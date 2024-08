15 melhores alternativas ao Jira para equipes ágeis em 2024

O Jira da Atlassian é um software de gerenciamento de projetos e uma ferramenta de rastreamento de bugs que as equipes ágeis usam para colaboração e gerenciamento de tarefas.

Embora o Jira seja uma ferramenta popular de gerenciamento de projetos, ele geralmente exige uma configuração ou personalização extensa. Em 2021, ele introduziu um recurso de gerenciamento de trabalho para resolver algumas lacunas, mas ainda tem dificuldades para facilitar a colaboração entre equipes, grupos técnicos e outras partes interessadas.

Por exemplo, os sistemas de pesquisa e filtragem do Jira poderiam ser mais intuitivos. Além disso, seus custos de assinatura continuam aumentando sem nenhuma adição de valor tangível.

Se aqueles que já usaram o software Jira forem honestos, admitirão que ele é desajeitado e testemunharão que usá-lo diariamente é um tanto frustrante.

O Jira foi criado tendo em mente apenas as equipes de desenvolvimento de software.

Eu mesmo já usei o Jira e me deparei com essas deficiências. Isso me levou, junto com a equipe do ClickUp, a procurar alternativas ao Jira.

Após uma pesquisa considerável, elaboramos uma lista das 15 melhores alternativas ao Jira, incluindo ferramentas de gerenciamento de projetos pagas e gratuitas.

Vou orientá-lo sobre cada ferramenta e seus principais recursos, falando sobre diferentes casos de uso de gerenciamento de projetos para ajudá-lo a decidir a melhor opção.

Vamos começar.

O que você deve procurar nas alternativas ao Jira

Suporte a Agile e Scrum: Se a sua equipe segue metodologias Agile, as alternativas ao Jira devem oferecer suporte a estruturas relevantes, como Scrum ou Kanban. Procure recursos como backlogs,ferramentas de planejamento de sprinte gráficos burndown que ajudem a gerenciar e acompanhar o progresso dos projetos ágeis

Se a sua equipe segue metodologias Agile, as alternativas ao Jira devem oferecer suporte a estruturas relevantes, como Scrum ou Kanban. Procure recursos como backlogs,ferramentas de planejamento de sprinte gráficos burndown que ajudem a gerenciar e acompanhar o progresso dos projetos ágeis Planejamento e agendamento de projetos: A ferramenta de gerenciamento de projetos ágeis deve oferecer recursos robustos de planejamento e agendamento de projetos, como rastreamento de projetos, capacidade de criar e gerenciar tarefas, adicionar dependências e prazos, etc.

A ferramenta de gerenciamento de projetos ágeis deve oferecer recursos robustos de planejamento e agendamento de projetos, como rastreamento de projetos, capacidade de criar e gerenciar tarefas, adicionar dependências e prazos, etc. Gerenciamento de tarefas: Escolha alternativas do Jira com recursos de gerenciamento de tarefas, incluindo a adição de vários responsáveis, comentários como itens de ação e várias visualizações para aumentar a produtividade da equipe. As melhores ferramentas de gerenciamento de projetos também lhe darão subtarefas personalizáveis para exibir as informações certas, além de campos e status personalizados para criar fluxos de trabalho claros, de modo que as informações importantes não fiquem perdidas

Escolha alternativas do Jira com recursos de gerenciamento de tarefas, incluindo a adição de vários responsáveis, comentários como itens de ação e várias visualizações para aumentar a produtividade da equipe. As melhores ferramentas de gerenciamento de projetos também lhe darão subtarefas personalizáveis para exibir as informações certas, além de campos e status personalizados para criar fluxos de trabalho claros, de modo que as informações importantes não fiquem perdidas Colaboração e comunicação: A melhor alternativa ao Jira também oferece recursos de comunicação da equipe, como bate-papo em tempo real, comentários, marcação, compartilhamento de arquivos e gravações de tela compartilháveis. Isso é ainda mais crucial se alguma de suas equipes trabalhar remotamente

A melhor alternativa ao Jira também oferece recursos de comunicação da equipe, como bate-papo em tempo real, comentários, marcação, compartilhamento de arquivos e gravações de tela compartilháveis. Isso é ainda mais crucial se alguma de suas equipes trabalhar remotamente Relatórios e análises avançados: Procure alternativas do Jira com recursos detalhados de análise e relatórios que forneçam insights sobre a saúde do projeto ágil, o desempenho da equipe, a colaboração da equipe e a alocação de recursos, permitindo que você tome decisões informadas rapidamente

Procure alternativas do Jira com recursos detalhados de análise e relatórios que forneçam insights sobre a saúde do projeto ágil, o desempenho da equipe, a colaboração da equipe e a alocação de recursos, permitindo que você tome decisões informadas rapidamente Escalabilidade: A alternativa Jira escolhida deve ser capaz de lidar com um número crescente de usuários e projetos ilimitados sem uma queda significativa no desempenho ou na usabilidade à medida que sua equipe cresce

A alternativa Jira escolhida deve ser capaz de lidar com um número crescente de usuários e projetos ilimitados sem uma queda significativa no desempenho ou na usabilidade à medida que sua equipe cresce Interface fácil de usar: Uma curva de aprendizado acentuada pode prejudicar a adoção e a produtividade. As alternativas ao Jira que você está considerando devem fornecer os recursos necessários de gerenciamento de projetos com navegação simples e lógica e suporte de integração. Isso permitirá uma integração tranquila nas operações diárias da sua equipe

Uma curva de aprendizado acentuada pode prejudicar a adoção e a produtividade. As alternativas ao Jira que você está considerando devem fornecer os recursos necessários de gerenciamento de projetos com navegação simples e lógica e suporte de integração. Isso permitirá uma integração tranquila nas operações diárias da sua equipe Personalização e flexibilidade: Também recomendo verificar se as ferramentas alternativas do Jira que você está selecionando permitem personalizar seus painéis, fluxos de trabalho e relatórios de acordo com seu estilo de gerenciamento de projetos

Também recomendo verificar se as ferramentas alternativas do Jira que você está selecionando permitem personalizar seus painéis, fluxos de trabalho e relatórios de acordo com seu estilo de gerenciamento de projetos Recursos robustos de integração: Para que o fluxo de dados entre os sistemas seja tranquilo e sem erros, as alternativas ao Jira devem se integrar a outras ferramentas usadas por suas equipes de desenvolvimento. A integração deve tornar todas as informações e funcionalidades necessárias acessíveis em um único ambiente

As melhores alternativas ao Jira: Um resumo

Melhores alternativas ao Jira em um relance

15 melhores alternativas ao Jira para equipes ágeis em 2024

1. ClickUp

**A melhor alternativa geral entre as alternativas ao Jira para uma ampla gama de necessidades de gerenciamento de projetos aprimorados por IA Software de gerenciamento de projetos do ClickUp está no topo da lista, pois atende a todo o espectro de necessidades organizacionais, criando fluxos de trabalho coesos e adaptáveis a vários cenários de negócios. Sim, suas equipes de PMO e engenharia vão adorar, mas também as equipes de funções como marketing, finanças e gerenciamento de talentos.

Isso o torna não apenas uma alternativa ao Jira, mas uma opção potencialmente superior para integrar uma ampla gama de funções sob o mesmo teto. ClickUp para equipes de software me surpreendeu com a variedade de recursos que oferece.

Descobri que usar o Quadros brancos ClickUp esboçar ideias ou conceitos e depois transformá-los imediatamente em tarefas é incrivelmente fácil no ClickUp. É uma transição tão suave do planejamento para a ação. Esse tipo de coisa no Jira exigiria que você envolvesse outras ferramentas, o que pode tornar as coisas mais lentas.

Minha equipe e eu frequentemente usamos Quadros brancos ou Mapas mentais para refletir sobre o que está funcionando e o que não está, o que realmente nos ajuda a continuar refinando nossos processos. É muito menos rígido do que o Jira, onde a configuração de um processo de feedback semelhante parece muito mais estruturada e menos flexível.

O Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp também ajuda a visualizar as linhas do tempo e as dependências do projeto de forma mais intuitiva.

Ao contrário do Jira, que pode exigir plug-ins ou configurações adicionais para gráficos de Gantt, o ClickUp inclui esses recursos prontos para uso, totalmente personalizáveis para atender às diferentes necessidades do projeto. Como usamos gráficos de Gantt o tempo todo, prefiro alternativas ao Jira que facilitem o uso.

Visualize linhas do tempo e dependências em seu projeto com os gráficos de Gantt do ClickUp

Na verdade, tendo usado os gráficos de Gantt do ClickUp para uma visão geral dos meus projetos, juntamente com a visão detalhada da lista, vi em primeira mão como ele transforma o gerenciamento de tarefas.

A capacidade de aumentar rapidamente o zoom para obter detalhes granulares ou diminuir o zoom para ver a linha do tempo completa do projeto é útil. Isso permite que minha equipe e eu ajustemos nosso foco conforme necessário, garantindo que o projeto continue avançando com eficiência e sem atrasos.

