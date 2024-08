11 melhores ferramentas de software de gerenciamento de produtos para equipes de desenvolvimento em 2024

Desenvolver produtos de alto nível não é fácil, acredite, eu sei. É um ato de equilíbrio cuidadoso entre atender às expectativas dos clientes e lidar com as complexidades dos ciclos de vida dos produtos.

Escolher a ferramenta certa de gerenciamento de produtos também não é tarefa fácil. Eu me debatia entre montar um conjunto de ferramentas diferentes ou optar por uma ferramenta completa (sim, elas existem, felizmente!). Elas facilitam o gerenciamento de todo o processo sem mudar constantemente de guia ou perder o controle das tarefas.

Para uma colaboração eficaz, especialmente com equipes remotas, um software de gerenciamento de produtos intuitivo e sem interrupções é mais uma necessidade do que um luxo. Ele pode simplificar o planejamento do lançamento de produtos, o gerenciamento de projetos de software, a análise de produtos, a criação de protótipos e até mesmo o marketing.

Tendo explorado e experimentado diferentes ferramentas, vou compartilhar com você 11 ferramentas de gerenciamento de produtos de primeira linha. Essas ferramentas se mostraram inestimáveis para navegar no terreno desafiador do desenvolvimento e gerenciamento de produtos.

Com o software certo, você pode otimizar a produtividade, manter uma comunicação oportuna com a sua equipe, gerenciar tarefas e ficar em dia com os prazos do projeto. Adivinhe só? Também não é preciso gastar muito dinheiro! Prepare-se para explorarmos juntos essas ferramentas revolucionárias.

O que é software de gerenciamento de produtos?

As ferramentas de gerenciamento de produtos ajudam as equipes a cuidar de fases específicas do ciclo de vida do produto. Isso pode incluir atividades como:

No entanto, algumas ferramentas de software de gerenciamento de produtos, como uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos, fornecem uma plataforma central para tudo o que está envolvido no desenvolvimento e gerenciamento de produtos .

Isso é importante para um equipe de produtos remota pois faz sentido usar um único sistema de gerenciamento de produtos virtuais que ofereça os recursos certos.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de produtos?

Aqui estão alguns recursos essenciais que devem ser procurados em uma ferramenta de gerenciamento de produtos:

Recursos de brainstorming a criação de um novo produto requer um pensamento inovador. E não importa o quão maluca seja a sua ideia, a ferramenta de gerenciamento deve ajudá-lo a dar sentido a ela

Gerenciamento de tarefas : se é uma tarefaquadro kanban ou priorização de tarefas incorporada, o aplicativo deve ter recursos abrangentes de gerenciamento de tarefas

Modelos : sua ferramenta de gerenciamento deve vir commodelos personalizáveis para ajudá-lo a começar imediatamente,criar listas de preços,comparar produtos, e mais

: sua ferramenta de gerenciamento deve vir commodelos personalizáveis para ajudá-lo a começar imediatamente,criar listas de preços,comparar produtos, e mais Integrações infelizmente, há muito poucas ferramentas de gerenciamento de produtos que podem atender a todas as suas necessidades. É por isso que sua ferramenta de gerenciamento deve se integrar ao software popular do local de trabalho para obter o máximo de funcionalidade

Entretanto, esses não são os únicos aspectos que você precisa observar.

Se você tiver que passar por inúmeras guias apenas para ver se as coisas estão acontecendo de acordo com suas necessidades, é preciso ter cuidado estratégia de produto você ficará louco em pouco tempo. 😵

É por isso que a excelente usabilidade também é um fator importante na escolha do software de gerenciamento de produtos certo. Sem mencionar que essa não deve ser uma ferramenta que gere prejuízo para o banco!

11 melhores softwares de gerenciamento de produtos em 2024

1. ClickUp #### Melhor ferramenta geral de gerenciamento de produtos com recursos avançados

Obtenha uma visão panorâmica do roteiro de seu produto, programe vários projetos, gerencie dependências e priorize tudo em sua linha do tempo de projeto personalizada com a visualização de linha do tempo no ClickUp

O ClickUp é o melhor aplicativo tudo-em-um ferramenta de gerenciamento de projetos e colaboração em equipe projetada para acomodar empresas de todos os tamanhos e atender a todas as equipes da sua organização, inclusive a sua equipes de produto e desenvolvimento . 😌

Repleto de centenas de recursos avançados e flexíveis, prepare-se para experimentar fluxos de trabalho simplificados, colaboração aprimorada e produtividade inigualável com o ClickUp ao seu lado.

