalização, esse modelo pode servir como base para delinear requisitos do projeto antes do lançamento do produto. Faça o download deste modelo

3. Modelo de preço de produto ClickUp

Modelo de preço do produto ClickUp

Determinar o preço do seu produto não é um jogo de adivinhação - você não pode simplesmente escolher um preço com base em quanto dinheiro deseja ganhar (embora isso pareça incrível). Você precisa dar uma boa olhada na concorrência e estar ciente do valor tangível do seu produto e do Modelo de preço do produto ClickUp pode ajudar com isso.

Com esse modelo, você poderá desenvolver estratégias de preços precisas, ajustar preços e gerenciar o estoque em seus documentos técnicos e por meio dessas duas visualizações:

Visualização de produtos por categoria: Exibe todos os seus produtos juntamente com seus detalhes, como marca, SKU (unidade de manutenção de estoque), tipos de documentação técnica e tamanho. Edite estesCampos personalizados com base na natureza de seu produto Visualização de produtos por marca: Agrupa seus produtos por marca e exibe seus preços. Para editar essa visualização, altere a ordem das colunas e atualize os campos personalizados para garantir que as informações desejadas estejam prontamente disponíveis

Sempre que você altera as informações de um produto em uma visualização, a outra é atualizada automaticamente, de modo que você não precisa se preocupar com irregularidades em documentos técnicos. Faça o download deste modelo

4. Modelo de documento de processos da empresa ClickUp

Modelo de documento de processos da empresa ClickUp

Sua equipe precisa trabalhar em conjunto para obter ótimos resultados, e isso é impossível se os processos da sua empresa não forem bem organizados e transparentes. Os Modelo de documento de processos da empresa ClickUp Lojas documentação do processo em um só lugar e oferece consistência e espaço para detectar e corrigir ineficiências.

Este é um modelo de documento, o que significa que ele não tem várias exibições, mas seções predefinidas. Seu único trabalho é adicionar informações relevantes a respeito de um processo específico da empresa - desde sua finalidade até as ferramentas e os procedimentos necessários - e criar diretrizes claras para sua equipe.

Digamos que você queira mostrar à sua equipe como solicitar folga. O processo é simples assim:

Você adicionará detalhes sobre aprovações de solicitações, linhas de responsabilidade e plataformas para envio de solicitações (se necessário, inclua a senha da plataforma selecionada) Em seguida, você demonstrará o procedimento passo a passo para enviar a solicitação Os membros da sua equipe podem seguir essas etapas para solicitar folga e evitar falhas de comunicação e erros

Anexe documentos, imagens ou desenhos relacionados na última seção e centralize sua base de conhecimento. Depois de concluir o modelo de documentação do processo, adicione os membros relevantes da equipe a ele e permita que eles explorem o tesouro de informações. Faça o download deste modelo

5. Modelo de processos e procedimentos do ClickUp

Modelo de processo e procedimentos do ClickUp

Os processos e procedimentos bem estabelecidos da empresa são como a carta coringa da sua equipe - eles aumentam a eficiência, reduzem o risco de mal-entendidos e fazem maravilhas para a colaboração e a comunicação da equipe . 🃏

Os Modelo de processos e procedimentos do ClickUp permite que você crie instruções passo a passo para tarefas repetitivas e centralize informações relevantes. Ter tudo organizado pode ajudá-lo a identificar gargalos e atualizar seus processos.

Esse é outro modelo de quadro branco da nossa lista - a visualização de fluxograma de processo permite arrastar e soltar formas para visualizar cada etapa dos processos. Deixe notas adesivas com informações adicionais e mantenha todos na mesma página.

Se você não for do tipo visual, gostará da visualização Documentation List, que permite delinear todos os processos e procedimentos. Por padrão, ela os agrupa por departamento, mas você sempre pode alterar isso para atender às suas necessidades. Essa visualização oferece um recurso fantástico: o Completion Rate Custom Field, que mostra a porcentagem de trabalho realizado nos documentos. ✔️

Outra visualização disponível é o Document Stage board, que transforma suas tarefas em cartões e os agrupa por estágio. Você pode alternar facilmente os cartões de um estágio para outro arrastando e soltando.

A última visualização é a Timeline - use-a para entender a duração dos processos e procedimentos por dia, semana ou mês. Faça o download deste modelo

6. Modelo de mapeamento de processos do ClickUp

Modelo de mapeamento de processos do ClickUp

Com o Modelo de mapeamento de processos do ClickUp se você tiver um modelo de mapeamento de processos do ClickUp, não terá problemas para entender os processos, definir as etapas e identificar as áreas de melhoria.

Esse modelo é uma lista de tarefas que você pode anexar a outros modelos e tarefas, e é por isso que o ClickUp o chama de modelo de tarefa . A lista consiste em 22 subtarefas que o orientam na visualização e definição de um processo para sua equipe.

A primeira etapa (subtarefa) é selecionar o que você deseja mapear e a última é a implantação. No meio, você encontrará etapas como identificar os membros da equipe, estabelecer um cronograma e identificar problemas com o processo atual. Depois de concluir uma subtarefa, risque-a da lista para mantê-la organizada.

Você pode adicionar listas de tarefas anexar arquivos e deixar anotações em cada subtarefa. ClickUp também permite que você crie dependências de tarefas com apenas alguns cliques - basta determinar quais subtarefas devem ser concluídas primeiro para otimizar os fluxos de trabalho. Há também a opção de rastrear o tempo gasto em cada subtarefa, o que é muito útil para gerentes de projeto. Faça o download deste modelo

7. Modelo de POP de documentação de origem do ClickUp

Modelo de POP de documentação de origem do ClickUp

Deseja organizar pilhas digitais de documentação de origem? O Modelo de POP de documentação de origem do ClickUp ajuda você a padronizar o processo de documentação de fontes.