Acompanhe as metas em termos numéricos e percentuais ou automatize a definição de metas com o ClickUp Goals

Além disso, acho que o rastreamento de indicadores-chave de desempenho (KPIs) é simples com o ClickUp. Com Metas do ClickUp no ClickUp Goals, posso definir objetivos individuais e de equipe com metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso. Isso garante que todos os membros da equipe vejam como seus esforços contribuem para o quadro geral.

Gerencie facilmente roteiros de produtos, backlogs, sprints, design de UX e muito mais com o ClickUp O ClickUp é adequado para equipes ágeis muito bem com seus painéis ágeis personalizáveis que fornecem informações em tempo real sobre sprints e facilitam muito o acompanhamento do progresso em relação às metas.

Também usamos com frequência Relatórios de Sprint com o ClickUp. A plataforma me ajuda a resumir nossas atividades de sprint de forma eficaz, destacando nossas conquistas e áreas de melhoria. Esse feedback nos ajuda a refinar nossa abordagem para o futuro planejamento de sprint e promover a melhoria contínua.

Acelere o planejamento de sprint Agile e passe por épicos sem esforço com o ClickUp

O nativo **Integração do GitHub no ClickUp se destaca para nossas equipes de desenvolvimento. Ele vincula nosso gerenciamento de tarefas diretamente aos nossos repositórios de código, permitindo-nos rastrear commits, pull requests e branches diretamente do ClickUp. Isso reduz significativamente a necessidade de alternar entre ferramentas.

Por fim, a automação sem código do ClickUp foi um grande alívio ao reduzir as tarefas repetitivas. A configuração de automações para processos de rotina, como atribuições de tarefas e atualizações de status, significa que posso me concentrar mais em atividades de alto valor.

No entanto, o que mais gosto no ClickUp é Cérebro do ClickUp o versátil assistente de IA. Ele se tornou uma parte essencial do meu kit de ferramentas de gerenciamento de projetos, pois integra todo o meu espaço de trabalho digital, aprimorando a forma como gerencio tudo, desde documentos até a comunicação.

Toda a nossa equipe usa o assistente de redação com IA do ClickUp Brain para criar resumos de produtos faça um brainstorming de ideias para as próximas reuniões, faça anotações e resumos e crie relatórios detalhados de progresso e de controle de bugs.

Aqui está como o ClickUp Brain, como meu assistente de redação de IA, redige um e-mail de início de projeto

O assistente de redação de IA até mesmo cria prompts especializados do ChatGPT para rastrear bugs e problemas, o que simplifica nosso processo de desenvolvimento de software.

Mas o ClickUp Brain não se limita à escrita. Ele também inclui outras ferramentas especializadas de IA.

O AI Knowledge Manager é um recurso importante que fornece respostas imediatas e sensíveis ao contexto sobre qualquer coisa no ClickUp ou em seus aplicativos conectados.

Como um AI Project Manager, o ClickUp Brain não apenas automatiza tarefas de rotina e fornece atualizações sobre o progresso, mas também preenche dados, gera resumos e sugere e cria subtarefas de forma inteligente. Ele ainda envia lembretes para tarefas atrasadas. Um recurso do ClickUp Brain que realmente economiza meu tempo é a capacidade de gerar resumos de reuniões e stand-ups com apenas alguns cliques e compartilhá-los com os membros da equipe.

Usamos o ClickUp Brain para refinar e criar e-mails e outros materiais de comunicação

O AI Writer for Work me permite gerar rascunhos rapidamente, que podem ser personalizados. A IA pode criar e editar textos com base em minhas solicitações ou em uma seleção de mais de 100 solicitações baseadas em funções.

Além disso, ela me ajuda a escrever melhor, verificando a gramática e a ortografia, respondendo rapidamente a mensagens e até mesmo transcrevendo arquivos de áudio, aumentando minha produtividade em quase 10 vezes.

Documente e rastreie bugs e problemas com o ChatGPT Prompts for Issue Tracking Template do ClickUp

Também usamos muitos modelos do ClickUp para trabalhar com mais rapidez. Por exemplo, o Modelo ClickUp ChatGPT Prompts for Issue Tracking tem mais de 190 prompts aninhados em um ClickUp Doc - gerando ideias para atualizações de produtos e correções de bugs e documentando e rastreando problemas de clientes. Faça o download desse modelo

Use o quadro branco no modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp para projetar o fluxo de trabalho de rastreamento de bugs

Outro modelo que usamos com frequência é Modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp que possui recursos avançados para necessidades complexas de desenvolvimento de software envolvendo equipes multifuncionais.

Em vez de depender de planilhas ou vários tópicos no Slack ou e-mails, esse modelo centralizado oferece uma visão geral de bugs, problemas e defeitos e seu status atual. Faça o download deste modelo Para nossa equipe, o ClickUp abrange todas as bases do gerenciamento de projetos, desde a estratégia e o planejamento até os relatórios. Ele permite que equipes de diferentes departamentos colaborem, criem e enviem produtos mais rapidamente. Eu vi em primeira mão como ele nos torna muito mais produtivos.

Gosto do fato de que, como gerente, ele me dá uma visão geral de todos os projetos em que minha equipe está trabalhando, e o que é ainda melhor é que posso detalhar especificamente quais são os detalhes do projeto, quem é o proprietário, qual é o status/atualização atual e quando é a data de vencimento. As equipes podem colaborar facilmente umas com as outras, pois na seção de comentários os membros podem marcar uns aos outros. A criação de quadros de projetos é um dos pontos fortes do ClickUps, pois o usuário pode escolher livremente a aparência do quadro por meio de modelos e personalizações. As integrações com o Google Workspace funcionam muito bem, pois recebo notificações para cada atualização em cada projeto.

Avaliação do G2

Melhores recursos do ClickUp

Gerenciamento de projetos: Automatize facilmente os backlogs, adapte os fluxos de trabalho ágeis aos seus métodos e alinhe as tarefas com as metas por meio de roteiros visuais; além disso, seu recurso integrado de controle de tempo é uma grande vantagem em relação a ferramentas como o Jira, que não possuem esse recurso nativamente. Se você escolher o plano Business, terá controle de tempo e planilhas de tempo ainda mais granulares

Automatize facilmente os backlogs, adapte os fluxos de trabalho ágeis aos seus métodos e alinhe as tarefas com as metas por meio de roteiros visuais; além disso, seu recurso integrado de controle de tempo é uma grande vantagem em relação a ferramentas como o Jira, que não possuem esse recurso nativamente. Se você escolher o plano Business, terá controle de tempo e planilhas de tempo ainda mais granulares Brainstorming: Use os quadros brancos do ClickUp para facilitar o mapeamento de usuários e jornadas, colabore com suas equipes remotas e locais em um quadro branco virtual durante a fase de pesquisa e design do desenvolvimento do software e atribua tarefas aos membros da equipe diretamente dos quadros brancos

O ClickUp Whiteboard é a sua tela digital para mapeamento de usuários, brainstorming de ideias e conversão delas em tarefas acionáveis

Rastreamento de metas: Esteja você lançando produtos no mercado ou gerenciando lançamentos, use o ClickUp Goals para definir metas mensuráveis, rastrear o progresso, manter-se no caminho certo e atingir suas metas dentro dos prazos estabelecidos

Defina metas claras para os objetivos de sua equipe, acompanhe os sprints e backlogs e compartilhe-os com todos usando o ClickUp Goals

Visualizações personalizáveis para visualizar o progresso e os cronogramas: Obtenha uma visão de 360 graus do que está acontecendo em seu projeto, incluindo as tarefas, listas e prazos, com a Visão de Gráfico de Gantt* do ClickUp. O ClickUp oferece 60 visualizações de gráfico de Gantt gratuitas em seu plano gratuito. Você também pode usar os Quadros Kanban do ClickUp para obter uma perspectiva mais ampla e um acompanhamento visual do progresso

Obtenha uma visão de 360 graus do que está acontecendo em seu projeto, incluindo as tarefas, listas e prazos, com a Quadros Kanban do ClickUp para obter uma perspectiva mais ampla e um acompanhamento visual do progresso Modelos pré-construídos para a equipe de software: O ClickUp oferece modelos personalizáveis para começar com fluxos de trabalho pré-construídos para seu processo ágil de scrum, incluindomodelos de relatório de bugs emodelos para planejamento de sprint Limitações do ClickUp

O ClickUp Brain só está disponível em planos pagos

Nem todos os recursos do ClickUp estão disponíveis no celular

Preços do ClickUp

Grátis para sempre (melhor para uso pessoal, inclui usuários gratuitos ilimitados e tarefas ilimitadas)

Ilimitado: US$ 7 por mês por usuário (ideal para equipes pequenas)

US$ 7 por mês por usuário (ideal para equipes pequenas) Business: $12 por mês por usuário (adequado para equipes de médio porte)

$12 por mês por usuário (adequado para equipes de médio porte) Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Adicione a qualquer um dos planos pagos por US$ 5 por usuário do Workspace por mês

Veja por que Gatekeeper escolhe o ClickUp em vez do Jira para gerenciamento de projetos :

Não é necessário um administrador dedicado para executar o ClickUp

Fácil gerenciamento de sprint e backlog com modelos pré-criados e recursos de marcação

Fluxos de trabalho flexíveis suportam ciclos de vida complexos de desenvolvimento de software com mais de 15 visualizações personalizáveis e automação

2. Asana

**Melhor para simplificar os fluxos de trabalho de tarefas e projetos em uma interface visualmente intuitiva

Quando você pensa em alternativas ao Jira para gerenciamento de projetos, a Asana é uma das ferramentas que vem à mente. Ela é reconhecida por sua interface amigável e recursos robustos que ajudam as equipes a organizar, monitorar e gerenciar seu trabalho com eficiência.