Então, o que faz do ClickUp o melhor software de gerenciamento de produtos?

Simples: A plataforma abrangente do ClickUp consolida sua pilha de tecnologia e traz todos os recursos de que você precisa para gerenciar todo o ciclo de vida de seu projeto equipes, prazos, recursos e muito mais - tudo em um único local centralizado. Tenha acesso a centenas de recursos avançados e fáceis de usar para ajudá-lo com o seguinte:

Planejamento estratégico : Melhoreplanejamento de produtos criando imagens do seu plano de produto, mapeando ideias e conectando-as a fluxos de trabalho e tarefas com oQuadros brancos ClickUp *Roadmaps e **Gerenciamento de produtos: Construir claroroteiros de produtosgerenciar backlogs de produtos, acompanhar planos de projetos paralançamentos de produtose muito mais com quadros brancos, mapas mentais, linha do tempo, gráfico de Gantt, lista, exibição de tabela e outras exibições personalizadas no ClickUp

: Melhoreplanejamento de produtos criando imagens do seu plano de produto, mapeando ideias e conectando-as a fluxos de trabalho e tarefas com oQuadros brancos ClickUp *Roadmaps **Gerenciamento de produtos: Construir claroroteiros de produtosgerenciar backlogs de produtos, acompanhar planos de projetos paralançamentos de produtose muito mais com quadros brancos, mapas mentais, linha do tempo, gráfico de Gantt, lista, exibição de tabela e outras exibições personalizadas no ClickUp KPI e rastreamento de metas : Alinhe objetivos e metas e mantenha-se no caminho certo com o ClickUp Goals

: Alinhe objetivos e metas e mantenha-se no caminho certo com o ClickUp Goals Colaboração da equipe : Troque feedback, obtenha atualizações em tempo real e mantenha-se informado com a visualização de bate-papo, comentários e muito mais

: Troque feedback, obtenha atualizações em tempo real e mantenha-se informado com a visualização de bate-papo, comentários e muito mais Rastreamento de bugs e problemas : Organize o feedback e as prioridades esimplifique o rastreamento de bugs e problemas *Fluxos de trabalho e automação: Crie fluxos de trabalho claros e ágeis e faça sprint no desenvolvimento com automações

: Organize o feedback e as prioridades esimplifique o rastreamento de bugs e problemas *Fluxos de trabalho e automação: Crie fluxos de trabalho claros e ágeis e faça sprint no desenvolvimento com automações relatórios em tempo real e controle de progresso: Acompanhe o desempenho, o progresso das metas e muito mais em tempo real, obtenha uma visão geral de alto nível de todo o seu trabalho, crie relatórios facilmente e compartilhe-os com a sua equipe com dashboards personalizados *Integre todas as suas ferramentas de feedback e desenvolvimento: Crie ciclos de feedback do cliente para informar as decisões sobre o produto com integrações para Zendesk, Intercom e Zapier. Em seguida, acompanhe o progresso do desenvolvimento com integrações nativas para GitHub, GitLab e Bitbucket

Gerencie seus cronogramas e estágios de produção em um só lugar com visualizações pré-criadas, status personalizados, campos personalizados e muito mais

Além disso, sua plataforma totalmente personalizável permite que as equipes de produtos configurem cada parte do ClickUp para atender às suas necessidades exclusivas, fluxos de trabalho complexos e de várias etapas e preferências pessoais. Esse nível de flexibilidade permite que as equipes estabeleçam um fluxo de trabalho que lhes permita trabalhar da melhor forma possível e ajustar o ClickUp à medida que suas necessidades mudam e seus negócios crescem.

Como cereja do bolo, o ClickUp oferece um plano gratuito repleto de recursos e planos de preços acessíveis para que as equipes possam acessar todos os recursos de que precisam e, ao mesmo tempo, manter-se dentro do orçamento.

