10 melhores exemplos de software de CRM e seus casos de uso para 2024

Se encontrar um novo software de CRM chegou ao topo de sua lista interminável de tarefas, vamos realizar essa tarefa hoje mesmo!

O CRM (Customer Relationship Management, gerenciamento de relacionamento com o cliente) é um sistema para gerenciar as comunicações diárias e os dados de clientes potenciais, contatos e clientes existentes. Ele permite que as empresas acompanhem as interações e as preferências dos clientes e ofereçam um melhor atendimento ao cliente.

E, com o software de CRM correto, as equipes de vendas e marketing podem mover itens diretamente para o sistema de gestão de clientes Fluxo de trabalho de CRM Eles começarão o dia sabendo exatamente o que fazer e onde localizar os recursos.

Não se, mas quando as empresas precisam de um sistema adequado para manter as equipes concentradas e produtivas, você precisará de ferramentas especializadas para obter resultados. Para ajudá-lo a decidir qual software de CRM causará o maior impacto na sua equipe, reunimos 10 exemplos de CRM e casos de uso.

Tabela de comparação de software de CRM

Aqui está uma visão geral rápida dos casos de uso e das estruturas de negócios de cada CRM!

10 melhores exemplos de software de CRM em 2024

Gerencie dados de clientes, tarefas pessoais e comunicação no ClickUp a partir de qualquer dispositivo

O ClickUp facilita a organização e o crescimento de seus relacionamentos com os clientes por meio de visualizações de dados, automação de marketing comunicações e muito mais - tudo em um só lugar. E o ClickUp não é específico de um setor! Os recursos e as ferramentas são totalmente personalizáveis, portanto equipes multifuncionais como Marketing , engenheiros de suporte e Finanças podem aproveitar o ClickUp para gerenciar suas tarefas e ajudar a fechar negócios mais rapidamente

Caso de uso do ClickUp: CRM móvel e gerenciamento de projetos

À medida que você aumenta o seu banco de dados de clientes e assume trabalhos mais complexos, você precisará de um sistema de gerenciamento de projetos sem falhas CRM e solução de gerenciamento de projetos como o ClickUp para gerenciar todos os níveis de oportunidades de vendas e campanhas de marketing .

Os recursos do ClickUp ajudam a aumentar os esforços de vendas e marketing para que todos tenham as informações de que precisam, quando precisam. Os resultados? Melhores relacionamentos com a equipe e entregas mais rápidas de tarefas para proporcionar uma experiência coordenada ao cliente. Aqui estão outras maneiras de aproveitar o ClickUp:

Personalize seu ClickUp Workspace para que as equipes e os representantes de vendas tenham a flexibilidade de visualizar os dados de várias maneiras

Reduzir o número de guias e aplicativos abertos comAs integrações nativas e de terceiros do ClickUp* Elimine silos e acelere a comunicação integrando seus e-mails com o ClickUp

Automatize processos de vendas, lembretes, acompanhamentos e outras tarefas que consomem muito tempo

Acesse o ClickUp de qualquer dispositivo, esteja você no escritório ou em trânsito

ConfigureModelos de CRM para produtos do cliente e processos de vendas

Criar um modelo de previsão de vendas com dados históricos

Se você for novo no ClickUp, comece com a seção Modelo de CRM do ClickUp para testar a personalização de projetos e a automação de vendas!

Gerencie seus leads , relacionamentos com clientes e vendas em um só lugar com esse modelo de CRM do ClickUp Download do modelo de CRM

Preços do ClickUp

Plano Forever gratuito (melhor para uso pessoal)

(melhor para uso pessoal) Plano Ilimitado (melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês)

(melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês) Plano Empresarial (melhor para equipes de médio porte (US$ 12/membro por mês)

Saiba como fazer criar um CRM no ClickUp para gerenciar relacionamentos com clientes

2. HubSpot

via HubSpotA HubSpot é uma poderosa solução de CRM que fornece software, serviços e educação de inbound marketing e vendas. Ela oferece uma ampla gama de softwares para ajudar as empresas em seus esforços de marketing e vendas, incluindo o HubSpot CRM, o HubSpot Marketing e o HubSpot Sales. A HubSpot também tem um sistema de análise integrado que fornece aos usuários insights sobre o desempenho de suas campanhas de marketing.