Em comparação com o Jira, a Asana é mais simples de usar. Enquanto o primeiro tem recursos e integrações mais avançados e tende a se posicionar para equipes de DevOps, o segundo oferece mais utilidade como gerenciador de tarefas.

Usei a Asana para criar tarefas e adicioná-las a pastas, filtrá-las usando rótulos e atribuir responsabilidades e datas de vencimento. Também achei bastante simples o processo de integração de aplicativos relevantes e a configuração de regras automáticas diretamente do quadro.

via Asana A Asana se baseia em um modelo de dados Work Graph® que mapeia os componentes do projeto - tarefas, subtarefas, objetivos do projeto, prazos e dependências - para mostrar como todas as peças de trabalho se alinham com os resultados comerciais maiores.

Se o seu trabalho exige especificamente a colaboração entre departamentos, você vai gostar da forma como a Asana captura a relação entre o trabalho da sua equipe, as informações sobre esse trabalho e as pessoas que o realizam.

via Asana Ao configurar um novo projeto, eu poderia dividi-lo em tarefas individuais, cada uma com seu prazo específico.

O cronograma exibia essas tarefas em um eixo cronológico, com marcadores claros para as dependências. Se uma tarefa atrasasse, o efeito nas tarefas subsequentes era imediatamente conhecido.

Isso é semelhante à visualização da linha do tempo no ClickUp, mas com uma diferença muito significativa. O ClickUp permite que você inclua subtarefas na visualização do cronograma (você pode escolher); a Asana não permite subtarefas no cronograma.

Esse nível de visibilidade contrasta fortemente com a configuração mais complexa do Jira, muitas vezes vista como um exagero para equipes que não são de desenvolvedores.

Integração Asana + ClickUp O ClickUp se integra à Asana por meio do Zapier. Quando uma tarefa é marcada recentemente na Asana, uma tarefa correspondente é criada no ClickUp.

Isso ajuda a manter fluxos de trabalho sincronizados em diversas plataformas sem atualizações manuais, minimizando o risco de supervisão e comunicação deficiente entre departamentos ou partes interessadas que podem preferir ferramentas específicas. Isso também tornará a migração da Asana muito tranquila.

Melhores recursos da Asana

Faça rascunhos de atualizações de projetos rapidamente com a automação que economiza tempo

Crie painéis personalizados usando modelos de sua biblioteca; selecione diferentes estilos de gráficos, desde gráficos de burnup até gráficos de linha simples

Obtenha respostas rápidas e resumos de seus projetos com o Asana Intelligence, o novo assistente de IA

Dê aos membros da equipe o acesso de que precisam e mantenha informações específicas fora dos limites com níveis de permissão e controles administrativos

Limitações da Asana

O console do administrador é difícil de navegar para a integração de um usuário com acesso de administrador/faturamento, muitas vezes exigindo métodos alternativos para acessar a plataforma

A visualização do gráfico de Gantt não está disponível na versão gratuita

O Asana Intelligence está disponível apenas nos planos pagos

o suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, só está disponível no plano Enterprise

**Veja o que um usuário do Redditor tem a dizer sobre a Asana

Asana é excelente para iniciativas de marketing e negócios em que a integração de ferramentas de desenvolvimento de software não é importante. Se você usa o Slack para se comunicar, como faz a maioria das equipes de engenharia, é possível integrá-lo ao Jira e à Asana.

Redditor

Preços da Asana

Pessoal: US$ 0, grátis para sempre (ideal para indivíduos e equipes pequenas)

US$ 0, grátis para sempre (ideal para indivíduos e equipes pequenas) Inicial: US$ 13,49 por mês por usuário (ideal para equipes em crescimento)

US$ 13,49 por mês por usuário (ideal para equipes em crescimento) Avançado: US$ 30,49 por mês por usuário (para empresas que lidam com um portfólio de metas entre departamentos)

3. Segunda-feira.com

**Melhor para automação de fluxo de trabalho com um forte foco em usabilidade

O Monday.com é um sistema operacional de trabalho personalizável que transforma a forma como as equipes colaboram em projetos de vendas, marketing, desenvolvimento de produtos, TI, RH e operações.

Blocos de construção como quadros, visualizações, automação e integrações permitem que as equipes de software criem fluxos de trabalho, acompanhem o progresso e analisem os resultados dinamicamente.

O Monday.com é adaptável e vem com quadros Scrum e Kanban, para que você possa gerenciar e acompanhar vários projetos ao mesmo tempo sem se perder nos detalhes.

Seu gerenciamento de arquivos integrado também simplifica a colaboração e centraliza os principais arquivos em um só lugar. Descobri que tudo no Monday.com foi colocado com cuidado e pude saber instintivamente como usá-lo.

Por outro lado, o Jira não é tão versátil ou fácil de usar, e há uma curva de aprendizado envolvida. Por exemplo, eu poderia configurar uma automação para atualizar as atribuições de tarefas à medida que o status do projeto mudasse. No entanto, atualizações semelhantes para a visibilidade do projeto no Jira exigiam intervenção manual.

via Segunda-feira.com Um recurso específico do Monday.com que se destacou para mim foi o 'work docs', que permite que os membros do projeto editem em conjunto em tempo real, compartilhem comentários instantaneamente e arrastem e soltem texto como uma lista de verificação para refletir o estado atual do projeto.

via Segunda-feira.com Sim, é semelhante ao Google Docs para compartilhamento e armazenamento de arquivos e, em vez de trocar de plataforma, eu poderia trabalhar no Monday.com.

Além disso, embora eu pudesse inserir texto e ver no que os outros estavam trabalhando simultaneamente, a função de desfazer só "desfazia" meu trabalho, em vez das últimas adições ao documento, o que elimina o medo de excluir uma entrada crítica feita por outra pessoa.

Se você precisar de ajuda para gerenciar solicitações de TI, atualizações de sistema e solução de problemas, mas não quiser a complexidade do Jira, sugiro que use o Monday.com como seu ferramenta ágil . No entanto, lembre-se de que eles (ainda) não adicionaram a IA, o que hoje parece uma oportunidade perdida.

Monday.com + integração com o ClickUp O ClickUp se integra ao Monday.com por meio do Zapier. Além de criar uma nova tarefa para ser espelhada automaticamente no ClickUp e vice-versa, você pode gerar relatórios abrangentes extraindo dados de ambas as ferramentas para obter uma visão unificada do status do projeto e do desempenho da equipe. Ele automatiza tarefas repetitivas, como a comunicação do progresso atualizado do projeto.

melhores recursos do #### Monday.com

Use modelos e ferramentas adaptados para fluxos de trabalho ágeis, incluindo solicitações de recursos,planejamento de roteirogerenciamento de sprint, controle de bugs e retrospectivas de sprint

Organize todos os dados relacionados a clientes, fornecedores ou campanhas, inclusive anotações, linhas de e-mail e anexos, facilitando a localização

Crie fluxos de trabalho para qualquer parte de seu trabalho e necessidades do departamento com blocos de construção sem código

Limitações do Monday.com

Pequenas automações ou ações podem esgotar rapidamente o número alocado no plano Pro, podendo congelar a conta

Não há assistente de IA, mesmo nos planos pagos

Recursos básicos, como uma linha do tempo funcional com datas de início/fim, exigem aplicativos separados, cada um com custos adicionais

O Monday tem sido uma excelente ferramenta para nos ajudar a manter o controle de todas as nossas tarefas e finanças. Ele nos deu a capacidade de criar fluxos de trabalho personalizados que são adaptados às nossas necessidades específicas, o que, por sua vez, nos permitiu ser mais eficientes no gerenciamento de nossas operações diárias.

Redditor

Preços da Monday.com

Gratuito: US$ 0, gratuito para sempre (ideal para uso individual)

US$ 0, gratuito para sempre (ideal para uso individual) Basic: US$ 12 por assento por mês (ideal para equipes pequenas)

US$ 12 por assento por mês (ideal para equipes pequenas) Standard: US$ 14 por assento por mês (uma opção popular para aqueles que desejam usar todos os recursos pagos)

US$ 14 por assento por mês (uma opção popular para aqueles que desejam usar todos os recursos pagos) Pro: US$ 24 por assento por mês

US$ 24 por assento por mês Enterprise: Preço personalizado (adequado se você quiser recursos exclusivos, incluindo integração personalizada)

4. Smartsheet

**O melhor para combinar a familiaridade das planilhas com o gerenciamento de projetos

Uma plataforma de gerenciamento de trabalho empresarial, o Smartsheet ajuda a capturar e monitorar suas tarefas, recursos e cronogramas com um rico conjunto de visualizações, relatórios e painéis para visibilidade do projeto.