Agora, vamos nos aprofundar em alguns dos principais recursos do ClickUp que os gerentes de produtos e as equipes podem usar para simplificar o fluxo de trabalho, alinhar as equipes multifuncionais e lançar mais rapidamente. ⚡️

Principais recursos do ClickUp

Plataforma totalmente personalizável : Personalize cada parte do ClickUp e configure-o para atender às suas necessidades com campos personalizados, status personalizados, ClickApps e muito mais

: Personalize cada parte do ClickUp e configure-o para atender às suas necessidades com campos personalizados, status personalizados, ClickApps e muito mais Mais de 15 exibições personalizadas : Escolha entre mais de 15 maneiras de visualizar seu trabalho, incluindo Timeline, Board, gráfico de Gantt e muito mais

: Escolha entre mais de 15 maneiras de visualizar seu trabalho, incluindo Timeline, Board, gráfico de Gantt e muito mais Funcionalidade de arrastar e soltar : Esse recurso torna mais fácil e rápido fazer alterações em seu ClickUp Workspace. Basta arrastar e soltar itens, sem necessidade de habilidades técnicas

: Esse recurso torna mais fácil e rápido fazer alterações em seu ClickUp Workspace. Basta arrastar e soltar itens, sem necessidade de habilidades técnicas Capacidades de automação : Acelere qualquer processo com a automação pré-construída e configure receitas personalizadas com a automação do ClickUp, sem necessidade de codificação

: Acelere qualquer processo com a automação pré-construída e configure receitas personalizadas com a automação do ClickUp, sem necessidade de codificação Documentação : Crie resumos de produtos, SOPs,planos de campanha de marketing de produtos,documentos de requisitos de produtose muito mais no Docs com a IA do ClickUp para ajudá-lo a trabalhar mais rápido, escrever melhor e pensar melhor

: Crie resumos de produtos, SOPs,planos de campanha de marketing de produtos,documentos de requisitos de produtose muito mais no Docs com a IA do ClickUp para ajudá-lo a trabalhar mais rápido, escrever melhor e pensar melhor Gerenciamento de recursos : Monitore seus recursos com a visualização de carga de trabalho

: Monitore seus recursos com a visualização de carga de trabalho Recursos de integração : Conecte o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas de trabalho para consolidar seus aplicativos e otimizar seu fluxo de trabalho

: Conecte o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas de trabalho para consolidar seus aplicativos e otimizar seu fluxo de trabalho Disponível em todos os dispositivos : Disponível para plataformas de desktop, móveis (aplicativos para Android e iOS), voz e navegador

: Disponível para plataformas de desktop, móveis (aplicativos para Android e iOS), voz e navegador Biblioteca de modelos : Escolha entre mais de 1.000 modelos para cada caso de uso e equipe, inclusive paragerenciamento de produtos,estratégia de produtos,desenvolvedores de software, marketing e muito mais

: Escolha entre mais de 1.000 modelos para cada caso de uso e equipe, inclusive paragerenciamento de produtos,estratégia de produtos,desenvolvedores de software, marketing e muito mais Disponível em todos os dispositivos: O ClickUp está disponível em todos os dispositivos, inclusive no aplicativo móvel, que permite acessar seu trabalho a qualquer momento e de qualquer lugar

**DICA PRO Gerenciamento mestre de produtos envie mais rapidamente com o Guia do ClickUp para gerentes de produtos e use modelos de engenharia e produto para otimizar todo o seu trabalho. ⚡️

Preços do ClickUp

Free Forever: Plano gratuito repleto de recursos

Plano gratuito repleto de recursos Ilimitado: US$ 7 por mês/usuário

US$ 7 por mês/usuário Business: $12 por mês/usuário

$12 por mês/usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

#

Avaliações de clientes do ClickUp

Capterra: 4,7 de 5 (mais de 3.700 avaliações)

4,7 de 5 (mais de 3.700 avaliações) G2: 4,7 de 5 (mais de 7.000 avaliações)

Avaliações do ClickUp

"É a ferramenta mais robusta que existe e é muito personalizável, praticamente para qualquer fluxo de trabalho. As dependências entre tarefas, a automação do ClickUp e a possibilidade de documentar processos no mesmo aplicativo fazem do ClickUp a melhor ferramenta. Testei todas as outras ferramentas disponíveis no mercado. Fui usuário do Asana, do Basecamp, do Wrike, do Trello, do Monday, etc... Você escolhe, testei mais de 30 ferramentas mais populares e o ClickUp é a número um." Revisão G2