Caso de uso da HubSpot: CRM completo

A maior desvantagem de usar vários CRMs é que sua equipe precisa redobrar os esforços para manter as informações atualizadas. Com uma plataforma de CRM como a Hubspot, você pode gerenciar facilmente interações e dados durante todo o ciclo de vida do cliente em um único lugar.

O CRM da HubSpot pode ajudar a posicionar as equipes de vendas para melhorar o envolvimento do cliente, aumentar as vendas e otimizar seus esforços de marketing. Há diferentes funções disponíveis para ajudar a gerenciar seus relacionamentos com os clientes. Você pode usar o site para criar uma lista de contatos, acompanhar as interações com os clientes e enviar e-mails automatizados.

Preços da HubSpot

Ferramentas gratuitas

Starter: A partir de US$ 18/mês para 1.000 contatos de marketing

A partir de US$ 18/mês para 1.000 contatos de marketing SuíteCRM Starter: A partir de US$ 20/mês para 1.000 contatos de marketing

A partir de US$ 20/mês para 1.000 contatos de marketing Profissionais: A partir de US$ 800/mês para 2.000 contatos de marketing

Bônus:_ Melhores ferramentas de software de CRM para Mac

3. Zendesk

via ZendeskZendesk é uma plataforma de atendimento ao cliente que ajuda as empresas a fornecer suporte a seus clientes. Ela oferece um conjunto de ferramentas para ajudar as empresas a gerenciar as interações com os clientes, incluindo um sistema de emissão de tíquetes funcionalidade de bate-papo e uma base de conhecimento. Integração com o Zendesk com uma variedade de outras plataformas de software, facilitando para as empresas o fornecimento de suporte em todos os canais.

Caso de uso do Zendesk: Help desk/Ticket CRM

A sistema de help desk é uma parte essencial de qualquer operação de suporte ao cliente. Ao usar um sistema de help desk, as empresas podem rastrear e gerenciar facilmente as solicitações de suporte ao cliente.

Qualquer software específico de emissão de tíquetes pode ser usado para coletar feedback do cliente e acompanhar os níveis de satisfação do cliente, mas o Zendesk é a melhor opção porque não só facilita as coisas para os clientes, mas também para as equipes de suporte internas. Quando o compartilhamento de informações é fácil e acessível, elas não ficam mais sobrecarregadas de trabalho, mas, em vez disso, personalizam as experiências dos clientes.

Preços do Zendesk

Avaliação gratuita disponível

disponível Equipe de suporte: $19 por agente/mês

$19 por agente/mês Suporte Profissional: $55 por agente/mês

$55 por agente/mês Support Enterprise: $115 por agente/mês

Bônus *Ferramentas de CRM SaaS* !

4. Trabalhos frescos

via Freshworks O Freshworks é um conjunto de software baseado em nuvem que ajuda as empresas a gerenciar suas relações com clientes, vendas e marketing. Ele oferece uma variedade de ferramentas para acompanhar as interações com clientes e clientes potenciais, incluindo um Estratégia de CRM uma ferramenta de marketing por e-mail e um sistema de gerenciamento de tarefas e projetos.

Caso de uso do Freshworks: Gerenciamento da atividade de vendas

O monitoramento da atividade de vendas é uma parte importante de um ecossistema de CRM para aumentar a retenção de clientes . Ao monitorar as atividades de vendas, você tem uma visão clara de onde as metas de vendas estão sendo atingidas, excedidas ou não atingidas. Com o Freshworks, você tem algumas maneiras de monitorar as atividades de vendas:

Usar uma visão de linha do tempo cronológica do envolvimento de cada cliente com sua empresa

do envolvimento de cada cliente com sua empresa Use dashboards para ter uma visão geral do desempenho de sua equipe, incluindo totais de vendas recentes, leads ativos e oportunidades abertas

para ter uma visão geral do desempenho de sua equipe, incluindo totais de vendas recentes, leads ativos e oportunidades abertas Use métricas de e-mail e métricas de rastreamento, como quantos e-mails foram enviados, a porcentagem de clientes que responderam ao e-mail, taxas de rejeição e muito mais

Preços do Freshworks

Teste gratuito de 21 dias

Growth: Gratuito para até três usuários, depois US$ 15/mês por usuário

Gratuito para até três usuários, depois US$ 15/mês por usuário Pro: US$ 39/mês por usuário

US$ 39/mês por usuário Enterprise: US$ 69/mês por usuário

5. Microsoft Dynamics

via Microsoft DynamicsMicrosoft Dynamics é uma linha de aplicativos de software comercial oferecida pela Microsoft. Ele abrange vários aspectos de uma empresa, desde finanças e operações até vendas e marketing. O Dynamics foi projetado para ajudar as organizações a gerenciar suas finanças, operações, vendas e marketing e atendimento ao cliente.