Em que o Smartsheet se diferencia de outras alternativas ao Jira como ferramenta de gerenciamento de projetos para equipes de software você pergunta? Ela combina planilhas eletrônicas com linhas de tempo visuais e gerenciamento de portfólio. Ela pode realizar cálculos complicados, como custos do projeto e vincular facilmente os dados em várias planilhas.

Também descobri que o Smartsheet tem recursos nativos de gerenciamento de ativos digitais, com análises detalhadas do desempenho dos ativos - um recurso ausente no Jira.

Outro recurso do Smartsheet que vale a pena mencionar é o WorkApps, que permite criar aplicativos sem código a partir de modelos de tarefas ou diretamente de formulários, planilhas ou conteúdo externo, como o Google Docs ou painéis do Tableau.

Leia mais:_ **Tendências de engenharia de software de 2024 Com o Smartsheet, eu poderia criar funções distintas para gerentes de projeto e responsáveis para gerenciar como os diferentes membros da minha equipe interagem com os dados do projeto.

via Smartsheet Por exemplo, criei uma função para os gerentes de projeto editarem todo o plano do projeto e visualizarem o painel de métricas e uma função separada para os responsáveis, que ocultava o painel de métricas e só permitia que eles editassem um relatório que exibia o trabalho atribuído.

Para setores como o de saúde, agências governamentais e instituições financeiras, em que a transparência dos dados é de extrema importância, o Smartsheet é uma das melhores alternativas ao Jira.

Melhores recursos do Smartsheet

Possua e controle suas chaves de criptografia para configurar, rotacionar e revogar o acesso aos dados da empresa, sempre que necessário, por meio do sistema de gerenciamento de chaves do Amazon Web Services (AWS KMS)

Agrupe e filtre os dados da planilha para destacar os principais detalhes e facilitar o compartilhamento, a exportação ou a integração com painéis de controle

Crie PDFs personalizados, prepare contratos, automatize processos de formulários e assine documentos dentro da plataforma

Limitações do Smartsheet

As dificuldades de integração devido aos modelos de licenciamento afetam o uso de outras plataformas, como BI, Salesforce e PSCloud

Eles lançaram um assistente de IA para analisar dados e gerar fórmulas, mas ele só está disponível no plano Enterprise

A necessidade atual de usar e salvar novamente uma planilha como modelo é incômoda - um recurso para editar e aplicar alterações universalmente a um "tipo" de planilha seria benéfico

Gostamos muito de usar o Smartsheet porque ele simplifica as coisas para nós. Gostamos de ter um local central para tarefas/projetos, de poder atribuí-los facilmente à nossa equipe e de poder voltar e ver como essas tarefas/projetos foram realizados. É melhor do que trabalhar com várias planilhas e pode unir diferentes aspectos do nosso negócio.

Avaliação do Capterra

Preços do Smartsheet

Gratuito: US$ 0 por mês por usuário (ideal para gerentes de projeto autônomos)

US$ 0 por mês por usuário (ideal para gerentes de projeto autônomos) Pro: US$ 9 por mês por usuário (ideal para equipes que desejam visualizações ilimitadas)

US$ 9 por mês por usuário (ideal para equipes que desejam visualizações ilimitadas) Empresarial: US$ 32 por mês por usuário (ideal para empresas que desejam editores gratuitos ilimitados)

US$ 32 por mês por usuário (ideal para empresas que desejam editores gratuitos ilimitados) Enterprise: Preço personalizado (adequado se você quiser segurança de nível empresarial com plano de controle definitivo)

5. Tarefa

**Melhor para espaço de trabalho em tempo real para tarefas, anotações e colaboração por vídeo

O Taskade é um espaço de trabalho remoto alimentado por IA, projetado para melhorar a produtividade e a colaboração em qualquer equipe.

A plataforma apresenta um conjunto exclusivo de agentes de IA que podem ser personalizados e treinados para automatizar tarefas repetitivas, como gerenciar agendas, conduzir pesquisa de persona de usuário elaboração de e-mails e brainstorming de ideias de conteúdo.

Embora o Jira ofereça muitas ferramentas de desenvolvimento de software para tarefas como rastreamento detalhado de projetos e resolução de bugs, o Taskade não fica muito atrás.

Por exemplo, quando experimentamos essa ferramenta na ClickUp, pudemos gerenciar toda uma estrutura operacional - desde reuniões diárias até sprints complexos de desenvolvimento de produtos - com seus recursos de colaboração em tempo real.

Além disso, seus modelos personalizáveis proporcionam um nível de flexibilidade que a configuração estruturada e muitas vezes rígida do Jira simplesmente não oferece. A demonstração instantânea da Taskade é um recurso exclusivo que usei particularmente para configurar rapidamente um ambiente de projeto de amostra, mostrando como adicionar tarefas, atribuir funções e atualizar status.

Essa demonstração interativa ajuda os novos usuários a entender o fluxo de trabalho e a ver como suas contribuições se encaixam na estrutura maior do projeto.

via Tarefa Em particular, as equipes de vendas podem usar esse recurso para mostrar aos novos membros da equipe como estabelecer o contato inicial com os clientes potenciais, fazer o acompanhamento, negociar e fechar tarefas.

Ao contrário das outras alternativas do Jira nesta lista, que são principalmente para gerenciamento de projetos, o Taskade é uma plataforma de produtividade - um espaço de trabalho unificado para tarefas, comunicação e anotações. Pessoalmente, considero essa abordagem multifuncional eficiente, pois simplifica nossos fluxos de trabalho e mantém tudo o que precisamos em um único local acessível.

Melhores recursos do Taskade

Integre mais de 200 aplicativos para obter um fluxo de trabalho contínuo em diferentes ferramentas, incluindo GitHub e GitLab para desenvolvimento de software e Figma

Faça brainstorming, esboce e mapeie qualquer coisa para suas tarefas e anotações com um assistente de tarefas e escrita com IA

Use o personalizávelpara SOPspara SOPs, sprints de projeto e calendários de conteúdo que se alinham com a personalidade e o tom de voz de sua marca

Limitações do Taskade

Oferece menos flexibilidade na criação de bancos de dados, tabelas, páginas e fluxos de trabalho avançados personalizados e pode, portanto, não atender às necessidades específicas de todos os usuários

Não possui opções avançadas, como adicionar imagens e vídeos ou criar tabelas complexas

Se você estiver em dúvida sobre qual plataforma usar entre Taskade vs. ClickUp esta análise do Reddit faz uma distinção clara entre os dois:

via Reddit

Preços da Taskade

Gratuito: US$ 0 (ideal para usuários que estão começando a usar o gerenciamento de projetos)

Taskade Pro: US$ 8 por mês por usuário (ideal para empresas que desejam ter acesso a recursos premium e IA ilimitada)

Taskade for Teams: US$ 16 por mês por usuário (perfeito para equipes que desejam colaborar em espaços de trabalho ilimitados)

6. Zendesk

**Melhor para integrar o atendimento ao cliente aos processos de gerenciamento de projetos

O Zendesk é conhecido principalmente como um software de atendimento ao cliente e uma solução de help desk, em vez de uma ferramenta tradicional de gerenciamento de projetos. No entanto, não vamos descartá-lo, pois ele oferece recursos que podem ser adaptados para dar suporte a tarefas de gerenciamento de projetos.

Ao contrário do Jira, que se concentra no rastreamento de projetos e problemas, o sistema de tíquetes do Zendesk consolida consultas e atualizações de vários canais de comunicação, como e-mail, chat ao vivo, mídias sociais e chamadas telefônicas, em uma única plataforma.

Se você é uma empresa de software, esses insights de 360 graus sobre todas as interações com os clientes podem informar as iterações de seus produtos. Essa é uma integração de fluxo de trabalho que a abordagem centrada em projetos do Jira não suporta prontamente.

Quando eu liderava várias equipes de desenvolvimento em uma agência, usava regularmente o espaço de trabalho do agente para gerenciar as interações com os clientes. Quando um cliente fazia uma consulta, ela aparecia no espaço de trabalho unificado, e eu podia revisar cada mensagem ou comunicação recebida, uma após a outra.

Esse recurso é importante em empresas em que o tempo é essencial para responder aos clientes. Além disso, eu podia vincular essas interações a tíquetes ou tarefas relevantes do projeto, garantindo a continuidade e a rastreabilidade.

via Zendesk Eu escolheria o Zendesk entre todas as outras alternativas do Jira? Como a maioria das coisas na vida, depende! Se eu administrar uma grande organização que só precisa de algo para dar suporte à CX e não se importar em pagar um preço mais alto por isso, talvez eu escolha. Os recursos mais desejáveis do Zendesk estão incluídos apenas nos planos pagos (que podem ser caros), portanto, as organizações menores podem preferir outras ferramentas.