"O melhor aplicativo para gerenciamento de projetos, distribuição de carga de trabalho e colaboração para nossa equipe! Receber tarefas de diferentes departamentos da nossa organização e atribuí-las adequadamente às equipes corretas economiza muito tempo para nós. A capacidade de adicionar observadores, comentar tarefas e simplesmente poder fornecer diferentes tipos de informações ou arquivos diretamente na própria tarefa nos permite otimizar nossos processos." Revisão G2

2. Pivotal Tracker

Melhor para desenvolvimento ágil de software

via Pivotal Tracker

o Pivotal Tracker é um gerenciamento ágil de projetos software com alguns recursos úteis para definir histórias de usuários e analisar o desempenho da equipe ágil.

Essa é outra das muitas ferramentas gratuitas de gerenciamento de produtos que você pode considerar para ajudar sua equipe de gerenciamento de produtos de software.

Mas será que ela é realmente essencial para suas atividades de gerenciamento de produtos?

Vamos descobrir.

Principais recursos do Pivotal Tracker

Gerenciamento do backlog do produto

Etiquetas para organizar e monitorar histórias de usuários

Os bloqueadores de histórias ajudam a identificar antecipadamente os possíveis obstáculos

Espaços de trabalho de vários projetos para visualizar vários projetos lado a lado

Preços do Pivotal Tracker

Esse software de gerenciamento de dados de produtos tem um plano gratuito que suporta até cinco projetos e usuários. Os planos pagos começam em US$ 10/mês.

Avaliações de clientes do Pivotal Tracker

Capturas : 4.3/5 (mais de 110 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 110 avaliações) G2: 4.1/5 (mais de 90 avaliações)

Comentários sobre o Pivotal Tracker

"Nossa equipe é capaz de se manter no caminho certo com o trabalho em um sprint e gastar menos tempo conversando no Slack sobre o progresso da história, e fazer toda a comunicação dentro do PivotalTracker. No geral, isso manteve nossa equipe organizada e responsável." - Capterra Verified Review "Para equipes e projetos menores, o recurso de estimativa de pontos e grande parte da análise detalhada não foram muito úteis para nós em termos de tomada de decisões acionáveis. Dito isso, para o projeto certo e para equipes grandes com muitos colaboradores, posso ver como essas ferramentas podem ser úteis." - Revisão verificada do CapterraCompare o Pivotal Tracker e o ClickUp

3. airfocus

Melhor para roadmapping modular de produtos

via airfocus foco no ar oferece uma plataforma de gerenciamento de produtos moderna e modular. Ela fornece uma solução completa para que as equipes de produtos gerenciem e comuniquem sua estratégia, priorizar seu trabalho criar roteiros e conectar o feedback para resolver os problemas certos. Projetado com flexibilidade em mente, o airfocus permite que você personalize rapidamente a plataforma para atender às suas necessidades sem interromper a forma como sua equipe trabalha.

características principais do airfocus

Roteiro: Alinhe sua equipe e defina uma direção clara

Priorização: Priorize com confiança

Insights: Ouça seus clientes e resolva os problemas certos

Modularidade: A plataforma modular de produtos que se adapta a você

preços do aairfocus

Essa ferramenta de gerenciamento de produtos oferece planos pagos a partir de US$ 15/editor por mês e oferece muitos integrações com ferramentas de desenvolvimento ou ferramentas de feedback.

avaliações de usuários do aairfocus

Capterra : 4.5/5 (mais de 95 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 95 avaliações) G2: 4.4/5 (mais de 95 avaliações)

airfocus opiniões

"O Airfocus está ajudando nossa equipe a organizar as atividades do projeto em Sprints no quadro Kanban, além de nos dar uma visão geral de alto nível no Gantt Roadmap. O Gráfico de Prioridades é um recurso interessante que nos permite avaliar projetos com base em votação/classificação. No geral, nossa experiência com o Airfocus foi muito positiva." - Capterra Verified Review "O Airfocus é mágico, pois permitiu que minha equipe de crescimento não trabalhasse na ideia mais recente e brilhante. Permitiu que eu fizesse com que minha equipe pensasse de forma mais objetiva sobre quais projetos realmente causariam mais impacto." - Revisão verificada do Capterra

4. Plano de produtos

Melhor para mapeamento de produtos

via ProductPlan

O ProductPlan é um ótimo roteiro de produtos ferramenta que ajuda a comunicar seu plano e estratégia de produto por meio de belos roteiros.