Caso de uso do Microsoft Dynamics: CRM operacional

O CRM operacional ajuda as empresas em uma ampla gama de atividades, como rastreamento de dados de clientes, automação de processos de vendas e gerenciamento de interações. Mas, em sua essência, o CRM operacional melhora o atendimento ao cliente, fornecendo aos agentes informações sobre o cliente, incluindo interações e pedidos anteriores.

Ao rastrear as interações e os dados dos clientes em um software de CRM como o Microsoft Dynamics, as empresas entendem melhor o que os clientes precisam e desejam e como atendê-los melhor. Essas informações também podem ajudar as empresas a identificar clientes em risco e a tomar medidas para retê-los. O software de CRM pode facilitar esse processo automatizando muitas tarefas relacionadas ao rastreamento e ao gerenciamento dos dados dos clientes.

Preços do Microsoft Dynamics

Teste gratuito disponível

Sales Professional: US$ 65/mês por usuário

US$ 65/mês por usuário Sales Enterprise: $95/mês por usuário

$95/mês por usuário Sales Premium: $135/mês por usuário

$135/mês por usuário Microsoft Vendas de Relacionamento: $162/mês por usuário

$162/mês por usuário Microsoft Viva Sales: $40/mês por usuário

6. BIGContatos

via BIGContatos O BIGContacts é um sistema de gerenciamento de contatos baseado em nuvem para que as empresas armazenem, gerenciem e compartilhem seus contatos com outras pessoas em um ambiente seguro. Com o BIGContacts, os usuários podem se conectar com colegas, clientes e parceiros de forma mais eficaz, tendo acesso instantâneo a todas as suas informações de contato em um só lugar. Além disso, o BIGContacts oferece uma variedade de recursos, como compartilhamento de contatos, lembretes de aniversário e filtros personalizados que ajudam os usuários a se manterem organizados e conectados.

Se você é uma pequena empresa que precisa de um sistema de CRM confortável sem as complexidades, o BIGContacts foi projetado para atender a essas necessidades.

O gerenciamento de contatos é mais do que apenas manter o controle de nomes e endereços de e-mail. Trata-se de criar um sistema que o ajude a manter contato com seus contatos, mantenha-os organizados e facilite a localização das informações necessárias, quando necessário. Aqui estão algumas ações que você pode realizar para personalizar a interface do BigContacts:

Usar campos personalizados para armazenar qualquer informação adicional sobre seus clientes potenciais e clientes importantes para sua empresa

Classificar e visualizar contatos por atividade pendente ou futura, oportunidade, último contato ou última comunicação

Crie usuários, funções e permissões para gerenciar suas equipes

Visualize comunicações por e-mail atualizadas em um único local

BIG: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário BIGGER: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Maior: $25/mês por usuário

$25/mês por usuário ENTERPRISE: Preços personalizados

Download gratuito *Modelos de vendas e CRM no ClickUp* !

7. Força de vendas

via Força de vendasForça de vendas é uma empresa de software baseada em nuvem que fornece CRM e outras soluções de software corporativo. A Salesforce ajuda as empresas a gerenciar seus dados de clientes, interações e processos de vendas. Ele oferece uma variedade de recursos, incluindo gerenciamento de pipeline de vendas, gerenciamento de contatos, automação de marketing e suporte ao cliente.

Caso de uso do Salesforce: CRM analítico As ferramentas do Salesforce trabalham juntas para entender seus dados de várias maneiras. A primeira maneira é usá-los como uma fonte de dados. Um CRM contém uma grande quantidade de dados sobre os clientes e suas interações com sua empresa. Esses dados podem ser usados para obter insights sobre o comportamento, as preferências e as tendências dos clientes.

A segunda maneira de usar o Salesforce para análise é usá-lo como uma ferramenta para geração de relatórios. Os relatórios gerados por um CRM podem lhe dar uma visão geral do desempenho da sua empresa, quais campanhas de marketing estão funcionando e onde você precisa concentrar seus esforços.