Integração do Zendesk + ClickUp O ClickUp se integra ao Zendesk e ajuda você a gerenciar sua caixa de entrada criando, vinculando e alternando rapidamente entre tarefas no ClickUp e tíquetes no Zendesk. Você pode adicionar informações de tíquetes às suas tarefas do ClickUp, atribuir proprietários e definir datas de vencimento no Zendesk.

A criação ou vinculação de um tíquete a uma tarefa adiciona automaticamente um link de volta à sua tarefa do ClickUp. Além disso, você pode anexar qualquer número de tarefas do ClickUp a um ticket no Zendesk para facilitar a referência ao status e à ID da tarefa.

Melhores recursos do Zendesk

Desde o cumprimento do cronograma até o tempo de resolução, veja exatamente o desempenho de sua equipe; use as descobertas para corrigir problemas de serviço antes que eles explodam

Atualize automaticamente os status das tarefas, envie notificações ou atribua tarefas com base em critérios específicos para simplificar o gerenciamento de projetos

Colabore com os membros da equipe nos tíquetes, adicionando notas internas e simplificando o compartilhamento de informações dentro da equipe

Limitações do Zendesk

Usar o Zendesk como o principal banco de dados de clientes exige esforços adicionais para manter os dados do usuário sincronizados com outros sistemas, complicando o gerenciamento de vários registros de contato por usuário

Os agentes básicos de IA estão disponíveis em todos os planos pagos, mas o complemento avançado de IA, mais útil, só está disponível nos planos Professional e Enterprise (e é bastante caro, custando US$ 50 por agente por mês)

A Zendesk tem sido fundamental para trazer o suporte à nossa organização para a era moderna. Em comparação com nossa solução anterior, a Zendesk oferece a visibilidade, a facilidade de uso e o monitoramento de métricas adequado às nossas necessidades. Conseguimos aumentar nosso conhecimento de suporte técnico com o uso de pesquisa, tags e integração com a base de conhecimento, além de oferecer aos nossos clientes uma plataforma para encontrar respostas para seus próprios problemas.

Avaliação do G2

Preços do Zendesk

Suite Team: US$ 69 por agente por mês (projetado para funcionalidade avançada no atendimento ao cliente)

US$ 69 por agente por mês (projetado para funcionalidade avançada no atendimento ao cliente) Suite Growth: $115 por agente por mês (adequado para gerenciar demandas crescentes de atendimento ao cliente)

$115 por agente por mês (adequado para gerenciar demandas crescentes de atendimento ao cliente) Suite Professional: $149 por agente por mês (Ideal para atender às necessidades básicas dos clientes)

$149 por agente por mês (Ideal para atender às necessidades básicas dos clientes) Suite Enterprise: Preços personalizados (quando você tem necessidades específicas de suporte ao cliente)

7. Wrike

**Melhor para acomodar necessidades complexas de projetos com opções de personalização

O Wrike oferece recursos abrangentes de gerenciamento de projetos que atendem a várias necessidades profissionais.

O Wrike não só tem um sistema detalhado de gerenciamento de tarefas, mas também se destaca por seus relatórios, que são consideravelmente mais abrangentes do que os normalmente disponíveis no Jira. Ele está definitivamente entre as alternativas ao Jira que eu consideraria.

Além disso, o Wrike vem com controle de tempo integrado, enquanto o Jira requer integrações com ferramentas externas, como Everhour e Harvest. Um recurso de destaque que pode lhe poupar muito tempo é a IA do Wrike para gerentes de projeto.

Quando iniciei um novo projeto na plataforma, a IA sugeriu tarefas com base em dados históricos e parâmetros do projeto.

via Wrike Eu poderia revisar essas sugestões, ajustá-las conforme necessário e aprová-las para preencher o plano do projeto . Esse recurso de IA, que eles chamam de Wrike Work Intelligence, é útil se você quiser acelerar a fase de planejamento do projeto sem negligenciar ou esquecer as tarefas necessárias que sua equipe precisa realizar.

Integração do Wrike + ClickUp O ClickUp se integra ao Wrike permitindo que você faça a transição para o ClickUp de forma suave e sem complicações.

Melhores recursos do Wrike

Configure regras, acionadores e aprovações automáticas para tarefas manuais demoradas, como alterar prazos e enviar alertas de lembrete

Compartilhe automaticamente informações no contexto com os aprovadores escolhidos e use formulários para simplificar o processo de solicitação de aprovação

Replique tarefas cotidianas, como solicitações de tempo livre e de referência, com Blueprints, que são modelos de tarefas para novos itens de trabalho

Gerar e resumir conteúdo, prever riscos, obter sugestões de tarefas e criar automação com IA

Limitações do Wrike

O Wrike tem capacidade de armazenamento limitada, o que representa um desafio para projetos que envolvem arquivos grandes, como produção e publicação de vídeos; essa limitação restringe a capacidade de revisar e comprovar arquivos de vídeo grandes diretamente na plataforma

A vastidão dos recursos do Wrike pode ser esmagadora para novos usuários

O Wrike é um sistema de gerenciamento de projetos e tarefas muito flexível e repleto de recursos. Ele tem todos os recursos que procuro, como planejamento, dependências, atribuições, datas de vencimento, projetos e pastas. No início, o sistema de marcação de pastas/projetos foi um modelo mental um pouco difícil de aprender, mas depois que o fiz, vi como era poderoso e realmente o utilizo muito.

Revisão do G2

Preços do Wrike

Gratuito: US$ 0 por mês por usuário

US$ 0 por mês por usuário Equipe: US$ 9,80 por mês por usuário (ideal para equipes de pequeno e médio porte)

US$ 9,80 por mês por usuário (ideal para equipes de pequeno e médio porte) Business: US$ 24,80 por mês por usuário (adequado para organizações de médio a grande porte)

US$ 24,80 por mês por usuário (adequado para organizações de médio a grande porte) Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Pinnacle: Preços personalizados (Adequado para empresas que buscam alternativas ao Jira com personalização avançada)

8. Noção

**Melhor para gerenciar fluxos de trabalho centrados em conteúdo

O próximo na minha lista de alternativas ao Jira é o Notion, um aplicativo de produtividade e de anotações. Ele oferece ferramentas para planejar, organizar e colaborar em projetos pessoais e de trabalho em uma única plataforma. É possível criar um painel de controle personalizado e adicionar listas de tarefas, linhas do tempo, rastreadores de progresso e atribuições de membros da equipe.

O Notion se destaca como uma ferramenta de documentação colaborativa para gerenciamento de serviços. Ele permite que as equipes criem e compartilhem documentos relacionados a projetos, como atas de reuniões, perguntas frequentes e práticas recomendadas em um wiki de projeto conjunto.

Descobri que a maior diferença entre o Notion e o Jira é que:

Notion: Ferramenta para todos os fins que atende a um público mais amplo, incluindo empresas de todos os portes, estudantes e indivíduos que procuram um espaço integrado para gerenciar seu trabalho | Jira:Melhor para equipes técnicas envolvidas em ciclos de projetos de software essenciais que exigem ferramentas de planejamento /href/ https://clickup.com/pt-BR/blog/73580/ferramentas-de-planejamento-de-sprint/sprint/%href/ , fluxos de trabalho complexos representados por quadros Scrum e Kanban e integrações com outras ferramentas de desenvolvimento, como Bitbucket e Confluence |

Notion vs Jira

O que mais me impressionou na plataforma foi o Notion AI. Quando comecei um novo documento, imediatamente acessei seus modelos baseados em IA, que cobriam uma série de necessidades - desde a elaboração de POPs até a realização de análises SWOT.

Eu podia selecionar o modelo que melhor atendia às minhas necessidades e começar a detalhar em poucos minutos, economizando tempo e esforço em vez de criá-los do zero.

Esse recurso é especialmente benéfico quando se enfrenta a versatilidade impressionante do Notion. Se você se sentir sobrecarregado, simplesmente começar com um modelo pode aliviar o fardo. O assistente o orienta interativamente no processo, tornando-o menos assustador.

via Noção Se você faz parte da economia do criador ou é uma pequena agência de design que lida com vários clientes, a funcionalidade de gerenciamento de projetos do Notion é ideal para você. Você pode criar páginas separadas para cada projeto ou cliente para armazenar objetivos, diretrizes de marca e cronogramas.

