Criação de personas de usuário eficazes para alcance direcionado (incluindo modelos e exemplos)

Alguma vez você já percorreu seu feed social e se deparou com um anúncio que parecia ter sido feito para você? Bem, provavelmente foi. 🤓

Não se preocupe, este artigo não é sobre o agente da CIA que vive em seu telefone - é sobre os produtos que esses anúncios estão tentando lhe vender. E, mais especificamente, os produtos que você comprou e adorou.

Você conhece esses produtos. Aqueles que resolveram todos os problemas do seu nicho, não levaram tempo para serem aprendidos e tornaram sua vida profissional muito mais fácil. Não quero estourar a sua bolha, mas havia toda uma equipe de marketing por trás da visualização desse anúncio. E essa equipe provavelmente previu isso de longe porque você corresponde a uma das personas de usuário. 🫱🏼‍🫲🏾

As personas de usuário fazem parte do seu processo de planejamento de marketing que define para quem você está fazendo marketing, como chegar até eles e o que dizer. Basicamente, trata-se de uma pessoa fictícia que representa seu público-alvo ideal.

Essa é uma informação vital não apenas para as equipes de marketing, mas também para a equipe de design, vendas e criativos de toda a organização. Compreender os usuários-alvo é fundamental para melhorar a experiência do cliente com o seu produto e influenciará fortemente o desenvolvimento e as mensagens futuras do produto.

Se você é novo na criação de personas de usuários ou está procurando atualizar os recursos desatualizados, este artigo é para você! Aprenda tudo para criar uma persona de usuário competitiva e eficaz à medida que abordamos as principais definições, elementos, modelos e exemplos para dar início ao seu processo.

O que é uma persona de usuário?

Uma persona de usuário é um personagem um tanto fictício e realista que representa os grupos de usuários mais importantes do seu produto. Dizemos "um tanto fictício" porque, embora essa pessoa seja inventada, seus dados demográficos, função, motivações e problemas cotidianos são baseados em pesquisas e dados reais de usuários para ajudar as empresas a entender melhor as pessoas que conduzem seus negócios.

Portanto, mesmo que Barb, Head of HR, seja tecnicamente imaginada pela sua equipe, a experiência dela falará com usuários reais em funções semelhantes e mostrará a eles como se beneficiar do seu produto. E isso cria empatia!

Seus usuários sentirão que são vistos e, de certa forma, que você os conhece. É por isso que esses recursos são mais detalhados do que você imagina.

Uma persona completa define a idade, o local, o estilo de vida, as atividades cotidianas e talvez até possíveis citações que sua persona de usuário poderia dizer. Não estamos dizendo que você precisa desvendar as tendências infantis da Barb, mas observar que ela é uma mãe de três filhos, com 37 anos de idade, experiente em tecnologia, que viaja o ano todo enquanto faz malabarismos com sua função remota de nível sênior, é definitivamente fundamental.

Por que as personas de usuário são úteis?

As personas de usuário (às vezes chamadas de buyer persona) são o primeiro passo para entender o elemento "O que eu ganho com isso?" que todo cliente em potencial está procurando. Trata-se de conhecer suas necessidades, como gostam de falar com eles, onde podem ser contatados e o gancho que despertará seu interesse.

Além disso, seu produto e sua estratégia serão mais bem-sucedidos se você concentrar seus esforços em um grupo seleto de pessoas que, estatisticamente falando, gostarão do seu produto ou serviço, em vez de disparar anúncios sem objetivo no ar.

Sua persona de usuário também informa suas mensagens, criando uma experiência mais personalizada que repercute nos usuários quando seu público-alvo interage com seu conteúdo ou produto. E quanto mais você conhecer seu público, mais valiosos serão os insights sobre os recursos e as funcionalidades que ele realmente deseja ver.