Preços do Salesforce

Iniciante: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Profissional: $105/mês por usuário

$105/mês por usuário Enterprise: US$ 190/mês por usuário

US$ 190/mês por usuário Ilimitado: $355/mês por usuário

8. ActiveCampaign

via ActiveCampaign A ActiveCampaign é uma plataforma de marketing por e-mail que permite criar e enviar boletins informativos, mensagens automatizadas e outros conteúdos direcionados. Ela também oferece recursos avançados de rastreamento e geração de relatórios para medir o sucesso de suas campanhas e otimizar seus esforços. Além disso, a ActiveCampaign oferece uma ampla gama de integrações com outros serviços, facilitando a conexão de seus esforços de marketing por e-mail com o restante de suas atividades de marketing.

Caso de uso da ActiveCampaign: Gerenciamento de campanhas

O gerenciamento de campanhas em um CRM é uma tarefa importante para qualquer organização. As campanhas podem ser usadas para atingir clientes específicos ou grupos de clientes com materiais de marketing, ofertas especiais ou outras comunicações.

Ao gerenciar campanhas em um CRM como a ActiveCampaign, você estará equipado para criar cada estágio de acordo com sua preferência:

1. Definição da campanha e das metas da empresa

2. Criação de um plano passo a passo e dos principais colaboradores para a execução da campanha

3. Identificação do público-alvo da campanha e criação de mensagens direcionadas

4. Configuração de rastreamento e OKRs para garantir que as metas da campanha sejam atingidas

5. Avaliar os resultados da campanha e fazer as alterações necessárias para campanhas futuras

Preços da ActiveCampaign

Marketing Lite : uS$ 29/mês por usuário

: uS$ 29/mês por usuário Marketing Plus : uS$ 49/mês (3 usuários)

: uS$ 49/mês (3 usuários) Marketing Professional : $149/mês (5 usuários)

: $149/mês (5 usuários) Enterprise: Entre em contato para obter preços

9. Pipedrive

via Pipedrive O Pipedrive é uma ferramenta de gerenciamento de pipeline de vendas que ajuda as empresas a acompanhar o ciclo e o progresso das vendas. É uma solução baseada em nuvem acessível de qualquer dispositivo, o que a torna ideal para empresas com uma equipe de vendas remota. O Pipedrive oferece uma variedade de recursos, como pipelines personalizáveis, vendas, integração de e-mail e rastreamento de atividades.

Confira nosso guia sobre software de CRM para construção !

Caso de uso do Pipedrive: Pipeline de vendas e negócios

Um funil de vendas é uma representação visual de seu processo de vendas. Ele ajuda você a rastrear oportunidades em cada estágio do ciclo de vendas, do cliente potencial ao cliente. O Pipedrive facilita a configuração de um funil personalizável em três etapas simples:

1. Configure seu funil adicionando seus negócios ou importando-os automaticamente de uma planilha ou CRM

2. Acompanhe o progresso com alertas e lembretes automáticos para manter os negócios no caminho certo

3. Automatize o crescimento com a tecnologia de IA para ajudá-lo a identificar oportunidades para fechar mais vendas

Preços do Pipedrive

Essencial: US$ 9,90/mês por usuário

US$ 9,90/mês por usuário Avançado: $19,90/mês por usuário

$19,90/mês por usuário Profissional: $39,90/mês por usuário

$39,90/mês por usuário Power: $49,90/mês por usuário

$49,90/mês por usuário Enterprise: US$ 59,90/mês por usuário

10. Planilhas Google

via Espaço de trabalho do GooglePlanilhas Google é um editor de planilhas baseado na Web para colaborar com dados novos por meio de compartilhamento e edição em tempo real. Você pode criar documentos, planilhas e apresentações diretamente no seu navegador, e eles serão salvos automaticamente no Google Drive. Como parte do Google Workspace as equipes podem acelerar os fluxos de trabalho conectando o Sheets a outros aplicativos do Google para obter uma solução personalizada.

Caso de uso do Google Sheets: CRM em planilha

Uma planilha é a forma mais familiar de acompanhar as relações com os clientes. É possível criar uma tabela com o nome do cliente, as informações de contato e todas as observações que você tiver sobre o cliente. Isso o ajudará a acompanhar as comunicações e as interações com os clientes. Além disso, você pode usar uma planilha para criar Relatórios de CRM ou rastrear os níveis de estoque.

Preços do Google Sheets

Gratuito paracRM pessoal uso (com uma conta do Google)

paracRM pessoal uso (com uma conta do Google) Business Starter : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Business Standard : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Business Plus: uS$ 18/mês por usuário