Melhores recursos do Notion

Crie e mantenha um sistema wiki flexível e interconectado em seu espaço de trabalho; organize o conhecimento, a documentação e os processos da empresa

Crie novas tarefas ou transforme itens de linha em tarefas agendadas, adicione caixas de seleção a listas com marcadores, crieQuadros Kanbane transformar ideias em ações pendentes

Use o Notion AI para analisar grandes conjuntos de dados em busca de insights, preencher automaticamente documentos com itens de ação, gerar resumos e insights de conteúdo e fazer brainstorming de ideias para conteúdo e campanhas

Limitações do Notion

O recurso de "marcação" precisa ser ativado de forma mais completa para aprimorar os recursos de edição e anotação nos portfólios de design

As tabelas no Notion não são fáceis de usar, e tive dificuldades para formatar ou trabalhar com dados complexos

O Notion, a princípio, não fazia sentido para mim, mas quando fez sentido, foi muito bom. Administro meus negócios a partir do Notion, acompanho meus hábitos, minhas notas de leitura e notas diárias - tudo isso está dentro do Notion. E com as ferramentas de IA cada vez melhores, só vejo meu uso do Notion crescer.

Avaliação do Capterra

Preços do Notion

Gratuito: US$ 0, gratuito para sempre

US$ 0, gratuito para sempre Plus: $10 por mês por usuário (perfeito para pequenas equipes planejarem e se organizarem)

$10 por mês por usuário (perfeito para pequenas equipes planejarem e se organizarem) Business: US$ 18 por mês por usuário (adequado para empresas que usam o Notion para conectar várias ferramentas e equipes)

US$ 18 por mês por usuário (adequado para empresas que usam o Notion para conectar várias ferramentas e equipes) Empresarial: Preços personalizados

Adicione o complemento Notion AI ao seu espaço de trabalho por US$ 8 por mês por usuário.

9. ProofHub

**O melhor para as necessidades de planejamento de projetos tudo-em-um, com recursos que variam de atribuições de tarefas a ferramentas de revisão

O Proofhub tem recursos que simplificam o gerenciamento de tarefas, a colaboração e a rastreamento de projetos . Ele oferece uma visão consolidada das tarefas, metas e progresso.

Ao usar o ProofHub, descobri que ele se destaca de muitas alternativas do Jira com ferramentas adicionais, como listas de tarefas, planilhas de horas e bate-papo no aplicativo. Seus recursos de gerenciamento de recursos e revisão são valiosos para as equipes que precisam de feedback e aprovações em trabalhos criativos.

Por outro lado, o Jira tem listas de tarefas normalmente gerenciadas no contexto de problemas ou tíquetes. As planilhas de horas não são um recurso nativo, embora estejam disponíveis no Jira Software com o complemento Tempo. Além disso, o Jira não tem um recurso de bate-papo integrado; as discussões só podem ocorrer como comentários nos problemas, o que torna a comunicação tediosa.

Além disso, o recurso 'Anúncios' do ProofHub é útil para manter todas as partes interessadas do projeto informadas e envolvidas. Por exemplo, eu poderia criar canais separados para "Atualizações de desenvolvimento", "Lançamentos de marketing" e "Marcos do projeto"

O software também me permitiu criar um anúncio direcionado sempre que uma atualização ou informação crítica precisasse de atenção generalizada (por exemplo, uma alteração no escopo do projeto).

via Centro de Provas Gostei do fato de poder programar anúncios automáticos para atualizações regulares, como progresso semanal ou dicas diárias - por exemplo, lembretes sobre reuniões semanais ou prazos de envio de projetos podem ser definidos para serem enviados em horários específicos a cada semana.

O ProofHub incentiva as equipes a interagir com os anúncios fazendo perguntas ou fornecendo feedback diretamente na seção de comentários de cada publicação. Isso ajuda a criar um fluxo de comunicação bidirecional envolvente.

Na minha opinião, essa é uma das melhores alternativas ao Jira para equipes que trabalham em projetos altamente colaborativos, como campanhas de marketing e eventos.

Melhores recursos do ProofHub

Crie várias versões do mesmo documento, compartilhe cada versão com membros da equipe e partes interessadas externas e armazene todos os históricos de versões com segurança na plataforma para referência futura

Visualize e modifique as tarefas existentes ou adicione novas tarefas com a exibição de tabela, que oferece uma experiência no estilo de planilha eletrônica

Acompanhe todas as ações do usuário com o registro de atividades do ProofHub; veja o que aconteceu em diferentes contas em tempo real

Limitações do ProofHub

O ProofHub não gera nativamente faturas para o tempo registrado, dependendo, em vez disso, de integrações com plataformas externas como Freshbooks e Quickbooks para essa função

O gráfico de Gantt é difícil de configurar e usar de forma eficaz, o que leva a um aumento do tempo gasto tentando fazê-lo funcionar conforme necessário

Veja o que uma análise do G2 tem a dizer sobre o ProofHub:

O ProofHub resolveu a questão mais crítica para nós - a segurança das informações. Ele nos permitiu trazer todos os nossos clientes para o quadro, mas com acessibilidade controlada. Com a ajuda de funções personalizadas, pudemos gerenciar os níveis de acesso de cada usuário. Dessa forma, pudemos dar aos clientes os níveis corretos de visibilidade e restringir o acesso às informações irrelevantes para seus projetos e olhos.

Revisão do G2

Preços do ProofHub

Essencial: $50 por mês

$50 por mês Ultimate Control: $99 por mês (Adequado para gerenciamento de trabalho remoto com uma demanda especial por funções de acesso personalizadas)

Ambos os pacotes envolvem preços fixos e nenhuma taxa por usuário.

10. Assembleia

**Melhor para integrar o controle de versão com recursos de gerenciamento de projetos

O próximo na nossa lista de possíveis alternativas ao Jira é o Assembla. É uma solução baseada na nuvem que oferece controle de versão baseado na Web e software de gerenciamento de código-fonte (SCM). Ela facilita o desenvolvimento de produtos ao integrar o gerenciamento de projetos e o SCM, atendendo às equipes de desenvolvimento de software.

Além de facilitar o rastreamento de tarefas, o gerenciamento de problemas e a coordenação de projetos com um sistema centralizado de emissão de tíquetes, o Assembla ajuda a gerenciar projetos visualmente com paredes de cartões e quadros que são atualizados automaticamente.

O uso da ferramenta me fez perceber que ela é adequada para equipes de desenvolvimento que priorizam o gerenciamento eficiente de códigos, a colaboração e a desenvolvimento colaborativo de software em seus projetos.

Você não quer uma ferramenta complicada como o Jira? Não tem problema.

A Assembla tem muitos recursos nativos e integrados que você achará úteis.

Por exemplo, ele tem poderosos recursos de controle de versão, para que você possa gerenciar eficientemente repositórios de código. A Assembla também suporta Git, SVN e Perforce.

Mas esse não é o caso do Jira. Você precisa integrar o software aos repositórios Git usando plugins como Bitbucket ou GitHub para vincular commits, branches e pull requests diretamente aos problemas no Jira. Da mesma forma, há plug-ins disponíveis para integrar o Jira aos repositórios SVN e Perforce. No entanto, o preço do Jira aumenta com mais plug-ins.

Na Assembla, pude ver como é fácil organizar projetos em espaços que servem como espaços de trabalho dedicados para as equipes. Cada espaço pode ter suas próprias ferramentas, repositórios e membros, de modo que minha equipe pode gerenciar vários projetos simultaneamente, mantendo-os separados e organizados.

via Assembleia Há também uma provisão para rastrear tarefas, bugs e problemas nos projetos. Eu podia criar, atribuir, priorizar e rastrear tíquetes por meio de fluxos de trabalho personalizados, garantindo que o trabalho fosse gerenciado de forma eficiente e transparente.

Outro motivo pelo qual o incluímos em nossa lista de alternativas ao Jira é que o Assembla oferece várias visualizações com quadros Gantt, Scrum, Waterfall e Kanban, portanto equipes de desenvolvimento de software podem lidar com seus tíquetes como preferirem.

Melhores recursos do Assembla

Visualize seus projetos e as dependências dos membros da equipe com oMetodologias ágeis como Kanban, Scrum, Gantt, Waterfall, Kanban eEstrutura SAFe* Use o wiki integrado e o recurso de documentação para criar e manter a documentação do projeto, as bases de conhecimento e os guias do usuário

Defina datas importantes para um grupo de tarefas importantes em várias fases da execução do projeto por meio de marcos

Limitações do Assembla

Não há suporte suficiente para pesquisa de documentos, ferramentas de linha de comando e scripts para pipelines de CI/CD

A plataforma não oferece opções suficientes para organizar rapidamente as visualizações, resultando em uma interface desordenada para usuários individuais e equipes

Ainda não há assistência de IA

A Assembla permite que nossa equipe se organize e execute com total visibilidade do que todos estão fazendo. A colaboração é certamente seu principal recurso. Experimentamos outras soluções, mas seus recursos se destacam.