Além disso mapeamento de estradas e recursos limitados de gerenciamento de tarefas, o ProductPlan não oferece muito.

Isso levanta a questão: "Você realmente precisa pagar US$ 39/usuário por mês por uma ferramenta básica de roadmapping?"

Principais recursos do ProductPlan

Visualização da linha do tempo para criar roteiros com base em datas

Veja todo o seu portfólio de produtos em um relance com a visualização de portfólio

Priorize os itens do backlog do produto no quadro de planejamento

Criação de roadmaps no estilo Kanban

Preços do ProductPlan

Essa ferramenta de gerenciamento de produtos oferece planos pagos a partir de US$ 39/usuário por mês e oferece recursos como a integração com o Microsoft Teams.

Avaliações de usuários do ProductPlan

Capterra : 4.5/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 50 avaliações) G2: 4.5/5 (mais de 70 avaliações)

ProductPlan opiniões

"Usamos o ProductPlan para acompanhar projetos com marcos e cronogramas que envolvem várias equipes. É muito fácil estender ou ajustar cada barra de tarefas, o que facilita muito o uso e também a atualização das partes interessadas sobre o andamento do projeto." - Revisão verificada do Capterra "O Product Plan is ajudou nossa equipe a levar nosso trabalho para o próximo nível, oferecendo um layout profissional e de fácil leitura. Os hiperlinks são fáceis de compartilhar com atualizações e explicações desde o início até a implementação." - Revisão verificada do Capterra

5. Trello

Melhor para gerenciamento de projetos Kanban

via Trello

O Trello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos no estilo kanban que ajuda a equipe de gerenciamento de produtos com a colaboração e a organização.

_Mas será que é a ferramenta certa para você?

Se você não se importar em usar Power-Ups ou integrações para as coisas mais básicas, como um gráfico de Gantt ou um rastreador de tempo. 🤷

Principais recursos do Trello

Quadros Kanban e listas de verificação para facilitar o gerenciamento de tarefas

Automatize fluxos de trabalho com O bot mordomo do Trello * Aplicativo móvel disponível para dispositivos Android e iOS

Oferece modelos para gerenciamento de produtos e produtividade, gerenciamento de equipesetc.

Preços do Trello

Esse software de gerenciamento tem um plano gratuito com dez quadros. Os planos pagos começam em US$ 10/usuário por mês com quadros ilimitados.

Avaliações de clientes do Trello

Capterra : 4.5/5 (10.000 avaliações)

: 4.5/5 (10.000 avaliações) G2: 4.4/5 (mais de 11.500 avaliações)

Avaliações do Trello

"Muito fácil de usar, interface amigável e intuitiva e muitos recursos para colaborar e personalizar seus quadros. Bom preço para o dinheiro e equipe de suporte decente." - Capterra Verified Review "No geral, achei o Trello um ótimo quadro de tarefas para a equipe gerenciar a carga de trabalho, o gerenciamento de projetos e o acompanhamento das tarefas. Ele dá a liberdade de gerenciar as tarefas e a equipe na mesma página e em sincronia oportuna." - Capterra Verified Review

6. Jira

Melhor para desenvolvimento de software

via Jira

Adequado para ágil e scrum equipes de desenvolvimento de software, o Jira é uma excelente ferramenta de gerenciamento de projetos com rastreamento de problemas e bugs recursos.

No entanto, quando se trata de gerenciamento eficiente, Jira não vai além disso.

Se você quiser se afogar em tarefas e tíquetes de recursos dos clientes, esse produto da Atlassian pode ser a opção certa.

Precisa de mais informações sobre_ Jira ?

Leia nossa análise aprofundada Revisão do Jira e aprenda a usar Jira para gerenciamento de projetos .