Aqui estão mais algumas maneiras importantes pelas quais a persona do usuário se encaixa na sua estratégia geral de marketing:

Conteúdo : Uma pesquisa minuciosa do usuário lhe ensinará sobre o tipo de conteúdo que chamará a atenção do seu público e o converterá em uma venda. Seu cliente ideal prefere vídeos curtos? Ou textos longos? As respostas a essas perguntas variam de acordo com o público e informam seu futurocalendário de conteúdo *Canais: Onde eles estão? Você não pode esperar que os clientes venham até você - você precisa encontrá-los onde eles estão. Conhecer seus canais favoritosmídia social plataformas, veículos de notícias e eventos do setor lhe dirão muito sobre as preferências do seu público e prepararão sua empresa para o sucesso postando nos locais em que eles são mais ativos

: Uma pesquisa minuciosa do usuário lhe ensinará sobre o tipo de conteúdo que chamará a atenção do seu público e o converterá em uma venda. Seu cliente ideal prefere vídeos curtos? Ou textos longos? As respostas a essas perguntas variam de acordo com o público e informam seu futurocalendário de conteúdo *Canais: Onde eles estão? Você não pode esperar que os clientes venham até você - você precisa encontrá-los onde eles estão. Conhecer seus canais favoritosmídia social plataformas, veículos de notícias e eventos do setor lhe dirão muito sobre as preferências do seu público e prepararão sua empresa para o sucesso postando nos locais em que eles são mais ativos Campanhas: Todos esses elementos trabalham em conjunto para ajudar você a criar campanhas bem pensadascampanhas de marketing que pareçam personalizadas para seus usuários. Saber o que seu público gosta de assistir, onde gosta de ir e suas necessidades e interesses gerais informará as mensagens que mais repercutirão entre eles

A partir daí, você pode iterar e aprimorar a experiência do usuário do seu produto para encantar ainda mais seus clientes - talvez até o ponto em que eles compartilhem seu produto organicamente. Ou seja, marketing gratuito. 😍

Elementos de uma persona de usuário eficaz

Nenhum cliente quer se sentir como se fosse apenas um número, ele quer se sentir visto como uma pessoa real com objetivos, pontos problemáticos e responsabilidades muito reais. É por isso que é fundamental ser minucioso e cuidadoso ao criar personas de usuários, começando com esses elementos-chave:

Crie um cabeçalho de persona de usuário

O cabeçalho é essencialmente a primeira impressão da persona do usuário, portanto, precisa ser memorável. Comece com uma imagem do seu usuário, além do nome, título profissional e uma citação ou descrição da persona que informe à sua equipe um pouco mais sobre quem é essa pessoa.

Essa breve biografia deve ser fácil de ler e não deve exceder uma ou duas frases. Por exemplo, se você administra uma agência de mídia e publicidade no setor de beleza e bem-estar, as personas de usuário comuns podem ser alguém como Kelly - cofundadora e CEO de uma pequena marca de produtos para cabelos que precisa de alguém para cuidar da parte de marketing digital para que possa se concentrar em novos produtos e no crescimento dos negócios.

Quanto à imagem, a representação do seu usuário deve ser realista e corresponder às características básicas, à personalidade e ao tom do seu cliente ideal. Isso humanizará suas personas de usuário e facilitará o relacionamento e a empatia das partes interessadas com seu público-alvo.

Com uma ideia da imagem do seu usuário em mente, sugerimos que procure uma licença aberta ou imagens de estoque para manter esse elemento da sua persona simples e direto.

Um perfil demográfico completo e histórico

As informações em seu cabeçalho podem ser fictícias, mas estão todas baseadas em pesquisas! E essa pesquisa brilha na seção de dados demográficos das suas personas de usuário. Sinta-se à vontade para ser tão detalhado quanto necessário aqui, considere o histórico pessoal e profissional do cliente, o ambiente do usuário e quaisquer variáveis psicológicas que possam informar seu estilo de vida e suas escolhas.

Quer saber exatamente o que incluir no perfil demográfico? Veja a seguir o que queremos dizer:

Histórico pessoal

Você não precisa se aprofundar muito na vida imaginária dessa pessoa, apenas descreva quem ela é por meio de detalhes pessoais fictícios. Defina estatísticas importantes como a idade, a identidade de gênero, a etnia e a raça, o nível de escolaridade e o estado civil da sua persona que afetam a vida profissional dela.