Avaliação do G2

Preços do Assembla

Assembla Cloud: US$ 21 por mês por usuário cobrado anualmente (adequado para equipes que precisam de um sistema de controle de versão baseado em nuvem sem implantações personalizadas)

US$ 21 por mês por usuário cobrado anualmente (adequado para equipes que precisam de um sistema de controle de versão baseado em nuvem sem implantações personalizadas) Assembla Enterprise: Preço personalizado (adequado para organizações maiores com necessidades específicas de segurança, conformidade ou integração)

11. Pivotal Tracker

Melhor para desenvolvimento ágil de software que exige progresso iterativo e colaboração em tempo real

O Pivotal Tracker é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que você pode considerar entre as alternativas do Jira para gerenciar projetos de desenvolvimento ágil de software . Facilita a colaboração fornecendo uma visão compartilhada das prioridades do projeto e auxiliando na priorização de tarefas.

Ao contrário do Jira, ele apresenta listas de pendências e hotfixes, calcula automaticamente a velocidade da sua equipe e prevê as datas de conclusão do projeto. Descobri que sua interface gira em torno do conceito de "histórias" que passam por vários estágios de desenvolvimento.

Um recurso importante do Pivotal Tracker é sua ferramenta de rastreamento guiado, que divide o trabalho em partes gerenciáveis para que você possa planejar iterações. Essa abordagem é adequada para equipes que aderem aos princípios do Agile.

Ao configurar um projeto no Pivotal Tracker, comecei criando histórias de usuários. Cada história representava uma capacidade ou um requisito comercial. Detalhei o que precisava ser feito, por que era necessário e qualquer critério de aceitação que definisse quando a história fosse concluída.

via Rastreador Pivotal Gostei de usar a interface de arrastar e soltar para ajustar as prioridades conforme necessário. Também tive a opção de agrupar automaticamente as histórias em iterações com base em estimativas e na velocidade da nossa equipe.

Isso o ajudaria a planejar seu trabalho em partes gerenciáveis e a definir expectativas realistas para suas realizações em cada iteração. Se você for uma equipe de produto, esse recurso da ferramenta lhe dará maior controle sobre a qualidade do código, pois você pode melhorar continuamente com um processo iterativo .

Melhores recursos do Pivotal Tracker

Encontre o que você precisa com a pesquisa booleana, que pode lidar com consultas complexas envolvendo várias condições

Arraste e solte mock-ups, slides e outros arquivos do seu computador ou anexe-os do Google Drive para facilitar o compartilhamento

Dê uma olhada de perto na saúde do projeto por meio de iterações, épicos, lançamentos e muito mais, com relatórios projetados para compartilhar percepções no nível celular

Limitações do Pivotal Tracker

O Pivotal Tracker não é ideal para o gerenciamento no estilo Kanban devido à falta de suporte nativo para a visualização de tíquetes como swimlanes, forçando as equipes a usar soluções alternativas como rótulos e visualizações personalizadas

Em cenários com grandes cargas de trabalho de sprint, a listagem vertical de tíquetes pode se tornar excessivamente longa, dificultando o gerenciamento e a visualização

Ainda não há integração de IA, o que, para mim, foi uma grande decepção

Como proprietário de produto, há vários aspectos excelentes do Pivotal Tracker: a visualização, a facilidade de criação de tíquetes e o uso de rótulos. Para a visualização, posso configurar minhas colunas para ver o estado do sprint atual em um relance, bem como gerenciar a prioridade no backlog e adicionar tíquetes à caixa de gelo. Também posso filtrar pelo trabalho atribuído a cada desenvolvedor, o que é útil durante o planejamento do Sprint.

Revisão do G2

Preços do Pivotal Tracker

Gratuito: US$ 0 (ideal se você tiver até cinco usuários e colaboradores para um projeto)

US$ 0 (ideal se você tiver até cinco usuários e colaboradores para um projeto) Empresarial: Preços personalizados

12. Bugzilla

**O melhor para gerenciar a compilação de software com recursos diretos de rastreamento de bugs

O Bugzilla, da Fundação Mozilla, é uma ferramenta de código aberto para gerenciar o processo de desenvolvimento de software, especialmente o rastreamento de bugs. Embora seja uma ferramenta ferramenta de controle de bugs o Bugzilla também tem recursos ágeis de gerenciamento de projetos que o tornam uma das possíveis alternativas ao Jira que você pode considerar.

Ao contrário do Jira, que foi originalmente projetado para rastreamento de bugs, mas desde então evoluiu para uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos, o Bugzilla se concentra exclusivamente no rastreamento de bugs e oferece recursos como recursos avançados de consulta, notificações por e-mail e campos de bugs personalizáveis.

Um dos principais recursos do Bugzilla é seu poderoso recurso de pesquisa, que permite a criação de consultas específicas e detalhadas. Além de uma pesquisa básica de bugs semelhante à do Google, você pode realizar pesquisas baseadas em tempo e outras consultas precisas.

Também gostei dos detalhes com os quais pude relatar bugs no Bugzilla, incluindo etapas para reprodução, informações sobre o ambiente e capturas de tela relevantes.

via Bugzilla Eu podia categorizar e priorizar os bugs com base no tipo e na gravidade, garantindo que os problemas críticos recebessem atenção imediata. Também foi fácil acompanhar o progresso de cada tarefa, desde a atribuição até a resolução.

Se eu fosse um líder de projeto em uma equipe de desenvolvimento de software, eu definitivamente usaria o Bugzilla para reduzir a probabilidade de bugs recorrentes ou não resolvidos afetarem o produto final. Ele é compatível com vários sistemas operacionais, como Windows, UNIX, etc.

Melhores recursos do Bugzilla

Obtenha uma visão colorida de qualquer patch associado a um bug com o Patch Viewer; integre-o ao Bonsai, CVS e LXR para obter mais informações

Mantenha-se informado sobre as atualizações do Bugzilla para a sua equipe com o recurso "Watch"

Salve todas as suas pesquisas no rodapé de cada página para uso futuro

Programe o envio de relatórios de bugs por e-mail na frequência de sua preferência

Limitações do Bugzilla

A experiência do usuário não é intuitiva, o que complica a navegação e o gerenciamento de tíquetes

Embora as imagens possam ser anexadas facilmente, a plataforma não suporta a anexação de vídeos, o que limita os tipos de mídia que podem ser compartilhados e documentados

Espero que um dia eles introduzam alguns recursos de IA

Veja o que um Redditor tem a dizer sobre o Bugzilla e seus relatórios de bugs:

Uma coisa que eu diria que ele faz bem é a maneira como indexa os relatórios de bugs existentes, para permitir uma pesquisa rápida/relevante. Hoje mesmo eu estava prestes a registrar um relatório de bug e, embora meu termo de pesquisa não fosse exatamente o que o relatório de bug existente acabou sendo, ainda consegui encontrar uma duplicata exata.

Redditor

Preços do Bugzilla

A ferramenta é gratuita.

13. Hygger

Melhor para priorizar e gerenciar projetos usando princípios enxutos e ágeis

O Hygger é uma ferramenta ágil de gerenciamento de projetos que usa quadros Kanban e gráficos de Gantt para equipes modernas. É uma boa opção para equipes que buscam alternativas mais simples ao Jira.

Ao contrário das opções de personalização esmagadoras do Jira, que são úteis se você quiser personalizar quase todos os aspectos do seu fluxo de trabalho, o Hygger atinge um equilíbrio ao oferecer recursos essenciais sem complexidade desnecessária.

Imagine um lançamento de produto de alta pressão com prazos apertados e várias partes interessadas envolvidas. Ao utilizar as ferramentas de priorização da Hygger, você pode se concentrar apenas no que realmente importa.

A Eisenhower Box, por exemplo, me ajudou a categorizar todas as nossas tarefas de projeto em quatro quadrantes: urgente e importante, importante, mas não urgente, urgente, mas não importante e nem urgente nem importante.

Esse recurso trouxe muita clareza e foco, pois eu podia distinguir entre as tarefas que exigiam atenção imediata e aquelas que poderiam ser agendadas para mais tarde. Naturalmente, isso ajudou a minimizar o estresse e a maximizar a produtividade.

via Hygger O Hygger também oferece uma opção para executar sprints na plataforma com estimativa de pontos de história/horas, gráficos de burndown, velocidade e outras métricas.

Como o Hygger se integra a ferramentas populares como Slack e Google Drive, minha equipe conseguiu se comunicar e compartilhar arquivos sem problemas. Isso o torna uma boa ferramenta para a execução de campanhas de marketing e projetos de desenvolvimento de produtos.

Melhores recursos do Hygger

Use swimlanes para destacar as tarefas mais críticas no quadro e resolver rapidamente os bloqueios

Receba relatórios avançados sobre os custos do projeto, o desempenho da equipe e o progresso geral

Mantenha-se em contato constante com os membros da equipe por meio de comentários bidirecionais, notificações push e compartilhamento de documentos

Limitações do Hygger

A plataforma carece de opções para adicionar áreas de texto personalizadas nas tarefas; mais campos como hipótese, critérios de aceitação, solução e considerações seriam benéficos para diversos casos de uso

O aplicativo móvel não oferece suporte a quadros de sprint, o que pode ser essencial para determinados tipos de equipes

Somos uma pequena equipe de desenvolvedores de software e proprietários de produtos. Produtos maiores, como o JIRA, são muito complicados e nem sempre adequados às nossas necessidades. Depois que mudamos para o Hygger, tudo ficou mais simples. O Hygger é um produto simples para um fluxo de trabalho simples. Intuitivo e eficaz.