Principais recursos do Jira

Scrum e Kanban quadros para equipes ágeis * Criar um roteiro para comunicarestratégia do produto claramente

Análise detalhada do desempenho da equipe

Automação integrada do fluxo de trabalho

Preços do Jira

O plano gratuito do Jira suporta apenas dez usuários. Os planos pagos começam em US$ 7/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Jira

Capturas : 4.4/5 (10000 avaliações)

: 4.4/5 (10000 avaliações) G2: 4.2/5 (mais de 3.800 avaliações)

Avaliações do Jira

"Sua curva de aprendizado é bastante íngreme quando comparada a outras ferramentas. Mas assim que você se acostuma com ela, não se incomoda mais, pois é um padrão do setor e a maioria das empresas a utiliza. Ele também pode ser pesado em termos de tempo de execução, mas isso depende de você hospedá-lo em seu próprio servidor ou usar a nuvem da Atlassian." - Revisão verificada do Capterra "O JIRA tem sido parte integrante de nossa jornada de desenvolvimento de software e gerenciamento de projetos e tem praticamente todas as ferramentas de que você precisa para gerenciar com sucesso seu projeto ou ofertas de produtos." - Revisão verificada do CapterraCompare o Jira e o ClickUp

7. Aha!

Melhor para mapeamento de estradas

via Aha!

o Aha! é uma ferramenta de estratégia de produtos e roteiro baseada na Web que pode ajudá-lo a entender o porquê, quando e o quê de seus produtos para simplificar o gerenciamento de produtos.

Mas antes de dizer "Aha! Encontrei o produto certo", você precisa saber duas coisas:

Primeiro, ela não tem um mapa mental.

E segundo, ele não é compatível com rastreamento de tempo em tempo real .

O tempo não é dinheiro? 💰

Precisa de mais detalhes? Dê uma olhada em nossa abrangente_ Revisão do gerenciamento de produtos Aha! .

Principais recursos do Aha!

Opções de modelo de roteiro de produto

Portais de ideias para coletar feedbacks e gerenciar ideias

Opção de roadmap compartilhável para colaboração

Integra-se com o Azure DevOps, Asana, Github, Google Analytics, Salesforce, etc.

Aha! Preços

Os planos começam em US$ 59/mês por usuário. Eles também têm um plano especial para startups com menos de US$ 1,5 milhão em financiamento.

Avaliações de clientes do Aha!

Capterra : 4.8/5 (mais de 380 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 380 avaliações) G2: 4.3/5 (mais de 180 avaliações)

Aha! comentários

Esse software é complexo, não é muito intuitivo e tem uma curva de aprendizado acentuada. Há tutoriais que são muito úteis e orientam você em quase tudo o que se possa imaginar, mas é preciso tempo para assisti-los e/ou lê-los. Depois de passar pela fase inicial de aprendizado do software e dos recursos necessários, você vai adorar." - Revisão verificada do Capterra "Usamos o Aha! para serviços de alto nível planejamento estratégico e roteiros de desenvolvimento. O Aha! é uma ferramenta essencial para manter equipes e projetos gerenciáveis em um ambiente em crescimento. A capacidade de ter painéis e relatórios para diferentes públicos é essencial para manter todos alinhados." - Revisão verificada do Capterra

8. Painel de produtos

Melhor para o roadmapping do cliente

via Productboard

O Productboard é uma plataforma de gerenciamento de produtos centrada no cliente.

Ele pode reunir todo o seu produto e o feedback do cliente de diferentes ferramentas, como Zendesk, Slack, Intercom, etc., em um único lugar para melhorar a análise, a priorização e o roteiro.

A ferramenta é definitivamente a mais centrada no cliente possível.

_Mas e quanto ao gerenciamento de funcionários?

Eles deixaram isso de lado quando decidiram não incluir um gráfico de carga de trabalho.

Parece que fazer horas extras sempre estará na mesa. puxa!

Principais recursos do Productboard

Recursos de roadmapping personalizáveis

Portais para feedback dos clientes

Priorização para estratégias claras de produtos

Roteiros ilimitados para as partes interessadas

Preços do Productboard

Essa ferramenta de gerenciamento tem uma avaliação gratuita de 15 dias, e seus planos pagos variam de US$ 20/mês por usuário a preços personalizados.