Por exemplo, nossa garota Kelly poderia ser uma mãe trabalhadora de 43 anos que mora em Scottsdale, Arizona, com Ph.D. em química orgânica.

Histórico profissional

É aqui que você se aprofunda um pouco mais no lado profissional das coisas. Use a pesquisa de mercado atual para determinar o cargo do usuário, o nível de renda realista, o histórico de trabalho e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Ambiente do usuário

Em que necessidades cotidianas os usuários se baseiam para realizar o trabalho em um contexto social, físico ou tecnológico?

Considere a possível pilha de tecnologia do seu usuário. Se isso inclui o fato de trabalharem no escritório ou remotamente, o número de funcionários com quem trabalham, o tempo gasto em reuniões ou a frequência com que ficam on-line durante o dia, esses detalhes são importantes.

A Kelly pode trabalhar no escritório na maioria dos dias da semana, mas raramente se senta em sua mesa porque está ocupada trabalhando em ideias ou se preparando para eventos com a equipe.

Psychographics

A psicografia é um termo abrangente para descrever os padrões de comportamento, as atitudes, os interesses, as opiniões, os pontos problemáticos, as motivações e muito mais do seu público. Basicamente, tudo o que faz da Kelly, Kelly. 💜

Sinta-se à vontade para ser criativo e realmente específico para atingir um nicho de público. Confie em nós, se um de seus clientes está resolvendo um problema usando seu produto, provavelmente há milhares de outros como ele que poderiam se beneficiar da mesma forma - eles só não encontraram sua empresa ainda.

Veja a seguir alguns dos dados psicográficos de Kelly para estimular sua mente:

Kelly começou sua empresa de cuidados com os cabelos há mais de 20 anos como um negócio paralelo para se manter na escola, mas nos últimos sete anos ela se tornou sua carreira em tempo integral

Kelly costumava ser mais prática no desenvolvimento de produtos, mas agora ela passa boa parte do tempo em feiras ou visitando oportunidades potenciais de varejo para aumentar o conhecimento da marca pessoalmente

Ela vê muito valor no marketing digital e de afiliados, mas não sabe por onde começar. Seus produtos têm uma grande presença local, mas ela quer expandir as vendas para mais estados

Quando Kelly não está trabalhando, ela prioriza o tempo com os filhos e raramente verifica o telefone fora do horário de trabalho. Ela incentiva seus funcionários a fazerem o mesmo!

O objetivo final e a motivação de sua persona de usuário

Esse é o grande por quê que impulsiona o comportamento e as decisões de suas personas de usuário.

Esta seção descreve o que as suas personas de usuário querem obter com o uso do seu produto - o que eu ganho com isso. A solidificação dos objetivos finais adequados é a chave para entender o que as suas personas de usuário estão tentando realizar e para produzir produtos e mensagens que tenham ressonância com a visão delas.

Além disso, definir suas motivações diárias e o objetivo final profissional com o problema que estão enfrentando é fundamental para determinar se você encontrou o público certo para o seu produto. Para Kelly, o objetivo dela pode ser encontrar uma agência criativa para cuidar de sua marca e presença on-line de ponta a ponta.

Você também pode expandir essa ideia descrevendo os fatores que motivam a meta dela aqui. Talvez Kelly não esteja em condições de gerenciar os processos de marketing digital da empresa internamente, mas deseja expandir essa área de seus negócios sem acrescentar outra lista de tarefas em sua agenda. Apenas certifique-se de cobrir o que seus usuários querem alcançar e por que eles estão fazendo isso, e você estará em boa forma. 🙂

Pontos de dor e desafios comuns

Conhecer as motivações das personas de seus usuários fará uma transição fácil para os desafios comuns que eles enfrentam com os produtos atuais e o que os incentivaria a fazer uma mudança.

Considere os obstáculos que podem estar impedindo os usuários de atingir suas metas ou as perguntas sem resposta que eles podem enfrentar repetidamente. O ideal é que o seu produto preencha uma lacuna nos fluxos de trabalho deles ou crie uma solução que se alinhe às suas operações diárias.