As seções predefinidas desse modelo ajudam a delinear as etapas de coleta e gerenciamento da documentação de origem, garantindo que todos os membros da equipe sigam uma abordagem padronizada. Isso aumenta a eficiência e não deixa espaço para erros ou mal-entendidos.

O modelo é incrivelmente fácil de usar, pois você só precisa adicionar informações relevantes seguindo as instruções fornecidas. Você começa com as informações gerais - o objetivo e o escopo do procedimento operacional padrão.

A seção Procedimento é o que mais interessa a você e à sua equipe. É nessa seção que você descreverá as etapas para padronizar os processos de documentação de origem. Você também pode anexar imagens para dar aos membros da sua equipe um exemplo visual do que fazer.

A seção Recursos relacionados permite anexar documentos e links relevantes que apoiam o processo de padronização e ajudam a sua equipe a implementá-lo sem esforço. Faça o download deste modelo

8. Modelo de artigo da base de conhecimento da Hubspot

O modelo de artigo da base de conhecimento da Hubspot ajuda a criar artigos relevantes e detalhados para seus clientes e elimina a carga da sua equipe de suporte ao cliente

Os artigos da base de conhecimento aliviam a carga da sua equipe de suporte ao cliente e ajudam os usuários a resolver problemas rapidamente. Considerando sua importância, reunir artigos de qualidade na base de conhecimento pode ser um desafio. Felizmente, esse não precisa ser o caso, graças ao modelo de artigo da base de conhecimento da Hubspot.

Esse Documento do Google modelo ajuda gerentes de produtos e redatores técnicos criar uma base de conhecimento de alto nível artigos com informações relevantes e concisas.

É um prazer trabalhar com o modelo - as seções necessárias já estão lá, juntamente com as instruções sobre o que incluir em cada uma delas.

Por exemplo, a seção Causas/questões comuns o orienta a considerar por que alguém gostaria de ler o artigo. Essa abordagem ajuda você a se colocar no lugar de seus clientes, escrever a partir da perspectiva deles e atender melhor às suas necessidades.

O modelo inclui tudo, desde a descrição de problemas até o fornecimento de soluções e resumos táticos. Você ainda tem espaço para incluir vídeos de apresentação e artigos relacionados e obter opiniões dos clientes sobre se o exercício foi útil.

O modelo é personalizável, portanto, você pode editar ou excluir seções existentes e adicionar novas seções para alinhá-las com a natureza de um produto ou com as políticas da sua empresa. Faça o download deste modelo

9. Modelo de manual do funcionário por Almanac.io

O modelo de manual do funcionário do Almanac.io descreve as diretrizes que todos os membros da equipe devem seguir Manuais do funcionário podem não ser considerados documentação técnica no sentido tradicional, mas eles fornecem diretrizes cruciais para sua equipe e são vitais para manter uma comunicação clara e evitar mal-entendidos.

O modelo de manual do funcionário do Almanac.io ajuda a criar um manual detalhado que esclarece incertezas e garante que a equipe compreenda as políticas, as estratégias e o objetivo da empresa.

Esse modelo on-line oferece seções que abordam tudo o que seus funcionários precisam saber. Além das informações gerais, como valores da empresa, estrutura e organogramas, o modelo também aborda detalhes específicos, como códigos de vestimenta e o uso de carros da empresa.

Cada seção vem com instruções sobre como estruturá-la. Se algumas seções não fizerem sentido para a sua empresa, você poderá excluí-las e adicionar outras para melhor se adequar ao seu próprio processo de documentação técnica.

Esse modelo suporta colaboração on-line, portanto, você pode convidar membros relevantes da equipe para trabalharem juntos na criação do manual do funcionário perfeito. 🤝 Faça o download deste modelo

10. Modelo de documentação técnica da Template.net

O modelo de documentação técnica da Template.net pode ajudá-lo a criar documentos detalhados relacionados ao produto para sua equipe Como escrever documentação técnica requer atenção aos detalhes - se você deixar passar uma coisa aparentemente pequena, todo o seu documento poderá perder o propósito. O processo é muito mais fácil quando você tem um exemplo abrangente para guiá-lo, e é disso que trata o modelo de documentação técnica da Template.net!

O modelo não é exatamente um modelo em si - é um exemplo de como deve ser a documentação técnica. Ele abrange tudo, desde informações gerais, como o objetivo e o escopo, até detalhes como a documentação do sistema e a sustentabilidade.

Ele pode não apresentar recursos avançados de colaboração, mas prepara o terreno para a criação de documentação técnica e documentação de projetos em que sua equipe confiará com segurança. Faça o download deste modelo

Modelos de documentação técnica: Docs ou não aconteceu!

Encontrar o equilíbrio perfeito entre uma documentação técnica detalhada e fácil de ler pode ser um desafio. Os modelos listados o ajudam com isso - eles garantem que seu conteúdo seja relevante e direto ao ponto, ao mesmo tempo em que oferecem espaço mais do que suficiente para descrever os pontos fortes do seu produto.

Gostou de nossos modelos e desses exemplos de documentação técnica? Há mais!

Explore mais de 1.000 modelos na biblioteca do ClickUp e encontre aqueles que atendem às preferências de sua empresa e dinâmica da equipe perfeitamente. 💗