Avaliações de clientes do Productboard

Capterra : 4.7/5 (mais de 110 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 110 avaliações) G2: 4.3/5 (mais de 140 avaliações)

Comentários sobre o Productboard

O Productboard é uma ferramenta muito intuitiva para o nosso gerenciamento de produtos que nos permite acompanhar os recursos desde os insights que coletamos até a entrega. O roadmap compartilhável é essencial para a comunicação com outros serviços (P&D, vendas, suporte) e a interface do usuário facilita o uso e a compreensão." - Revisão verificada do Capterra "Isso está nos ajudando a priorizar nossos recursos. Uma pequena ajuda em nossa largura de banda e se temos o pipeline cheio. Isso nos ajuda a ter uma entrega limpa para as partes interessadas. Recurso de portal muito fácil para envolver melhor a empresa e os clientes. Está nos ajudando a gerenciar nosso grande grupo de feedback de clientes de várias fontes." - Revisão verificada do Capterra

9. Figma

Melhor para design

via Figma

A Figma é uma ferramenta de design e ferramenta de prototipagem .

Use-a para faça o co-design com os membros da sua equipe e crie algo bonito.

Mas assim que você deixa de lado o design e a prototipagem, essa ferramenta não é grande coisa.

Não há gerenciamento de tarefas. Não há aplicativo para usuários do Linux.

principais recursos do #### Figma

Suporta vários plug-ins, inclusive imagens de banco de imagens, diagramas de fluxo e gráficos

Estilos flexíveis com cor, texto, grade ou efeito

Edição e colaboração com histórico de versões

Incorporação de protótipos em sua ferramenta preferida

Preços do Figma

Essa ferramenta de prototipagem oferece um plano gratuito, e os planos pagos começam a partir de US$ 12/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Figma

Capterra : 4.7/5 (mais de 280 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 280 avaliações) G2: 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

Avaliações de Figma

"Com a Figma, conseguimos criar críticas de design mais colaborativas, reuniões de desenvolvedores mais produtivas e uma organização de arquivos mais ampla." - Revisão verificada pelo Capterra "Embora seja fácil de usar, ainda há uma curva de aprendizado. Eu era usuário do Sketch, e o Sketch ainda é mais rápido para projetar. Além disso, se você quiser um protótipo realmente complexo, pode ser complicado. Além disso, ter uma versão local do Figma ainda é baseado na nuvem. Portanto, trabalhar off-line lhe dará uma capacidade limitada." - Revisão verificada pelo Capterra

10. Balsamiq

Melhor para wireframing

via Balsamiq

O Balsamiq é uma ferramenta de wireframe que permite que você viva a experiência de esboçar em um bloco de notas ou quadro branco, mas em um computador.

O produto deles se chama Balsamiq Wireframes, que pode ser usado para esboçar a interface de usuário do aplicativo ou produto dos seus sonhos e colaborar com sua equipe.

No entanto, para uma ferramenta que apoia a criatividade, ela se esqueceu de ser criativa. A interface parece tão simples que chega a ser entediante. Sua escolha sombria de esquema de cores em preto, cinza e branco não é divertida.

Principais recursos do Balsamiq

Permite a colaboração de equipes de design de software

Fácil funcionalidade de arrastar e soltar

Criação de mockups

Plug-in para o Jira,Confluencee Google Drive

Preços do Balsamiq

Os preços do Balsamiq variam de US$ 9/mês a US$ 199/mês.

Avaliações de clientes do Balsamiq

Capterra : 4.4/5 (mais de 320 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 320 avaliações) G2: 4.1/5 (mais de 440 avaliações)

Comentários sobre o Balsamiq

"O Balsamiq é a ferramenta de wireframing preferida da agência. O aplicativo permite que a equipe de UX transmita rapidamente suas ideias para os designers criativos sem a expectativa de decidir a marca visual do site. Embora o conjunto de recursos seja bastante limitado e a ferramenta não tenha sido atualizada recentemente, ainda é o método mais eficiente que encontramos para elaborar wireframes." - Revisão verificada do Capterra "A experiência do usuário do Balsamiq é fácil de usar, e suas funcionalidades e recursos são adequados para iniciantes que desejam fornecer amostras de protótipos de qualidade a seus clientes para todos os tipos de produtos digitais antes de realmente construir o produto real." - Revisão verificada do Capterra

11. SurveyMonkey

Melhor para feedback de clientes

via SurveyMonkey

Se precisar de um aplicativo para coletar informações sobre seus produtos, o SurveyMonkey deve ajudar. 🐒

É uma ferramenta de pesquisa baseada na Web com muitos tipos de modelos de questionário que permitem elaborar uma pesquisa em minutos.