Avaliação da Capterra

Preços do Hygger

Grátis

Padrão: US$ 9 por mês por usuário

US$ 9 por mês por usuário Enterprise: $18 por mês por usuário (ideal para grandes equipes que exigem recursos avançados de gerenciamento de projetos)

14. Lista de pendências por Nulab

**Melhor para combinar rastreamento de problemas e controle de versões com gerenciamento de projetos

O Backlog é outra solução completa ferramenta de gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software que incluiríamos entre as alternativas dignas do Jira. Ela combina gerenciamento de projetos, rastreamento de bugs e problemas e controle de versões em um só lugar.

Um dos destaques do Backlog é seu repositório de código integrado, que oferece suporte ao gerenciamento de código do Git e do Subversion. Você pode visualizar as alterações de código juntamente com as tarefas relevantes do projeto, o que ajuda a criar transparência nos fluxos de trabalho. Adorei o fato de ele permitir o registro de problemas por e-mail.

Em projetos com várias equipes de desenvolvimento de software, a referência a tarefas diretamente nas mensagens de confirmação mantém todas as partes interessadas atualizadas sobre o progresso sem sistemas de acompanhamento separados.

Quando experimentamos o Backlog, não apenas pudemos notificar sem esforço as pessoas certas sobre as atualizações, mas também tivemos a opção de padronizar a criação de problemas com modelos personalizáveis. Assim, você não precisará criar SOPs e diretrizes para a resolução de problemas.

via Nulab Dada a natureza crítica do desenvolvimento de software e a necessidade de proteger a propriedade intelectual, o gerenciamento do acesso ao espaço de trabalho é crucial. Felizmente, a Backlog possui recursos robustos de controle de acesso, o que foi extremamente reconfortante para a nossa equipe.

O Backlog oferece outro recurso que o Jira não tem: um wiki integrado. Dessa forma, você pode criar e manter documentação do projeto na mesma plataforma. O wiki é compatível com a formatação Markdown, o que proporciona flexibilidade e facilidade de uso para a criação de conteúdo avançado.

De modo geral, sugiro usar o Backlog como uma alternativa ao Jira se estiver buscando um alto nível de transparência e eficiência em seus processos de desenvolvimento de software.

Melhores recursos do Backlog

Planejar e programar tarefas, identificar possíveis gargalos e acompanhar o progresso ao longo do tempo com gráficos de Gantt

Converta rapidamente e-mails em tarefas ou problemas acionáveis no Backlog sem sair do seu cliente de e-mail

Crie e configure estágios, transições e status do fluxo de trabalho para corresponder aos processos e metodologias exclusivos da sua equipe

Limitações do Backlog

As configurações de gerenciamento de usuários são muito complexas

Os campos e modelos personalizados só podem ser definidos no nível do projeto, não para toda a organização

Não é possível configurar notificações personalizadas, como alertas para status de tíquete inalterado após um período específico

Eles não têm IA nem mesmo para coisas básicas como automação

O produto não tem bagunça e todos os recursos adicionados têm casos de uso simples e ajudam a facilitar a implementação. Uma boa interface de usuário para evitar os aborrecimentos diários envolvidos no relatório de bugs/defeitos como testador.

Avaliação do Capterra

Preços do Backlog

Gratuito: US$ 0 por mês (até 10 usuários) (ideal para pequenos projetos)

US$ 0 por mês (até 10 usuários) (ideal para pequenos projetos) Inicial: US$ 35 por mês (até 30 usuários) (adequado para equipes em crescimento)

US$ 35 por mês (até 30 usuários) (adequado para equipes em crescimento) Standard: US$ 100 por mês (Usuários ilimitados) (Adequado para empresas de médio porte)

US$ 100 por mês (Usuários ilimitados) (Adequado para empresas de médio porte) Premium: $175 por mês (usuários e projetos ilimitados) (perfeito para empresas maiores)

15. Bitrix24

**Melhor para acessar um conjunto de ferramentas que abrangem comunicação, gerenciamento e colaboração social

O Bitrix24 é muito mais do que uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Nós o incluímos nesta lista de alternativas ao Jira porque ele integra recursos que incluem CRM, gerenciamento de tarefas e projetos, controle de tempo e gerenciamento de presença, ferramentas de comunicação (como videoconferência e bate-papo) e recursos de criação de sites.

O Bitrix24 é uma plataforma social empresarial preferida pelas empresas que gerenciam todas as operações de diferentes departamentos em uma única plataforma.

Para começar, o recurso de bate-papo ao vivo se mostra inestimável no desenvolvimento de produtos e no marketing. Ele permite a comunicação em tempo real, fornecendo atualizações e recebendo feedback diretamente ligado às tarefas do projeto. Esse ciclo de feedback imediato e o ajuste de tarefas garantem que nenhum requisito seja negligenciado.

via Bitrix 24

Um recurso que achei bastante interessante foi a intranet social do Bitrix24. Ela inclui perfis personalizados, curtidas e comentários, construindo um ambiente de trabalho de alto nível cultura de equipe colaborativa em que os membros da equipe podem participar de discussões diretamente ligadas às tarefas do projeto.

Esse recurso manteve todos os membros da equipe informados e elevou o moral ao comemorar marcos e conquistas.

Acredito que, ao consolidar todos os aspectos do gerenciamento de projetos complexos e da comunicação, o Bitrix24 reduz significativamente o atrito associado à coordenação de projetos complexos, tornando-o a melhor opção para projetos dinâmicos e interativos ambientes de projeto .

Melhores recursos do Bitrix24

Crie quatro funções de tarefa: a pessoa que atribuiu a tarefa, a pessoa a quem ela foi atribuída (responsável), aqueles que ajudam o responsável (participantes) e aqueles que precisam estar no circuito (observadores)

Resuma cada comentário em cada tarefa para entender do que se trata e seu status atual usando o CoPilot, o assistente de IA do Bitrix24

Configure facilmente uma reunião on-line a partir de um bate-papo, tarefa, evento de calendário ou até mesmo um lead ou um negócio no Bitrix24 CRM

Limitações do Bitrix24

Artigos úteis de ajuda e suporte ao cliente estão disponíveis apenas em determinados pacotes pagos, limitando o acesso para usuários em planos de nível inferior

O sistema de mensagens se integra ao WhatsApp, mas funciona mais como um aplicativo de call center; os bate-papos são fechados automaticamente após um período de inatividade, e não é possível reabrir uma conversa com a mesma pessoa

O Bitrix24 é uma ferramenta completa de automação comercial. Nós a usamos em todas as nossas atividades diárias. Ele inclui gerenciamento de leads, gerenciamento de negócios, gerenciamento de tarefas, projeto, scrum, sprint, automação e muitas outras coisas. É fácil implementá-lo em todos os departamentos.

Avaliação do G2

Preços do Bitrix24

Basic: $61 por organização por mês (ideal para pequenas empresas)

$61 por organização por mês (ideal para pequenas empresas) Standard: $124 por organização por mês (adequado para empresas de médio porte)

$124 por organização por mês (adequado para empresas de médio porte) Professional: $249 por organização por mês (Ideal para empresas maiores que exigem recursos avançados de gerenciamento de projetos e integração)

$249 por organização por mês (Ideal para empresas maiores que exigem recursos avançados de gerenciamento de projetos e integração) Enterprise: US$ 499 por organização por mês (destinado a grandes empresas que precisam de personalização, segurança e suporte de alto nível)

Navegue por suas opções e escolha uma alternativa ao Jira com sabedoria

Cada uma das alternativas ao Jira aqui, à sua maneira, pode gerenciar seus projetos com eficiência. No entanto, a chave para a seleção da ferramenta de gerenciamento de projetos ágil correta está na compreensão de suas necessidades específicas, tais como:

Que tipos de visualizações e relatórios você está procurando?

Que tipo de funções e permissões você deseja para a sua equipe?

Quais equipes usarão o software de gerenciamento de projetos?

Qual é o grau de integração que você precisa ter com outras ferramentas e serviços?

Essas são considerações cruciais porque investir em uma ferramenta de gerenciamento de projetos é um compromisso significativo para sua empresa.

A escolha errada pode interromper suas operações e custar caro. Portanto, recomendo que você faça uma pesquisa completa sobre as alternativas ao Jira. Aproveite as vantagens das avaliações gratuitas ou explore os planos gratuitos para tomar uma decisão informada que se alinhe às necessidades de seu projeto.

Ou você pode pular a pesquisa e escolher o ClickUp. Não, sério. Software de gerenciamento de projetos do ClickUp tem os recursos certos para ajudá-lo a padronizar e dimensionar as práticas recomendadas de gerenciamento de projetos como você deseja.

Para começar a experimentar seus benefícios imediatamente, inscreva-se no ClickUp gratuitamente .