Voltando à Kelly, ela sabe que está perdendo muitos clientes em potencial por não aproveitar os leads da publicidade nas mídias sociais, uma presença on-line mais forte em geral e uma marca coesa. Ela também pode estar tendo dificuldades para encontrar uma agência em que confie por vários motivos! Possivelmente de uma perspectiva criativa, logística ou de responsabilidade.

Um cenário do dia a dia

Esse cenário não é nada parecido com o "dia na vida" dos TikToks que você secretamente adora acompanhar. Trata-se de uma breve narrativa que descreve como as personas dos usuários descobrirão e interagirão com o seu produto para alcançar a solução ou as metas desejadas.

Longe de ser uma descrição literal do dia deles, o cenário da sua persona de usuário será escrito a partir da perspectiva deles e informará os principais casos de uso do seu produto no futuro!

**DICA PRO Sugerimos que mantenha seus cenários de persona de usuário à mão para futuras testes de usabilidade e mapeamento da jornada do cliente ! Em vez de mergulhar em um detalhamento com registro de data e hora para suas personas, use partes das informações que você já coletou para tecer sua história. Não é necessário ultrapassar 100 palavras. 🙌🏼

Como criar uma persona de usuário

Agora que já abordamos os elementos essenciais, vamos colocar nosso conhecimento em prática criando uma persona de usuário! Siga nosso guia passo a passo para criar personas para qualquer setor, produto ou serviço. No entanto, não vamos deixar que você comece do zero; continue lendo para obter o suporte modelo de personas de usuário com que você está sonhando. 🎉

Etapa 1: Pesquisa

Realize pesquisas com usuários e colete dados sobre usuários reais para encontrar as informações detalhadas acima, inclusive dados demográficos, comportamento e motivações. Você pode fazer a pesquisa à moda antiga ou pesquisar por conta própria Software de CRM para enviar pesquisas, realizar entrevistas e promover conexões reais com os clientes à medida que você coleta dados.

Etapa 2: procurar padrões

Leia, releia e organize sua pesquisa para identificar quaisquer padrões em seus resultados e se concentrar em seus usuários-alvo. Use esses padrões para começar a juntar as histórias dos seus usuários. E lembre-se de que você pode criar mais de uma persona!

Dependendo do seu produto e do tipo de temas recorrentes encontrados em sua pesquisa, você poderá descobrir um novo mercado a ser explorado e criar várias personas para representá-lo.

Agora que você tem em mente sua pesquisa de usuário e os usuários pretendidos, é hora de juntar tudo.

Etapa 3: Sempre, sempre, sempre use um modelo!

Softwares para realizar pesquisas com usuários, gerenciar tarefas, acessar o banco de dados de clientes e criar designs são todos essenciais nesse processo. Mas gerenciar essa lista de ferramentas não é pouca coisa. Em vez de dividir seu tempo em uma pilha de tecnologia complicada e começar do zero com cada elemento do seu processo de persona de usuário, comece com um modelo.

Etapa 4: coletar feedback

Depois de redigir o perfil do usuário, é hora de verificar novamente o seu trabalho por meio de rodadas de feedback atenciosas e repetidas. Valide a persona compartilhando-a com as partes interessadas, membros da equipe, clientes, especialistas e outros.

Em seguida, obtenha o feedback deles e faça os ajustes necessários. Sua persona de usuário pode levar algumas iterações para ser definida e pode até mudar à medida que o produto amadurece. Lembre-se de que, quanto mais tempo você dedicar para obter os perfis certos, mais valor eles agregarão à sua empresa.

Etapa 5: Coloque-o em uso

É hora de colocar suas personas em prática! 🎉

À medida que sua empresa amadurece, esses perfis serão parte integrante de seu diretrizes da marca para seu designer de UX e gerenciamento de produtos equipes a seguir. Mantenha o público-alvo do seu mercado em mente ao fazer grandes escolhas de produtos e ao criar novos recursos, mensagens e design para que eles se alinhem ainda mais ao seu público-alvo.