Em seguida, envie a pesquisa aos seus clientes para acompanhar e analisar facilmente os resultados mais tarde.

_Agora, o nome da ferramenta pode ser bonito, mas os recursos são bons?

Principais recursos do SurveyMonkey

Criação rápida de formulários, enquetes e questionários

Soluções de RH e marketing

Coleta de feedback de produtos ou usuários por e-mail, chat móvel, mídia social, etc.

Calculadora de NPS (Net Promoter Score)

Preços da SurveyMonkey

Essa ferramenta de gerenciamento de pesquisas oferece três planos para necessidades pessoais e comerciais. Os planos comerciais começam em US$ 25/usuário por mês.

Avaliações de clientes da SurveyMonkey

Capturas : 4.6/5 (mais de 8.300 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 8.300 avaliações) G2: 4.4/5 (mais de 16.800 avaliações)

Avaliações da SurveyMonkey

Estamos usando o Survey Monkey para obter dados de clientes em vários eventos externos, a fim de tomar decisões gerais com base nas tendências dos usuários." - Revisão verificada pelo Capterra "Quando nossa equipe quis coletar muitas respostas a perguntas de avaliação e também de forma anônima, a primeira coisa que nos veio à mente foi usar esse Survey Monkey como ferramenta." - Revisão verificada do Capterra

Perguntas frequentes sobre sistemas e software de gerenciamento de produtos

É claro que o uso de um software de gerenciamento de produtos pode ajudá-lo a criar um produto incrível.

Mas o caminho não termina aí.

Para começar, as equipes devem entender o que envolve o gerenciamento de produtos. Além disso, os gerentes de projeto devem ser habilidosos o suficiente para lidar com todo o processo sem se transformar em um problema:

Não se preocupe. Responderemos a essas perguntas para ajudá-lo:

1. O que é gerenciamento de produtos?

Gerenciamento de produtos é o processo de gerenciamento do ciclo de vida de um produto, desde a concepção e o desenvolvimento até o lançamento e o fim da vida útil. Envolve trabalhar em estreita colaboração com equipes interdisciplinares para garantir que os produtos atendam às necessidades dos clientes e às demandas do mercado e, ao mesmo tempo, cumpram as metas comerciais. Os gerentes de produtos são responsáveis por entender as necessidades dos clientes, liderar o processo de design e desenvolvimento, planejar lançamentos de produtos, definir estratégias de preço e promoção, monitorar métricas de desempenho e modificar os planos de produtos de acordo com as necessidades.

Confira nossos detalhes_ gerenciamento de produtos guia.

2. De quais habilidades um gerente de projeto precisa?

Um gerente de produto brilhante deve ser capaz de:

Analisar e interpretar uma solicitação de recurso ou feedback do usuário com precisão

Definir erastrear KPIs importantesimportantes, como a satisfação do cliente

Definir a visão do produto com metas realistas e alcançáveis

Comunique-seas partes interessadas expectativas para a equipe de produtos de forma clara

Seja umplanejador estratégico com boas habilidades de previsão

Compreender os princípios básicos de design da experiência do usuário

Gerenciar o tempo erecursos com eficiência

Bônus:_ **Perguntas da entrevista com o gerente de produto

Escolha o melhor software de gerenciamento de produtos para sua equipe

O software de gerenciamento de produtos é uma ferramenta inestimável para qualquer organização que queira gerenciar seus produtos com eficiência e aumentar a satisfação do cliente.

Com o software de gerenciamento de produtos certo, é possível simplificar os processos para garantir prazos de entrega rápidos, aumentar a eficiência na tomada de decisões, obter melhor controle sobre custos e recursos e, por fim, fornecer produtos superiores aos clientes. Experimente o ClickUp hoje mesmo para gerenciar sua equipe de produtos!